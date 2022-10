O IBGE divulga novas vagas temporárias para trabalho no Censo 2022. Há oportunidades em diferentes estados e municípios e as inscrições para estes Processos Seletivos são gratuitas e presenciais.

No poral do IBGE, cnfira as vagas na seção Trabalhe conosco

Centro de Documentação e Disseminação de Informações

19 de outubro de 2022