Saúde da Família Ribeirinha: inscrições para estágio no Norte

stão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio e residência em atendimento às populações ribeirinhas, na região Norte do Brasil. São até 22 vagas por mês, de janeiro a outubro de 2023, nas áreas de medicina, enfermagem, educação física, fisioterapia, biomedicina, odontologia, nutrição e psicologia.

O estágio terá duração de 30 dias e os selecionados vão acompanhar as atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família Fluviais (UBSF) e equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR). As inscrições se encerram no dia 30 de outubro.

Das vagas disponíveis, até 15 serão para residentes matriculados em programas de residência credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e Comissão Nacional de Residências Multiprofissional em Saúde (CNRMS); e até sete para egressos de programas de residência com a mesma habilitação.

Os selecionados vão receber uma bolsa para ajuda de custos com despesas de hospedagem, transporte local e alimentação, no valor de R$ 4,2 mil para residentes e R$ 7 mil para egressos de programas de residência. A ação faz parte do Projeto Residências, uma ação conjunta do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês.

As informações sobre o processo seletivo e os detalhes das vagas estão disponíveis no edital

Formulário de inscrição para as vagas de residentes

Formulário de inscrição para as vagas de profissionais egressos