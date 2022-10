Seleção de estágio 2022: Encerra amanhã (14) o prazo para inscrição

Estudantes dos cursos de Direito, Comunicação Social, Secretariado e Tecnologia da Informação tem até amanhã (14), às 17h, para se inscrever no processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Municípios (PTMs) de Caruaru e Petrolina. A inscrição é feita de forma gratuita e a data prevista para aplicação das provas é no dia 03 de novembro. Os interessados podem clicar aqui .

A confirmação da inscrição só acontece após o estudante anexar, de forma digitalizada, documento de identidade com foto; declaração de escolaridade; foto atual; e documentos específicos, no caso de candidatos que irão pleitear vagas reservadas. A lista provisória de inscrições homologadas será divulgada no site do MPT em 18/10. Os candidatos inscritos no certame irão receber, via e-mail, um link de acesso à avaliação na sala virtual, que terá duração de três horas e contará com 10 questões objetivas, de múltipla escolha, e duas subjetivas.

As provas serão aplicadas em ambiente EaD, nas Plataformas Lime Survey e Microsoft Teams. Para realizar a prova, o candidato precisa ter um computador desktop ou notebook com acesso à Internet; utilizar, preferencialmente, o sistema operacional Windows 10; ter instalado e saber operar os navegadores de Internet descritos no edital; e possuir microfone, alto-falantes e câmera integrados ou instalados à máquina.

Podem se inscrever na seleção estudantes de universidades ou faculdades conveniadas ao MPT e de curso superior ou superior de tecnologia das áreas de Direito, Comunicação Social, Secretariado e Tecnologia da Informação desde que, com duração mínima de 2 (dois) anos. Quando for solicitado para o preenchimento da vaga, o candidato já deve ter cursado, pelo menos, 40% da carga horária total do curso. Das vagas disponibilizadas, 30% das vagas serão destinadas para pessoas que se declarem negras; 10% para participantes do Sistema de Cota para Minorias Étnico-Raciais; e 10% para pessoas com deficiência.