Klinjey ministra palestra em Rio Branco; saiba como participar

Em 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público, e o governo do Acre preparou uma programação especial para homenagear os servidores do Estado, que se dedicam a assistir toda a população acreana. Este ano a Semana do Servidor terá programação em Cruzeiro do Sul, entre os dias 18 e 23, e em Rio Branco, de 24 a 28.

Os servidores da capital serão prestigiados pela palestra do escritor e psicólogo Rossandro Klinjey, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), na terça-feira, 25, a partir das 18h. Serão disponibilizadas 600 vagas, e as inscrições podem ser realizadas por meio do link: http://servicos.seplag.ac.gov.br/cursos/public/cursos/NQ==.

A novidade é que o servidor que realizar a sua inscrição, por meio do link, poderá levar um acompanhante para prestigiar o evento. A palestra também será transmitida para todo o estado pelo canal Notícias do Acre no YouTube por meio do link https://www.youtube.com/user/noticiasdoacre.

Sobre o palestrante Rossandro Klinjey

Rossandro Klinjey é formado em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e possui mestrado em Saúde Coletiva pela mesma instituição.

É consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, no programa Encontro com Patrícia Poeta. É colunista da Rádios CBN Fortaleza, Teresina, Cariri, Campina Grande e João Pessoa, e também do jornal O Povo, de Fortaleza.

Atendeu em consultório por 20 anos e foi professor universitário por mais de 12, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante, no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já ultrapassaram cem milhões de visualizações.