No Acre, mesária de 74 anos destaca trabalho voluntário

Emília Soares Barbosa dos Santos, aposentada, 74 anos, mais uma vez trabalhou como mesária nas Eleições no Acre, no último 2 de outubro. Ela atua há cerca de 10 anos como voluntária em uma seção da 1ª Zona Eleitoral, na Vila Acre, em Rio Branco.

Em conversa com a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Emília contou que sempre quis ser mesária. “Meu filho e minha nora sempre trabalharam para a Justiça Eleitoral e eu sempre desejei fazer o mesmo. Há cerca de 10 anos chegou a minha vez e eu sempre espero ansiosamente para poder ajudar”, comentou.

A cada dois anos, Emília é convocada para participar como mesária. “Eu gosto de ajudar e fico muito satisfeita ser uma das milhões de pessoas que fazem as Eleições. Espero que nos próximos pleitos eu seja convocada novamente”, disse.

Nas eleições de 2020, durante a pandemia, Emília ficou isolada em um sítio e não participou do processo como mesária.

Para a Justiça Eleitoral do Acre, Emília é um exemplo dentre os 10,5 mil mesários que são necessários para fazer a eleição no estado. Ela trabalha em troca de nada, apenas para servir ao estado e ao país.