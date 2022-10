Auxílio do transporte coletivo: R$3,8 milhões para Rio Branco

Estados e municípios devem receber começaram a receber neste mês de outubro, recursos para financiar a gratuidade dos idosos no transporte público urbano.

O valor foi divulgado em setembro pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), e corresponde a partilha de R$ R$ 2,5 bilhões entre os Entes federados com sistemas públicos de transporte operando regularmente em seus territórios.

Do Acre, Rio Branco está recebendo o auxílio no valor de R$ 3.868.649,32. De acordo com a regulamentação (Portaria Interministerial 9/2022), o valor transferido leva em conta a classificação de cada município (de G1 a G6).

Assim, as cidades habilitadas receberão 70% ou 100% do Valor por Idoso, multiplicado pela sua população acima de 65 anos. Para quantificar as viagens que, em média, serão custeadas com o recurso, basta dividir o valor por idoso por seis meses (período coberto pelo auxílio emergencial) e depois pelo valor da tarifa. A base de dados utilizada para conhecer o número total de idosos de cada Ente é a disponibilizada no portal DataSUS.

Confira a lista dos municípios e valores: https://multimidia.fnp.org.br/biblioteca/documentos/item/1008-lista-valores-que-municipios-vao-receber-com-o-repasse-dos-r-2-5-bilhoes