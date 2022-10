Ieptec amplia vagas e prorroga inscrição em cursos

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, prorrogou até segunda-feira, 24, as inscrições para vagas remanescentes de cursos de qualificação profissional. Além disso, mais 60 vagas foram acrescentadas, totalizando 270 oportunidades para a população de Rio Branco, Brasileia e Senador Guiomard.

No setor da construção civil, são 190 vagas para a capital, sendo 60 para o curso de ajudante de obras, 50 para pedreiro em alvenaria, 30 para pedreiro em alvenaria estrutural, 30 para pedreiro em revestimento de argamassa e 20 para carpinteiro.

No ramo administrativo, são 20 vagas para o curso de assistente administrativo em Brasileia e 20 vagas para assistente de recursos humanos em Rio Branco.

Para o setor agropecuário, são 20 vagas para o curso de bovinocultor de corte e 20 para bovinocultor de leite, ambos para a população de Senador Guiomard.

Locais e horários de inscrições

Em Rio Branco, as inscrições devem ser feitas na unidade central do Ieptec, na rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, das 8 às 13h30, ou na Escola Maria Moreira, ao lado do Tribunal de Justiça, na Via Verde, das 8h às 17h.

Para cursos em Brasileia, os candidatos devem procurar o Núcleo da Secretaria de Estado de Educação, na Rua Benjamin Constant, Centro, das 7 às 14h. Já em Senador Guiomard, o local de inscrição é na Escola Fenelon Manoel, na Rua Cleto Reinaldo Ramos, 60, centro, das 8h30min às 14h.

Para realizar a inscrição, é preciso levar cópia do RG e CPF, comprovantes de endereço, escolaridade e de inscrição no CadÚnico (caso possua).

As listas com os selecionados serão divulgadas no portal do Ieptec: ead.ieptec.ac.gov.br.