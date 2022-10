Mais 210 vagas de cursos profissionalizantes pelo Ieptec

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, abre, nesta segunda-feira, 17, inscrições para 210 vagas remanescentes de cursos de qualificação profissional, sendo 190 para Rio Branco, e 20 para Brasileia.

Para a capital, são 60 vagas para o curso de ajudante de obras; 30 para pedreiro em alvenaria; 30 para pedreiro em alvenaria estrutural; e 30 para pedreiro em revestimento de argamassa, somando 150 vagas.

Ainda para Rio Branco, foram disponibilizadas 20 vagas no curso de carpinteiro e 20 no de pedreiro em alvenaria.

Para Brasileia, são 20 vagas no curso de assistente administrativo.

Data, local e requisitos para inscrição

O período e a forma de inscrição são iguais para todos os cursos, de 17 a 19 de outubro, realizadas apenas de forma presencial.

Em Rio Branco, o local de inscrição é a Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, unidade da rede Ieptec localizada na BR-364, km 02, no Distrito Industrial, onde está funcionando temporariamente o Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira, responsável pelo acompanhamento dos cursos.

Em Brasileia, os interessados em uma das vagas do curso de assistente administrativo devem procurar o núcleo da Secretaria de Estado de Educação no município, na Rua Benjamin Constant, nº 64, Centro.

Os candidatos precisam levar cópia legível dos documentos pessoais (RG, CPF); comprovante de endereço e de escolaridade (declaração ou histórico); e comprovante de inscrição no CadÚnico (caso possua).

As listas com os nomes dos selecionados e do cadastro de reserva serão divulgadas no portal do Ieptec (ead.ieptec.ac.gov.br).