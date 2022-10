Agentes apreendem quase 120 quilos de drogas no rio Juruá

Durante a operação Guardiões da Fronteira, a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) do 6° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), juntamente com a Polícia Civil, Polícia Federal e o Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), apreendeu 118,5 quilos de entorpecentes em uma embarcação que navegava o rio Juruá, à altura do município de Rodrigues Alves, na manhã deste sábado, 15.

As equipes estavam em operação, quando a guarnição do Grupamento de Operações Especiais do 6° BPM observou dois indivíduos navegando em um barco de modo suspeito. Na iminência de serem abordados, os homens direcionaram a embarcação para a margem do rio e empreenderam fuga, efetuando disparos contra os policiais.

Com apoio da guarnição da PM de Rodrigues Alves, as equipes efetuaram a prisão de um dos envolvidos. Na embarcação foram encontrados 4,6 quilos de pedras de cocaína, 68,10 quilos de cocaína e 45,75 quilos de maconha. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul para os devidos encaminhamentos.

Assessoria de Comunicação da PMAC