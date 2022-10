IF de Minas Gerais realiza seleção para contratação de estagiário

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 19/10/2022 | Edição: 199 | Seção: 3 | Página: 65

Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais

EDITAL N° 119, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

O Diretor-geral do Campus Diamantina, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital de abertura de inscrição de PROCESSO SELETIVO, para contratação de ESTÁGIARIO (ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO), sobe a égide da Lei Federal n.° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Instrução Normativa do Ministério da Economia n.° 213, de 17 de dezembro de 2019, conforme a seguir:

1.Caracterização: Estágio Remunerado de nível superior na modalidade graduação.

Área de Conhecimento: Administração ou Administração Pública ou Tecnologia em Gestão Pública ou Tecnologia em Secretariado ou Tecnologia em Processos Gerenciais.

2.3.Vigência do Contrato: Mínimo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 2 (dois) anos.

4.Período e Local das Inscrições: As inscrições serão recebidas no período de 25/10/2022 a 06/11/2022, mediante envio de correspondência eletrônica, dos documentos constantes do item 2.2 do edital para o endereço [email protected]

O Processo Seletivo constará de análise do histórico escolar, do currículo e entrevista.

A versão completa do Edital está disponível no endereço eletrônico https://www.ifnmg.edu.br/diamantina

JÚNIO JÁBER