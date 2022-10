Longo se irrita com inanição de senadores em relação à BR 364

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo (PDT), voltou a se pronunciar na sessão desta terça-feira (18) sobre a situação da BR-364. O parlamentar lamentou as péssimas condições da estrada e novamente cobrou um posicionamento dos senadores acreanos.

“Confesso que sou um pouco mais duro com relação a esse assunto nesta tribuna. A responsabilidade para que cheguem recursos tem nome e sobrenome. As condições da BR-364 são completamente indefensáveis para um estado que tem três senadores da república, essa é a única Casa em que o Acre se equipara a São Paulo e Minas Gerais, por exemplo. Temos três senadores que têm a obrigação de lutar por isso. Se esse problema fosse em outros estados, o que eles estariam fazendo? ”, indagou.

Pedro Longo seguiu indagando sobre a razão dos senadores acreanos não enviarem recursos para a recuperação da BR. Disse, ainda, que os deputados federais podem e devem ajudar na questão, mas são os senadores que carregam essa responsabilidade.

“Isso é inaceitável, já passou da hora da nossa bancada federal se manifestar sobre esse assunto. Eles têm uma obrigação em fazer valer a voz dos acreanos em Brasília. Os deputados federais podem e devem ajudar, mas os senadores carregam essa obrigação. Estamos cansados de diariamente conviver com essa falta de cuidado e de respeito com o povo acreano”, complementou.

O pedetista disse, ainda, que irá no próximo final de semana à Cruzeiro do Sul pela estrada, e que documentará toda a sua viagem. “Farei no próximo final de semana esse trajeto de carro e vou documentar tudo. Eu não vou parar de exigir uma providência a quem precisa tomar uma atitude. Farei isso como parlamentar, e também pelos mais de 3 mil votos que recebi daquela região do Juruá”, finalizou.