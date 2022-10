A difícil luta contra focos da dengue na Vila Caquetá

Os agentes de Combate a Endemias da Prefeitura de Porto Acre, trabalham incansavelmente para combater o mosquito da dengue, na Vila Caquetá.

O Aedes aegypti é responsável pela transmissão da febre Chikungunya, do Zika vírus e da dengue. As doenças podem afetar pessoas de qualquer idade ou sexo e ocorrem de forma mais intensa em crianças, idosos e portadores de doenças crônicas.

De acordo com os agentes, a população precisa ajudar a prefeitura e os agentes, fazendo a sua parte, eliminando todos os focos possíveis. “Só o nosso empenho não resolve, a populaçã precisa ajudar, eliminar os focos do mosquito, tampar as caixas d’água, não jogar pneus e objetivos que possam armezenar água em terrenos baldios” disse os agentes. Isso apenas dificulta o nosso trabalho, o que queremos é manter a cidade de Porto Acre, sempre saudável, e precisamos da ajuda do povo, disse um dos agentes.