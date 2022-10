Resultado de processo de seleção de consultores para IBGE

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 18/10/2022 | Edição: 198 | Seção: 3 | Página: 79

Órgão: Ministério da Economia/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

EDITAL DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

RESULTADO FINAL DA ANÁLISE CURRICULAR DOS CANDIDATOS NO ÂMBITO DO

EDITAL Nº 8/2022 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA ATUAREM

NO PROJETO MODERNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ESTATÍSTICA E GEOCIENTÍFICA

NA DIRETORIA DE PESQUISAS E NA DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS DO IBGE

O Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional torna público o resultado final da análise curricular dos candidatos no âmbito do Edital Nº 8/2022, referente ao processo de seleção de consultores para atuarem no Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica na Diretoria de Pesquisas e na Diretoria de Geociências do IBGE.

1 DOS CANDIDATOS APROVADOS

1.1 O candidato aprovado é o candidato não desclassificado no resultado final do processo de seleção. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente das notas obtidas no resultado final do processo de seleção.

2 DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS

2.1 Serão convocados os candidatos na ordem de sua classificação, respeitando o número de vagas disponíveis, de acordo com o Quadro de Vagas do Edital Nº 8/2022 – Processo de seleção de consultores para atuarem no Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica na Diretoria de Pesquisas e na Diretoria de Geociências do IBGE.

2.2 Apenas os candidatos convocados serão contatados.

3 DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

3.1 Será adotado como critério de desempate entre os candidatos aprovados com mesma pontuação final a idade do candidato, dando-se preferência ao de idade mais elevada, por analogia à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, em seu Artigo 27, parágrafo único.

4 DO RESULTADO FINAL

4.1 Resultado final dos candidatos classificados e desclassificados na seguinte ordem, por Termo de Referência (TR) previsto no Quadro de Vagas do Edital Nº 8/2022: nome do candidato em ordem de classificação – no caso dos candidatos classificados – ou nome do candidato em ordem alfabética – no caso dos candidatos desclassificados -, nota final total ou motivo da desclassificação.

TR 1.1.4 – Consultor pleno em processos de acompanhamento centralizado da coleta e de tratamento de dados estatísticos – CLASSIFICADO

Luciana Linhares de Andrade, 10 /

TR 1.1.4 – Consultor pleno em monitoramento geoespacial da coleta – CLASSIFICADOS

Herlan Cássio de Alcantara Pacheco, 4 / Guilherme Butter Scofano, 3 / Raquel Capella Gaspar Nepomuceno, 3 /

TR 1.1.4 – Consultor pleno em monitoramento geoespacial da coleta – DESCLASSIFICADOS

Andressa Gonçalves de Barros, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Desiree Alves Celestino dos Santos, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Giselle Mansur Batista, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Joana Carolina Silva Rocha, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura /

TR 2.3.1 – Consultor pleno em integração de dados geoespaciais – CLASSIFICADOS

Guilherme Butter Scofano, 16 / Giselle Mansur Batista, 15 / Thalita Xavier Garrido Miranda, 13 / Desirée Alves Celestino dos Santos, 12 / Carlos Eduardo Gonçalves Ferreira, 8 /

TR 2.3.1 – Consultor pleno em integração de dados geoespaciais – DESCLASSIFICADO

Jonathas Christian Guimarães Oliveira, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura /

TR 2.5.2 – Consultor sênior de geoprocessamento e desenvolvimento de aplicações web

Vaga sem candidatura /

CIMAR AZEREDO PEREIRA