Operação Paititi apreende 2,4 milhões de reais no Acre e Amazonas

A operação conjunta binacional entre as Aduanas do Brasil e do Peru, com a participação da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Gefron, da Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, apreendeu cerca de 2,4 milhões de reais em mercadorias e veículos, além de 100 comprimidos de ecstasy e 40Kg de cocaína.

Além das apreensões, 6 pessoas foram presas durante a operação.

As autoridades peruanas, de forma semelhante, realizaram operações de Iñapari até Puerto Maldonado, apreendendo cerca de 184,5 mil dólares (aproximadamente 1 milhão de reais) em mercadorias, bem como 5 kg de maconha.

As autoridades dos dois países atuaram de maneira coordenada, trocando informações de inteligência para melhor subsídio das equipes de ponta.

Além do excelente resultado do esforço conjunto das autoridades, o maior ganho é a presença do Estado, combatendo os ilícitos nos pontos fronteiriços mais longínquos do Alto Acre.

Relacionado