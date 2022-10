Nova passarela do Taquari, em Rio Branco, está pronta

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), concluiu nesta sexta-feira (14), a construção de uma nova passarela sobre o igarapé que corta o Bairro Taquari, no Segundo Distrito da Capital.

Localizada na travessa Apollo, a obra é uma reivindicação antiga dos moradores locais, que tinham dificuldade para atravessar o córrego, principalmente no período de chuvas, quando o local chega a ficar alagado. A passarela, construída com recursos próprios do município e totalmente em madeira-de-lei, possui 31 metros de comprimento.

De acordo com a Seinfra, a atual gestão municipal já construiu cerca de 25 novas passarelas na cidade e deverá iniciar, nos próximos dias, a construção de mais 20 em vários bairros, melhorando o acesso a esses locais.

Alcides Moreira, que reside no bairro, elogiou a iniciativa da prefeitura e agradeceu pela obra.

“A antiga não prestava mais, e no verão deste ano, por conta de uma queimada no local, foi totalmente incendiada. Obrigado à Prefeitura por ter atendido nossa reivindicação e construída uma nova”, enfatizou.

Francisco Rocha, também morador no bairro, destacou que a nova passarela oferecerá mais segurança para quem, como ele, necessita atravessar o igarapé.

“Agora teremos mais segurança para atravessar esse córrego, principalmente nossas crianças que têm que ir todo dia para a escola”.