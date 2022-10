Energisa faz feirão de negociação em Rio Branco e Rodrigues Alves

A Energisa promove um feirão de negociação e serviços no Via Verde Shopping, em Rio Branco, até o próximo domingo (23), de 13h às 21h. Além de condições facilitadas de negociação, a empresa realiza gratuitamente troca de lâmpadas antigas por LED, inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica — que garante desconto de até 65% na conta —, ligação nova, mudança de titularidade, atualização cadastral, entre outros.

Os mesmos serviços serão oferecidos no Energisa na Comunidade que será realizado neste sábado (22), de 8h às 18h, na Escola Juvenal Antunes, no bairro Waldemar Maciel. Rodrigues Alves também receberá a ação. O atendimento será no mesmo horário, na Quadra Coberta, na Praça Antônio Guilherme.

O coordenador de Atendimento da Energisa, Marcos Ribeiro, destaca a aproximação da empresa com os clientes. “Mesmo que os serviços estejam disponíveis nos canais digitais, muitas pessoas preferem resolver ou tirar as dúvidas pessoalmente. E essa ação garante a oportunidade de ter um atendimento presencial, ficando mais perto e mais fácil para os moradores dessas regiões”, conta.

Troca de lâmpadas

Os clientes que desejarem trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pelas de LED, podem fazer isso nas ações. Para isso, basta levar até cinco unidades, documento oficial com foto e uma conta de energia. Vale ressaltar que a troca é válida para clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica ou moradores de bairros de vulnerabilidade socioeconômica. Os requisitos mínimos são: estar conectado à rede de energia e não possuir contas atrasadas.

Facilidade de negociação

O coordenador comercial da Energisa, Alan Morais, fala sobre as facilidades de negociação. “Essas condições especiais serão oferecidas apenas durante os eventos. Por isso, estamos convidando todos nossos clientes para aproveitarem a oportunidade”, reforça.

Ações

Rio Branco: Via Verde Shopping. De 17 e 23/10, das 13h às 21h.

Rio Branco: Escola Juvenal Antunes, na Rua Aracaju, n.º345, bairro Waldemar Maciel. Dia 22/10, de 8h às 14h.

Rodrigues Alves: Quadra Coberta da Praça Antônio Guilherme. Dia 22/10, de 8h às 14h.

