Miritiza, em Cruzeiro do Sul, amplia rede de água potável

O governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Saneamento do Acre (Saneacre), está executando ações de extensões de redes de abastecimento de água em bairros de Cruzeiro do Sul.

Um dos bairros contemplados é o Miritizal, o qual recebeu dois novos poços artesianos do programa Água Para Todos e uma expansão de mais de dois mil metros de rede, levando água tratada para aproximadamente quatro mil moradores que ali residem. De acordo com o gestor do Saneacre em Cruzeiro do Sul, Braz Pedroza, muitos bairros estão sendo beneficiados com esse investimento do Estado.

“Para nós é satisfatório levar água onde não tem, cumprindo a determinação do nosso governador, afinal, quando estamos levando água tratada, estamos levando também saúde e atendendo as comunidades que mais necessitam”, enfatizou Braz. O gestor afirma ainda que essas ações são resultado de uma tratativa do governo do Estado, juntamente com os presidentes de bairros.

Ítalo Lopes, Diretor Operacional do Saneacre, falou que a ampliação de rede no Miritizal é apenas uma, das várias programadas ainda para 2022. “Este ano já foram executadas ampliações nos bairros Aeroporto Velho, Miritizal e São Cristóvão. Até o final do ano serão executadas ampliações nos bairros Saboeiro, Remanso, Cumaru e na Vila Santa Rosa, sem falar nos poços recém escavados na Boca da Alemanha, Vila Liberdade e Jader Machado, além da reativação do poço do Bezerrão”, comentou.

Para a moradora do bairro Miritizal, Juliana Ferreira, esse trabalho traz muitas melhorias para a comunidade: “O nosso governador cumpriu com o prometido, que traria água de qualidade pra gente, eu estou muito feliz porque agora vamos ter água direto”.

É importante frisar que já teve início o planejamento de 2023 para ampliações de rede e perfurações de novos poços