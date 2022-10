PNUD abre vagas de trabalho remotas para profissionais de UX e UI

O Programa Justiça 4.0, uma das maiores iniciativas do mundo de transformação digital do Poder Judiciário, está em expansão e busca um profissional com conhecimentos em experiência do usuário (UX) e um em interface do usuário (UI). As duas pessoas contratadas atuarão de forma remota, de qualquer localidade do país.

Os profissionais irão atuar nas fases de definição de requisitos funcionais e de experiências de usuários, além de desenvolver e apoiar a implementação de interfaces front-end, colaborando para o cumprimento de cronogramas e a manutenção da qualidade das entregas. Não há exigência de dedicação exclusiva, mas a pessoa selecionada deverá reservar oito horas diárias em horário comercial para atuar no Programa Justiça 4.0.

Iniciado em 2020, o Programa Justiça 4.0 é fruto de um acordo de cooperação firmado entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Visa desenvolver e aprimorar soluções tecnológicas para tornar os serviços oferecidos pela Justiça brasileira mais eficientes, eficazes e acessíveis à população, além de otimizar a gestão processual para magistrados, servidores, advogados e outros atores do sistema de Justiça. A iniciativa também dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a Agenda 2030 da ONU.

Entenda a seleção

O processo seletivo é composto por três etapas: inscrição, entrevista e checagem das referências profissionais fornecidas. As candidaturas devem ser feitas até 19 de outubro, exclusivamente pelo site do Pnud. O idioma de trabalho é o português; conhecimentos em inglês serão úteis para atividades cotidianas, como leitura de documentações, realização de pesquisas e uso de softwares com autonomia.

A contratação será feita na modalidade National Personnel Services Agreement (NPSA), com salário competitivo, de acordo com o mercado. Essa modalidade é um instrumento próprio do PNUD utilizado internacionalmente para padronizar e viabilizar a admissão de profissionais especializados, por tempo determinado, e assegura benefícios como seguro saúde, seguro de vida e férias.

Pessoa associada em UI (User Interface)

1 vaga. Atuação remota. Inscrições até 19/10

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e pelo menos seis anos de atuação no desenvolvimento de softwares ou interfaces gráficas de usuário (UI), ou de atuação profissional ou acadêmica na área de tecnologia ou design. O tempo mínimo exigido de experiência cai para três anos caso a pessoa possua graduação, preferencialmente nas áreas de Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Análise de Sistemas, Engenharia da Computação, áreas relacionadas à tecnologia, ou áreas relacionadas a design, comunicação ou psicologia. Também serão consideradas disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de interfaces gráficas de usuário (UI).

É desejável experiência com desenvolvimento, análise e melhorias de interfaces gráficas de usuário, criação de protótipos de alta fidelidade, estáticos e interativos, e ferramentas de criação e wireframing. Para mais detalhes, confira o anúncio da vaga: https://bit.ly/vaga-ui-pnud.

Pessoa associada em UX (User Experience)

1 vaga. Atuação remota. Inscrições até 19/10

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e pelo menos seis anos de atuação na área. O tempo mínimo exigido de experiência cai para três anos caso a pessoa possua graduação, preferencialmente nas áreas de Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Análise de Sistemas, Engenharia da Computação, áreas relacionadas à tecnologia, ou áreas relacionadas a design, comunicação, psicologia. Também serão consideradas disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de experiências de uso (UX).

É desejável experiência no levantamento de requisitos junto a usuários, empregando técnicas como entrevistas, brainstorming e focus groups, a fim de projetar experiências de uso otimizadas, bem como em conceitos e experiência na aplicação das práticas de UX Design, UX Researcher, Interaction Design, Design Thinking e arquitetura da informação. Para mais detalhes, confira o anúncio da vaga: https://bit.ly/vaga-ux-pnud.

Agência CNJ de Notícias