Jordão agora tem mapa completo da zona urbana do município

O mapa foi entregue pelo Coordenador Executivo Marcus Frederick e o Assessor Técnico Júlio César Monteiro, e servirá para a entrega do Levantamento Aerofotogramétrico em formato de mapa do Município de Jordão. O evento marca o início de uma nova gama de trabalho que a Associação dos Municípios do Acre vem desenvolvendo em prol das cidades acreanas, proporcionando mais qualidade de gestão, diz o prefeito Naudo Ribeiro.

Após o recebimento do mapa e registros, o prefeito participou de uma nova agenda com a presença de prefeitos da região do Juruá, e trataram de projetos em andamento e de captação de recursos.