Compras da indústria local beneficiou 35 empresas e gerou fluxo de R$35 milhões no Acre em 2022

Criado pelo governo do Estado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seitc) para reduzir as desigualdades regionais e elevar a produção e produtividade das indústrias locais, o Programa de Compras Governamentais de Indústrias do Acre (Comprac) já injetou na economia estadual mais de R$ 35 milhões, beneficiando mais de 35 empresas genuinamente acreanas.

Em 2022, por meio de seus dois primeiros editais, o programa beneficiou as empresas de confecções de uniformes escolares e gráficas, com emissões de diários escolares para as escolas da rede estadual de ensino e empresas do setor moveleiro, que forneceram moveis para vários Secretarias de Estado, como a Educação, Produção e Saneamento.

O credenciamento no Comprac visa atender as demandas do Estado com relação a alimentos, desde a merenda escolar até os insumos utilizados pelos hospitais.

Agora, o programa está com seu terceiro edital aberto, e equipes da Seict estão realizando vistorias técnicas nas empresas da indústria de alimentos, que se credenciaram para fornecer os produtos alimentícios para a rede estadual de ensino e para os hospitais do Estado. Durante as vistorias, as equipes avaliam a capacidade de produção das empresas credenciadas.

Albert Azenha, presidente da Comissão do Programa de Compras Governamentais, destaca a importância do programa para a recuperação da economia do estado após a pandemia.

“O Programa de Compras Governamentais é o maior plano de fomento à economia pós-pandemia. São milhões de reais investidos em empresas acreanas, que pagam impostos e que geram emprego e renda no Acre. Sob o comando do secretário Assurbanípal Mesquita [Seict] e com o total apoio do governador Gladson Cameli, estamos reescrevendo a história da indústria no nosso estado”, destaca ele.

Nesta sexta-feira, 14, as equipes vistoriaram quatro empresas do gênero alimentício na capital, e na próxima semana as equipes irão dar seguimento ao cronograma de vistorias às empresas do interior do estado.