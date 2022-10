UM DIA DE EMOÇÃO: Crianças internadas nas UPAs de Rio Branco receberam presentes em comemoração ao 12 de outubro

Visando o acolhimento de crianças que nesta quarta-feira, 12, precisaram passar o feriado do Dia das Crianças internadas, os profissionais das unidades de pronto atendimento (UPAs) de Rio Branco propiciaram sorrisos ao distribuir presentes, doces e pipoca aos pequenos ao longo do dia.

Aysha Sophie, de 8 anos, estava internada na UPA do 2° Distrito desde terça-feira, 11, em tratamento de um quadro intermediário de pneumonia. Depois de uma noite inteira acordada, observando a filha passar por necessárias agulhadas, vê-la sorrindo pela manhã, ao receber um presente, foi revigorante também para a mãe, Dienifen Tavares.

“Esperava passar esse dia em casa, junto ao meu outro filho, mas ela piorou e tivemos que trazê-la para cá. Não esperava essa ação, foi lindo ver o sorriso no rosto das crianças. Que Deus abençoe esses profissionais por esse olhar humanizado. Estão de parabéns”, disse.

Já na UPA Franco Silva, Ana Hadassa, também de 8 anos, sofreu uma crise convulsiva no meio da tarde e teve que ser levada para fazer exames de rotina. “Ela não esperava receber presente, nem imaginávamos que estariam fazendo essa ação por aqui. Fomos muito bem recepcionados e não tive do que reclamar sobre atendimento. Foi um gesto nobre e merecedor de reconhecimento”, frisou a genitora, Dayelle Macedo.

As ações devem se estender durante o mês de outubro. Na Franco Silva, por exemplo, a direção promove a campanha “Adote um leito e faça uma criança sorrir”. A população em geral pode contribuir com doações diretamente nas unidades do 2º Distrito e na Franco Silva.