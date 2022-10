Deputada parabeniza médicos pela passagem de seu dia

Em seu discurso durante sessão ordinária desta terça-feira (18), a deputada Antônia Sales (MDB) parabenizou os médicos e médicas pelo seu dia, comemorado hoje. Como exemplo, ela citou sua filha, Jéssica Sales, que além de ser deputada federal, tem formação em medicina.

“Hoje é um dia muito importante para todos nós que devemos celebrar a existência de todos os médicos do país e, principalmente, do Estado. Em nome do deputado Jenilson Leite, parabenizo todos os médicos que prestam serviço ao nosso povo. Às mulheres médicas, meus parabéns vão em nome da minha filha, Jéssica Sales, uma guerreira que além de ser médica também, hoje precisa de outros médicos na luta contra o câncer, tratando com leveza essa doença para que todos os que enfrentam a mesma enfermidade, enxerguem por outro prisma a cura”, disse a parlamentar.

Antônia Sales finalizou seu discurso elogiando a filha, por esta ter destinado mais de R$ 100 milhões para a saúde. “Jéssica se destacou destinando muitas emendas para a área da saúde, que recebeu mais de 100 milhões em todos os municípios acreanos. Essa é uma bandeira que nós defendemos, pois sabemos da importância desse setor para todos”.