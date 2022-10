Desmatamento avança, cresce 19% e eleva o Acre ao topo da devastação na Amazônia

Em setembro de 2022, o Sistema de Alerta de Desmate (SAD) do Imazon detectou 1.126 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal, sendo que o Acre contribuiu com 13% nesse processo, 3º maior desflorestamento no período com 140 km2. Em comparação a setembro de 2021 (118 km2), o desmate no Acre é 19% maior em 2022.

O dados foram publicados nesta terça-feira (18). Pará, com participação de 49%; Amazonas (17%), Rondônia (10%), Mato Grosso (7%), Roraima (3%) e Maranhão (1%) completam o ranking.

O SAD vê uma redução de 8% em relação a setembro de 2021, quando o desmatamento somou 1.224 quilômetros quadrados. As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 5.214 quilômetros quadrados em setembro de 2022, o que representa um aumento de 359% em relação a setembro de 2021, quando a degradação detectada foi de 1.137 quilômetros quadrados. Em setembro de 2022 a degradação foi detectada no Mato Grosso (74%), Pará (22%), Amazonas (2%), Acre (1%) e Rondônia (1%) .

Em setembro de 2022, a maioria (59%) do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em assentamentos (29%), unidades de conservação (8%) e terras indígenas (4%).