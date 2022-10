Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões hoje; veja como apostar

As apostas podem ser feitas até às 17h e o valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. A principal loteria da Caixa Econômica Federal não tem vencedor do prêmio principal há seis concursos, quando pagou R$ 317,8 milhões a duas apostas – uma simples e a outra um bolão com seis cotas.

Para tentar a sorte e cravar as seis dezenas para ficar com os R$ 100 milhões, vale buscar ajuda para escolher os números. O site Sorte Online, especializado em apostas de loterias, dá uma força e lista os números que mais saem na Mega-Sena – desde o primeiro sorteio – e os que não são tão frequentes.

O número campeão de aparições após o globo girar é o 53. Ele aparece em 291 resultados. Na sequência estão: 10, 05, 42, 37, 04, 33, 41, 23, e 30, só para ficar entre os 10 mais sorteados.

Na lanterna, entre os números menos sorteados aparecem o 26, 55, 21, 15, 22, 48, 09, 03, 31 e 14.