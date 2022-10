AMAZUL convoca os aprovados em concurso público

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2022

CONCURSO PÚBLICO AMAZUL / INSTITUTO SELECON – 1/2022

A Gerente de Desenvolvimento de Pessoas da AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.-AMAZUL, no uso de suas atribuições legais, torna publica a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelo Edital nº 01/2022, em 09 de junho de 2022.

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:

Cargo: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E DEFESA

1.1 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – OPERADOR DE PROCESSOS:

1º Renato Xavier Bovo; 2º Felipe Alexandre Trescate Clemente; 3º Fernando de Almeida Campos Pontani; 4º José Luiz Ribeiro Silva; 5º Josiel Lopes de Lima; 7º Rodolfo Lourenço Mazari

1.2 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – OPERADOR DE PROCESSOS (vagas reservadas para PPP):

1º Victor de Siqueira Oggioni; 2º Francisco Junior De Sousa Ribeiro

1.3 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – PROJETISTA DE ELETRICIDADE:

1º Wagner Ribeiro Gomes

1.4 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – PROJETISTA DE ENGENHARIA CIVIL:

1º Daniel Wills Goncalves Mota; 2º Jeferson Custodio Carvalho Natal

1.5 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – PROJETISTA DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE:

1º Gabriel de Oliveira Maia Albuquerque

1.6 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – PROJETISTA MECÂNICO/TUBULAÇÃO:

1º Daniel Carlos Inokuma Ferreira

1.7 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – PROJETISTA MECÂNICO:

1º Thiago Rodrigues Machado Lourenço

1.8 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – TÉCNICO ELETROTÉCNICA:

1º Alex Bernardino da Silva; 2º Quesia Juliane Pestana Meirelles

1.9 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – TÉCNICO INDUSTRIAL/ESTRUTURAS:

1º Italo Rodolfo Bezerra de Araujo Sousa; 2º Antonio Marcos dos Santos Leite

1.10 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – TÉCNICO INDUSTRIAL/ESTRUTURAS (vagas reservadas para PPP):

2º Fabio Pereira de Almeida

1.11 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – TÉCNICO DE MECÂNICA:

1º Caíque da Costa Gomes; 2º Jeferson Firmino da Silva; 3º Julio Cesar de Lima Monteiro; 4º Felipe de Oliveira Santos; 5º Davi Laudier Cerveira Dos Reis

1.12 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – TÉCNICO DE MECÂNICA (vagas reservadas para PPP):

1º Fabio da Silva Costa

1.13 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – TÉCNICO PROJETISTA:

1º Jonathan Furtado de Freitas; 2º Leonardo Guedes Bastarrica

Cargo: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA

1.14 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ANALISTA DE NEGÓCIOS:

1º Marília de Andrade Lengruber

1.15 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:

1º Bruno Leite Calazans Costa; 2º Ricardo de Oliveira Cruz Junior

1.16 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (vagas reservadas para PPP):

1º Jamile Santos dos Santos

1.17 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ANALISTA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:

1º Jansen Coli Calil Nascimento Almeida de Oliveira

1.18 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – PSICÓLOGO:

1º Cristiane Lorenco de Souza

Cargo: ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA

1.19 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ARQUITETO:

1º Tiago Coutinho da Silva

1.20 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO:

1º Marcos Rogerio Fernandes; 2º Mauricio Borges Longhi

1.21 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (vagas reservadas para PPP):

1º Matheus Gabriel Marques Mendonça

1.22 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO:

1º Rodrigo Gabas Amaro de Lima; 2º Fabio Kleber Castanheira Fialho; 3º Roberto Antakly; 5º Demetrius Silva de Santana

1.23 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO (vagas reservadas para PPP):

1º Gabrieli Dutra Silva

1.24 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO (vagas reservadas para PCD):

1º Jorge Luiz Amancio

1.25 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE CONTROLE DA QUALIDADE:

1º Patricia Duarte; 2º Juliana Ferreira de Freitas Madi

1.26 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE MATERIAIS:

1º Caio Vinicius Lima Natarelli; 2º Giovany Biava; 3º Gabriela Paula de Souza

1.27 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE MATERIAIS (vagas reservadas para PPP):

1º Willem Vieira Nascimento

1.28 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO ELETRICISTA:

1º Patrick de Carvalho Tavares Rezende Ferreira; 2º Luciano Alvarenga Navajas Filho; 3º Luiz Flavio Rodrigues Alves; 4º Guilherme Baumann Correa; 5º Yuri Goncalves Ribeiro; 6º Vinícius Fernandes Lourenzen de Oliveira

1.29 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO ELETRICISTA (vagas reservadas para PPP):

1º Rubens Oliveira de Franca Junior; 2º Alexandre Henrique Rodrigues Rivera

1.30 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO ELETRÔNICO:

1º Henrique Hilkner; 2º Renan Emanuelli Rotunno

1.31 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE ENERGIA:

1º Renato Brogini de Assis; 2º Iara Aparecida Martins Reinaldo

1.32 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO MECÂNICO:

1º Bruno Calvao de Carvalho; 2º Vitor Alberto Lemes Monteiro; 3º Carlos Alberto Mahl Spohr; 4º Flávio Assumpção de Castro; 5º Matheus de Oliveira Moreira; 6º Nikolas Lukin; 7º Adriano Silveira Giordani; 9º Marcelo de Carvalho Sabino; 10º Gustavo Teixeira Costa; 11º Bruno Fernandes Egger; 12º Fellipe Leão Santos; 13º Gabriela Del Carmen Sarasa Uribe; 14º Barbara Emmanuelle Sanches Silva; 15º Ivan Keiti Umezu; 16º Thalyta Martins de Avelar Nunes; 17º Mateus da Silva Reis Teixeira; 18º Juan de Oliveira Dos Santos; 19º Marcus Vinicius Garcia Tavares; 20º Rafael Correa Moraes; 21º Deyvison dos Santos Alves; 22º Julio Victor Martins de Magalhaes; 23º Ricardo Pereira Souza Santos; 24º Matheus Santos Bandeira; 25º Pedro Mattos da Silva

1.33 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO MECÂNICO (vagas reservadas para PPP):

1º Luciano Malta Rodrigues; 2º Anderson Lins de Lima; 3º Vicente Carlos Melo da Silva Junior; 4º Ana Gabriella Conceição dos Santos; 5º Paulo Cesar de Freitas Junior; 6º Amauri Oliveira de Almeida

1.34 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO MECÂNICO (vagas reservadas para PCD):

1º Aluízio Heleno Ribeiro Júnior; 2º Diego Amaral de Oliveira Rodrigues

1.35 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO MECATRÔNICO:

1º Luis Felipe Moreira da Silva Cassales; 2º Sebastian Mroginski Kapelius

1.36 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO NAVAL:

1º Ana Carolina Andrade Moraes; 2º Mateus Henrique Oliveira Candido

1.37 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO NUCLEAR:

1º Joao Gabriel do Nascimento Pinto; 2º Thayssa de Azevedo Costa da Silva Lima; 4º Caroline Rodrigues da Silva; 5º Wesley Monteiro de Sousa; 6º Daniel Gonzalez Rodriguez

1.38 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO NUCLEAR (vagas reservadas para PPP):

2º João Márcio Maciel Da Silva Junior

1.39 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO PRODUÇÃO:

1º Caroline Maruchi de Oliveira; 2º Victor Peres Santoro Anastacio; 3º Leticia Serrano Saladini

1.40 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO PRODUÇÃO (vagas reservadas para PPP):

1º Samir de Sena Osorio

1.41 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO PRODUÇÃO (vagas reservadas para PCD):

1º Neemias Vidal Correa

1.42 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO QUÍMICO:

1º Gabriel Migliano Silva; 2º Marta Jann Velozo; 3º Igor Mota Farinazzo Giovannetti; 4º Fernando Pinheiro Alves; 5º Marlon Conceição Dos Santos; 6º Mariana Baptista Taves de Moura

1.43 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO QUÍMICO (vagas reservadas para PPP):

1º Lucas Rodrigues Ramos; 2º Rodrigo Roberto Alves Garcia

1.44 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:

1º Walker Alves da Costa e Silva

1.45 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES:

1º Vivian Barreiros Cosenza

1.46 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – MATEMÁTICO:

1º Henrique Andrade de Aquino

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer no endereço, data e horários encaminhados via e-mail e whatsapp para: a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no item 4.1.3 do Edital regulador do Concurso (original e cópia) b) agendamento para a realização dos exames admissionais; e c) o candidato deverá entregar o Curriculum Vitae.

3. O não comparecimento do candidato na data definida e a não apresentação de quaisquer documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.

São Paulo – SP, 13 de outubro de 2022.

DANIELA AMORIM FERREIRA