Nesse domingo (16/10/2022), no km 98 da BR 317, no município de Senador Guiomard foram encontrados 20,8kg de substância com características de maconha, que estavam escondidos no porta-malas de um veículo de luxo. O condutor do veículo foi detido e encaminhado com a droga apreendida à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard-AC. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal contou com o apoio de uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estado do Acre.