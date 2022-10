Semana do Servidor em Cruzeiro do Sul começa nesta terça-feira (18)

No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público e, em sua homenagem, a Semana do Servidor vai levar, a Cruzeiro do Sul, eventos nos dias 18 e 24.

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) convida os servidores do Estado a prestigiar a programação, organizada com carinho para homenageá-los, bastando realizar a inscrição.

Na terça-feira, 18, haverá palestra do renomado conferencista Roberto Shinyashiki, no Teatro dos Náuas. A expectativa é de que cerca de 400 pessoas participem. O evento será transmitido para todo o estado pelo canal Notícias do Acre no YouTube, e as inscrições para participar presencialmente podem ser feitas por meio do link http://servicos.seplag.ac.gov.br/cursos/public/cursos/NA==.

Cada servidor inscrito pode levar um acompanhante, sem que haja a necessidade de inscrição deste.

Já no domingo, 23, será realizada a 1ª edição da Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul, com público estimado de 300 participantes. Dividida em dois percursos, as inscrições podem ser feitas através do link http://servicos.seplag.ac.gov.br/cursos/public/cursos/OA== para os participantes do percurso de 5km, e quem deseja realizar o percurso de 10km deve se inscrever por meio do link http://servicos.seplag.ac.gov.br/cursos/public/cursos/Ng==.