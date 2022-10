Setor de serviços cresce 6,1% em agosto e aparenta retomar fôlego no Acre

O setor de serviços cresceu 6,1% no Acre em agosto em comparação ao resultado de julho no Acre, segundo melhor desempenho do País, perdendo apenas para o do Amapá, onde o segmento avançou 6,2% no período.

Na comparação com agosto de 2021, o crescimento é de 0,5% mas ao longo do ano de 2022 esse segmento tem oscilado muito no Acre, com quedas expressivas e avanços nem tanto.

Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (14) pelo IBGE, mostrando que em agosto de 2022 o volume de serviços no Brasil se expandiu 0,7% frente a julho, na série com ajuste sazonal. O setor está 10,1% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 0,9% abaixo ponto mais alto da série histórica (novembro de 2014).

O avanço de 0,7% do volume de serviços, de julho para agosto de 2022, foi acompanhado por três das cinco atividades investigadas, com destaque para outros serviços (6,7%), que se recuperaram da queda de 5,0% no mês anterior, e informação e comunicação (0,6%), que avança 1,8% nos últimos dois meses. A outra expansão do mês foi dos serviços prestados às famílias (1,0%), seu sexto crescimento seguido, período em que acumulou 10,7%. Em sentido oposto, os transportes (-0,2%) exerceram a única influência negativa de agosto. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,0%)mostraram estabilidade.