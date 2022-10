Estudante de Sena Madureira vence prêmio sobre trabalho infantil

Vencedora da etapa regional, na categoria “Poesia”, para alunas e alunos do 4º ao 5º ano do ensino fundamental na região de Rondônia e Acre, a poesia “Trabalho Infantil nem pensar”, da estudante Luiara Souza do Nascimento, da Escola Raimundo Magalhães, no Município de Sena Madureira, no Acre, está entre os três trabalhos vencedores da etapa nacional do Prêmio MPT na Escola 2022 – “A Escola no Combate ao Trabalho Infantil”. A ordem de classificação final – primeiro, segundo e terceiro lugares – só será revelada durante a solenidade virtual de premiação, que será realizada no dia 1 de dezembro, às 14h.

O trabalho de Luiara concorreu neste ano de 2022 com outras 19 regionais do Ministério Público do Trabalho que participaram da disputa. Na categoria POESIA foram indicados à final os trabalhos de Luiara Souza do Nascimento (PRT-14), o de Alice Costa Lemos (PRT 4) e o de Tassiara Kamilly da Silva Lucas (PRT 11).

O concurso premia os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais de instituições públicas de ensino que integram o projeto em todo o Brasil, e tem por objetivo estimular a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil e de fomento à proteção de adolescentes trabalhadores e trabalhadoras.

“O MPT na Escola é um projeto transformador, porque tem entre seus objetivos informar a sociedade, por intermédio da comunidade escolar, sobre os efeitos nocivos do trabalho infantil, desconstruir mitos criados em torno do tema, bem como mostrar que crianças possuem o direito fundamental de ser criança e, portanto, de usufruir de uma infância plena, digna e saudável. É um projeto concretizado essencialmente por meio do diálogo social com as Secretarias de Educação, mas se trata sobretudo de um projeto de empoderamento de crianças e adolescentes e de formação cidadã”, afirma Ana Maria Villa Real, Coordenadora Nacional da Coordinfância.

Em breve, o Secretário de Educação do Estado do Acre, Aberson Carvalho de Sousa e o Núcleo de Educação da Secretaria de Estado do Acre visitarão a Escola Raimundo Magalhães para entrega do Certificado impresso e um prêmio simbólico para a aluna Luiara e professor Carlos Alberto da Silva, encaminhados pela coordenação do Projeto MPT na Escola.

O projeto teve apoio da Secretaria de Educação do Estado do Acre e do SEBRAE no Acre.

Lista das vencedoras e dos vencedores por ordem de Procuradoria Regional do Trabalho – PRT:

Grupo 1 – Alunas e alunos do 4° e 5º do ensino fundamental

Categoria CONTO

PRT 4 – Município de Tramandaí/RS (E.M.E.F. General Luiz Dêntice/estudante: Valentina Mendes Fraga Alves)

PRT 7 – Município de Morada Nova/CE (E.E.B. Professora Joana Paula de Morais/estudante: Olívia Anastácio Vieira)

PRT 24 – Município de Corumbá/MS (E.M.E.I. Luiz Feitosa Rodrigues/estudante: Fernanda Sestari da Silva)

Categoria DESENHO

PRT 1 – Município de Itaperuna/RJ (Escola Municipal Oscar Jerônimo da Silva/estudante: Brenda de Souza Belo)

PRT 4 – Município de Imbé/RS (E.M.E.F. Estado de Santa Catarina/estudante: Antony Oliveira de Borba)

PRT 9 – Município de Pinhais/PR (Escola Municipal Frei Egídio Carloto/estudantes: Isabela Henrique Bernardo e Lucas Gabriel Carvalho da Silva)

Categoria MÚSICA

PRT 7 – Município de Itaiçaba/CE (Escola de Ensino Fundamental Dom Aureliano Matos/estudante: Iasmim da Silva Marinho)

PRT 8 – Município de Juruti/PA (EMEF Zelinda Souza Guimarães/estudante: Victor Emanuell Diniz Guidão)

PRT 9 – Município de Assis Chateaubriand/PR (Escola Municipal Heitor de Alencar Furtado/estudantes: Beatriz de Oliveira Aguiar, Isadora Gabrielly Targa Souza e Agatha Fernanda da Silva)

PRT 19 – Município de Maceió/AL (Escola Municipal Pedro Suruagy/estudantes: Ariel Vieira dos Santos, Débora Rodrigues dos Santos e William Guilherme da Silva Ferreira)

Categoria POESIA

PRT 4 – Município de Esteio/RS (EMEB Luiza Silvestre de Fraga/estudante: Alice Costa Lemos)

PRT 11 – Município de Manaus/AM (Escola Estadual de Tempo Integral Irmã Adonai Politi/estudante: Tassiara Kamilly da Silva Lucas)

PRT 14 – Município de Sena Madureira/AC (Escola Raimundo Magalhães/estudante: Luiara Souza do Nascimento)

Grupo 2 – Alunas e alunos do 6° e 7º do ensino fundamental

CATEGORIA CONTO

PRT 15 – Município de Divinolândia/SP (EMEB Euclides da Cunha/estudante: Lavínya de Mello Ramos)

PRT 17 – Município de Cariacica/ES (EMEF Stelida dias/estudante: Sophia Santos Bessa Alves)

PRT 19 – Município de Campo Alegre/AL (Escola Municipal de Educação Básica Professora Zenobia Ferreira da Silva/estudante: Lavignia Vitória da Conceição Santos)

Categoria DESENHO

PRT 1 – Município de Rio de Janeiro/RJ (Escola Municipal 05.15.026 Paraguai/estudante: Sofia Velloso Gomes)

PRT 15 – Município de Itatiba/SP (EMEB prof.ª Rosa Scavone/estudante: Henzo da Silva Pereira)

PRT 19 – Município de União dos Palmares/AL (Escola Municipal Manoel Rosa da Paz/estudante: Izequiela Noemi dos Santos)

Categoria MÚSICA

PRT 5 – Município de Juazeiro/BA (Escola Municipal de Pontal/estudantes: Arthur Leoncio Lôla e Daniel Leoncio Lôla)

PRT 7 – Município de Fortim/CE (E.E.F. Comunitária da Barra/estudante: Elaine dos Santos Lima)

PRT 23 – Município de Nova Mutum/MT (Escola Municipal do Campo Jorge Carlos Ferreira/estudante: Maria Fernanda Gonçalves Ribeiro)

Categoria POESIA

PRT 7 – Município de Aracati/CE (EEF Centro Educacional Raízes e Asas/estudante: Radassa Vitalino Mendes)

PRT 13 – Município de Cajazeiras/PB (E.M.E.F.E.F. Carolino de Souza Neto/estudante: Maria Vitória de Abreu Marinho)

PRT 24 – Município de Corumbá/MS (Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues/estudante: Gilson Miguel Vieira Ozório)

ASCOM-MPT/RO|AC