O deputado Luiz Tchê disse nesta quarta-feira (19) que não compreende por que não se tem uma BR de qualidade no Acre, citando as tecnologias utilizadas na Bolívia para resolver os problemas.

Ele apresentou indicação para criação da Universidade Estadual do Acre, lembrando o trabalho do então deputado Chagas Romão. “Em 2015 ele já fez isso, de pedir estudo para viabilizar a universidade”, disse, lembrando que a maioria dos Estados já tem sua UE.

