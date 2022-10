Exposição “Aurora Nubilosa” será exposta no TJ do Acre

A luz do sol viaja pelo vácuo a uma velocidade arredondada de 300 mil quilômetros por segundo, para chegar ao nosso planeta percorre uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A neblina é o fenômeno atmosférico formado quando a umidade do ar condensa e torna-se vapor por causa da redução da temperatura. O encontro dos raios do sol com a neblina da floresta amazônica ultrapassa as leis da física e gera poesia. E serão retratos dessa poesia composta pela natureza que estarão expostos no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), a partir do dia 19 de outubro.

Os trabalhos fotográficos são do jornalista e publicitário Diego Gurgel e compõem a exposição “Aurora Nubilosa”, fazendo referência ao nascer do sol entre as nuvens e neblina. As imagens apresentam os primeiros momentos dos raios solares sobre a floresta tropical e foram capturadas pelo profissional durante sobrevoos que ele fez para fotografar os geoglios da região com o paleontólogo e pesquisar Alceu Ranzi.

A exposição é composta por 20 fotografias e ficará no TJAC por 30 dias, no espaço localizado em frente às salas das câmaras. A mostra foi organizada e realizada por uma iniciativa independente do repórter fotográfico.