IBGE divulga lista de aprovados em seleção de recenseador

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE 19 DE AGOSTO DE 2022HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL- PARTE 1

O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE torna pública a homologação do resultado final do Edital 14/2022, Processo Seletivo Simplificado Complementar ao Edital 10/2021, para a função de Recenseador, publicado no Diário Oficial da União nº 142, de 28 de julho de 2022, seção 3, página 57, na seguinte ordem: tipo de vaga, UF, Localidade, inscrição, nome do candidato, nota final, classificação e situação no processo seletivo simplificado complementar.

Ampla Concorrência

1. AM – BERURI – GERAL

993817, Marcos Borges De Sena, 10, 1º, Classificado / 996675, Bruno Bentes Feitoza, 10, 2º, Não eliminado / 996825, Moises Ferreira Dos Santos, 7, 3º, Não eliminado / 996765, Ebenezer Lustoza De Oliveira, 5, 4º, Não eliminado / 996575, Deuzione Dos Santos Alves, 5, 5º, Não eliminado / 994590, Raygson Artriclino Lima, 5, 6º, Não eliminado / 996891, Franquenildo De Souza Teixeira, 3, 7º, Não eliminado

2. AM – JAPURÁ – GERAL

990273, Leidiane Mattara De Souza, 7, 1º, Classificado / 996950, Fabiele Anaquiri Fabricio, 5, 2º, Não eliminado

3. AM – JUTAÍ – GERAL

993495, Francilania Cameta Anaquiry, 10, 1º, Classificado / 999343, Jackson Leno Da Silva Monteiro, 10, 2º, Não eliminado / 992940, Francyara Cameta Anaquery, 5, 3º, Não eliminado / 1001266, Rhuan Greyson Gomes Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado

4. AM – MARAÃ – GERAL

985105, Jocilandia Feitosa, 7, 1º, Classificado / 985946, Evaldo Correa Da Silva, 5, 2º, Não eliminado / 985902, Marley Kelly Dos Santos Neves, 5, 3º, Não eliminado / 985996, Raimundo Jackson Dos Santos Moreira, 5, 4º, Não eliminado / 985770, Janaina Dos Santos Neves, 5, 5º, Não eliminado / 985614, Natanael Mendes Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 996874, German Antonio Do Nascimento Lequerica, 5, 7º, Não eliminado / 996612, Leanderson Silva De Souza, 5, 8º, Não eliminado / 996795, Larissa Oliveira De Souza, 5, 9º, Não eliminado / 984124, Willissandra Da Silva Souza, 5, 10º, Não eliminado

5. AM – RIO PRETO DA EVA – GERAL

995717, Helena Alves Ddias, 10, 1º, Classificado / 986611, Renata Milena Da Silva Ferreira, 10, 2º, Não eliminado / 998235, Luiz Carlos Caldeira Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 986628, Mateus De Andrade Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 986569, Angelo Verdes Costa, 10, 5º, Não eliminado / 986535, Quezia Oliveira Da Silva Brito, 7, 6º, Não eliminado / 996654, Virna Tulema De Costa Coelho, 7, 7º, Não eliminado / 986554, Joana Maia Carmona, 5, 8º, Não eliminado / 997141, Jairo Rodrigues Lemos, 5, 9º, Não eliminado / 998197, Delaias Barroso De Souza, 5, 10º, Não eliminado / 998165, Mario Barroso Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 986620, Elizabeth Oliveira Lemos, 5, 12º, Não eliminado / 986594, Josimar Pinheiro Lima, 5, 13º, Não eliminado / 996483, Edinalva Pereira Leal, 5, 14º, Não eliminado / 997020, Andreza Da Silva Sousa, 5, 15º, Não eliminado / 996840, Rafaela Sousa Moraes, 5, 16º, Não eliminado / 998255, Shelseah Caroline Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 986606, Isael Assuncao Ribeiro, 5, 18º, Não eliminado / 997357, Larissa Saboia Bezerra, 5, 19º, Não eliminado / 986581, Felipe Barbosa Silva, 5, 20º, Não eliminado / 996937, Jackson Aguiar Dos Santos, 5, 21º, Não eliminado / 997083, Jhennyfer Souza Dos Santos, 5, 22º, Não eliminado / 995021, Harllyson Silva Das Santos, 5, 23º, Não eliminado / 986616, Mycaele Alves De Castro, 5, 24º, Não eliminado / 997172, William Ferreira Barbosa, 5, 25º, Não eliminado / 996904, Fernanda Da Silva Carvalho, 5, 26º, Não eliminado / 986600, Sthefany Santos Dos Santos, 5, 27º, Não eliminado / 996547, Klycia Eduarda Matos Reis, 5, 28º, Não eliminado / 986506, Mayron Dos Santos Nascimento, 3, 29º, Não eliminado / 996977, Almerio Ferreira Dos Santos Filho, 1, 30º, Não eliminado / 996344, Taissa Rebecaribeiro Dos Santos, 1, 31º, Não eliminado

6. AM – SILVES – GERAL

998048, Nathalia Almeida Lima, 10, 1º, Classificado / 997826, Jailson Jordao Dos Santos, 7, 2º, Não eliminado / 997936, Luane Dos Santos Barros, 5, 3º, Não eliminado

7. AM – TONANTINS – GERAL

998539, Francinei Dos Santos Cobos, 5, 1º, Classificado / 998567, Francineia Dos Santos Cobos, 5, 2º, Não eliminado / 996537, Adriene Mata Coelho, 5, 3º, Não eliminado / 977206, Thalyta Mascarenhos Resplande, 5, 4º, Não eliminado / 996430, Luma Stefany Morais Goncalves, 5, 5º, Não eliminado

8. BA – BARREIRAS – GERAL

999433, Ivanete Coelho Dias, 10, 1º, Classificado / 991673, Maria Cleildes Batista Da Costa Dias, 10, 2º, Não eliminado / 991373, Jairo Sardeiro Da Cruz, 10, 3º, Não eliminado / 990708, Jairo Sandeiro Da Cruz, 10, 4º, Não eliminado / 992451, Laudiceia Pereira De Melo Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 990281, Tainara Fabrine Da Cruz De Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 987773, Camila De Matos De Sousa, 10, 7º, Não eliminado / 999819, Edilaira Mayra Santos Soares, 10, 8º, Não eliminado / 999558, Dejanira Souza Moura, 10, 9º, Não eliminado / 988692, Valeria De Lima Novaes, 10, 10º, Não eliminado / 991100, Reugue Martins Dantas, 10, 11º, Não eliminado / 999779, Camila De Almeida Rodrigues, 10, 12º, Não eliminado / 1003633, Leticia De Abreu Lima, 10, 13º, Não eliminado / 991868, Antonio Edmar Bezerra Sales, 7, 14º, Não eliminado / 987933, Dean Stelson Batista Dias, 7, 15º, Não eliminado / 999030, Efrem Gomes De Lima, 7, 16º, Não eliminado / 992220, Janete De Souza Amorim, 7, 17º, Não eliminado / 999118, Maica Marques Dos Santos Almeida, 7, 18º, Não eliminado / 990889, Bruna Mendes Barauna, 7, 19º, Não eliminado / 993681, Ana Caroline Dos Santos Almeida, 7, 20º, Não eliminado / 999255, Aldayne Alcantara De Oliveira, 5, 21º, Não eliminado / 999720, Marcos Jose Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 988948, Josivan Rodrigues Oliveira, 5, 23º, Não eliminado / 988915, Elizete Soares Tavares, 5, 24º, Não eliminado / 991296, Janete Bispo De Morais Da Silva, 5, 25º, Não eliminado / 988162, Claudiana Barbosa Da Silva Souza, 5, 26º, Não eliminado / 999723, Joao Paulo De Souza Do Nascimento, 5, 27º, Não eliminado / 999627, Iraneide Silva De Souza, 5, 28º, Não eliminado / 999895, Pricila De Souza Nascimento Santos, 5, 29º, Não eliminado / 1002511, Rinamar Aires Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 1002387, Misael Brito Dos Santos, 5, 31º, Não eliminado / 999653, Lucitania Araujo Alves, 5, 32º, Não eliminado / 1016277, Vanessa Ribeiro Da Silva, 5, 33º, Não eliminado / 1000915, Anne Beatriz Silva Dos Santos, 5, 34º, Não eliminado / 999860, Kassia Layala Oliveira De Sousa, 5, 35º, Não eliminado / 1002638, Samuel Dos Santos Goncalves, 5, 36º, Não eliminado / 999223, Julio Cesar De Araujo Sousa, 5, 37º, Não eliminado / 990373, Yanne Rennata De Lima Alves, 5, 38º, Não eliminado / 993012, Alana Fabricio De Souza Rezende, 5, 39º, Não eliminado / 999435, Heleizon Dos Santos Rocha, 3, 40º, Não eliminado / 1001225, Caio Silva Dos Santos, 3, 41º, Não eliminado / 1000247, Jose Iuri De Araujo Sousa, 3, 42º, Não eliminado / 992640, Antonio Fabio Almeida Rabelo, 1, 43º, Não eliminado

9. BA – CATOLANDIA – GERAL

984325, Raysa Pablinne Da Silva Ribeiro, 10, 1º, Classificado / 998746, Dulce Rego Da Silva Pires, 7, 2º, Não eliminado / 992459, Iure Kawan Dos Santos Barbosa, 7, 3º, Não eliminado / 984145, Mirela Shaiane Da Silva Cunha, 7, 4º, Não eliminado / 987189, Iolanda Chagas Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 996160, Dailson Ribeiro De Lima, 5, 6º, Não eliminado / 984506, Thais Silva Oliveira, 5, 7º, Não eliminado / 992087, Wesley Gladstone Rodrigues De Souza, 5, 8º, Não eliminado / 987679, Dielma Ramos Rocha Oliveira, 1, 9º, Não eliminado / 996286, Mauricio Leones Da Silva Barbosa, 1, 10º, Não eliminado

10. BA – DARIO MEIRA – GERAL

1005123, Tailan Santos Rocha Barreto, 10, 1º, Classificado / 1003792, Itielle Santana Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 1003870, Mirian Francisca Gomes, 7, 3º, Não eliminado / 1003950, Gabriel Pereira Da Silva, 7, 4º, Não eliminado / 1015945, Renata Lorena Da Silva Santos, 5, 5º, Não eliminado

11. BA – GENTIO DO OURO – GERAL

989420, Guilherme Silva Oliveira, 7, 1º, Classificado / 990206, Lenilton Miranda De Souza, 5, 2º, Não eliminado / 989847, Natalia Nogueira Dos Santos Lima, 5, 3º, Não eliminado / 990288, Juliana Ferreira Martins, 5, 4º, Não eliminado / 987403, Caliane Bastos De Freitas Lima, 5, 5º, Não eliminado / 989169, Angelo Juvenal Dias, 5, 6º, Não eliminado / 990261, Crislei Pereira Luiz, 5, 7º, Não eliminado / 994619, Giovane Rocha Barreto, 5, 8º, Não eliminado / 994135, Guilherme Machado Souza, 5, 9º, Não eliminado / 993751, Meury Cristal Bastos De Souza, 1, 10º, Não eliminado

12. BA – GUARATINGA – GERAL

984598, Eliene Pinheiro Santos Rodrigues, 10, 1º, Classificado / 984682, Alysson Marcos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 986958, Renata Ribeiro Dos Santos, 7, 3º, Não eliminado / 987135, Anry Oliveira Leite, 7, 4º, Não eliminado / 988114, Vanderson Fernandes Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 984894, Kethleen Nunes Alves, 7, 6º, Não eliminado / 985212, Claudia De Souza Trindade Santana, 5, 7º, Não eliminado / 986854, Neydson Mendes Dos Reis Neto, 5, 8º, Não eliminado / 985516, Diego De Jesus Rodrigues, 5, 9º, Não eliminado / 987941, Inhua Kelulin Souza Menezes, 5, 10º, Não eliminado / 987507, Talita Souza, 1, 11º, Não eliminado / 984977, Bruno Souza Cruz, 1, 12º, Não eliminado

13. BA – ITABELA – GERAL

989972, Dailza Nunes Pereira, 10, 1º, Não eliminado / 1001409, Josemar Brito Barbosa, 10, 2º, Não eliminado / 1000245, Jenete Oliveira Lima, 10, 3º, Não eliminado / 999879, Ivan Santos Garcia, 10, 4º, Não eliminado / 1002665, Simone Jesus De Souza Lima, 10, 5º, Não eliminado / 1003154, Jariane Silva Santos, 10, 6º, Não eliminado / 998908, Raiana Magno Rodrigues, 10, 7º, Não eliminado / 1003481, Sione Jesus De Souza, 10, 8º, Não eliminado / 999487, Camila Santos Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 1004090, Viviane Cruz De Sousa Bonfim, 10, 10º, Não eliminado / 999211, Eliana Andrade Dos Santos Do Carmo, 7, 11º, Não eliminado / 999652, Gessica Silva Pereira, 7, 12º, Não eliminado / 1001140, Bruna Almeida Barreiros Simonassi, 7, 13º, Não eliminado / 1002168, Gilmara Oliveira Gomes, 7, 14º, Não eliminado / 999541, Antonio Paulo Deio Junior, 7, 15º, Não eliminado / 999683, Emilo De Souza, 7, 16º, Não eliminado / 999235, Adeilda Vitoria Do Nascimento Santos, 5, 17º, Não eliminado / 999333, Danilo Tiago Da Silva Ramos, 5, 18º, Não eliminado / 999937, Crislandia Lima Cruz, 5, 19º, Não eliminado / 999824, Conceicao Andrade Dos Santos Pimenta, 5, 20º, Não eliminado / 1002042, Elisangela Da Silva De Jesus, 5, 21º, Não eliminado / 1003749, Francile Silva De Jesus, 5, 22º, Não eliminado / 1003271, Renata Pacheco Ferreira, 5, 23º, Não eliminado / 1002554, Christiele Santos Souza, 5, 24º, Não eliminado / 1002803, Karine Pacheco Amaral De Jesus, 5, 25º, Não eliminado / 999035, Randrik Mota De Souza, 5, 26º, Não eliminado / 1002452, Kailanny Lima Oliveira, 5, 27º, Não eliminado / 999807, Nairila Vitoria Rodrigues De Oliveira, 5, 28º, Não eliminado / 1003496, Patricia Santos Silva, 5, 29º, Não eliminado / 1002355, Dafne Oliveira Da Vitoria, 5, 30º, Não eliminado / 1000165, Pablo Carneiro Rocha, 3, 31º, Não eliminado / 1002533, Daniel De Oliveira Neres, 1, 32º, Não eliminado / 1003108, Jean Carlos Batista Neris, 1, 33º, Não eliminado / 1001973, Daniel Teixeira Silva, 1, 34º, Não eliminado

14. BA – ITAGIMIRIM – GERAL

994695, Vinicius Machado Ferreira, 7, 1º, Classificado / 992675, Natana Pacheco Da Silva, 7, 2º, Não eliminado / 986847, Fabiana Pereira Dos Santos, 5, 3º, Não eliminado / 984736, Mariana Da Silva Alcantara, 5, 4º, Não eliminado / 990054, Welton Luiz Pinto Filho, 5, 5º, Não eliminado / 986898, Claudemilles Santos De Oliveira, 5, 6º, Não eliminado / 986784, Alessandro Alves Pasco, 5, 7º, Não eliminado / 990409, Dominique Alves De Oliveira, 5, 8º, Não eliminado / 989630, Kauan Costa Caldas, 5, 9º, Não eliminado / 995711, Matheus Machado Ferreira, 1, 10º, Não eliminado

15. BA – ITAJUÍPE – GERAL

1003889, Anotonio Cardoso Dos Santos Neto, 10, 1º, Classificado / 1003828, Eleonice Porto Aboboreira, 10, 2º, Classificado / 1003727, Angela Reis Da Silva, 10, 3º, Classificado / 1006089, Enir Encarnacao De Sousa, 10, 4º, Classificado / 1007718, Simone Oliveira Dos Santos, 10, 5º, Não eliminado / 1003499, Alberto Alves Cardoso Junior, 10, 6º, Não eliminado / 1005460, Paula Gabriella Botelho De Moraes, 10, 7º, Não eliminado / 1004895, Rejany Costa Mororo, 10, 8º, Não eliminado / 1004961, Diego Antonio Da Silva Carvalho, 10, 9º, Não eliminado / 1004013, Eloa Silva Santos, 10, 10º, Não eliminado / 1006786, Daniele Santana Santos, 10, 11º, Não eliminado / 1005082, Matheus Roberto Santos De Almeida, 10, 12º, Não eliminado / 1004741, Lais Moreira Fontes, 10, 13º, Não eliminado / 1005241, Beatriz Da Silva Nobre, 10, 14º, Não eliminado / 1004771, Marta Rafaela Peixoto De Jesus, 10, 15º, Não eliminado / 1003580, Aianne De Sena Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 1006619, Carolina Gabriela Silva Dos Santos, 7, 17º, Não eliminado / 1008517, Carleandra Pereira Dos Santos, 7, 18º, Não eliminado / 1006999, Wallacy Ueny Da Silva Costa, 7, 19º, Não eliminado / 1004724, Jaciara Oliveira Dos Santos, 7, 20º, Não eliminado / 1008764, Sandra Katia Costa De Souza, 7, 21º, Não eliminado / 1008830, Genilton Alves De Souza, 7, 22º, Não eliminado / 1004660, Lais Maciel Silva, 7, 23º, Não eliminado / 1004579, Keylla Brito De Queiroz, 7, 24º, Não eliminado / 1007437, Wendel Souza Silva, 7, 25º, Não eliminado / 1009042, Igor Pereira Santos, 7, 26º, Não eliminado / 1005694, Douglas Fontes Sales, 7, 27º, Não eliminado / 1003383, Amadeu De Jesus Santana Junior, 7, 28º, Não eliminado / 1004714, Bruno Freitas Dos Santos, 7, 29º, Não eliminado / 1003658, Eduarda Oliveira De Morais Portela, 7, 30º, Não eliminado / 1005893, Rafaella De Morais Costa, 7, 31º, Não eliminado / 1004273, Ayla Polvora Santana Costa, 7, 32º, Não eliminado / 1003545, Daniela Santana Da Silva, 7, 33º, Não eliminado / 1005452, Leonardo Ferreira Lima, 7, 34º, Não eliminado / 1009227, Gustavo Silva Kruschewsky De Melo Farias, 7, 35º, Não eliminado / 1009121, Mikele Bispo Barreto, 7, 36º, Não eliminado / 1004814, Joane Climaco De Oliveira, 7, 37º, Não eliminado / 1004821, Paulla Noemia Sandes Leo Lopes, 7, 38º, Não eliminado / 1008588, Isabela Clarice Da Paz Nascimento, 7, 39º, Não eliminado / 1005603, Carla Alexia Caires Dos Santos De Araujo, 7, 40º, Não eliminado / 1008713, Michelle Santos De Almeida, 7, 41º, Não eliminado / 1004730, Hanna Elysa De Assis Dos Santos, 7, 42º, Não eliminado / 1003723, Victor Samuel Silva Da Cruz, 7, 43º, Não eliminado / 1007811, Valdineide Soares Dos Santos, 5, 44º, Não eliminado / 1004163, Arival Soares Lima, 5, 45º, Não eliminado / 1007870, Vanuza Maria Alves, 5, 46º, Não eliminado / 1004927, Neildes De Jesus, 5, 47º, Não eliminado / 1004638, Leila Santos Rodrigues, 5, 48º, Não eliminado / 1005279, Leiliane Silva Ferreira, 5, 49º, Não eliminado / 1005235, Ingrid Mellyssa Cardoso Nascimento, 5, 50º, Não eliminado / 1004980, Iasmim Barbosa Lessa Dos Santos, 5, 51º, Não eliminado / 1006281, Mercia De Jesus Souza, 5, 52º, Não eliminado / 1006904, Wicolle Santana Carvalho De Aquino, 5, 53º, Não eliminado / 1008553, Cesar Augusto Santos Da Silva, 5, 54º, Não eliminado / 1008673, Leticia Silveira Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 1004825, Lunik Karel Souza De Santana, 5, 56º, Não eliminado / 1004446, Guilherme De Freitas Dos Santos, 5, 57º, Não eliminado / 1004851, Danillo Nogueira De Souza E Souza, 5, 58º, Não eliminado / 1007084, Valeria Guimaraes Dos Santos, 5, 59º, Não eliminado / 1005638, Leonardo Leles Pereira, 5, 60º, Não eliminado / 1007126, Vanessa Santos Da Silva, 5, 61º, Não eliminado / 1004438, Karina Santana Da Silva, 5, 62º, Não eliminado / 1008890, Erivelton Santos De Jesus, 3, 63º, Não eliminado / 1004832, Joaquim Dos Santos Masconcelos Junior, 3, 64º, Não eliminado

16. BA – ITAPEBI – GERAL

994148, Gessica Santana Lemos, 10, 1º, Classificado / 984290, Genesis Neves Santos Junior, 7, 2º, Classificado / 988149, Eliana Silva Patez De Oliveira, 5, 3º, Classificado / 986716, Sthefany Dos Santos Dias Negreiro, 5, 4º, Não eliminado / 988802, Marcus Vinicius Silva Porto, 5, 5º, Não eliminado / 1006521, Mateus Da Silva Lisboa, 5, 6º, Não eliminado / 1006696, Rainara De Souza Monteiro, 5, 7º, Não eliminado / 984047, Hugo Viana Brito, 5, 8º, Não eliminado / 1000833, Luana Souza Santos, 1, 9º, Não eliminado

17. BA – LUIS EDUARDO MAGALHAES – GERAL

1001957, Antonia Maria De Souza Lobo, 10, 1º, Classificado / 1003143, Lucinha Andrade De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 1004234, Debora Da Silva Alves, 10, 3º, Não eliminado / 1003575, Marilene Da Silva Santos, 10, 4º, Não eliminado / 1005017, Dorivaldo Filho Xavier De Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 1004345, Edneide Conceicao Dos Santos, 10, 6º, Não eliminado / 1008682, Eliana Costa De Novaes, 10, 7º, Não eliminado / 1003696, Daniel Fernandes Fonseca, 10, 8º, Não eliminado / 1002962, Lazaro Dos Santos Martins Sobrinho, 10, 9º, Não eliminado / 973832, Luzia Dos Santos Serra, 7, 10º, Não eliminado / 1002710, Candida Paula De Medeiros Pereira, 7, 11º, Não eliminado / 1003401, Marcos Vinicius Barbosa Resende, 7, 12º, Não eliminado / 987850, Kaua Moreira Dos Santos, 7, 13º, Não eliminado / 1003709, Dilma Maria Nunes, 5, 14º, Não eliminado / 1004022, Edivani Araujo Silva, 5, 15º, Não eliminado / 1002309, Jaqueline Ferreira Melgaco, 5, 16º, Não eliminado / 1004575, Laiane Santos Viana, 5, 17º, Não eliminado / 1004145, Mirla Lima Santos, 5, 18º, Não eliminado / 1002243, James Maciel Da Gama, 5, 19º, Não eliminado / 1002125, Jaqueline Dos Santos Oliveira, 5, 20º, Não eliminado / 1001536, Alessandra Souza Dos Anjos, 5, 21º, Não eliminado / 1002542, Andressa Pereira Dos Santos, 5, 22º, Não eliminado / 1006143, Debora Alcantara Dourado Oliveira, 5, 23º, Não eliminado / 1003878, Bruna Larissa Gomes Dos Santos, 5, 24º, Não eliminado / 1004411, Patricia Rodrigues Da Silva, 5, 25º, Não eliminado / 1002413, Katilly Souza Dos Santos, 5, 26º, Não eliminado / 1002361, Karoline Da Silva Melo, 5, 27º, Não eliminado / 1003432, Denilza Da Silva Dos Santos, 1, 28º, Não eliminado / 1003809, Marcia Das Neves De Souza, 1, 29º, Não eliminado / 1003347, Cristian Caian P De Almeida, 1, 30º, Não eliminado

18. BA – SÃO JOSÉ DA VITÓRIA – GERAL

1004127, Eufrasio Antunes Dos Santos Netto, 10, 1º, Classificado / 1009257, Antonio Cardoso Dos Santos Neto, 10, 2º, Não eliminado / 1009331, Sandra Damaceno Sena Batista, 10, 3º, Não eliminado / 1004663, Dayse Do Nascimento Santana, 10, 4º, Não eliminado / 1004376, Ester Iohanne Mendes Nascimento, 10, 5º, Não eliminado / 1004563, Elisabete Soares Dos Santos, 10, 6º, Não eliminado / 1009434, Zizete Cristina Silva Porto, 7, 7º, Não eliminado / 1009112, Elida Nascimento De Almeida, 7, 8º, Não eliminado / 1004190, Marcelle Leao De Brito, 7, 9º, Não eliminado / 1009379, Jefferson Santos Mamedio, 5, 10º, Não eliminado

19. BA – VEREDA – GERAL

998984, Joely Maria Soares, 10, 1º, Classificado / 1003586, Cosme Silva Souza Paiva, 10, 2º, Não eliminado / 998797, Erlon Pinheiro Santos, 5, 3º, Não eliminado / 998940, Afonso Ferreira Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 988164, Renan Rezende De Oliveira, 5, 5º, Não eliminado / 998835, Mario Silveira Passos, 5, 6º, Não eliminado

20. CE – ALTO SANTO – GERAL

1003782, Patricia Marcelena Diogenes, 10, 1º, Classificado / 1001307, Lucas Melo Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 988314, Rogerio Oliveira Gurgel, 10, 3º, Não eliminado / 983273, Aline Dos Santos De Aquino, 10, 4º, Não eliminado / 1003203, Rita Maria Martins Gomes, 10, 5º, Não eliminado / 1000418, Bruno De Almeida Saldanha, 10, 6º, Não eliminado / 1001147, Dayse Maria Goncalves Pereira, 10, 7º, Não eliminado / 1003275, Rodrigo De Assis Mendes, 10, 8º, Não eliminado / 983488, Claudia Necy Silva Sousa, 7, 9º, Não eliminado / 988056, Marcos Paulo Andrade Amorim, 7, 10º, Não eliminado / 1000193, Andre Souza Freire, 7, 11º, Não eliminado / 1002909, Carlos Gabriel Diogenes Torquiro, 7, 12º, Não eliminado / 1001450, Maria Aparecida Alves Dias, 5, 13º, Não eliminado / 987722, Eylla Monise Lauro De Souza, 5, 14º, Não eliminado / 1003320, Thaiane Lamara Cabo Costa, 5, 15º, Não eliminado / 999904, Ana Claudia Gomes De Morais, 5, 16º, Não eliminado / 1003578, Francisco Renato Da Silva Nacario, 5, 17º, Não eliminado / 987853, Jose Adriano Freire Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 1001590, Mirna Laura Oliveira Matos, 5, 19º, Não eliminado / 1000015, Analy Machado De Araujo, 5, 20º, Não eliminado / 1000758, Bruno Silva Alves, 5, 21º, Não eliminado / 988189, Roby Nogueira De Souza, 5, 22º, Não eliminado / 988608, Rafael Barbosa Da Costa, 5, 23º, Não eliminado / 999634, Alice Miguel Dos Santos, 5, 24º, Não eliminado / 1003458, Francisco Yuri Eduardo Feitosa Almeida, 5, 25º, Não eliminado

21. CE – GENERAL SAMPAIO – GERAL

987505, Michael Ricardo Da Silva Barreto, 7, 1º, Classificado / 989638, Rodolfo Benedito Teixeira, 5, 2º, Classificado / 989515, Maria Veridiana Alves De Freitas, 5, 3º, Não eliminado

22. CE – GUAIUBA – GERAL

1011359, Sisdinaide Batista De Lima, 10, 1º, Classificado / 999259, Laudiano Da Silva Martins, 10, 2º, Não eliminado / 999498, Luciana Borroso Da Cunha, 10, 3º, Não eliminado / 1010725, Emanoelle Costa Da Silva Pios, 10, 4º, Não eliminado / 1000212, Mayra Xavier De Oliveira, 7, 5º, Não eliminado / 1000026, Laiza Bibiano Nascimento, 7, 6º, Não eliminado / 1009862, Maria Naiane Da Silva Valentim, 7, 7º, Não eliminado / 999042, Jose Wesley De Souza Andrade, 5, 8º, Não eliminado / 1010675, Euxtacio Leitao Fraga, 5, 9º, Não eliminado / 1010690, Alex Da Silva Ferreira, 5, 10º, Não eliminado / 999874, Marcos Gabriel Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 1000414, Rhany Emilly Quinto De Sousa, 5, 12º, Não eliminado

23. CE – ITAITINGA – GERAL

1004786, Edson Alves Do Nascimento, 10, 1º, Classificado / 1004582, Rosangela Bezerra Araujo Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 1003836, Maria Do Carmo Vieira Sucupira, 10, 3º, Não eliminado / 1001733, Rinaldo Carlos Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 1003074, Rita De Cassia De Azevedo Carabajal, 10, 5º, Não eliminado / 1005239, Lucia Gomes Do Nascimento, 10, 6º, Não eliminado / 1004781, Sisdinaide Batista De Lima, 10, 7º, Não eliminado / 1011414, Henrique Fonseca, 10, 8º, Não eliminado / 1005301, Jose Osvaldo Ferreira Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 1005091, Evanilson De Oliveira Almeida, 10, 10º, Não eliminado / 1000832, Aline Costa Gomes, 10, 11º, Não eliminado / 1005404, Antonio Francisco Alves, 10, 12º, Não eliminado / 1002657, Antonio Igor Aguiar Pereira, 10, 13º, Não eliminado / 1005266, Georgina De Morais Soares, 10, 14º, Não eliminado / 1004621, Mario Sergio Barbosa Costa, 10, 15º, Não eliminado / 1006117, Daniel Sabino De Paulo, 10, 16º, Não eliminado / 1005648, Jose Wellington De Lima Pacifico Junior, 10, 17º, Não eliminado / 1005007, Emanuel Wendell Damasceno Dantas, 10, 18º, Não eliminado / 1004816, Lorena Mendes Do Nascimento, 10, 19º, Não eliminado / 1004472, Marlyane Elen Silva Dos Santos, 10, 20º, Não eliminado / 1003181, Bruna Lorena Sampaio De Figueredo, 10, 21º, Não eliminado / 1001157, Ana Paula Da Silva Roberto, 10, 22º, Não eliminado / 1005462, Lucihellen Ribeiro Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 1003409, Maria Alexandra De Sousa Rosa, 10, 24º, Não eliminado / 1011513, Thiago Cunha Goncalves, 10, 25º, Não eliminado / 1003130, Victor De Queiroz Silveira, 10, 26º, Não eliminado / 1003765, Thuane Freitas De Sousa, 10, 27º, Não eliminado / 1002823, Beatriz Silva Do Nascimento, 10, 28º, Não eliminado / 1003591, Bruno Campos Lopes, 10, 29º, Não eliminado / 1003337, Ronilson Marques Dos Santos, 7, 30º, Não eliminado / 1005813, Luiz Rosangelo Alves De Freitas, 7, 31º, Não eliminado / 1004188, Rui Pinheiro De Amorim, 7, 32º, Não eliminado / 1002653, Rafael Rodrigues Da Silva, 7, 33º, Não eliminado / 1003191, Marcia Maria Luciano Maciel, 7, 34º, Não eliminado / 1002950, Wlisses Araujo Carvalho, 7, 35º, Não eliminado / 1002751, Pedro Henrique Jorge Sousa, 7, 36º, Não eliminado / 1001073, Ana Leia Souza De Araujo Figueira, 7, 37º, Não eliminado / 1005058, Jose Maria Alves, 7, 38º, Não eliminado / 1004726, Jessica Maria Alves Dos Santos Saraiva, 7, 39º, Não eliminado / 1005004, Maxwell Araujo Dos Santos, 7, 40º, Não eliminado / 1003687, Maria Cleane Goncalves Dos Santos, 7, 41º, Não eliminado / 1003016, William Firmino De Souza, 7, 42º, Não eliminado / 1004898, Eduardo De Menezes Silva, 7, 43º, Não eliminado / 1003024, Marcilio Abreu Silva, 7, 44º, Não eliminado / 1003872, Clayton Amaro Dantas, 7, 45º, Não eliminado / 1004389, Flavio Henrique De Carvalho Silva, 5, 46º, Não eliminado / 1004760, Francisca Denice Pereira Da Costa, 5, 47º, Não eliminado / 1004820, Maria Fatima Alves Ximenes, 5, 48º, Não eliminado / 1004967, Elisbao Costa De Azavedo, 5, 49º, Não eliminado / 1003274, Maria Aldenes Da Silva Rodrigues, 5, 50º, Não eliminado / 1004868, Francisca Neire Dos Santos Florencio, 5, 51º, Não eliminado / 1004881, Gabriela Da Silva Gomes, 5, 52º, Não eliminado / 1002521, Raquel Pascoal Silva, 5, 53º, Não eliminado / 1003179, Veruska Melo Batista Lopes, 5, 54º, Não eliminado / 1004557, Francisca Cazuza Rodrigues De Sousa, 5, 55º, Não eliminado / 1005046, Francisco Roberio Da Silva Teofilo, 5, 56º, Não eliminado / 1003463, Vera Lucia Melo Batista De Freitas, 5, 57º, Não eliminado / 1004200, Tercio Santos Pereira, 5, 58º, Não eliminado / 1001241, Antonio Da Silva Figueira Neto, 5, 59º, Não eliminado / 1003167, Roberto Deyglles Fonteles Sousa, 5, 60º, Não eliminado / 1004674, Silmara Helen Albino Sampaio, 5, 61º, Não eliminado / 1002956, Bianca Dayana Cidio Abreu, 5, 62º, Não eliminado / 1004231, Maria Raquel Duarte Cruz, 5, 63º, Não eliminado / 1004164, Davi Franca Silva, 5, 64º, Não eliminado / 1004035, Mayara Favacho Da Conceicao, 5, 65º, Não eliminado / 1004323, Diego Luan Da Silva, 5, 66º, Não eliminado / 1003570, Ueslei Da Silva Macedo, 5, 67º, Não eliminado / 1001819, Raul Lima Do Nascimento, 5, 68º, Não eliminado / 1002947, Mahelle Nunes Bezerra Da Rocha, 5, 69º, Não eliminado / 1004997, Lucas Albeto O De Souza, 5, 70º, Não eliminado / 1006020, Daisyane Santos Magalhaes, 5, 71º, Não eliminado / 1006224, Dayana Da Silva Lopes, 5, 72º, Não eliminado / 1000946, Ana Claudia Das Chagas Nascimento, 5, 73º, Não eliminado / 1004871, Nathaly Bessa Do Nascimento, 5, 74º, Não eliminado / 1006349, Jose Wesley De Souza Andrade, 5, 75º, Não eliminado / 1005649, Luiz Henrique Dos Santos Pereira, 5, 76º, Não eliminado / 1004885, Joao Lucas Eloi Pinto, 5, 77º, Não eliminado / 1011454, Jayane Melo Albuquerque, 3, 78º, Não eliminado

24. CE – JAGUARETAMA – GERAL

1000105, Augusto Sergio De Lima, 7, 1º, Classificado / 1000505, Caio Felipe Nicacio Queiroz, 3, 2º, Não eliminado

25. CE – JIJOCA DE JERICOACOARA – GERAL

1001220, Mateus Helery Vasconcelos, 10, 1º, Classificado / 1001319, Maria Leidiane Bezerra De Araujo, 5, 2º, Classificado

26. CE – MARANGUAPE – GERAL

1006523, Edson Alves Do Nascimento, 10, 1º, Classificado / 1004259, Regina Lucia Da Silva Mota, 10, 2º, Classificado / 999508, Alyne Araujo De Medeiros, 10, 3º, Não eliminado / 1001788, Jose Arthur Silva Freitas, 10, 4º, Não eliminado / 1006570, Marcio Sobral Cavalcante Leite, 10, 5º, Não eliminado / 1002543, Valter Moreira Junior, 10, 6º, Não eliminado / 999113, Alessandra Castro De Morais, 10, 7º, Não eliminado / 989684, Eliana Silva De Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 988647, Carlos Eduardo Matos Da Luz, 10, 9º, Não eliminado / 1005898, Joao Iran Rocha, 10, 10º, Não eliminado / 1002965, Shierly Matias Silva Rocha, 10, 11º, Não eliminado / 1005564, Joana Paula Moreira Almeida, 10, 12º, Não eliminado / 1003564, Lucia Martins Kimpinsky, 10, 13º, Não eliminado / 1006019, Marjorie Flavianni Ribeiro Da Silva Rodrigues, 10, 14º, Não eliminado / 1003632, Paula Fabiana Agrela Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 1006050, Francisco Estevao Rodrigues Gomes, 10, 16º, Não eliminado / 1006072, Larissa Kacia Freitas De Paiva Pedrosa, 10, 17º, Não eliminado / 1001847, Wilma Rodrigues Silva, 10, 18º, Não eliminado / 1016047, Daniel Sabino De Paula, 10, 19º, Não eliminado / 1003429, Rosimary Brito Sombrade Araujo, 10, 20º, Não eliminado / 1006418, Eli Quintela Salau, 10, 21º, Não eliminado / 1002624, Samuel Gomes Cerqueira, 10, 22º, Não eliminado / 1001547, Wesley Martins Santos, 10, 23º, Não eliminado / 1006285, Antonia Tatiana Andrade Da Silva, 10, 24º, Não eliminado / 1006005, Irvyng Moreira De Lima, 10, 25º, Não eliminado / 999269, Alessandra Santistebau De Oliveira, 10, 26º, Não eliminado / 988879, Clenilda Alves Da Silva, 10, 27º, Não eliminado / 1006223, Francisco Kaique Feitosa Araujo, 10, 28º, Não eliminado / 1006136, Francisco Fernando Mendes Brito, 10, 29º, Não eliminado / 1005702, Larissa De Souza Veras, 10, 30º, Não eliminado / 1004835, Natalia Amorim Ferreira, 10, 31º, Não eliminado / 1004505, Pedro Lucas Maia De Vasconcelos, 10, 32º, Não eliminado / 1016013, Fernando Antonio De Sousa Matias, 10, 33º, Não eliminado / 1002590, Virna Fabiola Lopes Da Silva, 10, 34º, Não eliminado / 1003038, Shirley Abreu Nascimento, 7, 35º, Não eliminado / 1000899, Ana Paula Da Silva Sousa, 7, 36º, Não eliminado / 1006200, Maria Marinara Dos Santos Barroso, 7, 37º, Não eliminado / 1005313, Antonio Eliano Sousa Santos, 7, 38º, Não eliminado / 1005719, Joao Diego Gomes E Silva, 7, 39º, Não eliminado / 1002984, Maycon Douglas Da Silva Daniel, 7, 40º, Não eliminado / 1004213, Priscila Passos Lebre, 7, 41º, Não eliminado / 1001556, Lincow Cardoso Novaes, 7, 42º, Não eliminado / 999386, Alisson Wagner Barbosa, 7, 43º, Não eliminado / 1005571, Francisca Ines Benevides Da Silva, 7, 44º, Não eliminado / 1005147, Felipe Humberto Roina De Queiroz, 7, 45º, Não eliminado / 1006496, Ruth Cristina Gomes Da Silva, 7, 46º, Não eliminado / 1001982, Suzane Sena Oliveira, 7, 47º, Não eliminado / 1005561, Hellora Kelly De Oliveira Rosa, 7, 48º, Não eliminado / 1001878, Jefferson Valentim Lima De Queiroz, 7, 49º, Não eliminado / 1001781, William Firmino De Souza, 7, 50º, Não eliminado / 1005867, Higo Samuel Alves Magalhaes, 7, 51º, Não eliminado / 1004648, Sabta Silva De Sousa, 7, 52º, Não eliminado / 1004948, Felipe Farias De Alencar, 7, 53º, Não eliminado / 1003808, Pedro Victor Florencio Reis, 7, 54º, Não eliminado / 1003852, Talita Da Silva Pinheiro, 7, 55º, Não eliminado / 1003069, Mateus De Sousa Braz, 7, 56º, Não eliminado / 1005195, Antonio Brenno Paiva Da Costa, 7, 57º, Não eliminado / 1003235, Rogerio Arrais Da Silva, 7, 58º, Não eliminado / 1006363, Matheus Do Nascimento Vircosa, 7, 59º, Não eliminado / 1001677, Liliane Pinheiro Vasconcelos, 7, 60º, Não eliminado / 1005410, Antonio Lucas Castelo Matias, 7, 61º, Não eliminado / 1006114, Ana Virginia Veiga Rodrigues, 7, 62º, Não eliminado / 1001701, Wermesson Da Silva Pereira, 7, 63º, Não eliminado / 1006208, Antonia Beatriz Bonifacio Esteves, 7, 64º, Não eliminado / 1003985, Ronaldo Vitor Ramos Oliveira, 7, 65º, Não eliminado / 990626, Gabrielle Jaco De Sousa, 7, 66º, Não eliminado / 1006068, Joao Victor Da Costa Nobre, 7, 67º, Não eliminado / 1006470, Gabriel Correia Santos, 7, 68º, Não eliminado / 1006493, Gabriel Silveira De Souza, 7, 69º, Não eliminado / 989955, Francisco Samuel Pereira De Freitas, 7, 70º, Não eliminado / 1005712, Hemilly Ferreira Do Nascimento, 7, 71º, Não eliminado / 1006128, Tales Victor Guerra Sampaio, 7, 72º, Não eliminado / 1005076, Antonio Alves Ferreira Filho, 7, 73º, Não eliminado / 988186, Antonio Cesar Lopes De Oliveira, 5, 74º, Não eliminado / 1006377, Jose Wesley De Souza Andrade, 5, 75º, Não eliminado / 1005960, Ciuvani Maria Silva, 5, 76º, Não eliminado / 1005767, Maria Simone Almeida Teixeira, 5, 77º, Não eliminado / 1004774, Valdileide Ferreira Da Silva, 5, 78º, Não eliminado / 1006314, Grecia Maria Cavalcante, 5, 79º, Não eliminado / 1003174, Robson Elias Dantas, 5, 80º, Não eliminado / 1006315, Lucia De Fatima Marques Inacio, 5, 81º, Não eliminado / 1006442, Euvanice Lima Alves, 5, 82º, Não eliminado / 1006135, Ivaneida Mariano De Sousa, 5, 83º, Não eliminado / 1004418, Ricardo Mendonca Barreto, 5, 84º, Não eliminado / 1006258, Ivoneide Ferreira Mendes, 5, 85º, Não eliminado / 991104, Izabel Oliveira De Souza, 5, 86º, Não eliminado / 987693, Aldizio Macedo De Abreu, 5, 87º, Não eliminado / 1006275, Edimeres Soares Paes Da Silva, 5, 88º, Não eliminado / 1006567, Maciana Rodrigues Bernardo, 5, 89º, Não eliminado / 1009768, Euxtacio Leitao Fraga, 5, 90º, Não eliminado / 1002753, Milena Do Nascimento Ferreira, 5, 91º, Não eliminado / 1005429, Francisca Denise De Lima, 5, 92º, Não eliminado / 998947, Adriana Lima Da Silva, 5, 93º, Não eliminado / 1002500, Tatiana De Sousa Mota, 5, 94º, Não eliminado / 1004740, Nadja Mariano De Sousa, 5, 95º, Não eliminado / 1005914, Marcos Luiz Santos De Menezes, 5, 96º, Não eliminado / 1004097, Rafael Caio Dos Santos Marques, 5, 97º, Não eliminado / 1002860, Sergio Machado Do Nascimento, 5, 98º, Não eliminado / 1001923, Suelane Dos Santos Tales Mendes, 5, 99º, Não eliminado / 1002781, Sara Mendes Machado Dos Santos, 5, 100º, Não eliminado / 1006374, Francisco Weliton Martins De Sousa, 5, 101º, Não eliminado / 1006255, Jose Ribeiro Pinheiro, 5, 102º, Não eliminado / 1005543, Laise Matos Santos, 5, 103º, Não eliminado / 987892, Andrea Almeida Freitas, 5, 104º, Não eliminado / 1006448, Joyce Da Silva Barroso, 5, 105º, Não eliminado / 1005042, Maria Marinara Dos Santos Barroso, 5, 106º, Não eliminado / 1006544, Maria Aline De Oliveira Silva, 5, 107º, Não eliminado / 1005736, Francisca Micaelle Braga Da Silva, 5, 108º, Não eliminado / 1016045, Dayane Da Silva Lopes, 5, 109º, Não eliminado / 1006257, Luan Mesquita Alves De Sousa, 5, 110º, Não eliminado / 1006568, Jose Milton Da Silva Neto, 5, 111º, Não eliminado / 1006158, Lilio Cosmo Souza Silva, 5, 112º, Não eliminado / 1006287, Francisco Matheus De Oliveira Leite, 5, 113º, Não eliminado / 1005833, Byamea Barbosa Rodrigues, 5, 114º, Não eliminado / 1002717, Sara Da Silva Magalhaes, 5, 115º, Não eliminado / 1006560, Gabriel Rocha Araujo, 5, 116º, Não eliminado / 1005446, Jesse Vivalde Pessoa Gomes, 5, 117º, Não eliminado / 1005568, Antonio Wendel F Da S Farias, 5, 118º, Não eliminado / 1004625, Nicole Ketlin Viana Costa, 5, 119º, Não eliminado / 990758, Iris Mariano Rocha, 5, 120º, Não eliminado / 989430, Drielly Cristiny Silva Lopes, 5, 121º, Não eliminado / 1003744, Lorena Morais Rocha, 5, 122º, Não eliminado / 999689, Ana Gabriele De Alencar Monteiro, 5, 123º, Não eliminado / 1004941, Verilene Silva De Sousa, 5, 124º, Não eliminado / 1016027, Ana Angela Sampaio Soares, 5, 125º, Não eliminado / 1006495, Marcia Patricia Do Nascimento De Almeida, 1, 126º, Não eliminado / 1006646, Gerlene Dos Santos Nunes, 1, 127º, Não eliminado / 1006437, Emerson Felipe Jorge Do Nascimento, 1, 128º, Não eliminado / 988500, Camila Lima Da Silva, 1, 129º, Não eliminado

27. CE – PACOTI – GERAL

999287, Madalena Lima Morais, 10, 1º, Classificado / 989346, Thamara Suianne De Sousa Ferreira, 10, 2º, Classificado / 987584, Douglas Daniel De Sousa Lemos, 10, 3º, Não eliminado / 989186, Taila Do Nascimento Sousa, 10, 4º, Não eliminado / 990669, Welio Martins Ferreira Filho, 10, 5º, Não eliminado / 987944, Francisca Gilberlene De Paula Queiroz, 7, 6º, Não eliminado / 988590, Francisco Fagner Pimentel Dos Santos, 7, 7º, Não eliminado / 985341, Ana Gessica Lima Batista, 7, 8º, Não eliminado / 987770, Fernando Levi Luz Lima, 7, 9º, Não eliminado / 987215, Antonio Euzezio Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 1000108, Kacia Maria Maia De Sousa, 5, 11º, Não eliminado / 988383, Francisco Claudemir Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 987080, Antonia Angelica Felix De Sousa, 5, 13º, Não eliminado / 989578, Vicente De Paulo Ribeiro Da Silva Filho, 5, 14º, Não eliminado / 999548, Wanderson Campos Vieira, 5, 15º, Não eliminado / 999421, Regis Bezerra De Sousa, 5, 16º, Não eliminado / 989731, Vladimir Agostinho Do Nascimento, 5, 17º, Não eliminado / 999183, Bruna Da Silva Aguiar, 5, 18º, Não eliminado / 999795, Wesley Pereira De Sousa, 5, 19º, Não eliminado / 989063, Maria Regilane De Oliveira Costa, 1, 20º, Não eliminado

28. CE – SAO JOAO DO JAGUARIBE – GERAL

1004623, Francisco Gilliard Chaves Freire, 10, 1º, Classificado / 1005204, Larissa Alves Machado, 10, 2º, Não eliminado / 1004905, Jose Iranildo De Sousa Junior, 7, 3º, Não eliminado / 1004796, Guilherme Chaves De Freitas, 7, 4º, Não eliminado / 1004555, Fabiana Freire Lima, 7, 5º, Não eliminado / 1014434, Samuel Leite Da Silva, 7, 6º, Não eliminado / 1004404, Elen Cristina Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 1014400, Maria Margarete Moura Chaves, 5, 8º, Não eliminado / 1005268, Lenaria Chaves Monteiro, 5, 9º, Não eliminado / 1014349, Francisca Lucivania Martins Do Nascimento, 5, 10º, Não eliminado / 1004720, Francisco Gleidson Chaves Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 1004318, Maria Darliane Rodrigues Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1014484, Vinicius Oliveira Freire, 5, 13º, Não eliminado / 1004184, Caio Guilherme Lima Silva, 5, 14º, Não eliminado / 1003945, Aline Mendes Lima, 5, 15º, Não eliminado / 1014452, Soraia Oliveira Paula, 5, 16º, Não eliminado / 1004996, Jose Gerardo De Lima Junior, 3, 17º, Não eliminado / 1005110, Jose Virlazo De Araujo Filho, 3, 18º, Não eliminado

29. CE – SENADOR POMPEU – GERAL

987413, Antonia Irlene Oliveira Maciel, 10, 1º, Classificado / 987149, Antonia Alves De Souza, 10, 2º, Não eliminado / 989840, Joelina Maria Alves, 10, 3º, Não eliminado / 987678, Francisca Jailma Gessy Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 987514, Elmo Magalhaes Silva, 10, 5º, Não eliminado / 990001, Maria Helivianne Estevam Parente, 10, 6º, Não eliminado / 988832, Isac Felipe Neris, 10, 7º, Não eliminado / 988270, Francisco Evando Moura Filho, 10, 8º, Não eliminado / 987277, Antonio Airton Alves De Souza, 7, 9º, Não eliminado / 998780, Antonia Samara Nunes Fontes, 7, 10º, Não eliminado / 990519, Maria Jayanne Braga Ricarte, 7, 11º, Não eliminado / 999207, Kilvia Heline Nascimento S Rodrigues, 7, 12º, Não eliminado / 998917, Guilherme Borges Lemos, 7, 13º, Não eliminado / 989110, Jaynne Taynara Braga Ricarte, 7, 14º, Não eliminado / 989392, Joao Victor Gomes Da Silva Freire, 7, 15º, Não eliminado / 999729, Stenio Camara Silva, 7, 16º, Não eliminado / 990568, Soraya Maria Maciel Dantas, 5, 17º, Não eliminado / 999614, Rafael Ramos De Almeida, 5, 18º, Não eliminado / 986925, Ana Beatriz Gomes Ferreira, 5, 19º, Não eliminado / 999324, Natalia Barbosa Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 998849, Geovanna Aquino Silva, 5, 21º, Não eliminado / 988545, Gabriel Lucas De Souza Lima, 5, 22º, Não eliminado

30. CE – SOLONOPOLE – GERAL

994551, Dachagas Pinheiro Neto, 10, 1º, Classificado / 991059, Sabrina Kelly Alves Rodrigues, 10, 2º, Não eliminado / 990714, Maria Claudiane Oliveira Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 990938, Raimundo Renan Da Silva, 7, 4º, Não eliminado / 994658, Valtenia Maria Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 991151, Thayene De Sousa Bastos, 7, 6º, Não eliminado / 990816, Joao Paulo Moreira Queiroz, 5, 7º, Não eliminado

31. CE – TRAIRI – GERAL

999806, Robson Goncalves De Lima, 10, 1º, Classificado / 998942, Maria Catarina Da Guia, 10, 2º, Classificado / 1000058, Jose Lucas Pinto De Farias E Castro, 10, 3º, Classificado / 989640, Aline Cristina Dos Santos, 10, 4º, Classificado / 994563, Maria Veni Braga, 10, 5º, Classificado / 990189, Anacleto Gomes Sales Junior, 10, 6º, Não eliminado / 994269, Alain Da Silva Durans Barreto, 10, 7º, Não eliminado / 1000306, Jose Josias Teixeira Vasconcelos, 10, 8º, Não eliminado / 990386, Antonio Taumaturgo M Do Souza Neto, 10, 9º, Não eliminado / 994956, Antonia Angela Pereira Paiva, 7, 10º, Não eliminado / 999965, Matheus Kurtis Pinto Rodrigues, 7, 11º, Não eliminado / 999380, Rodolfo Mendes Dos Santos, 7, 12º, Não eliminado / 998892, Maria Raquel Da Costa Sousa, 7, 13º, Não eliminado / 993721, Samara Livia Parente Rabelo, 7, 14º, Não eliminado / 990414, Clarice Da Silva Santiago, 7, 15º, Não eliminado / 991851, Josue Santiago Araujo, 7, 16º, Não eliminado / 993497, Fabricio Barroso Carneiro, 7, 17º, Não eliminado / 1000468, Jackson Rener Lira Rodrigues, 7, 18º, Não eliminado / 999747, Erivam Alves Cordeiro Neto, 7, 19º, Não eliminado / 1001008, Jefson Furtado Teixeira, 7, 20º, Não eliminado / 999547, Laiza De Castro Soares, 7, 21º, Não eliminado / 999012, Leticia Alves Menezes, 7, 22º, Não eliminado / 998941, Catiana Maria Martins, 5, 23º, Não eliminado / 999708, Antonio Rocleber Faustino Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 999914, Francisco Giovanni De Melo Alves, 5, 25º, Não eliminado / 990448, Deyviane Benigno Moura, 5, 26º, Não eliminado / 990098, Tiago Do Vale Moreira, 5, 27º, Não eliminado / 994241, Maria Natalide Da Silva, 5, 28º, Não eliminado / 999450, Joelmir Enderson Da Silva Santos, 5, 29º, Não eliminado / 1000032, Harleyson Do Nascimento Sousa, 5, 30º, Não eliminado / 992419, Josimar Santiago Araujo, 5, 31º, Não eliminado / 1001544, Joao Paulo Da Silva Santos, 5, 32º, Não eliminado / 998865, Carlos Henrique Aguiar De Souza, 5, 33º, Não eliminado / 998799, Bruno Rafael Martins De Araujo, 5, 34º, Não eliminado / 992737, Francisca Magna Alves De Moura, 5, 35º, Não eliminado / 990731, Fabiano Alves Do Nascimento, 5, 36º, Não eliminado / 1000583, Jaime Carneiro De Almeida Furtado, 5, 37º, Não eliminado / 995010, Maria Roseline Araujo Moreira, 5, 38º, Não eliminado / 999092, Francisco Claudenesio Farias De Sousa, 5, 39º, Não eliminado / 989996, Ana Kelly Carneiro De Oliveira, 5, 40º, Não eliminado / 990523, Erica Barbosa Rodrigues, 5, 41º, Não eliminado / 999309, Eliziane Ferreira De Sousa, 5, 42º, Não eliminado / 989983, Victor Hugo Da Costa Cordeiro, 5, 43º, Não eliminado / 999298, Eurizilia De Oliveira Barbosa, 5, 44º, Não eliminado / 993202, Victor Ketton Da Silva Barbosa, 5, 45º, Não eliminado / 991652, Thaynara Kalynka Garcia Freitas, 5, 46º, Não eliminado / 999174, Katiane Sousa Dos Santos, 5, 47º, Não eliminado / 993899, Rita De Cassia Lima Da Silva, 5, 48º, Não eliminado / 989286, Alexandrina Ligia Vicente Dos Santos, 5, 49º, Não eliminado / 994900, Maria Solange De Sousa, 1, 50º, Não eliminado / 998838, Francisco Ulisses F Dos Santos, 1, 51º, Não eliminado

32. ES – BARRA DE SAO FRANCISCO – GERAL

1010280, Anita Batista De Souza Faustino, 10, 1º, Classificado / 1010304, Braian De Oliveira Carvalho, 10, 2º, Classificado / 1010355, Vanessa Fuentes Nunes, 10, 3º, Classificado / 1010376, Geyciane Soares De Morais, 10, 4º, Classificado / 1010328, Erivan De Souza Modesto, 10, 5º, Classificado / 1010415, Davi Marcos Firmino Barcelos Braganca, 10, 6º, Não eliminado / 1010395, Emanuele Aline Da Silva Queiroz, 10, 7º, Não eliminado / 1010430, Pollyanna Kelly Araujo De Souza, 7, 8º, Não eliminado / 1010471, Francyelli Correia Ewald, 7, 9º, Não eliminado / 1010499, Elzi Martins Wolffgram, 5, 10º, Não eliminado / 1010538, Ladylaurarizzo, 5, 11º, Não eliminado / 1010602, Rosilaine Venancio Moreira Da Cruz, 5, 12º, Não eliminado / 1010624, Albertino Rodrigues Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 1010660, Jamilli Calmon Rodrigues, 5, 14º, Não eliminado / 1010696, Lucas Rosa Gomes, 5, 15º, Não eliminado / 1010720, Ronan De Oliveira Queiroz, 5, 16º, Não eliminado / 1010754, Eleandro Garcias De Souza, 5, 17º, Não eliminado / 1010772, Gustavo Fonseca Rizzo, 5, 18º, Não eliminado / 1010825, Nathiely Gomes Chaide, 5, 19º, Não eliminado / 1011098, Filipe De Souza Ramos, 5, 20º, Não eliminado / 1011167, Lucas De Araujo Miranda, 5, 21º, Não eliminado / 1011223, Ryan Rodrigues Silva, 5, 22º, Não eliminado / 1011306, Dominiqui De Azevedo Fagundes Miranda, 5, 23º, Não eliminado / 1011404, Guilherme Tiburcio Costa, 5, 24º, Não eliminado / 1011445, Hemylly Martins Wolffgran, 3, 25º, Não eliminado / 1011485, Thais De Araujo Rodrigues, 1, 26º, Não eliminado / 1011535, Joao Pedro Calmon Rodrigues, 1, 27º, Não eliminado

33. ES – BOA ESPERANCA – GERAL

1011024, Gildasio Batista Da Silva, 10, 1º, Classificado / 1010889, Rejane Do Couto Silva Bastionete, 10, 2º, Não eliminado / 1011438, Aline Nascimento Ferraz, 7, 3º, Não eliminado / 1011063, Maria Do Carmo Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 1011108, Marineti Leite Montovanelli, 5, 5º, Não eliminado / 1011176, Liza Barcellos Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 1011399, Luscilenia Gomes Sampaio, 5, 7º, Não eliminado / 1010915, Regina Do Couto Silva Santos, 5, 8º, Não eliminado / 1011418, Cristiano Elias Bastionete, 5, 9º, Não eliminado / 1011225, Ailton Diogo Goncalves Dos Anjos, 5, 10º, Não eliminado / 1011475, Tatiana Carvalho Freitas, 5, 11º, Não eliminado / 1011544, Valdineia Bento Alem, 5, 12º, Não eliminado / 1011497, Pedro Alan Costa De Jesus, 5, 13º, Não eliminado / 1011562, Gerliane Santos Pereira, 5, 14º, Não eliminado / 1011349, Rayssa Batista Juliao Borges, 5, 15º, Não eliminado / 1011341, Eloah Rigo Ferraz, 5, 16º, Não eliminado / 1010831, Emanuele Barcellos Silva, 5, 17º, Não eliminado / 1010954, Stefany Ferreira Reis, 5, 18º, Não eliminado / 1010985, Lorrayne Vieira Lima, 1, 19º, Não eliminado

34. ES – BREJETUBA – GERAL

973789, Maria Aparecida De Castro, 10, 1º, Não eliminado / 1009424, Geslaine Gomes Oliveira, 7, 2º, Não eliminado / 979882, Leticia Stoffel Coco, 7, 3º, Não eliminado / 1001765, Jania De Lourdes Lima, 5, 4º, Não eliminado

35. ES – CASTELO – GERAL

1006095, Maisa Renata Bento Da Silva, 10, 1º, Não eliminado / 1005840, Joao Pedro Dias Duarte Lima, 10, 2º, Não eliminado / 996808, Lais De Souza Bento, 7, 3º, Não eliminado / 996697, Barbara Louzada Stein, 7, 4º, Não eliminado / 996373, Francisco Aldeir Moreira, 5, 5º, Não eliminado / 999447, Rozilda Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 998782, Edsanara Magnago Delesposte, 5, 7º, Não eliminado / 1005716, Ligiane Da Silva Fernandes, 5, 8º, Não eliminado / 1005969, Marcela Andrade, 5, 9º, Não eliminado / 1005582, Ana Carla Lorenceti Libardi, 5, 10º, Não eliminado / 999289, Janaina Tonetto Vicente, 5, 11º, Não eliminado / 998998, Hugo Tessinari Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1006441, Rafaela Ambrosim Sales Coelho, 5, 13º, Não eliminado / 1006337, Jaqueline Da Conceicao Pena, 5, 14º, Não eliminado / 1006180, Manoel Nicole Stofel, 5, 15º, Não eliminado / 998904, Fabiola Bento, 3, 16º, Não eliminado / 996609, Vanderson Da Silva Lobo, 1, 17º, Não eliminado

36. ES – CONCEICAO DO CASTELO – GERAL

1007353, Vinicius Rodrigues Manhoni, 7, 1º, Classificado / 1007279, Paulo Fabio De Paula Oliveira, 5, 2º, Classificado / 1007315, Thiago Henrique Siqueira, 5, 3º, Classificado / 1007202, Ana Gabriely Guilhermino G Da Silva, 5, 4º, Classificado / 1007233, Lorena Da Silva Castelan, 5, 5º, Classificado

37. ES – DOMINGOS MARTINS – GERAL

1007006, Eulalia Alice Renzelman Goese, 10, 1º, Classificado / 997307, Maria Berenice Goncalves De Lima Paixao Roque, 10, 2º, Classificado / 995590, Norberto Nogueira Caus, 10, 3º, Classificado / 990464, Rejane Da Rocha Garcia Menassa, 10, 4º, Classificado / 1011676, Lucas Lima Silva, 10, 5º, Classificado / 992463, Daniel Paixao Roque, 7, 6º, Classificado / 994304, Pedro De Oliveira Sobrinho, 7, 7º, Classificado / 990427, Dayana Boecker Portes, 7, 8º, Classificado / 992182, Christian Julio Mayer Rupf, 7, 9º, Classificado / 992807, Jader Rezende, 5, 10º, Classificado / 995091, Rogerio Geraldo De Carvalho, 5, 11º, Classificado / 1011646, Leandro Sampaio De Queiroz, 5, 12º, Não eliminado / 994538, Poliana Machado E Silva Degen, 5, 13º, Não eliminado / 990508, Valdeir Gilberto Schulz, 5, 14º, Não eliminado / 1011717, Virginia Oliveira Miranda, 5, 15º, Não eliminado / 991711, Camilly Ferreira Strey, 5, 16º, Não eliminado / 992974, Joseffer Emanoel Silva, 5, 17º, Não eliminado / 992635, Gabriela Faria Pinheiro, 5, 18º, Não eliminado

38. ES – DORES DO RIO PRETO – GERAL

992041, Wanessa Cristina Martins, 10, 1º, Não eliminado / 1002634, Angelica Maria De Oliveira Silva, 10, 2º, Não eliminado / 991626, Cristiane Ferreira Morais Oliveira, 7, 3º, Não eliminado / 991809, Gabrielli Ramos Vital Tavares, 7, 4º, Não eliminado / 1003766, Lucas Macedo Silva Barreto, 7, 5º, Não eliminado / 1003631, Bryan Pirovani Ferreira Ribeiro, 7, 6º, Não eliminado / 992496, Haryta Hohanna Dias Ferreira, 5, 7º, Não eliminado / 1002833, Marcia Fontes Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 1002682, Elis Regina Rodrigues De Oliveira, 5, 9º, Não eliminado / 1002747, Helena Protazio Tavares, 1, 10º, Não eliminado

39. ES – GOVERNADOR LINDENBERG – GERAL

1007984, Danielly Griffo Barcelos, 7, 1º, Classificado / 1008022, Ligia Dos Santos Lara, 5, 2º, Classificado

40. ES – IBIRACU – GERAL

1002866, Alana Da Rocha Loureiro Ribeiro, 10, 1º, Classificado / 1003103, Indiara Gomes Da Silva, 10, 2º, Classificado / 1002019, Breno Soneguetti Chagas, 10, 3º, Classificado / 1003519, Alice Maria Moro, 7, 4º, Não eliminado / 1007772, Tayane Nascimento Caron, 7, 5º, Não eliminado / 1002989, Camila Dos Santos Camargo Da Vitoria, 5, 6º, Não eliminado / 1002673, Serafina Lopes, 5, 7º, Não eliminado / 1002154, Danieli Luiza Gomes, 5, 8º, Não eliminado / 1001812, Arielle Gomes Rodrigues, 5, 9º, Não eliminado / 1002546, Natalia Goncalves Ferreira, 5, 10º, Não eliminado / 1003213, Priscila Loureiro De Lima, 5, 11º, Não eliminado / 1003657, Vanusa Batista Dos Santos, 3, 12º, Não eliminado / 1003837, Tailane P De Almeida Nascimento, 3, 13º, Não eliminado / 1003388, Silvia Fabiane Miranda Fernando, 1, 14º, Não eliminado / 1002748, Uiara Neves, 1, 15º, Não eliminado

41. ES – IBITIRAMA – GERAL

1003242, Samira Souza Feliciano Oliveira, 7, 1º, Classificado / 974411, Daiane Vieira Oliveira, 7, 2º, Não eliminado / 1003459, Tereza Assunta De Jesus Oliveira, 5, 3º, Não eliminado / 1003142, Lidiane Rosa Da Silva Mello, 5, 4º, Não eliminado / 1002919, Andre Da Silva, 5, 5º, Não eliminado / 1003374, Tamires Vilela Zamboti, 5, 6º, Não eliminado / 1003063, Jessica Aparecida Gomes, 3, 7º, Não eliminado / 979648, Alexsandro Almeida Cruz, 3, 8º, Não eliminado

42. ES – ICONHA – GERAL

977463, Regina Celia Biancardi, 10, 1º, Não eliminado / 993413, Aline Braga Leal Alves, 10, 2º, Não eliminado / 994794, Rodolpho Furtado Dudtke, 10, 3º, Não eliminado / 979496, Magna Aulina Dos Santos Xavier De Almeida, 10, 4º, Não eliminado / 979480, Cassio De Almeida Xavier, 10, 5º, Não eliminado / 993103, Clesia Rodrigues Carvalho, 10, 6º, Não eliminado / 976155, Jaciara Lorencini Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 979602, Josiane Viquetti Justi, 7, 8º, Não eliminado / 1004605, Kagela Santiago Cardoso Lorenlini, 7, 9º, Não eliminado / 979576, Simon Mulinari Do Nascimento, 7, 10º, Não eliminado / 979563, Cibele Costa Vieira, 7, 11º, Não eliminado / 992866, Nayane Lessa De Freitas, 7, 12º, Não eliminado / 995161, Giovani Donatel Marin, 7, 13º, Não eliminado / 979543, Hiryan Monte Biancardi, 7, 14º, Não eliminado / 1005391, Eduardo Marconcini Bernardo, 7, 15º, Não eliminado / 993690, Roberti Santos Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 1005166, Vanessa Soares De Oliveira, 5, 17º, Não eliminado / 1001645, Fabiana Polonini Cardoso, 5, 18º, Não eliminado / 995775, Carlos Moreira Silva, 5, 19º, Não eliminado / 976185, Jessica Vieira Dos Santos, 5, 20º, Não eliminado / 1004963, Joyce Pinto Caprini Garabelli, 5, 21º, Não eliminado / 1004817, Olinda Ivone Marquesini Paulino, 3, 22º, Não eliminado / 1005071, Sharlene Silva Rodrigues Santis, 1, 23º, Não eliminado

43. ES – IRUPI – GERAL

982597, Vinicius Dos Santos Andrade Dornelas, 7, 1º, Não eliminado / 980032, Geisa Cristina De Freitas, 5, 2º, Não eliminado / 974813, Wemerson Jonatas Terra De Sousa, 5, 3º, Não eliminado / 974735, Sara Alves Storck, 5, 4º, Não eliminado / 974847, Aline Storck Cruzeiro, 5, 5º, Não eliminado / 982492, Carlos Daniel Oliveira Cavoli, 1, 6º, Não eliminado

44. ES – ITAGUACU – GERAL

979688, Schirle Maria Bazilio Beccalli, 10, 1º, Classificado / 979698, Bianca Jhuli De Souza Andrade, 7, 2º, Classificado / 979681, Bianca De Oliveira Freitas, 7, 3º, Classificado / 979702, Zelita Lopes De Oliveira, 5, 4º, Classificado / 991380, Roziane Aparecida Schimidt Krauser, 5, 5º, Classificado / 991039, Liliane Zager, 5, 6º, Classificado / 979671, Sirlene Sueli Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 991206, Joice Da Silva Fernandes, 5, 8º, Não eliminado / 999444, Daniel Hammer Storch, 5, 9º, Não eliminado / 999724, Jamilly Gomes Dos Santos, 5, 10º, Não eliminado

45. ES – IUNA – GERAL

974005, Fernanda Cezar Martins, 10, 1º, Não eliminado / 1009660, Flavia Wener De Souza Silva, 10, 2º, Não eliminado / 980439, Marcos Antonio Borges Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 986982, Ulisses Alves Padilha, 10, 4º, Não eliminado / 985641, Renata De Bortolo Pertele, 10, 5º, Não eliminado / 1009723, Amilton Antonio Ramos, 10, 6º, Não eliminado / 1008641, Romullo Gomes Coelho Abikahir, 10, 7º, Não eliminado / 980347, Daiane Rodrigues Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 980127, Grasiele Da Silva Carvalho Loyola, 10, 9º, Não eliminado / 1003760, Luis Felipe Pereira Leite, 10, 10º, Não eliminado / 980634, Matheus Jose Silva Nunes, 10, 11º, Não eliminado / 973929, Debora Cristina Vieira, 10, 12º, Não eliminado / 1007698, Yuri Dornelas Vieira, 10, 13º, Não eliminado / 1001075, Wellington Da Silva Feitosa, 7, 14º, Não eliminado / 979673, Saulo Almir Benedito Da Costa, 7, 15º, Não eliminado / 1001377, Adriana Alves De Souza, 7, 16º, Não eliminado / 980247, Yngrid Alves Dias, 7, 17º, Não eliminado / 980844, Roberto Paixao Guilherme De Oliveira, 5, 18º, Não eliminado / 1001235, Claudiane Rodrigues De Azevedo, 5, 19º, Não eliminado / 1001300, Viviane Alves Oliveira, 5, 20º, Não eliminado / 987878, Rosimara Dias Ribeiro, 5, 21º, Não eliminado / 987605, Attila Dias Ribeiro, 5, 22º, Não eliminado / 1008690, Leticia Sthefany Augusto Da Silva, 5, 23º, Não eliminado / 979685, Jeferson De O Filho, 5, 24º, Não eliminado / 979695, Elivelton Goncalves De Almeida, 5, 25º, Não eliminado / 1007565, Rebeca De Almeida Viana, 5, 26º, Não eliminado / 974068, Kesia Rocha Da Silva Dias, 5, 27º, Não eliminado / 979666, Valeria Aparecida Oliveira Rodrigues, 1, 28º, Não eliminado / 985524, Tania De Moura, 1, 29º, Não eliminado / 980985, Ludimila Pereira Dos Anjos, 1, 30º, Não eliminado / 988257, Saimom Martins De Lima E Silva, 1, 31º, Não eliminado / 987761, Keliane Marques Dutra, 1, 32º, Não eliminado / 996056, Luis Antonio Braga Sindra, 1, 33º, Não eliminado

46. ES – JAGUARE – GERAL

1006700, Maria Aparecida Bronzoni Junca, 10, 1º, Classificado / 1006452, Lais Sossai Bonna, 10, 2º, Classificado / 1006587, Lucimar Anastacio, 10, 3º, Classificado / 1006846, Midin Da Costa Santos, 10, 4º, Classificado / 1006978, Patrick Felisberto, 10, 5º, Classificado / 1004860, Claudio Rodrigues, 7, 6º, Classificado / 1006336, Kesse Silva Da Paixao, 7, 7º, Classificado / 1007209, Thaynara Walandro Lebarch, 7, 8º, Não eliminado / 1005920, Joao Victor Maturana, 7, 9º, Não eliminado / 1005133, Endaira Quartezoni Alves, 7, 10º, Não eliminado / 1007122, Taina Silva Trevezani Morello, 7, 11º, Não eliminado / 1006810, Mariza Tristao Aquino, 5, 12º, Não eliminado / 1006944, Odilene Silva Peruchi, 5, 13º, Não eliminado / 1006529, Lelecir Ferreira Dos Santos Locateli, 5, 14º, Não eliminado / 1006772, Marilza Amancio Muniz, 5, 15º, Não eliminado / 1007021, Plabela Dos Santos Machado, 5, 16º, Não eliminado / 1007081, Renilda Lopes Lajes, 5, 17º, Não eliminado / 1006071, Josileia Dos Santos Barros, 5, 18º, Não eliminado / 1004985, Elder Fernandes, 5, 19º, Não eliminado / 1004139, Aline Rocha Do Rosario, 5, 20º, Não eliminado / 1005801, Jessica Jamile Barros De Souza, 5, 21º, Não eliminado / 1007050, Regilainy Rodrigues Silva, 5, 22º, Não eliminado / 1005578, Jaira Martins Rocha, 5, 23º, Não eliminado / 1006896, Naadson Da Silva Pedro, 5, 24º, Não eliminado / 1004290, Aline Souza Firme Menezes, 5, 25º, Não eliminado / 1006738, Maria Jaize Da Silva, 5, 26º, Não eliminado / 1007174, Thaynara De Jesus Silva, 5, 27º, Não eliminado / 1006647, Luis Diego Honorato Pani, 5, 28º, Não eliminado / 1005689, Jessica De Lima Moura, 5, 29º, Não eliminado / 1006228, Karolaine Almeida De Queiroz, 5, 30º, Não eliminado / 1005386, Heloisa Dos Santos Almeida, 5, 31º, Não eliminado / 1005272, Gessica Ribeiro Alves, 3, 32º, Não eliminado / 1004742, Celianne Santos Costa De Lima, 1, 33º, Não eliminado / 1004428, Bruna Dos Santos Costa, 1, 34º, Não eliminado

47. ES – JOAO NEIVA – GERAL

1003022, Alana Da Rocha Loureiro Ribeiro, 10, 1º, Classificado / 1004089, Karine Felix De Oliveira, 7, 2º, Classificado / 1003302, Dimas Fonseca Gomes, 5, 3º, Classificado / 1003175, Carla Janaina Bisi Pena, 5, 4º, Não eliminado / 1004265, Osmar Tadeu Martinelli Junior, 5, 5º, Não eliminado / 1004419, Pollyana Nascimento Oliveira, 5, 6º, Não eliminado / 1007845, Marcos Vinicius Miranda Serra, 5, 7º, Não eliminado / 1004606, Regiany Luandra Aprigio Simoes, 5, 8º, Não eliminado / 1003606, Eliara Dos Santos Nossa, 5, 9º, Não eliminado / 1003876, Isabela Pandolfi Amim, 5, 10º, Não eliminado

48. ES – LARANJA DA TERRA – GERAL

998685, Fatima Marques Kefler, 10, 1º, Não eliminado / 998701, Hugor Milke Wagemacher, 7, 2º, Não eliminado / 985129, Elci Demoner Ribeiro, 5, 3º, Não eliminado / 985344, Lorena Zager Dominicini, 5, 4º, Não eliminado / 999883, Gustavo Perozini Seibel, 5, 5º, Não eliminado

49. ES – MANTENOPOLIS – GERAL

1007481, Natalia Faustino Dos Santos, 7, 1º, Classificado / 976108, Lilian Maria De Morais, 5, 2º, Não eliminado / 996212, Fabiola Inacio De Moraes Mota, 5, 3º, Não eliminado / 1000202, Mariana Alexandrina Venancio Jesus, 5, 4º, Não eliminado / 973631, Eloisa Ferreira Da Penha, 5, 5º, Não eliminado / 1004823, Brena De Souza Prado, 1, 6º, Não eliminado

50. ES – MARECHAL FLORIANO – GERAL

1010055, Maria Cicera Silva De Andrade, 10, 1º, Classificado / 989883, Norberto Nogueira Caus, 10, 2º, Classificado / 1009821, Josiel Favorette Hecher, 10, 3º, Classificado / 988659, Adriene Schneider, 7, 4º, Não eliminado / 980638, Jessica Amaro Rogge, 7, 5º, Não eliminado / 989295, Andrielly Del Puppo Klippel, 7, 6º, Não eliminado / 989589, Elnata Sarmento Rodrigues, 5, 7º, Não eliminado / 990089, Renata Da Silva Salustiano, 5, 8º, Não eliminado / 1009897, Laila Cristina Kenit Simoes Ludovico, 5, 9º, Não eliminado / 989715, Gabriela Faria Pinheiro, 5, 10º, Não eliminado / 979064, Fernando Canal Costa, 5, 11º, Não eliminado / 988917, Ana Clara Dos Santos Souza Oliveira, 5, 12º, Não eliminado / 979144, Ruan Gael Tschaen Brzesky, 5, 13º, Não eliminado / 989422, Elionete Mendes Dos Santos Uliana, 1, 14º, Não eliminado

51. ES – MARILANDIA – GERAL

981332, Claudinea Storch Kuster Grinewald, 10, 1º, Classificado / 1004978, Mirian Simoes Rogerio, 10, 2º, Classificado / 1001332, Marco Aurelio Dos Santos Francisco, 10, 3º, Classificado / 987458, Juliana Dos Santos Martins, 10, 4º, Não eliminado / 981504, Taisi Legora, 10, 5º, Não eliminado / 1004149, Adrielly Marim Ferreira, 7, 6º, Não eliminado / 981191, Jozilani Rafael De Araujo, 7, 7º, Não eliminado / 1001209, Lucas Albane, 7, 8º, Não eliminado / 987338, Joice De Souza Brunelli, 7, 9º, Não eliminado / 1004753, Marlene Da Silva Maciel, 5, 10º, Não eliminado / 984050, Cleide De Souza Santos, 5, 11º, Não eliminado / 1004516, Eliziete De Souza Oliveira Soares, 5, 12º, Não eliminado / 1004650, Jean Carlos Rosa De Abreu, 5, 13º, Não eliminado / 1001865, Onarica Dos Santos, 5, 14º, Não eliminado / 988268, Jayane Martins Da Rocha, 5, 15º, Não eliminado / 984245, Lucas Buluca Andrade, 5, 16º, Não eliminado / 987235, Pablo Da Silva Maria, 3, 17º, Não eliminado / 1004276, Alexandre Ambrosio, 1, 18º, Não eliminado / 1001406, Nair Vieira Coutinho, 1, 19º, Não eliminado / 1004412, Bruno Da Silva Moraes, 1, 20º, Não eliminado

52. ES – NOVA VENECIA – GERAL

1008499, Alexsandro Felipe Zumach, 10, 1º, Classificado / 1008949, Maylla Cunha Neves, 10, 2º, Não eliminado / 1008539, Antonio Marcos Santos De Carvalho, 10, 3º, Não eliminado / 1008515, Ana Paula Da Silva Sousa, 10, 4º, Não eliminado / 1009156, Wilker Oliveira Ferreira, 10, 5º, Não eliminado / 1008492, Alexandre De Souza Santos, 7, 6º, Não eliminado / 1008705, Heron Nascimento Boldrini, 7, 7º, Não eliminado / 1008738, Leticia Nascimento Contarato, 7, 8º, Não eliminado / 1008770, Maria Eduarda Onnesorge Marre, 7, 9º, Não eliminado / 1009055, Mykaeli Knaak Seibel, 7, 10º, Não eliminado / 1009106, Vanessa De Oliveira Palacio Dos Santos, 5, 11º, Não eliminado / 1008555, Bianca Cardoso, 5, 12º, Não eliminado / 1008601, Debora Ludgerio Do Nascimento, 5, 13º, Não eliminado / 1008576, Bruno Tetzner Francischetto, 5, 14º, Não eliminado

53. ES – PANCAS – GERAL

1005388, Cleide Da Silva Brito Souza, 10, 1º, Não eliminado / 1007012, Natalia Wain Morais, 10, 2º, Não eliminado / 1011923, Larissa Leandro Martins, 10, 3º, Não eliminado / 1007035, Neide Gacia Oliveira, 7, 4º, Não eliminado / 1006209, Isadora Soares Olimpio De Moura, 7, 5º, Não eliminado / 1005624, Emily Lais Campos Pecanha, 7, 6º, Não eliminado / 1011992, Luana Correia, 7, 7º, Não eliminado / 1011971, Leticia Brito De Souza, 7, 8º, Não eliminado / 1005796, Felippe Romais Concolato, 7, 9º, Não eliminado / 1005485, Diego Pascoal Bastos, 7, 10º, Não eliminado / 1006959, Marcos Luiz Da Silva Fadel, 5, 11º, Não eliminado / 1006141, Ana De Cassia Cabral, 5, 12º, Não eliminado / 1011891, Joaninho Schwanz, 5, 13º, Não eliminado / 1011785, Thais Tomazini, 5, 14º, Não eliminado / 1007056, Reginaldo Silva Dourado, 5, 15º, Não eliminado / 1011814, Vagner Vervloet, 5, 16º, Não eliminado / 1006305, Ivanilda Cassimiro Ferreiro, 5, 17º, Não eliminado / 1006714, Isabela Machado Marques De Avila, 5, 18º, Não eliminado / 1007118, Shayenne Raquel Silva Gonzaga, 5, 19º, Não eliminado / 1005238, Carlos Roberto Souza Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 1006985, Natalia De Souza Agner, 5, 21º, Não eliminado / 1004933, Bruna Barbosa Fernandes, 5, 22º, Não eliminado / 1005918, Gabriela Souza Braganca Silva, 5, 23º, Não eliminado / 1004490, Ana Beatriz Azevedo Fagundes, 5, 24º, Não eliminado / 1011862, Jessica Cristina De Oliveira Ferreira, 5, 25º, Não eliminado / 1007091, Samek De Oliveira Buenoaires, 5, 26º, Não eliminado / 1006755, Jdean Guilhermino Coelho, 5, 27º, Não eliminado / 1006897, Luanna Tomazini De Almeida, 5, 28º, Não eliminado / 1005078, Carlos Augusto Cardoso Schmidt, 1, 29º, Não eliminado / 1006070, Giliard Lopes Correa, 1, 30º, Não eliminado / 1005708, Erivelton Da Costa Fernandes, 1, 31º, Não eliminado

54. ES – PONTO BELO – GERAL

1002340, Simone Maria Antonio Da Silva, 10, 1º, Não eliminado / 988481, Eliane Vieira Silva Ramos, 10, 2º, Não eliminado / 1002224, Vinicius Brito Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 1001959, Ana Nubia De Souza Rodrigues Dos Santos, 10, 4º, Não eliminado / 988931, Miloane Pereira Novais, 7, 5º, Não eliminado / 988639, Lucileia Ribeiro De Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 989126, Lucas Vieira Lopes, 5, 7º, Não eliminado / 1004018, Camila Cristine Da Silva Sales, 3, 8º, Não eliminado / 1002112, Bernardo Amaral Cantao, 3, 9º, Não eliminado

55. ES – RIO BANANAL – GERAL

1007959, Oires Fernandes, 5, 1º, Classificado / 1007903, Ivan Sales, 5, 2º, Classificado / 1007878, Carolina Capelini Moraes, 5, 3º, Classificado / 1007927, Jose Maria Delfino, 1, 4º, Classificado

56. ES – SANTA LEOPOLDINA – GERAL

974567, Claudiceia Dos Santos Souza, 7, 1º, Classificado / 980929, Tainara Paiva Da Conceicao, 7, 2º, Classificado / 1003823, Allan Gabriel Da Silva Lopes, 5, 3º, Classificado

57. ES – SANTA MARIA DE JETIBA – GERAL

1003934, Luiz Carlos Soares, 10, 1º, Classificado / 1000402, Debiany Pereira Da Silva, 10, 2º, Classificado / 987066, Simone Aparecida Piontkowsky, 10, 3º, Classificado / 987097, Sindi Carla Walger Tessanolo, 10, 4º, Classificado / 1001564, Luciane Batista Mota De Andrade, 7, 5º, Classificado / 987180, Alice Amorim Caetano, 7, 6º, Classificado / 999079, Brunna Schulz De Souza, 7, 7º, Classificado / 998903, Zelinda Schulz De Souza, 5, 8º, Classificado / 975901, Ueverton Ferreira Guimaraes, 5, 9º, Classificado / 988881, Helena Maria Naitcel Loose Martins, 5, 10º, Classificado / 1006766, Meirijose Silva Santos, 5, 11º, Classificado / 1005473, Joelma Juliana Binda, 5, 12º, Classificado / 973658, Roberta Delite Bernardes De Mattos, 5, 13º, Classificado / 1013546, Rafaela Roani De Jesus, 5, 14º, Classificado / 995911, Edna Ferreira Do Nascimento, 3, 15º, Classificado / 979659, Carlos Nogueira Garbrecht, 1, 16º, Classificado

58. ES – SAO GABRIEL DA PALHA – GERAL

1007447, Fabrizio Lopes Freire, 10, 1º, Classificado / 1007557, Juliano Borgo Aguiar, 10, 2º, Classificado / 1007382, Edilson Pereira Filho, 10, 3º, Classificado / 1007322, Fabricia Correa Sobrinho, 7, 4º, Classificado / 1008971, Terezinha Chagas, 5, 5º, Classificado / 1007607, Marcelo De Vasconcelos Ribeiro, 5, 6º, Classificado / 1007512, Hermeson De Souza Ramos, 5, 7º, Classificado / 1007204, Elizane Barbosa Rosario Freire, 5, 8º, Classificado / 1008951, Marcos Vinicios Dos Santos, 3, 9º, Classificado

59. ES – SAO ROQUE DO CANAA – GERAL

1005100, Alexsandro Dos Santos Sobrinho, 7, 1º, Classificado / 990907, Vinicius Rodrigues Gramlich, 7, 2º, Classificado / 1001045, Tiago Silvestre De Oliveira, 7, 3º, Classificado / 990761, Rokysania Silva Carlini, 7, 4º, Classificado / 1005287, Angelica De Athaide Passos, 5, 5º, Não eliminado / 984505, Maria Michela Dondone, 5, 6º, Não eliminado / 987262, Thais Radinz Schmidt, 5, 7º, Não eliminado / 1000860, Luiz Paulo Bozetti, 5, 8º, Não eliminado / 1000624, Lara De Sales Perinni, 5, 9º, Não eliminado / 990628, Izadora Galletti Dos Santos, 5, 10º, Não eliminado / 1006617, Jamilly Silva Pereira, 5, 11º, Não eliminado

60. ES – SOORETAMA – GERAL

1010721, Jailton Oliveira Costa, 10, 1º, Classificado / 1011551, Penha Mara Nascimento Flores, 10, 2º, Classificado / 1010081, Carla Fraga Gomes, 10, 3º, Classificado / 1010596, Emiliana Poubel Leite Pedrosa, 10, 4º, Classificado / 1011110, Mirian De Jesus Santos, 10, 5º, Não eliminado / 1010254, Cristina Fraga Gomes Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 1010826, Jussara Santissimo Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 1010933, Liliane Lopes Ribeiro Da Rocha, 10, 8º, Não eliminado / 1011073, Maria Aparecida De Oliveira Pereira Felix, 10, 9º, Não eliminado / 1010549, Debora Oliveira Alves, 10, 10º, Não eliminado / 1010303, Daiana Copelario Soella, 10, 11º, Não eliminado / 1010744, Jamilli Fantin Calmon, 10, 12º, Não eliminado / 1011442, Nyder Barbosa Dos Santos, 10, 13º, Não eliminado / 1010200, Clarisa Santana, 10, 14º, Não eliminado / 1011249, Mirian Cirilo Matheus, 10, 15º, Não eliminado / 1010856, Kessia De Assuncao Pereira, 7, 16º, Não eliminado / 1011028, Maria Amelia Cipriano Campanharo, 7, 17º, Não eliminado / 1010045, Bruno Moreira Dos Santos, 7, 18º, Não eliminado / 1011594, Rubia Carla Coelho Boone Bergamini, 7, 19º, Não eliminado / 1010230, Cleunice Guerra Moreira, 5, 20º, Não eliminado / 1010986, Lucinete Pacheco Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 1010773, Josenaldo Da Silva Balbino, 5, 22º, Não eliminado / 1011499, Pedro Correa Dos Anjos, 5, 23º, Não eliminado / 1010504, Daniela Dos Santos Brito, 5, 24º, Não eliminado / 1010133, Carlos Andre Da Silva Neves, 5, 25º, Não eliminado / 1011411, Natalia Rosa Dos Santos, 5, 26º, Não eliminado / 1010683, Francisney Pereira Silva, 5, 27º, Não eliminado / 1010572, Elisangela De Oliveira Martins, 5, 28º, Não eliminado / 1010159, Carolina Alves Coelho, 5, 29º, Não eliminado / 1011216, Manieli Santos Silva, 5, 30º, Não eliminado / 1009984, Brenda Viana Sinza, 5, 31º, Não eliminado / 1010615, Ester Souza Bruno, 5, 32º, Não eliminado / 1009933, Ana Carolina Ferreira Sepulcro, 3, 33º, Não eliminado / 1010643, Ezequias De Souza Alves, 1, 34º, Não eliminado

61. ES – VARGEM ALTA – GERAL

1004344, Leandro Da Conceicao Gera, 7, 1º, Classificado / 982501, Lorena Martins Salarolli, 7, 2º, Classificado / 983575, Luana Pertele Souza, 7, 3º, Classificado / 983326, Pedro Henrique Machado Das Neves, 7, 4º, Classificado / 1000438, Mariana Nascimento Fabres, 7, 5º, Classificado / 980226, Luan Sabadini Uggeri, 7, 6º, Classificado / 974210, Tatiana De Jesus Reis, 5, 7º, Classificado / 1002586, Zelia Dias Bicalho, 5, 8º, Não eliminado / 982448, Julio Cesar Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 980521, Marcela Freitas Clevelares, 5, 10º, Não eliminado / 1002482, Cristiane Dos Santos Vieira, 5, 11º, Não eliminado / 983787, Larissa Barros Rigo, 5, 12º, Não eliminado / 981952, Milena Vicente Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 983362, Amanda Tavani Claudio, 5, 14º, Não eliminado / 980401, Gabriela Teixeira Rosa, 5, 15º, Não eliminado / 1000179, Ester Pereira Martins, 5, 16º, Não eliminado / 1004483, Gisely Da Penha Gouvea, 5, 17º, Não eliminado / 981586, Maria Eduarda Gomes Rocha, 3, 18º, Não eliminado / 981764, Mariana Gomes, 3, 19º, Não eliminado

62. ES – VENDA NOVA DO IMIGRANTE – GERAL

1006792, Noelma Loyola Da Silva, 10, 1º, Classificado / 1006865, Renato Carvalho Da Silva, 7, 2º, Classificado / 1006655, Marco Leonardo Betini Pacifico, 7, 3º, Classificado / 990382, Luis Fernando Arcanjo De Moraes, 7, 4º, Classificado / 989960, Mariana Gama De Paula Berenguer, 7, 5º, Classificado / 1006911, Vera Lucia Avanci Gaudio, 5, 6º, Classificado / 1006534, Angela Meireles De Almeida, 5, 7º, Não eliminado / 989655, Eriones Garcia Alves, 5, 8º, Não eliminado / 1006604, Ivoneti Maria Valle Tonole, 5, 9º, Não eliminado / 989815, Maria De Fatima Leite Barreto, 5, 10º, Não eliminado / 980056, Rafael Rodrigues Pinheiros, 5, 11º, Não eliminado / 1006976, Lorrayne De Freitas Capaz, 5, 12º, Não eliminado / 1006953, Leidiene Rodrigues Da Silva Lonardelli, 5, 13º, Não eliminado

63. ES – VIANA – GERAL

1001813, Luiz Claudio Goes Coutinho, 10, 1º, Classificado / 1010732, Helenice Pereira Rodrigues, 10, 2º, Classificado / 996220, Ana Lucia Ribeiro Lopes Da Silva Ferreira, 10, 3º, Classificado / 996560, Cerli Salaroli, 10, 4º, Classificado / 1011642, Demetrius Milhomem De Freitas, 10, 5º, Classificado / 976091, Adriana Grijo, 10, 6º, Classificado / 996348, Arquimedes Ximenes Moraes, 10, 7º, Classificado / 1010755, Marilene Nabias De Oliveira Forestti, 10, 8º, Classificado / 1012168, Raniery Correa Marcos, 10, 9º, Classificado / 1001986, Magna Costa Luiz, 10, 10º, Classificado / 1010815, Aldomario Lisboa Mululo Neto, 10, 11º, Classificado / 978503, Maria Thereza Custodio Santos Natali Andre, 10, 12º, Classificado / 1010453, Vanessa Moreira Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 977667, Francisco Assis Fernando Filho, 10, 14º, Não eliminado / 1001358, Lorrayne Pimenta Campos Correa, 10, 15º, Não eliminado / 996759, Dafila Luana Barbosa Fernandes, 10, 16º, Não eliminado / 1016280, Rafael Monciozo Montiverde, 10, 17º, Não eliminado / 999349, Juliane Kamma Fortunato, 10, 18º, Não eliminado / 1009659, Sayonara Vicente Domingos, 10, 19º, Não eliminado / 998805, Jayson Favoreto Do Nascimento, 10, 20º, Não eliminado / 975931, Lorraina Neves Dos Santos Machado De Oliveira, 10, 21º, Não eliminado / 1011427, Cristiane Da Silva De Jesus, 10, 22º, Não eliminado / 1016601, Milena Bessa Zacche, 10, 23º, Não eliminado / 1001909, Luziane Gegenheimer Da Silva, 10, 24º, Não eliminado / 1011302, Camila Nabias Ferrari, 10, 25º, Não eliminado / 996912, Daniel Ribeiro Grijo, 10, 26º, Não eliminado / 1010785, Rodrigo Souza, 10, 27º, Não eliminado / 997078, Diorges Santos De Oliveira Junior, 10, 28º, Não eliminado / 997153, Gean Francesco Ribeiro Araujo, 10, 29º, Não eliminado / 1010493, Vania Sepulcri Cremasco, 10, 30º, Não eliminado / 978651, Patricia Almeida Toneto Souza Picalo Helmer, 10, 31º, Não eliminado / 1010346, Thiago Vanelli De Oliveira, 10, 32º, Não eliminado / 1010779, Adailton Da Costa Alecrim, 10, 33º, Não eliminado / 1011153, Anny Carolina Silva Pereira, 10, 34º, Não eliminado / 1010647, Giancarlo Dell Antonio Burgarelli, 10, 35º, Não eliminado / 1010892, Amanda Gomes Rodrigues, 10, 36º, Não eliminado / 1010418, Valeria Sepulcri, 10, 37º, Não eliminado / 1011192, Bruno Tozzi Lenos, 10, 38º, Não eliminado / 1010548, Vinicius Tozze Lemos, 10, 39º, Não eliminado / 998668, Gilvan Santos Da Silva Junior, 10, 40º, Não eliminado / 1002684, Matheus Da Silva Nascimento, 10, 41º, Não eliminado / 978601, Katler Telles Cusini, 10, 42º, Não eliminado / 982023, Carla Caroliny Santana Ribeiro Barcellos, 10, 43º, Não eliminado / 1003057, Silas Goncalves Macelino, 10, 44º, Não eliminado / 996947, Daniel Vidal Martins, 10, 45º, Não eliminado / 1002350, Maria Aparecida Monteiro, 7, 46º, Não eliminado / 1003164, Sylvia Helena Souza Pazzini Lops, 7, 47º, Não eliminado / 1009609, Ariana Serafim Xavier, 7, 48º, Não eliminado / 1010848, Alessandra Dos Santos Silva, 7, 49º, Não eliminado / 1002733, Michele De Carvalho Chumacero, 7, 50º, Não eliminado / 1002129, Marcos Aurelio De Lima Junior, 7, 51º, Não eliminado / 998841, Jessica De Souza Neves, 7, 52º, Não eliminado / 1009827, Eduardo Pereira Nogueira, 7, 53º, Não eliminado / 998890, Jorge Luiz Pereira Lima Rodrigues Neto, 7, 54º, Não eliminado / 1011797, Diogo Vanelli De Oliveira, 7, 55º, Não eliminado / 1001604, Ludmila Loyola Floriano, 7, 56º, Não eliminado / 977998, John Pablo Grijo De Jesus, 7, 57º, Não eliminado / 1011634, Robert Vieira Tavares, 7, 58º, Não eliminado / 1003360, Vitor Souza Camargo, 7, 59º, Não eliminado / 996989, Daniela Teixeira Neves, 7, 60º, Não eliminado / 1001207, Kamila Magre Ramos, 7, 61º, Não eliminado / 977376, Eduardo Marques De Oliveira, 7, 62º, Não eliminado / 1011549, Daiany Silva Figueiredo, 7, 63º, Não eliminado / 978969, Talysson Luiz Lira De Andrade, 7, 64º, Não eliminado / 1010605, Wdilayne Gomes Silva, 7, 65º, Não eliminado / 996471, Caio Luiz Vittore Santos, 7, 66º, Não eliminado / 1010934, Ana Laura Saraiva Ferreira, 7, 67º, Não eliminado / 978726, Laryssa Pinheiro Piazentini, 7, 68º, Não eliminado / 978783, Pedro Henrique Marques Oliveira, 7, 69º, Não eliminado / 1002058, Manuela Fluentes Dos Reis, 7, 70º, Não eliminado / 1001475, Lucas Teixeira Vellani, 7, 71º, Não eliminado / 978161, Jose Barbosa De Assis, 5, 72º, Não eliminado / 1002613, Marlene Francisca De Jesus Carvalho, 5, 73º, Não eliminado / 973826, Raimunda Sueli Santos Da Silva, 5, 74º, Não eliminado / 1010993, Geny Costa Rodrigues Pereira, 5, 75º, Não eliminado / 1001717, Luiz Carlos Souza Dias, 5, 76º, Não eliminado / 998719, Honey Da Penha Gomes, 5, 77º, Não eliminado / 999003, Jose Oliveira Araujo, 5, 78º, Não eliminado / 978170, Manoel Alvarenga Silva, 5, 79º, Não eliminado / 1002978, Rozinete Nascimento Cunha, 5, 80º, Não eliminado / 1002398, Maria Do Carmo De Jesus, 5, 81º, Não eliminado / 1009931, Tarcila Aparecida Alves Arantes, 5, 82º, Não eliminado / 1011669, Rosineia De Souza Abreu Alves, 5, 83º, Não eliminado / 978388, Maria Helena Rocha, 5, 84º, Não eliminado / 1010388, Valeria Mendes Costa, 5, 85º, Não eliminado / 981546, Alex Lippaus De Freitas, 5, 86º, Não eliminado / 977827, Fred Maciel Ribeiro, 5, 87º, Não eliminado / 1009809, Sirley Oliveira Da Cunha, 5, 88º, Não eliminado / 977507, Flavia Proliciano Maioli, 5, 89º, Não eliminado / 996878, Daniel Pereira, 5, 90º, Não eliminado / 1003284, Vanessa Santiago, 5, 91º, Não eliminado / 1003114, Sulamita Soares Dos Santos Aguiar, 5, 92º, Não eliminado / 979626, Sonia Freitas Santos Batista, 5, 93º, Não eliminado / 979652, Gleiciele Da Silva Viana Picoreti, 5, 94º, Não eliminado / 1009877, Fernanda Vaz Santos, 5, 95º, Não eliminado / 975950, Pablo Taissyr Machado De Oliveira, 5, 96º, Não eliminado / 1003645, Fabiana Isabel De Souza Nascimento Toledo, 5, 97º, Não eliminado / 1012113, Dolivio Areas Pimentel Junior, 5, 98º, Não eliminado / 1012157, Reannie Caetano Borges, 5, 99º, Não eliminado / 1003521, Wheslene Fernandes Santos, 5, 100º, Não eliminado / 996807, Daiana Costa Martins, 5, 101º, Não eliminado / 1002893, Raquel Holz Coutinho Pereira, 5, 102º, Não eliminado / 1012177, Joao Ricardo Pimentel De Oliveira, 5, 103º, Não eliminado / 977006, Bruno Hebert Rodrigues Da Silva, 5, 104º, Não eliminado / 998675, Gisele Pedroso Barros Do Nascimento, 5, 105º, Não eliminado / 994212, Carlos Mateus Borges Perini, 5, 106º, Não eliminado / 1010226, Thais Caetano Borges, 5, 107º, Não eliminado / 998786, Henrique Nepomuceno Sardinha, 5, 108º, Não eliminado / 1002481, Maria Eduarda Nascimento De Jesus, 5, 109º, Não eliminado / 1002818, Raiane Rebeka Almeida Dos Santos, 5, 110º, Não eliminado / 996410, Bruno Angelo Da Victoria Pereira, 5, 111º, Não eliminado / 997030, Dionatan Uidal Martins, 5, 112º, Não eliminado / 978326, Karine Carvalho Machado, 5, 113º, Não eliminado / 997120, Eder Fernandes Da Rocha, 5, 114º, Não eliminado / 976136, Ana Kethelyn Lacerda Bull, 5, 115º, Não eliminado / 978294, Marcos Vinicius Magalhaes De Lima, 5, 116º, Não eliminado / 996110, Ana Heloisa Coutinho Baptista Barbosa, 5, 117º, Não eliminado / 1003430, Vitoria Goncalves Klein, 5, 118º, Não eliminado / 998708, Guilherme Pereira Bispo, 5, 119º, Não eliminado / 1010974, Andre Felipe Da Cruz Ribeiro, 5, 120º, Não eliminado / 1002266, Marcus Vinicius Fernandes Alexandre, 5, 121º, Não eliminado / 1002645, Matheus Da Costa Cunha, 5, 122º, Não eliminado / 996631, Cicero Gustavo Pereira Da Silva, 5, 123º, Não eliminado / 998741, Gustavo Vinicius P Bispo, 5, 124º, Não eliminado / 1011589, Richelle Durans Sobrinho, 5, 125º, Não eliminado / 999878, Julio Kretli Cardoso, 5, 126º, Não eliminado / 1010701, Gisenaldo Brito Sants, 3, 127º, Não eliminado / 1011370, Clarice Oliveira De Moraes Umar, 3, 128º, Não eliminado / 1012128, Duvienes Kuster Correia, 3, 129º, Não eliminado / 977156, Clerio Fernandes Dias Borges, 3, 130º, Não eliminado / 996518, Carlos Wagner Vicente, 1, 131º, Não eliminado / 998963, Jose Mariano Da Cunha, 1, 132º, Não eliminado / 1009575, Ruth Candeia Da Silva, 1, 133º, Não eliminado / 1003219, Thadeu Soares Da Silva, 1, 134º, Não eliminado / 977277, Deusenira Santos Da Silva, 1, 135º, Não eliminado / 1002214, Marcos Nascimento Peixoto, 1, 136º, Não eliminado / 998740, Ingrid Soares Rodrigues, 1, 137º, Não eliminado

64. ES – VILA PAVAO – GERAL

1008476, Claudeci Kipper, 10, 1º, Classificado / 1008626, Kezia Vieira Souza, 10, 2º, Classificado / 1008565, Elaine Cristina De Oliveira, 10, 3º, Classificado / 1008878, Tiago Da Costa Molinario, 10, 4º, Não eliminado / 1008551, Dayane De Oliveira Riguetti Neimeig, 10, 5º, Não eliminado / 1008472, Anny Kipper De Souza, 10, 6º, Não eliminado / 1008580, Elivelton Krause, 7, 7º, Não eliminado / 978440, Karolayne Azevedo Dos Santos Pinheiro, 7, 8º, Não eliminado / 1008667, Mauro Da Silva Batista, 5, 9º, Não eliminado / 997260, Geliane Nina Da Costa, 5, 10º, Não eliminado / 1008516, David Da Costa Gomes, 5, 11º, Não eliminado / 1008757, Osiris Castiglioni Neto, 5, 12º, Não eliminado / 1008598, Kessia Machado Da Cruz, 5, 13º, Não eliminado

65. ES – VILA VALERIO – GERAL

1006528, Kelly Eliza Kempin, 10, 1º, Classificado / 1006891, Jailson Rodrigues Da Costa, 5, 2º, Classificado / 1006731, Lucia Vanete Da Silva, 5, 3º, Classificado / 1006061, Eleandro Carlos Braw, 5, 4º, Classificado / 1005835, Adiana Lima Capaz, 5, 5º, Classificado / 1007080, Rosiana Dos Santos Batista, 5, 6º, Não eliminado / 1007008, Maria Betania Da Silva Boone, 1, 7º, Não eliminado

66. GO – ALOANDIA – GERAL

985187, Edna Alves De Andrade, 5, 1º, Classificado

67. GO – ALTO HORIZONTE – GERAL

973546, Ruth Duarte Ribeiro, 10, 1º, Classificado / 993962, Sebastiana Antonia Santiago Mota, 10, 2º, Classificado / 978181, Nicole Lorrane Da Silva Nunes, 10, 3º, Classificado / 978470, Kelen Montezuma Barbosa, 7, 4º, Não eliminado / 973537, Joana Eunice Henrique Dos Santos, 7, 5º, Não eliminado / 977892, Adrielene De Morais Marciano, 5, 6º, Não eliminado / 978336, Nicolas Silva Rodrigues Alencar, 5, 7º, Não eliminado / 1000531, Yasmim Nunes Abreu, 5, 8º, Não eliminado

68. GO – ALTO PARAISO DE GOIAS – GERAL

986051, Frederico Benjamin Mecenas, 10, 1º, Classificado / 993019, Darla Mariela Dantas Silva, 10, 2º, Classificado / 1011278, Breno Farley Ferreira Santos, 10, 3º, Não eliminado / 991881, Welismar Souza De Jesus, 7, 4º, Não eliminado / 996980, Matheus Ferreira Dornelas, 7, 5º, Não eliminado / 994938, Ubirajara Barbosa Da Fonseca, 5, 6º, Não eliminado / 993462, Ana Karla Xavier Soares, 5, 7º, Não eliminado / 996897, Auxiliadora De Jesus Diniz De Oliveira, 3, 8º, Não eliminado / 991747, Laodiceia Mariana Da Silveira, 3, 9º, Não eliminado / 986033, Amanda Da Silva Valente, 3, 10º, Não eliminado

69. GO – AMERICANO DO BRASIL – GERAL

985376, Regina Paula Bento, 10, 1º, Classificado / 985237, Walter Silva Dutra, 10, 2º, Não eliminado / 984928, Rosely Rodrigues Da Costa, 5, 3º, Não eliminado / 985059, Thays Pires Santana, 5, 4º, Não eliminado

70. GO – AMORINOPOLIS – GERAL

987862, Jose Felipe Da Silva, 10, 1º, Classificado / 976752, Maria Auxiliadora Peres Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 995343, Sebastiao Goncalves Alves, 5, 3º, Não eliminado

71. GO – APARECIDA DE GOIANIA – GERAL

1008828, Regiton Lopes Silveira, 10, 1º, Classificado / 1011643, Themis Queiroz Dos Santos Trajano, 10, 2º, Não eliminado / 1005707, Egna Oliveira Da Cunha, 10, 3º, Não eliminado / 1007914, Albiano Oliveira Rodrigues, 10, 4º, Não eliminado / 1008018, Clarinda Maria De Jesus Martins, 10, 5º, Não eliminado / 1007774, Fabricia Emanuelle Rodrigues Gomes, 10, 6º, Não eliminado / 1007916, Viviane Brito Da Luz Costa, 10, 7º, Não eliminado / 1006182, Ricardo Morais Nunes Lopes, 10, 8º, Não eliminado / 1007841, Murilo Julio Pereira, 10, 9º, Não eliminado / 1007146, Vitoria Freitas Chagas, 10, 10º, Não eliminado / 1007660, Guilherme Vital Rodrigues, 10, 11º, Não eliminado / 1007833, Amanda Xavier Milhomens, 10, 12º, Não eliminado / 1005045, Albiano Oliveira Rodrigues, 10, 13º, Não eliminado / 1007562, Marcos Cardoso Dos Santos, 7, 14º, Não eliminado / 1011852, Waldemir Crispim De Amorim, 7, 15º, Não eliminado / 1008014, Tatiane Rodrigues Da Silva, 7, 16º, Não eliminado / 1007733, Rodrigo De Miranda Magalhaes, 7, 17º, Não eliminado / 1011534, Chebem Soares Macedo, 7, 18º, Não eliminado / 1009973, Eunice Queiroz Nunes, 7, 19º, Não eliminado / 1011791, Saicio Goncalves Dourado, 7, 20º, Não eliminado / 1006154, Gabriela Luiza De Sousa, 7, 21º, Não eliminado / 1006465, Debora Waslayne Rodrigues Gomes, 7, 22º, Não eliminado / 1008761, Ghiovanna Costa Gualberto Dos Santos, 7, 23º, Não eliminado / 1010509, Jaciara De Oliveira De Souza, 5, 24º, Não eliminado / 1008928, Willian Policena Silva, 5, 25º, Não eliminado / 1007946, Maria Nilva Rodrigues Dos Santos, 5, 26º, Não eliminado / 1007983, Lorisvaldo Francisco De Matos, 5, 27º, Não eliminado / 1011603, Zilvane Viana De Aquino Pinheiro, 5, 28º, Não eliminado / 1011759, Relvimar Ferreira De Matos, 5, 29º, Não eliminado / 1010013, Rosemar Nunes Da Silva Candido Pereira, 5, 30º, Não eliminado / 1005746, Claudirene Lima Lopes Morais, 5, 31º, Não eliminado / 1011489, Alessandra Magalhaes Magues, 5, 32º, Não eliminado / 1008915, Islene Borges De Sousa, 5, 33º, Não eliminado / 1006006, Elizama Silva Da Costa Rocha, 5, 34º, Não eliminado / 1007951, Suzete Luiz Da Silva, 5, 35º, Não eliminado / 1011894, Midiane Carvalho Nogueira, 5, 36º, Não eliminado / 1015486, Marcos Rodrigues De Morais, 5, 37º, Não eliminado / 1011681, Vinicius Vila Verde Ribeiro, 5, 38º, Não eliminado / 1010077, Marcelo Henrique Nunes Pereira, 5, 39º, Não eliminado / 1007911, Rafael Rodrigues Leao, 5, 40º, Não eliminado / 1007508, Iolanda Alves Dos Santos Barreto, 5, 41º, Não eliminado / 1008883, Ivone Francisca Alves, 3, 42º, Não eliminado / 1006748, Ricardo Soares Rosa, 3, 43º, Não eliminado / 1007720, Ana Claudia Correia Alvaris, 3, 44º, Não eliminado / 1007887, Maria Santos Flausino Da Silva, 3, 45º, Não eliminado / 1007820, Zilma Viana De Aquino Ximenes, 1, 46º, Não eliminado / 1011694, Felipe Herton De Oliveira, 1, 47º, Não eliminado

72. GO – APORE – GERAL

976288, Joice Quelle De Souza, 7, 1º, Classificado / 976428, Laiz Vitoria Pastor Moraes, 7, 2º, Classificado / 986964, Naiany Dias Da Sislva, 7, 3º, Não eliminado / 987753, Vitoria Franca Vital, 7, 4º, Não eliminado / 987985, Lorrainy Ferreira Rodrigues, 5, 5º, Não eliminado

73. GO – ARACU – GERAL

989649, Marilene Miguel Amansio, 10, 1º, Classificado / 989433, Rubia Alves Costa Bernado, 10, 2º, Não eliminado / 976497, Delio De Paula Morais, 5, 3º, Não eliminado / 999984, Silvia Ferreira Souto, 5, 4º, Não eliminado / 984061, Leandra Morais Santos, 5, 5º, Não eliminado / 1000126, Camila Salustiano Da Silva, 3, 6º, Não eliminado

74. GO – ARAGARCAS – GERAL

1005992, Gilsa Dias Carvalho, 10, 1º, Classificado / 1006115, Arleilson Albino Da Cruz Silva, 10, 2º, Não eliminado / 1003461, Thiago Francisco De Jesus, 10, 3º, Não eliminado / 1003975, Marcos Wellington Medrado Lobo, 10, 4º, Não eliminado / 1003706, Danieli Moraes Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 1004399, Luan Kaie Santos De Paula, 10, 6º, Não eliminado / 1004880, Corando Carvalho Correa, 10, 7º, Não eliminado / 1005307, Jessica Ferreira Nery, 7, 8º, Não eliminado / 1005472, Amanda Verissima Machado Rocha, 7, 9º, Não eliminado / 1005660, Kaique Soares Rocha, 7, 10º, Não eliminado / 1003126, Julia Moura Silva, 7, 11º, Não eliminado / 1005070, Maria Faustina Fraudes, 5, 12º, Não eliminado / 1005945, Ivanira Faustina De Freitas, 5, 13º, Não eliminado / 1006434, Arthur Juan Silva Peres, 5, 14º, Não eliminado / 1004198, Kayo Henrique Rodrigues Tavares, 5, 15º, Não eliminado / 1004547, Viviane Freitas Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 1006341, Iremar Nazaria Da Silva, 3, 17º, Não eliminado / 1006499, Emanuelly Vitoria Carvalho Dos Santos, 1, 18º, Não eliminado / 1006124, Vitoria Perillo De Azevedo Rezende, 1, 19º, Não eliminado

75. GO – ARAGOIANIA – GERAL

1006549, Cristiane Regina Costa Caceres Silva, 10, 1º, Classificado / 1005942, Adriane Apolinario De Andrade, 10, 2º, Classificado / 1006607, Thiago Batista Da Silva De Santana, 10, 3º, Classificado / 1013180, Yksion Saddock Pinheiro Teixeira, 7, 4º, Não eliminado / 1012064, Edina Maria Silva Costa, 5, 5º, Não eliminado / 1008372, Jed Willerson Macedo Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 1010157, Adriana Luzia Goncalves Antunes, 5, 7º, Não eliminado / 1008326, Luciclenia Pereira Dos Santos, 5, 8º, Não eliminado / 1008403, Daniele Moreira Lima, 5, 9º, Não eliminado / 1007681, Gustavo Rodrigues Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 1013366, Ana Cristina M Gonsalvez De Sousa, 5, 11º, Não eliminado / 1010114, Poliane Ferreira Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1006746, Kesley Cristina Souza De Almeida, 5, 13º, Não eliminado / 1013093, Ana Flavia Pereira, 5, 14º, Não eliminado / 1007649, Lucas Da Silva Freitas, 5, 15º, Não eliminado / 1013087, Matheus Fernandes De Souza, 5, 16º, Não eliminado / 1013134, Vitor Leandro Lima Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 1013091, Juliabeatriz Ribeiro Franco, 5, 18º, Não eliminado / 1006861, Maria Eduarda Da Silva Aguiar, 5, 19º, Não eliminado / 1013379, Gisele Maria Da Silva, 3, 20º, Não eliminado / 1010295, Leticia Rodrigues Da Silva, 3, 21º, Não eliminado / 1009898, Ana Flavia Vieira De Carvalho, 1, 22º, Não eliminado / 1010228, Guilherme Cesar Amorim Dos Santos Rodrigues, 1, 23º, Não eliminado

76. GO – ARAGUAPAZ – GERAL

996285, Renata Xavier Euflasio, 10, 1º, Classificado / 996134, Alessandra Ferraz De Lima, 5, 2º, Não eliminado / 996331, Jordhanna Lohara Santos Silva, 5, 3º, Não eliminado / 996236, Jose Gabriel Borges Carvalho, 3, 4º, Não eliminado

77. GO – AVELINOPOLIS – GERAL

987103, Keila Christina Fernandes Da Silva, 10, 1º, Classificado / 994831, Maressa Garcia Alves, 7, 2º, Não eliminado / 984832, Claudio Ferreira Maciel, 5, 3º, Não eliminado

78. GO – BALIZA – GERAL

983017, Monica Da Silva Araujo Claudio, 10, 1º, Classificado

79. GO – BELA VISTA DE GOIAS – GERAL

982536, Cristiane Maria Da Silva Oliveira, 10, 1º, Classificado / 982444, Simone Vieira Furtado Freitas, 7, 2º, Não eliminado / 983152, Rhyann Marcos M P Carvalho, 7, 3º, Não eliminado / 982371, Divino Antonio Diniz, 5, 4º, Não eliminado / 982580, Lucimar R Rodrigues, 5, 5º, Não eliminado / 982324, Marlene Souza Farias, 5, 6º, Não eliminado / 985045, Flavia Do Prado Santos, 5, 7º, Não eliminado / 993910, Rosane Lima Dos Reis De Souza, 5, 8º, Não eliminado / 993577, Leticia Gisele De Sa Abreu, 5, 9º, Não eliminado / 986915, Brenda Batista Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 993097, Laiane Da Silva Lima, 5, 11º, Não eliminado / 993408, Isadora Cristina Alves D Sousa Lima, 5, 12º, Não eliminado / 994138, Eduardo Goncalves De Sousa, 5, 13º, Não eliminado / 982342, Gislaine Cunha Costa, 3, 14º, Não eliminado / 982497, Marli Conceicao De Carvalho, 1, 15º, Não eliminado / 994487, Wamilia C Aguiar, 1, 16º, Não eliminado / 993237, Breno Henrique Da S Chaves, 1, 17º, Não eliminado

80. GO – BOM JESUS DE GOIAS – GERAL

975892, Sueli Fonseca Sampaiuo, 10, 1º, Classificado / 994876, Andresa Martins Souza, 10, 2º, Classificado / 991029, Aline Fernandes De Padua, 10, 3º, Classificado / 979934, Mariza Barbosa Souza, 7, 4º, Não eliminado / 985725, Gabriela Do Carmo Oliveira, 7, 5º, Não eliminado / 982655, Juliana Nunes Silva Reis, 7, 6º, Não eliminado / 978296, Aline Correia Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 983294, Nayara Raquel Faustino Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 1004719, Brenda Ketlen Sousa Azevedo, 5, 9º, Não eliminado / 995082, Amanda Martins Souza, 5, 10º, Não eliminado / 976166, Gabriel Alves Goncalves, 5, 11º, Não eliminado / 995592, Rafaela Silva Rezende, 3, 12º, Não eliminado

81. GO – BONFINOPOLIS – GERAL

997062, Carlos Antonio Fernandes Cunha, 10, 1º, Classificado / 997128, Valdivino De Bastos, 5, 2º, Não eliminado / 996456, Elton Jose De Sousa, 5, 3º, Não eliminado / 997168, Seila Maria Rodrigues Pacheco Da Silva, 3, 4º, Não eliminado

82. GO – BRAZABRANTES – GERAL

977242, Ivani Claudene Barbosa De Carvalho, 10, 1º, Classificado / 975731, Flavio Marcos Assuncao De Souza, 10, 2º, Não eliminado / 975708, Nadir Ribeiro De Souza, 7, 3º, Não eliminado / 985633, Naoanny Rodrigues Do Nascimento, 7, 4º, Não eliminado / 985414, Fernanda Pires C Barbosa, 7, 5º, Não eliminado / 998136, Denis Matheus Feitosa Silva, 7, 6º, Não eliminado / 975714, Alexsandro Martins Rosa, 5, 7º, Não eliminado / 985169, Diogo Francisco Pereira Da Silva, 3, 8º, Não eliminado / 975700, Adelio Rodrigues De Oliveira, 1, 9º, Não eliminado / 998233, Katia Rodrigues Guedes, 1, 10º, Não eliminado / 977003, Francisco Pereira Pires Senior Franca, 1, 11º, Não eliminado

83. GO – BRITANIA – GERAL

989135, Kaliu Perira Do Lima, 10, 1º, Classificado / 988890, Maria Aurileuda De Oliveira Vasconcelos, 5, 2º, Classificado / 988966, Claudia Frutuoso, 5, 3º, Classificado / 988585, Josilene Brito De Souza Nascimento, 5, 4º, Classificado / 988491, Watila Souza Mathias Mendonca, 5, 5º, Não eliminado / 988801, Luziclara Freire Bezerra, 5, 6º, Não eliminado / 988652, Sirlene Duarte Ramos Nascimento, 5, 7º, Não eliminado / 989052, Cleide Rosa De Almeida, 1, 8º, Não eliminado

84. GO – BURITI DE GOIAS – GERAL

1005202, Polyelle Dos Santos Souza, 5, 1º, Classificado

85. GO – CABECEIRAS – GERAL

994669, Cayron Marilo Ribeiro Xavier, 10, 1º, Classificado / 978263, Hiago Raniele Fernandes De Santana, 10, 2º, Não eliminado / 979908, Pedro Henrique Macedo Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 979824, Yscarlaty Rayane Cardoso Vieira, 10, 4º, Não eliminado / 990487, Karolinne Dos Santos Meireles, 10, 5º, Não eliminado / 979856, Mariany Laviny Silva Rios, 10, 6º, Não eliminado / 995432, Ricardo Jose Dos Santos Dias, 10, 7º, Não eliminado / 986871, Kelson Santos Hirte, 7, 8º, Não eliminado / 1005118, Merielly Rocha Siqueira, 7, 9º, Não eliminado / 981014, Ihara Nunes Ferreira, 7, 10º, Não eliminado / 978627, Luiz Paulo Vieira Santos, 7, 11º, Não eliminado / 980079, Alex De Souza Costa, 7, 12º, Não eliminado / 980028, Evilin Diana Alves Fernandes, 7, 13º, Não eliminado / 1004695, Lourdes Mariano De Oliveira, 5, 14º, Não eliminado / 1000294, Ana Paula Lima Vieiera, 5, 15º, Não eliminado / 979797, Simone Trevisam, 5, 16º, Não eliminado / 978702, Taliane Lopes Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 1000734, Gustavo Candido De Souza, 3, 18º, Não eliminado

86. GO – CACHOEIRA ALTA – GERAL

988346, Josyanne Rezende Garcia, 10, 1º, Classificado / 988501, Leandro De Oliveira Fagundes, 10, 2º, Não eliminado / 985612, Thamilla Thairiny Ferreira De Almeida, 7, 3º, Não eliminado / 985711, Leticia Paula Alves Marques, 5, 4º, Não eliminado / 985481, Gustavo Souza De Jesus, 5, 5º, Não eliminado / 985796, Kelly Raquel Azambuja Batista, 1, 6º, Não eliminado

87. GO – CACHOEIRA DE GOIAS – GERAL

998016, Karlene Alves Do Nascimento, 5, 1º, Classificado / 998066, Vania Barbosa Da Virgem, 5, 2º, Classificado

88. GO – CAIAPONIA – GERAL

993083, Irani Da Silva Santos, 10, 1º, Classificado / 995071, Luana Ananias De Assis, 10, 2º, Não eliminado / 988537, Wandria Almeida De Souza, 10, 3º, Não eliminado / 991182, Karllos Narcelos Paulino Sousa, 10, 4º, Não eliminado / 988787, Danniela Barreiros Lima, 10, 5º, Não eliminado / 1006400, Nelcimar Laurinda Ferreira Santana, 7, 6º, Não eliminado / 1004263, Thalita De Jesus Peres, 7, 7º, Não eliminado / 987983, Walkenia Soares Mendes, 5, 8º, Não eliminado / 1001869, Claudia Andreia De Brito Marques, 5, 9º, Não eliminado / 987206, Valdemilson Moraes, 5, 10º, Não eliminado / 987321, Lilian Francisca De Oliveira Helrigle, 5, 11º, Não eliminado / 991818, Erika Nascimento Ribeiro Rosa, 5, 12º, Não eliminado / 990749, Marielma Ferreira Dos Santos, 5, 13º, Não eliminado / 992140, Joao Victor Silva Pires, 5, 14º, Não eliminado / 999922, Guilherme Silva Pirs, 5, 15º, Não eliminado / 1000237, Simone Aparecida De Freitas Feitosa, 5, 16º, Não eliminado / 990966, Telemaco Ribeiro De Amorim, 5, 17º, Não eliminado / 992450, Divina Brito Da Silva, 1, 18º, Não eliminado / 989175, Karielly Ferreira Da Silva, 1, 19º, Não eliminado

89. GO – CALDAS NOVAS – GERAL

987000, Ademar Da Silva, 10, 1º, Classificado / 988660, Wreford Adrew Nunes, 10, 2º, Não eliminado / 984391, Andre Ferreira Duarte, 10, 3º, Não eliminado / 986972, Renato Batista Machado, 10, 4º, Não eliminado / 988794, Luciano Avelino Gomes, 10, 5º, Não eliminado / 989446, Cintia Cristina Mello Neto, 10, 6º, Não eliminado / 995254, Murilo Vieira Lino, 10, 7º, Não eliminado / 988296, Luma Emanuela Lafeta Almeida Rabelo, 10, 8º, Não eliminado / 995666, Patrick De Oliveira Felipe, 10, 9º, Não eliminado / 988048, Bruno Reis Vicente, 10, 10º, Não eliminado / 988624, Luiz Carlos Knob, 7, 11º, Não eliminado / 987625, Maria Tereza Rodrigues Santos, 7, 12º, Não eliminado / 987485, Kathleen Alice Gutierrez, 7, 13º, Não eliminado / 985448, Jessica Marins Silva Cardoso, 7, 14º, Não eliminado / 992297, Oziete Pereira Da Cruz Silva, 7, 15º, Não eliminado / 985040, Stefany Santos Duarte, 7, 16º, Não eliminado / 987179, Bianca Cristina Da Silva Cruz, 7, 17º, Não eliminado / 984191, Stefane Galvaao Moreira, 7, 18º, Não eliminado / 984087, Lazaro Antonio Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 990545, Marli Dias De Oliveira, 5, 20º, Não eliminado / 988226, Eliete Pereira Da Cruz, 5, 21º, Não eliminado / 984899, Simone Silva Morais, 5, 22º, Não eliminado / 992685, Bruno Bonfim Da Silva, 5, 23º, Não eliminado / 993053, Marineide De Oliveira Bonfim, 5, 24º, Não eliminado / 994256, Rafael Da Silva Costa, 5, 25º, Não eliminado / 991618, Halita Alves Silva, 5, 26º, Não eliminado / 988978, Cleiton Campos Da Nobrega, 5, 27º, Não eliminado / 995145, Ronaldo Adriano Galina Lira, 5, 28º, Não eliminado / 985163, Henrique Preto Cardoso, 5, 29º, Não eliminado / 987831, Gleiciane Pereira De Carvalho Da Cruz, 5, 30º, Não eliminado / 993044, Ramilson Cleber Da Silva Crisanto, 5, 31º, Não eliminado / 984637, Enoque Pereira Da Cruz, 5, 32º, Não eliminado / 987056, Everton Carvalho De Almeida, 5, 33º, Não eliminado / 993800, Ana Carolina Cambara Rezende, 5, 34º, Não eliminado / 987429, Pedro Henrique Santos Goncalves, 5, 35º, Não eliminado / 987067, Zaine Santos Duarte, 5, 36º, Não eliminado / 992249, Monica Aparecida Pereira, 1, 37º, Não eliminado

90. GO – CALDAZINHA – GERAL

991049, Zelia Nercial Cascao, 10, 1º, Classificado / 990844, Nilton Duarte Coelho, 10, 2º, Classificado / 982771, Themis Queiroz Dos Santos Trajano, 10, 3º, Não eliminado / 991513, Vagner Machado Reis, 10, 4º, Não eliminado / 991997, Adilio Do Nascimento Ferreira, 10, 5º, Não eliminado / 983070, Angela Adelia Santos Miranda, 10, 6º, Não eliminado / 991382, Pamela Cristina De Oliveira Goncalves Reis, 10, 7º, Não eliminado / 985461, Heitor Silva Nogueira, 10, 8º, Não eliminado / 984139, Maria Julia Martins De Barros, 7, 9º, Não eliminado / 989599, Tatiane Rodrigues De Lima, 7, 10º, Não eliminado / 983312, Bruno Mendonca Furtado De Freitas, 7, 11º, Não eliminado / 981932, Carlos Daniel O Cotrim, 7, 12º, Não eliminado / 993409, Moeme Andiaira Alves Ribeiro, 5, 13º, Não eliminado / 995445, Marcia Alves Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 983684, Claudio Antonio Leandro, 5, 15º, Não eliminado / 992474, Elida Moselia Da Silva Borba Matos, 5, 16º, Não eliminado / 991679, Norma Maria Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 998513, Irene Maria Evarista Da Silvia, 5, 18º, Não eliminado / 990033, Edneide Torcato Gomes, 5, 19º, Não eliminado / 984474, Graciane Cardoso Silva, 5, 20º, Não eliminado / 991233, Camila Silveira Dos Santos, 5, 21º, Não eliminado / 1000358, Leydiaine Pereira Rodrigues Fontinele, 5, 22º, Não eliminado / 983518, Danyel Dayllon Holanda Marinho, 5, 23º, Não eliminado / 991773, Tulio Ramos De Carvalho, 5, 24º, Não eliminado / 992591, Emelandria De Valence Silva, 5, 25º, Não eliminado / 992206, Ruth De Araujo Ribeiro, 5, 26º, Não eliminado / 1002203, Wellington Cesar Sodre Rocha, 5, 27º, Não eliminado / 983168, Samira Stefany Silva Martins, 5, 28º, Não eliminado / 988028, Jessica Carla De Costa Santos, 5, 29º, Não eliminado / 992661, Luan Matos Guimaraes, 5, 30º, Não eliminado / 991878, Natacha Hellen De Almeida Dos Santos, 5, 31º, Não eliminado / 992316, Caylaine Pereira Da Silva, 5, 32º, Não eliminado / 983980, Ana Gabriele Da Silva Brito Ramos, 5, 33º, Não eliminado / 981623, Bruno Wendell Bispo De Sousa, 5, 34º, Não eliminado / 992753, Jenifer Lisboa Alves, 3, 35º, Não eliminado / 992871, Mickael Vieira Damaceno, 3, 36º, Não eliminado / 992092, Milena Oliveira De Almeida, 1, 37º, Não eliminado

91. GO – CAMPINORTE – GERAL

978953, Elaine Karine Gabriel De Souza, 10, 1º, Classificado / 984616, Maria Aparecida Costa Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 980847, Valeria Carolina Silva, 10, 3º, Não eliminado / 992288, Eva Portelho Kawai, 7, 4º, Não eliminado / 987572, Adriana Silva Alves, 7, 5º, Não eliminado / 984711, Rosa Maria Filha Silva, 5, 6º, Não eliminado / 987148, Elizabeth Alves Fernandes, 5, 7º, Não eliminado / 979077, Maria Elza Gomes Goncalves, 5, 8º, Não eliminado / 986705, Marcia Ediane Dos Santos, 5, 9º, Não eliminado / 987727, Andressa Barbosa Silva, 5, 10º, Não eliminado / 979116, Camila Aguiar Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 975905, Vitoria Silva De Oliveira, 5, 12º, Não eliminado

92. GO – CAMPO ALEGRE DE GOIAS – GERAL

988671, Daniele Maria Da Silva, 10, 1º, Classificado / 991188, Maria Shirley A Quirino, 10, 2º, Classificado / 1008525, Daniele Maria Pena Dos Santos, 7, 3º, Classificado / 992564, Isadora Oliveira Bueno, 7, 4º, Classificado / 988145, Vitoria Marques Dos Santos, 7, 5º, Classificado / 991464, Lais Oliveira Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 991686, Thainara Bitencorth Lima, 5, 7º, Não eliminado / 1011505, Jaqueline Pires Da Silva Oliveira, 3, 8º, Não eliminado / 988551, Elisangela Bobia Candida, 1, 9º, Não eliminado

93. GO – CATALAO – GERAL

1002444, Idelmar De Santana, 10, 1º, Classificado / 989808, Garibalde Pires De Avelar Vaz, 10, 2º, Não eliminado / 1004652, Eliete Felicia Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 1004969, Marcia Rodrigues, 10, 4º, Não eliminado / 1004087, Sinara Rabelo, 10, 5º, Não eliminado / 993043, Dayane Rodrigues De Brito, 10, 6º, Não eliminado / 1004773, Elica Silva Dos Santos Bicalho, 10, 7º, Não eliminado / 989255, Gracyelle Paixao Correia Alcantara, 10, 8º, Não eliminado / 993637, Jaqueline Da Silva Braga, 7, 9º, Não eliminado / 994712, Thiago Henrique Coelho Barbosa, 7, 10º, Não eliminado / 996427, Mayana De Souza Ferreira, 7, 11º, Não eliminado / 1003700, Raisse Alexandre Vicente Gomes, 7, 12º, Não eliminado / 1002608, Jaciany Mayara Batista Soares Cabral, 7, 13º, Não eliminado / 1003457, Ivy Silveira Thesari, 7, 14º, Não eliminado / 996690, Ivana Thais Do Nascimento Oliveira, 7, 15º, Não eliminado / 999395, Bianca Barros Da Silva, 7, 16º, Não eliminado / 999239, Brunno Augusto Silveira Melo, 7, 17º, Não eliminado / 996597, Noemi Aquino Silva, 7, 18º, Não eliminado / 988616, Vera Lucia Lazara Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 988477, Jaime Lazaro Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 1002900, Cristiane Rosaria Rosa, 5, 21º, Não eliminado / 1000195, Elizandra Araujo Fidelis Da Cunha, 5, 22º, Não eliminado / 1001113, Lucineia Vitor Damacena, 5, 23º, Não eliminado / 1001223, Andreia Renata De Aquino, 5, 24º, Não eliminado / 1000408, Patricia Fernanda Da Silva, 5, 25º, Não eliminado / 1000883, Daiane A Da Silva, 5, 26º, Não eliminado / 1002535, Anderson Moraes Lima, 5, 27º, Não eliminado / 999680, Marilia Gabriela Rodovalho Da Silva, 5, 28º, Não eliminado / 1005433, Victor Hugo Barbosa Nascimento, 5, 29º, Não eliminado / 1000552, Maria Aparecida Goncalves Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 1003052, Franciele Barbosa Calaca, 5, 31º, Não eliminado / 1005159, Erislainy Nais De Freitas Pereira, 5, 32º, Não eliminado / 1000033, Alef Augusto Rodovalho Da Silva, 5, 33º, Não eliminado / 1001423, Camila Noia Lopes, 5, 34º, Não eliminado / 1006385, Jessica Fernandes De Assis, 3, 35º, Não eliminado / 1002306, Raimunda Maisse Da Silva E Silva, 1, 36º, Não eliminado

94. GO – CATURAI – GERAL

989984, Liliam Cristina De Souza Tome, 10, 1º, Classificado / 981713, Juliana Rodrigues Dos Santos Cardoso, 10, 2º, Classificado / 982926, Sarah Alves De Menezes, 10, 3º, Não eliminado / 980623, Adriano Ribeiro Da Silva, 7, 4º, Não eliminado / 983215, Carolina Aparecida Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 985628, Aline Helena Rodrigues De Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 981379, Lazaro Ferreira Lima, 5, 7º, Não eliminado / 981531, Bruna Silva Guerra, 5, 8º, Não eliminado / 983606, Sara Alves Campos Ferreira, 5, 9º, Não eliminado / 982561, Camila Tomaz Antunes, 5, 10º, Não eliminado

95. GO – CEZARINA – GERAL

998705, Suellen Karoliny Marques Do Carmo, 7, 1º, Classificado / 990438, Kauanny Mendes Silva, 7, 2º, Não eliminado / 990164, Rayanna De Paula R Teixeira, 7, 3º, Não eliminado / 990499, Carlos Junior Alves, 5, 4º, Não eliminado

96. GO – CHAPADAO DO CEU – GERAL

994299, Irani Gorgem, 10, 1º, Classificado / 984750, Ana Gabrielly Ferreira, 10, 2º, Classificado / 980776, Eliana Koasne Goncalves, 10, 3º, Classificado / 981441, Dirlete Marx Borges, 10, 4º, Classificado / 976713, Franciele Aparecida Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 991886, Eula Paula Alves Figueredo, 10, 6º, Não eliminado / 995428, Leliane Da S De Jesus, 7, 7º, Não eliminado / 992602, Debora Goncalves Pereira, 7, 8º, Não eliminado / 993619, Sulamita De Araujo Silva, 7, 9º, Não eliminado / 987729, Lourdineth Diniz Amaral, 5, 10º, Não eliminado / 981019, Lorena Crsitina Da Costa Alves, 5, 11º, Não eliminado / 981788, Luciene Leal Souza, 5, 12º, Não eliminado / 993049, Ilca Moreira Dos Santos, 5, 13º, Não eliminado / 987519, Andrea Cristina Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 976946, Angela Maria Dos Santos, 5, 15º, Não eliminado / 977217, Debora De Souza, 5, 16º, Não eliminado / 988276, Nathalia Lopes Araujo, 5, 17º, Não eliminado / 978134, Paula Jany Vieira Barbosa, 5, 18º, Não eliminado / 976621, Janaina Filipin Konzam, 5, 19º, Não eliminado / 979005, Aline Da Cruz, 5, 20º, Não eliminado / 978464, Tatiele De Jesus Nascimento Lopes, 5, 21º, Não eliminado / 994799, Danyelle Crhistynne Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 985545, Natalia Valeria Da Silva, 5, 23º, Não eliminado / 985098, Juliana Costa Silva, 5, 24º, Não eliminado / 981304, Jeiciqueli Maria Villela De Souza, 5, 25º, Não eliminado / 978716, Girleide Pereira Da Silva, 5, 26º, Não eliminado / 979989, Bruna Mezas Domingues, 5, 27º, Não eliminado / 988073, Lucas Augusto Zago, 5, 28º, Não eliminado / 978344, Mariane Da Silva Santos, 5, 29º, Não eliminado / 978015, Maria Eduarda Do Nascimento, 5, 30º, Não eliminado / 980589, Sabrina Oliveira Silva, 5, 31º, Não eliminado / 976200, Ildeane Macedo Marques, 5, 32º, Não eliminado / 985776, Rosimeire Batista De Araujo, 1, 33º, Não eliminado / 987384, Laismaia Araujo De Mesquita, 1, 34º, Não eliminado

97. GO – COLINAS DO SUL – GERAL

979774, Samantha Rocha De Almeida, 10, 1º, Classificado / 982108, Fabiana Das Neves Braga Ferreira, 10, 2º, Não eliminado / 981648, Elza Silva Coelho, 7, 3º, Não eliminado / 981496, Maely Ferreira Franca Maia Teles, 7, 4º, Não eliminado / 998714, Adrielle De Souza Miranda, 7, 5º, Não eliminado / 998696, Francisco Leon Alexandre De Almeida, 7, 6º, Não eliminado / 998770, Tania Francisco Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 981930, Eulene Da Silva Coelho, 5, 8º, Não eliminado / 982827, Luan Jose Da Costa, 5, 9º, Não eliminado / 987743, Joao Victor Rodrigues Silva, 5, 10º, Não eliminado / 989008, Jovelina Cardoso De Miranda, 3, 11º, Não eliminado

98. GO – CORREGO DO OURO – GERAL

1005038, Pedro Henrique Abreu Souza, 10, 1º, Classificado / 985442, Lara Peixoto Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 1005456, Daniel Andrade De Souza, 7, 3º, Não eliminado / 1005291, Mateus De Oliveira Passos, 1, 4º, Não eliminado

99. GO – CORUMBAIBA – GERAL

988546, Cynthia De Oliveira Machado Santos, 10, 1º, Classificado / 989101, Danilo Gonzaga E Menezes, 7, 2º, Não eliminado / 989664, Tayna Vieira Peixoto Almeida, 7, 3º, Não eliminado / 989378, Joao Pedro Silva Carneiro, 7, 4º, Não eliminado / 992840, Glaucia Alves De Faria, 5, 5º, Não eliminado / 987808, Kennedy Carneiro Silva, 5, 6º, Não eliminado / 988305, Geovanni Araujo De Deus, 5, 7º, Não eliminado / 988004, Ana Paula Ferreira Dos Santos, 3, 8º, Não eliminado

100. GO – CRISTALINA – GERAL

990829, Silvia Silverio De Bastos Macedo, 10, 1º, Classificado / 991274, Joaquina Camila Batista Da Silva, 10, 2º, Classificado / 992982, Najila De Sousa Lira, 10, 3º, Não eliminado / 993431, Laisa Rodrigues De Sousa, 10, 4º, Não eliminado / 998294, Thaisia Goncalves Pereira, 10, 5º, Não eliminado / 987809, Jonas Victor Morais Antunes, 10, 6º, Não eliminado / 991898, Moises Azevedo Valentim, 7, 7º, Não eliminado / 998436, Carla De Abreu Cavalcante, 7, 8º, Não eliminado / 992362, Gabriel Bastos Macedo, 7, 9º, Não eliminado / 984688, Pedro Vinicius De Oliveira Lima, 7, 10º, Não eliminado / 991717, Joao Victor Silva De Castro, 7, 11º, Não eliminado / 995341, Cassia Pereira Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 990633, Franciram Soares Teles, 5, 13º, Não eliminado / 994288, Ana Patricia Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 998456, Adriana Goncalves Machado, 5, 15º, Não eliminado / 998322, Adilson Coimbra De Santana, 5, 16º, Não eliminado / 984381, Carla Pires Barbosa Nascimento, 5, 17º, Não eliminado / 984590, Fernanda Da Silva Candido, 5, 18º, Não eliminado / 993196, Jakson Sales Cardoso, 5, 19º, Não eliminado / 992721, Natalia Batista De Azevedo, 5, 20º, Não eliminado / 998469, Eduardo Tavares Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 987626, Hamilton Wallyson M Antunes, 5, 22º, Não eliminado / 998410, Denise Queiroz Da Silva, 5, 23º, Não eliminado / 993682, Alana Euclides Dos Santos, 5, 24º, Não eliminado / 998353, Luciano Carlos O Dos S Freitas, 5, 25º, Não eliminado / 993924, Ana Paula De Jesus Santos, 5, 26º, Não eliminado / 992204, Maria De Fatima Do Nascimento, 1, 27º, Não eliminado / 991458, Cicero Walisson David Teodorio, 1, 28º, Não eliminado / 992539, Leandro Antonio Ribeiro De Brito, 1, 29º, Não eliminado / 1015927, Davi Rangel Campos Teixeira, 1, 30º, Não eliminado

101. GO – DAMOLANDIA – GERAL

989306, Deirilene De Andrade Silva, 10, 1º, Classificado / 1002802, Karen Loraana Queiroz Teixeira, 5, 2º, Não eliminado / 994895, Monica Gomes Ribeiro, 1, 3º, Não eliminado

102. GO – DIORAMA – GERAL

993364, Suelio Da Silva Araujo, 10, 1º, Classificado / 976721, Paulo Henrique Freitas Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 985056, Ricardo Silverio Gomes Pinheiro, 10, 3º, Não eliminado / 977262, Rodrigo Nissan Pires De Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 976666, Eldes Goncalves Barbosa, 3, 5º, Não eliminado

103. GO – EDEALINA – GERAL

987292, Debora Leandro Silva Machado, 10, 1º, Classificado / 996462, Rael Anchieta Da Silva Gomes, 5, 2º, Não eliminado / 996170, Sara Pereira De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 987794, Whayne Cristina Ferreira De Morais, 5, 4º, Não eliminado / 987561, Francilene Cardoso De Oliveira, 1, 5º, Não eliminado

104. GO – FIRMINOPOLIS – GERAL

1007875, Sn Barboza De Paula, 10, 1º, Classificado

105. GO – GAMELEIRA DE GOIAS – GERAL

983750, Marcelo Da Silva Madureira, 10, 1º, Classificado / 985895, Marcio Ribeiro Correa, 10, 2º, Classificado / 1001795, Luanna Brandao Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 983870, Millena Cristhie Teixeira Silva, 10, 4º, Não eliminado / 982849, Paulo Ricardo Tasse Rodrigues, 10, 5º, Não eliminado / 984546, Samara Souza Silva, 10, 6º, Não eliminado / 1001246, Felipe Albuquerque Schubert, 10, 7º, Não eliminado / 983508, Vinicius Dos Santos Coelho, 10, 8º, Não eliminado / 985284, Daniel Martins Vieira, 10, 9º, Não eliminado / 982665, Gleidson Godinho Braga, 7, 10º, Não eliminado / 983403, Mario Luis Correa Soares, 7, 11º, Não eliminado / 995209, Cleber Camilo Soares, 7, 12º, Não eliminado / 985552, Samir Alcantara Belfort Santos, 7, 13º, Não eliminado / 988783, Rejane Silva Melo Gahao, 7, 14º, Não eliminado / 985011, Alexsandro Franca Gomes, 7, 15º, Não eliminado / 985397, Arthur Alberto Nascimento Dos Santos, 7, 16º, Não eliminado / 986876, Rafael Andrade Teixeira, 7, 17º, Não eliminado / 984782, Joao Vitor Werneck Silva Neves, 7, 18º, Não eliminado / 996232, Jonathan Rodrigues De Sousa Filho, 7, 19º, Não eliminado / 983218, Ana Dirce Trindade Marcelina, 5, 20º, Não eliminado / 991824, Aline Geralda Tavares Baiocchi Rodrigues, 5, 21º, Não eliminado / 989189, Dinilson Da Silva Coelho, 5, 22º, Não eliminado / 985838, Wesley Jose Pereira, 5, 23º, Não eliminado / 985141, Gleicimar Eduardo Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 990160, Angelita Carlos De Almeida Xavier, 5, 25º, Não eliminado / 1001395, Joana Darc Albernaz De Souza, 5, 26º, Não eliminado / 999596, Raidam Juliano T Ribeiro, 5, 27º, Não eliminado / 996587, Gloria Gomes Lima, 5, 28º, Não eliminado / 996439, Eliezer Roddrigues Alves, 5, 29º, Não eliminado / 996370, Kevyllen Tania Carvalho Santos Rodrigues, 5, 30º, Não eliminado / 1001580, Vera Lucia Dos Santos, 3, 31º, Não eliminado / 990287, Sindy Micaelle Da Silva Farias Oliveira, 3, 32º, Não eliminado / 984902, Gabriel Eduardo Gomes, 3, 33º, Não eliminado / 996519, Nelci Jesus De Morais, 1, 34º, Não eliminado / 993081, Angelo Rodrigues De Morais, 1, 35º, Não eliminado

106. GO – GOIANAPOLIS – GERAL

997860, Maria Fatima Coutinha, 10, 1º, Classificado / 997591, Eliane Ribeiro Bonfim, 10, 2º, Classificado / 997506, Lorayne Stefany Silva Pires, 10, 3º, Não eliminado / 997454, Leticia Garcia De Andrade, 7, 4º, Não eliminado / 997069, Hyago Elias Martins Souza, 7, 5º, Não eliminado / 997343, Roberta Morais Dos Reis, 5, 6º, Não eliminado / 997231, Ilane Cristina Rodrigues Silva, 5, 7º, Não eliminado / 996906, Andressa Costa Borges Rodrigues, 5, 8º, Não eliminado / 997710, Walem Natal Pereira Cordeiro, 5, 9º, Não eliminado / 997781, Sabrina Mendes Da Silva, 5, 10º, Não eliminado

107. GO – GOIANDIRA – GERAL

997019, Luciana De Fatima Neto Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 997104, Flavio Almeida Castro, 7, 2º, Não eliminado / 996837, Sayonara De Freitas Rosa, 7, 3º, Não eliminado / 990658, Matheus Fernandes Jesus Santos, 7, 4º, Não eliminado / 1003137, Ulisses Varisson, 5, 5º, Não eliminado / 996926, Sonia Augusto Lourenco, 5, 6º, Não eliminado / 1007153, Fabiola Silva De Paiva, 5, 7º, Não eliminado / 1007489, Alice Ribeiro Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 1007391, Vanila Luiza Tristao, 5, 9º, Não eliminado / 1007215, Janani Aparecida Ferreira Rosa Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 1007273, Carlos Henrique Pires Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 999939, Camila Aparecida Araujo De Brito, 5, 12º, Não eliminado / 1005779, Gustavo Henrique De Paula Barbosa, 5, 13º, Não eliminado / 1006331, Lais Simao Silva Gomes, 5, 14º, Não eliminado / 1007087, Nayara Valerio Pereira, 5, 15º, Não eliminado / 1001295, Gessiane Fivraz Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 1004206, Pamela Honorio Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 1007430, Thalia Cristina Tormin Rezende, 5, 18º, Não eliminado / 1007534, Geovana Kimberlly Martins, 5, 19º, Não eliminado / 1007346, Stefhani Simao Silva, 5, 20º, Não eliminado / 1008865, Esther Gloria Alves Ferreira, 5, 21º, Não eliminado / 990260, Maria Patricia Inacio Tavares, 5, 22º, Não eliminado / 1007695, Maria Lourdes Santos, 1, 23º, Não eliminado / 1007585, Eliane De Jesus Gundim, 1, 24º, Não eliminado

108. GO – GOIANESIA – GERAL

980240, Maria Aparecida Cutrim De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 988380, Silvania De Cassia Anselmo Santos, 10, 2º, Classificado / 998809, Samuel Dias Onesimo, 10, 3º, Classificado / 999055, Graziele Cristiany Fonseca Brito, 10, 4º, Não eliminado / 980956, Roziana Ribeiro De Freitas Resende, 10, 5º, Não eliminado / 973995, Fabio Goncalves De Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 995937, Pedro Henrique Senna Brito, 10, 7º, Não eliminado / 996267, Fabiana De Santana Teles Pereira, 10, 8º, Não eliminado / 973890, Josue Assuncao Da Cruz, 10, 9º, Não eliminado / 973778, Fernanda Souza Morais Pereira, 10, 10º, Não eliminado / 996578, Cairo Augusto De Oliveira, 10, 11º, Não eliminado / 979890, Rogerio De Araujo Rocha, 10, 12º, Não eliminado / 974125, Patrick Mendes Rosa Ribeiro, 10, 13º, Não eliminado / 978483, Luciana Gomes Costa, 10, 14º, Não eliminado / 974645, Lucas Fernando Moura, 10, 15º, Não eliminado / 977416, Arthur Antonio Neves Matos, 10, 16º, Não eliminado / 977252, Tamiris Borges Teles, 10, 17º, Não eliminado / 976028, Alan Victor Alves Pereira, 10, 18º, Não eliminado / 996506, Cleverson Braz Pereira, 10, 19º, Não eliminado / 996648, Vilson Wyltonn Viegas De Barros, 10, 20º, Não eliminado / 977195, Julio Cesar Carmo De Almeida, 10, 21º, Não eliminado / 974730, Vinicius Da Silva E Souza, 10, 22º, Não eliminado / 975902, Mayke Lopes De Souza, 7, 23º, Não eliminado / 977329, Vitoria Alves De Sousa, 7, 24º, Não eliminado / 974077, Marco Anthonio Sabino Da Silva, 7, 25º, Não eliminado / 996726, Aline Rodrigues De Oliveira, 7, 26º, Não eliminado / 978398, Rogerio Pereira Silva, 7, 27º, Não eliminado / 977877, Joao Fernando Capssa Parentoni, 5, 28º, Não eliminado / 996351, Maria Dervani De Jesus Ferreira Ribeiro, 5, 29º, Não eliminado / 978225, Divino Eterno Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 984431, Arilda Aparecida Do Carmo, 5, 31º, Não eliminado / 975979, Elisangela Nunes Siqueira, 5, 32º, Não eliminado / 973711, Rogerio Martins Peixoto, 5, 33º, Não eliminado / 996788, Susamar Rodrigues Lopes, 5, 34º, Não eliminado / 988720, Duelia Nayara P De Andrade, 5, 35º, Não eliminado / 988008, Taina Alves De Jesus Aquino, 5, 36º, Não eliminado / 980815, Flavia Siqueira De Sa, 5, 37º, Não eliminado / 977543, Felipe Pereira Da Silva, 5, 38º, Não eliminado / 976073, Keliton Natan Oliveira Miranda, 5, 39º, Não eliminado / 999201, Claudio Mandel Ocozias Neto, 5, 40º, Não eliminado / 973825, Guilherme Borges Sousa, 5, 41º, Não eliminado / 977684, Lidiane Goncalves Bezerra Gomes, 3, 42º, Não eliminado

109. GO – GOIÁS – GERAL

999973, Ariane Ferreira Malheiros Ribeiro Da Cunha, 10, 1º, Classificado / 1000250, Alessandro Teixeira De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 999866, Marcos Antonio Aparecido Selite De Sousa, 10, 3º, Não eliminado / 999317, Maria Juliana R De Jesus Alves, 10, 4º, Não eliminado / 999034, Alefe Da Silva Cabral, 10, 5º, Não eliminado / 1001120, Stella Maria Ferreira Camargo, 10, 6º, Não eliminado / 999504, Larissa Akemi Higa Kubo, 10, 7º, Não eliminado / 999154, Larissa Cardoso Azevedo, 10, 8º, Não eliminado / 998960, Mateus Fraga Milhomem Miranda, 7, 9º, Não eliminado / 998779, Gabriella Botelho De Queiroz, 7, 10º, Não eliminado / 999429, Newton Santiago David, 7, 11º, Não eliminado / 1000065, Gabriel Alves Leao, 7, 12º, Não eliminado / 1000153, Laura De Freitas Oliveira, 7, 13º, Não eliminado / 999638, Luiz Antonio Da Silva Filho, 7, 14º, Não eliminado / 1000350, Marilia Moreli Parisi De Castro, 7, 15º, Não eliminado / 998850, Rafael Antonio Carvalho Dos Santos Bastos, 5, 16º, Não eliminado / 998728, Jennifer Montel Silva, 5, 17º, Não eliminado / 999756, Douglas Luiz Felix Siqueira, 3, 18º, Não eliminado

110. GO – GOUVELANDIA – GERAL

1006150, Kennia Kelly De Brito Araujo, 10, 1º, Classificado / 993238, Ana Karolyne Medeiros De Lima, 7, 2º, Não eliminado / 1006253, Quiteria Dos Santos Amancio, 7, 3º, Não eliminado / 994079, Wilma Silveira, 5, 4º, Não eliminado / 993557, Lizandra Cristina Alcantara Alves, 5, 5º, Não eliminado / 993363, Jeneffer Ketele Da Silva Santos, 5, 6º, Não eliminado / 1006850, Luis Henrique Silva Moura, 5, 7º, Não eliminado / 993907, Naiara Oliveira Dos Santos, 5, 8º, Não eliminado / 1006045, Luciana P De Oliveira, 1, 9º, Não eliminado / 993772, Maria Carolina Da Silva, 1, 10º, Não eliminado / 994229, Lucas Henrique De Araujo, 1, 11º, Não eliminado / 1005695, Ludimila O Da Silva, 1, 12º, Não eliminado

111. GO – HEITORAI – GERAL

993420, Hamanda Karolina Soares De Melo, 10, 1º, Classificado / 980716, Kalita Cristina De Moura Rodrigues, 7, 2º, Não eliminado

112. GO – HIDROLANDIA – GERAL

1005754, Sueli Luciano, 10, 1º, Classificado / 1010852, Ana Cristina Rodrigues Miranda, 10, 2º, Não eliminado / 1009732, Bruna Sabrina Alves Arruda De Alencar, 10, 3º, Não eliminado / 1010681, Glaucia Almeida Ramos Batista, 7, 4º, Não eliminado / 1010461, Taynara Rezende Pimenta, 7, 5º, Não eliminado / 1010634, Lennytha De Paula Martins, 7, 6º, Não eliminado / 1010310, Heliane Xavier Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1011503, Franciele Mendes De Souza, 5, 8º, Não eliminado / 1009333, D, 5, 9º, Não eliminado / 1011707, Lucio Mauro Ferreira Dos Santos Filho, 5, 10º, Não eliminado / 1009593, Nazare Delfino Moreira Pires, 3, 11º, Não eliminado / 1011644, Celia Rosa Arantes, 3, 12º, Não eliminado / 1011577, Barbara Mendes De Souza Santos, 3, 13º, Não eliminado

113. GO – INDIARA – GERAL

983672, Raquel Fagundes, 10, 1º, Classificado / 990876, Ana Claudia De Freitas Rezende, 7, 2º, Não eliminado / 992008, Marcio Dos Reis Lopes, 5, 3º, Não eliminado

114. GO – IPAMERI – DOMICIANO RIBEIRO

998385, Vilma Batista De Sousa, 10, 1º, Classificado / 1012279, Nayara Silva Xavier Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 1012267, Thauany Da Silva Pereira, 7, 3º, Não eliminado

115. GO – IPAMERI – GERAL

1011921, Thalles Alves Tormim Da Veiga, 10, 1º, Classificado / 1010047, Lucas Robson De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 1011670, Amanda Vieira De Melo, 10, 3º, Não eliminado / 1011816, Raphaela De Souza Ferreira Brasil, 10, 4º, Não eliminado / 1009338, Ila Santos Araujo, 10, 5º, Não eliminado / 1012045, Melissa Ribeiro De Jesus Pereira, 7, 6º, Não eliminado / 1011781, Arthur Magno Chey Costa Troncha, 7, 7º, Não eliminado / 1011985, Maurelia Eduarda Santos Ribeiro, 7, 8º, Não eliminado / 1009956, Cristiane Da Silva Batalha, 5, 9º, Não eliminado / 1011858, Carolina Rodrigues Fernandes, 5, 10º, Não eliminado / 1011716, Andre Felipe Vieira De Melo, 5, 11º, Não eliminado / 1012017, Ana Beatriz Da Silva De Paula, 5, 12º, Não eliminado / 1011952, Cristina De Paula Silva, 1, 13º, Não eliminado

116. GO – IPIRANGA DE GOIAS – GERAL

1007665, Alba Valeria Passos, 10, 1º, Classificado / 1007609, Daiane Cristina Silva Carvalho, 5, 2º, Não eliminado

117. GO – ITABERAI – GERAL

977854, Ricardo Rodrigues De Araujo, 10, 1º, Classificado / 978508, Leila Claudia Da Silva, 10, 2º, Classificado / 980511, Paula Viviane Oliveira De Figueiredo, 10, 3º, Classificado / 980967, Juliana Goncalves Pereira, 10, 4º, Classificado / 979790, Glauber De Moura Gomides, 10, 5º, Classificado / 980246, Joaquim Sergio Ferreira Filho, 10, 6º, Não eliminado / 980916, Josilene Ferreira Soares, 10, 7º, Não eliminado / 978924, Matheus Caitano Camargo, 10, 8º, Não eliminado / 980030, Maria Do Socorro Conceicao Pontes, 7, 9º, Não eliminado / 980665, Maycon Vinicios Passos Dos Santos, 7, 10º, Não eliminado / 994548, Gabriella Botelho De Queiroz, 7, 11º, Não eliminado / 994946, David Diniz Neto, 7, 12º, Não eliminado / 980416, Higor Ribeiro Barbosa, 7, 13º, Não eliminado / 980823, Ryan Alves Mendanha, 7, 14º, Não eliminado / 978907, Paulo Fernando Silva Da Mata, 7, 15º, Não eliminado / 994604, Luciana Luzia Rosa, 5, 16º, Não eliminado / 981183, Francisco Das Chagas Oliveira Conceicao, 5, 17º, Não eliminado / 978377, Cleber Ribeiro Dos Santos, 5, 18º, Não eliminado / 993418, Carlos Henrique Monteiro, 5, 19º, Não eliminado / 979888, Lorenys Faria Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 980104, Eliane De Cassia Gomes Machado, 5, 21º, Não eliminado / 993639, Thais Feitosa Leal, 5, 22º, Não eliminado / 980767, Kathlen Thaynara Lopes, 5, 23º, Não eliminado / 980284, Raquel Oliveira De Jesus, 5, 24º, Não eliminado / 984797, Mylene Machado Borges, 5, 25º, Não eliminado / 981497, Elves Marques Matos Filho, 5, 26º, Não eliminado / 978678, Erik Breno Ricardo Campos, 5, 27º, Não eliminado / 995623, Stefany Oliveira Da Silva, 5, 28º, Não eliminado / 979921, Jusiara Cordeiro De Almeida, 1, 29º, Não eliminado

118. GO – ITAGUARI – GERAL

993844, Thainara Moreira Do Carmo, 10, 1º, Classificado

119. GO – ITAJA – GERAL

1009675, Aline Nunes Silva, 10, 1º, Classificado / 1010907, Lygia Gracielle De Paula Da Silva, 7, 2º, Não eliminado / 982125, Priscila Benedita Da Silva, 5, 3º, Não eliminado / 982061, Leandro Freitas Pereira, 1, 4º, Não eliminado

120. GO – ITAPIRAPUA – GERAL

999359, Joao Victor Ferreira De Souza, 10, 1º, Classificado / 991806, Thalita Grassini De Oliveira, 7, 2º, Não eliminado

121. GO – ITAPURANGA – GERAL

993977, Tamara Silva Caetano, 5, 1º, Classificado / 978468, Adriana De Godoi Silva, 1, 2º, Não eliminado

122. GO – ITUMBIARA – GERAL

993760, Irani De Lima Benedito, 10, 1º, Classificado / 996389, Eliane Maria Nogueira, 10, 2º, Não eliminado / 996448, Francisco Souza Pereira, 10, 3º, Não eliminado / 994460, Nayara Stefanni Da Silva Reis Cunha, 7, 4º, Não eliminado / 996278, Talita Vieira Barbosa Martins, 7, 5º, Não eliminado / 996016, Luismar Soares De Freitas, 5, 6º, Não eliminado / 993242, Ligia Aparecida Queiroz Lemos, 5, 7º, Não eliminado / 992461, Cristina Lima Ribeiro, 5, 8º, Não eliminado / 995539, Carlos Antonio Pereira De Oliveira, 1, 9º, Não eliminado

123. GO – IVOLANDIA – GERAL

992986, Katiucia Borges Da Silva, 5, 1º, Classificado

124. GO – JAUPACI – GERAL

976474, Isabelly Rodrigues Silva, 7, 1º, Classificado / 1015761, Ana Lucia Fernandes Martins, 5, 2º, Não eliminado / 976561, Bob Roytman Candido De Paula, 3, 3º, Não eliminado

125. GO – JOVIANIA – GERAL

992431, Leidamar Jorge De Almeida, 10, 1º, Classificado / 991439, Eujacio Ribeiro Da Silva, 7, 2º, Classificado / 983886, Onerci Jose Da Silva Neto, 7, 3º, Não eliminado / 985841, Victoria Ribeiro Lima, 7, 4º, Não eliminado / 983686, Italo Iuri Lopes Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 983961, Ana Julia Franca De Assis, 7, 6º, Não eliminado / 992321, Rosangela Chaves De Souza E Silva, 5, 7º, Não eliminado / 998176, Monica Pereira Da Silva Marques, 5, 8º, Não eliminado / 998229, Marcia Maria Dos Santos Cardoso, 5, 9º, Não eliminado / 1003183, Thais Ferreira Barbosa Alves, 5, 10º, Não eliminado / 991327, Rafaela Alves De Paula, 5, 11º, Não eliminado / 996893, Rayane Rodrigues Gomes, 5, 12º, Não eliminado / 990855, Izabelly De Almeida R Nascimento, 5, 13º, Não eliminado / 990976, Fabio Antunes Da Silva Filho, 3, 14º, Não eliminado / 991386, Mirian Alves Barbosa, 1, 15º, Não eliminado / 985670, Priscylla Bessa De Oliveira, 1, 16º, Não eliminado / 990910, Gabriela Cristina Freitas Araujo, 1, 17º, Não eliminado

126. GO – LAGOA SANTA – GERAL

976408, Samila Jessica Pereira, 7, 1º, Classificado / 976010, Juliana Loiola, 5, 2º, Classificado / 976130, Priscila Benedita Da Silva, 5, 3º, Não eliminado / 976188, Karolainy Souza Silva, 5, 4º, Não eliminado / 1006918, Leandro Freitas Pereira, 1, 5º, Não eliminado

127. GO – LEOPOLDO DE BULHOES – GERAL

1012442, Helia Aragao Da Cruz, 10, 1º, Classificado / 1012532, Caylaine Barbosa De Oliveira Jesus, 10, 2º, Classificado / 1012459, Rosalice Pereira Feitosa Goncalves, 7, 3º, Não eliminado / 1012497, Milton Cesar Rodrigues Do Nascimento, 5, 4º, Não eliminado / 1012465, Francisca Adriano Torres, 5, 5º, Não eliminado / 1012470, Vania Nunes Martins, 5, 6º, Não eliminado / 1012476, Cristina Dyana Freitas Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1012452, Nagela Aparecida Da Silva Santos, 5, 8º, Não eliminado / 1012529, Leticia Batista Pires Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 1012537, Wanda Lara Cira Soffa Souza, 5, 10º, Não eliminado / 1012494, Josyvania Maria Andrades Da Silva Santos, 5, 11º, Não eliminado / 1012486, Leonidas Martins Vargas Fortunato, 5, 12º, Não eliminado / 1012490, Nathallya Gabrielly Batista De Oliveira, 5, 13º, Não eliminado / 1012478, Elys Rennatha Faustino De Oliveira, 5, 14º, Não eliminado / 1012524, Roberto Carlos Da Mata Filho, 5, 15º, Não eliminado / 1012506, Larissa Rodrigues Aragao, 5, 16º, Não eliminado / 1012518, Julia Steffany Dos Reis Vitor, 5, 17º, Não eliminado / 1012501, Guilherme Henrique Faustino Cardoso, 5, 18º, Não eliminado / 1012514, Leticia Rodrigues Aragao, 5, 19º, Não eliminado

128. GO – LUZIANIA – MANIRATUBA

976945, Roberta Gomes Felicissimo, 10, 1º, Classificado / 996109, Maria Lucia Goncalos Da Silva Sousa, 10, 2º, Não eliminado / 995316, Flavia Da Silva Santos, 10, 3º, Não eliminado / 977196, Tiago Gomes De Jesus, 10, 4º, Não eliminado / 1015897, Wymark Silva Dos Santos, 10, 5º, Não eliminado / 976801, Camilla Tavares Barreto Goncalves, 10, 6º, Não eliminado / 992090, Joel Da Silva Gomes, 7, 7º, Não eliminado / 993993, Kaline Bianca Costa De Oliveira, 7, 8º, Não eliminado / 976836, Lia Menezes Barbosa, 7, 9º, Não eliminado / 977121, Natalia Barbosa De Sousa, 7, 10º, Não eliminado / 995538, Karla Regina Ribeiro De Souza, 7, 11º, Não eliminado / 976825, Samara Progenio Da Conceicao, 5, 12º, Não eliminado / 991680, Kedna Santos Pavao, 5, 13º, Não eliminado / 976771, Joao Paulo Moreira De Souza, 5, 14º, Não eliminado / 976880, Waleria Heloisa Santos De Melo, 5, 15º, Não eliminado / 995029, Ketielle Roberta Costa De Oliveira, 5, 16º, Não eliminado / 976858, Paulo Jose Ribeiro Da Silva, 1, 17º, Não eliminado

129. GO – MAIRIPOTABA – GERAL

976216, Lucimeire Silva, 7, 1º, Classificado

130. GO – MARA ROSA – GERAL

974680, Neuza Ferreira Da Costa Reis, 10, 1º, Classificado / 990721, Mireles Correia De Moraes Castro Silva, 10, 2º, Classificado / 991704, Joaquim Eduardo Dalles Patriota, 7, 3º, Não eliminado / 974816, Anna Carolina Lopes Do Vale, 7, 4º, Não eliminado / 989717, Edinelia De Souza Cunha, 5, 5º, Não eliminado / 995195, Yago Dos Reis Oliveira, 5, 6º, Não eliminado / 995645, Monica Dos Reis Oliveira, 5, 7º, Não eliminado / 990923, Suellen De Jesus Mendes Bezerra, 3, 8º, Não eliminado / 989506, Ayami Victoria F Botilha, 1, 9º, Não eliminado

131. GO – MARZAGAO – GERAL

992657, Edna Meire Fernandes De Melo, 5, 1º, Classificado

132. GO – MATRINCHA – GERAL

996451, Maria Eduarda Perera Da Silva, 7, 1º, Classificado / 986353, Edna Coelho Rosa, 5, 2º, Classificado / 986334, Beatriz Francisca Da Paz, 5, 3º, Não eliminado / 991406, Claudiane Soares Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 986345, Hebert Morais Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 999303, Matheus Souza De Almeida, 5, 6º, Não eliminado

133. GO – MAURILANDIA – GERAL

991299, Maria Jose De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 982921, Eliane Aparecida De Almeida Prado, 10, 2º, Não eliminado / 983112, Guilherme Henrique B Esteves, 7, 3º, Não eliminado / 982830, Flavia Da Silvia Santos, 5, 4º, Não eliminado / 982992, Vanessa Kesia Neris Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 982729, Maria Eduarda De Paula Cordeiro Alves, 5, 6º, Não eliminado / 991158, Nadiakarollineg Moura, 5, 7º, Não eliminado

134. GO – MIMOSO DE GOIAS – GERAL

976227, Edilson De Deus Do Nascimento Rocha, 10, 1º, Classificado / 976568, Jullia Rodrigues Oliveira, 7, 2º, Classificado / 976403, Luiz Felipe Sousa Martins, 7, 3º, Não eliminado / 976317, Carla Fernanda Costa Araujo, 5, 4º, Não eliminado / 976507, Hugo Silva Da Costa, 5, 5º, Não eliminado / 976527, Andressa Luiz Teles, 3, 6º, Não eliminado

135. GO – MINACU – GERAL

995607, Dalci Domingos De Souza, 10, 1º, Classificado / 985793, Maria Silvania Silva Borges Rodrigues, 10, 2º, Não eliminado / 996482, Vanessa Franca Nogueira Tolentino, 10, 3º, Não eliminado / 985893, Rozania Vieira Da Costa, 10, 4º, Não eliminado / 995174, Lucilia Bento Xavier Santos, 7, 5º, Não eliminado / 992253, Jenifer Teles Menezes Galvao, 7, 6º, Não eliminado / 986708, Elaine Rodrigues Fernandes, 7, 7º, Não eliminado / 990374, Victor Emanuel Milhomem Oliveira, 7, 8º, Não eliminado / 986703, Edlayne Rodrigues Fernandes, 7, 9º, Não eliminado / 986752, Valdisonia Maria De Brito Gomes, 5, 10º, Não eliminado / 986761, Valdirene Pires Dos Santos, 5, 11º, Não eliminado / 986726, Elitania Marra Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 990462, Adriana Fatima Dos Santos Costa, 5, 13º, Não eliminado / 986881, Eslaine Roberta De Oliveira Silva, 5, 14º, Não eliminado / 990655, Patricia Da Silva Neres, 5, 15º, Não eliminado / 986981, Sara Vitoria Pantuario Ribeiro, 5, 16º, Não eliminado / 996540, Fernanda De Paula Fernandes, 5, 17º, Não eliminado / 986813, Jamilly Karem Amaral, 5, 18º, Não eliminado / 990845, Raniele Aires De Jesus, 5, 19º, Não eliminado / 986785, Ana Vitoria Soares De Oliveira, 5, 20º, Não eliminado / 986717, Sara Da Silva Portilho, 5, 21º, Não eliminado / 990433, Luana Peres Moreira, 5, 22º, Não eliminado / 994987, Elaine Da Silva Barbosa, 3, 23º, Não eliminado / 986923, Juliana Karen Amaral, 3, 24º, Não eliminado / 995741, Fabiana Menezes Elias, 1, 25º, Não eliminado

136. GO – MINEIROS – GERAL

976575, Maria Eliza Pires Moreira, 10, 1º, Classificado / 977100, Uksleia Oliveira Martins, 10, 2º, Classificado / 977268, Helda Gomes Coelho, 10, 3º, Classificado / 996391, Aline De Sa Pereira Nunes, 10, 4º, Classificado / 996225, Heliton De Oliveira Resende, 10, 5º, Classificado / 979045, Daiane Carla Silva, 7, 6º, Classificado / 980551, Isabella Bento Carrijo Oliveira, 7, 7º, Classificado / 983374, Marcos Eduardo Barbosa Moreira, 7, 8º, Classificado / 977885, Beatriz Prado Almeida Silva, 7, 9º, Classificado / 976906, Rosalia Oliveira De Souza, 5, 10º, Classificado / 976314, Juliano Scopel Dias, 5, 11º, Não eliminado / 981072, Ivan Ferrolho Cabus, 5, 12º, Não eliminado / 976508, Saulo Silva Resende, 5, 13º, Não eliminado / 989421, Bruna Carla Arraiz, 5, 14º, Não eliminado / 977618, Yara Santos Da Cruz, 5, 15º, Não eliminado / 980707, Nadia Nara Soares Da Fonceca, 5, 16º, Não eliminado / 996006, Alice Cruz Lima, 5, 17º, Não eliminado / 987529, Marcos Gabriel Silva Martins, 5, 18º, Não eliminado / 985825, Yan Peres D C Novais, 5, 19º, Não eliminado / 978125, Guilherme De Oliveira Ferreira, 5, 20º, Não eliminado / 985004, Maria Oliveira Do Nascimento, 3, 21º, Não eliminado / 1011094, Matildes De Sa Pereira, 1, 22º, Não eliminado / 985273, Otonoel Antonio Alves, 1, 23º, Não eliminado / 978900, Tatielle Ribeiro Barbosa, 1, 24º, Não eliminado / 976689, Marcos Gabriel Silva Martins, 1, 25º, Não eliminado

137. GO – MOIPORA – GERAL

997629, Heitor Afonso Oliveira, 5, 1º, Classificado

138. GO – MONTE ALEGRE DE GOIAS – KALUNGA

1016456, Claudivania De Souza Silva, 10, 1º, Classificado / 1016452, Raquel Dias Soares, 7, 2º, Não eliminado / 1016478, Darlei Fernandes De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 1016469, Marcos Da Silva Santiago, 5, 4º, Não eliminado / 1016476, Pedro Henrique Rodrigues Do Prado, 5, 5º, Não eliminado / 1016473, Fabio Pereira Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 1016463, Danilo Rocha Garcia, 5, 7º, Não eliminado

139. GO – MONTES CLAROS DE GOIAS – GERAL

995668, Ingridy Dielly Silva Tavares, 7, 1º, Classificado / 994981, Maria Vieira Coelho, 5, 2º, Não eliminado / 995094, Weliva Alves Da Silva, 5, 3º, Não eliminado / 994846, Samara Itacarambi Peres De Sousa, 5, 4º, Não eliminado

140. GO – MONTIVIDIU – GERAL

992953, Sirlene Leite De Souza, 10, 1º, Classificado / 976602, Luzilene Maria De Souza, 10, 2º, Classificado / 995579, Sara Batista Pereira, 10, 3º, Classificado / 979895, Joaquim Carlos Teixeira, 7, 4º, Não eliminado / 973852, Willian Vieira Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 974788, Camila Souza Silva, 7, 6º, Não eliminado / 976562, Yasmin Fernandes Pires, 7, 7º, Não eliminado / 974828, Jessica Rodrigues Oliveira, 7, 8º, Não eliminado / 976412, Carlos Gabriel Dos Santos Sousa, 7, 9º, Não eliminado / 981696, Sebastiao Divino De Oliveira, 5, 10º, Não eliminado / 992858, Sabrynna Mychelle Souza Santos, 5, 11º, Não eliminado / 1002685, Roberta Giesen Da Silveira, 5, 12º, Não eliminado

141. GO – MORRINHOS – GERAL

977010, Carlos Alberto Martins, 10, 1º, Classificado / 977401, Mariley Vieira Do Carmo, 10, 2º, Não eliminado / 988691, Carlos Cardoso Moreira, 10, 3º, Não eliminado / 977513, Graziela Aparecida De Souza Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 982577, Luciana Dos Reis Vieira Santos, 10, 5º, Não eliminado / 976789, Eder Augusto Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 978266, Marielly Caetano Ferreira, 10, 7º, Não eliminado / 977257, Paulo Alberto Martins, 10, 8º, Não eliminado / 993986, Vinicius Jose Dutra Rosa, 10, 9º, Não eliminado / 976321, Anna Beatriz Reis, 10, 10º, Não eliminado / 988914, Fernando Nunes Da Cunha, 7, 11º, Não eliminado / 978455, Amanda Da Silva Ferreira, 7, 12º, Não eliminado / 977993, Samara Da Silva Ferreira, 7, 13º, Não eliminado / 976633, Guilherme Richard Jesus Morais Medeiros, 7, 14º, Não eliminado / 976481, Samara Silverio Marques, 7, 15º, Não eliminado / 976745, Thallytha Monnycky Silva, 7, 16º, Não eliminado / 976817, Jose Humberto Martins, 5, 17º, Não eliminado / 978149, Maria Aparecida De Jesus, 5, 18º, Não eliminado / 977882, Fernanda De Paula Pereira Coscrato, 5, 19º, Não eliminado / 980300, Leticia Leal De Sousa, 5, 20º, Não eliminado / 977750, Cassio Soares Cavalcante, 5, 21º, Não eliminado / 983155, Thalita Roberta Marcelino De Oliveira, 5, 22º, Não eliminado / 985520, Rafael Marcelino Borges, 5, 23º, Não eliminado / 993035, Vanderleia Barbosa De Brito, 5, 24º, Não eliminado / 994446, Gislene Antunes De Lima, 5, 25º, Não eliminado / 995805, Lucas Emilio Dos Santos, 5, 26º, Não eliminado / 989171, Beatriz Maciel De Sousa, 5, 27º, Não eliminado / 976559, Mayla Daniela Cordeiro De Souza, 5, 28º, Não eliminado / 977099, Alencassia Alves Da Silva Santos, 3, 29º, Não eliminado / 987286, Valtuiria Aparecida De Sousa, 1, 30º, Não eliminado / 977634, Joaquim Eustaquio De Carvalho, 1, 31º, Não eliminado / 976698, Daniela Inacia Da Silva, 1, 32º, Não eliminado

142. GO – MOZARLANDIA – GERAL

997180, Ruber Matheus De Oliveira Araujo E Silva, 10, 1º, Classificado / 997322, Kelly Mariane De Sousa Nogueira, 7, 2º, Classificado / 997257, Ludmilla Lemos Maciel, 7, 3º, Não eliminado / 997127, Gelza Da Silva Reis, 5, 4º, Não eliminado / 997292, Raimundo Sabino Barreto, 5, 5º, Não eliminado / 997232, Fabrizzia Maria Goncalves De Barros, 5, 6º, Não eliminado / 997345, Marina Conceicao Guimaraes, 3, 7º, Não eliminado

143. GO – MUNDO NOVO – GERAL

1002103, Juliana Temotio Da Conceicao, 7, 1º, Classificado / 1001911, Francileide Francisca Da Conceicao, 5, 2º, Não eliminado / 1002179, Gabriella Almeida De Oliveira, 5, 3º, Não eliminado

144. GO – NEROPOLIS – GERAL

983987, Jose Joao Jacinto Da Silva, 10, 1º, Classificado / 980943, Mauro Mato Da Costa, 10, 2º, Classificado / 980997, Iris Enrieth Pereira De Godoy, 10, 3º, Classificado / 977796, Luzia Santos Soares Cavalcante, 10, 4º, Classificado / 977853, Marilia Felisberto Da Assuncao, 10, 5º, Classificado / 982277, Eromar Cruz Damasceno, 10, 6º, Classificado / 993937, Raquel Rodrigues Da Silva, 10, 7º, Classificado / 996271, Jared Pereira Cortez, 10, 8º, Classificado / 976800, Nubia Cristina Januario De Souza, 10, 9º, Classificado / 977909, Aline Dayane Prado Rodrigues, 10, 10º, Classificado / 976510, Luiz Miguel Silva De Oliveira, 10, 11º, Classificado / 982333, Sarah Alves De Menezes, 10, 12º, Classificado / 977624, Marco Aurelio Da Silva Lima, 10, 13º, Classificado / 976883, Taynara Costa Correa Da Silva, 10, 14º, Classificado / 976792, Flavia Rodrigues Alves, 10, 15º, Classificado / 977575, Paulo Cesar De Morais Ferreira, 10, 16º, Classificado / 976245, Danilo Vieira De Lima, 10, 17º, Não eliminado / 982477, Eduardo Daniel Matias Damasceno, 10, 18º, Não eliminado / 983915, Lara Jennyfer Nara Nunes, 10, 19º, Não eliminado / 982241, Plauton Monteiro Do Prado, 7, 20º, Não eliminado / 982504, Maria Do Socorro Pontes, 7, 21º, Não eliminado / 982294, Robson Alves Rosa, 7, 22º, Não eliminado / 982315, Carolina Aparecida Da Silva, 7, 23º, Não eliminado / 976464, Pedro Augusto Pereira Alves, 7, 24º, Não eliminado / 980861, Andre Pereira Lyrio Fernandes, 7, 25º, Não eliminado / 984846, Roberto Carlos Cavalvante Dos, 7, 26º, Não eliminado / 984055, Sara Guedes De Araujo, 7, 27º, Não eliminado / 976309, Marcos Antonio Rodrigues De Bessa, 7, 28º, Não eliminado / 986277, Andressa Braga De Faria, 7, 29º, Não eliminado / 976956, Amir Nery Junior, 5, 30º, Não eliminado / 977691, Hudson William Castro Rosa, 5, 31º, Não eliminado / 981144, Edilmar Antonio Dos Santos, 5, 32º, Não eliminado / 978000, Francisca Das Neves Pereira, 5, 33º, Não eliminado / 976808, Adeni Vieira, 5, 34º, Não eliminado / 981044, Aleksander Wening Santana, 5, 35º, Não eliminado / 982426, Giovanna Da Silva Batista, 5, 36º, Não eliminado / 980766, Wyllysgley Bonfim Cardoso Mendonca, 5, 37º, Não eliminado / 1001628, Rafael Santos Rodrigues Castro, 5, 38º, Não eliminado / 976824, Patricia Do Carmo Santos, 5, 39º, Não eliminado / 976573, Donizeti Silva Andrade, 5, 40º, Não eliminado / 982910, Joao Paulo Carvalho De Alcantara, 5, 41º, Não eliminado / 980892, Uelida Miranda Reis, 5, 42º, Não eliminado / 976744, Leonardo Dos Santos Da Silva, 5, 43º, Não eliminado / 977526, Emanuel Lima Cordeiro, 5, 44º, Não eliminado / 978794, Fabiane De Oliveira Silva, 5, 45º, Não eliminado / 996207, Bruno Silverio Rosario, 3, 46º, Não eliminado / 996314, Agrimario Morais Da Silva, 1, 47º, Não eliminado / 976399, Wanderson Gomes Sales, 1, 48º, Não eliminado

145. GO – NIQUELANDIA – GERAL

977548, Fabiana Castro Ferraz Sabino, 10, 1º, Classificado / 978112, Marlice Gomes Ferreira, 10, 2º, Classificado / 978370, Viviane Bueno Taguatinga, 10, 3º, Classificado / 978534, Vanessa Bueno Taguatinga, 10, 4º, Classificado / 977632, Lucineide De Faria Pimentel, 10, 5º, Classificado / 981513, Kennedy Ramos De Matos, 10, 6º, Classificado / 998525, Caio Cesar Moreira Arantes, 10, 7º, Classificado / 997556, Elza Silva Coelho, 7, 8º, Classificado / 998493, Karen Aline Carrea Amaral, 7, 9º, Classificado / 998482, Alline Cardoso Barbosa, 7, 10º, Classificado / 978040, Mauro Alves Da Silva, 5, 11º, Classificado / 978834, Wghleber Vitorino De Araujo, 5, 12º, Classificado / 983490, Matheus Castro Alves, 5, 13º, Classificado / 998542, Juscelino Custodio Da Fonseca, 5, 14º, Classificado / 1004486, Suely Braz Vieira, 5, 15º, Classificado / 978203, Lucimar Augusto De Almeida Ferreira, 5, 16º, Não eliminado / 978618, Adriana Soares Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 998468, Maria Jose Vieira De Andrade, 5, 18º, Não eliminado / 1012239, Naiara Coelho Monteiro, 5, 19º, Não eliminado / 993427, Sandy Cristina Herneria Dos Reis, 5, 20º, Não eliminado / 983359, Janete Da Silva Cardoso, 5, 21º, Não eliminado / 993028, Fabio Junior Almeida Batista, 5, 22º, Não eliminado / 998516, Amanda Cabral Dos Santos, 5, 23º, Não eliminado / 998503, Rosana Da Silva Ribeiro, 3, 24º, Não eliminado / 977721, Davi Weider Dos Santos Silva, 3, 25º, Não eliminado / 980886, Silvani Dias Dos Santos, 1, 26º, Não eliminado / 980977, Valdirene Aparecida Madureira Dos Santos Sol, 1, 27º, Não eliminado / 981428, Divany Pereira De Queiroz, 1, 28º, Não eliminado

146. GO – NOVA CRIXAS – GERAL

992720, Alivia Candida Bento, 10, 1º, Classificado / 992503, Aliny Bento Da Cruz, 10, 2º, Classificado / 1013955, Walisson Valdivino De Sousa Silva, 7, 3º, Classificado / 1007858, Gleiciane Dutra De Brito, 5, 4º, Classificado / 993822, Ana Paula Do N Pinto, 5, 5º, Classificado / 992806, Dayane Freitas Sales, 5, 6º, Classificado / 994058, Erica Moreira Araujo, 5, 7º, Classificado / 993590, Edna Rodrigues Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 1000235, Marciele Rodrigues Da Silva, 3, 9º, Não eliminado / 992619, Bruno Barbosa Ribeiro, 1, 10º, Não eliminado / 1010164, Marciana Maria Ferreira De Souza, 1, 11º, Não eliminado

147. GO – NOVA GLORIA – GERAL

1007296, Mariele Ninivi De Queiroz Silva, 10, 1º, Classificado / 1007354, Lazaro Luiz Da Silva, 10, 2º, Classificado / 1007480, Felipe Duarte De Morais, 10, 3º, Classificado / 1007410, Matheus Nunes Dos Santos, 10, 4º, Não eliminado / 1012186, Hellen Amanda Nunes De Oliveira, 7, 5º, Não eliminado / 1007130, Eva Ryane Da Silva Cavacante, 7, 6º, Não eliminado / 1006248, Joelma De Lima Messias, 5, 7º, Não eliminado / 1002345, Dayane Santos Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 1005907, Lorrayne Mirelly Augusto Dos Santos, 5, 9º, Não eliminado / 1003873, Monalisa De Jeusus Souza, 5, 10º, Não eliminado

148. GO – NOVA IGUACU DE GOIAS – GERAL

1011847, Edneia Pereira Dos Santos Silva, 10, 1º, Classificado / 986713, Bruna Taynara Alves Luiz, 7, 2º, Não eliminado / 995372, Camila Aguiar Da Silva, 5, 3º, Não eliminado

149. GO – NOVA VENEZA – GERAL

983638, Maedsa Cavalcante Pinto, 10, 1º, Classificado / 982330, Sonia Frigo Brogni, 10, 1º, Classificado / 980569, Sara Da Cunha Neves, 10, 2º, Não eliminado / 983201, Simeia Coan, 10, 2º, Classificado / 975021, Luzia Dias Da Silva, 7, 3º, Não eliminado / 992935, Nilcimare Machado De Souza, 7, 3º, Classificado / 975108, Sergio Luiz Dos Reis Filho, 7, 4º, Não eliminado / 992795, Neiara Santana Vichinheski, 7, 4º, Classificado / 975006, Arnaldo Vicente Silva Araujo, 5, 5º, Não eliminado / 992358, Nair Bernadete Guislandi, 5, 5º, Classificado / 974852, Jeany Morais Pereira, 5, 6º, Não eliminado / 982207, Elisabete Teresinha Ghislandi, 5, 6º, Classificado / 980989, Matheus Augusto Dias Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 986149, Juliana Marques De Oliveira, 5, 7º, Não eliminado / 976189, Fatima Assis Pereira Da Silva, 3, 8º, Não eliminado / 992572, Brenda Guzatti De Oliveira, 5, 8º, Não eliminado / 982835, Eliana Divina Loures Campos, 1, 9º, Não eliminado / 982417, Viviane Da Silva Santos, 5, 9º, Não eliminado / 990104, Moises Da Silva Barros, 3, 10º, Não eliminado / 982354, Valdirene Gonsalves Dos Santos, 1, 11º, Não eliminado

150. GO – NOVO PLANALTO – GERAL

988218, Simone Vieira Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 988400, Nicole Lorrane Da Slva Nunes, 10, 2º, Não eliminado / 988821, Regina Ferreira Da Cunha, 7, 3º, Não eliminado / 988550, Iasmyn Karollynne Rodrigues Guedes, 7, 4º, Não eliminado / 995739, Maria Clara Fernandes Rodrigues, 7, 5º, Não eliminado / 987760, Juliano De Oliveira Godoi, 5, 6º, Não eliminado / 988322, Horacia Fernanda Ramos Vieira, 5, 7º, Não eliminado / 989344, Marcus Tulio Guimaraes, 5, 8º, Não eliminado / 991899, Geovanna Machado De Oliveira, 5, 9º, Não eliminado

151. GO – ORIZONA – GERAL

1012330, Cecilia Goncalves E Silva, 10, 1º, Classificado / 1012359, Patricia Custodio Pereira, 10, 2º, Classificado / 1012341, Bruna Dos Reis Vieira, 10, 3º, Não eliminado / 1012435, Gustavo Faleiro Pires, 10, 4º, Não eliminado / 1012405, Janaina Faustino Sousa, 10, 5º, Não eliminado / 1012372, Paulo Francisco Da Costa, 7, 6º, Não eliminado / 1012309, Janaina Alves Da Silva Fonseca, 7, 7º, Não eliminado / 1012567, Gabriel Fernandes Mendonca, 7, 8º, Não eliminado / 1012318, Valeska Pereira Silva, 7, 9º, Não eliminado / 1012416, Helder Geraldo Goncalves, 5, 10º, Não eliminado / 1012381, Zilda Maria Bastos E Silva, 5, 11º, Não eliminado / 1012347, Fabio Alves Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1012421, Maria Deusamar Da Conceicao, 5, 13º, Não eliminado / 1012427, Maria Angelica Fernandes, 5, 14º, Não eliminado / 1012387, Livia De Paula Costa Lopes, 5, 15º, Não eliminado / 1012300, Debora Aparecida Silva, 1, 16º, Não eliminado / 1012395, Elilto Francisco De Paula, 1, 17º, Não eliminado / 1012289, Igor Vieira Fernandes, 1, 18º, Não eliminado

152. GO – OURO VERDE DE GOIAS – GERAL

994585, Claudia Moreno De Paoli, 10, 1º, Classificado / 985804, Eduardo Silva, 10, 2º, Classificado / 994865, Sueli Pereira Lemes, 10, 3º, Não eliminado / 985470, Kelly Cristina Barrelin, 10, 4º, Não eliminado / 995085, Cristiane Carvalho Do Nascimento, 10, 5º, Não eliminado / 1000462, Leila Bicudo Da Rocha Dias, 10, 6º, Não eliminado / 999657, Andreia Dos Santos, 10, 7º, Não eliminado / 1000256, Denise Macedo Andrade, 10, 8º, Não eliminado / 988731, Jaciane Noleto De Souza, 10, 9º, Não eliminado / 1000009, Charles Da Silva Lima Junior, 10, 10º, Não eliminado / 989308, Renara Aparecida Gomides, 10, 11º, Não eliminado / 994342, Rafael Campos Mendes, 10, 12º, Não eliminado / 992794, Odair Candido Pereira, 10, 13º, Não eliminado / 989205, Igor Souza Alves, 10, 14º, Não eliminado / 999502, Milton Valadares Espindola Junior, 10, 15º, Não eliminado / 993101, Eduardo Pereira De Souza Filho, 10, 16º, Não eliminado / 985682, Jessica Victoria Souza E Silva, 10, 17º, Não eliminado / 993492, Liliana Alves Siade, 10, 18º, Não eliminado / 985088, Ariovaldo Marques Faleiro, 7, 19º, Não eliminado / 993985, Duiliana Brasil Campos Fernandes, 7, 20º, Não eliminado / 984741, Mario Luis Correa Soares, 7, 21º, Não eliminado / 1000407, Tatiane Marques Rodrigues, 7, 22º, Não eliminado / 999921, Ayme Caroline Muniz Vicensotti, 7, 23º, Não eliminado / 992960, Geiciara Maria Lemos, 7, 24º, Não eliminado / 999020, Maria Eduarda Porto Souza, 7, 25º, Não eliminado / 984640, Daniel Rodrigues Chaves, 7, 26º, Não eliminado / 1000338, Adelson Pereira Dos Santos, 5, 27º, Não eliminado / 989919, Reginaldo Brites Teixeira, 5, 28º, Não eliminado / 989669, Danilo Da Silva, 5, 29º, Não eliminado / 999107, Ederson Da Silva Bastos, 5, 30º, Não eliminado / 1000160, Salma Cordeiro Marques, 5, 31º, Não eliminado / 985605, Luzia Moura De Oliveira, 5, 32º, Não eliminado / 999189, Danillo Carvalho Da Silva, 5, 33º, Não eliminado / 993176, Ana Dira Trindade Marcelina, 3, 34º, Não eliminado / 985389, Maria Amalia Lima Vieira, 1, 35º, Não eliminado

153. GO – PALESTINA DE GOIAS – GERAL

993689, Yuri Goncalves Freitas, 10, 1º, Classificado / 994507, Tais Janaina Pereira, 5, 2º, Classificado

154. GO – PALMEIRAS DE GOIAS – GERAL

983959, Elizangela Vicente Bessa, 10, 1º, Classificado / 983037, Marcia Suellen Jaime Queiroz, 7, 2º, Não eliminado / 995418, Livia Danielle Texeira Da Silva, 7, 3º, Não eliminado / 988588, Ana Claudia De Sousa Rezende, 7, 4º, Não eliminado / 988238, Alynny De Jesus Pereira, 7, 5º, Não eliminado / 983493, Ellyza Emylly Guimaraes Mota, 7, 6º, Não eliminado / 998676, Adinair Alves De Sousa Costa, 5, 7º, Não eliminado / 988757, Altaliana Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 1011254, Marcelo Pereira De Morais, 5, 9º, Não eliminado / 990645, Epitacio Pereira Dos Santos, 5, 10º, Não eliminado / 983766, Adriana De Sousa Oliveira, 5, 11º, Não eliminado / 995617, Jessica Luzia Fortunato De Oliveira, 5, 12º, Não eliminado / 990029, Luiz Felipe Morais Bellizzi, 5, 13º, Não eliminado / 990719, Rafaela Morais Bellize, 5, 14º, Não eliminado

155. GO – PALMINOPOLIS – GERAL

1009417, Rizya Soares Fanteles, 10, 1º, Classificado

156. GO – PARAUNA – GERAL

1001105, Dione Do Prado, 10, 1º, Classificado / 1005242, Josiane Alves Vieira, 10, 2º, Classificado / 986886, Jhossuan Mozarth R Lima, 10, 3º, Classificado / 987854, Amanda De Cavarlho Borges, 7, 4º, Classificado / 987972, Daniele Martins De Oliveira, 7, 5º, Classificado / 1005142, Roberta Silva Ribeiuro, 7, 6º, Não eliminado / 987713, Abadimarques Queiroz Aquino Alves, 7, 7º, Não eliminado / 987074, Maria Eduarda Silva Doneles, 7, 8º, Não eliminado / 986753, Patricia Francisca Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 987274, Valdinea Borges Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 986992, Matheus Silva De Azevedo, 5, 11º, Não eliminado / 1000266, Kaio Dantas Ferreira, 5, 12º, Não eliminado / 987164, Lais De Morais Coimbra, 1, 13º, Não eliminado

157. GO – PILAR DE GOIAS – GERAL

996706, Felipe Sales Pereira, 5, 1º, Classificado

158. GO – PIRACANJUBA – GERAL

988596, Simone Rodriges Da Cunha, 10, 1º, Classificado / 989133, Felipe Brandao Ribeiro Silva, 7, 2º, Classificado / 989325, Joao Batista Candido De Macedo, 5, 3º, Não eliminado / 988097, Ricardo Pires De Brito, 5, 4º, Não eliminado / 988741, Gildete Rodrigues Dos Reis, 5, 5º, Não eliminado / 988972, Amanda Gabriela De Souza Cortez, 5, 6º, Não eliminado

159. GO – PIRANHAS – GERAL

996105, Alana Katrine Nogueira Lacerda, 10, 1º, Classificado / 982919, Guilherme Henrich Alves Moreira Nery, 10, 2º, Não eliminado / 987324, Rosa America De Oliveira Bispo, 5, 3º, Não eliminado / 983743, Joao Eduardo Rodrigues Filho, 3, 4º, Não eliminado

160. GO – PIRES DO RIO – GERAL

1000764, Igor De Souza Santos, 7, 1º, Classificado / 1001128, Nayane De Sousa Andrade, 7, 2º, Classificado / 1001292, Tatiana Maria Dos Santos Ferreira, 5, 3º, Não eliminado / 1000252, Gabriela Costa Matioli, 5, 4º, Não eliminado / 1001417, Roselany Flora Da Silva De Faria, 5, 5º, Não eliminado / 1000012, Stefany Samara Alves Oliveira, 5, 6º, Não eliminado

161. GO – PONTALINA – GERAL

1011730, Maria Aparecida De Freitas, 10, 1º, Classificado / 1011494, Isadora De Freitas Caldeira, 10, 2º, Classificado / 985165, Marcos Rogerio Pereira Rosa, 10, 3º, Classificado / 984931, Daniela Aparecidade Da Silva Bernardes, 7, 4º, Classificado / 994574, Charline Pereira Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 990912, Pamela Cristina Rodrigues Miguel, 5, 6º, Não eliminado / 984414, Selma Da Silva Santos, 5, 7º, Não eliminado / 985380, Marcelo Dantas Gomes Nascimento, 5, 8º, Não eliminado / 985606, Wanserson Arcardi Melo, 5, 9º, Não eliminado

162. GO – QUIRINOPOLIS – GERAL

994379, Luzia Maria Cabral Rodrigues, 10, 1º, Classificado / 977989, Adriana Custodio Da Silva, 10, 2º, Classificado / 978902, Sergio Antonio Martins, 10, 3º, Classificado / 986712, Valeria Aparecida Monteiro, 10, 4º, Classificado / 977546, Nubia Dos Santos Rodrigues, 10, 5º, Classificado / 984395, Aline Rodrigues Ferreira, 10, 6º, Classificado / 980509, Pablyne Glaice De Oliveira Gonzaga, 10, 7º, Classificado / 979794, Jane Aparecida Cabral, 7, 8º, Classificado / 980751, Leandro Marques Siqueira, 7, 9º, Classificado / 977899, Debora Custodio Farias, 7, 10º, Classificado / 977840, Maria Ester Pereira Santos Moraes, 7, 11º, Classificado / 985136, Sirlene Maria Fernandes, 5, 12º, Não eliminado / 977477, Cleonice Goncalves De Souza Neves, 5, 13º, Não eliminado / 980920, Valeria Julia Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 979947, Rute Ramos Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 987963, Rosemeire Ribeiro De Andrade, 5, 16º, Não eliminado / 978557, Jose Carlos Freitas Coimbra, 5, 17º, Não eliminado / 981558, Gildeone Cabral, 5, 18º, Não eliminado / 979821, Adna Alexandre, 5, 19º, Não eliminado / 979858, Juliana Da Cunha Andrade Ramos, 5, 20º, Não eliminado / 978680, Lenilda De Melo Silva, 5, 21º, Não eliminado / 978974, Ana Lucia De Oliveira, 5, 22º, Não eliminado / 977704, Felipe Endo Toyama Alves, 5, 23º, Não eliminado / 980231, Ana Paula A De Freitas, 5, 24º, Não eliminado / 977604, Ester Vaz Da Cruz, 5, 25º, Não eliminado / 977378, Rafaela Da Silva Alves, 5, 26º, Não eliminado / 984970, Thais Simoes Dos Santos, 5, 27º, Não eliminado / 979777, Jessica Caroline V De Menezes, 5, 28º, Não eliminado / 981420, Rillary Nathalya Pereira Da Silva, 5, 29º, Não eliminado / 981042, Tairiny Gomes Da S De Oliveira, 5, 30º, Não eliminado / 979765, Maria Laura Goncalves, 5, 31º, Não eliminado / 981492, Kauanne Esthepany Dos Santos, 5, 32º, Não eliminado / 986730, Samira Jasmim Silva Dos Santos, 5, 33º, Não eliminado / 981294, Julia Yasmin M De Freitas, 5, 34º, Não eliminado / 977770, Gabrielle Araujo Ferreira, 5, 35º, Não eliminado / 978801, Sonia Maria De Jesus Santos, 1, 36º, Não eliminado / 980641, Aline Silva De Souza, 1, 37º, Não eliminado / 978060, Raquel Andrade Santos, 1, 38º, Não eliminado / 980449, Veronica Domingos Da Silva Neta, 1, 39º, Não eliminado / 980375, Lais Monique Ap Da Silva, 1, 40º, Não eliminado

163. GO – RIALMA – GERAL

995331, Thassio Soares Mendonca, 10, 1º, Classificado / 986951, Andressa Lais Rodrigues, 10, 2º, Não eliminado / 978556, Leidiane Silva De Deus Rodrigues, 10, 3º, Não eliminado / 978065, Sabrina Goncalves Diniz, 10, 4º, Não eliminado / 990426, Karla Cristina Do Valle, 7, 5º, Não eliminado / 978453, Marcela Dos Santos Ferreira, 7, 6º, Não eliminado / 978394, Naiany Vitoria De Oliveira Araujo, 7, 7º, Não eliminado / 978506, Flavio Texeira Malaquias, 5, 8º, Não eliminado / 987312, Maria Helena Apolinaria Da Siiva, 5, 9º, Não eliminado / 979816, Fernanda Marcal De Araujo, 5, 10º, Não eliminado / 978338, Michel Pedro Xavier, 5, 11º, Não eliminado / 978259, Luana Rodrigues Silva, 5, 12º, Não eliminado / 987763, Raquel Moraes De Araujo, 3, 13º, Não eliminado

164. GO – RIO QUENTE – GERAL

991516, Leandro Souza Ferreira, 5, 1º, Classificado / 992051, Rian Mota Rocha, 3, 2º, Classificado

165. GO – RIO VERDE – GERAL

977955, Nivan Dos Santos Rezende, 10, 1º, Classificado / 1000359, Reinaldo Araujo De Oliveira, 10, 2º, Classificado / 977788, Shirley Carvalho Reis, 10, 3º, Classificado / 992903, Maria Adriane Alves, 10, 4º, Classificado / 993573, Abadia Aparecida S G Izaias, 10, 5º, Classificado / 985967, Sandro Pimentel, 10, 6º, Classificado / 984723, Hericka Lemos Cardoso Lino, 10, 7º, Classificado / 979787, Cristiane Fatima Rodrigues Garcia, 10, 8º, Classificado / 978247, Erivan De Souza, 10, 9º, Classificado / 981171, Isabel Cristina Carvalho Amorim, 10, 10º, Classificado / 974498, Lilia Conceicao Dos Santos Naraze, 10, 11º, Classificado / 988548, Ivone De Jesus Morais, 10, 12º, Classificado / 992589, Rosineide Aparecida Ferreira, 10, 13º, Classificado / 982972, Risoneide Dos Santos Lima, 10, 14º, Classificado / 982471, Luana Bezerra Da Silva, 10, 15º, Classificado / 976316, Adriana Silva Faria Norato, 10, 16º, Classificado / 985275, Rafael Teles Arantes Dos Anjos, 10, 17º, Classificado / 985044, Wanderson Barboza, 10, 18º, Classificado / 980351, Esther Cristina Neves Medeiros Da Silva, 10, 19º, Classificado / 993870, Sirio Lemes Martins, 10, 20º, Classificado / 1001550, Lin Niker Rangel Aguiar De Melo, 10, 21º, Classificado / 994747, Anna Lara De Andrade, 10, 22º, Classificado / 980592, Pamela Silva Vieira, 10, 23º, Classificado / 993642, Silvia Cristina Felix, 10, 24º, Classificado / 999716, Joyce Mayara Da Silva, 10, 25º, Classificado / 993389, Alane Da Silva Lima, 10, 26º, Classificado / 981720, Iandeyara Barreto Silva Santos, 10, 27º, Classificado / 979941, Emille Carvalho Lopes, 10, 28º, Classificado / 980476, Glenda Stephane Cunha Soares Reis, 10, 29º, Classificado / 988592, Anthoni Silva De Sena, 10, 30º, Classificado / 1000271, Josiane Camargo Da Silva Santos, 7, 31º, Classificado / 1013119, Luiz Eduardo Dantas Camargo, 7, 32º, Classificado / 981446, Tatiele Melo Souza Silva, 7, 33º, Classificado / 1000011, Nayara Alves Santos Vieira, 7, 34º, Classificado / 982632, Ingrid Michele Borges, 7, 35º, Classificado / 981217, Daniele Melo Souza, 7, 36º, Classificado / 982842, Caroline Da Silva Bonfim, 7, 37º, Classificado / 988359, Wallehander Freitas Viana, 7, 38º, Classificado / 995787, Gracyelle Neves Sodre, 7, 39º, Classificado / 978077, Heitor Roberto Vilela Gielow, 7, 40º, Classificado / 994672, Millena Haynne Souza Dos Santos, 7, 41º, Classificado / 986956, Gustavo Neves Pagotto Batista, 7, 42º, Classificado / 974810, Thayssa Vitoria Ribeiro Borges, 7, 43º, Classificado / 978272, Hellen Cristina A Gomes, 7, 44º, Classificado / 974605, Rozannya Glenda Da Costa Magalhaes, 5, 45º, Classificado / 993132, Cristina Gomes De Barros, 5, 46º, Classificado / 974054, Leida Pereira De Castro, 5, 47º, Classificado / 983502, Jose De Jesus Teixeira, 5, 48º, Classificado / 974595, Edina Carla Barbosa De Sa, 5, 49º, Classificado / 974668, Lindaura Oliveira Flores, 5, 50º, Classificado / 974723, Mariene Bernardes Marcal, 5, 51º, Classificado / 974159, Lucely Braz Vieira De Farias, 5, 52º, Classificado / 985599, Tatiane Ribeiro Nonato, 5, 53º, Classificado / 984445, Eriane Alves Da Silva, 5, 54º, Classificado / 980022, Renato De Oliveira Dias, 5, 55º, Classificado / 995551, Neuza Costa De Paula Da Silva, 5, 56º, Classificado / 999926, Ises Jeanine Santos Coelho, 5, 57º, Classificado / 974351, Rosangela De Oliveira, 5, 58º, Classificado / 991605, Sinara Leonardo Bento, 5, 59º, Classificado / 989505, Ana Paula Soares De Souza, 5, 60º, Classificado / 991207, Diedo Rosa Rodrigues, 5, 61º, Classificado / 982555, Ricardo Fonseca Darelli, 5, 62º, Classificado / 974433, Arlete De Almeida Lima, 5, 63º, Classificado / 988716, Monica Peres Vieira, 5, 64º, Classificado / 993123, Dayanny Alves De Sousa, 5, 65º, Classificado / 983863, Nattany Souza Guimaraes, 5, 66º, Classificado / 1000159, Aislane Da Silva Sousa, 5, 67º, Classificado / 983180, Sandro Sousa Sodre, 5, 68º, Classificado / 993329, Juliana Sena Soares, 5, 69º, Classificado / 976564, Ana Cristina Franca Da Silva, 5, 70º, Classificado / 991487, Leidiane Soares Santos, 5, 71º, Classificado / 976225, Gleuma Helena Da Silva Souza, 5, 72º, Classificado / 980493, Rafaiane Alves Damazio De Oliveira, 5, 73º, Classificado / 979830, Iam Barreto Silva Santos, 5, 74º, Classificado / 999803, Paula De Cassia Borges Ribeiro Castro, 5, 75º, Classificado / 989228, Nathallia Days Nobrega Tavares, 5, 76º, Classificado / 993944, Fagner Alves Do Nascimento, 5, 77º, Não eliminado / 992834, Patricia Moreira Dos Santos, 5, 78º, Não eliminado / 994464, Regina Dourado De Souza, 5, 79º, Não eliminado / 984151, Edlaine Calixto Paulo, 5, 80º, Não eliminado / 976276, Jessica Ferreira Nery, 5, 81º, Não eliminado / 979958, Ingrid Silva Goncalves, 5, 82º, Não eliminado / 988229, Ludiele Sena Soares Ribeiro, 5, 83º, Não eliminado / 1000388, Eloayne Silva Rodrigues, 5, 84º, Não eliminado / 974214, Rafael Rodrigues Freitas, 5, 85º, Não eliminado / 988249, Gabriela Oliveira Ribeiro, 5, 86º, Não eliminado / 995175, Fabricio Viana Passos, 5, 87º, Não eliminado / 974290, Natalia Michele Queiroz De Souza, 5, 88º, Não eliminado / 1016401, Erika Pereira Barbosa, 5, 89º, Não eliminado / 976679, Ana Patricia Silva Costa, 5, 90º, Não eliminado / 980189, Gedeon Lima Da Cruz, 5, 91º, Não eliminado / 998692, Nubia Gabriela Oliveira De Melo, 5, 92º, Não eliminado / 1016397, George Klesmam Souza Perez, 5, 93º, Não eliminado / 976147, Amanda Lopes Moura Santana, 5, 94º, Não eliminado / 1016389, Geovana Ferreira Da Silva, 5, 95º, Não eliminado / 980054, Lais Maria Dos Santos Silva, 5, 96º, Não eliminado / 985787, Maria Eduarda Gazzetta Martins, 5, 97º, Não eliminado / 982741, Ludmilla Lima De Jesus, 5, 98º, Não eliminado / 983701, Nathaly Pessoa Soares, 5, 99º, Não eliminado / 987667, Catarina Oliveira Araujo Rocha, 5, 100º, Não eliminado / 994225, Gabriel Nunes Dourado, 5, 101º, Não eliminado / 983424, Fabio Camargo Soares Filho, 5, 102º, Não eliminado / 1016387, Maria Clara Barbosa Rocha, 5, 103º, Não eliminado / 1013152, Tais Barbosa De Vasconcelos, 5, 104º, Não eliminado / 981033, Alessandro Pereira Da Silva, 3, 105º, Não eliminado / 991361, Mayara Andrade De Araujo, 3, 106º, Não eliminado / 992081, Josireide Maria De Farias Franca, 1, 107º, Não eliminado / 983084, Gardenia De Souza, 1, 108º, Não eliminado / 988743, Katia Faria Mello, 1, 109º, Não eliminado / 995563, Maristela Costa Silva, 1, 110º, Não eliminado / 995128, Mirlayne Oliveira Reis, 1, 111º, Não eliminado / 980198, Diego Tomaz De Loyola, 1, 112º, Não eliminado / 984303, Joao Paulo De Oliveira Martins, 1, 113º, Não eliminado / 981255, Tatiane Melo Souza De Jesus, 1, 114º, Não eliminado / 995862, Kaizaroige De Jesus Silva, 1, 115º, Não eliminado / 976519, Ludmylla Estael Dourado Dutra, 1, 116º, Não eliminado / 979054, Beatriz Miranda Teixeira, 1, 117º, Não eliminado

166. GO – SANCLERLANDIA – GERAL

1007883, Gyovana Silva Reis, 7, 1º, Classificado

167. GO – SANTA CRUZ DE GOIAS – GERAL

1001512, Lucas Sousa Da Silva, 5, 1º, Classificado

168. GO – SANTA FE DE GOIAS – GERAL

991091, Patricia Sousa Dias, 10, 1º, Classificado / 990807, Gabriel Henrique Dias Correia, 7, 2º, Não eliminado / 991227, Cleiton Moreira Pires, 5, 3º, Não eliminado

169. GO – SANTA TEREZINHA DE GOIAS – GERAL

976313, Luciana Monteiro Ferreira Aguiar, 10, 1º, Classificado / 976964, Kesya Panta Silva, 5, 2º, Não eliminado / 981067, Gabriella Goncalves Simoes, 5, 3º, Não eliminado / 989944, Leiderly De Oliveira Silva, 3, 4º, Não eliminado

170. GO – SAO JOAO DA PARAUNA – GERAL

988111, Talita Vicete Parreira, 10, 1º, Classificado / 1000437, Fernando De Britto Jardim Neto, 7, 2º, Não eliminado

171. GO – SAO JOAO D’ALIANCA – GERAL

988630, Igor Contro Romao, 10, 1º, Classificado / 989607, Lideane Dos Santos Sena, 10, 2º, Classificado / 989778, Nites Martins Ferreira, 10, 3º, Não eliminado / 998820, Alexander Rodrigues Da Silva Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 984131, Vinicius Pereira Almeida, 10, 5º, Não eliminado / 999094, Felipe Bispo Sousa, 7, 6º, Não eliminado / 994542, Antonio Wagner Trindade Junior, 7, 7º, Não eliminado / 985173, Poliana Rodrigues Pereira, 7, 8º, Não eliminado / 981731, Maria Cristina Jose Sousa Neri, 5, 9º, Não eliminado / 981583, Cristiano Baptista Dos Santos, 5, 10º, Não eliminado / 1004081, Joelma Soares Ribeiro, 5, 11º, Não eliminado / 1004297, Maria Aparecida Fernandes Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 992270, Joselino Da Silva Pereira, 5, 13º, Não eliminado / 1001009, Francisco Adriano Costa Duarte, 5, 14º, Não eliminado / 987285, Jully Murielle Pereira Barcelo, 5, 15º, Não eliminado / 984762, Ana Paula Farias Dos Santos, 5, 16º, Não eliminado / 987463, Mateus Ferreira Costa, 5, 17º, Não eliminado / 987806, Alexandra Rodrigues, 5, 18º, Não eliminado / 985529, Daniel Lopes Mota, 5, 19º, Não eliminado / 1003384, Vivielli Deomara Pereira Severino, 5, 20º, Não eliminado / 982025, Luiz Victor Melo Barros, 5, 21º, Não eliminado / 994287, Fernanda Salles Carvalho, 5, 22º, Não eliminado / 981328, Joao Luiz Ramos Alves, 5, 23º, Não eliminado / 995176, Geila Cordeiro Da Silva, 3, 24º, Não eliminado / 992584, Gesiani Araujo Dos Santos, 1, 25º, Não eliminado

172. GO – SAO LUIS DE MONTES BELOS – GERAL

997963, Adilson Luiz De Mendonca, 10, 1º, Classificado / 997842, Simone Antonia Da Costa, 10, 2º, Não eliminado / 997917, Cristiano Carlos Friaca Neto, 10, 3º, Não eliminado / 999114, Nubia Alves Barbara Fagundes, 10, 4º, Não eliminado / 1007907, Vinicius Moreira Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 1001522, Gabriela Oliveira Moraes, 10, 6º, Não eliminado / 998955, Vantuir Junior Silva Malaquias, 10, 7º, Não eliminado / 1000314, Bruna Heloisa Pires De Jesus, 7, 8º, Não eliminado / 997780, Liliam Maria Da Silva Neves, 5, 9º, Não eliminado / 997683, Cristian Mendes De Matos, 5, 10º, Não eliminado / 1004315, Felipe Da Silva Coelho, 5, 11º, Não eliminado

173. GO – SÃO LUÍZ DO NORTE – GERAL

980049, Marcos Vinicius Felix Candido, 7, 1º, Classificado / 978158, Fabricio Alves Almeida, 5, 2º, Não eliminado / 981738, Taynara Dabila Melo Fernandes, 5, 3º, Não eliminado / 973975, Anniely Alves Silva, 5, 4º, Não eliminado

174. GO – SAO MIGUEL DO ARAGUAIA – GERAL

986126, Cleia Ribeiro Da Silva, 10, 1º, Classificado / 985912, Ronaldo Correia Santos, 10, 2º, Não eliminado / 986190, Nadya Kassia Cirqueira Pimenta, 10, 3º, Não eliminado / 986839, Daniel Nunes Cabral Junior, 10, 4º, Não eliminado / 985751, Daniel Pinheiro Bezerra, 10, 5º, Não eliminado / 986012, Lucia Jane Cunha De Araujo, 7, 6º, Não eliminado / 986175, Gabia Sales Fugivara, 7, 7º, Não eliminado / 985879, Aliclelton Gomes Costa, 7, 8º, Não eliminado / 986155, Luanna Pinheiro Fernandes, 7, 9º, Não eliminado / 984946, Douglas Batista Cardoso, 7, 10º, Não eliminado / 985952, Joao Pedro Macedo De Carvalho, 7, 11º, Não eliminado / 985422, Suelly Batista Mendes, 7, 12º, Não eliminado / 986142, Tatiane Da Silva Cardoso, 5, 13º, Não eliminado / 985883, Deuzuita Ayres De Souza, 5, 14º, Não eliminado / 985911, Jefferson Moraes Texeira Santos, 5, 15º, Não eliminado / 985956, Jhonata Almeida Xavier, 5, 16º, Não eliminado / 986008, Danniel Pinheiro Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 985833, Ister Caroline Costa Ferreira, 3, 18º, Não eliminado / 985939, Iara Lopes De Oliveira, 1, 19º, Não eliminado / 985242, Vanessa Souza Braz Santos, 1, 20º, Não eliminado

175. GO – SERRANOPOLIS – GERAL

985314, Josy Carla Da Silva Pena, 10, 1º, Classificado / 984960, Camilla Santos Silva Ramos, 10, 2º, Classificado / 979929, Niandra Maria Vaz Basbosa, 10, 3º, Classificado / 978894, Paulo Herique Alves De Carvalho, 7, 4º, Não eliminado / 984089, Tauan Ferreira De Olieira, 7, 5º, Não eliminado / 977439, Gleide Selma Teles Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 980013, Renato Oliveira Borges, 5, 7º, Não eliminado / 977592, Keneslley Rafael Assis De Oliveira, 5, 8º, Não eliminado / 977284, Leidiane Barnosa Bispo, 5, 9º, Não eliminado / 977519, Murilo De Jesus Souza, 5, 10º, Não eliminado / 977007, Raissa Virginia Da Silva Ferreira, 5, 11º, Não eliminado / 984757, Karen Suellen Barros, 5, 12º, Não eliminado / 979067, Tiago Antunes Silva, 5, 13º, Não eliminado / 979810, Camila Mendes Da Silva, 3, 14º, Não eliminado / 983401, Larissa Lara Garcia, 3, 15º, Não eliminado / 984262, Maria Simone Dos Santos, 1, 16º, Não eliminado

176. GO – SILVANIA – GERAL

1004861, Rosanne Rodrigues Tavares, 10, 1º, Classificado / 1003805, Daniele Aparecida Assis, 10, 2º, Classificado / 1004545, Diogo Rodrigues Siqueira, 7, 3º, Não eliminado / 1004403, Julia Maria De Lima, 7, 4º, Não eliminado / 1001674, Renata Felix Bueno, 7, 5º, Não eliminado / 1002100, Sheila Oliveira Dos Santos, 7, 6º, Não eliminado / 1004000, Nathalia Souza Silva, 7, 7º, Não eliminado / 1001900, Deborah Corvolo Rodrigues, 7, 8º, Não eliminado / 1004279, Gabrielly Ribeiro De Souza, 7, 9º, Não eliminado / 1004137, Andressa Gomes Ribeiro, 7, 10º, Não eliminado / 1002007, Naiane Victoria Santos Silva, 7, 11º, Não eliminado / 1004694, Leonardo Henrique Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1003616, Patricia De Lourdes Pereira, 5, 13º, Não eliminado / 1001764, Rafael Silvino Sousa Carvalho, 5, 14º, Não eliminado

177. GO – TERESINA DE GOIÁS – GERAL

1016504, Thiago Dias Ferreira Barros, 10, 1º, Classificado / 1016493, Francielle Regis Moreira, 5, 2º, Não eliminado / 1016492, Marcio Jallisra Jose Dos Anjos, 5, 3º, Não eliminado / 1016496, Karollyne Cardoso Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado

178. GO – TEREZOPOLIS DE GOIAS – GERAL

999005, Marcelo Augusto Carvalho Rosa, 10, 1º, Classificado / 1005928, Debora Lais Souza Farias, 10, 2º, Não eliminado / 999103, Glaucia Maria Costa Santa Brigida, 5, 3º, Não eliminado / 1005545, Patricia Pereira Silva Morais, 5, 4º, Não eliminado / 1005061, Diogo Gomes De Morais, 5, 5º, Não eliminado

179. GO – TURVANIA – GERAL

988105, Roberta Aparecida Rosa Caetano, 5, 1º, Classificado

180. GO – TURVELANDIA – GERAL

986216, Erics Ferreira Farias, 7, 1º, Classificado / 998369, Caio Vinicius Morais Alves, 7, 2º, Não eliminado / 998308, Elaine Ferreira Martins, 1, 3º, Não eliminado

181. GO – VARJAO – GERAL

1003685, Shyrlanne Reis, 10, 1º, Classificado

182. GO – VIANOPOLIS – GERAL

1010793, Angelica Cristina Priete De Castro, 10, 1º, Classificado / 1006017, Andressa Vitoria De Souza Rodrigues, 10, 2º, Classificado / 1010751, Luana Godoi Santos, 10, 3º, Classificado / 1008633, Leidiane Goncalves De Oliveira, 7, 4º, Classificado / 1007025, Chaiane Inacio Pereira, 7, 5º, Não eliminado / 1005529, Gabriel Neri Carneiro Caixeta, 7, 6º, Não eliminado / 1006603, Vitoria De Souza Lemes, 7, 7º, Não eliminado / 1006690, Cleuder De Moraes Caixeta Junior, 7, 8º, Não eliminado / 1006694, Lais Barbosa De Sousa, 7, 9º, Não eliminado / 1006906, Vitoria Fernandes Dos Santos, 7, 10º, Não eliminado / 1006780, Leticia De Freitas Goncalves, 7, 11º, Não eliminado / 1010631, Gerlane Dos Reis De Souza Faustino, 7, 12º, Não eliminado / 1010672, Diego Marques Gomes De Morais, 7, 13º, Não eliminado / 1007074, Bernadete Pinheiro Queiroz, 5, 14º, Não eliminado / 1011129, Paulo Roberto Bueno, 5, 15º, Não eliminado / 1006524, Ofelia Maria De Castro, 5, 16º, Não eliminado / 1010930, Keila Monica Rodrigues Marinho, 5, 17º, Não eliminado / 1006742, Selma Aparecida Dantas Nascimento, 5, 18º, Não eliminado / 1010724, Tatiana Morais E Souza, 5, 19º, Não eliminado / 1006962, Vanubia De Fatima Martins, 5, 20º, Não eliminado / 1006152, Flaviana De Almeida Rodrigues Xavier Pereira, 5, 21º, Não eliminado / 1006539, Telma Bertoldo De Siqueira, 5, 22º, Não eliminado / 1006175, Lhaiz De Souza Costa, 5, 23º, Não eliminado / 1006609, Sheila Alves Dos Santos, 5, 24º, Não eliminado / 1006388, Thayna Cristina De Castro Santos, 5, 25º, Não eliminado / 1010887, Thalwiza Albina Costa Ferreira, 5, 26º, Não eliminado / 1010827, Luciene Medeiros Sousa, 5, 27º, Não eliminado / 1010964, Isabela Cristina Felix De Souza, 5, 28º, Não eliminado / 1005948, Caio Mantovani Piai Caixeta, 5, 29º, Não eliminado / 1007129, Sonia Maria Da Silva, 1, 30º, Não eliminado / 1006829, Cleciaparecidareisneves, 1, 31º, Não eliminado / 1005371, Maria Do Socorro Martins Souza, 1, 32º, Não eliminado / 1010996, Delma Maria Lemes Martins, 1, 33º, Não eliminado / 1011173, Jaqueline Felix Macedo, 1, 34º, Não eliminado

183. GO – VICENTINOPOLIS – GERAL

984100, Suziene Vaz De Carvalho Mariano, 10, 1º, Classificado / 984263, Adelaine Vaz De Carvalho, 7, 2º, Classificado / 997952, Valdemir Batista De Oliveira, 5, 3º, Não eliminado / 997981, Rosilene Brito Lima Silvestre Machado, 5, 4º, Não eliminado / 986762, Shirley Fernandes Dos Reis Rezende, 5, 5º, Não eliminado / 984365, Elaine Cristina Trombeta Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 998009, Valison Silva Santos, 5, 7º, Não eliminado / 984314, Andrea Carla Sampaio, 5, 8º, Não eliminado / 998715, Thais Cristina Da Silva, 3, 9º, Não eliminado / 998086, Hiderlaine Souza De Jesus, 3, 10º, Não eliminado

184. GO – VILA BOA – GERAL

991933, Suely Moreira De Araujo, 10, 1º, Classificado / 995840, Graziela De Oliveira Xavier, 10, 2º, Não eliminado / 987575, Raquel Pereira Pinto, 10, 3º, Não eliminado / 986966, Rosineide Francisca De Almeida, 10, 4º, Não eliminado / 996093, Diomara Pereira Dias, 10, 5º, Não eliminado / 999846, Igor Gomes Da Cunha, 10, 6º, Não eliminado / 982882, Raquel Rodrigues De Oliveira, 7, 7º, Não eliminado / 995443, Moises Hamerski Costa Da Luz, 7, 8º, Não eliminado / 980345, Francisco Iranildo Rodrigues Sobrinho, 7, 9º, Não eliminado / 981408, Gabriel Diniz De Maltas Batista, 7, 10º, Não eliminado / 987838, Manuella Vieira Rodrigues Januario, 7, 11º, Não eliminado / 995438, Odara Caliandra Santana Alves, 7, 12º, Não eliminado / 988456, Isabelly Ferreira Dos Santos Silva, 7, 13º, Não eliminado / 988963, Priscylla Vieira De Novaes, 7, 14º, Não eliminado / 983676, Odenilson Borges De Souza, 5, 15º, Não eliminado / 993927, Valdivina Vieira De Sousa, 5, 16º, Não eliminado / 998687, Sergio Jose Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 985294, Edenice Gomes Santos, 5, 18º, Não eliminado / 991043, Janete Fernandes De Jesus, 5, 19º, Não eliminado / 983828, Jeane Rodrigues De Souza, 5, 20º, Não eliminado / 984275, Giza Karla Rodrigues Nunes, 5, 21º, Não eliminado / 996226, Raiene Vieira De Moura, 5, 22º, Não eliminado / 987107, Fernanda Pereira De Jesus, 5, 23º, Não eliminado / 989130, Dryelle Allana Pinheiro Da Rocha, 5, 24º, Não eliminado / 984664, Mikaela Batista De Sousa, 5, 25º, Não eliminado / 985541, Maria Eduarda Ferreira Borges, 5, 26º, Não eliminado / 983116, Fernanda Ferreira Pires Da Silva, 5, 27º, Não eliminado / 981814, Vanessa Moreira Galvao, 5, 28º, Não eliminado / 994673, Micaelle Martinns Moraes, 5, 29º, Não eliminado / 983297, Joana Maria Ferreira, 5, 30º, Não eliminado / 988768, Alessandra Araujo De Almeida, 5, 31º, Não eliminado / 988264, Vitoria De Carvalho Costa, 5, 32º, Não eliminado / 991465, Ellen Caroline Ferreira Ribeiro, 5, 33º, Não eliminado / 996312, Guilherme Santiago Das Neves, 5, 34º, Não eliminado / 989330, Altino Dias Reis, 3, 35º, Não eliminado / 981524, Carolina Ribeiro Da Costa, 1, 36º, Não eliminado / 988631, Maria Francisca Araujo Da Silva, 1, 37º, Não eliminado

185. MA – BALSAS – GERAL

978140, Jovita Maria Do Socorro Fernandes Belem, 10, 1º, Classificado / 977976, Marines Rodrigues Dos Santos Morais, 10, 2º, Classificado / 989124, Luci Neuri Delfino Da Conceicao, 10, 3º, Não eliminado / 978622, Aldenir Nascimento Da Silva Correia, 10, 4º, Não eliminado / 977424, Miriam Lima De Sousa, 10, 5º, Não eliminado / 980139, Ilvane Ribeiro Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 978825, Jose Euclides Da Silva Lopes, 10, 7º, Não eliminado / 988572, Marcia Kelly De Oliveira Santos, 10, 8º, Não eliminado / 990676, Maria Delfino Da Conceicao Silva, 10, 9º, Não eliminado / 982095, Eva Elquer De Sousa Costa Linhares, 10, 10º, Não eliminado / 978988, Edna Da Silva Moreira, 10, 11º, Não eliminado / 993188, Maisa Paz De Melo Munis, 10, 12º, Não eliminado / 981548, Erikles Alves De Sousa, 10, 13º, Não eliminado / 993519, Raissa Chaves Lima Arruda, 10, 14º, Não eliminado / 981180, Joao Henrique Ortegal Barreira, 10, 15º, Não eliminado / 995881, Sarah Schulien Spindler, 7, 16º, Não eliminado / 978306, Helder Paulo Da Costa, 7, 17º, Não eliminado / 977529, Jose Carlos Da Silva Vieira, 7, 18º, Não eliminado / 978911, Dyonnatan Leao Martins, 7, 19º, Não eliminado / 977607, Evanes De Abreu Pereira Lopes, 7, 20º, Não eliminado / 988150, Rayra Nascimento Bezerra, 7, 21º, Não eliminado / 977678, Mayara Ramos Dos Santos, 7, 22º, Não eliminado / 987342, Jessica Licar Fonseca, 7, 23º, Não eliminado / 995530, Adonai Carvalho Souza, 7, 24º, Não eliminado / 995380, Felipe Alves Do Nascimento, 7, 25º, Não eliminado / 992187, Ricardo Oliviera Cunha, 7, 26º, Não eliminado / 992021, Laiane Barreira Da Cruz Correia, 7, 27º, Não eliminado / 981269, Leandro Dos Santos Silva, 7, 28º, Não eliminado / 988351, Thomas Victor Ribeiro Coelho, 7, 29º, Não eliminado / 984929, Rayganna Silva Gomes, 7, 30º, Não eliminado / 979829, Pedro Guido Martins Lotti, 7, 31º, Não eliminado / 977230, Maria Graziela Ribeiro Coelho, 7, 32º, Não eliminado / 988705, Marcos Paulo Ribeiro Coelho, 7, 33º, Não eliminado / 979795, Luna Isabel Santos Guimaraes, 7, 34º, Não eliminado / 981996, Rosa Dalia Dias Carvalho, 5, 35º, Não eliminado / 978221, Maria Olinda De Freitas Soares, 5, 36º, Não eliminado / 981375, Rosa Monica Nogueira Cruz, 5, 37º, Não eliminado / 981978, Neuna Felix Lopes Gomes, 5, 38º, Não eliminado / 981844, Gilvana De Sousa Santos, 5, 39º, Não eliminado / 981824, Domingas Barbosa Da Silva, 5, 40º, Não eliminado / 987999, Sandreane Assuncao De Castro, 5, 41º, Não eliminado / 990797, Maria Ernilde Alves Costa, 5, 42º, Não eliminado / 977837, Kelly Carvalho Valerio, 5, 43º, Não eliminado / 981914, Tatiana Elvina Silva Correia, 5, 44º, Não eliminado / 983024, Clemilton Reis Silva, 5, 45º, Não eliminado / 985645, Patricia De Sousa Ribeiro, 5, 46º, Não eliminado / 979783, Antonia Silvana Sousa Silva, 5, 47º, Não eliminado / 988984, Jailson Araujo Da Silva, 5, 48º, Não eliminado / 992354, Camila Darck Cunha Pereira, 5, 49º, Não eliminado / 985429, Kaline De Sousa Ribeiro, 5, 50º, Não eliminado / 991015, Daniel Calvacante Dos Santos, 5, 51º, Não eliminado / 980896, Lucas Gomes Carneiro, 5, 52º, Não eliminado / 981618, Acacio Pimentel Oliveira, 5, 53º, Não eliminado / 996107, Cauam Ribeiro Da Silva, 5, 54º, Não eliminado / 988855, Natasha Camila Da Silva, 5, 55º, Não eliminado

186. MA – BENEDITO LEITE – GERAL

979620, Leiciano Costa Da Silva, 10, 1º, Classificado / 979656, Nildete Da Silva Guedes, 7, 2º, Não eliminado / 978598, Ana Paula Barros Lacerda, 7, 3º, Não eliminado / 991057, Maria Eduarda Martins Duarte, 7, 4º, Não eliminado / 990868, Rawanne Barbosa Da Silva, 7, 5º, Não eliminado

187. MA – BOM JESUS DAS SELVAS – GERAL

980237, Adailton De Melo Cursino, 10, 1º, Classificado / 980862, Savio Verissimo Cardoso, 10, 2º, Não eliminado / 981035, Stefane Santos Freitas, 7, 3º, Não eliminado / 980341, Raniele Silva Carvalho, 7, 4º, Não eliminado / 981387, Jardel Dos Santos Carneiro, 7, 5º, Não eliminado / 990172, Francisco Wendel Da Silva Pereira, 5, 6º, Não eliminado / 996068, James Da Silva Coimbra, 5, 7º, Não eliminado / 980642, Angela Maria Amorim Ribeiro, 5, 8º, Não eliminado / 974315, Misael De Souza Guajajara, 5, 9º, Não eliminado / 983925, Geane Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 983732, Joao Henrique De Carvalho Mendes, 5, 11º, Não eliminado / 991003, Eduardo Araujo Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 984071, Joyce Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 983572, Maria Vitoria Costa Santos, 5, 14º, Não eliminado / 994976, Ione Da Silva Cantanhede, 3, 15º, Não eliminado / 981265, Helio De Sousa Guajajara, 1, 16º, Não eliminado

188. MA – BURITICUPU – GERAL

984697, Karla Patricia Oliveira Silva, 10, 1º, Classificado / 989611, Andreia Viana Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 990225, Raimunda Aldenora Ferreira Correa, 10, 3º, Não eliminado / 988911, Janice Fonseca Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 976720, Keila Matias Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 994171, Ana Lucia Do Nascimento, 7, 6º, Não eliminado / 979277, Cesar Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 996856, Veronica Da Silva Pereira, 7, 8º, Não eliminado / 986098, Rutiele Do Nascimento Gomes, 7, 9º, Não eliminado / 993221, Rian Pereira Dos Santos, 7, 10º, Não eliminado / 986141, Francisca Gislane Sousa Lima, 7, 11º, Não eliminado / 990064, Adalgiza De Oliveira Paiva Alves, 5, 12º, Não eliminado / 994438, Lemi Araujo Silva, 5, 13º, Não eliminado / 976596, Elijanes Da Silva Pinheiro, 5, 14º, Não eliminado / 979355, Francivalda Dantas Pinto Martins, 5, 15º, Não eliminado / 994649, Denize Pinheiro Silva, 5, 16º, Não eliminado / 976019, Marcelo Goncalves Alves, 5, 17º, Não eliminado / 979302, Cletania Da Silva Bittencourt, 5, 18º, Não eliminado / 985958, Alexandre Cristian Farias De Lima, 5, 19º, Não eliminado / 979324, Marcio Da Conceicao Silva, 5, 20º, Não eliminado / 995821, Gilvan Aires Pinheiro Junior, 5, 21º, Não eliminado / 985889, Flaviane Brigida Mandei Figueiredo, 5, 22º, Não eliminado / 997051, Julia Alves Dos Santos, 5, 23º, Não eliminado / 976492, Eliton Ferreira Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 989349, Vanildo Alves De Oliveira, 5, 25º, Não eliminado / 979066, Jacicleia Da Silva Araujo, 5, 26º, Não eliminado / 989843, Naelia Alves De Oliveira, 5, 27º, Não eliminado / 984307, Eline Silva Da Costa, 5, 28º, Não eliminado / 979172, Ismael Pereira Souza, 5, 29º, Não eliminado / 996127, Maria Dos Remedios Alves Dos Santos, 5, 30º, Não eliminado / 990302, Rosineide Soares Lira, 5, 31º, Não eliminado / 995540, Luan Oliveira Ora, 5, 32º, Não eliminado / 976100, Fernanda Da Costa Rosa, 5, 33º, Não eliminado / 985734, Isack Macedo De Jesus, 5, 34º, Não eliminado / 997415, Moises Souza De Almeida, 5, 35º, Não eliminado / 992784, Laiza De Sousa Santos, 5, 36º, Não eliminado / 994952, Natanael Da Silva Sousa, 5, 37º, Não eliminado / 993673, Kairon Henrique Pereira Ramos, 5, 38º, Não eliminado / 979246, Marcio Da Conceicao Souza, 5, 39º, Não eliminado / 993896, Beatriz Da Silva Costa, 5, 40º, Não eliminado / 996958, Aline Paiva De Carvalho, 5, 41º, Não eliminado / 995240, Dalzearia Da Silva Oliveira, 5, 42º, Não eliminado / 990486, Geovane Mesquita Macedo, 5, 43º, Não eliminado / 976306, Rafaela Alves Da Silva, 5, 44º, Não eliminado / 986019, Luciana Da Silva Guimaraes, 5, 45º, Não eliminado / 976217, Milena Sousa Santos, 5, 46º, Não eliminado / 986052, Joana Dare Fonseca Da Silva, 1, 47º, Não eliminado / 985923, Marcos Josue Pereira De Sousa, 1, 48º, Não eliminado / 979209, Deresmar Ribeiro Da Silva, 1, 49º, Não eliminado

189. MA – CAROLINA – GERAL

973823, Isaias Cunha De Sousa, 10, 1º, Classificado / 975995, Raira Alves Da Silva Lima, 10, 2º, Classificado / 978782, Reginaldo Rocha Luz, 7, 3º, Não eliminado / 973682, Tania Da Silva Brito, 7, 4º, Não eliminado / 988819, Janes Rocha Silva, 7, 5º, Não eliminado / 995278, Bianca Costa Nunes, 7, 6º, Não eliminado / 974637, Maria Da Conceicao Lima Barbosa, 5, 7º, Não eliminado / 988542, Cleide Sirqueira, 5, 8º, Não eliminado / 974775, Raimundo Nonato Lopes De Abade, 5, 9º, Não eliminado / 993078, Geneci Soares Pereira, 5, 10º, Não eliminado / 989456, Edvaldo Morais Barros, 5, 11º, Não eliminado / 988392, Angelo Leonardo Gomes De Oliveira, 5, 12º, Não eliminado / 976993, Renata Ribeiro Brito, 5, 13º, Não eliminado / 990946, Emivaldo Passos Lira, 5, 14º, Não eliminado / 992286, Janes Da Rocha Espindola, 5, 15º, Não eliminado / 974705, Mario Alves Macedo, 5, 16º, Não eliminado / 993339, Claudiane Sandes Morais, 5, 17º, Não eliminado / 977131, Josilei Soares Da Gama, 5, 18º, Não eliminado / 987945, Walberlene Souza Queiroz, 5, 19º, Não eliminado / 988469, Alexandre Marcos Fernandes De Castro, 5, 20º, Não eliminado / 976022, Josinadia Soares Da Gama, 5, 21º, Não eliminado / 988626, Fernanda Pereira Rocha, 5, 22º, Não eliminado / 976265, Reivison Regis Da Silva Fonseca, 5, 23º, Não eliminado / 974373, Jaciane Costa Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 977452, Eldineia Ferreira De Sousa, 5, 25º, Não eliminado / 977527, Leiane Dos Santos Silva Moraes, 5, 26º, Não eliminado / 974607, Alana Cardoso Dos Santos Barros, 5, 27º, Não eliminado / 988950, Paloma Dos Santos Nascimento, 5, 28º, Não eliminado / 990898, Rosana Silva De Souza, 5, 29º, Não eliminado / 986901, Raquel Alves Costa, 5, 30º, Não eliminado / 977198, Ionara Barreira Da Costa, 5, 31º, Não eliminado / 974389, Willian Rocha Soares, 5, 32º, Não eliminado / 987563, Levi Sousa De Melo, 5, 33º, Não eliminado / 988166, Tatiane Da Silva Fialho, 5, 34º, Não eliminado / 990111, Mariane Fernandes De Sousa, 5, 35º, Não eliminado / 995303, Helena Beatriz Gomes Ibiapina, 5, 36º, Não eliminado / 978572, Paulo Ivan Ferreira Conceicao, 5, 37º, Não eliminado / 990267, Iorrana Pires Dos Santos, 5, 38º, Não eliminado / 987085, Luziane Da Silva Lopes, 5, 39º, Não eliminado / 973907, Everon Crystian Tavares De Sousa, 5, 40º, Não eliminado / 980426, Diogo Santos Bezerra, 5, 41º, Não eliminado / 974677, Welisson Santos Barros, 5, 42º, Não eliminado / 974558, Madson Cesar Lima Silva, 5, 43º, Não eliminado / 991177, Marcos Eduardo Alves Da Silva, 5, 44º, Não eliminado / 974304, Gustavo Gomes Da Silva Marques, 5, 45º, Não eliminado / 995491, Maria Vitoria Da Conceicao Lima, 5, 46º, Não eliminado / 987781, Isabela Sousa Cavalcante, 5, 47º, Não eliminado / 987872, Kailane Teixeira Goncalves, 5, 48º, Não eliminado / 974537, Erick Cardoso Dos Santos, 5, 49º, Não eliminado / 995058, Italo Goncalves Abreu, 5, 50º, Não eliminado / 977043, Guilherme Santos De Sousa, 5, 51º, Não eliminado / 976320, Juliana Ferreira Da Mota, 5, 52º, Não eliminado / 989156, Luis Carlos Lopes Teixeira, 3, 53º, Não eliminado / 991312, Suzana Melo Ribeiro, 3, 54º, Não eliminado / 993883, Marcos Caique Ramos Da Silva, 3, 55º, Não eliminado / 987708, Gregory Felipe Miranda Franca, 3, 56º, Não eliminado / 977321, Juliana Martins Dos Santos, 3, 57º, Não eliminado / 989280, Fernanda Costa Ferreira Teixeira, 1, 58º, Não eliminado / 974796, Watino Morais Aguiar, 1, 59º, Não eliminado / 977483, Walquiria Amorim Lima, 1, 60º, Não eliminado / 987633, Tamires Morais Dos Anjos, 1, 61º, Não eliminado / 987356, Maria Caroline De Virgino, 1, 62º, Não eliminado / 993200, Iasmyn Sandes Da Silva, 1, 63º, Não eliminado / 974809, Maria Heloisa Soares Marques, 1, 64º, Não eliminado

190. MA – GOVERNADOR EDISON LOBÃO – GERAL

988600, James Dean Carneiro Bonfim, 10, 1º, Classificado / 982295, Tiago Amon Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 992235, Vinicius Mendes Lima, 10, 3º, Não eliminado / 979909, Taylon Cavalcante Lima, 10, 4º, Não eliminado / 1015817, Diego Oliveira De Sousa, 10, 5º, Não eliminado / 991786, Sergio Manuel Albuquerque Lucena, 10, 6º, Não eliminado / 980661, Layana Cristina Viana Lim De Barros, 10, 7º, Não eliminado / 994576, Marcia Cristina Rodrigues Lopes, 7, 8º, Não eliminado / 995990, Elizangela Nunes Silva, 7, 9º, Não eliminado / 986891, Sara Vitoria De Sousa Fontinele, 7, 10º, Não eliminado / 980436, Larysse Pereira De Sousa Silva, 7, 11º, Não eliminado / 993007, Daniel Vieira Sousa Junior, 7, 12º, Não eliminado / 980150, Josilene Soares De Sousa, 5, 13º, Não eliminado / 995597, Ana Patricia Pereira Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 991454, Francilene De Sousa Dos Anjos, 5, 15º, Não eliminado / 995243, Rebeka Cristina Silva Mendes, 5, 16º, Não eliminado / 986805, Pedro Lima Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 980793, Barbara Luiza Silva Medeiros, 5, 18º, Não eliminado / 981100, Adna Abkeyla Rocha Silva, 5, 19º, Não eliminado

191. MA – GOVERNADOR NEWTON BELLO – GERAL

1016057, Arlene Araujo Sousa, 10, 1º, Classificado / 1016061, Aralan Araujo Sousa, 10, 2º, Não eliminado / 1016038, Jardel, 10, 3º, Não eliminado / 1016056, Lelson Gama Da Silva, 7, 4º, Não eliminado / 1016076, Flaviane Da Silva Nunes, 7, 5º, Não eliminado / 1016072, Marina Maria Gomes De Sousa, 7, 6º, Não eliminado / 1016054, Antonia Da Paixao Pereira Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1016069, Maria De Nazare Dos Santos De Moura, 5, 8º, Não eliminado / 1016052, Armison Araujo De Sousa, 5, 9º, Não eliminado / 1016075, Jose Batista Da Conceicao, 5, 10º, Não eliminado / 1016063, Aparicio Dos Santos Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 1016073, Iara Maissa Silva Silva Gomes, 5, 12º, Não eliminado / 1016074, Raires De Sousa Pinheiro, 5, 13º, Não eliminado / 1016036, Witor Araujo Do Nascimento De Andrade, 5, 14º, Não eliminado / 1016059, Klivison Felix De Melo, 5, 15º, Não eliminado

192. MA – ITINGA DO MARANHAO – GERAL

985624, Aldenora Rodrigues Da Silva, 10, 1º, Classificado / 997856, Elbiana Barros Da Costa, 10, 2º, Não eliminado / 980176, Marcos Bruno Silva Donadel, 10, 3º, Não eliminado / 981324, Mariane Da Conceicao Goncalves, 7, 4º, Não eliminado / 991311, Lindalva Do Nascimento Feitosa Vieira, 7, 5º, Não eliminado / 980822, Debora Dos Santos Silva, 7, 6º, Não eliminado / 979275, Francisco Vieira Dos Santos, 5, 7º, Não eliminado / 980741, Tereza Lima E Silva, 5, 8º, Não eliminado / 996812, Orlene Pereira Do Nascimento, 5, 9º, Não eliminado / 993887, Simone Nascimento Lopes Dos Santos, 5, 10º, Não eliminado / 995110, Beatriz Rodrigues Martins, 5, 11º, Não eliminado / 980399, Carlos Eduardo Gomes Silva, 5, 12º, Não eliminado / 980955, Leticia Guimaraes Pires, 5, 13º, Não eliminado

193. MA – MONTES ALTOS – GERAL

996372, Cleane Conceicao De Almeida, 5, 1º, Classificado / 997996, Leticia Danielly Ferreira, 5, 2º, Não eliminado / 997855, Joao Marcos Nascimento Moraes, 5, 3º, Não eliminado

194. MA – NOVA COLINAS – GERAL

976228, Delsirene Rego De Souza, 5, 1º, Classificado / 976177, Orleane Da Silva Alencar De Souza, 5, 2º, Não eliminado / 976113, Graciana Dos Santos Silva, 5, 3º, Não eliminado / 976021, Jaciane Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 987845, Andreia De Souza Brito, 1, 5º, Não eliminado

195. MA – PARAIBANO – GERAL

976324, Rodrigo Bitencourt De Aquino, 10, 1º, Classificado / 978979, Vandreia Da Silva Guimaraes, 10, 2º, Não eliminado / 976816, Andre Desousa Aguiar, 10, 3º, Não eliminado / 976471, Andre De Sousa Aguiar, 10, 4º, Não eliminado / 979841, Maria De Jesus Guimaraes Soares, 7, 5º, Não eliminado / 976594, Francisco Lyndon Johnson Alves Dos Santos, 7, 6º, Não eliminado / 995918, Lorena Da Silva Costa, 7, 7º, Não eliminado / 976006, Denilton Da Silva Almeida, 7, 8º, Não eliminado / 976223, Luiz Henrique Barros Rodrigues, 7, 9º, Não eliminado / 987040, Maria De Jesus Sousa Silva, 5, 10º, Não eliminado / 978419, Gilvan Sousa Do Nascimento, 5, 11º, Não eliminado / 976719, Warlison Da Silva Morais, 5, 12º, Não eliminado / 991356, Taina Inacio De Sousa, 5, 13º, Não eliminado / 978666, Claudene Da Conceicao Silva Nascimento, 5, 14º, Não eliminado / 982398, Damiao Mateus Martins De Sousa, 5, 15º, Não eliminado / 986809, Antonio Carlos De Sousa Silva, 5, 16º, Não eliminado / 981991, Juliana Coelho De Sousa, 5, 17º, Não eliminado / 990751, Stephani Vitoria Pereira De Sousa, 5, 18º, Não eliminado / 991129, Michelle Pereira Rodrigues, 5, 19º, Não eliminado / 989779, Iuri Da Silva Vieira, 5, 20º, Não eliminado / 987718, Ronald Do Nascimento E Silva, 3, 21º, Não eliminado / 990940, Triciane Oliveira Santos, 1, 22º, Não eliminado

196. MA – RIBAMAR FIQUENE – GERAL

979094, Elza Rodrigues Barbosa, 10, 1º, Classificado / 979034, Lilian Silva Cardoso Pereira, 10, 2º, Não eliminado / 990175, Reydeglan Rafael Nascimento De Sousa, 10, 3º, Não eliminado / 988245, Diego Oliveira De Sousa, 10, 4º, Não eliminado / 989877, Monara Oliveira De Araujo, 10, 5º, Não eliminado / 983288, Tamyres De Cassia Chaves Mota, 10, 6º, Não eliminado / 978947, Paulo Rogerio De Araujo Rego, 5, 7º, Não eliminado / 990058, Kelly Alves Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 992612, Daianes Ferreira Nogueira, 5, 9º, Não eliminado / 983671, Lilia Sousa Silva, 5, 10º, Não eliminado / 978766, Patricia De Araujo Costa Negreiros, 5, 11º, Não eliminado / 988244, Samara Thassia Pereira Lima, 5, 12º, Não eliminado / 978664, Anderson Dos Santos Eduardo, 5, 13º, Não eliminado / 985850, Caroline Costa Barbosa, 5, 14º, Não eliminado / 996525, Camila Da Silva Barbosa, 5, 15º, Não eliminado / 996450, Francisca Deborah Leite Barbosa, 5, 16º, Não eliminado / 996340, Maria Aparecida Pinheiro Silva, 5, 17º, Não eliminado / 993145, Cassia Helem Rosario Da Conceicao, 1, 18º, Não eliminado / 992865, Barbara Steffanne Souza Moura, 1, 19º, Não eliminado

197. MA – SAMBAIBA – GERAL

976636, Keila Gomes De Oliveira, 7, 1º, Classificado / 976537, Ruth Elizabete Pereira Barbosa, 7, 2º, Não eliminado / 976593, Dyonatas Rodrigues Pereira, 7, 3º, Não eliminado / 979767, Pedro Henrique De Sousa, 5, 4º, Não eliminado

198. MA – SAO DOMINGOS DO AZEITAO – GERAL

981080, Vanderlei Pereira Da Silva, 7, 1º, Classificado / 981406, Augusto Pereira Da Silva, 7, 2º, Não eliminado

199. MA – SAO PEDRO DA AGUA BRANCA – GERAL

988696, Jocelino Pereira Da Silva, 5, 1º, Classificado / 989977, Erisvanda Bezerra Da Silva, 5, 2º, Não eliminado / 988231, Joao Vitor Neres Silva, 5, 3º, Não eliminado / 989584, Luis Carlos Alves Reis, 5, 4º, Não eliminado

200. MA – VILA NOVA DOS MARTIRIOS – GERAL

986460, Luciane Ferreira Silva, 5, 1º, Classificado / 988538, Vitoria Carla Barbosa Do Nascimento, 5, 2º, Não eliminado

201. MG – ACUCENA – GERAL

1003864, Dayane Cristina Ferreira Lima, 10, 1º, Classificado / 1004169, Tifany Carla Pinho De Oliveira, 7, 2º, Não eliminado / 1004286, Amanda Luiza De Magalhaes Rodrgues Benigna, 7, 3º, Não eliminado / 1005954, Welington Ferreira Linhares Junior, 7, 4º, Não eliminado / 1004950, Deizielen Soares Silva, 5, 5º, Não eliminado / 1005276, Edimilson Geraldo Valadares, 5, 6º, Não eliminado / 1006008, Maria Elizabete Rosa, 5, 7º, Não eliminado / 1005454, Fabiana Senhorinha De Jesus Marques, 5, 8º, Não eliminado / 1006173, Maria Kenya Apolinario Rodrigues Valadares, 5, 9º, Não eliminado / 1005899, Joana Darque Cordeiro, 5, 10º, Não eliminado / 1005768, Reinaldo Ferreira Dos Santos, 5, 11º, Não eliminado / 1005573, Jessica Pereira Da Silva Batista, 5, 12º, Não eliminado / 1005662, Leticia Morais Souza, 5, 13º, Não eliminado / 1004011, Eric Augusto Martins Silva Maiobrando, 5, 14º, Não eliminado

202. MG – AGUA LIMPA

998148, Rafael Moreira Aguilar, 10, 1º, Classificado / 998074, Mauro Henrique Soares Ariceto, 10, 2º, Classificado / 998183, Natalia Galhasso Vieira, 10, 3º, Não eliminado / 998107, Eduarda Dara Coelho De Souza, 1, 4º, Não eliminado

203. MG – AIMORES – GERAL

974827, Daiane Fontinele Da Silva, 10, 1º, Classificado / 981057, Rennan De Amorim Guzzo, 10, 2º, Classificado / 974553, Jessica Karla Vieira Da Silva, 7, 3º, Não eliminado / 974664, Felipe Meneses Dos Santos, 7, 4º, Não eliminado / 977926, Ronaldo Marins De Libra Filho, 7, 5º, Não eliminado / 974746, Natiane Cretton Schultz De Carvalho, 5, 6º, Não eliminado / 987227, Pabiola Dos Santos Miconda, 5, 7º, Não eliminado / 974853, Cephas Moreira Pereira, 5, 8º, Não eliminado / 974877, Alessandra Lemos Costa, 5, 9º, Não eliminado / 974885, Eduarda Noibauer Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 974412, Josielly De Paula Silva, 5, 11º, Não eliminado / 977749, Bruna Silva Rodrigues, 3, 12º, Não eliminado

204. MG – AIURUOCA – GERAL

985324, Lucia Helena De Souza, 5, 1º, Classificado / 976734, Joao Pedro Pereira De Paiva, 5, 2º, Classificado

205. MG – ALAGOAS

983537, Julio Cesar Goncalves, 7, 1º, Classificado / 978129, John Henrique Caixeta Silva, 5, 2º, Classificado / 983691, Roberto Candido Vaz, 1, 3º, Não eliminado

206. MG – ALEM PARAIBA – GERAL

987144, Shirlei Suhett De Azevedo Miranda, 10, 1º, Classificado / 987378, Daniele Rossoni Sindra, 10, 2º, Não eliminado / 983052, Jander Abreu De Paula, 10, 3º, Não eliminado / 985604, Pedro Davi Rodrigues Pires, 10, 4º, Não eliminado / 984758, Leticia Santos Silva, 10, 5º, Não eliminado / 982557, Maria Paula Xavier Pereira Candido, 7, 6º, Não eliminado / 984389, Marcilio Moreira Mendonca Maciel, 7, 7º, Não eliminado / 987145, Gabriel Rossoni Sindra Ferreira, 7, 8º, Não eliminado / 983850, Lidiane Campos Da Silva, 7, 9º, Não eliminado / 985194, Victoria Maria Dos Santos Rodrigues Perez, 7, 10º, Não eliminado / 984097, Luis Filipi Titoneli Citrangulo, 7, 11º, Não eliminado / 983094, Gilvanna Machado Mendes Cabreira, 7, 12º, Não eliminado / 983680, Carlos Daniel Rodrigues De Almeida Gregorio, 7, 13º, Não eliminado / 987216, Luiz Philippe Do Nascimento Stoco, 7, 14º, Não eliminado / 984729, Axel Marx Santos Silva, 7, 15º, Não eliminado / 982720, Juan Guimaraes Matheus, 7, 16º, Não eliminado / 991664, Gabriel De Matos Cassaro, 7, 17º, Não eliminado / 987255, Errol Dos Santos, 5, 18º, Não eliminado / 982881, Noemi Duarte Da Rosa, 5, 19º, Não eliminado / 985646, Adriana Costa Benedito, 5, 20º, Não eliminado / 985272, Monica Cristina Ramos Gomes Da Costa, 5, 21º, Não eliminado / 987461, Perla Cristina Borella Meneguite, 5, 22º, Não eliminado / 984422, Nilciene Santiago De Oliveira, 5, 23º, Não eliminado / 984196, Kelly Cristina De Paula Guimaraes, 5, 24º, Não eliminado / 983396, Mayra Salles, 5, 25º, Não eliminado / 987086, Maguiane Dias Fernandes, 5, 26º, Não eliminado / 983516, Patricia Santiago De Oliveira, 5, 27º, Não eliminado / 982938, Caio Marcio Martins De Oliveira, 5, 28º, Não eliminado / 987534, Maria Fernanda Pereira Siqueira, 5, 29º, Não eliminado / 982817, Paulo Ricardo Machado Mendes, 5, 30º, Não eliminado / 987603, Leticia Ramos Dos Santos, 5, 31º, Não eliminado / 986961, Raiane De Souza Goncalves, 5, 32º, Não eliminado / 983144, Eduarda Caetano Da Silva, 5, 33º, Não eliminado / 983371, Viviane Machado Mendes Siqueira, 1, 34º, Não eliminado / 987861, Steffany Ramos Dos Santos, 1, 35º, Não eliminado / 985700, Ranie De Souza Goncalves, 1, 36º, Não eliminado

207. MG – ALEXANDRITA

996651, Dayna Alves Freitas, 10, 1º, Classificado / 996930, Rayane Soares Barros, 10, 2º, Classificado / 995126, Rufo Junior Marques Camilo, 7, 3º, Não eliminado / 996719, Joelma Bezerra De Freitas, 7, 4º, Não eliminado / 996769, Ana Claudia Silva Freitas, 7, 5º, Não eliminado / 996570, Rosana Aparecida Alves Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 994984, Ana Flavia Da Silva Oliveira, 5, 7º, Não eliminado / 996823, Gesumira Maria Guedes De Lima, 5, 8º, Não eliminado / 996873, Amanda Alves Moreira Silva, 5, 9º, Não eliminado / 996460, Carlos Daniel Diniz Silva, 5, 10º, Não eliminado

208. MG – ALTEROSA – GERAL

1004176, Rosana G Silva, 10, 1º, Classificado / 1004068, Luciana Santos Lima, 5, 2º, Classificado / 1003642, Andre Marcelo Ferreira, 5, 3º, Não eliminado / 1004461, Franciella Viviane Costa, 5, 4º, Não eliminado / 1004119, Milene Aparecida Doria De Oliveira, 5, 5º, Não eliminado / 998435, Werica Carvalho Augusto, 5, 6º, Não eliminado / 1003948, Anizio Tomas Gomes, 1, 7º, Não eliminado / 1003362, Gyovana Izi Dos Reis Silva, 1, 8º, Não eliminado

209. MG – ALTO JEQUITIBA – GERAL

997838, Patricia Gripp Minarrine, 10, 1º, Classificado / 997795, Sandra Helena Tavares De Melo, 5, 2º, Não eliminado

210. MG – ALVINOPOLIS – GERAL

1002726, Ana Livia Freire Silva, 10, 1º, Classificado / 1003390, Leslie Vilela De Souza Nunes, 7, 2º, Classificado / 1002939, Deivisson Marcelo De Lima Alves, 7, 3º, Classificado / 1002850, Andressa Geralda Oliveirafonseca, 7, 4º, Não eliminado / 1002767, Ana Luiza Miranda Fagundes, 7, 5º, Não eliminado / 1003076, Geraldo Benedito De Lima, 5, 6º, Não eliminado / 1003536, Sandra Maria De Araujo, 5, 7º, Não eliminado / 1003232, Jose Ivo Da Silva Santos, 5, 8º, Não eliminado / 1003009, Franciele Freitas Amaral, 5, 9º, Não eliminado / 1003474, Priscila Alves De Oliveira, 5, 10º, Não eliminado / 1003141, Gustavo Avila Gomes De Freitas, 5, 11º, Não eliminado / 1003292, Kauan Gustavo Moreira Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1003745, Simone Reis Santos, 5, 13º, Não eliminado

211. MG – AMPARO DO SERRA – GERAL

990009, Carolina De Souza Bitencourt, 10, 1º, Classificado / 989710, Vanda Ilidio De Lana, 7, 2º, Não eliminado / 989403, Kenia Aparecida Botelho, 7, 3º, Não eliminado / 992697, Maria De Lourdes Bhering, 5, 4º, Não eliminado / 990408, Sebastiao Pereira Bitencourt Neto, 5, 5º, Não eliminado / 990881, Jose Geraldo Da Silva Junior, 5, 6º, Não eliminado / 990314, Maria Da Conceicao De Souza Pinto, 3, 7º, Não eliminado / 990522, Ester De Faria Fialho, 3, 8º, Não eliminado

212. MG – ANTONIO PEREIRA

975955, Marilene Vasconcelos De Melo, 10, 1º, Classificado / 978036, Elizabete Vieira De Carvalho, 10, 2º, Classificado / 978644, Mayra Moreira Da Costa, 10, 3º, Não eliminado / 992195, Julia Helena Valadares Rodrigues, 10, 4º, Não eliminado / 996736, Luzia Cleria Dias, 7, 5º, Não eliminado / 984992, Katia Lenina Da Silva Rosa, 7, 6º, Não eliminado / 976224, Tuane Fernandes Pinto, 7, 7º, Não eliminado / 984733, Clara Lamacie De Souza, 7, 8º, Não eliminado / 983610, Maria Das Gracas Borges Carneiro, 5, 9º, Não eliminado / 996695, Rosilania Maria Dos Santos Pontes, 5, 10º, Não eliminado / 984052, Thais Camilly Pinheiro De Oliveira, 5, 11º, Não eliminado

213. MG – ARACITABA – GERAL

987428, Joao Octavio Nery Mendes, 7, 1º, Classificado / 990350, Joana Aparecida Barbosa, 5, 2º, Não eliminado / 988753, Lauciene De Fatima Vicente, 5, 3º, Não eliminado / 990275, Luana Raphaela De Souza Sa, 5, 4º, Não eliminado / 990405, Julio Cesar Duarte Campos, 5, 5º, Não eliminado

214. MG – ARANTINA – GERAL

983700, Raissa Vargas Cruz, 10, 1º, Classificado / 994445, Douglas Willian Anacleto Pereira, 7, 2º, Não eliminado / 977114, Fernanda Vellen Ferreira Marins, 7, 3º, Não eliminado

215. MG – ARAPORA – GERAL

987509, Elisangela Marques Miranda Freitas, 10, 1º, Classificado / 987659, Valdenir Francelino De Moura, 10, 2º, Classificado / 992376, Rosmary Silveira Aquino, 10, 3º, Classificado / 986883, Volnei Alves Vilela, 5, 4º, Não eliminado / 987788, Thamyres Lima De Souza, 5, 5º, Não eliminado / 987265, Tamires Gondim Pimenta, 5, 6º, Não eliminado / 988113, Thalyta Lima De Sousa, 5, 7º, Não eliminado / 987953, Maria Eduarda Souza Gomes, 5, 8º, Não eliminado / 992135, Mikael Henrique Lopes Coutinho, 1, 9º, Não eliminado

216. MG – ARAPUA – GERAL

988635, Uil Robert Fonseca Silva, 5, 1º, Não eliminado / 976447, Tais Cristina De Souza, 10, 1º, Classificado / 988253, Fabiana Cristina De Fatima Barra, 5, 2º, Não eliminado / 978612, Tauana Gibim Eusele, 10, 2º, Não eliminado / 982802, Neusa Santana Bronholo, 5, 3º, Não eliminado / 1011272, Diego Silva Souza, 5, 4º, Não eliminado

217. MG – ARAUJOS – GERAL

1002275, Ricardo Henrique Rodrigues, 7, 1º, Não eliminado / 1002330, Helison Henrique Celestino De Morais, 7, 2º, Não eliminado / 1003451, Adrielle Rodrigues Ferreira Costa, 7, 3º, Não eliminado / 1002170, Maria Isadora Dos Santos Mendes, 7, 4º, Não eliminado / 1002068, Joao Roberto Nunes Branquinho, 7, 5º, Não eliminado / 1003145, Joao Vitor Cabral Brandao, 7, 6º, Não eliminado / 1003755, Soraya Katia De Lacerda, 5, 7º, Não eliminado / 1003654, Solange Aparecida Dos Santos Nunes, 5, 8º, Não eliminado / 1002305, Daniela Brigida Duarte, 5, 9º, Não eliminado / 1002221, Elida Martins Dos Santos, 5, 10º, Não eliminado / 1002371, Jaciara Duarte Da Costa, 5, 11º, Não eliminado / 1003547, Daniele Farias Vieira, 5, 12º, Não eliminado / 1003825, Clovis Alberto Dos Santos, 3, 13º, Não eliminado / 1003216, Kelly Fernandes Neves, 1, 14º, Não eliminado

218. MG – ARAXA – GERAL

978355, Luiza Maria De Almeida, 10, 1º, Classificado / 978289, Wilson Costa E Silva, 10, 2º, Classificado / 976639, Dilma De Avila, 10, 3º, Classificado / 976502, Fernando Dos Santos Rodrigues, 10, 4º, Classificado / 977090, Daniela De Castro Araujo, 10, 5º, Classificado / 976565, Acleide Maria Santos Cardoso, 10, 6º, Classificado / 977041, Juliana Patricia Santos, 10, 7º, Classificado / 976422, Renata Basilio Martins, 10, 8º, Classificado / 999104, Tafarel Alessandro Da Silva Pacheco, 10, 9º, Classificado / 977009, Danelle Izidio Da Silva, 10, 10º, Classificado / 984529, Rosemar Medeiros Lino, 10, 11º, Classificado / 976329, Lilian Aparecida Monteiro Silva, 10, 12º, Classificado / 984438, Walquiria Auxiliadora Gordo, 10, 13º, Classificado / 976347, Francielly Da Silva Morais Ferreira, 10, 14º, Classificado / 976294, Ana Carolina De Lima, 10, 15º, Classificado / 976702, Amanda Alves De Andrade, 10, 16º, Classificado / 977234, Ricardo Ferreira, 7, 17º, Classificado / 985321, Cassia Raquel Severo Silva, 7, 18º, Classificado / 976532, Lilian Helen Ferreira Dos Santos Mota, 7, 19º, Classificado / 976610, Railcy Keisy Ferreira Souza, 7, 20º, Classificado / 985060, Graciela Pereira De Araujo Dos Santos, 7, 21º, Classificado / 978460, Felipe Gustavo Barcelos Mota, 7, 22º, Classificado / 990984, Reginaldo Pereira Gomes, 7, 23º, Classificado / 976308, Thalia Martins Soares, 7, 24º, Classificado / 977296, Pedro Faria Spanner, 7, 25º, Classificado / 991665, Daniel Roseno Do Nascimento, 7, 26º, Classificado / 977038, Janio Bittencourt Bones, 5, 27º, Classificado / 977139, Noel Pereira Franca, 5, 28º, Classificado / 976671, Sebastiao Morais De Faria, 5, 29º, Classificado / 977610, Juscelino Custadio Da Fonseca, 5, 30º, Não eliminado / 982874, Alessandra Lima De Abreu, 5, 31º, Não eliminado / 977178, Renata Cristina Da Silva, 5, 32º, Não eliminado / 989797, Geraldo Dos Reis Leite, 5, 33º, Não eliminado / 977093, Vera Beatriz Barbosa, 5, 34º, Não eliminado / 997112, Katia Cristina Silva Meira Oliveira, 5, 35º, Não eliminado / 977423, Hudson Jose Ferreira, 5, 36º, Não eliminado / 976446, Luciene Maria Simoes, 5, 37º, Não eliminado / 978982, Tenile Thamara De Moura Menezes, 5, 38º, Não eliminado / 979029, Juliana De Lourdes Da Silva Carneiro, 5, 39º, Não eliminado / 982983, Francisca Albino Dos Santos, 5, 40º, Não eliminado / 977369, Grasiela Cristina Dos Reis, 5, 41º, Não eliminado / 993916, Diego Castilho Ferreira, 5, 42º, Não eliminado / 976480, Fernanda Alves Da Silva, 5, 43º, Não eliminado / 977524, Elisangela Das Chagas Correia, 5, 44º, Não eliminado / 990838, Daniel Cassiano Do Nascimento, 5, 45º, Não eliminado / 976730, Ana Victoria Reiis Silva Candido, 5, 46º, Não eliminado / 992562, Daniella Lucia Silva, 5, 47º, Não eliminado / 978052, Luiz Sergio Bartalnni Junior, 5, 48º, Não eliminado / 977310, Otniel Lander Alves Do Nascimento, 5, 49º, Não eliminado / 982804, Samara Rodrigues Santos Barbosa, 5, 50º, Não eliminado / 982885, Daniel Barbosa Rita, 5, 51º, Não eliminado / 978409, Gabrielly Barcelos Mota, 5, 52º, Não eliminado / 983895, Eliane Rodrigues Da Luz Silva, 1, 53º, Não eliminado / 977453, Meire Angela Silva Dos Santos, 1, 54º, Não eliminado / 983028, Rosane Guerra Parorili, 1, 55º, Não eliminado / 976972, Ruth Emanuela Da Silva, 1, 56º, Não eliminado / 984361, Alessandra Da Silva Marques, 1, 57º, Não eliminado / 976566, Mucio Pocomucci Rodrigues, 1, 58º, Não eliminado / 976664, Mucio Pocomucci Rodrigues, 1, 59º, Não eliminado / 978064, Karolanne Da Cruz Santos, 1, 60º, Não eliminado / 976381, Ana Luisa Ventura, 1, 61º, Não eliminado

219. MG – BANDEIRA DO SUL – GERAL

996402, Rosa Helena Pinheiro, 5, 1º, Classificado / 996356, Maria Gabriela De Paula, 5, 2º, Classificado

220. MG – BARRA LONGA – GERAL

992967, Valeria Apoliana Da Silva, 5, 1º, Não eliminado / 976375, Karen Oliveira De Sousa, 5, 2º, Não eliminado

221. MG – BARREIRO

994270, Michele Barbosa Coelho, 10, 1º, Classificado / 1002795, Ester Pinho Alves Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 985750, Lourdes Jeronimo Pereira, 10, 3º, Não eliminado / 1001224, Goreth Do Carmo Goncalves, 10, 4º, Não eliminado / 993698, Thiago Meneses Ramos, 10, 5º, Não eliminado / 1002997, Meire Graciane Felipe, 10, 6º, Não eliminado / 985594, Maysa Alcantara De Morais, 10, 7º, Não eliminado / 980582, Meiber Monica Mendes, 10, 8º, Não eliminado / 1003653, Naiara Evangelista Pimentel Cristeli, 10, 9º, Não eliminado / 1001992, Macson Giuliano Alves De Souza, 10, 10º, Não eliminado / 978535, Natana Gabriele Da Silva Oliveira, 10, 11º, Não eliminado / 985437, Rafaela Chamom De Morais, 10, 12º, Não eliminado / 1003138, Eduardo Araujo Barbosa, 7, 13º, Não eliminado / 1003215, Poliane Honorio Da Rocha, 7, 14º, Não eliminado / 1006454, Brenda Kelly Moreira Barros, 7, 15º, Não eliminado / 1005752, Debora Noelly Ribeiro E Silva, 7, 16º, Não eliminado / 1001739, Rhayane Gabrielle Matias De Oliveira, 7, 17º, Não eliminado / 995138, Eduarda Cristina Santos De Jesus, 7, 18º, Não eliminado / 1003572, Eduarda Estevao Rabelo, 7, 19º, Não eliminado / 978660, Mariana Amorim Tavares Abreu, 7, 20º, Não eliminado / 982151, Nelio Jose Pereira Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 993152, Guilherme Monteiro Filho, 5, 22º, Não eliminado / 990218, Nermes Odete Barbosa, 5, 23º, Não eliminado / 1005496, Maria Elenice Moreira, 5, 24º, Não eliminado / 1001570, Petrina Pereira De Freitas, 5, 25º, Não eliminado / 999580, Tatiana Maciel Lanza, 5, 26º, Não eliminado / 1002826, Kenia Denise Diniz Damato, 5, 27º, Não eliminado / 992515, Suziane Aparecida De Souza Medeiros, 5, 28º, Não eliminado / 1003818, Jose Vando Monteiro De Lima Almeida, 5, 29º, Não eliminado / 994875, Elisangela Aparecida De Pinho, 5, 30º, Não eliminado / 993594, Bruno Rafael Pereira Costa, 5, 31º, Não eliminado / 999423, Edilane Livia Correa Da Silva, 5, 32º, Não eliminado / 1003042, Michele Soares Teixeira, 5, 33º, Não eliminado / 1002102, Lucienne Roque Da Rocha, 5, 34º, Não eliminado / 1002131, Orlando Felipe Junior, 5, 35º, Não eliminado / 1001892, Ana Paula Carvalho Silva, 5, 36º, Não eliminado / 993263, Filipe Augusto Ferreira Da Cunha, 5, 37º, Não eliminado / 976765, Renata Medeiros Araujo, 5, 38º, Não eliminado / 976705, Kelly Cristina Da Silva Costa, 5, 39º, Não eliminado / 995554, Matheus Henrique Dos Santos Teixeira, 5, 40º, Não eliminado / 1003282, Leandra Noronha De Lima Ferreira Secco, 5, 41º, Não eliminado / 1003356, Ana Luiza Marques Pires Abreu, 5, 42º, Não eliminado / 974790, Lorena Barbosa De Abreu, 5, 43º, Não eliminado / 994072, Wellington Dos Santos Nascimento, 3, 44º, Não eliminado / 993835, Isabella Batista Santos, 3, 45º, Não eliminado / 1001453, Jose Alves Rodrigues Da Silva, 1, 46º, Não eliminado

222. MG – BELMIRO BRAGA – GERAL

993802, Maria Aparecida Santiago, 10, 1º, Classificado / 990773, Olivia Marcia Evangelista Feitosa, 10, 2º, Não eliminado / 1016283, Cristina Lucia De Aquino, 10, 3º, Não eliminado / 989818, Monica Martins Gomes Dos Santos, 10, 4º, Não eliminado / 987276, Shirley Cristiane Ferreira Duarte, 10, 5º, Não eliminado / 993469, Paulo Vitor Moreira Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 983092, Camila Da Silva Netto, 10, 7º, Não eliminado / 983314, Ciro De Castro Pironi, 10, 8º, Não eliminado / 995225, Myller Meireles Marques, 10, 9º, Não eliminado / 992519, Vitor Libanorio Sette, 10, 10º, Não eliminado / 983768, Rogerio Junio Reis Laktim, 10, 11º, Não eliminado / 994002, Mariana Pintor Tavares, 10, 12º, Não eliminado / 994204, Caio Ferreira De Meirelles, 10, 13º, Não eliminado / 983554, Tamires Da Costa Bernardo, 10, 14º, Não eliminado / 983644, Edvan Alves Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 984488, Paulo Robertodo Nascimento, 7, 16º, Não eliminado / 993318, Robson Jose Oliveira De Andrade, 7, 17º, Não eliminado / 989366, Marcos Antonio Martins, 7, 18º, Não eliminado / 1000480, Wenderson Luiz Raposo Ferreira, 7, 19º, Não eliminado / 994689, Wenderson Marcelino, 7, 20º, Não eliminado / 991315, Laisis Frentzel Da Silva, 7, 21º, Não eliminado / 992209, Marlon Viera Veloso, 7, 22º, Não eliminado / 983247, Ramon Alves Feliciano, 7, 23º, Não eliminado / 984857, Ramon Henrique Fernades Luz, 7, 24º, Não eliminado / 983389, Gabriel Bettencourt Valle, 7, 25º, Não eliminado / 992927, Giovana Julia Dos Santos Martins, 7, 26º, Não eliminado / 993110, Marta De Oliveira Silva, 5, 27º, Não eliminado / 983889, Maria Aparecida Caetano Schuchter, 5, 28º, Não eliminado / 984299, Sernine Tiberiopereira, 5, 29º, Não eliminado / 994547, Eduardo Oliveira Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 988971, Alexandre De Souza Pontes, 5, 31º, Não eliminado / 989179, Michele Aparecida Dos Santos, 5, 32º, Não eliminado / 984094, Henrique Piconcelli Junior, 5, 33º, Não eliminado / 994360, Camila Martins Luiz, 5, 34º, Não eliminado / 992711, Francisco Werdeson Souza, 5, 35º, Não eliminado / 984650, Daiene Maria Da Silva, 3, 36º, Não eliminado / 994988, Mauro Lucio Aroni De Oliveira, 1, 37º, Não eliminado

223. MG – BELO ORIENTE – GERAL

976035, Antonio Simplicio De Sousa, 10, 1º, Classificado / 975880, Maria Elisa Coelho, 10, 2º, Classificado / 988507, Sergio Rocha De Souza, 10, 3º, Classificado / 996176, Tamiles Regina Barreto Botelho, 10, 4º, Classificado / 991570, Francielle Lara Braganca De Sa, 10, 5º, Classificado / 988884, Andison Germano De Oliveira, 7, 6º, Classificado / 975876, Marcos Antonio Viana, 5, 7º, Classificado / 977836, Ediana Catia Felix, 5, 8º, Não eliminado / 977460, Kenya Neves Campos Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 988348, Suelen Germano Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 987747, Nathalia Syllvia Granato Cunha, 5, 11º, Não eliminado / 991831, Andre Rodrigues Marcal, 5, 12º, Não eliminado / 992050, Rosivane Alves De Sa, 5, 13º, Não eliminado / 976178, Pedro Anicio Garcia Dos Anjos, 5, 14º, Não eliminado / 988047, Joao Paulo Da Silva Rosa, 5, 15º, Não eliminado / 988650, Aline Kelly De Souza Carvalho, 5, 16º, Não eliminado / 992251, Chinaria Emile Braganca De Souza, 5, 17º, Não eliminado

224. MG – BERTOPOLIS – GERAL

997354, Rejane Alves Oliveira, 5, 1º, Não eliminado / 997439, Marcos Paulo Oliveira Dias, 5, 2º, Não eliminado / 997377, Alessandro Oliveira De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 997988, Sales Lopes Oliveira, 1, 4º, Não eliminado

225. MG – BOM REPOUSO – GERAL

978936, Veronica Aparecida De Andrade, 10, 1º, Classificado / 978784, Renata Marques Rosa Silva, 5, 2º, Classificado

226. MG – BOTELHOS – GERAL

989907, Elaine Aparecida Martins, 10, 1º, Classificado / 994217, Carlos Alexandre Viana, 10, 2º, Classificado / 995962, Fabiola Aparecida Da Silva, 10, 3º, Classificado / 994431, Camila Vilas Boas Begali Coelho, 10, 4º, Classificado / 988640, Tais Maria Martins, 10, 5º, Classificado / 989680, Beatriz Pimentel Dias, 10, 6º, Não eliminado / 988938, Samantha Beatriz Pereira De Faria, 10, 7º, Não eliminado / 988225, Veronica Aparecida Da Silva, 7, 8º, Não eliminado / 992683, Leticia Candida Martins Do Prado, 7, 9º, Não eliminado / 995482, Debora Dominciano, 7, 10º, Não eliminado / 985168, Robson De Souza Ribeiro, 7, 11º, Não eliminado / 985671, Jenifer Amanda Bastos, 7, 12º, Não eliminado / 985438, Caua Otton Da Silva Bastos, 7, 13º, Não eliminado / 987911, Dyenifer Vitoria Costa Mateus, 7, 14º, Não eliminado / 984585, Rosimey Aparecida Ferreira, 5, 15º, Não eliminado / 985053, Marcia De Fatima Costa, 5, 16º, Não eliminado / 992548, Veronica Lorenca De Oliveira, 5, 17º, Não eliminado / 988525, Allan De Souza Cancio, 5, 18º, Não eliminado / 983944, Elaine Roberta Figueiredo, 5, 19º, Não eliminado / 988403, Janaina Iolanda Viveiros Izidoro Romao, 5, 20º, Não eliminado / 989798, Marilda De Oliveira Generoso, 5, 21º, Não eliminado / 983799, Adriana De Souza Viana, 5, 22º, Não eliminado / 987516, Samuel Reis Da Cruz, 5, 23º, Não eliminado / 993156, Tatiana Aparecida Tiburcio, 5, 24º, Não eliminado / 996034, Alessandra Aparecida De Gouveia Goncalves, 5, 25º, Não eliminado / 984083, Ana Carolina Clara Gomes Amador, 5, 26º, Não eliminado / 984337, Aline Neves Martins, 5, 27º, Não eliminado / 996194, Breno Jose De Paula, 5, 28º, Não eliminado / 992852, George Harrison Mendes, 5, 29º, Não eliminado / 984915, Lailton De Oliveira Lima Junior, 5, 30º, Não eliminado / 989439, Talita Kenia Gomes Goncalves, 5, 31º, Não eliminado / 984481, Yhanka Cristina De Oliveira, 5, 32º, Não eliminado / 994811, Yasmin Do Carmo Oliveira, 5, 33º, Não eliminado / 992423, Guilherme Antonio Marcos, 5, 34º, Não eliminado / 993341, Bianca Romao Rufino, 5, 35º, Não eliminado / 987617, Matheus Henrique De Oliveira, 5, 36º, Não eliminado / 994555, Gabriel Granato De Souza, 5, 37º, Não eliminado / 987237, Paulo Sergio Caetano Junior, 5, 38º, Não eliminado / 994943, Mileny Cristina De Souza, 5, 39º, Não eliminado / 995226, Lavinia De Fatima Vilas Boas Malaquias, 5, 40º, Não eliminado / 989569, Bruno De Jesus Romao, 5, 41º, Não eliminado / 987174, Maria Fernanda Goncalves Marcacini, 5, 42º, Não eliminado / 988075, Dianarfa Silva Oliveira, 3, 43º, Não eliminado / 993747, Debora Cristina Carlino Daniel, 3, 44º, Não eliminado

227. MG – CACHOEIRA DA PRATA – GERAL

993955, Rafaela Francisco Da Conceicao, 5, 1º, Classificado

228. MG – CACHOEIRA DE MINAS – GERAL

997509, Maria Regina Motta, 10, 1º, Classificado / 997552, Janaina Maria De Andrade, 10, 2º, Não eliminado / 996948, Marcos Roberto Aleguati, 7, 3º, Não eliminado / 997530, Sandy Keroline Dionisio, 7, 4º, Não eliminado / 997459, Ana Clara Ramos Castilho, 7, 5º, Não eliminado / 997580, Eliza Maria Lopes, 7, 6º, Não eliminado / 996990, Rodolfo Lima Baret De Barros, 5, 7º, Não eliminado / 997480, Silvelane Aparecida Lemes, 5, 8º, Não eliminado / 996847, Jennifer Liandra Da Silva Souza, 5, 9º, Não eliminado / 997615, Kevin Vieira Pereira, 1, 10º, Não eliminado / 997011, Luan Fernando Resende Silva, 1, 11º, Não eliminado / 996889, Igor Souza Caldas, 1, 12º, Não eliminado

229. MG – CAIANA – GERAL

997730, Fernanda Da Cunha Gripp, 10, 1º, Classificado / 997584, Alex Junior Pereira Da Silva, 7, 2º, Não eliminado / 997333, Thales Barbosa Goncalves, 5, 3º, Não eliminado / 997544, Antonio Jose Goncalves, 1, 4º, Não eliminado / 997676, Dara Silva Pacheco, 1, 5º, Não eliminado

230. MG – CALDAS – GERAL

995646, Jose Aldo Lopes, 10, 1º, Classificado / 991084, Vanessa De Paula Silva, 7, 2º, Não eliminado / 995800, Maria Antonia Barbosa Bitencourt Oliveira, 7, 3º, Não eliminado / 989086, Ana Claudia Do Santos Galhotto, 5, 4º, Não eliminado / 991279, Jefferson Vasco De Oliveira, 3, 5º, Não eliminado / 991828, Keriman Lidia Garcia, 1, 6º, Não eliminado / 990026, Xaiane Garcia Soares, 1, 7º, Não eliminado

231. MG – CAMANDUCAIA – GERAL

986197, Silvana De Souza, 10, 1º, Classificado / 986176, Adriana Octaviano De Moura Andrade, 10, 2º, Classificado / 986137, Leila Catarina Dos Santos, 10, 3º, Classificado / 987922, Claudenor Lima De Andrade, 7, 4º, Classificado / 987596, Thais De Lima Vargas Munaier, 7, 5º, Classificado / 987820, Isadhora Cavalheiro Toledo, 7, 6º, Classificado / 976083, Joao Pedro Simoes Fleming, 7, 7º, Classificado / 987484, Thiago Dos Santos Ferreira, 7, 8º, Classificado / 987927, Edson Pereira De Souza, 5, 9º, Classificado / 988024, Leandro Escaf, 5, 10º, Classificado / 1014240, Nivia Roberta Duarte, 5, 11º, Classificado / 988163, Mariane Moraes Sene, 5, 12º, Classificado / 977682, Lucimara De Cassia Souza Domingos, 5, 13º, Classificado / 1010918, Katia Silena Lourenco Teixeira, 5, 14º, Classificado / 983332, Anderson Torres Da Silveira, 3, 15º, Classificado / 978505, Richard Crigor Assis Oliveira, 1, 16º, Não eliminado / 977348, Lucas Clemente De Oliveira Melo, 1, 17º, Não eliminado

232. MG – CAMBUI – GERAL

986947, Roseli Aparecida De Salles, 10, 1º, Classificado / 986086, Gloria Maria Ribeiro, 10, 2º, Classificado / 986061, Luciene Santana Torquato, 10, 3º, Classificado / 987017, Diego Egydio Pereira, 10, 4º, Classificado / 989093, Talita Stefaine Da Silva Pires, 10, 5º, Classificado / 982948, Adreia Dillian Cardoso Ribeiro, 10, 6º, Classificado / 986074, Joao Gabriel Silva De Souza, 10, 7º, Classificado / 986028, Mariana Pereira Borges Teixeira, 10, 8º, Classificado / 986050, Ana Clara Pereira Borges, 10, 9º, Classificado / 1000929, Lucas Meyer Syllos, 10, 10º, Classificado / 983046, Joyce Aparecida Da Rosa, 10, 11º, Classificado / 986068, Caio Jose Da Cruz Fernandes, 10, 12º, Não eliminado / 982774, Maxwel Geraldo Augusto, 10, 13º, Não eliminado / 988553, Elias Do Carmo Rosa, 7, 14º, Não eliminado / 984334, Juliana Aparecida Pereira, 7, 15º, Não eliminado / 983261, Magali Ribeiro Lima, 7, 16º, Não eliminado / 982663, Fatima Maria De Jesus Santos, 7, 17º, Não eliminado / 984556, Josiane Aparecida Froes, 7, 18º, Não eliminado / 987936, Lindaurora Rocha Dee Araujo, 7, 19º, Não eliminado / 990787, Aline Ferreira Lambert, 7, 20º, Não eliminado / 988119, Leilane Silva De Araujo, 7, 21º, Não eliminado / 982867, Erick Otani Yoneya, 7, 22º, Não eliminado / 987421, Ismail Rocha De Araujo, 7, 23º, Não eliminado / 982386, Benedito Aparecido Pereira Coutinho, 5, 24º, Não eliminado / 987106, Maria Janete De Almeida, 5, 25º, Não eliminado / 996139, Diego Newman De Araujo, 5, 26º, Não eliminado / 983392, Aila Araujo Maciel E Silva, 5, 27º, Não eliminado / 990710, Tadeu Aparecido Dos Santos, 5, 28º, Não eliminado / 988405, Emilaine Aparecida Mota Oliveira, 5, 29º, Não eliminado / 982147, Jean Carlos H B Dos Santos, 5, 30º, Não eliminado / 987281, Liandra Thaina De Oliveira, 5, 31º, Não eliminado / 996036, Vinicius Louzada Dias, 5, 32º, Não eliminado / 988002, Glauciene De Fatima Da Silva Cunha, 5, 33º, Não eliminado / 988863, Alice Regina Da Fonseca, 3, 34º, Não eliminado / 983623, Lucimar Do Carmo De Araujo, 1, 35º, Não eliminado / 986079, Sheilane Patricia Da Silva, 1, 36º, Não eliminado

233. MG – CAMPANÁRIO – GERAL

975953, Simone Vilar Guedes, 10, 1º, Classificado / 996762, Quezia Lago Moura De Araujo, 10, 2º, Classificado / 976168, Udson Xavier Dos Santos, 7, 3º, Classificado / 976487, Franciene Dos Santos Costa Barbosa, 7, 4º, Não eliminado / 987535, Rodrigo Gomes De Jesus, 7, 5º, Não eliminado / 994447, Mateus De Souza, 7, 6º, Não eliminado / 995779, Rodinei Gomes Siqueira, 5, 7º, Não eliminado / 992618, Debora Silva Pinto, 5, 8º, Não eliminado / 994894, Fabiana Neves Duarte De Almeida, 5, 9º, Não eliminado

234. MG – CAMPESTRE – GERAL

977672, Gabriele Caroliine Dos Reis Lago, 10, 1º, Classificado / 990826, Waldecy Lopes Junior, 7, 2º, Classificado / 990743, Vitoria Domingues Correia De Souza Caproni, 7, 3º, Classificado / 977857, Natalia Ferreira Moreira, 5, 4º, Classificado / 978703, Jose Renato Goncalves Andrade, 5, 5º, Classificado / 982718, Caetano Henrique Muniz Loiola, 5, 6º, Classificado

235. MG – CAMPO FLORIDO – GERAL

994387, Flavia Suriano Rocha, 10, 1º, Não eliminado / 990948, Thais Silva Machado, 10, 2º, Não eliminado / 994074, Pablo Victor Alves De Souza, 7, 3º, Não eliminado / 989384, Ronaldo Dias Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 993754, Ana Lucia Ferreira Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 992418, Tainara Dos Santos Freitas, 5, 6º, Não eliminado / 996716, Amanda Santos Freitas, 5, 7º, Não eliminado

236. MG – CAMPOS GERAIS – GERAL

976425, Valckir Hueder Duarte, 10, 1º, Classificado / 978051, Lucimara Luisa De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 993752, Guilherme Paixao Campelo, 10, 3º, Não eliminado / 995457, Tatiane Vita Sabino, 10, 4º, Não eliminado / 992042, Jsrhael Alexssander Carvalho Nunes, 7, 5º, Não eliminado / 991121, Daniel Ramos Lilo, 7, 6º, Não eliminado / 992764, Luis Felipe Nunes, 7, 7º, Não eliminado / 977804, Rosangela Padua De Castro, 5, 8º, Não eliminado / 977932, Leila Adriana De Jesus, 5, 9º, Não eliminado / 982291, Maria Das Gracas De Novais, 5, 10º, Não eliminado / 994082, Joana Aparecida Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 979852, Joao Paulo Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 978458, Ana Paula De Oliveira Dionisio, 5, 13º, Não eliminado / 982360, Tatiane Ithaisa Souza Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 982450, Jenifer Oliveira Dos Anjos, 5, 15º, Não eliminado / 982332, Tainara Do Carmo Januaria, 5, 16º, Não eliminado / 978137, Ana Claudia Oliveira Dionisio, 5, 17º, Não eliminado / 977566, Elizandra Aparecida Simao, 5, 18º, Não eliminado / 985093, Wender Tiago De Oliveira, 5, 19º, Não eliminado / 981611, Pollyana Conceicao Da Costa, 5, 20º, Não eliminado / 995823, Marcelo Sousa Ferreira, 3, 21º, Não eliminado / 992348, Michael De Freitas Miranda, 3, 22º, Não eliminado / 995297, Gabrielle Micaela Ferreira Rocha, 3, 23º, Não eliminado / 982269, Renata Paixao Da Silva, 1, 24º, Não eliminado

237. MG – CAPELINHA – GERAL

1005193, Eulane Pereira Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 1005420, Isabel Alves Ferreira, 10, 2º, Classificado / 995165, Antonio Evangelista Da Silva Junior, 10, 3º, Classificado / 1007262, Taisa Cristina Ferreira Coimbra, 10, 4º, Classificado / 1007342, Vinicius Azevedo Gomes, 10, 5º, Classificado / 993569, Ana Claudia Chaves, 10, 6º, Classificado / 1007301, Vagner Alve Dos Santos, 10, 7º, Classificado / 1005908, Nelson Marques Silveira, 7, 8º, Classificado / 1004010, Aurea Lauar Rocha Latini, 7, 9º, Classificado / 1003435, Amanda Tatiane Abrantes Tameirao, 7, 10º, Classificado / 1003954, Arthur Vieira Abreu, 7, 11º, Classificado / 1004340, Bethania Costa Cardoso, 7, 12º, Classificado / 1007672, Elizabeth Gomes De Andrade, 5, 13º, Classificado / 1006308, Valdenia Ribeiro Lima, 5, 14º, Classificado / 1007133, Elenice Gomes Cordeiro, 5, 15º, Não eliminado / 1005626, Leandro Soares De Castro, 5, 16º, Não eliminado / 1007683, Elizete Dos Santos Pinheiro, 5, 17º, Não eliminado / 1006954, Katherine Kelly Costa Candido, 5, 18º, Não eliminado / 1007748, Rafael Dos Reis, 5, 19º, Não eliminado / 1007576, Gedimar Junior De Souza, 5, 20º, Não eliminado / 992292, Adriele Fernandes Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 1003078, Alan Lopes Nunes, 5, 22º, Não eliminado / 1007214, Stefany Dos Santos, 5, 23º, Não eliminado / 1005745, Jose Marcos Machado Rodrigues, 5, 24º, Não eliminado / 1004780, Fabiana Alves De Oliveira, 5, 25º, Não eliminado / 1005932, Larissa Fernandes Martins, 5, 26º, Não eliminado / 1004603, Celso Manoel Cardoso De Jesus, 5, 27º, Não eliminado / 1005245, Guilherme Justus Nogueira, 5, 28º, Não eliminado / 1003747, Ana Flavia Pereira Cardoso, 5, 29º, Não eliminado / 1005067, Dayvid Lemos Silva, 5, 30º, Não eliminado / 1007040, Davi Nunes Andreis, 3, 31º, Não eliminado / 1004803, Cristian Junio Souza De Macedo, 3, 32º, Não eliminado / 1005622, Jose Geraldo Vieira Camargo, 1, 33º, Não eliminado

238. MG – CAPITOLIO – GERAL

999293, Jose Francisco De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 999736, Mirian Cristina De Faria, 10, 2º, Classificado / 999496, Angela Maria Goncalves Da Silva Garcia, 10, 3º, Classificado / 990781, Uilian Dos Anjos Oliveira Gonzales, 10, 4º, Não eliminado / 990682, Danilo Dos Anjos De Souza, 10, 5º, Não eliminado / 999623, Vinicius Santos Alves, 10, 6º, Não eliminado / 991073, Marilia Rafaela Marques De Piza, 7, 7º, Não eliminado / 991790, Gessica Oliveira Silva, 7, 8º, Não eliminado / 990935, Pedro Henrique Silva Oliveira, 7, 9º, Não eliminado / 992025, Graziele Silva Araujo, 5, 10º, Não eliminado / 991195, Maria Helena Marques, 5, 11º, Não eliminado / 993130, Daniel Flavio Cadavid, 5, 12º, Não eliminado / 999987, Leandro Jose Estevam Junior, 5, 13º, Não eliminado / 990512, Marcus Vinicius Ferreira Almada, 5, 14º, Não eliminado / 999853, Karla Cristina Evangelista Silva Costa, 1, 15º, Não eliminado

239. MG – CAPUTIRA – GERAL

993180, Marcos Vinicius Silva, 7, 1º, Classificado / 980153, Eduarda Carvalho Costa, 7, 2º, Não eliminado / 992070, Elias Dornelas, 5, 3º, Não eliminado / 980117, Renam Henrique Da Silva Barreto, 5, 4º, Não eliminado / 982952, Joel Junio Brendow Almeida, 5, 5º, Não eliminado

240. MG – CARACOIS

1007744, Ronaldo Marra Pereira, 10, 1º, Classificado / 1008182, Alisson Franklin Reis Barbosa Campolina, 10, 2º, Não eliminado / 1008274, Tania Mara Brum, 10, 3º, Não eliminado / 1007475, Marcio Lucio Barbosa Da Costa, 10, 4º, Não eliminado / 1007468, Francisca Orivan Da Silva Alves, 10, 5º, Não eliminado / 1005135, Danielle Marcia Silva Fadel, 10, 6º, Não eliminado / 1007922, Rodrigo Bandeira De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 1008347, Luana Valkiria De Freitas Marques Vieira, 10, 8º, Não eliminado / 1007069, Michele Amorim Almeida Sabino, 10, 9º, Não eliminado / 1007491, Ildilizia Ferreira Santos Meneses, 10, 10º, Não eliminado / 1007861, Janderson Henrique Da Silva, 10, 11º, Não eliminado / 1007790, Barbara Zilda Da Silva Costa, 10, 12º, Não eliminado / 1008299, Diego Henrique Barbosa Gomes, 10, 13º, Não eliminado / 1007240, Claudia Maria De Aquino Aguiar, 7, 14º, Não eliminado / 1006966, Janaina Luciana Albuquerque Goncalves, 7, 15º, Não eliminado / 1008055, Alexsandro Silva De Melo, 7, 16º, Não eliminado / 1008250, Poliana Rocha Alencar, 7, 17º, Não eliminado / 1007828, Dayane Karem Da Silva, 7, 18º, Não eliminado / 1007997, Ricardo Henrique Barbosa, 7, 19º, Não eliminado / 1007676, Wesley Silva Oliveira, 7, 20º, Não eliminado / 1008126, Thays Caroline Castio Paixao Da Silva, 7, 21º, Não eliminado / 1005442, Alessandra Cardoso Mendes, 7, 22º, Não eliminado / 1008359, Marcus Vinicius Moreira Silva Franca, 7, 23º, Não eliminado / 1007381, Felipe Cesar Lopes De Amandula, 7, 24º, Não eliminado / 1007220, Flaviana De Faria Barbosa, 7, 25º, Não eliminado / 1006163, Gabriela Oliveira Silva, 7, 26º, Não eliminado / 1007545, Gabrijel Junio Costa Teixeira, 7, 27º, Não eliminado / 1007432, Marco Antonio Silva De Souza, 7, 28º, Não eliminado / 1007190, Junia De Faria Barbosa, 7, 29º, Não eliminado / 1007560, Vinicius Oliveira Lima Camisasa, 7, 30º, Não eliminado / 1007415, Samuel Moura Barbosa, 7, 31º, Não eliminado / 1006710, Tamires Luciana Costa Ferreira, 7, 32º, Não eliminado / 1008138, Claudia Marcia Da Silva De Castro, 5, 33º, Não eliminado / 1008220, Tania Francisca Da Costa, 5, 34º, Não eliminado / 1007616, Jessika B Borges Cardoso, 5, 35º, Não eliminado / 1007394, Janete Alves Moreira, 5, 36º, Não eliminado / 1007981, Vanderleia Pereira Rosa, 5, 37º, Não eliminado / 1007659, Liliane Da Silva Costa, 5, 38º, Não eliminado / 1008080, Ana Lucia Lima Leite, 5, 39º, Não eliminado / 1007166, Luciana Olinda Batista Barbosa, 5, 40º, Não eliminado / 1008011, Adelaine Riani Silva Amaral, 5, 41º, Não eliminado / 1005171, Paloma Cristina Da Silva, 5, 42º, Não eliminado / 1008147, Elizangela Abreu Pinto De Paula, 5, 43º, Não eliminado / 1008089, Priscila Agdodo Nascimento Malaquias, 5, 44º, Não eliminado / 1002935, Maria Isabel De Faria Da Silva, 5, 45º, Não eliminado / 1008043, Fernando Barbosa Prado, 5, 46º, Não eliminado / 1008104, Graziella Cavalcanti Lopes Da Luz, 5, 47º, Não eliminado / 1008023, Jordan Carlos Amaral, 5, 48º, Não eliminado / 1008114, Rubia Fernandes Pinto, 5, 49º, Não eliminado / 1008371, Adriana Da Costa Miranda, 5, 50º, Não eliminado / 1007311, Ivani Da Silva Dias, 5, 51º, Não eliminado / 1003427, Otacilio Rocha Teixeira Junior, 5, 52º, Não eliminado / 1007844, Fernanda Genciano Campos Gomes, 5, 53º, Não eliminado / 1004287, Raquel Cristina Nonato Rodrigues, 5, 54º, Não eliminado / 1006940, Wellington Santos De Oliveira, 5, 55º, Não eliminado / 1007288, Carla Lopes Da Silva Ferreira, 5, 56º, Não eliminado / 1007138, Ana Celia Barbosa, 5, 57º, Não eliminado / 1008012, Edval Dolino Souza Silva, 5, 58º, Não eliminado / 1008389, Nathalia Ferreira Martins Miranda, 5, 59º, Não eliminado / 1005810, Daiana Jessica Damasceno Goncalves Oliveira, 5, 60º, Não eliminado / 1007327, Alexandro Eduardo Matos De Souza, 5, 61º, Não eliminado / 1007355, Caio Cesar Silva Gaspar, 5, 62º, Não eliminado / 1008398, Mila Gomes Da Silva, 5, 63º, Não eliminado / 1007113, Ernandes Araujo Da Silva, 5, 64º, Não eliminado / 1007268, Marcelo Henrique Pinto, 5, 65º, Não eliminado / 1007620, Ana Clara Franca Rego, 5, 66º, Não eliminado / 1004783, Joao Paulo Silva Gaspar, 5, 67º, Não eliminado / 1006396, Bruna Luiza Pereira Santos, 5, 68º, Não eliminado / 1007729, Everton Vinicius De Souza, 5, 69º, Não eliminado / 1008074, Ana Carolina Fernandes Alves, 5, 70º, Não eliminado / 1008329, Raiane Aparecida Pinto Vieira, 5, 71º, Não eliminado / 1008100, Daniele Goncalves Silva, 5, 72º, Não eliminado / 1007456, Willian De Jesus Silva, 5, 73º, Não eliminado / 1007561, Patrick Yuri Lima Matos, 5, 74º, Não eliminado / 1007712, Gabriel Keven De Souza, 5, 75º, Não eliminado / 1004094, Luiz Ricardo Rocha Silva, 5, 76º, Não eliminado / 1003909, Carla Geovana Diniz Almeida, 5, 77º, Não eliminado / 1007590, Dandara Vitoria Dos Santos, 5, 78º, Não eliminado / 1008382, Ingred Soares Da Cruz, 5, 79º, Não eliminado / 1007639, Esther Kely Rosa Martins De Franca, 5, 80º, Não eliminado / 1003058, Izabeli Marques Ferreira, 3, 81º, Não eliminado / 1004503, David Fadel Tanure Filho, 1, 82º, Não eliminado / 1007699, Maria Dulene Tomaz Cavalcante, 1, 83º, Não eliminado / 1007813, Clebia Da Silva Pereira, 1, 84º, Não eliminado / 1007092, Rodrigo Miguel Da Silva De Souza, 1, 85º, Não eliminado / 1006823, Riane Angelica Da Costa, 1, 86º, Não eliminado

241. MG – CARANDAI – GERAL

982325, Gleison Thiago De Assis, 10, 1º, Classificado / 987187, Tamires Jaciara Sansoni Pacheco, 10, 2º, Classificado / 977253, Isabela Leticia Baeta Okada, 10, 3º, Não eliminado / 993227, Elizangela Aparecida Vieira, 7, 4º, Não eliminado / 987407, Daniela Flavia Mara Lima, 7, 5º, Não eliminado / 977355, Patrico De Castro Silva, 7, 6º, Não eliminado / 987245, Elisangela Aparecida Cirilo, 7, 7º, Não eliminado / 975943, Iasmin Cristina Lacerda Da Silva, 7, 8º, Não eliminado / 977752, Daniel Hernani De Jesus, 5, 9º, Não eliminado / 987350, Daiana Anastacia De Souza Cirilo Dinis, 5, 10º, Não eliminado / 982289, Fernando Vitor Dos Santos, 5, 11º, Não eliminado / 982307, Christian Lenon Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 975939, Jonatas Junior Teixeira, 5, 13º, Não eliminado / 991495, Joao Victor Goulart Neves, 5, 14º, Não eliminado / 975952, Isabella Mol Pereira, 5, 15º, Não eliminado / 987882, Samuel Souza Damasceno, 5, 16º, Não eliminado / 987939, Rafael Rodrigues Duarte, 5, 17º, Não eliminado

242. MG – CARMO DA MATA – GERAL

988789, Lucien Doumet Jeunon Junior, 10, 1º, Classificado / 995189, Maria Ester Ribeiro Teodoro, 10, 2º, Classificado / 988474, Luigi Sabato Neto, 10, 3º, Não eliminado / 988934, Rafaela Ribeiro Da Silveira, 10, 4º, Não eliminado / 994510, Maria Eduarda Rodrigues Bernardes, 10, 5º, Não eliminado / 994275, Adina Alves Ferreira Goncalves, 7, 6º, Não eliminado / 994432, Maisa Frade, 7, 7º, Não eliminado / 995562, Ruryk Flavio Sousa Silva, 7, 8º, Não eliminado / 988666, Ana Elisa Teixeira, 7, 9º, Não eliminado / 988869, Italo Ribeiro Moreira, 7, 10º, Não eliminado / 988395, Samuel Rodrigues Caetano, 7, 11º, Não eliminado / 995827, Juliana Aparecida Barreto Diniz, 7, 12º, Não eliminado / 988584, Lusmarina De Assis Melo, 5, 13º, Não eliminado / 993729, Elaine Cristina Dos Santos Rezende, 5, 14º, Não eliminado / 989553, Joao Paulo Correa, 5, 15º, Não eliminado / 993788, Ariane De Fatima Barros, 5, 16º, Não eliminado / 994110, Cynthia Jeunon Gaipo, 5, 17º, Não eliminado / 994008, Beatriz Silveira Santos Brum, 5, 18º, Não eliminado / 995037, Francielly Bernardes Cordeiro Dos Reis, 5, 19º, Não eliminado / 994841, Gabriely Bernardes Cordeiro Dos Reis, 5, 20º, Não eliminado / 994617, Gabriely Bernardes Cordeiro Dos Reis, 5, 21º, Não eliminado / 995678, Rosival Junior Dos Reis Roberto, 5, 22º, Não eliminado / 989060, Livia Silveira De Godoi, 5, 23º, Não eliminado / 995603, Marcia Oclidia De Rezende Pinto, 3, 24º, Não eliminado / 995346, Jessica Machado Nascimento, 1, 25º, Não eliminado

243. MG – CARMO DO CAJURU – GERAL

973886, Maria Das Dores Rodrigues, 10, 1º, Classificado / 974004, Janaina Aparecida Gomes, 10, 2º, Classificado / 973959, Poliana De Almeida Rocha, 10, 3º, Classificado / 994443, Helen Nilda Sousa Rabelo, 10, 4º, Classificado / 974143, Carla Rodrigues De Sousa Vaz, 10, 5º, Classificado / 993616, Guilherme Junior Azevedo Ribeiro, 10, 6º, Classificado / 991716, Diane Fernandes Da Silva, 10, 7º, Classificado / 974098, Carla Michele Figueiredo Domingos, 10, 8º, Classificado / 998871, Ana Paula De Sousa Rodrigues, 10, 9º, Classificado / 979938, Leandro Da Silva Goncalves, 10, 10º, Classificado / 974203, Jakeline Pinto Dos Santos, 7, 11º, Classificado / 974927, Matheus Vasconcelos De Souza, 7, 12º, Classificado / 975961, Obede Souza De Oliveira, 7, 13º, Classificado / 981094, Italo Alves Rabelo, 7, 14º, Classificado / 974495, Joao Habib Vasconcelos Ferreira Bechelani Meireles, 7, 15º, Não eliminado / 974453, Irene Nogueira De Oliveira, 5, 16º, Não eliminado / 980779, Marisa Vasconcelos De Melo, 5, 17º, Não eliminado / 974403, Adriana Ahres Izaias De Oliveira, 5, 18º, Não eliminado / 994064, Cristiane Carla Rabelo, 5, 19º, Não eliminado / 992929, Maria Jose Rodrigues, 5, 20º, Não eliminado / 980081, Fabiano De Oliveira, 5, 21º, Não eliminado / 980404, Maraiza De Oliveira Rodrigues, 5, 22º, Não eliminado / 976331, Fernanda Graziele Reis Pinto, 5, 23º, Não eliminado / 980234, Debora Nogueira Grastiquini, 5, 24º, Não eliminado / 974355, Antonio Junior Correa Feliciano, 5, 25º, Não eliminado / 984926, Michil Augusto Barbosa Da Silva, 5, 26º, Não eliminado / 980927, Keila Pereira Dos Santos, 5, 27º, Não eliminado / 993828, Geraldo Nelio Dos Reis Junior, 5, 28º, Não eliminado / 974899, Maria Eduarda Camargos Silva, 5, 29º, Não eliminado / 974058, Gabriel Dos Santos Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 991912, Maria Clara Rabelo, 5, 31º, Não eliminado / 980611, Tulio De Freitas Dutra, 5, 32º, Não eliminado / 974308, Robert Costa Nogueira, 1, 33º, Não eliminado / 974266, Marina Cristina Dos Santos, 1, 34º, Não eliminado

244. MG – CARMO DO PARANAIBA – GERAL

994774, Ronan Geraldo Barbosa Junior, 10, 1º, Classificado / 994684, Rafaela Dos Santos Lagares Leocadia, 10, 2º, Classificado / 989471, Brenda Victoria Braz, 7, 3º, Classificado / 995478, Vitoria Clara Braga Brandao, 7, 4º, Classificado / 992669, Heni Pereira Dos Santos Boaventura, 5, 5º, Classificado / 993106, Jose Mario Vidal Cunha Caetano, 5, 6º, Classificado / 993727, Luciene De Lima Caetano Vidal, 5, 7º, Não eliminado / 994012, Marlene Moreira De Oliveiras, 5, 8º, Não eliminado / 991813, Edineia Maria Da Silva Ribeiro, 5, 9º, Não eliminado / 995619, Aline Pereira Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 992016, Fabiana Ramos Pimenta Castro, 5, 11º, Não eliminado / 991657, Denise Maria Dos Santos Teixeira, 5, 12º, Não eliminado / 992257, Fernanda De Souza Coelho, 5, 13º, Não eliminado / 993393, Lucas Wellington Dos Santos, 5, 14º, Não eliminado / 994613, Naiara Mendes De Matos Domingues, 5, 15º, Não eliminado / 992841, Jessica Petunia Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 993192, Laiara Betania Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 994193, Naiara Silvestre Dos Santos, 5, 18º, Não eliminado / 992377, Gabriela Campos Prado, 5, 19º, Não eliminado / 993311, Leticia Suellen Mendanha Almeida Silva, 5, 20º, Não eliminado / 994033, Miguel Antonio Rodrigues Silva, 5, 21º, Não eliminado / 994357, Rafael Brandao Celestino, 5, 22º, Não eliminado / 995332, Thiago Rocha De Souza, 5, 23º, Não eliminado / 991404, Cassia Gabriela Araujo Moreira Andrade, 5, 24º, Não eliminado / 992480, Guilherme Brandao Celestino, 5, 25º, Não eliminado / 990105, Camille Eduarda Pereira Leal, 5, 26º, Não eliminado / 993880, Mariana Luiza Chaves, 5, 27º, Não eliminado / 995125, Tablanny Cristina Cruz Ribeiro, 5, 28º, Não eliminado / 995069, Tayna Aparecida De Oliveira Souza, 3, 29º, Não eliminado / 992150, Felicia Aparecida Ribeiro Souza, 1, 30º, Não eliminado / 991542, Claudia Ribeiro De Oliveira, 1, 31º, Não eliminado / 993521, Luciana Ramos Pimenta, 1, 32º, Não eliminado / 995757, Amanda Fernandes Do Nascimento, 1, 33º, Não eliminado / 993009, Joao Vitor De Sousa, 1, 34º, Não eliminado

245. MG – CARNEIRINHO – GERAL

998632, Jessica Avelina Dos Santos, 7, 1º, Classificado / 998633, Camila Santos Borges, 7, 2º, Classificado / 998635, Kaisla Avelina Dos Santos, 5, 3º, Classificado

246. MG – CASSIA – GERAL

997196, Lauanny Silva De Oliveira, 7, 1º, Classificado / 997152, Luciana De Souza Da Silva, 5, 2º, Não eliminado / 1000553, Adriano Santos Castro, 5, 3º, Não eliminado

247. MG – CHALE – GERAL

1006972, Fernanda Xavier Anacleto, 5, 1º, Classificado / 1006921, Lethicia Yarir Goncalves Sobreira, 5, 2º, Não eliminado / 1006821, Antonio Jose Souza Freitas, 5, 3º, Não eliminado

248. MG – CHAPADA GAUCHA – GERAL

991075, Cleia Ferreira Cavalcante, 5, 1º, Classificado / 982189, Aline Abreu Magalhaes, 5, 2º, Não eliminado / 979341, Vanessa Oliveira Barbosa, 5, 3º, Não eliminado / 990754, Gisele Ferreira Amaral, 5, 4º, Não eliminado / 978053, Jaciana Pereira De Souza, 5, 5º, Não eliminado / 982272, Maria Aparecida Barbosa Teixeira, 5, 6º, Não eliminado / 991272, Thais Pereira Dos Santos, 5, 7º, Não eliminado / 979270, Lediane Rocha Dos Santos, 5, 8º, Não eliminado / 979322, Thaina Magalhaes Lopes, 5, 9º, Não eliminado / 977865, Jislane Goncalves Pereira, 5, 10º, Não eliminado

249. MG – CLAUDIO – GERAL

990566, Layla Amalia Couto, 10, 1º, Classificado / 987650, Elizeu Crispin Fernandes, 7, 2º, Classificado / 995693, Adriane Barroso Ferreira Dos Santos, 7, 3º, Classificado / 988361, Fernanda Marilia Ferreira, 7, 4º, Classificado / 994152, Raquel Do Carmo Santos Azevedo, 7, 5º, Classificado / 994375, Thais Caroline Teixeira Miranda, 7, 6º, Classificado / 992476, Maria Alice Gomes, 5, 7º, Classificado / 988792, Jeronima De Sousa, 5, 8º, Classificado / 989200, Katia De Moura Martins, 5, 9º, Classificado / 995988, Silvia Vaz Dos Santos Carvalho, 5, 10º, Classificado / 989959, Jaqueline Helena Da Silva Silveira, 5, 11º, Não eliminado / 995132, Marina Thais Nogueira Araujo Julio, 5, 12º, Não eliminado / 987966, Ana Caroline Pereira Rocha, 5, 13º, Não eliminado / 988233, Henrique Araujo De Souza Oliveira, 5, 14º, Não eliminado / 989400, Lara Do Amaral Fereira, 5, 15º, Não eliminado / 987825, Ana Laura Pereira Rocha, 5, 16º, Não eliminado / 974601, Bernardo Mascarenhas Oliveira, 5, 17º, Não eliminado / 988949, Karla Loren Fonseca Oliveira, 5, 18º, Não eliminado / 991957, Vitoria Do Amaral Ferreira, 5, 19º, Não eliminado / 989892, Julia De Camargos Correa, 3, 20º, Não eliminado / 996394, Diego Henrique Matias Silva, 3, 21º, Não eliminado / 994762, Valkiria Aparecida De Sousa Rezende, 1, 22º, Não eliminado / 988658, Janaina Amaral Velho Da Silva, 1, 23º, Não eliminado / 996077, Maria Clara Rodrigues Dos Santos, 1, 24º, Não eliminado

250. MG – COLUNA – GERAL

1003361, Vianei Almeida Azevedo, 10, 1º, Classificado / 1005453, Liliane Lopes Barroso, 10, 2º, Classificado / 1007221, Rodrigo Araujo Fernandes, 10, 3º, Classificado / 1004100, Danilo Queiroz De Almeida, 10, 4º, Classificado / 1004900, Fabiana Pereira Felix Queiroz, 7, 5º, Não eliminado / 1003083, Taciane Cristina Almeida Dias, 7, 6º, Não eliminado / 1005538, Ludmilla De Cassia Trindade Pereira, 7, 7º, Não eliminado / 1007152, Mirely Marta Lopes, 7, 8º, Não eliminado / 995495, Francielly Aparecida Oliveira Queiroz, 7, 9º, Não eliminado / 1007343, Tainara Louise Goncalves Santos, 7, 10º, Não eliminado / 1006765, Ana Carla Santos Pereira, 7, 11º, Não eliminado / 1007397, Tathielly Marcia Lopes, 7, 12º, Não eliminado / 1009493, Ana Flavia Martins Oliveira Santos, 7, 13º, Não eliminado / 1009066, Danrley Prado Costa, 7, 14º, Não eliminado / 1000508, Gabriel Victor Gomes De Oliveira, 7, 15º, Não eliminado / 1000852, Marcio Santos Pena Vieira, 7, 16º, Não eliminado / 1002867, Rosangela Santos De Oliveira, 5, 17º, Não eliminado / 1007024, Maria Sebastiana Aparecida De Queiroz Carvalho, 5, 18º, Não eliminado / 1007298, Rodrigo Oliveira Barbosa, 5, 19º, Não eliminado / 1003883, Daniela Pereira Barroso, 5, 20º, Não eliminado / 1007493, Weslley Araujo Silva, 5, 21º, Não eliminado / 1006917, Ivan Lourenco Silva, 5, 22º, Não eliminado / 1001218, Mirian Ribeiro Prado, 5, 23º, Não eliminado / 1006818, Ana Clara Dias Santa Rita, 5, 24º, Não eliminado / 1006970, Regiane Aparecida Lopes, 5, 25º, Não eliminado / 999025, Andressa Ferreira Oiveira, 5, 26º, Não eliminado / 1007682, Ana Carla Borges, 5, 27º, Não eliminado / 1002768, Quezia Victoria Pereira De Souza, 5, 28º, Não eliminado / 999446, Gabriel Rocha Silva, 5, 29º, Não eliminado / 1009342, Ana Paula Rocha Oliveira, 5, 30º, Não eliminado / 1004678, Emanuely Satil Braga, 5, 31º, Não eliminado / 1005303, Igor Amaro Sousa De Jesus, 5, 32º, Não eliminado / 1005023, Frank Salema Pereira, 3, 33º, Não eliminado

251. MG – CONCEICAO DA BARRA DE MINAS – GERAL

991381, Marilia De Sousa Ferreira, 10, 1º, Classificado / 976121, Luiz Mauricio Guimaraes, 10, 2º, Não eliminado / 981945, Enton Mendes Francelino, 10, 3º, Não eliminado / 991246, Victoria Carolina Silva Carvalho, 10, 4º, Não eliminado / 982352, Andre Luiz Dos Santos, 7, 5º, Não eliminado / 986978, Marcos Vinicius De Abreu, 7, 6º, Não eliminado / 980744, Julia Gabrielle Da Silva Santos, 7, 7º, Não eliminado / 982311, Aparecida De Jesus Da Piedade De Resende, 5, 8º, Não eliminado / 982449, Diovana De Fatima Santos De Carvalho, 5, 9º, Não eliminado / 984571, Julia Helen De Carvalho, 5, 10º, Não eliminado

252. MG – CONCEICAO DAS ALAGOAS – GERAL

984530, Marcomedes Jacinto Da Costa, 10, 1º, Classificado / 984256, Meire Aparecida Martins, 10, 2º, Classificado / 984104, Alessandra Cassia Nunes De Sousa, 10, 3º, Classificado / 984820, Fernanda Priscila Pinheiro, 10, 4º, Classificado / 990795, Janaina Moura Vitoria, 10, 5º, Classificado / 984655, Isadora Souza Costa, 10, 6º, Classificado / 993332, Rosilane Handan De Deus Dantas, 7, 7º, Não eliminado / 987779, Alexandre Fernandes Ferrera, 7, 8º, Não eliminado / 991410, Edineia Ferreira De Freitas Fernandes, 7, 9º, Não eliminado / 988204, Adelia Felipe Do Nascimento, 7, 10º, Não eliminado / 988486, Andreia Cristina Xavier Teofilo, 7, 11º, Não eliminado / 987640, Tamires Simone De Souza, 7, 12º, Não eliminado / 988370, Camila Coutinho Ferreira, 7, 13º, Não eliminado / 987493, Janielle Da Silva Nascimento, 7, 14º, Não eliminado / 990962, Mayara Santos Barreto, 7, 15º, Não eliminado / 989492, Poliana Santos Cazualho, 7, 16º, Não eliminado / 987914, Vinicius Marques Pontes, 7, 17º, Não eliminado / 993204, Larissa Cristina Passos Talentino, 7, 18º, Não eliminado / 989108, Paola Beatriz Santos Goncalves, 7, 19º, Não eliminado / 993866, Sthefany Caroline Da Silva, 7, 20º, Não eliminado / 989641, Linda Aurea Leal Dos Santos, 7, 21º, Não eliminado / 988953, Rillany Aisha Silva Gomes, 7, 22º, Não eliminado / 988079, Pedro Mansur Stacciarini De Souza, 7, 23º, Não eliminado / 989374, Ricael Soares Silva, 7, 24º, Não eliminado / 985037, Ketlylen Ferreira Pedroso Ribeiro, 7, 25º, Não eliminado / 991309, Jusselino Custodio Da Fonseca, 5, 26º, Não eliminado / 989764, Valdinete Maria De Lima, 5, 27º, Não eliminado / 991402, Ana Claudia Silva Garcia, 5, 28º, Não eliminado / 991854, Ana Claudia Leal Diniz, 5, 29º, Não eliminado / 992770, Kathyanne Souto Martins, 5, 30º, Não eliminado / 992093, Luciana De Albuquerque Santos, 5, 31º, Não eliminado / 989474, Marilda Emidio Marciano, 5, 32º, Não eliminado / 992951, Claudinei Rodrigues Ribeiro, 5, 33º, Não eliminado / 991843, Marcia Ferreira Da Silva Correia, 5, 34º, Não eliminado / 992190, Maria Piedade Da Silva, 5, 35º, Não eliminado / 993275, Gustavo Aparecido Moura, 5, 36º, Não eliminado / 992222, Adriana Sa Santos Evangelista, 5, 37º, Não eliminado / 992856, Willian Silva, 5, 38º, Não eliminado / 992004, Andreza Cosciatto Marcolino, 5, 39º, Não eliminado / 992359, Maria Do Camparo Alves Do Nascimento, 5, 40º, Não eliminado / 990930, Nayane Da Silva Dantas, 5, 41º, Não eliminado / 991576, Vanubia Jaqueline Libanio Dos Santos, 5, 42º, Não eliminado / 992096, Macilane Alves Da Costa, 5, 43º, Não eliminado / 993112, Mariana Paula Da Silva, 5, 44º, Não eliminado / 991707, Graciele Juliane Colentino, 5, 45º, Não eliminado / 991702, Fabiana Santos, 5, 46º, Não eliminado / 991608, Maria Caitiana Da Conceicao, 5, 47º, Não eliminado / 991936, Denize Crisostomo, 5, 48º, Não eliminado / 990606, Maike Ferreira Lourenco, 5, 49º, Não eliminado / 990999, Sirlene Barbosa Dos Santos, 5, 50º, Não eliminado / 990670, Graciany Lorany Melo Marques, 5, 51º, Não eliminado / 993102, Maria Juakelle Da Silva Santos, 5, 52º, Não eliminado / 992915, Jaciara Alves Pires, 5, 53º, Não eliminado / 991150, Marcella Karoliny Batista Lopes, 5, 54º, Não eliminado / 991499, Camila Gabriela Araujo Sousa, 5, 55º, Não eliminado / 989860, Mikillaine Gomes Freitas, 5, 56º, Não eliminado / 992722, Caio Lucas Ribeiro Silva, 5, 57º, Não eliminado / 989243, Lara De Carvalho Pereira, 5, 58º, Não eliminado / 988976, Leticia Bispo Da Paz, 5, 59º, Não eliminado / 993541, Cristian Jonatas Teofilo, 5, 60º, Não eliminado / 992269, Stefanny Amanda Martins Melo, 5, 61º, Não eliminado / 991973, Antonia Saniely Oliveira Dos Santos, 5, 62º, Não eliminado / 992517, Mayra Rayane Ferreira Da Silva, 5, 63º, Não eliminado / 992511, Ranya Silva, 5, 64º, Não eliminado / 989208, Wennia Eduarda Fernandes Silva, 5, 65º, Não eliminado / 990044, Girlaine Pereira De Souza, 3, 66º, Não eliminado / 990739, Valdirene De Sousa Lima Araujo, 3, 67º, Não eliminado / 989780, Enio Reinor Silva, 3, 68º, Não eliminado / 990808, Simone Dias Sercrino De Souza, 3, 69º, Não eliminado / 983945, Eliarda Maria De Lima, 1, 70º, Não eliminado / 992665, Tibele Santos De Azevedo, 1, 71º, Não eliminado / 991771, Pamela Kelin Silva, 1, 72º, Não eliminado / 989967, Beatriz Da Silva Lira Perreira, 1, 73º, Não eliminado / 991256, Pamela Santos, 1, 74º, Não eliminado / 991197, Victor Cassiano De O Alcantra, 1, 75º, Não eliminado

253. MG – CONCEIÇÃO DE IPANEMA – GERAL

1005432, Washington Da Silva Alves, 5, 1º, Classificado

254. MG – CONCEICAO DO MATO DENTRO – GERAL

991560, Rita De Cassia Viana Pereira, 10, 1º, Classificado / 976107, Filipe De Oliveira Coelho, 10, 2º, Classificado / 991692, Joana Dark Viana Pereira, 7, 3º, Classificado / 988773, Vania Maria Da Silva Costa, 7, 4º, Não eliminado / 992083, Elias Leontino Viana De Araujo, 7, 5º, Não eliminado / 976184, Mayre Goncalves Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 976220, Shirley Mayara Ferreira Dos Santos, 5, 7º, Não eliminado / 976249, Ana Luiza Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 988882, Evellyn Veras Reis, 5, 9º, Não eliminado / 991264, Larissa Santos Silva, 5, 10º, Não eliminado

255. MG – CONCEICAO DO PARA – GERAL

989605, Rodrigo Alves De Faria, 10, 1º, Classificado / 989232, Raimunda Maria Fernandes Cearenco, 10, 2º, Não eliminado / 1004491, Jeysys Mara Chaves Campos, 10, 3º, Não eliminado / 989926, Rafael Ferreira Duarte, 5, 4º, Não eliminado / 991724, Fabio Fernando Rodrigues, 5, 5º, Não eliminado / 1004130, Patricia Cristina Ferreira Silva, 5, 6º, Não eliminado / 1004264, Petra Sindery Souza, 5, 7º, Não eliminado / 990182, Alessandra Souza De Oliveira, 5, 8º, Não eliminado / 989753, Maria Eduarda No Nascimento Nunes, 5, 9º, Não eliminado / 1004788, Leandro Mota Teixeira, 1, 10º, Não eliminado / 1005487, Nuala Barbara De Souza Silva, 1, 11º, Não eliminado / 1004999, Rayany Conceicao Silva, 1, 12º, Não eliminado

256. MG – CONSOLACAO – GERAL

977780, Camila Marques Almeida, 10, 1º, Classificado / 976156, Luis Donizete Oliveira Da Silva, 5, 2º, Não eliminado / 974791, Yasmin Marques Da Costa Alves, 5, 3º, Não eliminado

257. MG – COROMANDEL – GERAL

982122, Mirian Fernandes De Araujo, 10, 1º, Classificado / 999313, Rafael Dos Santos Pereira, 10, 2º, Classificado / 978736, Elmar Severino Ribeiro Junior, 10, 3º, Classificado / 980891, Francisco Genivan Patricio, 10, 4º, Classificado / 981677, Miriam Rafaela De Castro Pereira, 10, 5º, Classificado / 981790, Ana Carolina Dourado De Sousa Viana, 10, 6º, Classificado / 999526, Hildeany Ferreira Da Silva, 10, 7º, Classificado / 981138, Victoria Caroline Frutuoso De Oliveira, 10, 8º, Classificado / 999069, Leandro Macedo Silva, 7, 9º, Classificado / 981572, Ana Paula Ricardo Silveira Alves, 7, 10º, Classificado / 980601, Ana Victoria Machado, 7, 11º, Classificado / 981250, Ludmila Lemes Mota, 7, 12º, Classificado / 979047, Breno Henrique Franca De Castro, 7, 13º, Classificado / 981016, Isadora Aparecida Frutuoso De Oliveira, 7, 14º, Classificado / 980485, Isabela Nunes De Oliveira, 7, 15º, Classificado / 978649, Ana Luisa Batista Da Silva Miranda, 7, 16º, Não eliminado / 979986, Ana Clara Viana Arruda, 7, 17º, Não eliminado / 980710, Carlos Eduardo Nunes De Paulo, 7, 18º, Não eliminado / 980330, Vilma Martins De Andrade, 5, 19º, Não eliminado / 974157, Lindalva Vaz De Oliveira, 5, 20º, Não eliminado / 979808, Luciana Gomes De Lima, 5, 21º, Não eliminado / 981431, Allyne Soares Paiva, 5, 22º, Não eliminado / 980396, Tatiane Santos Oliveira, 5, 23º, Não eliminado / 977908, Luciana Pereira Dos Reis, 5, 24º, Não eliminado / 980148, Jessica Patricia Caixeta Melo, 5, 25º, Não eliminado / 978497, Sara Borges Xavier, 5, 26º, Não eliminado / 981965, Viviane De Souza Batista, 5, 27º, Não eliminado / 981343, Dayane Pereira Mendes, 5, 28º, Não eliminado / 980797, Andre Luis Da Silva, 5, 29º, Não eliminado / 978285, Rafaela Machado Oliveira, 5, 30º, Não eliminado / 979930, Pedro Henrique Peres De Souza, 5, 31º, Não eliminado / 979833, Gustavo Henrique Peres Nunes, 5, 32º, Não eliminado / 978198, Thawane Lorraine Pereira Barbosa, 5, 33º, Não eliminado / 978001, Maycon Douglas Honorato Freitas, 5, 34º, Não eliminado / 978410, Mikaelly Moreira Mota, 5, 35º, Não eliminado / 979796, Rafael Victor Gomes De Lima, 5, 36º, Não eliminado / 980042, Maria Eduarda Duarte Franca, 5, 37º, Não eliminado / 977707, Pablo Henrique Blayne Alcantara, 5, 38º, Não eliminado / 982059, Andrea Moreira Da Silva, 1, 39º, Não eliminado

258. MG – CORREGO DO OURO

977429, Laira Lima Pereira, 7, 1º, Não eliminado / 995116, Vitoria Vilani, 7, 2º, Não eliminado / 976504, Natalia Souza Gentil Conceicao, 7, 3º, Não eliminado / 986868, Sandra Cristina Miranda, 5, 4º, Não eliminado

259. MG – CORREGO FUNDO – GERAL

984731, Beatriz Veloso Da Silveira, 7, 1º, Classificado / 983977, Rubia Geralda De Oliveira, 7, 2º, Não eliminado / 984200, Kelly Cristina Da Silva Ribeiro, 5, 3º, Não eliminado / 985016, Ana Cristina Da Silveira, 5, 4º, Não eliminado / 985280, Simone Dos Reis Furtado, 5, 5º, Não eliminado / 990365, Samuel Luiz Costa, 5, 6º, Não eliminado / 985613, Suzana Costa Pereira, 3, 7º, Não eliminado / 984587, Michelle Orlando Morais, 1, 8º, Não eliminado

260. MG – CRISTAIS – GERAL

980825, Neiva Alvarenga Campos Lopes, 10, 1º, Classificado / 980581, Polliane Rodrigues De Faria Terra, 10, 2º, Classificado / 980655, Viviane Medeiros Paiva, 10, 3º, Classificado / 981880, Ana Claudia Carvalho, 10, 4º, Classificado / 983433, Thais Aparecida Da Silva, 10, 5º, Classificado / 983323, Rafaela De Couto Maia, 10, 6º, Classificado / 984254, Lucas De Carvalho Pereira, 7, 7º, Classificado / 982394, Daiana Karla Bento, 7, 8º, Não eliminado / 990791, Salmir De Souza Viana, 7, 9º, Não eliminado / 984344, Jaison Rodrigues, 7, 10º, Não eliminado / 990891, Wygryty Nunes Rodrigues, 7, 11º, Não eliminado / 997643, Lucihelle Aparecida Guimaraes Goncalves, 7, 12º, Não eliminado / 984608, Lucas Faria Da Silva, 7, 13º, Não eliminado / 983050, Bruna Deiseane Costa, 7, 14º, Não eliminado / 984764, Ana Thamires Jeronimo, 7, 15º, Não eliminado / 997766, Luciana Ferreira Guimaraes Goncalves, 5, 16º, Não eliminado / 982483, Elaine Cibely Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 983559, Weliton De Oliveira Barros, 5, 18º, Não eliminado / 982781, Alessandra Ferreira Apolinario, 5, 19º, Não eliminado / 982661, Josimar Ferreira Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 981533, Adriana Aparecida Rosa Oliveira, 5, 21º, Não eliminado / 982584, Eminny Kadie Ferreira Silva, 5, 22º, Não eliminado / 982883, Alex Santos Silvestre, 5, 23º, Não eliminado / 983133, Guilherme Miller Bonde, 5, 24º, Não eliminado / 984495, Pedro Lucas De Castro Nunes, 5, 25º, Não eliminado / 990725, Camila Gabriela Ferreira Dias, 5, 26º, Não eliminado / 982988, Antonio David Cassiano, 1, 27º, Não eliminado / 982933, Andre Batista Damasceno, 1, 28º, Não eliminado / 983225, Kaique Julio Da Silva, 1, 29º, Não eliminado

261. MG – CURRAL DE DENTRO – GERAL

988290, Daniela Lorrany De Oliveira, 7, 1º, Classificado / 988198, Francinete De Almeida Gomes, 5, 2º, Classificado / 992594, Amanda Chagas, 5, 3º, Classificado / 983874, Jessica Maria Costa, 5, 4º, Classificado / 988101, Eduarley Santos Silva, 5, 5º, Classificado / 983667, Guilherme Rodrigues Texeira, 5, 6º, Não eliminado

262. MG – CURVELO – GERAL

980036, Jose Arnaldo Borges Da Silva, 10, 1º, Classificado / 996108, Elaine Marques Rocha, 10, 2º, Classificado / 994989, Maria De Fatima Silva, 10, 3º, Classificado / 984123, Ana Claudia Sabrino, 10, 4º, Classificado / 985245, Weslley Lima Salles, 10, 5º, Não eliminado / 982899, Rodrigo Luiz Tomaz E Silva, 10, 6º, Não eliminado / 982859, Claudio Pereira De Brito, 10, 7º, Não eliminado / 995130, Cassia Da Silva Praxedes, 10, 8º, Não eliminado / 980331, Karla Christianne Gomes Maia, 10, 9º, Não eliminado / 981034, Luciana Gomes Morato, 10, 10º, Não eliminado / 983616, Antonio Sergio Soares Rodrigues, 10, 11º, Não eliminado / 987013, Michele Guimaraes Leite, 10, 12º, Não eliminado / 982087, Matheus Cotta Palhares, 10, 13º, Não eliminado / 984854, Luciene Caroline Silva Rocha, 10, 14º, Não eliminado / 983045, Laryssa Nascimento Santosw, 10, 15º, Não eliminado / 985579, Mariane Gomes De Oliveira, 10, 16º, Não eliminado / 989826, Lorena Aparecida Rodrigues Alves, 10, 17º, Não eliminado / 983540, Pedro Henrique Gomes Do Nascimento, 10, 18º, Não eliminado / 981655, Ariel Goncalves Diniz, 10, 19º, Não eliminado / 993239, Luciana De Oliveira Pinheiro, 10, 20º, Não eliminado / 992917, Barbara Sebastiana Dos Santos, 10, 21º, Não eliminado / 987676, Barbara Barreto, 10, 22º, Não eliminado / 984426, Luis Gustavo De Almeida Ribeiro, 10, 23º, Não eliminado / 985156, Miriam Eliane Alves Dos Santos Silva, 10, 24º, Não eliminado / 981116, Maria Luiza Silva Oliveira, 10, 25º, Não eliminado / 985543, Victor Emanoel Santos Andrade, 10, 26º, Não eliminado / 993804, Airton De Abreu Medina, 7, 27º, Não eliminado / 993075, Rogerio Geraldo Trindade, 7, 28º, Não eliminado / 985104, Viviane Rodrigues Dias Felix, 7, 29º, Não eliminado / 980962, Jaqueline Mendes Pereira Alves, 7, 30º, Não eliminado / 984883, Daniela Mariz De Brito, 7, 31º, Não eliminado / 985499, Priscila Rodrigues Da Silva Moura, 7, 32º, Não eliminado / 984737, Felipe Rodrigues Dos Santos, 7, 33º, Não eliminado / 984989, Lucas De Freitas, 7, 34º, Não eliminado / 991827, Ryzia Ferreira Marques, 7, 35º, Não eliminado / 986869, Grazielle Rodrigues, 7, 36º, Não eliminado / 983948, Debora Fernandes Soares, 7, 37º, Não eliminado / 987772, Diego Mendes Soares, 7, 38º, Não eliminado / 981620, Ruth Da Silva Ribeiro, 7, 39º, Não eliminado / 985406, Marllony Bruno Goncalves, 7, 40º, Não eliminado / 991420, Camila Sinuka De Souza Brazao, 7, 41º, Não eliminado / 981928, Italo Geraldo De Oliveira Leal, 7, 42º, Não eliminado / 994219, Andre Luiz De Carvalho Portela, 7, 43º, Não eliminado / 991051, Gabrielle Alcantara De Araujo, 7, 44º, Não eliminado / 983707, Steffany Bany Rodrigues Da Silva, 7, 45º, Não eliminado / 981537, Ester Fernandes Almeida Barbosa, 7, 46º, Não eliminado / 983291, Julia Amancio Fonseca, 7, 47º, Não eliminado / 983816, Samuel Ferreira Guimaraes, 7, 48º, Não eliminado / 991291, Bruno Buitrago Coelho, 7, 49º, Não eliminado / 985784, Giovanna Santos Alves, 7, 50º, Não eliminado / 984380, Vitoria Keully Fernandes Soares, 7, 51º, Não eliminado / 985638, Victor Santos Ferreira, 7, 52º, Não eliminado / 987122, Marcos Paulomoreira Fernandes, 7, 53º, Não eliminado / 984034, Michelle Ramos Menezes, 7, 54º, Não eliminado / 995525, Yasmin Rocha Rodrigues, 7, 55º, Não eliminado / 987354, Marcos Vinicios Silva Andrade, 7, 56º, Não eliminado / 983866, Eric Gabriel Lima Fagundes, 7, 57º, Não eliminado / 991550, Maurilio Lazel Soares Junior, 7, 58º, Não eliminado / 989713, Marcos Natan Pires Batista, 5, 59º, Não eliminado / 984137, Abilio Alves De Avila, 5, 60º, Não eliminado / 989331, Maria Benice Da Silva, 5, 61º, Não eliminado / 983386, Marcos Antonio Rodrigues Do Nascimento, 5, 62º, Não eliminado / 990859, Luiza Maria Fonseca, 5, 63º, Não eliminado / 990496, Cassia Solange Diniz Araujo, 5, 64º, Não eliminado / 985298, Marta Alice Goncalves Lopes Da Rocha, 5, 65º, Não eliminado / 987127, Solange Madalena De Sa Falcao, 5, 66º, Não eliminado / 987543, Adriane Santos Alves, 5, 67º, Não eliminado / 981701, Airton Goncalves Diniz Nepomuceno, 5, 68º, Não eliminado / 989153, Antonio Carlos Pereira Santiago, 5, 69º, Não eliminado / 983862, Marislei Luiz Pereira, 5, 70º, Não eliminado / 985778, Marlene Gregorio Da Silva, 5, 71º, Não eliminado / 993649, Patricia Ferreira Da Silva, 5, 72º, Não eliminado / 980213, Welisson Luiz De Souza, 5, 73º, Não eliminado / 987547, Iereaparecida Da Costa Goncalves Dias, 5, 74º, Não eliminado / 993401, Renata Pereira Campos, 5, 75º, Não eliminado / 990451, Valdirene Mendes Dos Santos, 5, 76º, Não eliminado / 983769, Antonio Marcos Rodrigues De Sousa, 5, 77º, Não eliminado / 985553, Adriana Rocha Vargas, 5, 78º, Não eliminado / 980020, Simone Barbosa Da Fonseca, 5, 79º, Não eliminado / 985350, Gisele Trindade Alves, 5, 80º, Não eliminado / 978599, Maria Alves De Moura, 5, 81º, Não eliminado / 985691, Danielle Conceicao Miranda Guimaraes, 5, 82º, Não eliminado / 981530, Vera Lucia Lourenco, 5, 83º, Não eliminado / 984064, Maurilio De Soares Oliveira, 5, 84º, Não eliminado / 981425, Mariana Mendes Pereira, 5, 85º, Não eliminado / 981850, Josiane Pereira Silva Dias, 5, 86º, Não eliminado / 984267, Rosiane Serafim Guimaraes, 5, 87º, Não eliminado / 984804, Leidiane Lopes Pereira, 5, 88º, Não eliminado / 985200, Pedro Henrique Goncalves Martins, 5, 89º, Não eliminado / 984540, Kelly Cristina Fernandes De Brito, 5, 90º, Não eliminado / 980543, Ariane Miranda Dos Santos, 5, 91º, Não eliminado / 994027, Wellington De Paula Lopes, 5, 92º, Não eliminado / 984532, Josiane Coelho Xavier, 5, 93º, Não eliminado / 995790, Michael Santos Alves, 5, 94º, Não eliminado / 985467, Juliana Campos Do Nascimento, 5, 95º, Não eliminado / 989592, Eliene Rodrigues Neris, 5, 96º, Não eliminado / 982788, Helbert Frank De Oliveira Leal, 5, 97º, Não eliminado / 984379, Mariana Da Silva Souza, 5, 98º, Não eliminado / 984588, Cristiane Da Cruz Evangelino, 5, 99º, Não eliminado / 995971, Karine Silva Abreu, 5, 100º, Não eliminado / 981813, Livia Bruno Leal, 5, 101º, Não eliminado / 984338, Michael Silva De Oliveira, 5, 102º, Não eliminado / 984178, Thais Gomes Penha Dos Santos, 5, 103º, Não eliminado / 989896, Stefany Pereira Martins, 5, 104º, Não eliminado / 983231, Amanda Aparecida Numes De Lima, 5, 105º, Não eliminado / 984712, Fabiano Da Silva Rodrigues, 5, 106º, Não eliminado / 981887, Gisele Almeida Pereira, 5, 107º, Não eliminado / 985732, Isaias Goncalves Saraiva, 5, 108º, Não eliminado / 994643, Alessandra Aparecida De Jesus Silva, 5, 109º, Não eliminado / 985379, Cassia Aparecida Ribeiro, 5, 110º, Não eliminado / 984638, Luiza Oliveira Basilio, 5, 111º, Não eliminado / 995956, Robert De Souza Fonseca, 5, 112º, Não eliminado / 986739, Ludmila Goncalves Martins, 5, 113º, Não eliminado / 994537, Gustavo Gomes De Moura, 5, 114º, Não eliminado / 984497, Milene Ramos Sampaio, 5, 115º, Não eliminado / 984851, Kessymi Pyetra Do Nascimento Dias, 5, 116º, Não eliminado / 984324, Tiago Oliveira, 5, 117º, Não eliminado / 984547, Deborah Rodrigues Barbosa, 5, 118º, Não eliminado / 981753, Vitoria Bruno Leal, 5, 119º, Não eliminado / 984225, Ronald Gomes Penha Dos Santos, 5, 120º, Não eliminado / 987004, Marcus Lauan Rodrigues Alves, 5, 121º, Não eliminado / 985695, Vinicius Santos Ferreira, 5, 122º, Não eliminado / 992678, Larissa Fernandes Leite Goncalves, 5, 123º, Não eliminado / 986754, Paulo Gabriel De Souza Lopes, 5, 124º, Não eliminado / 990949, Mateus Oliveira Silva, 5, 125º, Não eliminado / 985351, Raul Cordeiro Tomaz, 5, 126º, Não eliminado / 985304, Geraldo Magela Alves, 1, 127º, Não eliminado / 991654, Fernanda Moreira Neri, 1, 128º, Não eliminado / 996421, Simone Lopes Siqueira, 1, 129º, Não eliminado / 981386, Ebertom Rodrigues Dias Tavares, 1, 130º, Não eliminado / 991159, Deborah Dos Santos Pereira, 1, 131º, Não eliminado / 995702, Lucas Emanuel Dos Santos Franca, 1, 132º, Não eliminado / 984260, Samuel Correia Alves, 1, 133º, Não eliminado / 996062, Gabriel Philipe Matoso De Souza, 1, 134º, Não eliminado / 994367, Maicon Alex De Oliveira, 1, 135º, Não eliminado / 984446, Gabriel Rodrigues Santos, 1, 136º, Não eliminado

263. MG – DIVINOPOLIS – GERAL

990389, Hermes Gualberto Da Fonseca, 10, 1º, Classificado / 991939, Jadir Gomes De Campos, 10, 2º, Classificado / 990276, Lucia De Fatima Costa, 10, 3º, Classificado / 982230, Mirian Lucia Pereira Nunes, 10, 4º, Classificado / 988161, Mauro Rezende Da Silva, 10, 5º, Classificado / 1003296, Jeorgina Aparecida Silverio, 10, 6º, Classificado / 978884, Maria Aparecida Dias, 10, 7º, Classificado / 981888, Ana Lucia De Castro Goncalves, 10, 8º, Classificado / 987700, Rosane De Figueiredo, 10, 9º, Classificado / 994048, Genoveva Auxiliadora Moreira, 10, 10º, Classificado / 979771, Marcio Cesar Da Silva Nogeuira, 10, 11º, Classificado / 999979, Luciana Gomes Lobo, 10, 12º, Classificado / 984454, Dalcio Alves De Lima, 10, 13º, Classificado / 983335, Januacelis Raposo Da Cunha, 10, 14º, Classificado / 984103, Maria Rosangela Do Carmo, 10, 15º, Classificado / 1006075, Maria Aparecida Souza Lara, 10, 16º, Classificado / 991048, Edilson Fernandes, 10, 17º, Classificado / 981999, Marcio Araujo Ferreira, 10, 18º, Classificado / 1005134, Alesandra Valadares De Souza, 10, 19º, Classificado / 984886, Raquel Viana Silva, 10, 20º, Classificado / 1001145, Maria Luciana Livia, 10, 21º, Classificado / 990407, Helio Tavares Dos Santos, 10, 22º, Classificado / 991287, Antonio Carlos Alonso Dei Negro Filho, 10, 23º, Classificado / 986996, Dalia Alves Tobias Monteiro, 10, 24º, Classificado / 1006734, Anny Efiby Alves De Vasconcelos Sena, 10, 25º, Classificado / 1003834, Alessandra Neves Fonseca, 10, 26º, Classificado / 981665, Denise De Fatima Silva, 10, 27º, Classificado / 992973, Robert Otaviano Barreto, 10, 28º, Não eliminado / 983545, Amanda Cristina Silva Gomes, 10, 29º, Não eliminado / 988159, Neide Aparecida Da Costa Nascimento, 10, 30º, Não eliminado / 982270, Kenia Aparecida Do Nascimento Guimaraes, 10, 31º, Não eliminado / 990521, Zenaide Pereira Arantes, 10, 32º, Não eliminado / 1001004, Regina Oliveira De Jesus, 10, 33º, Não eliminado / 982249, Shynyamara De Fatima Dourado, 10, 34º, Não eliminado / 984441, Marcio Alves Vieira, 10, 35º, Não eliminado / 992926, Edvar Cardoso Leal Junior, 10, 36º, Não eliminado / 998725, Andreza Mendonca Goncalves, 10, 37º, Não eliminado / 1004177, Jussara Diorato Moura, 10, 38º, Não eliminado / 995337, Maisa Celestino Barbosa, 10, 39º, Não eliminado / 982123, Lucas Couto Maia, 10, 40º, Não eliminado / 994001, Cleidilene Da Silva Cruz, 10, 41º, Não eliminado / 982630, Jair Antonio Da Silva, 10, 42º, Não eliminado / 983849, Thais Bernardes Ferry Alves, 10, 43º, Não eliminado / 983248, Fernando Henrique Moreira Maia, 10, 44º, Não eliminado / 977067, Carolina Bilvano Da Silva, 10, 45º, Não eliminado / 1013815, Yago Mendes, 10, 46º, Não eliminado / 990737, Bruna Karoline Guimaraes, 10, 47º, Não eliminado / 1003620, Lorran Henrique Monteiro Do Carmo, 10, 48º, Não eliminado / 987348, Amir Ribeiro Silva, 7, 49º, Não eliminado / 986764, Gilson Da Consolacao Cunha, 7, 50º, Não eliminado / 998846, Fernando Gontijo Camillo, 7, 51º, Não eliminado / 982167, Alexandre Ferreira Dos Santos, 7, 52º, Não eliminado / 978596, Valeria Aparecida Do Couto, 7, 53º, Não eliminado / 990384, Ronny Bartolomeu, 7, 54º, Não eliminado / 981108, Jose Roberto Augusto, 7, 55º, Não eliminado / 992123, Maria Aparecida Brandao Silva, 7, 56º, Não eliminado / 999268, Flavia Pereira Da Silva, 7, 57º, Não eliminado / 1004123, Alessandra Aparecida Neto, 7, 58º, Não eliminado / 1004979, Marcon Da Silva Pertuto, 7, 59º, Não eliminado / 983260, Nilson Teixeira Dos Santos, 7, 60º, Não eliminado / 978420, Tatiana Aparecida Cardoso, 7, 61º, Não eliminado / 1003998, Ricardo Ribeiro De Souza, 7, 62º, Não eliminado / 991469, Vanessa De Fatima Alexandre Cardoso Nunes, 7, 63º, Não eliminado / 982194, Andrea Mendonca Goncalves, 7, 64º, Não eliminado / 1006797, Elayne Crithina Littig Mendonca, 7, 65º, Não eliminado / 998750, Renato De Aguiar E Souza, 7, 66º, Não eliminado / 996075, Patricia Natalia Mendonca Basilio, 7, 67º, Não eliminado / 1004922, Andreza Maria De Souza, 7, 68º, Não eliminado / 999190, Amanda De Oliveira Goncalves, 7, 69º, Não eliminado / 1003049, Rosemari Dos Santos Da Silva, 7, 70º, Não eliminado / 986887, Sthefanie Ferreira Liduario, 7, 71º, Não eliminado / 999369, Jessica Oliveira Campos, 7, 72º, Não eliminado / 980523, Kassiany Santos Geamonoud, 7, 73º, Não eliminado / 996179, Leticia Valadares Amorim, 7, 74º, Não eliminado / 991807, Luana Raisla Dos Santos, 7, 75º, Não eliminado / 989310, Dhiego Francisco De Jesus Aquino E Oliveira, 7, 76º, Não eliminado / 991213, Joao Henrique Barros De Almeida, 7, 77º, Não eliminado / 982897, Feliphe De Almeida Macedo, 7, 78º, Não eliminado / 984202, Keila Oliveira Benfica, 7, 79º, Não eliminado / 1003904, Nubia Da Fonseca Silva, 7, 80º, Não eliminado / 980215, Ellen Oliveira Del Puerto, 7, 81º, Não eliminado / 1000669, Lareska Teodoro Reis, 7, 82º, Não eliminado / 982770, Viviany Godoi Gontijo, 7, 83º, Não eliminado / 1003503, Ana Laura Da Silva Ribeiro, 7, 84º, Não eliminado / 982511, Samuel Antunes De Souza Oliveira, 7, 85º, Não eliminado / 988407, Julio Cesar Tavares Rabelo, 7, 86º, Não eliminado / 983531, Renan Ribeiro Damaceno, 7, 87º, Não eliminado / 977177, Vitoria Mariana Silva Vilaverde, 7, 88º, Não eliminado / 982302, Douglas Soares Castro, 7, 89º, Não eliminado / 975937, Gabriel Silva Tome, 7, 90º, Não eliminado / 1004578, Eduardo Soli Capanema Rabelo, 7, 91º, Não eliminado / 980008, Gabrela Nunes Fernandes, 7, 92º, Não eliminado / 1000498, Ana Clara Moreira De Oliveira Souza, 7, 93º, Não eliminado / 1004501, Andre Sousa, 7, 94º, Não eliminado / 992491, Victor Amazonas De Campos, 7, 95º, Não eliminado / 1002730, Pablo Laurindo Vieira, 7, 96º, Não eliminado / 987952, Yasmin Danielly Borges Martins, 7, 97º, Não eliminado / 1000581, Jeovanna Caroline Candido Silva, 7, 98º, Não eliminado / 994339, Thais Eduarda Souza Soares, 7, 99º, Não eliminado / 1003297, Larissa Machado Da Costa, 7, 100º, Não eliminado / 983912, Thamiris Vitoria Martins Pereira, 7, 101º, Não eliminado / 1002341, Julia Beatriz De Faria, 7, 102º, Não eliminado / 983735, Marco Antonio Caputo Paiva, 7, 103º, Não eliminado / 981330, Merces De Sousa, 5, 104º, Não eliminado / 982156, Maria Teresa De Medeiros, 5, 105º, Não eliminado / 983384, Leila Campos, 5, 106º, Não eliminado / 1004733, Ailton Jose Da Silva, 5, 107º, Não eliminado / 992887, Marcia Renata Coelho, 5, 108º, Não eliminado / 1004551, Sueli Maria Dellaretti, 5, 109º, Não eliminado / 981855, Luis Alves Daniel, 5, 110º, Não eliminado / 984043, Mariza Tavares Ferreira, 5, 111º, Não eliminado / 993815, Lindalva Teresinha Silva Ferreira, 5, 112º, Não eliminado / 1005467, Marcone Rodrigues Ferreira, 5, 113º, Não eliminado / 993511, Dirlene Das Dores Faria, 5, 114º, Não eliminado / 1003726, Antonio Carlos Da Silva, 5, 115º, Não eliminado / 1004769, Ineide Oscarina De Jesus, 5, 116º, Não eliminado / 1003212, Maria Das Neves Palhava Rodrigues Filha, 5, 117º, Não eliminado / 983551, Lucimar De Fatima Rodrigues Coehlo, 5, 118º, Não eliminado / 995868, Daniella Tavora Abner, 5, 119º, Não eliminado / 998713, Juliana Aparecida Pinheiro Silva, 5, 120º, Não eliminado / 981362, Alair Alves, 5, 121º, Não eliminado / 987552, Arilma Madalena Da Silva, 5, 122º, Não eliminado / 988083, Claudia Manso Costa, 5, 123º, Não eliminado / 987065, Jose Maciel Virgilio, 5, 124º, Não eliminado / 999577, Glaucia Aparecida Pires, 5, 125º, Não eliminado / 982040, Marco Rogerio Aguiar Da Silva, 5, 126º, Não eliminado / 1005727, Carlos Eduardo Felix Dos Santos, 5, 127º, Não eliminado / 1004293, Andreia Aparecida Ferreira, 5, 128º, Não eliminado / 995299, Juliano Eduardo Ferreira, 5, 129º, Não eliminado / 998825, Andrea Aparecida Lopes, 5, 130º, Não eliminado / 1003647, Girlene Coelho Dos Santos, 5, 131º, Não eliminado / 998986, Sinara Silva Faria, 5, 132º, Não eliminado / 1000295, Tania Aparecida Neves, 5, 133º, Não eliminado / 998781, Sonia Maria Gorgosinho Silva, 5, 134º, Não eliminado / 999525, Vander Aparecido Oliveira, 5, 135º, Não eliminado / 994896, Alexandre Ferreira Ribeiro, 5, 136º, Não eliminado / 1013870, Eliana Da Conceicao Evagelista, 5, 137º, Não eliminado / 1003588, Heverton Carlos Da Silva, 5, 138º, Não eliminado / 980706, Damiely Goulart Fonseca, 5, 139º, Não eliminado / 991778, Sueli Dias Reis, 5, 140º, Não eliminado / 987844, Patricia Mileib Marcolino Morais, 5, 141º, Não eliminado / 1004894, Erica Liberia Duarte, 5, 142º, Não eliminado / 983400, Andre Luiz Reis Franco, 5, 143º, Não eliminado / 990336, Suaad Rafela Mamede, 5, 144º, Não eliminado / 977218, Lucimara Ferreira Gontijo, 5, 145º, Não eliminado / 1003372, Elizabeth Aparecida Ribeiro, 5, 146º, Não eliminado / 1003412, Andrea Bispo De Barros Froes, 5, 147º, Não eliminado / 982055, Giselly Rios Costa Vieira, 5, 148º, Não eliminado / 983877, Uilman Jacson De Almeida, 5, 149º, Não eliminado / 1003162, Nadia Nagib Lopes, 5, 150º, Não eliminado / 987556, Cristiane Geralda Trindade Reis Campos, 5, 151º, Não eliminado / 990491, Thiago Correa Da Silva, 5, 152º, Não eliminado / 979910, Maria Jose Rafaela Domingos, 5, 153º, Não eliminado / 980035, Fernanda Do Carmo Marinho Da Silva, 5, 154º, Não eliminado / 983858, Washington Aparecido Elias, 5, 155º, Não eliminado / 987289, Patricia Dos Santos Rodrigues, 5, 156º, Não eliminado / 982401, Lidiane Ferreira Magela, 5, 157º, Não eliminado / 984270, Iara Cristina Oliveira Januario, 5, 158º, Não eliminado / 981547, Denis Adriano Alves Siqueira, 5, 159º, Não eliminado / 989104, Julio Cesar De Meira, 5, 160º, Não eliminado / 1000285, Heloilson Alves Pinto, 5, 161º, Não eliminado / 985193, Anita Cristina Alves Ferreira, 5, 162º, Não eliminado / 987364, Tatiane Oliveira Diniz, 5, 163º, Não eliminado / 1005778, Samuel Junior Chaves Da Silva, 5, 164º, Não eliminado / 995929, Jessica Angelica De Sousa Cruz, 5, 165º, Não eliminado / 983536, Juliele Mariana Da Silva Alves Ferreira, 5, 166º, Não eliminado / 988899, Lorrany Maira Santos Silva, 5, 167º, Não eliminado / 984093, Paulo Jose De Sousa, 5, 168º, Não eliminado / 1004845, Cristiane Aparecida Santos, 5, 169º, Não eliminado / 992071, Helen Lima Duarte Santos, 5, 170º, Não eliminado / 995378, Samara Germano Santos De Moura, 5, 171º, Não eliminado / 990920, Isabel Maria Oliveira Januario, 5, 172º, Não eliminado / 1002630, Vinicius Oliveira Rodrigues, 5, 173º, Não eliminado / 999264, Luis Carlos Dos Santos, 5, 174º, Não eliminado / 983673, Eliakim Mendes Tavares, 5, 175º, Não eliminado / 977425, Thalys Mateus De Oliveira, 5, 176º, Não eliminado / 1002798, Damaris Martins Faria, 5, 177º, Não eliminado / 988555, Luana Coutinho Garcia, 5, 178º, Não eliminado / 993300, Evelin Da Silva Santos, 5, 179º, Não eliminado / 983383, Richardson Daniel Sousa Tavares, 5, 180º, Não eliminado / 980170, Isabela Cristina Goncalves Rodrigues, 5, 181º, Não eliminado / 1006659, Diego Fernandes Da Silva, 5, 182º, Não eliminado / 985010, Nicole Santos Soares, 5, 183º, Não eliminado / 990580, Gustavo Dorneles De Castro Costa, 5, 184º, Não eliminado / 1000085, Ana Flavia Aparecida Da Silva Ribeiro, 5, 185º, Não eliminado / 983532, Eduardo Lucas De Sousa Quirino, 5, 186º, Não eliminado / 999373, Sara Cristina Soares De Oliveira, 5, 187º, Não eliminado / 981988, Joao Lucas Cunha Freitas, 5, 188º, Não eliminado / 1004007, Ygor Twan Barbosa Bernardino, 5, 189º, Não eliminado / 1004346, Pedro Melo Pozzolini, 5, 190º, Não eliminado / 983412, Naumy Samira Reis Oliveira, 5, 191º, Não eliminado / 994437, Isabela Maria Pereira Felix, 5, 192º, Não eliminado / 1004489, Joao Francisco Fernandes Amaral, 5, 193º, Não eliminado / 1003790, Marcos Paulo Ferreira Santos, 5, 194º, Não eliminado / 999787, Marina Maria Simoes, 5, 195º, Não eliminado / 980649, Yasmin Marques, 5, 196º, Não eliminado / 982410, Carla Rubia Orfus, 5, 197º, Não eliminado / 986789, Barbara Heliodora Martins Coutinho, 5, 198º, Não eliminado / 984305, Norberto Montak, 3, 199º, Não eliminado / 995682, Daniele Vieira Ferreira, 3, 200º, Não eliminado / 993527, Simone Brito Silva, 3, 201º, Não eliminado / 1004520, Matheus Felix Capanema Silva, 3, 202º, Não eliminado / 990753, Celso Raimundo Da Silva, 1, 203º, Não eliminado / 984407, Maria Francisca Eloi, 1, 204º, Não eliminado / 1002451, Rozeli Martins Gontijo, 1, 205º, Não eliminado / 983173, Rosines De Oliveira, 1, 206º, Não eliminado / 999784, Kleber Da Silva Zica, 1, 207º, Não eliminado / 994041, Maria Angelica De Castro Borba, 1, 208º, Não eliminado / 994128, Neuza Ribeiro Dos Santos, 1, 209º, Não eliminado / 1000344, Marcelo Silva Lopes, 1, 210º, Não eliminado / 980358, Rosemary Vieira Nascimento, 1, 211º, Não eliminado / 980794, Flavia De Cassia Viana, 1, 212º, Não eliminado / 977441, Denis Alves Ferreira, 1, 213º, Não eliminado / 1003453, Eliete De Paula Oliveira, 1, 214º, Não eliminado / 988748, Josiane Ribeiro Da Siva, 1, 215º, Não eliminado / 983057, Tauanny Medeiros Dos Santos, 1, 216º, Não eliminado / 987912, Camilly Catao Dias, 1, 217º, Não eliminado / 993584, Sheila Aparecida Mendes Goncalves, 1, 218º, Não eliminado

264. MG – DURANDE – GERAL

1005974, Bruno Cesar Ricardo, 5, 1º, Classificado / 1006335, Isa Almeida Ricardo, 5, 2º, Não eliminado

265. MG – ELOI MENDES – GERAL

996332, Denis Araujo Santos De Carvalho, 10, 1º, Classificado / 997832, Yan Thor Sodre Passos, 10, 2º, Classificado / 997456, Caroline Guimaraes Domingos, 7, 3º, Classificado / 997665, Brenda Vitoria Marciano Silva, 7, 4º, Não eliminado / 997298, Estefania Damaceno Ribeiro, 5, 5º, Não eliminado / 996094, Marcilene Machado Goncalves, 5, 6º, Não eliminado / 997496, Luis Antonio Goulart, 5, 7º, Não eliminado / 997360, Euriene Aparecida Barbosa Faria, 5, 8º, Não eliminado / 997573, Gabriela Mendes Ferreira, 5, 9º, Não eliminado / 997743, Bruna Maria De Souza Ribeiro, 5, 10º, Não eliminado / 997895, Taina Da Silva Muniz, 5, 11º, Não eliminado

266. MG – ENGENHEIRO SCHNOOR

993458, Aline Alves Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 984172, Maria Zirlene Rocha Pereira, 10, 2º, Não eliminado / 995369, Morgana Pinheiro Gomes, 7, 3º, Não eliminado / 992271, Jennifer Cristine Gomes Dutra, 7, 4º, Não eliminado / 983986, Marcio Filipe Alves Faustino, 7, 5º, Não eliminado / 985003, Jackeline Alves Matos, 5, 6º, Não eliminado / 983695, Risia Alves Pereira, 5, 7º, Não eliminado / 992670, Karoline Garcia Loredo De Andrade, 5, 8º, Não eliminado / 992455, Sheila Pereira De Mattos, 5, 9º, Não eliminado / 989115, Guilherme Dias Silva, 5, 10º, Não eliminado / 992906, Vitor Nogueira Campos Maia, 5, 11º, Não eliminado / 993124, Arlen Dos Santos, 1, 12º, Não eliminado

267. MG – ESPERA FELIZ – GERAL

1014020, Fabio Julio De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 1014035, Flavia Affonso Dutra, 10, 2º, Não eliminado / 1014028, Francisco Mendes De Amorim Neto, 10, 3º, Não eliminado

268. MG – ESPIRITO SANTO DO DOURADO – GERAL

1006722, Brendo Eduardo Prado, 10, 1º, Não eliminado

269. MG – ESTIVA – GERAL

1009194, Regiane Mathias Silva Cansancao, 10, 1º, Classificado / 985842, Emila Martins Justiniano, 10, 2º, Classificado / 1014473, Jean Bonifacio De Moraes, 10, 3º, Classificado / 1008941, Vilma Barros Dos Santos, 7, 4º, Classificado / 977679, Aurelio Xavier De Andrade, 7, 5º, Classificado / 1014397, Julio Cesar Ferraz Vieira, 7, 6º, Não eliminado / 1014430, Edilaine Correia Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 1009693, Leticia Maria Elias, 7, 8º, Não eliminado / 976874, Brenda Siqueira, 7, 9º, Não eliminado / 979203, Yasmin Aparecida Carneiro, 7, 10º, Não eliminado / 987501, Samara Amrtins Gomes, 7, 11º, Não eliminado / 986846, Marlene Pereira De Almeida, 5, 12º, Não eliminado / 983088, Valdevino Lucio Do Amaral Filho, 5, 13º, Não eliminado / 976523, Madalena Da Silva Madureira, 5, 14º, Não eliminado / 1009251, Jusilene Beatriz Alves Luiz, 5, 15º, Não eliminado / 1009573, Fernanda C M Moreira, 5, 16º, Não eliminado / 1009436, Jose Meire Vaz Das Neves, 5, 17º, Não eliminado / 987824, Emanuel De Oliveira Neto, 5, 18º, Não eliminado / 976384, Marcos Alessandro Goncalves, 5, 19º, Não eliminado / 1009486, Aline Cristina Pereira Carvalho, 5, 20º, Não eliminado / 1009345, Flavia Aparecida Prudencio, 5, 21º, Não eliminado / 1009528, Aline Mariano Farraboti, 5, 22º, Não eliminado / 1014328, Tatiane Cristina Tiberio, 5, 23º, Não eliminado / 990637, Taina Pereira Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 991103, Eliane Moreira Dos Santos Martins, 3, 25º, Não eliminado / 990875, Fernando Pereira Moraes, 3, 26º, Não eliminado / 1008991, Rose Mara C Teixeira, 1, 27º, Não eliminado

270. MG – ESTRELA DA BARRA

998631, Amanda Costa Machado, 5, 1º, Classificado

271. MG – ESTRELA DO SUL – GERAL

985897, Juliana Heloisa Santos, 10, 1º, Classificado / 978092, Henrique Bacelar Luciano De Almeida, 5, 2º, Classificado / 978273, Chayene Morais Diniz, 5, 3º, Classificado / 977805, Nathaly Costa Szczerboriski Do Carmo, 5, 4º, Não eliminado / 978220, Jaiany Oliveira Silva, 3, 5º, Não eliminado / 977705, Thais Silva Correa, 1, 6º, Não eliminado

272. MG – EWBANK DA CAMARA – GERAL

996229, Elisangela Ferreira Dos Santos Abrantes, 10, 1º, Classificado / 984913, Graciano Da Silva Andrade, 10, 2º, Não eliminado / 981095, Jose Antonio Cazadio Junior, 10, 3º, Não eliminado / 991089, Flavia David Avelino, 10, 4º, Não eliminado / 996066, Helen Cristina Martins De Moura, 10, 5º, Não eliminado / 978870, Nicholas Silva Pifano, 10, 6º, Não eliminado / 982402, Hugo Eugenio Vieira, 10, 7º, Não eliminado / 995697, Pedro Ernesto Costa Silveira, 10, 8º, Não eliminado / 983080, Renan Lima Da Cunha, 10, 9º, Não eliminado / 983628, Stefany Batista Bastos, 10, 10º, Não eliminado / 978661, Anelise Russi Novais, 7, 11º, Não eliminado / 989817, Ana Paula Santos De Souza, 7, 12º, Não eliminado / 981697, Gabriel Carlos Calixto De Souza, 7, 13º, Não eliminado / 983222, Suely De Alburquerque Vilella, 5, 14º, Não eliminado / 981452, Silvia Regina Farias, 5, 15º, Não eliminado / 992950, Alessandra Almeida, 5, 16º, Não eliminado / 1000816, Daniel Alexandre Dos Santos, 3, 17º, Não eliminado

273. MG – EXTREMA – GERAL

991143, Joao Acacio Da Cunha, 10, 1º, Classificado / 982041, Vera Lucia De Deus, 10, 2º, Classificado / 980164, Fabiano Gottardi, 10, 3º, Classificado / 990860, Douglas Rosa Botelho, 10, 4º, Classificado / 983079, Joel Antonio Telles Junior, 7, 5º, Classificado / 977719, Flavia Cristino De Oliveira, 7, 6º, Classificado / 984163, Nathan Bueno Oliveira, 7, 7º, Classificado / 980567, Aurora Da Silva Rodrigues, 5, 8º, Classificado / 996045, Rosi Cristina Braga, 5, 9º, Classificado / 982604, Rafael Teixeira Da Silva, 5, 10º, Classificado / 980860, Danilo Santos Souza, 5, 11º, Classificado / 982756, Vanessa Conceicao De Jesus, 5, 12º, Não eliminado

274. MG – FRANCISCO DUMONT – GERAL

998545, Italo Bernardo Costa Almeida, 10, 1º, Classificado / 1000731, Tainara Mistica Alves Cabral, 7, 2º, Classificado / 999735, Talia Maria Aparecida Ferreira Da Silva, 7, 3º, Classificado / 999968, Edilene Junia Ribeiro Prado, 7, 4º, Classificado / 1000200, Ingrid Carolaine Ferreira Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 999285, Heleno Clarete Garcias, 5, 6º, Não eliminado / 1004301, Adauto De Jesus Lopes, 5, 7º, Não eliminado / 1000975, Priscila Guedes Da Silva Ramos, 5, 8º, Não eliminado / 998654, Ramon Rodrigo Gomes Menezes, 5, 9º, Não eliminado / 1000474, Macilio Junior Rabelo, 5, 10º, Não eliminado / 1001652, Vanessa Silva Fonseca, 5, 11º, Não eliminado / 1002062, Suzamar Charlene Cabral Antao, 3, 12º, Não eliminado / 999545, Antonio Araujo Vieira, 3, 13º, Não eliminado / 1001928, Maria Odete Da Silva Fonseca, 3, 14º, Não eliminado / 1001352, Marcos Antonio Calixto Souza, 1, 15º, Não eliminado / 1004507, Laudiana Rabelo Fonseca, 1, 16º, Não eliminado

275. MG – FRUTAL – GERAL

992797, Paulo Lucas De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 976362, Isoldina Aparecida Miranda Leonel, 10, 2º, Classificado / 974720, Lucerene Da Silveira Faria Bernardes, 10, 3º, Classificado / 994395, Wilkison Pedro Batista De Queiroz, 10, 4º, Classificado / 980456, Denis Camargo De Lima, 10, 5º, Classificado / 978321, Roberta Aniceto Franca, 10, 6º, Classificado / 984183, Talita Heitor Almeida, 10, 7º, Classificado / 995950, Jose Vinicius Vasconcelos Ferreira, 10, 8º, Classificado / 987211, Euripedes Aparecido Da Silva, 7, 9º, Classificado / 985052, Luciano Ferreira, 7, 10º, Classificado / 983868, Sabrina Cortes Eugenio, 7, 11º, Classificado / 991908, Lucas Luiz Marziotto, 7, 12º, Classificado / 974415, Thamires De Araujo Freitas, 7, 13º, Classificado / 983767, Rosilene Da Silva Martins, 7, 14º, Classificado / 974242, Victor Cabrera De Bonito, 7, 15º, Classificado / 995170, Gustavo Henrique Silva, 7, 16º, Classificado / 976298, Lucas Pimenta Alampe, 7, 17º, Classificado / 995576, Davisson Alves Ferreira, 7, 18º, Classificado / 976540, Otavio Henrique Omoto Rodrigues, 7, 19º, Classificado / 976485, Raquel De Souza Lima, 5, 20º, Classificado / 984670, Jeane Castro De Lira, 5, 21º, Classificado / 996260, Fabio Silva Azevedo Dos Santos, 5, 22º, Classificado / 976578, Daniel Alves Da Silva, 5, 23º, Classificado / 996211, Tatielma Nunes Abreu, 5, 24º, Classificado / 993860, Paulo Renato Macedo Alves, 5, 25º, Classificado / 984500, Laura Auxiliadora Coura Cota Vieira, 5, 26º, Não eliminado / 976619, Joao Paulo Goncalves De Oliveira, 5, 27º, Não eliminado / 973925, Eduardo Oliveira Silva Melo Ferreira, 5, 28º, Não eliminado / 974136, Kemelly Santos Silva, 5, 29º, Não eliminado / 994622, Ana Klivia Ribeiro Gomes Do Nascimento, 5, 30º, Não eliminado / 978094, Juliana Vitoria Martins De Oliveira, 5, 31º, Não eliminado / 976410, Adrielem Vieira Queiroz, 1, 32º, Não eliminado

276. MG – FUNILANDIA – GERAL

1004436, Ivania Alves Rodrigues, 10, 1º, Classificado / 1006460, Pedro Lucas Franca Magalhaes, 7, 2º, Não eliminado / 1002985, Fernanda Pereira De Jesus, 5, 3º, Não eliminado / 1002844, Leandra Aparecida Freitas Mendes, 5, 4º, Não eliminado

277. MG – GONCALVES – GERAL

978197, Wellington Rubens De Faria, 10, 1º, Classificado / 976887, Adriana De Fatima De Souza Oliveira, 5, 2º, Não eliminado / 985400, Robson Oliveiro Floriano, 5, 3º, Não eliminado / 983975, Nadir Rocha De Oliveira, 1, 4º, Não eliminado

278. MG – GRAMINEA

983604, Edelcio Arantes Cespedes, 10, 1º, Classificado / 984127, Rita Eugenio Maranhao, 10, 2º, Classificado / 978942, Silvia Mara Aureliano, 10, 3º, Não eliminado / 976076, Clemilta Almeida Da Costa Gonzaga, 5, 4º, Não eliminado / 974249, Juliano Jose Vieira, 5, 5º, Não eliminado

279. MG – GUAPE – GERAL

1016574, Jessica Prodocimo Pereira, 10, 1º, Classificado / 994226, Tharlley Goncalves Barbosa, 7, 2º, Classificado / 990248, Joelma Maria De Araujo, 5, 3º, Não eliminado / 993568, Ingrid Cristina Rodrigues Soares, 5, 4º, Não eliminado / 994751, Aline Aparecida Silva, 1, 5º, Não eliminado

280. MG – GUARDA-MOR – GERAL

994699, Priscila Bastos Cortes, 10, 1º, Classificado / 981153, Maicon Douglas Pereira Rodrigues, 10, 2º, Classificado / 997289, Miriely Rodrigues Da Fonseca, 5, 3º, Classificado / 995135, Tazia Angelita Da Costa, 5, 4º, Classificado / 997336, Carolaine Carvalho De Menezes, 5, 5º, Não eliminado

281. MG – GUIMARANIA – GERAL

983922, Leonardo Jose Magalhaes, 10, 1º, Classificado / 982592, Diego Eustaquio Braga, 5, 2º, Classificado / 979811, Neilton Machado De Oliveira, 5, 3º, Não eliminado

282. MG – IAPU – GERAL

990874, Edinilson De Sousa Matias, 10, 1º, Classificado / 992979, Heverton De Oliveira Neto, 10, 2º, Classificado / 977631, Kenya Neves Campos Da Silva, 5, 3º, Não eliminado / 993680, Clodoaldo Clotario Moreira De Carvalho, 5, 4º, Não eliminado / 991417, Bruna De Assis Gomes, 5, 5º, Não eliminado / 977763, Samira Sousa Barros, 5, 6º, Não eliminado / 992759, Diego Bruno Fernandes Teixeira, 5, 7º, Não eliminado / 991202, Eliane Aparecida De Souza Barros, 1, 8º, Não eliminado / 992468, Silvania Silva Neves, 1, 9º, Não eliminado

283. MG – IBIRACI – GERAL

1003839, Talita Barbosa Lima Borges, 7, 1º, Classificado / 1002297, Lucas Machado, 7, 2º, Não eliminado / 1002356, Raquel Alves Fernandes De Castro, 5, 3º, Não eliminado / 997082, Beatriz Abadia De Jesus, 5, 4º, Não eliminado

284. MG – IBITIURA DE MINAS – GERAL

973753, Polyana Dias Brettas, 7, 1º, Classificado / 974131, Juliana Candida Daneti, 5, 2º, Não eliminado / 973793, Vivian Caldas, 5, 3º, Não eliminado / 997432, Taina Istefany Rodrigues Veloso, 5, 4º, Não eliminado / 976008, Ana Luiza De Souza, 5, 5º, Não eliminado / 987155, Eliane Candida Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 981221, Catarina Simoes Marques, 5, 7º, Não eliminado

285. MG – ICARAÍ DE MINAS – GERAL

979723, Thauane Da Silva Pinto, 10, 1º, Classificado / 979608, Jose Ailton Pereira Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 986305, Claudia Nascimento Souza, 10, 3º, Não eliminado / 979520, Emanuelly Ramos Romao, 10, 4º, Não eliminado / 997353, Solange Ribeiro De Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 979687, Othon Nunes Ramos Botelho, 7, 6º, Não eliminado / 983398, Henrique Antonio Soares De Queiroz, 7, 7º, Não eliminado / 979705, Patrique Antonio Soares De Queiroz, 7, 8º, Não eliminado / 979649, Maique Valasse Ferreira Dos Santos, 7, 9º, Não eliminado / 986336, Sandy Cristina Souza Vasco, 7, 10º, Não eliminado / 979730, Vitoria Cristina Mota Mendes, 7, 11º, Não eliminado / 979714, Rica Ernana Teixeira Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 997844, Tamires Ramos Barbosa, 5, 13º, Não eliminado / 997911, Taina Istefany Rodrigues Veloso, 5, 14º, Não eliminado / 979734, Washington Nunes Ramos Botelho, 5, 15º, Não eliminado / 979675, Maithon Nunes Ramos Botelho, 5, 16º, Não eliminado / 979494, Ana Flavia Almeida Queiroz, 5, 17º, Não eliminado

286. MG – IGARATINGA – GERAL

992231, Josiane Aparecida Sousa Dias, 10, 1º, Classificado / 993120, Kelma Lopes De Macedo, 10, 2º, Não eliminado / 991777, Chrystian De Oliveira Ferreira, 7, 3º, Não eliminado / 1004218, Adriana De Souza Padilha, 5, 4º, Não eliminado / 992064, Kenea Lopes Cancado Ferreira, 5, 5º, Não eliminado / 985995, Sirlene Soares Moreira Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 991653, Gilmara Moreira Pinto, 5, 7º, Não eliminado / 992400, Daiane Torres Da Silva Gomes, 5, 8º, Não eliminado / 992681, Rafaella Francisca Araujo Rocha, 5, 9º, Não eliminado / 992320, William Cordeiro Neves, 5, 10º, Não eliminado

287. MG – INDAIABIRA – GERAL

987317, Janiclesio Dias Da Silva, 5, 1º, Classificado

288. MG – INHAUMA – GERAL

985979, Reinaldo Aparecido Da Asilva, 10, 1º, Classificado / 998241, Adriana Marques Da Silva Oliveira, 5, 2º, Classificado / 990551, Leandro Gomes Guilherme, 5, 3º, Não eliminado / 990647, Leidislane Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 985951, Anna Luiza Malaquias Oliveira, 5, 5º, Não eliminado / 998184, Graziela Maria Henriques, 3, 6º, Não eliminado / 985894, Maraisa Fernandes Dos Santos, 3, 7º, Não eliminado

289. MG – IPABA – GERAL

1001108, Jeane Franco Miranda Soares, 5, 1º, Classificado

290. MG – IPANEMA – GERAL

1007257, Marconi Mascarenhas, 10, 1º, Classificado / 1006476, Rogerio De Medeiros Pereira, 7, 2º, Não eliminado / 1006635, Joeyd Willian Souza Alos, 7, 3º, Não eliminado / 1007143, Washington Da Silva Alves, 5, 4º, Não eliminado

291. MG – IPUIUNA – GERAL

1002367, Ingryd Dos Santos, 3, 1º, Classificado / 1002424, Suellen Dos Santos, 3, 2º, Classificado / 999261, Joana Darc Lopes, 1, 3º, Não eliminado / 999339, Elen Danila Martins, 1, 4º, Não eliminado / 1002537, Eduardo Da Costa Vieira, 1, 5º, Não eliminado

292. MG – IRAI DE MINAS – GERAL

979719, Gustavo Queiroz Oliveira, 7, 1º, Classificado / 974647, Marilia Alves De Araujo, 5, 2º, Não eliminado

293. MG – ITABIRINHA – GERAL

997265, Simone Pereira, 5, 1º, Classificado

294. MG – ITABIRITO – GERAL

997928, Neuza De Paula Calixto, 10, 1º, Classificado / 997538, Ester Pinho Alves Da Silva, 10, 2º, Classificado / 987780, Saraly Das Gracas, 10, 3º, Classificado / 988076, Fernanda Marques Ferreira, 10, 4º, Classificado / 997985, Adriana Maria Martins, 10, 5º, Classificado / 997900, Giovanna Cristina De Aguiar Pinheiro, 10, 6º, Classificado / 992300, Maria Clara Marinho Aguiar, 7, 7º, Classificado / 991802, Renato Ribeiro Dos Santos, 7, 8º, Classificado / 997824, Fabricio Nunes Pinheiro, 7, 9º, Classificado / 990856, Evanilde Aparecida Pereira Soares, 7, 10º, Classificado / 997451, Tatyane Aparecida De Lima, 7, 11º, Não eliminado / 997632, Amanda De Paula Fernandes, 7, 12º, Não eliminado / 988344, Maryelle Caroline Silva, 7, 13º, Não eliminado / 997672, Bruna De Oliveira Campideli, 7, 14º, Não eliminado / 991470, Elisa Lopes Ferreira Pedrosa, 7, 15º, Não eliminado / 997712, Sinval Roberto Fortes, 5, 16º, Não eliminado / 998047, Marcia Maria De Faria, 5, 17º, Não eliminado / 997416, Maria Madalena Magalhaes, 5, 18º, Não eliminado / 990698, Sandra Maria Moreira Faria, 5, 19º, Não eliminado / 992872, Francisca C Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 989768, Flavia Mariana Santos Das Chagas, 5, 21º, Não eliminado / 998008, Ana Paula Fernandes, 5, 22º, Não eliminado / 989451, Cristiane De Fatima Cunha, 5, 23º, Não eliminado / 990002, Telma Da Conceicao Do Rosario Benicio, 5, 24º, Não eliminado / 988213, Ana Carolina Saraiva Maia, 5, 25º, Não eliminado / 997503, Sara Moraes Fernandes, 5, 26º, Não eliminado / 997955, Iris Maria Martins Batista Araujo, 5, 27º, Não eliminado / 989614, Pedro H Castro Silva, 5, 28º, Não eliminado / 997600, Samily Vitoria Silva Do Carmo, 5, 29º, Não eliminado / 988985, Andrea Aparecida Dos Reis, 3, 30º, Não eliminado / 997762, Jessica Carolina Oliveira, 3, 31º, Não eliminado / 997566, Bruna Gabriela Souza Alves, 3, 32º, Não eliminado / 989357, Shirley Better Ribeiro Pimenta, 1, 33º, Não eliminado / 995270, Taislane Jesus Brito, 1, 34º, Não eliminado

295. MG – ITAGUARA – GERAL

991466, Patricia De Morais Israel Marques, 10, 1º, Classificado / 988968, Carlos Junior Cassio Costa Ferreira, 7, 2º, Classificado / 993105, Luiz Dalmo Barcelos, 5, 3º, Classificado / 989521, Mariza Maria De Andrade, 5, 4º, Classificado / 987060, Marcia Goncalves De Rezende Oliveira, 5, 5º, Classificado / 991290, Maria Da Conceicao Oliveira, 5, 6º, Classificado / 988632, Roberta Cristina Rodrigues Tavares, 5, 7º, Classificado / 989109, Katia Dyana Resende E Silva, 5, 8º, Não eliminado / 988279, Jessyca Tuane Silva Costa, 5, 9º, Não eliminado / 989359, Renata Vilela Rodrigues, 5, 10º, Não eliminado / 987819, Alex Costa Resende, 5, 11º, Não eliminado / 992793, Rayanne Viana Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 990936, Ana Beatriz Silva Morais, 3, 13º, Não eliminado / 987165, Maria Madalena Rodrigues, 1, 14º, Não eliminado / 988025, Xenia Cristina De Oliveira Costa, 1, 15º, Não eliminado / 991690, Lois Odara Aparecida De Andrade Maciel, 1, 16º, Não eliminado / 986920, Daniel Renato De Oliveira, 1, 17º, Não eliminado / 988795, Victor Miguel Resende Andrade, 1, 18º, Não eliminado

296. MG – ITAMOGI – GERAL

999830, Flavia Helena Marques Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 1003534, Mateus Ribeiro Santanelli, 10, 2º, Classificado / 1000416, Ivan Carlos Paiva Silva, 10, 3º, Não eliminado / 1004172, Samuel Miguel Sousa, 7, 4º, Não eliminado / 1003921, Rauany Dos Reis Santos, 7, 5º, Não eliminado / 1003423, Luiz Otavio Codignole Cardoso, 7, 6º, Não eliminado / 1004070, Ronei Antonio Naves De Sousa, 5, 7º, Não eliminado / 998968, Cleide Domingues, 5, 8º, Não eliminado / 1004289, Waldirene Aparecida Santos Sousa Carvalho, 5, 9º, Não eliminado / 999158, Debora Simoni Pereira, 5, 10º, Não eliminado / 999348, Elizeu Domingues, 5, 11º, Não eliminado / 1003813, Mirian Mares Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 999063, Daio Werner Azarias, 5, 13º, Não eliminado / 1000220, Francielly Santos Carvalho Pedrosa, 5, 14º, Não eliminado / 1003618, Matheus Carlos Rafael Brandao, 5, 15º, Não eliminado

297. MG – ITAPEVA – GERAL

987811, Marli Donini Barros, 10, 1º, Classificado / 996375, Esdras Tarsos De Amorim Laurentino, 7, 2º, Classificado / 991307, Eros Vinicius Maciel Antunes, 7, 3º, Classificado / 987253, Matheus Henrique Melo, 7, 4º, Classificado / 993433, Layane Da Silva Santos Mendes, 7, 5º, Classificado / 994705, Vania Lucia Dos Santos, 5, 6º, Classificado / 983851, Guilherme Luiz Da Silva Junior, 5, 7º, Classificado / 1005738, Viviane Da Silva Camargo, 5, 8º, Não eliminado / 996218, Carla Graciela Almeida Silva, 5, 9º, Não eliminado / 995449, Rafaela Santos Silva, 5, 10º, Não eliminado / 983351, Ismael De Oliveira Lourenco, 5, 11º, Não eliminado / 983529, Cirleide De Moura Silva Rocha, 5, 12º, Não eliminado / 991766, Gabriele Nogueira Dos Santos, 5, 13º, Não eliminado / 987518, Joao Gilberto Nunes Kobata, 1, 14º, Não eliminado

298. MG – ITATIAIUCU – GERAL

1007637, Marcilene Da Silva Lima, 5, 1º, Classificado / 1007615, Diulha Dos Santos Goncalves, 5, 2º, Classificado / 1007600, Shirley Cristine Russis Da Silva, 5, 3º, Não eliminado / 1007623, Raires Leite Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 1007652, Zilda Santos Da Silva, 5, 5º, Não eliminado / 1007663, Debora Aparecida De Lima, 5, 6º, Não eliminado / 1008506, Shirley Cristine Russis Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1010371, Raires Leite Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 1007697, Ester Maria Pereira Da Mota, 5, 9º, Não eliminado / 1007675, Lidia Medeiros Dos Santos, 5, 10º, Não eliminado

299. MG – ITAU DE MINAS – GERAL

989551, Clodoaldo Rodrigues Ferreira, 10, 1º, Classificado / 1001200, Carolina De Souza Pinto, 10, 2º, Não eliminado / 992040, Hananiel Gomes De Oliveira, 10, 3º, Não eliminado / 989453, Tais Santos Viela, 7, 4º, Não eliminado / 989961, Bianca Mattar, 7, 5º, Não eliminado / 989296, Marcio Donizetti Oliveira, 5, 6º, Não eliminado / 1001132, Sirlene De Fatima Ferreira, 5, 7º, Não eliminado / 991796, Maria Claudia Soares Goncalves, 1, 8º, Não eliminado

300. MG – ITAUNA – GERAL

1016782, Maria Angela De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 987510, Carlos Nogueira De Faria, 10, 2º, Classificado / 1016770, Danilo De Oliveira Lopes, 10, 3º, Classificado / 991820, Maria Aparecida Rios E Silva, 10, 4º, Classificado / 975914, Shirley Alves Arcos, 10, 5º, Classificado / 1016783, Maria Aparecida Lima Martins, 10, 6º, Classificado / 1049592, Tulio Cesar Figueiro, 10, 7º, Classificado / 992730, Delvan Concordia Da Silva, 10, 8º, Classificado / 991597, Andre Silva Diogo, 10, 9º, Classificado / 980594, Diogo Vieira Machado, 10, 10º, Classificado / 976416, Marcelo Ribeiro Silva, 10, 11º, Classificado / 990747, Fernanda Franco Ferreira, 10, 12º, Classificado / 1016780, Maria Angela De Oliveira, 10, 13º, Classificado / 982893, Silvia Ferreira Ribeiro, 10, 14º, Classificado / 1016785, Tulio Cesas Ribeiro, 10, 15º, Classificado / 1016776, Tulio Cesar Ribeiro, 10, 16º, Não eliminado / 994991, Marina Nubia Goiz De Andrade, 10, 17º, Não eliminado / 1016648, Cristiano Augusto Belchior E Silva, 10, 18º, Não eliminado / 986822, Augusto Cesar Goiz De Andrade, 10, 19º, Não eliminado / 973943, Mateus Filipe Silva, 10, 20º, Não eliminado / 992363, Eder Amaral Sousa Lauro, 10, 21º, Não eliminado / 976838, Vera Tania Aparecida Ferreira Da Silva, 7, 22º, Não eliminado / 976851, Celio Magno Maximiano, 7, 23º, Não eliminado / 1003301, Adilson Rodrigues Nogueira, 7, 24º, Não eliminado / 979761, Fernando Rocha Zica, 7, 25º, Não eliminado / 996096, Luciano Souza Mendes, 7, 26º, Não eliminado / 987841, Mirian Da Conceicao Reis Souza, 7, 27º, Não eliminado / 976058, Clenio Penido Da Fonseca, 7, 28º, Não eliminado / 982565, Ana Paula Maciente Carneiro, 7, 29º, Não eliminado / 979764, Gleiciane Ferreira Dos Santos, 7, 30º, Não eliminado / 982744, Juliane Borba De Souza, 7, 31º, Não eliminado / 976992, Juliana Goncalves Assis, 7, 32º, Não eliminado / 977936, Thiago Mendes Rodrigues, 7, 33º, Não eliminado / 977029, Muriel Ribeiro Da Silva, 7, 34º, Não eliminado / 992623, Tiago Costa Maia, 7, 35º, Não eliminado / 990974, Luiz Manoel Miranda Baeta Tavares, 7, 36º, Não eliminado / 976940, Aline Kelly Souza Batista, 7, 37º, Não eliminado / 980668, Tailline Dilomara Rodrigues Silva, 7, 38º, Não eliminado / 991723, Gleissiana Silva De Souza Alves, 7, 39º, Não eliminado / 977789, Jackson Jones De Andrade, 7, 40º, Não eliminado / 991135, Carlos Eduardo Ribeiro Arcanjo, 7, 41º, Não eliminado / 987337, Gabrielle Stefane Lucio, 7, 42º, Não eliminado / 982686, Marina Leticia Souza Almeida, 7, 43º, Não eliminado / 1016766, Aline Faria Batista Almeida, 7, 44º, Não eliminado / 976103, Thais Rueda Tiburcio, 7, 45º, Não eliminado / 987703, Elimar Jose Da Silva, 5, 46º, Não eliminado / 975872, Denise Goncalves Nogueira Duarte, 5, 47º, Não eliminado / 992226, Tania Aparecida De Gouveia, 5, 48º, Não eliminado / 980406, Bernadete Marques Barbosa Oliveira, 5, 49º, Não eliminado / 991413, Fernanda Cristina De Azevedo, 5, 50º, Não eliminado / 1016772, Karina Boaventura De Carvalho, 5, 51º, Não eliminado / 1016771, Glaucimar Aida De Paula Lopes, 5, 52º, Não eliminado / 1016779, Sirlei Rosa, 5, 53º, Não eliminado / 992918, Patricia Renee Alves Moreira, 5, 54º, Não eliminado / 976472, Marciano Pereira Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 979757, Joelma Aparecida De Araujo, 5, 56º, Não eliminado / 979773, Rosangela Rosaria Moreira, 5, 57º, Não eliminado / 976170, Joseli Leandro De Cassia, 5, 58º, Não eliminado / 1016774, Maria Aparecida Dos Santos, 5, 59º, Não eliminado / 993104, Josiene Aparecida Cunha, 5, 60º, Não eliminado / 1016768, Geisiane Machado Alves, 5, 61º, Não eliminado / 983007, Andreia Patricio Da Silva, 5, 62º, Não eliminado / 1016769, Thiago Campos Da Cruz, 5, 63º, Não eliminado / 976859, Luciene Barbara Da Cunha, 5, 64º, Não eliminado / 979907, Patricia De Sousa Pequeno, 5, 65º, Não eliminado / 975879, Magunus Antonio Lisboa, 5, 66º, Não eliminado / 993017, Cristhiane Da Silva Rodrigues, 5, 67º, Não eliminado / 977880, Luciana Da Silva Rodrigues, 5, 68º, Não eliminado / 983199, Fabricio Goncalves Dos Santos, 5, 69º, Não eliminado / 986995, Dayana Mara De Andrade Camargos Caetano, 5, 70º, Não eliminado / 1016773, Kenia Camila De Oliveira, 5, 71º, Não eliminado / 975894, Ana Luisa Paiva E Silva, 5, 72º, Não eliminado / 977415, Delvan Pereira Pimentel, 5, 73º, Não eliminado / 976029, Stefano Henrique Souza Pires, 5, 74º, Não eliminado / 983086, Raphaela Souza Vieira, 5, 75º, Não eliminado / 977728, Ana Julia Prado Dornas Pinheiro, 5, 76º, Não eliminado / 976268, Ana Paula Mendes Viana Prates, 5, 77º, Não eliminado / 980112, Eduarda Caroline Pereira Peixoto, 5, 78º, Não eliminado / 977504, Anne Gabrielle Marques Ferreira, 5, 79º, Não eliminado / 975885, Kathlen Keley Souza Pires Couto, 5, 80º, Não eliminado / 978357, Gislane Barbosa Oliveira, 3, 81º, Não eliminado / 1016778, Maria Marcia Do Nascimento, 1, 82º, Não eliminado / 1016775, Aline Moreira De Oliveira, 1, 83º, Não eliminado / 977562, Camila Rodrigues Sobrinho, 1, 84º, Não eliminado / 982840, Patricia Franasco Pereira, 1, 85º, Não eliminado / 976066, Joao Vitor De Santana Moreira Martins, 1, 86º, Não eliminado

301. MG – JACUTINGA – GERAL

990525, Elias Antunes Da Silva, 10, 1º, Classificado / 1011842, Tais Fatima Iong Parodi, 7, 1º, Classificado / 982823, Dayene Aparecida Almeida De Oliveira Ezidio, 10, 2º, Não eliminado / 1011885, Natiele Beatriz Da Silva, 5, 2º, Classificado / 977638, Haroldo Mendonca Vilela, 7, 3º, Não eliminado / 1008959, Tania Maria Nobre, 3, 3º, Não eliminado / 977832, Claudio Aparecido Videira, 7, 4º, Não eliminado / 1011873, Natanael Augusto Carl, 3, 4º, Não eliminado / 977023, Silvio Cesar Cardoso Bacci, 7, 5º, Não eliminado / 977102, Celio Dos Reis, 5, 6º, Não eliminado / 977735, Vandre Alan Moreira De Lisboa, 5, 7º, Não eliminado / 977521, Rafael Venceslau Braga, 5, 8º, Não eliminado / 981419, Thais Marianne Delfino, 5, 9º, Não eliminado / 977153, Ana Claudia Alves Santos, 5, 10º, Não eliminado / 992874, Elias Gabriel Grossi, 5, 11º, Não eliminado / 993706, Aline Kerolayne Da Cruz Jorge, 3, 12º, Não eliminado / 978145, Beatriz Carolito Cardoso Agustinho, 1, 13º, Não eliminado

302. MG – JAGUARACU – GERAL

994715, Irani Aparecida Assis Pinto, 10, 1º, Classificado / 995036, Uenia Helena Sergio, 5, 2º, Não eliminado

303. MG – JOSENOPOLIS – GERAL

995193, Valdina Caetano De Oliveira, 5, 1º, Classificado

304. MG – JUVENILIA – GERAL

1002346, Lucas Barbosa Dos Anjos, 7, 1º, Classificado / 1002468, Isadora Kmille Oliveira Magalhaes, 7, 2º, Não eliminado / 1002605, Luis Eduardo Lopo Dourado, 7, 3º, Não eliminado / 1002519, Jener Antonio De Matos, 5, 4º, Não eliminado / 1002649, Everaldo Alves Rodrigues, 5, 5º, Não eliminado / 1002448, Rayca Brito Neris, 5, 6º, Não eliminado / 1002691, Joao Felipe Dos Reis Marques, 5, 7º, Não eliminado / 1002611, Suzane Alves Ferreira Rocha, 1, 8º, Não eliminado

305. MG – LADAINHA – GERAL

992481, Delaias Goncalves Silva, 10, 1º, Classificado / 992693, Luciana Moreira De Lima Oliveira, 7, 2º, Não eliminado / 983761, Cleonice Joana Pereira, 7, 3º, Não eliminado / 992803, Gabrielly Teixeira Ribeiro, 7, 4º, Não eliminado / 993164, Natalicio Nascimento Pereira, 5, 5º, Não eliminado / 992355, Sirleia Evaristo Salomao Goncalves, 5, 6º, Não eliminado / 1000896, Lourivan Saldanha Rocha, 5, 7º, Não eliminado / 1000990, Ismael Vieira Da Costa, 5, 8º, Não eliminado / 1000813, Rossana Lemes De Souza, 5, 9º, Não eliminado / 992586, Allef Borges Reis, 5, 10º, Não eliminado / 981472, Gessica Aparecida Tavares Aguiar, 5, 11º, Não eliminado / 1002310, Sabrina Vieira Da Costa Souza, 5, 12º, Não eliminado / 1002270, Wellington Alves Chagas, 3, 13º, Não eliminado / 1002233, Djaine Alves De Souza, 3, 14º, Não eliminado

306. MG – LAGAMAR – GERAL

991520, Daniel Jose Correa, 7, 1º, Classificado / 993094, Marino Luiz Dorneles Neto, 7, 2º, Classificado / 991627, Claudio De Oliveira Melo, 5, 3º, Não eliminado / 991419, Paulo Henrique Pimenta, 5, 4º, Não eliminado

307. MG – LAGOA FORMOSA – GERAL

981742, Denise Alves Machado, 10, 1º, Classificado / 988123, Mariana De Fatima Oliveira, 7, 2º, Classificado / 981657, Luisa Eduarda De Sousa Oliveira, 7, 3º, Classificado / 981810, Adelio Alves Braga, 5, 4º, Classificado / 985515, Marli Maria Pinto, 5, 5º, Classificado / 993548, Lara Aparecida Santana Braga Nunes, 5, 6º, Classificado / 995507, Andreza Cristina De Oliveira, 5, 7º, Não eliminado / 985210, Tatielle Correa Silva, 5, 8º, Não eliminado / 993331, Beatriz Palhares De Freitas, 5, 9º, Não eliminado / 987674, Maria Fernanda Da Mota, 5, 10º, Não eliminado / 990973, Joao Victor Soares Martins, 5, 11º, Não eliminado / 988591, Noense Aparecida De Andrade Lima, 1, 12º, Não eliminado / 987802, Luciana Jacinto De Melo Santana, 1, 13º, Não eliminado / 988292, Sara Marcolina De Oliveira, 1, 14º, Não eliminado / 981941, Marilene Da Silva, 1, 15º, Não eliminado / 988494, Claudiene Rosa Da Silva, 1, 16º, Não eliminado / 981879, Camila Aparecida Araujo Magalhaes, 1, 17º, Não eliminado

308. MG – LAJINHA – GERAL

1006956, Tamara Loures Chaves, 10, 1º, Classificado / 1007161, Marconi Mascarenhas, 10, 2º, Não eliminado / 1006997, Angelisa Goncalves Regli, 7, 3º, Não eliminado / 1007077, Luna Gonzaga Azine De Oliveira, 7, 4º, Não eliminado / 1006885, Stefane Aparecida Siqueira, 5, 5º, Não eliminado / 1006715, Osvaldo De Souza Silva, 5, 6º, Não eliminado / 1006817, Nayriana Aparecida De Souza Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1006561, Shara Paula Oliveira, 5, 8º, Não eliminado

309. MG – LEANDRO FERREIRA – GERAL

995992, Janaina Faria Moreira, 7, 1º, Classificado / 992002, Luzia Helena Pinto, 5, 2º, Não eliminado / 991879, Celio Filipe De Lacerda, 1, 3º, Não eliminado

310. MG – LEME DO PRADO – GERAL

1002974, Elizabeth Gomes De Andrade, 5, 1º, Classificado / 998544, Natan Marcal Barroso, 5, 2º, Classificado / 998498, Maria Verenice Gomes Rodrigues, 5, 3º, Classificado / 994974, Gabriel Antonio Coelho Machado, 5, 4º, Classificado

311. MG – LUISBURGO – GERAL

984648, Andre Luiz Menezes Pereira, 10, 1º, Classificado / 991021, Edson Maculano Junior, 5, 2º, Classificado / 978436, Diogo Da Silva Rodrigues, 1, 3º, Não eliminado

312. MG – MACHACALIS – GERAL

997919, Nilce Alves Da Rocha, 10, 1º, Classificado / 997394, Ronildo Vaqueiro Guimaraes, 10, 2º, Não eliminado / 996996, Rejane Alves De Oliveira, 10, 3º, Não eliminado / 997367, Edmara Chaves Sousa, 10, 4º, Não eliminado / 997511, Brenda Pinheiro Goncalves Batista, 10, 5º, Não eliminado / 997229, Wellington Gil De Souza, 7, 6º, Não eliminado / 997115, Zenilde Oliveira Costa, 7, 7º, Não eliminado / 997669, Girlandio Marcio Da Silva Souza, 7, 8º, Não eliminado / 997426, Katia Marques De Oliveira, 7, 9º, Não eliminado / 997686, Lucas Leite Costa, 7, 10º, Não eliminado / 997492, Sheila Mastins Calixto De Brito, 7, 11º, Não eliminado / 997523, Josue Rodrigues De Oliveira, 7, 12º, Não eliminado / 997212, Ingrid Duarte Pereira, 7, 13º, Não eliminado / 997633, Larissa Marinho Da Silva, 7, 14º, Não eliminado / 997266, Sara Alves Carvalho, 7, 15º, Não eliminado / 997457, Luis Felipe De Araujo Pereira, 7, 16º, Não eliminado / 997473, Bernardo Soares Nascimento, 7, 17º, Não eliminado / 997714, Fabiana Medina De Souza, 5, 18º, Não eliminado / 997816, Kathia Fagundes Da Rocha, 5, 19º, Não eliminado / 997243, Maria Das Gracas Pereira Galvao, 5, 20º, Não eliminado / 997701, Idalia Costa Pereira, 5, 21º, Não eliminado / 997628, Ana Iris Soares Dos Santos, 5, 22º, Não eliminado / 997181, Jackson Michael Dos Santos Ferraz, 5, 23º, Não eliminado / 997737, Danielle Quaresma Caldeira Dos Santos, 5, 24º, Não eliminado / 997560, Jessica Rodrigues Da Silva, 5, 25º, Não eliminado / 996979, Kesia Figueiredo Castro, 5, 26º, Não eliminado / 997756, Shirley Matos Dos Santos, 5, 27º, Não eliminado / 997314, Jade Marine Martins Silva, 5, 28º, Não eliminado / 997742, Rhyan Lopes De Macedo, 5, 29º, Não eliminado / 997312, Sanny Clara Amaral De Azevedo, 5, 30º, Não eliminado / 997773, Lucas Rodrigues Silva, 5, 31º, Não eliminado / 997158, Clarisse Ferraz Do Nascimento, 5, 32º, Não eliminado / 997537, Monica Mendes Souza, 1, 33º, Não eliminado / 997774, Rayssa Jesus Da Silva, 1, 34º, Não eliminado

313. MG – MALACACHETA – GERAL

978568, Elodim Dos Passos Sales, 10, 1º, Classificado / 981421, Alberthy Rocha Amaral Camargos, 10, 2º, Não eliminado / 978898, Mariana Soares Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 1002421, Rosangela Cordeiro De Azevedo, 7, 4º, Não eliminado / 978710, Roberto Carlos Ferreira Gomes, 5, 5º, Não eliminado / 1002458, Ana Heloisa Gomes Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 978996, Shasquia Marina Soares Da Costa, 5, 7º, Não eliminado

314. MG – MANHUMIRIM – GERAL

995338, Poliana Lama Sanglard, 10, 1º, Classificado

315. MG – MARIANA – GERAL

997423, Mauro Tadeu Ferreira De Morais, 10, 1º, Classificado / 996848, Juaria Moreira De Figueiredo Speer, 10, 2º, Classificado / 997814, Tedson Da Silva Souza, 10, 3º, Classificado / 998247, Devanir De Paula Castro, 10, 4º, Classificado / 1005039, Wagner Luiz De Oliveira Muller, 10, 5º, Classificado / 982138, Magdiel Martins Palmeira, 10, 6º, Não eliminado / 998429, Wagner Luiz De Oliveira Muller, 10, 7º, Não eliminado / 997649, Caio Henrique Da Silva Campanha, 10, 8º, Não eliminado / 997339, Igor De Abreu Oliveira, 10, 9º, Não eliminado / 997991, Alberto Oliveira Da Silva, 10, 10º, Não eliminado / 997760, Mateus Henrique Do Couto, 10, 11º, Não eliminado / 998112, Robert Junio De Andrade Costa Gandra, 10, 12º, Não eliminado / 997703, Rian Silva Da Cruz, 10, 13º, Não eliminado / 997501, Fernanda De Oliveira, 7, 14º, Não eliminado / 976749, Julio Cesar Zeferino, 7, 15º, Não eliminado / 997525, Shirley Carla De Castro, 7, 16º, Não eliminado / 997733, Wanderson Sousa Rodrigues De Oliveira, 7, 17º, Não eliminado / 997913, Midian Julio Benedito, 7, 18º, Não eliminado / 997898, Daniela Das Gracas Luzia, 7, 19º, Não eliminado / 998416, Vinicius De Araujo, 7, 20º, Não eliminado / 998206, Rafael Hugo Dos Santos, 7, 21º, Não eliminado / 997679, Eliane Da Silva Lopes Leocadio, 7, 22º, Não eliminado / 996783, Lorena Storino, 7, 23º, Não eliminado / 997782, Helbert Junior Sales Camilo, 7, 24º, Não eliminado / 998367, Sabrina Ribeiro, 7, 25º, Não eliminado / 985121, Katia Lenina Da Silva Rosa, 7, 26º, Não eliminado / 998042, Carlos Vitor Rodrigues De Jesus, 7, 27º, Não eliminado / 998019, Debora Goncalves Lima, 7, 28º, Não eliminado / 998089, Milena Justo Do Amarante, 7, 29º, Não eliminado / 997470, Maria Teresa Garcia Ribeiro, 7, 30º, Não eliminado / 998189, Julia Moreira Santos, 7, 31º, Não eliminado / 998479, Camila De Almeida Amorim, 7, 32º, Não eliminado / 998396, Arthur De Assis Xavier, 7, 33º, Não eliminado / 997941, Pedro Augusto Da Silva, 7, 34º, Não eliminado / 996817, Ana Carolina De Figueiredo Speer, 7, 35º, Não eliminado / 997965, Milena Das Gracas De Souza, 7, 36º, Não eliminado / 997622, Andrew Ribeiro De Azevedo, 7, 37º, Não eliminado / 997594, Kassio Keliton Miranda De Morais, 7, 38º, Não eliminado / 998331, Hamilton Eustaquio Da Silva Campos, 5, 39º, Não eliminado / 993566, Suely Lacerda Gomes, 5, 40º, Não eliminado / 998344, Eveline Da Silva Barbosa, 5, 41º, Não eliminado / 977898, Raul De Oliveira Lopes, 5, 42º, Não eliminado / 997549, Tassila Dos Santos Rodrigues, 5, 43º, Não eliminado / 998161, Isaac Moreira Patrocinio, 5, 44º, Não eliminado / 998140, Samuel Gustavo Da Cruz Mendes, 5, 45º, Não eliminado / 997836, Aquila Cristina Julio, 5, 46º, Não eliminado / 984835, Thais Camilly Pinheiro De Oliveira, 5, 47º, Não eliminado / 997874, Jennifer Mary Santos Da Silva, 5, 48º, Não eliminado

316. MG – MARLIERIA – GERAL

989936, Francisca Orivan Da Silva Alves, 10, 1º, Classificado / 989803, Luma Rodrigues E Souza, 10, 2º, Não eliminado / 992746, Ana Lazarina Assis Caetano, 7, 3º, Não eliminado / 992524, Brenner Araujo Quintao, 5, 4º, Não eliminado

317. MG – MARTINS SOARES – GERAL

976658, Flavia Dias Herculano Raposo, 10, 1º, Classificado / 995241, Everton Rodrigues Thuler Goulart, 7, 2º, Não eliminado / 995819, Alvina Rodes Emerick, 7, 3º, Não eliminado / 978354, Geiza Lacerda Ferreira, 5, 4º, Não eliminado / 976742, Carla Beatriz Catheringer Silveira, 5, 5º, Não eliminado

318. MG – MATEUS LEME – GERAL

1004509, Marta Matilde De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 1001321, Jaqueline Rodrigues De Queiroz, 10, 2º, Classificado / 991557, Adriana Cristina De Souza, 10, 3º, Classificado / 988356, Andre Silva Diogo, 10, 4º, Classificado / 988780, Mery Rose Alves Da Silva Oliveira, 10, 5º, Classificado / 999516, Romilda Conceicao Pereira Da Silva, 10, 6º, Classificado / 1002591, Alexandra Ribeiro Nazaro, 10, 7º, Não eliminado / 1001096, Patricia Regina Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 1002897, Karina Michele Diniz Silverio, 10, 9º, Não eliminado / 1000206, Andreia Rosa Miranda, 10, 10º, Não eliminado / 999894, Paola Conceicao Da Silva, 10, 11º, Não eliminado / 1004761, Rany Sara Moreira, 10, 12º, Não eliminado / 1000533, Tiago Vinicius Goncalves Paixao, 10, 13º, Não eliminado / 1005088, Rayane De Faria Hipolito, 10, 14º, Não eliminado / 1003071, Leydiane Dabila De Lima Alves, 10, 15º, Não eliminado / 1000968, Denise Romana De Araujo, 7, 16º, Não eliminado / 992192, Wanderson De Jesus Mendes, 7, 17º, Não eliminado / 1000692, Renato Belo Rocha, 7, 18º, Não eliminado / 1004667, Leandro Rosa Da Silva, 7, 19º, Não eliminado / 1001201, Leiliane Pecanha Silva, 7, 20º, Não eliminado / 1004342, Luiz Eduardo Ferreira De Jesus, 7, 21º, Não eliminado / 1000071, Vitoria Luiza Torres Ferreira, 7, 22º, Não eliminado / 992333, Geisiane Pego Da Rocha, 7, 23º, Não eliminado / 1000361, Wilson Silveira Filho, 7, 24º, Não eliminado / 995785, Maria Aparecida De Faria Hipolito, 5, 25º, Não eliminado / 1007978, Maria Aparecida Nunes De Almeida, 5, 26º, Não eliminado / 989987, Antonio Aparecido De Oliveira, 5, 27º, Não eliminado / 1008024, Claudia Vieira Soares, 5, 28º, Não eliminado / 1008194, Maria Helena Dos Santos, 5, 29º, Não eliminado / 1005201, Reinaldo Jose Pereira Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 1008134, Sandra Terezinha De Souza Santos, 5, 31º, Não eliminado / 1007943, Gilmara Eristina, 5, 32º, Não eliminado / 1008111, Aparecida Dos Santos Teixeira, 5, 33º, Não eliminado / 990110, Adriana Da Costa Miranda, 5, 34º, Não eliminado / 1005488, Aparecida Manuel Alves, 5, 35º, Não eliminado / 991730, Juliana De Jesus, 5, 36º, Não eliminado / 989218, Andre Lucas Da Silva Neto, 5, 37º, Não eliminado / 1008049, Michele Lumdblad, 5, 38º, Não eliminado / 1008061, Valdirene Aparecida Costa Sena, 5, 39º, Não eliminado / 989727, Bruna Caroline Dos Santos Teixeira, 5, 40º, Não eliminado / 1005422, Nagila Nagem Marinho, 5, 41º, Não eliminado / 1008101, Lucas Rodrigues Ferreira, 5, 42º, Não eliminado / 1008235, Eduarda Roberta Santos Mendes, 5, 43º, Não eliminado / 1007958, Jessica Silva Kelmer, 5, 44º, Não eliminado / 1008078, Gabriel Luydson De Oliveira, 5, 45º, Não eliminado / 1008003, Isadora Silva Martinelli, 5, 46º, Não eliminado / 1008170, Gabriela Fernanda Oliveira Silva, 5, 47º, Não eliminado / 1005293, Pytherson Da Luz Ribeiro, 5, 48º, Não eliminado / 1005795, Isaac Samuel Andrade Araujo, 5, 49º, Não eliminado / 1008149, Rhuan Pablo Souza Santos Da Silva, 5, 50º, Não eliminado / 1005640, Leonardo Soares Santos Correia Lima Souza, 5, 51º, Não eliminado / 1008206, Jeane Lucia Nascimento Oliveira, 3, 52º, Não eliminado / 1005984, Norma Vieira De Morais, 3, 53º, Não eliminado / 989070, Silma Maria Paulina, 1, 54º, Não eliminado / 1008230, Marcelo Lucio Barbosa, 1, 55º, Não eliminado / 1008213, Aline Costa De Moura Oliveira, 1, 56º, Não eliminado / 991917, Fabricio Fernandes De Jesus, 1, 57º, Não eliminado / 988144, Mauricio Janio Dos Santos, 1, 58º, Não eliminado

319. MG – MATIAS BARBOSA – GERAL

999153, Leandro Francisco Da Silva Junior, 10, 1º, Classificado / 976795, Yago Luis De Almeida Marques, 10, 2º, Não eliminado / 977340, Samuel Ferreira Nalissi, 10, 3º, Não eliminado / 999658, Patrick Alexadrede Matos Querino, 10, 4º, Não eliminado / 977267, Elaine Cristina Ferreira, 7, 5º, Não eliminado / 999949, Nadio Pereira De Santana, 7, 6º, Não eliminado / 977446, Felipe Da Silva Goncalves, 7, 7º, Não eliminado / 999296, Rafaela Malta Celestino Marinho, 7, 8º, Não eliminado / 983206, Thais Evangelista Martins, 7, 9º, Não eliminado / 999813, Antonio Ernesto Damas Oliveira, 7, 10º, Não eliminado / 999415, Julia Martins Casemiro, 7, 11º, Não eliminado / 977671, Vandirlei Chaves Leal Junior, 7, 12º, Não eliminado / 978041, Pyther Da Silva Goncalves, 7, 13º, Não eliminado / 978283, Gustavo Henrique Rodrigues Gomes, 7, 14º, Não eliminado / 999053, Diego Faria Carvalho, 5, 15º, Não eliminado / 977747, Sandra Cristina De Andrade, 5, 16º, Não eliminado / 999509, Antonio Pedro Medeiros De Maoura, 5, 17º, Não eliminado / 977825, Luciano Marcus Peres De Oliveira, 5, 18º, Não eliminado / 990159, Josiana Tavella Lemon Ge, 5, 19º, Não eliminado / 976764, Maria Heloisa Dos Santos Dias, 5, 20º, Não eliminado / 1000238, Lilian De Castro Silva, 5, 21º, Não eliminado / 1000809, Francisco Carlos Otaviano Maradeia, 5, 22º, Não eliminado / 1000086, Stephany Vitoria Da Asilva, 5, 23º, Não eliminado / 977921, Matheus Vinicius De Andrade Pinto, 5, 24º, Não eliminado / 1000981, Josilene Fraga Carnevali, 3, 25º, Não eliminado / 1001151, Adryelle Damiao Meireles, 3, 26º, Não eliminado

320. MG – MATUTINA – GERAL

991558, Gabriella Kettlen Da Silva Alves, 7, 1º, Classificado / 985667, Denis Da Cruz Silva, 7, 2º, Classificado / 985959, Carla Rodrigues Barbosa, 7, 3º, Não eliminado / 985945, Joelma Goncalves De Oliveira, 5, 4º, Não eliminado / 989547, Larissa Cristina Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 990869, Ana Luiza Da Silva, 1, 6º, Não eliminado

321. MG – MELO VIANA

1009158, Cristiano Santana Silva, 10, 1º, Classificado / 1010058, Guilherme Schmidt De Oliveira, 7, 2º, Não eliminado / 1009542, Carlos Alberto Pereira, 5, 3º, Não eliminado / 1010361, Helena Rodrigues De Oliveira, 5, 4º, Não eliminado / 1009970, Lucineia Lima Bispo, 5, 5º, Não eliminado / 1009269, Adriana Rosa Goncalves, 5, 6º, Não eliminado / 1009403, Bruno Silverio Ribeiro Gomes, 5, 7º, Não eliminado / 1008975, Alex Vinicius Dos S Oliveira, 5, 8º, Não eliminado / 1009887, Dayana Mara Vieira De Paiva, 5, 9º, Não eliminado / 1009035, Raquel Milane De Aguiar Vieira, 5, 10º, Não eliminado / 1009808, Marlecia Aparecida De Souza, 1, 11º, Não eliminado / 1009637, Emily Franca De Souza Ramos, 1, 12º, Não eliminado

322. MG – MENDES PIMENTEL – GERAL

996829, Geisiane De Almeida Ferreira Militao, 10, 1º, Classificado / 995559, Beatriz Eugenia Bicalho, 10, 2º, Não eliminado / 996374, Bianca Oliveira Lima, 10, 3º, Não eliminado / 996630, Thayna Fernanda Matildes Januario, 5, 4º, Não eliminado / 996933, Etny Tayllan Goncalves Campos, 5, 5º, Não eliminado / 996521, Brenda Soares Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 996168, Agostinho Vieira Da Silva, 3, 7º, Não eliminado

323. MG – MIRAI – GERAL

1014043, Laraluiuz Vicente Araujo, 10, 1º, Classificado / 1013900, Marisa De Paula Silva Santos, 7, 2º, Classificado / 1014030, Juliana Fernandes Rodrigues, 7, 3º, Não eliminado / 1013833, Jefferson Vinicius Bentinho, 5, 4º, Não eliminado / 1014039, Lucas Maylon Peixoto Batista, 5, 5º, Não eliminado

324. MG – MONTE CARMELO – GERAL

991323, Rosemeire Batista Miranda, 10, 1º, Classificado / 990790, Lucelia Dos Reis De Souza, 10, 2º, Classificado / 991911, Luciene Alves Saores, 10, 3º, Classificado / 987636, Paula Regina Figueredo Candido, 10, 4º, Classificado / 985702, Fernando Araujo Espanhol, 10, 5º, Classificado / 983484, Hanna Sthella Bueno Da Silva, 10, 6º, Classificado / 992289, Pedro Antonio Silva Matias, 10, 7º, Não eliminado / 993305, Geovani Bonifacio Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 984136, Bruna Amanda De Castro Silva, 10, 9º, Não eliminado / 988003, Iilma Correa De Lima Alves, 7, 10º, Não eliminado / 982654, Leticia Clementino Da Silva, 7, 11º, Não eliminado / 993034, Leide Dayne De Souza Ribeiro, 7, 12º, Não eliminado / 985473, Serguei Indfoi, 7, 13º, Não eliminado / 993403, Adriel Da Costa Fernandes, 7, 14º, Não eliminado / 983712, Sean Luis De Oliveira, 7, 15º, Não eliminado / 993193, Gustavo Henrique Bueno, 7, 16º, Não eliminado / 989180, Ana Carolina Ferreira Da Silva Santos, 7, 17º, Não eliminado / 989425, Emyliana Fernandes Silva, 7, 18º, Não eliminado / 991669, Elaine Araujo Oliveira, 7, 19º, Não eliminado / 985297, Wilson Araujo De Oliveira Junior, 7, 20º, Não eliminado / 984983, Leonardo Richard Marques Goncalves, 7, 21º, Não eliminado / 1001061, Luana Leticia Da Silva Teles, 7, 22º, Não eliminado / 991152, Ana Rosa De Almeida Castro Dos Reis, 7, 23º, Não eliminado / 990131, Livia Brochi Nascimento, 7, 24º, Não eliminado / 999762, Ana Carolina Alves Rosa, 7, 25º, Não eliminado / 985151, Ismael Sousa Silva, 7, 26º, Não eliminado / 984323, Luis Felipe Ferreira Batista, 7, 27º, Não eliminado / 983555, Livia Goncalves Guilherme Raimundo, 7, 28º, Não eliminado / 989686, Gustavo Henrique Pereira Nielen, 7, 29º, Não eliminado / 999378, Dayanne Silva Dias, 7, 30º, Não eliminado / 988843, Thalissia Fellicio De Freitas Pacheco, 7, 31º, Não eliminado / 987800, Stefany Maria Dos Reis Custodio, 7, 32º, Não eliminado / 982915, Sandy Emanuelly Pinheiro De Oliveira, 7, 33º, Não eliminado / 989881, Gabriel Dias Pires, 7, 34º, Não eliminado / 984033, Julia Mendes Silva, 7, 35º, Não eliminado / 988168, Lyandra Viana Santos, 7, 36º, Não eliminado / 990957, Kenia Faria Rodrigues, 7, 37º, Não eliminado / 999533, Danielle Silva Dias, 7, 38º, Não eliminado / 991494, Lais Moreira De Paula, 7, 39º, Não eliminado / 988994, Jordana Bosi De Oliveira, 7, 40º, Não eliminado / 983189, Ana Carina Vieira Pereira, 7, 41º, Não eliminado / 982768, Vitoria Ferreira Marcelino, 5, 42º, Não eliminado / 1000057, Edimeire Lopes, 5, 43º, Não eliminado / 988524, Elenir De Melo Oliveira, 5, 44º, Não eliminado / 993756, Moises Veloso, 5, 45º, Não eliminado / 992099, Juliene Petrina Silva Martins, 5, 46º, Não eliminado / 999918, Laodiceia Gomes Bezerra, 5, 47º, Não eliminado / 983355, Josiane Sebastiana De Freitas, 5, 48º, Não eliminado / 987357, Kelly Patricia De Castro, 5, 49º, Não eliminado / 983078, Raquel Regina Alves Oliveira, 5, 50º, Não eliminado / 1001925, Caio Henrique Alves Amaral, 5, 51º, Não eliminado / 992728, Janaina Maria De Fatima, 5, 52º, Não eliminado / 984569, Naessa Liveira Da Silva, 5, 53º, Não eliminado / 985525, Maria Eduarda Oliveira, 5, 54º, Não eliminado / 994093, Vinicius Pires Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 991804, Thamara Cristina Caetano, 5, 56º, Não eliminado / 993969, Samyra Aparecida De Souza Borges, 5, 57º, Não eliminado / 983884, Luana Aparecida De Oliveira Batista, 5, 58º, Não eliminado / 983911, Kelly Cristina Martins Dos Santos, 5, 59º, Não eliminado / 982015, Pablo Henrique Davi De Lima, 5, 60º, Não eliminado / 999645, Elizeme Batista Da Silva Santos, 3, 61º, Não eliminado / 994495, Naessa Fernando Santos De Oliveira, 3, 62º, Não eliminado / 999210, Elber Dias Vieira, 1, 63º, Não eliminado

325. MG – MONTE FORMOSO – GERAL

993410, Paula Alves Rodrigues, 7, 1º, Não eliminado / 993246, Joyce Pereira De Sousa, 7, 2º, Não eliminado

326. MG – MONTE SIAO – GERAL

978722, Sidnei Antonio Ribeiro Da Rosa, 10, 1º, Classificado / 983848, Jose Anselmo Ribeiro, 10, 2º, Classificado / 978492, Bruna Machado, 10, 3º, Classificado / 983130, Alice Maria Bernardi, 7, 4º, Classificado / 978011, Alisson Ramos De Souza, 7, 5º, Classificado / 977170, Jair De Souza, 5, 6º, Classificado / 978400, Rita De Cassia Lopes De Souza, 5, 7º, Classificado / 979879, Irma De Fatima Siqueira De Souza, 5, 8º, Classificado / 976759, Isede Maria Brito De Oliveira Boz, 5, 9º, Classificado / 976995, Gustavo Ferreira Nogueira, 5, 10º, Classificado / 979972, Tatiana Alves De Oliveira Lima, 5, 11º, Classificado / 976458, Gabriele Lima Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 994518, Nicole Fernandes Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 977072, Natalia Vitoria Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 991074, Horacio Gloria Canela, 1, 15º, Não eliminado / 978989, Ronaldo Pereira Da Silva, 1, 16º, Não eliminado / 979924, Midia Elda Norberto De Souza, 1, 17º, Não eliminado

327. MG – MORRO DA GARCA – GERAL

981707, Bruno Silveira Diniz Fernandes, 7, 1º, Classificado / 980245, Flavio Eduardo Alves, 7, 2º, Classificado / 980099, Jordana Da Silva Fernandes, 7, 3º, Não eliminado / 981509, Jaqueline Tatiane Barbosa De Sousa, 5, 4º, Não eliminado / 977248, Aline Rodrigues Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 980550, Dara Cunha De Oliveira, 5, 6º, Não eliminado / 987264, Gustavo De Oliveira Gomes, 5, 7º, Não eliminado / 980194, Renata Dias Da Silva, 5, 8º, Não eliminado

328. MG – MORRO DO FERRO

985179, Thalita Pereira Caprune Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 986950, Maisa Frade, 7, 2º, Classificado / 990231, Igor Maike Canaa Resende, 7, 3º, Não eliminado / 1006167, Filipe Ribeiro Salgado Santos, 7, 4º, Não eliminado / 992149, Victor Lucas Valadares De Freitas, 7, 5º, Não eliminado / 996114, Carmen Filomena Vasconcelos Canhesto, 5, 6º, Não eliminado / 991746, Marcilene Aparecida De Oliveira, 5, 7º, Não eliminado / 987905, Josiete Cristiana Da Silva Correa, 5, 8º, Não eliminado / 989239, Anderson Expedito Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 987009, Julia Das Dores Elidio, 5, 10º, Não eliminado / 985428, Whashington Damasceno, 5, 11º, Não eliminado / 991502, Kenya Sales Leao, 5, 12º, Não eliminado / 984787, Gadner Rufino Ferreira, 5, 13º, Não eliminado / 984963, Ana Leticia Ribeiro, 5, 14º, Não eliminado / 995794, Natalia Nazare Jesus Oliveira, 5, 15º, Não eliminado / 991583, Kemila Araujo Ferreira, 5, 16º, Não eliminado / 985567, Livia Agreste Alvim, 5, 17º, Não eliminado / 983500, Maria De Fatima Araujo Custodio, 1, 18º, Não eliminado

329. MG – MUNHOZ – GERAL

993999, Silvana Pereira Da Cruz, 5, 1º, Classificado / 989693, Lidiane Aparecida Ramalho, 5, 2º, Classificado / 989194, Jaine Maria Jacinto, 5, 3º, Não eliminado

330. MG – MUTUM – GERAL

1006998, Erica Edivirgens De Souza Leite, 10, 1º, Classificado / 991606, Gutierrez Arruda Souza, 10, 2º, Classificado / 1001364, Renata Pereira De Oliveira, 10, 3º, Classificado / 1001052, Alan Antonio Grigorio Silva, 10, 4º, Classificado / 995419, Eloiza Carla Gomes Ribeiro, 10, 5º, Classificado / 1006925, Amanda Santana Dos Prazeres, 10, 6º, Classificado / 995942, Thais Freitas Alves, 10, 7º, Não eliminado / 1005787, Diogo Alves Pereira, 7, 8º, Não eliminado / 1005149, Savio De Oliveira Barcelos, 7, 9º, Não eliminado / 1006728, Larissa Tavares Rodrigues Maia, 7, 10º, Não eliminado / 992160, Samara Matos Reges Garcia, 7, 11º, Não eliminado / 1001615, Fabiele Freitas Alves, 7, 12º, Não eliminado / 1005315, Maria Da Penha Godinho Santos, 5, 13º, Não eliminado / 1006481, Maura Marli De Souza, 5, 14º, Não eliminado / 994912, Reginaldo Silva Camilo, 5, 15º, Não eliminado / 1004931, Patricia Ruivo Lopes Hubner, 5, 16º, Não eliminado / 1007207, Ramon Souza Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 1006244, Michel Platini Gularte Dos Santos, 5, 18º, Não eliminado / 1002120, Wanielly Haline Hubner, 5, 19º, Não eliminado / 993285, Lucilene De Aquino Tavares, 5, 20º, Não eliminado / 1006037, Bruno Silva De Siqueira, 5, 21º, Não eliminado / 1007067, Givone Francisca Teodoro Dias, 5, 22º, Não eliminado / 993786, Bruna Gularte Dos Santos, 5, 23º, Não eliminado / 1001859, Maria Emilia De Souza Andrade, 5, 24º, Não eliminado / 994429, Gustavo Alves Da Rocha, 5, 25º, Não eliminado / 1007149, Maria Clara Da Silva Nilo, 5, 26º, Não eliminado / 1006800, Cleidiane Pereira Da Silva, 1, 27º, Não eliminado

331. MG – NAQUE – GERAL

1007838, Julia Oliveira Alves, 7, 1º, Classificado / 1007860, Kesia Dos Santos Rodrigues, 5, 2º, Não eliminado

332. MG – NOVA PONTE – GERAL

974799, Nilza Elaine Dos Santos Taborda, 10, 1º, Classificado / 988243, Jhones De Morais Garcia, 10, 2º, Classificado / 974103, Cristiano Jorge Dos Santos, 10, 3º, Classificado / 976967, Alberto Christiann Leite Abreu, 10, 4º, Classificado / 980969, Wellitania Sidney Ferreira Dos Santos, 10, 5º, Não eliminado / 976282, Jessica Naiane Luiz Araujo, 10, 6º, Não eliminado / 994927, Marcia Arruda Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 976364, Maralice Dos Santos Dias, 10, 8º, Não eliminado / 974650, Jose Dos Reis Pires, 7, 9º, Não eliminado / 978756, Alessandro Ramos Rolim, 7, 10º, Não eliminado / 978421, Hemerson Santos Schmeidereit, 7, 11º, Não eliminado / 995317, Joao Vitor Henrique Da Silva, 7, 12º, Não eliminado / 974734, Felipe Augusto Rodrigues Dias, 7, 13º, Não eliminado / 980301, Phamela Goncalves Dos Santos, 7, 14º, Não eliminado / 977065, Ana Flavia Souza Reis, 7, 15º, Não eliminado / 974695, Ihury Tavares Agostinho, 7, 16º, Não eliminado / 977182, Diovanna Paula Alves Rocha, 7, 17º, Não eliminado / 977884, Otavio Augusto Da Cunha, 7, 18º, Não eliminado / 973881, Sueli Maria Santos, 5, 19º, Não eliminado / 980065, Neli Luzia Fonseca Gomes, 5, 20º, Não eliminado / 978160, Viviane Correa De Padua, 5, 21º, Não eliminado / 976221, Antonia Rogeria Feitosa Luz, 5, 22º, Não eliminado / 974771, Fabiana Dos Santos Mendes, 5, 23º, Não eliminado / 973964, Danielle De Sousa Duarte, 5, 24º, Não eliminado / 978088, Edezio Cipriano Boaventura Neto, 5, 25º, Não eliminado / 974820, Atila Leandro Dos Reis, 5, 26º, Não eliminado / 978673, Ana Paula De Sousa, 5, 27º, Não eliminado / 978339, Renata Dias Santiago, 5, 28º, Não eliminado / 978498, Mariana Regina De Assis Silva, 5, 29º, Não eliminado / 989275, Eduarda Cristina Cipriano, 5, 30º, Não eliminado / 980893, Raiane Soares Dos Santos, 3, 31º, Não eliminado / 974022, Gabriel Duarte Lopes, 3, 32º, Não eliminado / 981048, Luiz Antonio Olivertino, 1, 33º, Não eliminado / 980804, Rosinilda De Souza Alves, 1, 34º, Não eliminado

333. MG – NOVA SERRANA – GERAL

998961, Ney Augusto Da Silva, 10, 1º, Classificado / 999006, Maria Rita Dos Santos Caetano, 10, 2º, Classificado / 982144, Adilton Gomes Dos Santos, 10, 3º, Classificado / 982907, Selma Antonia De Souza, 10, 4º, Classificado / 987388, Ckristiane Mara De Freitas Chagas, 10, 5º, Classificado / 980433, Marcia Candida Da Silva, 10, 6º, Classificado / 987156, Henrique Ferreira Esteves, 10, 7º, Classificado / 982420, Tiago Ferreira Da Silva, 10, 8º, Classificado / 981190, Gabriel Ventura Dos Reis, 10, 9º, Classificado / 993359, Priscilla Carolline Araujo Soares, 10, 10º, Classificado / 998831, Alyne Pereira Costa, 10, 11º, Classificado / 980884, Rosilene Pereira Dos Santos, 10, 12º, Classificado / 986926, Eliane Carneiro Cardoso, 7, 13º, Classificado / 993571, Marlene Aparecida Campos, 7, 14º, Classificado / 985703, Renata Nunes Da Silva Costa, 7, 15º, Classificado / 983053, Emerson Jose Da Silva, 7, 16º, Classificado / 994127, Alvina Caixeta Campos, 7, 17º, Classificado / 983583, Leticia Sabrina Fonseca Ferreira Da Silva, 7, 18º, Classificado / 983241, Jessica Pereira Rodrigues, 7, 19º, Classificado / 994795, Pedro Eduardo Moreira, 7, 20º, Classificado / 981336, Sonia Huebner, 5, 21º, Classificado / 981407, Sergio Ventura Dos Reis, 5, 22º, Classificado / 999162, Valdirene Cristina Barbosa Silva, 5, 23º, Classificado / 988230, Geralda Aparecida Da Silva, 5, 24º, Classificado / 987460, Maria Vilma Lopes Ribeiro, 5, 25º, Classificado / 992805, Lucas Silva Cardoso, 5, 26º, Classificado / 984865, Fabio Pereira Costa, 5, 27º, Classificado / 980951, Vanusa Andrade De Sousa Nascimento, 5, 28º, Classificado / 984526, Fabiana Pereira Da Silva, 5, 29º, Classificado / 999100, Henrique Maria Tavares Da Costa, 5, 30º, Classificado / 985309, Deiziani Da Silva Neves, 5, 31º, Classificado / 981739, Caio Cesar Korell Do Espirito Santo, 5, 32º, Classificado / 987622, Mariane Barbosa Pereira, 5, 33º, Classificado / 987554, Misleine Moreira Roque, 5, 34º, Classificado / 980100, Matheus Santos Coelho, 5, 35º, Não eliminado / 981271, Abedenego Alves De Oliveira, 5, 36º, Não eliminado / 995327, Lyndsen Rosane Eloi De Souza, 5, 37º, Não eliminado / 980374, Sabrina Aparecida Carvalho Santana, 5, 38º, Não eliminado / 979932, Elisangela Mirra Carvalho Da Costa Barros, 5, 39º, Não eliminado / 998907, Elem Talia Ferreira Da Cunha, 5, 40º, Não eliminado / 1003982, Rafael Da Silva De Oliveira, 5, 41º, Não eliminado / 995503, Vinicius De Sa, 5, 42º, Não eliminado / 980724, Maria Eduarda Goncalves Moura, 5, 43º, Não eliminado / 987229, Italo Junior Pereira Silva, 5, 44º, Não eliminado / 993909, Sabrina Lorraine Pereira De Oliveira, 5, 45º, Não eliminado / 981925, Marilene Soares De Oliveira, 3, 46º, Não eliminado / 988410, Eliston Limas Pinto, 3, 47º, Não eliminado / 992426, Helem Patricia Sousa Da Silva, 3, 48º, Não eliminado / 981633, Arley Moreira Da Silva, 3, 49º, Não eliminado / 982102, Sued Azevedo Lopes, 3, 50º, Não eliminado / 985434, Edirlene Cardoso Da Silva, 1, 51º, Não eliminado / 988007, Olinda Torquato Dos Santos, 1, 52º, Não eliminado / 981045, Warlei Rodrigues Da Silva, 1, 53º, Não eliminado / 987039, Esila Tamara De Paula, 1, 54º, Não eliminado / 980640, Natanael Tobias Da Silva, 1, 55º, Não eliminado / 980600, Wellington Cleuton Chaves De Santana, 1, 56º, Não eliminado / 985620, Priscila Poliana Da Silva Caetano, 1, 57º, Não eliminado / 981459, David Coelho Soares Da Silva, 1, 58º, Não eliminado

334. MG – OLARIA – GERAL

982816, Isabela Fonseca Fernandes, 10, 1º, Classificado / 982646, Jardel De Souza Santos, 10, 2º, Não eliminado / 995930, Maria Aparecida De Oliveira Jesus, 5, 3º, Não eliminado / 990640, Bernardo Raimundo Silva Moreira, 5, 4º, Não eliminado

335. MG – OLHOS-D’ÁGUA – GERAL

993313, Denise Corte Ferreira, 10, 1º, Classificado / 978269, Josiane De Jesus Oliveira, 10, 2º, Classificado / 998341, Valeria De Fatima Da Silva Xavier, 10, 3º, Classificado / 977776, Maria De Fatima P Benevides Souza, 10, 4º, Classificado / 984646, Ellen Tatiane Vieira Dias, 10, 5º, Classificado / 985073, Fabricio Alves Pereira, 10, 6º, Não eliminado / 976740, Bianca Reslley Pessoa Souza, 10, 7º, Não eliminado / 978404, Kelly Dayane Oliveira Santos, 10, 8º, Não eliminado / 998088, Franciele Silva Sales, 7, 9º, Não eliminado / 978581, Victor Silva Goulart, 7, 10º, Não eliminado / 994420, Alexandre Oliveira Rodrigues, 5, 11º, Não eliminado / 998438, Glezia Elizangela Santos, 5, 12º, Não eliminado / 998298, Selma Luciana Soares, 5, 13º, Não eliminado / 979287, Leonardo Santos Da Cruz, 5, 14º, Não eliminado / 998466, Joicy Aparecida Pereira, 5, 15º, Não eliminado / 998491, Rafael Jonathan Oliveira, 5, 16º, Não eliminado / 978151, Flavio Henrique De Jesus, 5, 17º, Não eliminado / 978688, Janio Teixeira Santana, 5, 18º, Não eliminado / 1006438, Allana R Teixeira, 5, 19º, Não eliminado / 998391, Jessica Miranda Santos, 5, 20º, Não eliminado / 984872, Maria Luiza Dos Santos Souza, 5, 21º, Não eliminado / 983788, Taline Lima Nascimento, 5, 22º, Não eliminado / 984250, Lidiane Cristina Ferreira Lemos, 5, 23º, Não eliminado / 976643, Michel Douglas Ferreira Salgado, 5, 24º, Não eliminado

336. MG – ORATORIOS – GERAL

980735, Bruna Da Silva Lucas, 7, 1º, Não eliminado / 991825, Rafaela Vitoria Lazarini, 7, 2º, Não eliminado / 981039, Roberto Carlos Vasconcelos, 5, 3º, Não eliminado / 993117, Cristiane Cheila Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado

337. MG – PADRE CARVALHO – GERAL

993455, Luana Pacheco Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 994017, Shirlei Aparecida Mendes Dos Santos, 5, 2º, Classificado / 994168, Valdena Caetano De Oliveira, 1, 3º, Classificado

338. MG – PARA DE MINAS – GERAL

976149, Marli Goncalves Dos Santos Silva, 10, 1º, Classificado / 979812, Sueli Custodia De Freitas, 10, 2º, Não eliminado / 977430, Elisabete Duarte Oliveira Cruz, 10, 3º, Não eliminado / 975455, Nilza Maria Santos Filha, 10, 4º, Não eliminado / 990821, Luciana Helena Campos, 10, 5º, Não eliminado / 977394, Marlene Juliana Barcelos Souza, 10, 6º, Não eliminado / 987471, Daniela Aparecida Da Silva Duarte, 10, 7º, Não eliminado / 987251, Cleidilene Alves Feliciano, 10, 8º, Não eliminado / 975470, Andre Melchizedec Santos Araujo, 10, 9º, Não eliminado / 977056, Joyce Guimaraes Romeiro Nascimento, 10, 10º, Não eliminado / 978544, Lilian Da Conceicao Garcia, 10, 11º, Não eliminado / 990388, Bruno Felipe Mendonca, 10, 12º, Não eliminado / 990358, Marisol Veiga Crespo Dias, 10, 13º, Não eliminado / 992406, William Michael Da Cruz Silva, 10, 14º, Não eliminado / 983705, Alex Junio Souza Gomes, 10, 15º, Não eliminado / 991866, Samuel Victor Leite De Mourao, 10, 16º, Não eliminado / 976164, Tais Miranda Neri Faria, 10, 17º, Não eliminado / 977769, Grazielle Veloso De Oliveira, 10, 18º, Não eliminado / 976857, Ana Paula Do Couto Oliveira Alves, 10, 19º, Não eliminado / 982425, Rosilene Alves Maciel Chagas, 7, 20º, Não eliminado / 978683, Luciene Dos Santos, 7, 21º, Não eliminado / 991762, Maria Clara Ferreira Quites, 7, 22º, Não eliminado / 976732, Jucelia Da Gracas Luiz De Oliveira, 7, 23º, Não eliminado / 995355, Juliana Mendes Hartmann, 7, 24º, Não eliminado / 990613, Franciele Silva De Oliveira, 7, 25º, Não eliminado / 976624, Jonas Moreira Viana, 7, 26º, Não eliminado / 975440, Soraia Maria De Oliveira Barbosa Araujo, 5, 27º, Não eliminado / 980329, Claudio Jose De Almeida, 5, 28º, Não eliminado / 994050, Eliana Aparecida Alves Vieira, 5, 29º, Não eliminado / 991759, Angela Arcanja Leite Candido, 5, 30º, Não eliminado / 979805, Marli Lourdes Da Fonseca, 5, 31º, Não eliminado / 975450, Marilda Viegas Gomes, 5, 32º, Não eliminado / 976005, Claudenice Aparecida Lopes Lima, 5, 33º, Não eliminado / 990982, Valdevino Luiz Campos, 5, 34º, Não eliminado / 976915, Juliana Glaucia Lima Moreira, 5, 35º, Não eliminado / 976772, Doriedson Aparecido Sacramento, 5, 36º, Não eliminado / 975951, Edilene Aparecida Ferreira Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 980603, Sidnei De Jesus Vicente, 5, 38º, Não eliminado / 975465, Ana Paula Carvalho Mendonca, 5, 39º, Não eliminado / 978021, Carla Adriana Alves Da Silva, 5, 40º, Não eliminado / 976659, Kelly Cristina Costa, 5, 41º, Não eliminado / 995521, Marcio Eustaquio Rodruigues, 5, 42º, Não eliminado / 976871, Joaquim Santana Neto, 5, 43º, Não eliminado / 977326, Sergio Luiz Viana, 5, 44º, Não eliminado / 976354, Gisele Goncalves Da Silva, 5, 45º, Não eliminado / 975922, Elaine Aparecida Mirando Camargos, 5, 46º, Não eliminado / 983211, Renata De Paula Ferreira, 5, 47º, Não eliminado / 980024, Patricia De Oliveira Januario, 5, 48º, Não eliminado / 980123, Flaviana Mara Da Silva Vieira, 5, 49º, Não eliminado / 992513, Wanderson Josimar Conrado, 5, 50º, Não eliminado / 980864, Fernanda Torres De Melo, 5, 51º, Não eliminado / 993282, Paloma Emanuele Gomes Silva, 5, 52º, Não eliminado / 975888, Luiz Fernando Alves, 5, 53º, Não eliminado / 982359, Michele Jesus Da Cruz, 5, 54º, Não eliminado / 987094, Tamires Paiva Silva, 5, 55º, Não eliminado / 990295, Cibele Taina Da Silva, 5, 56º, Não eliminado / 982162, Thais Fernanda Pereira, 5, 57º, Não eliminado / 983000, Carlos Duarte De Almeida, 5, 58º, Não eliminado / 992180, Marcos Antonio Martins, 5, 59º, Não eliminado / 985175, Gabriel Henrique Alves De Faria, 5, 60º, Não eliminado / 982929, Valdecir Aparecido Cordeiro, 5, 61º, Não eliminado / 990482, Lorrayne Rayana Narciso Nascimento, 5, 62º, Não eliminado / 977650, Leticia Do Rosario Matins Reis, 5, 63º, Não eliminado / 993099, Shaira Aparecida Rodrigues, 5, 64º, Não eliminado / 975984, Paula Sthefani Santana, 5, 65º, Não eliminado / 989918, Matheus Junio Da Silva, 5, 66º, Não eliminado / 975472, Igor Almeida Nunes, 5, 67º, Não eliminado / 977112, Sara Eufrazio Silva, 5, 68º, Não eliminado / 983015, Edmundo Cristino Neto, 5, 69º, Não eliminado / 990979, Afonso Palhares Gomes Diniz, 5, 70º, Não eliminado / 976686, Luan Antonio Gomes Pereira, 5, 71º, Não eliminado / 991490, Andreza Liberia Arcanjo Da Silva, 3, 72º, Não eliminado / 981541, Isabela Fernanda Faria, 3, 73º, Não eliminado / 995374, Joice Santana Duarte, 3, 74º, Não eliminado / 975964, Marlon Benedito Leles Lopes, 3, 75º, Não eliminado / 991056, Lorena Donate De Souza Santana, 3, 76º, Não eliminado / 976260, Pedro Jose Xavier Da Silva, 3, 77º, Não eliminado / 976334, Jean Leandro Silva, 3, 78º, Não eliminado / 992303, Jovane Jesus Freire, 1, 79º, Não eliminado / 990230, Elmadriane Marinho Tome, 1, 80º, Não eliminado / 982940, Larissa Aline Epifanio De Araujo, 1, 81º, Não eliminado

339. MG – PARAISOPOLIS – GERAL

974711, Angelita Perpetua Pereira, 10, 1º, Classificado / 985828, Ramon Da Silveira Mendes, 10, 2º, Não eliminado / 976516, Sergio Augusto Soares Motta, 10, 3º, Não eliminado / 978304, Jessica Santana De Morais, 10, 4º, Não eliminado / 976015, Pedro Paulo Ribeiro, 10, 5º, Não eliminado / 976393, Juliana Eliza Nogueira Pires Martins, 10, 6º, Não eliminado / 976255, Bruno Henrique Nogueira Pires Martins, 10, 7º, Não eliminado / 985313, Mayra Gabriele Santos, 10, 8º, Não eliminado / 982937, Maria Julia Silveira Soares, 10, 9º, Não eliminado / 976041, Alessandra Souza Nogueira Moreira, 7, 10º, Não eliminado / 976548, Rodrigo Pinto Soares, 7, 11º, Não eliminado / 995288, Alisson Stalone Honorio, 7, 12º, Não eliminado / 978901, Camila De Souza Araujo, 7, 13º, Não eliminado / 983459, Marileia De Fatima Correa Magalhaes, 5, 14º, Não eliminado / 978056, Rosana Rodrigues Santos Dias, 5, 15º, Não eliminado / 976479, Patricia Simone Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 976341, Ana Cristina Gois Oliveira Matos, 5, 17º, Não eliminado / 976070, Francisca Jessica Alves Da Costa, 5, 18º, Não eliminado / 994745, Leandra De Lima Bernardo, 5, 19º, Não eliminado / 976576, Raquel Eloize Da Costa Fernandes, 5, 20º, Não eliminado / 983159, Jose Raimundo Ribeiro Filho, 1, 21º, Não eliminado / 976190, Mateus Augusto De Souza Bento, 1, 22º, Não eliminado

340. MG – PATOS DE MINAS – GERAL

988765, Jose Geraldo Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 977115, Carlos Alberto Vieira, 10, 2º, Classificado / 994068, Juliano De Castro Brito, 10, 3º, Classificado / 993857, Celide Amelia Dias Rabelo, 10, 4º, Classificado / 982033, Virginia Caixeta De Queiroz, 10, 5º, Classificado / 989103, Claudia Marcia Miranda De Sheila, 10, 6º, Classificado / 977184, Ronie Von Rodrigues De Oliveira, 10, 7º, Classificado / 988455, Maria Glaucia Pereira Borges, 10, 8º, Classificado / 985362, Idamarcia Cristina Da Rocha Gubbels, 10, 9º, Classificado / 988275, Anes Day Silva Vida, 10, 10º, Classificado / 987876, Keilir Correia Lopes, 10, 11º, Classificado / 1000619, Livia Da Silva Correa, 10, 12º, Classificado / 987326, Conceicao De Fatima Fonseca, 10, 13º, Classificado / 999129, Geane Oliveira Vasconcelos Souto, 10, 14º, Não eliminado / 977464, Daniela Cardoso Caviquioli, 10, 15º, Não eliminado / 983114, Lorena Beatriz Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 984959, Gislene Caetano De Souza, 10, 17º, Não eliminado / 987033, Simone Batista Santarem, 10, 18º, Não eliminado / 987408, Jaqueline Faria Paula, 10, 19º, Não eliminado / 987160, Queila Aparecida Bontempo, 10, 20º, Não eliminado / 988488, Lenemar Nunes Ferreira, 10, 21º, Não eliminado / 978713, Josiane Gontijo Vinhal, 10, 22º, Não eliminado / 979831, Wanessa Vieira Oliveira, 10, 23º, Não eliminado / 987057, Luciana Marques De Oliveira, 10, 24º, Não eliminado / 981280, Laudiene Pereira Moreira, 10, 25º, Não eliminado / 1009356, Fernanda Miranda Soares, 10, 26º, Não eliminado / 993055, Fernando Alves Clemente, 10, 27º, Não eliminado / 983936, Fabiana Gomes Pereira, 10, 28º, Não eliminado / 976707, Itala Cristina Goncalves Dos Anjos, 10, 29º, Não eliminado / 995833, Maria Dulce Braga Nascimento, 10, 30º, Não eliminado / 989288, Henrique Da Silva Luiz, 10, 31º, Não eliminado / 987577, Rayan Danto Santos, 10, 32º, Não eliminado / 999200, Jeferson Constantino Ferreira, 10, 33º, Não eliminado / 991486, Patrick Rodrigo Rios Fernandes, 10, 34º, Não eliminado / 994523, Lais Cristina Allves Miguelante, 10, 35º, Não eliminado / 983467, Alexandre Fernandes De Queiroz, 10, 36º, Não eliminado / 994969, Thais Fernandes Goncalves, 10, 37º, Não eliminado / 978075, Daniella Vieira Dos Santos, 10, 38º, Não eliminado / 987620, Jean Carlos Canedo Amaral, 10, 39º, Não eliminado / 991761, Lucas Fernandes Soares, 10, 40º, Não eliminado / 988104, Lucas Silveira Castejon Pereira, 10, 41º, Não eliminado / 978167, Higor Lucas Carneiro, 10, 42º, Não eliminado / 989572, Lorena Vieira Santos, 10, 43º, Não eliminado / 999290, Barbara Lucia Moraes, 10, 44º, Não eliminado / 982667, Gustavo Oliveira Cunha, 10, 45º, Não eliminado / 985803, Daniela Nunes Braga Da Silva, 10, 46º, Não eliminado / 990076, Raphaella Fonseca Goncalves, 10, 47º, Não eliminado / 986892, Fernanda Alves Silva, 10, 48º, Não eliminado / 989645, Nelson Goncalves Ferreira, 7, 49º, Não eliminado / 988651, Felipe Vinicius Antunes, 7, 50º, Não eliminado / 977502, Adilma Alves, 7, 51º, Não eliminado / 986818, Elizabeth Aparecida Batista, 7, 52º, Não eliminado / 1000848, Rejane Alves Lucas Pereira, 7, 53º, Não eliminado / 984159, Juliana Lizandro Timoteo De Sousa, 7, 54º, Não eliminado / 995681, Luzinette Lima Nogueira Soares, 7, 55º, Não eliminado / 980993, Gisnei Ribeiro Campos, 7, 56º, Não eliminado / 1000124, Camila Alexandre Neiva, 7, 57º, Não eliminado / 998952, Leandro Luiz Brandao Silva, 7, 58º, Não eliminado / 984385, Luis Henrique Magalhaes, 7, 59º, Não eliminado / 980317, Aparecida Marcelina Fernandes, 7, 60º, Não eliminado / 984875, Denise Guimaraes Cambrava Milagres, 7, 61º, Não eliminado / 977368, Dileigor Alves Arcanjo, 7, 62º, Não eliminado / 999706, Paulo Henrique Borges Valadao, 7, 63º, Não eliminado / 985540, Pamela Helena Luz, 7, 64º, Não eliminado / 985632, Carla Cristina Nascentes Ferreira, 7, 65º, Não eliminado / 989711, Betania Carolina Silva Rodrigues, 7, 66º, Não eliminado / 989365, Joao Paulo Tavares, 7, 67º, Não eliminado / 999559, Alexandre Leles Soares, 7, 68º, Não eliminado / 978919, Joao Batista Ferreira Junior, 7, 69º, Não eliminado / 977258, Lucas Acacio Moreira, 7, 70º, Não eliminado / 1000710, Ygor Nunes Amorim, 7, 71º, Não eliminado / 987977, Sandy Aurea Rocha De Oliveira, 7, 72º, Não eliminado / 999489, Sandy Barros Magalhaes, 7, 73º, Não eliminado / 981056, Rafael Santos Pacheco, 7, 74º, Não eliminado / 1000967, Matheus Felipe Silva Pereira, 7, 75º, Não eliminado / 986941, Doouglas Silverio Rosa, 7, 76º, Não eliminado / 981134, Rodrigo Mendonca De Castro, 7, 77º, Não eliminado / 989507, Anna Clara Silva Freitas, 7, 78º, Não eliminado / 977014, Yara Boaventura Mendonca De Oliveira, 7, 79º, Não eliminado / 977058, Samuel Pedro De Carvalho, 7, 80º, Não eliminado / 976735, Leonardo Junio Ferreira Sampaio, 7, 81º, Não eliminado / 983778, Aleandro Junio Alves Das Neves, 7, 82º, Não eliminado / 986988, Kayse Marques Garcia, 7, 83º, Não eliminado / 988820, Rafaella Ferreira Rodrigues, 7, 84º, Não eliminado / 986792, Hendrik Barros Reedijk, 7, 85º, Não eliminado / 978846, Valda Dos Reis Leal De Oliveira, 5, 86º, Não eliminado / 987126, Marlene Aparecida Rosa, 5, 87º, Não eliminado / 988599, Marisa Aparecida De Fatima Silva, 5, 88º, Não eliminado / 986911, Maria Eleusa Da Silva, 5, 89º, Não eliminado / 991872, Ana Rita Cardoso Dos Santos, 5, 90º, Não eliminado / 984074, Calei Caixeta Nunes, 5, 91º, Não eliminado / 977089, Maria Aparecida Xavier, 5, 92º, Não eliminado / 984266, Eni Pereira Caixeta, 5, 93º, Não eliminado / 980045, Regina De Fatima Pereira, 5, 94º, Não eliminado / 998982, Reginaldo Tolentino De Magalhaes, 5, 95º, Não eliminado / 998881, Vania Cristina Ferreira, 5, 96º, Não eliminado / 1000253, Elida Faria Correia Maia, 5, 97º, Não eliminado / 987925, Valdirene Alves Oliveira, 5, 98º, Não eliminado / 984463, Maria Rosa De Araujo, 5, 99º, Não eliminado / 983042, Helton Pereira Da Silva, 5, 100º, Não eliminado / 987191, Flavio Antonio Pereira, 5, 101º, Não eliminado / 977313, Elizangela Aparecida Silva, 5, 102º, Não eliminado / 983361, Ana Cristina De Almeida, 5, 103º, Não eliminado / 991231, Brenda Cristina Nunes Barcelos, 5, 104º, Não eliminado / 980006, Lilian Furbino Ferreira De Freitas, 5, 105º, Não eliminado / 976667, Ademar Jose Silva, 5, 106º, Não eliminado / 998878, Maira De Melo Goncalves, 5, 107º, Não eliminado / 982099, Rosangela De Jesus Moura, 5, 108º, Não eliminado / 988203, Jurimar Jose Martins Miranda, 5, 109º, Não eliminado / 985137, Maria Helena Nunes De Andrade, 5, 110º, Não eliminado / 989172, Daniela Wilkins Sousa De Assis, 5, 111º, Não eliminado / 987457, Suely Da Solidade Morais, 5, 112º, Não eliminado / 999419, Vivane Da Costa Silva, 5, 113º, Não eliminado / 984004, Mariana De Oliveira Andrade, 5, 114º, Não eliminado / 985435, Luiz Claudio De Oliveira, 5, 115º, Não eliminado / 984681, Luan Carlos Rocha, 5, 116º, Não eliminado / 978762, Fernando Araujo Vargas, 5, 117º, Não eliminado / 979044, Cristiane Moraes Diniz, 5, 118º, Não eliminado / 999391, Alexandra Marques Rosa, 5, 119º, Não eliminado / 977612, Andressa Ferreira Gomes, 5, 120º, Não eliminado / 1001199, Gabriel Goncalves Silva, 5, 121º, Não eliminado / 985057, Ana Paula Batista Pereira, 5, 122º, Não eliminado / 992250, Thais Nayara Maciel De Araujo Soares, 5, 123º, Não eliminado / 999254, Gleisson Ramos Da Costa, 5, 124º, Não eliminado / 977567, Eliane Alves Costa Dias, 5, 125º, Não eliminado / 1001060, Lorrane Mariana Magalhaes Pagano, 5, 126º, Não eliminado / 986855, Lorena Porto Lima, 5, 127º, Não eliminado / 1000916, Lucas Eugenio Moreira Diniz, 5, 128º, Não eliminado / 994738, Amanda Goncalves Silva, 5, 129º, Não eliminado / 977889, Ana Paula Marques Azevedo, 5, 130º, Não eliminado / 995512, Kelen Leticia Ambrosio, 5, 131º, Não eliminado / 987096, Karem Barbosa Evangelista, 5, 132º, Não eliminado / 995224, Jessica Pereira Silva, 5, 133º, Não eliminado / 1000518, Caroline Santos Andrade, 5, 134º, Não eliminado / 993487, Joice Anita Pereira De Mendonca, 5, 135º, Não eliminado / 986834, Eduarda Luiza Souza Porto, 5, 136º, Não eliminado / 981902, Eduarda Santiago Silva, 5, 137º, Não eliminado / 991137, Anny Caroline Lopes Silva, 5, 138º, Não eliminado / 987369, Ana Kelly Da Silva E Silva, 5, 139º, Não eliminado / 1000140, Pedro Henrique Rodrigues Ferreira, 5, 140º, Não eliminado / 977531, Sarah Katielly Aparecida Gouveia Lima Silva, 5, 141º, Não eliminado / 985729, Isabella Caroline Dias Silveira, 5, 142º, Não eliminado / 992689, Isabela Barcelos Lino, 5, 143º, Não eliminado / 1000526, Lucas Moraes, 5, 144º, Não eliminado / 993254, Ana Luiza Pereira Mendonca, 5, 145º, Não eliminado / 992148, Joao Victor Benfica Vieira Alves, 5, 146º, Não eliminado / 987789, Andre Marques Nunes Junior, 5, 147º, Não eliminado / 980942, Ronaldo Ribeiro Santos Araujo Campos, 5, 148º, Não eliminado / 989441, Ana Clara Cardoso Grampes, 5, 149º, Não eliminado / 999370, Ana Laura Matias Oliveira, 5, 150º, Não eliminado / 976885, Tiago Kawyn Goncalves De Paula, 5, 151º, Não eliminado / 987669, Vinicius Pereira Silva, 5, 152º, Não eliminado / 985687, Luis Humbero Moreira De Amorim, 5, 153º, Não eliminado / 985202, Joao Vitor Santos De Carvalho, 5, 154º, Não eliminado / 989927, Vitor Rodrigues De Oliveira, 5, 155º, Não eliminado / 984613, Rosa Eleusa De Araujo, 3, 156º, Não eliminado / 1000343, Ilder Vigilato Oliveira Silva, 3, 157º, Não eliminado / 988411, Denise Soares Dos Santos, 3, 158º, Não eliminado / 999913, Cleyton Barbosa Rodrigues Monteiro, 3, 159º, Não eliminado / 994370, Larissa Nathielle Virgens Guimaraes, 3, 160º, Não eliminado / 993140, Agata Adrianne Ferreira De Almeida, 3, 161º, Não eliminado / 1000415, Karla Da Silva Moreira, 3, 162º, Não eliminado / 981202, Gabriel Araujo Alves Azevedo, 3, 163º, Não eliminado / 985258, Elizabete Maria Da Costa, 1, 164º, Não eliminado / 992828, Lucilene Aparecida Lemos Pereira, 1, 165º, Não eliminado / 1000640, Soalas Alves Da Silva, 1, 166º, Não eliminado / 988541, Joao Victor Rodrigues Paiva Rosa, 1, 167º, Não eliminado

341. MG – PATROCINIO – GERAL

984430, Edna Dos Reis Pereira, 10, 1º, Classificado / 982014, Alexson Adriano De Oliveira Mattos, 10, 2º, Classificado / 985786, Tania Mara De Moris Rezende, 10, 3º, Classificado / 988272, Leydiane Dos Reis, 10, 4º, Classificado / 980290, Heloinda Jamaica Santos Silva, 10, 5º, Classificado / 995450, Julia Maria Da Silva, 10, 6º, Classificado / 983265, Mariana Martins Da Costa Ferreira, 10, 7º, Classificado / 997072, Alessandra Bartimachi Neves, 10, 8º, Classificado / 973928, Adelson Souza De Melo, 10, 9º, Classificado / 981302, Jose Benito Campos, 7, 10º, Não eliminado / 976242, Guilherme Henrique Silva, 7, 11º, Não eliminado / 992177, Melissa Paula Da Conceicao Vasconcellos, 7, 12º, Não eliminado / 988662, Ludovico Rocha Neto, 7, 13º, Não eliminado / 980477, Thais Ferreira Borges Cazuza Dias, 7, 14º, Não eliminado / 979914, Pablo Oliveira Silva, 7, 15º, Não eliminado / 994022, Cassio Henrique Pereira Calisto, 7, 16º, Não eliminado / 980777, Nelson Damiao, 5, 17º, Não eliminado / 989745, Luciene Pereira Dos Santos, 5, 18º, Não eliminado / 997612, Luana Aparecida Alves Fernandes, 5, 19º, Não eliminado / 983539, Marcio Sebastiao Machado, 5, 20º, Não eliminado / 981637, Jean Carlos Machado De Toledo, 5, 21º, Não eliminado / 991442, Tatina Abadia Pereira De Moura, 5, 22º, Não eliminado / 978984, Diego Virgilio Ferreira Alves, 5, 23º, Não eliminado / 974228, Andreza Carla De Toledo, 5, 24º, Não eliminado / 993414, Keila Lunisia Da Silva Duarte, 5, 25º, Não eliminado / 980617, Kelly Cristina Santos, 5, 26º, Não eliminado / 989196, Priscila Cristina Silva Rocha, 5, 27º, Não eliminado / 976678, Matheus Ferreira Mores, 5, 28º, Não eliminado / 989399, Marcos Vinicius Mendes Pereira, 5, 29º, Não eliminado / 996865, Marcos De Freitas Barboza, 5, 30º, Não eliminado / 996991, Viviane Soares Diniz, 5, 31º, Não eliminado / 994466, Larissa Silva Pereira, 5, 32º, Não eliminado / 992498, Thais Aparecida, 5, 33º, Não eliminado / 995997, Leticia Ribeiro Costa, 5, 34º, Não eliminado / 994801, Naielly Oliveira Nascimento, 5, 35º, Não eliminado / 979069, Vitor Augusto Reis, 5, 36º, Não eliminado / 997425, Lucas Juscelino Fonseca Naves, 5, 37º, Não eliminado / 996013, Ludmyla Massac Martins Hatano, 5, 38º, Não eliminado / 983242, Sandra Nascimento Celestino Rodrigues, 3, 39º, Não eliminado / 982713, Jonatas Ferreir Da Silva, 3, 40º, Não eliminado / 988040, Antonio Eustaquio Cardoso, 1, 41º, Não eliminado / 983920, Dayana Regia Da Silva Sobrinho, 1, 42º, Não eliminado / 978711, Leticia Ribeiro Costa, 1, 43º, Não eliminado

342. MG – PEDRINOPOLIS – GERAL

1001167, Laressa De Almeida Boaventura, 5, 1º, Classificado / 1001503, Sandro Meira De Oliveira Filho, 5, 2º, Classificado / 1001394, Fabricia Batista Da Sila, 5, 3º, Classificado / 1001633, Lorraine Marcelino De Oliveira, 3, 4º, Não eliminado

343. MG – PERDIGAO – GERAL

1001159, Elcio Dos Santos, 10, 1º, Não eliminado / 1001291, Marcos Pereira Da Silva, 5, 2º, Não eliminado / 1001679, Cecilia Luiza Da Silva Monteiro, 5, 3º, Não eliminado / 1001024, Sirlene Aparecida Da Rocha, 1, 4º, Não eliminado / 1000889, Marcia Cristina Rocha Da Cunha, 1, 5º, Não eliminado

344. MG – PERDIZES – GERAL

997313, Juliana Roberta Silva Fialho, 10, 1º, Classificado / 1007018, Maria Elizabette Monteiro Miranda, 10, 2º, Classificado / 1006945, Filipi Isodoro Da Silva Ribeiro, 10, 3º, Classificado / 1006975, Luis Henrique Cardoso Dos Santos, 7, 4º, Classificado / 1007528, Patricia Honorato De Melo, 7, 5º, Classificado / 997164, Wesley Laurianoda Silva, 7, 6º, Classificado / 1007784, Victor Welbert Fernandes, 7, 7º, Classificado / 1007728, Jessica Dos Santos Santana, 7, 8º, Classificado / 1007176, Maria Clara Queiroz De Sousa, 7, 9º, Não eliminado / 1007201, William Alves, 5, 10º, Não eliminado / 1007140, Vanusa Edna Ferreira Barbosa Silva, 5, 11º, Não eliminado / 1007101, Neiva De Souza Ferreira, 5, 12º, Não eliminado / 1007696, Glaucia Graciela Martins, 5, 13º, Não eliminado / 1007471, Valeria De Fatima Ferreira, 5, 14º, Não eliminado / 1007450, Marcleitom Amorim Dos Santos, 5, 15º, Não eliminado / 1007673, Silvana De Jesus Dos Santos Cardoso, 5, 16º, Não eliminado / 1007711, Josimaria Dos Santos Ferreira, 5, 17º, Não eliminado / 1006859, Danubia Pereira De Souza, 5, 18º, Não eliminado / 1006902, Rosana Teixeira Cavalcante, 5, 19º, Não eliminado / 1007063, Layane Alves Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 1007503, Debora Vitorino De Oliveira, 5, 21º, Não eliminado / 1007650, Camila Costa Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 1007043, Lavinia Da Silva Alves, 5, 23º, Não eliminado / 997202, Ana Julia Da Costa Alves, 5, 24º, Não eliminado / 1007747, Adriana Patricia Guimaraes De Morais, 1, 25º, Não eliminado / 997262, Ramayra Fernandes De Queiroz Correa, 1, 26º, Não eliminado / 1007762, Bruna De Alvarenga Santos, 1, 27º, Não eliminado

345. MG – PERDOES – GERAL

980577, Andre Moscardini Avila, 10, 1º, Classificado / 973792, Celso Ferreira Sabino, 10, 2º, Classificado / 984759, Vinicius Dos Santos Tavares, 10, 3º, Classificado / 973734, Francisco Carlos Ribeiro Prado, 7, 4º, Classificado / 973843, Rafaella Levandoski, 7, 5º, Não eliminado / 979997, Joeli De Paula Marques, 7, 6º, Não eliminado / 977101, Lourdes Claudia Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 979904, Juliana Rafaela Fontes De Campos, 7, 8º, Não eliminado / 996048, Andreia Cristina Julio Silva, 5, 9º, Não eliminado / 995689, Juliano Gualberto Ribeiro, 5, 10º, Não eliminado / 977928, Simoni Aparecida Da Silva Caetano, 5, 11º, Não eliminado / 973654, Jessica Alamark De Souza Santos, 5, 12º, Não eliminado / 993730, Laylla Messas, 5, 13º, Não eliminado / 991521, Vagner Miguel Pimenta, 3, 14º, Não eliminado / 995404, Josiane Da Silva Vicente, 3, 15º, Não eliminado

346. MG – PERIQUITO – GERAL

1001553, Carmelita Almeida Da Silva, 10, 1º, Classificado

347. MG – PERPETUO SOCORRO

1002431, Andressa Rangel Da Silva, 7, 1º, Classificado / 1002363, Glenndha Matias Ferreira E Silva, 7, 2º, Não eliminado

348. MG – PIAU – GERAL

985735, Durval Dos Santos Cardoso Jr, 10, 1º, Classificado / 978817, Fernanda Martins Da Costa Brandao, 10, 2º, Não eliminado / 995728, Bernardo Fortes Infante Gomes, 10, 3º, Não eliminado / 985139, Lira Maria Sivieiro Goncalves, 10, 4º, Não eliminado / 998837, Jessica Maciel Dos Santos, 10, 5º, Não eliminado / 991602, Jessica Da Silva Reis Franco, 10, 6º, Não eliminado / 987451, Marcos Machdo Soares, 7, 7º, Não eliminado / 985338, Julio Cesar Oliveira Amorim, 7, 8º, Não eliminado / 985600, Liliane Maria Do Nascimento, 5, 9º, Não eliminado / 991871, Marcelli Silva Netto, 5, 10º, Não eliminado / 998763, Edney Luiz Souza Albano, 5, 11º, Não eliminado / 981207, Rodrigo Silva Pedro, 5, 12º, Não eliminado / 982909, Daniel Nascimento Moreira, 5, 13º, Não eliminado

349. MG – PILAR

991983, Fernanda Maria Da Silva, 5, 1º, Classificado

350. MG – PIMENTA – GERAL

1001141, Walleria Pereira Alaiao Contini, 10, 1º, Classificado / 1000643, Cibel Nunes De Oliveira, 10, 2º, Classificado / 1001894, Luzia Nunes De Moura Simoes, 10, 3º, Não eliminado / 1001519, Luciene Teixeira De Melo, 10, 4º, Não eliminado / 1001212, Julia De Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 1001693, Andreia Da Costa Melo, 7, 6º, Não eliminado / 1001434, Elice Maria Costa Cunha, 5, 7º, Não eliminado / 1000151, Janaina De Oliveira Garcia, 5, 8º, Não eliminado / 1000374, Juliana Resende, 5, 9º, Não eliminado / 1001037, Andre Ricardo Borges, 5, 10º, Não eliminado / 1000898, Jessica Pamela Cardoso Silva Frazao, 5, 11º, Não eliminado / 1000464, Andreza De Oliveira Souza, 5, 12º, Não eliminado / 1001349, Ana Paula Nunes Batista, 5, 13º, Não eliminado / 1001846, Luana Adriana Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 1001784, Jade Gomes Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 1001622, Ketelin Aila De Oliveira Cruz, 1, 16º, Não eliminado

351. MG – PINGO-D’AGUA – GERAL

993379, Maria Lucia Da Conceicao Vidal, 10, 1º, Classificado / 999770, Camila Carolina Ferreira, 7, 2º, Não eliminado / 994587, Francis Magno Mariano De Oliveira, 5, 3º, Não eliminado / 994120, Janaiana Da Silva Barros Moura, 5, 4º, Não eliminado / 994313, Natalia Rodrigues Dos Santos Oliveira, 5, 5º, Não eliminado / 993526, Vanusa Flores Batista Delarata, 1, 6º, Não eliminado

352. MG – PIRANGUCU – GERAL

988726, Ulisses Raad Da Silva Coelho, 10, 1º, Classificado / 994899, Thais Caroline Basilio De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 977022, Pablo Noronha Carneiro, 7, 3º, Não eliminado / 974114, Alexsander Augusto Fernandes, 7, 4º, Não eliminado / 985282, Gabriela Isabel De Oliveira, 7, 5º, Não eliminado / 984607, Gabriel Marcos De Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 976937, Soeden Perrone Junior, 5, 7º, Não eliminado / 980343, Lucienni Priscila De Lourdes Amaro Pereira, 5, 8º, Não eliminado / 980788, Caio Daniel Santana, 5, 9º, Não eliminado / 976823, Rayssa Vitoria Tarcitano Dias Da Silva, 5, 10º, Não eliminado

353. MG – PIRAPETINGA – GERAL

999728, Josana De Queiroz Coelho, 10, 1º, Classificado / 999911, Eula Paula Goncalves Da Costa, 10, 2º, Classificado / 1000231, Patricia De Souza Azevedo Moraes, 7, 3º, Classificado / 1001044, Felipe Trajano, 7, 4º, Não eliminado / 1000089, Brenda Cristine Leite Miranda, 7, 5º, Não eliminado / 1000638, Dayana De Oliveira, 5, 6º, Não eliminado / 1001248, Gabriel Mendes Corso Fortes, 5, 7º, Não eliminado / 1001431, Aline Bouquard Bastos De Almeida, 5, 8º, Não eliminado / 1001543, Carina Mattos Paiva, 5, 9º, Não eliminado / 1001686, Jessica Campos Silva, 5, 10º, Não eliminado / 1002680, Laryssa Taveira Guimaraes, 5, 11º, Não eliminado / 1002749, Kevyn De Oliveira Costa, 5, 12º, Não eliminado / 1000370, Heloiza Da Conceicao Alves, 3, 13º, Não eliminado

354. MG – PIRAUBA – GERAL

987629, Idalina Kelly Aparecida Da Silva, 7, 1º, Não eliminado / 983470, Mariana Donola De Souza, 5, 2º, Não eliminado

355. MG – PITANGUI – GERAL

979577, Denner Pascoal Valadares, 10, 1º, Classificado / 977975, Adriana Bueno De Campos Pereira, 7, 2º, Classificado / 986256, Poliana Campos Araujo, 7, 3º, Classificado / 979539, Maria Eduarda De Almeida Timoteo, 7, 4º, Não eliminado / 997761, Regilberto Barroso Dacruz, 5, 5º, Não eliminado / 993257, Lucimara De Campos Barros, 5, 6º, Não eliminado / 983917, Evald Martins Dos Santos, 5, 7º, Não eliminado / 979509, Jessica Aparecida Barbosa Goncalves, 5, 8º, Não eliminado / 979481, Gabriela Pereira Campos, 5, 9º, Não eliminado / 990481, Leticia Florence De Almeida, 5, 10º, Não eliminado / 976336, Vinicio Silva Alves, 5, 11º, Não eliminado / 981081, Caio Da Silva Campos, 5, 12º, Não eliminado

356. MG – POCO FUNDO – GERAL

997316, Flavia Aparecida Do Prado, 10, 1º, Classificado / 997230, Jackson Felipe Dias, 10, 2º, Não eliminado / 997190, Laleska Eduarda Moreira, 10, 3º, Não eliminado / 996538, Walter Dias Marques Pereira, 7, 4º, Não eliminado / 991566, Laiza Moreira De Paula Ferreira, 1, 5º, Não eliminado / 996472, Daphne Da Silva Devaston, 1, 6º, Não eliminado

357. MG – POCOS DE CALDAS – GERAL

1013679, Elias Macedo Chiacchio, 10, 1º, Classificado / 1015523, Igor Gabriel Moreira Elpidio, 10, 2º, Classificado / 1015545, Claudio Nelson Faria Carneiro, 10, 3º, Classificado / 1005827, Nadir Candido Da Silva, 10, 4º, Classificado / 1015521, Ivone Aparecida De Souza Pinto, 10, 5º, Classificado / 1014084, Cristiane Alvarenga Tomaz, 10, 6º, Classificado / 1015430, Elaine Cunha, 10, 7º, Classificado / 1015543, Roberta Simoes Resende Cabral Carneiro, 10, 8º, Classificado / 1014991, Lucimara Aparecida De Souza, 10, 9º, Classificado / 1015517, Marcos Antonio Maciel, 10, 10º, Classificado / 1015487, Raquel Barbara Sousa Nogueira, 10, 11º, Classificado / 1013822, Maria Marta Da Cunha, 10, 12º, Classificado / 1015456, Carla Cristina Siston, 10, 13º, Classificado / 1003014, Marcia Maria Fernandes Dantas, 10, 14º, Classificado / 1013531, Renata Vilas Boas Silva, 10, 15º, Não eliminado / 1015529, Thiago Augusto Cava Aleixo, 10, 16º, Não eliminado / 999340, Talita Campos Souza, 10, 17º, Não eliminado / 1013644, Swellyn De Souza Ferreira, 10, 18º, Não eliminado / 1015245, Vania Zandomenighi Salomao De Oliveira, 10, 19º, Não eliminado / 1015417, Anna Paula Carneiro Caetano, 10, 20º, Não eliminado / 1015534, Susana Cardoso, 10, 21º, Não eliminado / 1003345, Vanessa Cristine Haber Teixeira, 10, 22º, Não eliminado / 1015338, Fausta Carla Geudes Candido, 10, 23º, Não eliminado / 1015137, Maria Caroline Lupianhes, 10, 24º, Não eliminado / 1002318, Isabela Maria Teixeira Castro, 10, 25º, Não eliminado / 1005115, Luciano Henrique Dos Santos, 10, 26º, Não eliminado / 991734, Paola Azevedo Correa, 10, 27º, Não eliminado / 1015432, Paloma Roberta Da Silva, 10, 28º, Não eliminado / 1015505, Flavio Henrique Ronchini De Faria Goncalves, 10, 29º, Não eliminado / 1015149, Gislene Da Luz Costa, 7, 30º, Não eliminado / 990251, Erika Helt De Carvalho, 7, 31º, Não eliminado / 1015498, Adriana Maria Togni Cardillo, 7, 32º, Não eliminado / 1004173, Maria Claudia Milani Oliveira, 7, 33º, Não eliminado / 1015448, Eliane Donizetti Da Silva, 7, 34º, Não eliminado / 1001335, Rodrigo Fernandes, 7, 35º, Não eliminado / 1014995, Roseli Silva Leite De Menezes, 7, 36º, Não eliminado / 1015217, Sueli Maria Martins, 7, 37º, Não eliminado / 1015206, Rafael De Freitas Goncalves, 7, 38º, Não eliminado / 1015535, Renata Junqueira Vacarelli, 7, 39º, Não eliminado / 1015167, Ana Paula Aparecida De Andrade, 7, 40º, Não eliminado / 1015158, Bruna Patricia Goncalves, 7, 41º, Não eliminado / 1002351, Leonardo Stwinczuk Alves, 7, 42º, Não eliminado / 1015438, Luis Fernando Andrade, 7, 43º, Não eliminado / 1002614, Carlos Pereira Sena, 7, 44º, Não eliminado / 1013954, Maiara Cristine Volpe De Jesus, 7, 45º, Não eliminado / 1015532, Lilian Da Silva Santos, 7, 46º, Não eliminado / 1015196, Rhuan Matos Da Silva Lima, 7, 47º, Não eliminado / 1015422, Thaiz De Sousa Sales Ferreira, 7, 48º, Não eliminado / 1015191, Pedro Felipe Da Cruz Jerimias, 7, 49º, Não eliminado / 1015474, Lucas Joaquim Azevedo, 7, 50º, Não eliminado / 1015464, Felipe Sartoris Da S Brandao, 7, 51º, Não eliminado / 1015161, Lucas Pinho Alves De Oliveira, 7, 52º, Não eliminado / 1015153, Elisabete Telles Mauricio, 7, 53º, Não eliminado / 1015526, Mariana Gomierato Fonseca Souza, 7, 54º, Não eliminado / 1015530, Leticia Mirela Da Silva, 7, 55º, Não eliminado / 1015519, Maria Victoria Cobra Ribeiro, 7, 56º, Não eliminado / 1015525, Joao H Araujo Maluf, 7, 57º, Não eliminado / 1015536, Joao Luis Morandini, 7, 58º, Não eliminado / 1005222, Barbara Juliana Felipe Macedo, 7, 59º, Não eliminado / 995381, Daniela Lopes Soares Ramos, 7, 60º, Não eliminado / 1014998, Shelanda Jeune Garcia, 7, 61º, Não eliminado / 1015512, Luis Otavio Caetani, 7, 62º, Não eliminado / 1015168, Isabela Correa Maciel, 7, 63º, Não eliminado / 1015440, Bruno Alvarez Dias Barbosa, 7, 64º, Não eliminado / 1015485, Sebastiao Geraldo De Figueiredo, 5, 65º, Não eliminado / 1015424, Alfredo Jose Martins, 5, 66º, Não eliminado / 1015533, Roberto Aparecido Pontes, 5, 67º, Não eliminado / 1015228, Ruth Dos Santos, 5, 68º, Não eliminado / 1015188, Antonio Carlos De Nascimento, 5, 69º, Não eliminado / 1015537, Gilza Natalina Vieira, 5, 70º, Não eliminado / 1015171, Vitor Lopes Da Silva, 5, 71º, Não eliminado / 1015518, Antonio Andrade Da Cruz, 5, 72º, Não eliminado / 1015500, Joao Luiz Maranezi, 5, 73º, Não eliminado / 1015483, Francilene Da Silva Reis Ferreira, 5, 74º, Não eliminado / 1006084, Grace Stella De Freitas, 5, 75º, Não eliminado / 1006831, Wanilda Martins Da Silva, 5, 76º, Não eliminado / 1002263, Angelina Augusta Salgado Lopes, 5, 77º, Não eliminado / 1015528, Carlos Roberto Batista, 5, 78º, Não eliminado / 1005505, Advaadadldoa Luiz Da Costa, 5, 79º, Não eliminado / 1015504, Renata Maria Goreti De Assis Monteiro, 5, 80º, Não eliminado / 1015213, Fatima Donizeti De Freitas Machado, 5, 81º, Não eliminado / 1013611, Jorge Rosario Marinho, 5, 82º, Não eliminado / 1015542, Alessandra Mendes Giaccon, 5, 83º, Não eliminado / 999199, Telma Nascimento Ramos Silva, 5, 84º, Não eliminado / 1013973, Eliana Gomes De Souza, 5, 85º, Não eliminado / 1015481, Luciana Cleide Guimaraes, 5, 86º, Não eliminado / 1015511, Luciano Alberto Leal Alves, 5, 87º, Não eliminado / 1015210, Antonio Dias Machado Neto, 5, 88º, Não eliminado / 1015476, Barbara Galardi, 5, 89º, Não eliminado / 1004413, Patricia Coler Teofilo, 5, 90º, Não eliminado / 1013925, Thaywane Maria Guedes Da Gama Marinho De Barros, 5, 91º, Não eliminado / 1005958, Patricia Ferreira Felipe, 5, 92º, Não eliminado / 989402, Tatianne De Fatima Telini Santos, 5, 93º, Não eliminado / 1015145, Ana Fabia Fernandes De Oliveira, 5, 94º, Não eliminado / 1005409, Diogo Henrique Teixeira, 5, 95º, Não eliminado / 1015480, Diennifer Cury Montarroyos, 5, 96º, Não eliminado / 1002784, Edilaine Giudice, 5, 97º, Não eliminado / 1004718, Diego De Paula Machado, 5, 98º, Não eliminado / 1005610, Jessica Cury Montarroyos, 5, 99º, Não eliminado / 1004951, Lidiana Francelina De Sousa, 5, 100º, Não eliminado / 1015416, Marcio Tomaz Tenorio, 5, 101º, Não eliminado / 1015509, Regis Gustavo Ramalho, 5, 102º, Não eliminado / 1015450, Leticia Dos Santos Ferreira, 5, 103º, Não eliminado / 1005605, Daira Isis Fernandes Ribeiro, 5, 104º, Não eliminado / 1005671, Thais Cristina Souza Silva Passos, 5, 105º, Não eliminado / 1004810, Camila Fernanda De Melo Neves, 5, 106º, Não eliminado / 1001125, Lucas Soares De Souza, 5, 107º, Não eliminado / 999970, Rhuan Alexandre Soares Da Conceicao, 5, 108º, Não eliminado / 1015032, Karyne Kerolayne De Oliveira, 5, 109º, Não eliminado / 1014994, Maria Vitoria Rodrigues Vieira, 5, 110º, Não eliminado / 1015541, Luana Tomaz Tenorio, 5, 111º, Não eliminado / 1002669, Lidiane Da Silva Soares, 5, 112º, Não eliminado / 1015515, Julia Cintia De Sousa Justiniano, 5, 113º, Não eliminado / 1006021, Thiffany Laura Norberto, 5, 114º, Não eliminado / 1005747, Paulo Henrique Souza Silva, 5, 115º, Não eliminado / 1015013, Marilia Santos Nezio, 5, 116º, Não eliminado / 996528, Gabriel Otavio Santos, 5, 117º, Não eliminado / 1015524, Alana Machado Leite, 5, 118º, Não eliminado / 1006170, Maria Fernanda Oliveira Pereira, 5, 119º, Não eliminado / 1015538, Diogo De Oliveira Evangelista, 5, 120º, Não eliminado / 1015470, Vinicius Migot Petreca, 5, 121º, Não eliminado / 1013783, Lucas Dos Reis Oliveira De Carvalho, 5, 122º, Não eliminado / 1014989, Lorrane De Oliveira Santos, 5, 123º, Não eliminado / 1004267, Tamyres Maria Da Luz Miranda, 5, 124º, Não eliminado / 1015407, Julia Fernanda Dos Reis, 5, 125º, Não eliminado / 1015522, Leonardo Climaco Rangel, 5, 126º, Não eliminado / 989073, Maria Clara Guimaraes Alves, 5, 127º, Não eliminado / 1015503, Isadora Matavelli Martins, 5, 128º, Não eliminado / 1015183, Marcos Vinicius Lopes Silva, 5, 129º, Não eliminado / 1003815, Priscila De Souza Reis Lopes, 5, 130º, Não eliminado / 1015520, Fabiola Novaes Mendonca, 5, 131º, Não eliminado / 1015349, Roberto De Castro Rosa, 3, 132º, Não eliminado / 1005320, Joao Vitor Macedo De Pontes, 3, 133º, Não eliminado / 1002858, Jose Roberto Da Silva, 3, 134º, Não eliminado / 1005891, Ariana Alves Da Silva, 3, 135º, Não eliminado / 1002913, Aline Andressa Nascimento Ferreira Leite, 3, 136º, Não eliminado / 999687, Mariane Claudio Da Costa, 3, 137º, Não eliminado / 1015005, Suzana Ribeiro Faria, 1, 138º, Não eliminado / 1013716, Rejane Barbosa Rodrigues Santana, 1, 139º, Não eliminado / 1015347, Daniel Henrique Ramos, 1, 140º, Não eliminado / 1003641, Tatiane Cristina Correa Rosalia, 1, 141º, Não eliminado / 1015027, Michelle Xavier Gonzaga, 1, 142º, Não eliminado / 1015547, Vanessa Adriana De Paulo Luz, 1, 143º, Não eliminado / 1015493, Amanda Lais Munhoz Mariosa, 1, 144º, Não eliminado / 1015423, Magno Henrique Alves Dias, 1, 145º, Não eliminado / 1002561, Amanda Andrade Dias, 1, 146º, Não eliminado / 1015200, Vinicius Costa Oliveira Rafael, 1, 147º, Não eliminado / 1015496, Raissa Rezende De Faria, 1, 148º, Não eliminado / 1015174, Luan Lucas Ferrioli, 1, 149º, Não eliminado / 1015224, Rayza Monteiro Honorato, 1, 150º, Não eliminado

358. MG – PONTO DOS VOLANTES – GERAL

992818, Luciney Ferreira Santana, 5, 1º, Não eliminado

359. MG – POTE – GERAL

1000082, Geraldo Goncalves Dos Reis Neto, 10, 1º, Classificado / 999967, Breno Porto Miranda, 10, 2º, Classificado / 975986, Kauama Soares Ribeiro, 7, 3º, Classificado / 976050, Josue Alves De Souza, 7, 4º, Classificado / 999726, Gilvania Guimaraes Tameiros, 5, 5º, Não eliminado / 1000681, Vania Rodrigues Sampaio, 5, 6º, Não eliminado / 1000150, Karla Cardoso Pego, 5, 7º, Não eliminado / 993464, Roberta Aparecida Da Paixao, 5, 8º, Não eliminado / 997677, Artur Ferreira Lopes, 5, 9º, Não eliminado / 977937, Rosiely Teixeira Colen, 5, 10º, Não eliminado / 976174, Felipe Martins Costa, 5, 11º, Não eliminado / 978128, Danielly De Souza Silva, 5, 12º, Não eliminado / 977729, Osmar Henriky S Freire, 5, 13º, Não eliminado / 1000534, Natalia Ribeiro Pinheiro, 5, 14º, Não eliminado / 1014386, Marcos Vinicius Duarte Cardoso, 5, 15º, Não eliminado / 980538, Evandro Sampaio Mirando, 1, 16º, Não eliminado

360. MG – PRESIDENTE JUSCELINO – GERAL

981856, Carla Tamires De Castro E Alves, 10, 1º, Classificado / 980292, Hidelberto Junior De Castro E Alves, 10, 2º, Não eliminado / 980554, Leonardo Bruno Santos Pereira, 7, 3º, Não eliminado / 974737, Adriane Caldeira Batista Oliveira, 7, 4º, Não eliminado / 980705, Carlos Miguel De Castro E Alves, 5, 5º, Não eliminado

361. MG – PRESIDENTE OLEGARIO – GERAL

993714, Adriane Aparecida Rodrigues, 10, 1º, Classificado / 991117, Leidiane Dos Reis Mendonca, 10, 2º, Classificado / 988852, Debora Natielly Pacheco Soares, 10, 3º, Classificado / 983252, Cilene Cristina De Oliveira Silva, 7, 4º, Classificado / 989289, Debora Michelle De Jesus, 7, 5º, Classificado / 998966, Mayan De Araujo Bernardes, 7, 6º, Não eliminado / 975174, Maria Jose Felisberto, 5, 7º, Não eliminado / 975165, Patricia De Araujo, 5, 8º, Não eliminado / 983044, Aparecida De Fatima Teodoro, 5, 9º, Não eliminado / 984600, Juliana Aparecida De Sousa Landim, 5, 10º, Não eliminado / 989162, Adriana Maria Rosa Santana, 5, 11º, Não eliminado / 992453, Ana Paula Peres, 5, 12º, Não eliminado / 978523, Leiliana Vieira, 5, 13º, Não eliminado / 984691, Patricia Almeida Tavares, 5, 14º, Não eliminado / 983656, Mauricio Teodoro Silva, 5, 15º, Não eliminado / 1002627, Geovania Silva Sousa, 5, 16º, Não eliminado / 983156, Juliana Vaz Soares, 5, 17º, Não eliminado / 983801, Elaine Ribeiro Rodrigues, 5, 18º, Não eliminado / 978617, Nathielle Cristina Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 988990, Carolyne Sthefany Rodrigues, 5, 20º, Não eliminado / 974716, Taynara Thalita Da Costa Vinhal, 5, 21º, Não eliminado / 982862, Leticia Aparecida Tolentino Maciel, 5, 22º, Não eliminado / 983418, Maria Eduarda Rodrigues Goncalves, 5, 23º, Não eliminado / 984945, Lilia Aparecida Mateus De Queiroz, 1, 24º, Não eliminado

362. MG – PRUDENTE DE MORAIS – GERAL

985021, Arlia Da Silva Morais, 10, 1º, Classificado / 980957, Fabiana Cristina Dias Correia, 10, 2º, Classificado / 1001408, Vlamir Ferreira De Lima Filho, 10, 3º, Classificado / 980837, Karina Fernanda Da Silva Souza, 7, 4º, Classificado / 990138, Caio Arthur Martins De Almeida, 7, 5º, Não eliminado / 1000355, Valdirene Alves De Freitas, 5, 6º, Não eliminado / 1004943, Cleonice Gomes, 5, 7º, Não eliminado / 999839, Frederica Soares Teixeira, 5, 8º, Não eliminado / 1004723, Lilian Aparecida Alves, 5, 9º, Não eliminado / 999322, Aline Emanuely Santos Da Silva Rocha, 5, 10º, Não eliminado / 999124, Sabrina Gabrieli Alves Cavanholi, 5, 11º, Não eliminado / 999633, Kezia Soares Almeida, 5, 12º, Não eliminado / 985817, Brenda Rodrigues Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 978307, Luan Vitor Dornelas Rabello, 5, 14º, Não eliminado / 989832, Jose Alves Rodrigues Da Silva, 1, 15º, Não eliminado

363. MG – REDUTO – GERAL

980494, Fhilipe Thadeu Felicio, 7, 1º, Classificado

364. MG – REGIAO NORTE DO DISTRITO SEDE E ANDIROBA

1008368, Helton Aguinaldo Rodrigues, 10, 1º, Classificado / 1013808, Manoel Messias De Souza, 10, 2º, Classificado / 1013595, Joao Marcelo Alves, 10, 3º, Não eliminado / 1013647, Rafael Ribeiro Gomes, 10, 4º, Não eliminado / 1014088, Vinicius Soares Vitalino, 10, 5º, Não eliminado / 1013564, Igor Augusto Nicolau Soares, 10, 6º, Não eliminado / 1013767, Victoria Carolina Amaral De Souza, 10, 7º, Não eliminado / 1014010, Valmir Godinho Garcia, 7, 8º, Não eliminado / 1010547, Leisiane Costa Da Araujo, 7, 9º, Não eliminado / 1014082, Gisele Cristina Souza De Oliveira, 7, 10º, Não eliminado / 1013843, Brendo Santos Eustaquio, 7, 11º, Não eliminado / 1014085, Gabrielle Naomy Amaral De Souza, 7, 12º, Não eliminado / 1010431, Taciane Roberta Brandao, 5, 13º, Não eliminado / 1011262, Marluce Castro Dos Santos Moreira, 5, 14º, Não eliminado / 1013681, Fabiano Antonio Nunes, 5, 15º, Não eliminado / 1005003, Silvana Dias Da Araujo, 5, 16º, Não eliminado / 1014016, Edino De Almeida Alves Filho Silva, 5, 17º, Não eliminado / 1013713, Marcos Heleno Messias Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 1009917, Hudson Fernando Barbosa Pereira, 5, 19º, Não eliminado / 1009684, Ingrid Ribeiro De Souza, 5, 20º, Não eliminado / 1013874, Isadora Cristina Machadi Andrade, 5, 21º, Não eliminado / 1013419, Natalia Cristina Mendes, 3, 22º, Não eliminado / 1014065, Spielberg Vieira Dos Santos, 3, 23º, Não eliminado / 1013532, Ingrid Vitoria Gomes Da Silva, 3, 24º, Não eliminado / 1013615, Miriam Das Gracas Silva Morais, 1, 25º, Não eliminado / 1007487, Edna De Fatima Barbosa, 1, 26º, Não eliminado

365. MG – REGIOES CENTRO-SUL E LESTE DE ESMERALDAS

1008034, Vamberto Da Silva Chaves, 10, 1º, Classificado / 1006053, Sueli Goncalves Dos Reis, 10, 2º, Não eliminado / 1004892, Reinaldo Maximo Amaral, 10, 3º, Não eliminado / 1007801, Helen Campolina Leroy, 10, 4º, Não eliminado / 1007631, Katia Cacilda Costa, 7, 5º, Não eliminado / 1008455, Ritiele Lopes Ferreira, 7, 6º, Não eliminado / 1007434, Andrea Goncalves Da Silva Cruz, 5, 7º, Não eliminado / 1007898, Andressa Gomes Reis Freitas, 5, 8º, Não eliminado / 1008153, Priscila Maria Rezende Saldanha De Souza, 5, 9º, Não eliminado / 1008064, Flavia Costa Miranda, 5, 10º, Não eliminado / 1007736, Daniela Moreira Soares, 5, 11º, Não eliminado / 1007588, Jessica Aparecida Ferreira Araujo, 5, 12º, Não eliminado / 1007538, Thais Gabrielle Diniz, 5, 13º, Não eliminado / 1008098, Myllena Lorein Francisco Dos Santos, 5, 14º, Não eliminado / 1007771, Sirleia Dos Santos Silva, 5, 15º, Não eliminado / 1005349, Breno Batista Goncalves, 5, 16º, Não eliminado / 1007864, Luiz Henrique Alves Da Fonseca, 5, 17º, Não eliminado / 1005743, Pedro Lucas Novais, 5, 18º, Não eliminado

366. MG – RIO POMBA – GERAL

978679, Fernanda Fernandes Caldoncelli, 10, 1º, Classificado / 981625, Gabriela Honori Falco, 10, 2º, Não eliminado / 994330, Naiara Pires Vieira, 10, 3º, Não eliminado / 983164, Jaqueline Aparecida Cassimiria Dos Santos, 7, 4º, Não eliminado / 982810, Maria Carolina Antunes Dutra, 7, 5º, Não eliminado / 990978, Nayara Cristine Miranda Teixeira, 7, 6º, Não eliminado / 975991, Veronica Silva Souza De Abreu, 7, 7º, Não eliminado / 986916, Amanda Maria Fajardo Silveira, 7, 8º, Não eliminado / 976134, Rodrigo Correa Do Carmo De Castro, 7, 9º, Não eliminado / 985794, Hyanka De Paula Menezes, 7, 10º, Não eliminado / 992660, Denis Magno Carvalho De Oliveira, 7, 11º, Não eliminado / 989072, Wandir Dias Moreira, 5, 12º, Não eliminado / 973917, Marlene Lisboa Nolasco Madeira, 5, 13º, Não eliminado / 979887, Deise Lucia Oliveira Acacio, 5, 14º, Não eliminado / 993189, Sulamita Dutra Ferreira, 5, 15º, Não eliminado / 974785, Cristiane De Fatima Bento Venancio, 5, 16º, Não eliminado / 978997, Juliana Mota Borges, 5, 17º, Não eliminado / 977272, Mirian Ribeiro Lourenco, 5, 18º, Não eliminado / 994013, Arthur Machado Gonzaga, 5, 19º, Não eliminado / 985490, Vagner Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 976283, Jonatas Da Silva Goncalves, 5, 21º, Não eliminado / 990850, Tamara Caitano De Souza, 5, 22º, Não eliminado / 995803, Pablo Junior Da Silva Feliciano, 5, 23º, Não eliminado / 990715, Lorran Welington De Paiva Reis Silva, 5, 24º, Não eliminado / 979072, Lohania Dias De Moraes, 5, 25º, Não eliminado / 984001, Debora Da Silva Martins, 5, 26º, Não eliminado

367. MG – RODEIRO – GERAL

1011410, Daniele Lewin, 7, 1º, Classificado / 978113, Lucia Pinheiro, 5, 2º, Não eliminado / 1011309, Patricia Pisetta, 5, 3º, Não eliminado / 985637, Marcelli Mendonca Ribeiro De Freitas, 5, 4º, Não eliminado / 1011361, Diogo Allan Dos Santos, 3, 5º, Não eliminado

368. MG – ROMARIA – GERAL

989128, Kaique Junior Vieira Dos Santos, 7, 1º, Classificado / 984538, Cynthia Valessa Gondin Bueno, 5, 2º, Classificado / 984396, Patricia Faleiros Da Silva, 5, 3º, Classificado / 984232, Celso Luiz Filho Bento De Almeida, 1, 4º, Não eliminado

369. MG – RUBELITA – GERAL

994560, Manoel Moreira Silva, 10, 1º, Classificado / 979792, Bruno Oliveira Alves, 10, 2º, Classificado / 994423, Ines Pereira De Oliveira E Santos, 7, 3º, Classificado / 994646, Keystone Taurilio Brito De Lima, 7, 4º, Classificado / 979840, Higor Alberth Almeida, 7, 5º, Não eliminado / 978892, Mirlei Taiane Almeida, 7, 6º, Não eliminado / 979891, Cleiton Costa, 5, 7º, Não eliminado / 994942, Joao Victor Mendes, 5, 8º, Não eliminado / 995050, Ricardo Viana De Oliveira, 5, 9º, Não eliminado

370. MG – SANTA CRUZ DO ESCALVADO – GERAL

983414, Carola Lopes Moreira, 10, 1º, Não eliminado / 986184, Bianca Franzoni Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 987482, Luan Candido Venancio, 5, 3º, Não eliminado / 986699, Kenned Taylor Aguiar De Freitas, 5, 4º, Não eliminado / 986211, Matheus Davi Nazareno Souza, 3, 5º, Não eliminado / 986783, Kimberly Daiani Aguiar De Freitas, 1, 6º, Não eliminado / 984013, Gilmar Guilherme Marciano Dos Santos, 1, 7º, Não eliminado

371. MG – SANTA JULIANA – GERAL

1005851, Michele Da Silva Couto Magalhaes, 10, 1º, Classificado / 1001799, Mirian Aparecida De Oliveira Silva, 10, 2º, Classificado / 1006644, Mariana Resende Do Prado, 10, 3º, Classificado / 1001055, Osmar Batista De Almeida, 7, 4º, Classificado / 1006586, Carla Stephane Seabra Silva, 7, 5º, Classificado / 1006678, Mateus Andrade De Aquino, 7, 6º, Não eliminado / 1006074, Marcos Roberto Alves Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1006546, Teylla Tatiane De Oliveira Prado, 5, 8º, Não eliminado / 1001862, Leticia Cardoso Costa, 5, 9º, Não eliminado / 1006488, Jessica Aparecida Da Silva Gomes, 5, 10º, Não eliminado / 1001936, Josiane Maria Portela, 5, 11º, Não eliminado / 1002043, Josiele Maria Portela, 5, 12º, Não eliminado / 1002115, Camila Caroline Garcia, 5, 13º, Não eliminado / 1006403, Vitoria Ferreira Borges, 5, 14º, Não eliminado / 1002165, Leonidia Pereira Filha, 1, 15º, Não eliminado

372. MG – SANTA ROSA DA SERRA – GERAL

999467, Claudiane Aparecida Da Silva Dias Carlos, 7, 1º, Classificado / 1007010, Rhayane Helene Antunes Soares, 7, 2º, Não eliminado / 1006957, Marcia Jennifer Dos Santos, 7, 3º, Não eliminado / 1006919, Bruno Alves Silva, 7, 4º, Não eliminado / 1007089, Lara Tatiane De Jesus Carvalho, 5, 5º, Não eliminado / 1006982, Josiel Leandro De Brito Alcantara Silva, 5, 6º, Não eliminado / 1007115, Gabriel Antunes Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1007066, Andria Luiza Dias Carvalho, 1, 8º, Não eliminado

373. MG – SANTANA DE PATOS

985775, Vanessa Cristina Da Rocha, 10, 1º, Classificado / 977708, Gustavo Goncalves De Souza Araujo, 10, 2º, Classificado / 978038, Itala Ferreira Nunes, 7, 3º, Classificado / 991601, Juliana Rodrigues Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 987293, Ariadna Da Silva Andrade, 1, 5º, Não eliminado

374. MG – SANTANA DO DESERTO – GERAL

1006345, Lucas Scoralich Tavares, 10, 1º, Classificado / 1003288, Gisele Ramos Barao De Souza, 7, 2º, Não eliminado / 1003039, Caroline Oliveira Vieira, 7, 3º, Não eliminado

375. MG – SANTO ANTONIO DO AMPARO – GERAL

974749, Mirtes Marcal Borges Lopes Lage, 10, 1º, Classificado / 994402, Romano Lopes E Silva, 10, 2º, Classificado / 994781, Hernani Ranie Silva Lage, 10, 3º, Classificado / 983906, Ana Cristina De Oliveira, 7, 4º, Classificado / 980773, Paula Caroline Do Nascimento Magalhaes, 7, 5º, Classificado / 974288, Guilherme Hugo Carvalho Fonseca, 7, 6º, Classificado / 981268, Carlos Alberto Silva, 5, 7º, Classificado / 974164, Sonia Maria Dos Santos, 5, 8º, Classificado / 974659, Helena Aparecida Eleriano, 5, 9º, Não eliminado / 974398, Angela Aparecida Damasceno, 5, 10º, Não eliminado / 980960, Keila Aparecida Cunha, 5, 11º, Não eliminado / 981104, Stheia Correa Amado, 5, 12º, Não eliminado / 984961, Thaline Diniz Ferreira Silva, 5, 13º, Não eliminado / 980936, Gislaine Aparecida Da Cruz, 5, 14º, Não eliminado / 974731, Haiane Fernanda Damiani Barros, 5, 15º, Não eliminado / 974631, Estefany Nascimento Castro, 5, 16º, Não eliminado / 974667, Ana Paula Cunha Mata, 5, 17º, Não eliminado / 980850, Yasmin Medeiros Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 982739, Maria Jose Do Nascimento Santos, 1, 19º, Não eliminado

376. MG – SAO FELIX DE MINAS – GERAL

997376, Beatriz Teotonio Neves, 7, 1º, Classificado / 997222, Thayssa Alves Galvao Campos Dias, 7, 2º, Não eliminado / 997281, Lucilene Brito Barbosa, 5, 3º, Não eliminado / 997183, Bruno Carvalho Silva, 5, 4º, Não eliminado / 997550, Leonardo Martins, 5, 5º, Não eliminado / 997429, Silmara Oliveira Silva, 5, 6º, Não eliminado

377. MG – SAO FRANCISCO DE SALES – GERAL

996851, Marcos Antonio Paula Santos, 10, 1º, Classificado / 996917, Adriana Franca De Souza Soares, 3, 2º, Classificado / 996784, Brenda De Oliveira Franco, 1, 3º, Classificado

378. MG – SAO GONCALO DO ABAETE – GERAL

979043, Maria Gabriela Marques, 7, 1º, Não eliminado / 992861, Izabelly Pereira Silva, 7, 2º, Não eliminado / 992705, Ruane Fernanda Ferreira, 5, 3º, Não eliminado / 980169, Paula Jordana Soares, 5, 4º, Não eliminado / 980415, Tassiane Lourdes Dos Reis, 5, 5º, Não eliminado / 978954, Raquel Dias Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 979854, Francielly Barbara Ramos Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 979915, Ariane Aparecida Pereira, 5, 8º, Não eliminado / 980472, Gabrielly Dias Rodrigues, 5, 9º, Não eliminado / 980124, Talita Pereira De Sousa, 1, 10º, Não eliminado / 980060, Raines Pereira De Sousa, 1, 11º, Não eliminado / 979975, Caroline Pereira De Sousa, 1, 12º, Não eliminado

379. MG – SAO GONCALO DO PARA – GERAL

999671, Bruna Emanuele S Assuncao, 10, 1º, Classificado / 1000239, Marcos Augusto Grizante, 10, 2º, Não eliminado / 999392, Hygor Torres Freire, 7, 3º, Não eliminado / 1000512, Giovana Emanuely Da Silva, 7, 4º, Não eliminado / 999472, Eliza Marques, 5, 5º, Não eliminado / 1000298, Eliane Camargos De Moraes, 5, 6º, Não eliminado / 1016656, Kerolly Dos Santos Goncalves, 5, 7º, Não eliminado / 999318, Hyago Torres Freire, 5, 8º, Não eliminado / 1000067, Emanuele Gomes Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 1000143, Samuel Augusto Barbosa Santos, 5, 10º, Não eliminado / 1000604, Emanuelly Victoria Amaral De Jesus, 5, 11º, Não eliminado / 999556, Poliana Inacio Diogo, 1, 12º, Não eliminado

380. MG – SAO GOTARDO – GERAL

981774, Carla De Oliveira Franco, 10, 1º, Classificado / 995345, Marilia Helena De Resende Silva, 7, 2º, Classificado / 980699, Wenceslau Jonas Vieira, 7, 3º, Classificado / 974761, Maicon Junior Silva Resende, 7, 4º, Classificado / 989901, Angela Maria Da Costa, 5, 5º, Classificado / 987898, Maria Wanda De Oliveira Sousa, 5, 6º, Classificado / 991229, Sirlei Aparecida Da Costa, 5, 7º, Classificado / 982666, Eliene Firmina Silva Alves, 5, 8º, Classificado / 976141, Ednilson Jose Ferreira Barbosa, 5, 9º, Classificado / 994908, Jessica Grace Dos Santos Zenho, 5, 10º, Classificado / 983931, Alessandro Ribeiro De Matos, 5, 11º, Classificado / 980584, Lucielle Silva Soares, 5, 12º, Classificado / 988069, Fatima Dermondes Pereira, 5, 13º, Classificado / 991018, Lorena Sthefani Silva Cardoso, 5, 14º, Classificado / 974493, Francisca Silva De Jesus, 1, 15º, Classificado / 974477, Jair Santos Mata, 1, 16º, Classificado / 994591, Geovanna Stephanie Abadia De Resende, 1, 17º, Não eliminado

381. MG – SAO JOAO BATISTA DO GLORIA – GERAL

996224, Rosani Cristina Oliveira Melges, 10, 1º, Classificado / 989668, Marlene Silva Ferreira, 10, 2º, Não eliminado / 995796, Luciano Gomes De Santana, 10, 3º, Não eliminado / 997706, Ingrid Israel Pereira De Souza, 10, 4º, Não eliminado / 996432, Micaela Gomes Braz, 10, 5º, Não eliminado / 996590, Amauri Mizael Amaral, 7, 6º, Não eliminado / 997557, Denis Donizetti Silva, 7, 7º, Não eliminado / 997431, Giovana Silva Martins, 7, 8º, Não eliminado / 997362, Melissa Gabriele Correa Linhares, 7, 9º, Não eliminado / 997398, Rejane De Leoni Assis, 5, 10º, Não eliminado / 997536, Mariana Pereira Da Silva, 5, 11º, Não eliminado

382. MG – SAO JOAO DO MANHUACU – GERAL

978188, Silvene Hellen De Oliveira Silva, 7, 1º, Classificado / 995947, Tatiana Franca Do Nascimento Dos Santos, 7, 2º, Não eliminado / 978111, Elionete Vitorio Bomfim, 7, 3º, Não eliminado / 995567, Luciene Jose De Souza Rocha, 5, 4º, Não eliminado / 977600, Carla Carolina Lobo De Carvalho, 5, 5º, Não eliminado / 977900, Fernanda Paula Pereira Da Silva Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 992457, Aline Jacinto De Oliveira, 5, 7º, Não eliminado / 978250, Jose De Souza Garcia, 1, 8º, Não eliminado / 977972, Alberto Donizeti Da Silva, 1, 9º, Não eliminado

383. MG – SAO JOAO DO MANTENINHA – GERAL

974884, Agenor Vieira De Andrade Nogueira, 10, 1º, Não eliminado / 989559, Patrick Loubach Severino, 10, 2º, Não eliminado / 975617, Diogo Stefano Ferreira Da Silveira, 7, 3º, Não eliminado / 994827, Gesilaine Claudina, 7, 4º, Não eliminado / 984864, Beatriz Teotonio Neves, 7, 5º, Não eliminado / 991176, Hilquirlene Mendes Da Silva Soares, 5, 6º, Não eliminado / 983223, Ana Paula Augusto Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 988629, Eduardo Cabral Pinheiro, 5, 8º, Não eliminado / 975612, Bruno Gabriel Alves De Souza, 5, 9º, Não eliminado / 987443, Kauany De Andrade Belbete, 5, 10º, Não eliminado / 987690, Ercilia Gomes Da Silveira, 5, 11º, Não eliminado

384. MG – SAO PEDRO DE CALDAS

989350, Daniel Goncalves De Paes, 5, 1º, Classificado / 990975, Avimar De Paula Rosa, 5, 2º, Classificado / 992112, Ana Claudia De Carvalho, 5, 3º, Não eliminado

385. MG – SAO PEDRO DO JEQUITINHONHA

976683, Alcione Silva Pereira, 10, 1º, Não eliminado / 978536, Ana Paula Lopes Do Vale, 7, 2º, Não eliminado / 994109, Jaqueline Ferreira Chaves, 7, 3º, Não eliminado / 994661, Same Ferreira Chaves, 7, 4º, Não eliminado / 989709, Jordyes Sousa Dutra, 7, 5º, Não eliminado / 992378, Josiane Leandro Dos Santos, 7, 6º, Não eliminado / 991411, Joan Dais Franco, 7, 7º, Não eliminado / 976243, Italo Marcos Nunes Da Silva Junior, 7, 8º, Não eliminado / 992186, Wesley Lopes Laranjeira, 7, 9º, Não eliminado / 976611, Erick Juneo Soares Costa, 7, 10º, Não eliminado / 976910, Jose Wilson Goncalves Costa, 5, 11º, Não eliminado / 981864, Paulo Goncalves Neves, 5, 12º, Não eliminado / 976965, Lucas De Freitas Porto, 5, 13º, Não eliminado / 981694, Gerciane Moreira Medina, 5, 14º, Não eliminado / 976175, Margareth Lucia Neves Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 976866, Weslen Marques De Matos, 5, 16º, Não eliminado / 983914, Eliseu Figueira Da Sila, 5, 17º, Não eliminado / 994482, Daniel Paulo Muniz Nunes, 5, 18º, Não eliminado / 976543, Mateus Paulino Dos Santos, 5, 19º, Não eliminado / 995222, Maisa Gomes Ribeiro, 5, 20º, Não eliminado / 977850, Bonniek Ramos Caldeira, 5, 21º, Não eliminado / 976344, Tatiane Melo Soares, 5, 22º, Não eliminado / 984796, Delmaci Pereira Dos Santos, 3, 23º, Não eliminado / 976418, Luzia Eunice Tertulino Melo, 1, 24º, Não eliminado

386. MG – SAO ROQUE DE MINAS – GERAL

1003224, Carla De Oliveira Pio, 10, 1º, Classificado / 1003127, Eduardo William Longo Camilo, 10, 2º, Não eliminado / 1002945, Maria Aparecida Andrade, 5, 3º, Não eliminado / 1003339, Marco Aurelio De Oliveira Andrade, 5, 4º, Não eliminado / 1003416, Wallison Henrique Silva De Matos, 5, 5º, Não eliminado / 1003484, Diego Francisco Cruvinel, 1, 6º, Não eliminado

387. MG – SAO SEBASTIAO DO MARANHAO – GERAL

1006251, Daniela Goncalves Moreira, 7, 1º, Classificado

388. MG – SAO SEBASTIAO DO OESTE – GERAL

975940, Aline Nayara Costa Souza, 10, 1º, Classificado / 989092, Rayane Peixoto Da Silva, 7, 2º, Não eliminado / 982370, Maria Vany Ribeiro Santos, 5, 3º, Não eliminado / 980687, Julyanna Campos Severo, 5, 4º, Não eliminado / 980574, Rosemilda Querino Da Silva, 5, 5º, Não eliminado / 976512, Paulo Eduardo Moraes Goncalves, 5, 6º, Não eliminado / 976647, Ieda Carla Rodrigues Da Silva, 3, 7º, Não eliminado / 976618, Sonaly Claudinea Ribeiro Lopes, 1, 8º, Não eliminado

389. MG – SAO SEBASTIAO DO PONTAL

998630, Nilda Da Graca Neves, 10, 1º, Classificado

390. MG – SAO VICENTE DE MINAS – GERAL

980448, Glaucia Guimaraes P Silva, 10, 1º, Classificado / 994174, Leonardo Lopes Salviano, 7, 2º, Não eliminado / 994676, Clara Nascimento Silva, 5, 3º, Não eliminado

391. MG – SAPUCAI-MIRIM – GERAL

984859, Ana Celia Medeiros, 10, 1º, Classificado / 978588, Alessandra Stefani Aparecida Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 994549, Silvana Aparecida Miranda Granato, 7, 3º, Não eliminado / 981789, Talita Silva Santos, 1, 4º, Não eliminado / 993970, Alecsander Paulo Miguel Rodrigues, 1, 5º, Não eliminado

392. MG – SENADOR AMARAL – GERAL

990168, Lara Stefany Silva Teixeira, 5, 1º, Classificado / 990257, Francisco Rafael De Souza, 1, 2º, Não eliminado

393. MG – SENHORA DO PORTO – GERAL

991192, Waldirene Das Gracas Pereira Santos, 5, 1º, Não eliminado / 983408, Jose Francisco Guimaraes Da Silva, 5, 2º, Não eliminado / 995883, Leonildo Andrade Araujo, 5, 3º, Não eliminado / 982861, Camila Costa Rodrigues, 5, 4º, Não eliminado

394. MG – SERITINGA – GERAL

979987, Lucia Helena De Souza, 5, 1º, Classificado / 980018, Emerson Martins E Silva, 5, 2º, Classificado / 980576, Cristian Tadeu Martins E Silva, 3, 3º, Não eliminado

395. MG – SERRA DO SALITRE – GERAL

986732, Junior Carlos De Alcantara, 10, 1º, Classificado / 977292, Viviane Eliane Rodrigues Carvalho, 10, 2º, Classificado / 979834, Stela Maris Ribeiro Cunha, 10, 3º, Classificado / 986724, Paulo Roberto De Oliveira Filho, 10, 4º, Classificado / 977256, Daniele Paula De Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 977432, Eliana Aparecida Dos Santos, 7, 6º, Não eliminado / 979809, Adelaide Aparecida De Assis Alcantara, 7, 7º, Não eliminado / 979782, Alex Dos Santos Paula, 7, 8º, Não eliminado / 981351, Daniela Moura Da Silva, 7, 9º, Não eliminado / 979775, Larissa Calegari, 7, 10º, Não eliminado / 977481, Elisangela Alves Dos Santos Costa, 5, 11º, Não eliminado / 980233, Aline Aparecida De Castro Campos, 5, 12º, Não eliminado / 977384, Fernanda Dienne Xavier, 5, 13º, Não eliminado / 994247, Eliane Rosa Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 977339, Joao Paulo Carvalho, 5, 15º, Não eliminado / 977082, Mariene Sodre De Oliveira, 5, 16º, Não eliminado / 977550, Diontan Jose Nunes, 5, 17º, Não eliminado / 977211, Aliny Martins Nascimento Campos, 5, 18º, Não eliminado / 979789, Jessiara Abilia Da Silveira, 5, 19º, Não eliminado / 988397, Erica Roberta Azevedo Da Conceicao, 5, 20º, Não eliminado / 974297, Karolayne Fernanda Schiara, 5, 21º, Não eliminado / 976982, Lorena Ferreira Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 974338, Bianca Costa Barbosa, 5, 23º, Não eliminado / 974144, Laura Martins De Oliveira Cacheado, 5, 24º, Não eliminado / 977035, Vitor Martins Carola, 5, 25º, Não eliminado / 977151, Murilo Vieira Alves, 5, 26º, Não eliminado / 974182, Rafael Marques Caetano, 5, 27º, Não eliminado / 980319, Giovanna Nayara De Castro Campos, 5, 28º, Não eliminado / 976947, Gabriele Victoria Silva, 5, 29º, Não eliminado / 974254, Gabriela Vitoria Frazao, 5, 30º, Não eliminado / 974221, Jaqueline De Oliveira Rocha, 5, 31º, Não eliminado / 974374, Bianca Cristina Schiara De Lima, 5, 32º, Não eliminado / 991537, Poliana Vieira Gonzaga Assis, 1, 33º, Não eliminado / 976904, Tiago Marcos Caetano Dos Santos, 1, 34º, Não eliminado

396. MG – SERRANOS – GERAL

974451, Mateus Henrique De Paiva Santos, 7, 1º, Classificado / 980043, Lucia Helena De Souza, 5, 2º, Classificado / 974382, Marileia Arantes Do Vale Andrade, 1, 3º, Não eliminado

397. MG – SILVA XAVIER

1005029, Zecia Calman Tosta, 10, 1º, Classificado / 1004085, Jose Alberto Marques Barbosa, 10, 2º, Classificado / 1006577, Luiz Fernando Tadeu Ribeiro Goncalves, 10, 3º, Classificado / 996102, Adriana Barbosa Leite, 10, 4º, Não eliminado / 1003957, Aldo Assuncao Silva, 10, 5º, Não eliminado / 995633, Maria Vanuzia Teodoro Soares, 10, 6º, Não eliminado / 995162, Suely Dos Anjos Araujo Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 994354, Fernanda Tcharles Matias, 10, 8º, Não eliminado / 1004976, Fernanda Araujo De Souza Franco, 10, 9º, Não eliminado / 995115, Cristina De Fatima Lima De Souza, 10, 10º, Não eliminado / 1002177, Luis Carlos Neves Barbosa, 10, 11º, Não eliminado / 1004244, Mirlene Graciele Alves, 10, 12º, Não eliminado / 1003170, Carlos Gregorio Augusto Romanelli Sales, 10, 13º, Não eliminado / 1005230, Thabata Tosta Lima, 10, 14º, Não eliminado / 995765, Mara Dalila De Castro Souza Marques, 10, 15º, Não eliminado / 999551, Camila Correa Borges, 10, 16º, Não eliminado / 1004569, Nayara Jeane Cota Lopes, 10, 17º, Não eliminado / 1003099, Jessica Silva Tolentino, 10, 18º, Não eliminado / 1003561, Enis De Campos Maciel Sobrinho, 10, 19º, Não eliminado / 999248, Emilie Da Cruz Felix, 10, 20º, Não eliminado / 974225, Romulo De Abreu Morais, 10, 21º, Não eliminado / 1004624, Maria Helena Gomes Da Silva Pereira, 7, 22º, Não eliminado / 981289, Adriana Soares De Oliveira Costa, 7, 23º, Não eliminado / 974167, Wilson Divino Cardoso, 7, 24º, Não eliminado / 993426, Patricia Do Nascimento Peronico Lanza, 7, 25º, Não eliminado / 996230, Kenia Cassia Pereira Do Carmo, 7, 26º, Não eliminado / 1002959, Beatriz Martins De Oliveira Lima, 7, 27º, Não eliminado / 1003036, Clara Maria Santiago De Castro, 7, 28º, Não eliminado / 1004019, Tatieny Oliveira Marques, 7, 29º, Não eliminado / 1004886, Barbara Fonseca Da Silva, 7, 30º, Não eliminado / 1004932, Ana Paula Fernandes Da Silva, 7, 31º, Não eliminado / 1004757, Victor Luiz Diniz Guerra, 7, 32º, Não eliminado / 1004707, Isabella Oliveira Alves, 7, 33º, Não eliminado / 1004800, Eduardo Costa Souza, 7, 34º, Não eliminado / 984369, Karolaine Aparecida Coelho, 7, 35º, Não eliminado / 1004310, Kariny Campos Do Carmo, 7, 36º, Não eliminado / 981942, Nelio Jose Pereira Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 1005597, Adalberto Geraldo Do Carmo, 5, 38º, Não eliminado / 984972, Alison Evangelista Reis, 5, 39º, Não eliminado / 1004196, Gustavo Alves Gomes, 5, 40º, Não eliminado / 1003820, Maria Lucia Justino Da Costa Romero, 5, 41º, Não eliminado / 1001012, Simone De Fatima Cota Lopes, 5, 42º, Não eliminado / 974327, Cleber Moreira De Assis, 5, 43º, Não eliminado / 1005337, Rubens Vaz Da Silva Filho, 5, 44º, Não eliminado / 1001825, Vanessa Aparecida Dos Reis Canuto Almeida, 5, 45º, Não eliminado / 1005308, Urcilene Aparecida De Almeida, 5, 46º, Não eliminado / 1001657, Dardania Aparecida Teodoro Marques, 5, 47º, Não eliminado / 1003247, Rita De Cassia Gomes Mancini, 5, 48º, Não eliminado / 1001259, Sirlene Alves Dos Reis, 5, 49º, Não eliminado / 995479, Claudiana Aparecida Gandra De Meira, 5, 50º, Não eliminado / 994411, Betania Souza Rodrigues Xavier, 5, 51º, Não eliminado / 1003489, Luciana Liborio De Carvalho, 5, 52º, Não eliminado / 985359, Josiane Cristiane De Araujo Martins, 5, 53º, Não eliminado / 981196, Danilo De Souza Ribeiro, 5, 54º, Não eliminado / 1001137, Claudiane Pereira Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 1004523, Natany Cristina De Souza Barbosa, 5, 56º, Não eliminado / 1004226, Maria Julia De Carvalho, 5, 57º, Não eliminado / 1000960, Yonara Castro De Oliveira, 5, 58º, Não eliminado / 1003966, Tulio Otavio Rodrigues Xavier, 5, 59º, Não eliminado / 992518, Aureo Fabricio Silva, 5, 60º, Não eliminado / 994664, Raissa Cristina Dos Santos Pereira, 5, 61º, Não eliminado / 995342, Sara Cristina Moreira Ferreira, 5, 62º, Não eliminado / 985224, Itamar Felix Ferreira, 3, 63º, Não eliminado / 1005401, Amanda Do Altissimo Silva, 3, 64º, Não eliminado / 999083, Taynara Araujo Do Carmo, 3, 65º, Não eliminado / 996213, Matheus Felipe P Mainarte, 3, 66º, Não eliminado / 1004158, Claudia Ribino Felix, 1, 67º, Não eliminado / 995791, Valeria De Castro Oliveira Capucci, 1, 68º, Não eliminado

398. MG – SILVEIRANIA – GERAL

973988, Jaider Cloves De Oliveira Goulart, 10, 1º, Não eliminado / 976950, Marcela Clarice De Souza, 7, 2º, Não eliminado / 976892, Loren Freitas Da Mota, 5, 3º, Não eliminado

399. MG – SIMONESIA – GERAL

1015959, Jose Maria Norberto, 10, 1º, Classificado / 1015966, Giselle Da Costa Silva, 10, 2º, Não eliminado / 1015933, Danilo Washintgton Rodrigues Alvez, 10, 3º, Não eliminado / 978862, Seronice Imaculada Sabriel, 5, 4º, Não eliminado / 991876, Clara Ferreira Miranda, 5, 5º, Não eliminado / 980012, Jose Victor Da Silva, 3, 6º, Não eliminado

400. MG – SOLEDADE DE MINAS – GERAL

991857, Erica Leonel Monteiro, 10, 1º, Não eliminado / 999461, Marcella Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 998185, Clara Romanelli Assumpcao, 10, 3º, Não eliminado / 999761, Franciely Miranda Mota, 10, 4º, Não eliminado / 1000406, Paula Checchia Magalhaes Schettini, 10, 5º, Não eliminado / 998492, Gabriella Varela Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 995139, Pedro Rogerio Pereira Monteiro, 7, 7º, Não eliminado / 998145, Leticia Matuck Pinto Mancilha, 7, 8º, Não eliminado / 990236, Otavio Sacramento Silva, 7, 9º, Não eliminado / 1000053, Gilson Monteiro, 5, 10º, Não eliminado / 998002, Fabia Lima De Carvalho, 5, 11º, Não eliminado / 1000217, Luismar Marcelino, 3, 12º, Não eliminado

401. MG – TAIOBEIRAS – GERAL

984783, Enedina Pereira Guimaraes, 10, 1º, Classificado / 996310, Paulo Martins Leal, 10, 2º, Classificado / 978841, Noelia De Matos Camargos, 10, 3º, Classificado / 995747, Edna Luiza Pinto Neves, 10, 4º, Classificado / 982400, Joseane Mendes De Oliveira, 10, 5º, Classificado / 978633, Andressa Rodrigues, 10, 6º, Classificado / 984201, Vanessa Souza Vieira, 10, 7º, Classificado / 991263, Luana Pereira Dos Santos Lucas, 10, 8º, Classificado / 984912, Diego Alves Dos Santos Lopes, 10, 9º, Classificado / 986997, Deise Daniela De Jesus Martins, 7, 10º, Classificado / 993998, Kenedy Lazaro Simoes Santos, 7, 11º, Classificado / 984447, Johnattan Lazaro Oliveira Meireles, 7, 12º, Não eliminado / 978475, Teresa Dias Da Cruz, 7, 13º, Não eliminado / 985190, Laruska Sinara Mendes, 7, 14º, Não eliminado / 998792, Gilson Ferreira Da Silva, 7, 15º, Não eliminado / 984326, Sara Gomes Ferreira, 7, 16º, Não eliminado / 989785, Lara Flavia Brito Ribeiro, 7, 17º, Não eliminado / 978934, Cleide Santos Barbosa, 5, 18º, Não eliminado / 978558, Patricia Onofre Da Cruz, 5, 19º, Não eliminado / 978190, Monica Goncalves Pereira, 5, 20º, Não eliminado / 995981, Claudia Santos Gomes, 5, 21º, Não eliminado / 985296, Fernanda Lima Carvalho Fagundes, 5, 22º, Não eliminado / 985453, Charles Da Cruz Amaral, 5, 23º, Não eliminado / 978055, Andreia Barbosa Lima Santos, 5, 24º, Não eliminado / 989531, Elizeno Jose Da Costa, 5, 25º, Não eliminado / 977858, Sheila Darley Santos Alves, 5, 26º, Não eliminado / 978325, Adelaide Pereira Lima, 5, 27º, Não eliminado / 985078, Katiana Alves Santos, 5, 28º, Não eliminado / 984665, Katia Soares Dionisio Rocha, 5, 29º, Não eliminado / 994603, Aelica Santos Matos, 5, 30º, Não eliminado / 989229, Eleusa Celestina Da Costa, 5, 31º, Não eliminado / 982357, Elaine Dos Santos Oliveira, 5, 32º, Não eliminado / 993603, Neusa Moreira De Oliveira, 5, 33º, Não eliminado / 982472, Sergio Lucas Silva Oliveira, 5, 34º, Não eliminado / 977570, Thalia Rocha De Almeida, 5, 35º, Não eliminado / 984555, Leila Hellen Silva Nascimento, 5, 36º, Não eliminado / 989383, Aderlany Costa De Souza, 5, 37º, Não eliminado / 977948, Paulo Ricardo Rodrigues Lopes, 5, 38º, Não eliminado / 978405, Patrick Acacio Araujo Ferreira, 5, 39º, Não eliminado / 978115, Lorrayne De Oliveira Silva, 5, 40º, Não eliminado / 977734, Cassandra Daniela Soares De Oliveira, 5, 41º, Não eliminado / 978737, Victor Gabriel Alves Almeida, 5, 42º, Não eliminado

402. MG – TIMOTEO – GERAL

980827, Lucimar Sangi Nascimento Santos, 10, 1º, Classificado / 981249, Enio Vieira Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 998824, Joseane Assis Alves, 10, 3º, Classificado / 992283, Jose Claudio Soares Ricardo, 10, 4º, Classificado / 984180, Hemmersom Dos Santos, 10, 5º, Classificado / 995192, Cleise Das Gracas Sousa, 10, 6º, Classificado / 980756, Adriano Siqueira Pagiola, 10, 7º, Classificado / 980510, Cassius Mauricio Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 994863, Ronaldo Cristiano Do Carmo, 10, 9º, Não eliminado / 992110, Tharley Patrick Assis Campos, 10, 10º, Não eliminado / 987464, Hudson Magalhaes Bittencour, 10, 11º, Não eliminado / 987329, Edson Souza Novelo, 10, 12º, Não eliminado / 995632, Felipe Augusto De Oliveira Melo, 10, 13º, Não eliminado / 982496, Bruno Filipi Alves De Assis, 10, 14º, Não eliminado / 980455, Nathaly Aparecida Da Silva Avila, 10, 15º, Não eliminado / 989168, Carla Ranielle Maximo Pereira, 10, 16º, Não eliminado / 999457, Jessica Da Silva Ferreira, 10, 17º, Não eliminado / 999181, Janaina De Andrade Santos, 10, 18º, Não eliminado / 995771, Raquel Alves Martins Almeida, 10, 19º, Não eliminado / 982303, Natalia Goncalves De Moura, 10, 20º, Não eliminado / 991379, Barbara Luiza Lacerda Madureira, 10, 21º, Não eliminado / 977695, Raylander Ribeiro Fernandes, 10, 22º, Não eliminado / 978243, Chrys Ellen Silveira Machado, 10, 23º, Não eliminado / 988701, Joao Vitor Pacifico Sena Dias, 10, 24º, Não eliminado / 982340, Pedro Henrique Ferreira Duarte, 10, 25º, Não eliminado / 987173, Thays Silva Santos, 10, 26º, Não eliminado / 983301, Izabela De Almeida Barbosa, 10, 27º, Não eliminado / 980633, Antonio Carlos Ferreira Alves, 7, 28º, Não eliminado / 988246, Adriano Lopes De Morais, 7, 29º, Não eliminado / 978856, Delma Oliveira Gomes, 7, 30º, Não eliminado / 990823, Ravena Gracyelly Scutase Souza, 7, 31º, Não eliminado / 991198, Erica Priscila Ferreira Vasconcelos, 7, 32º, Não eliminado / 983957, Rayane Oliveira Ferraz, 7, 33º, Não eliminado / 977582, Ingredy Larissa Martins Silva, 7, 34º, Não eliminado / 983590, Poliana Silva Machado Castro, 7, 35º, Não eliminado / 995468, Felipe Suame Dias Almeida Campos, 7, 36º, Não eliminado / 980988, Leticia Corsino Carvalho, 7, 37º, Não eliminado / 982698, Valdecir Silas Da Silva, 5, 38º, Não eliminado / 979965, Ismael A Severiano, 5, 39º, Não eliminado / 980295, Zilma Barbosa, 5, 40º, Não eliminado / 980057, Waleria Cassemiro De Souza, 5, 41º, Não eliminado / 983514, Vera Regina Figueiredo Campos Andrade, 5, 42º, Não eliminado / 989319, Mariam Musse, 5, 43º, Não eliminado / 991856, Gilvan Pereira Queiroz, 5, 44º, Não eliminado / 989498, Marilda Dos Santos Carlos, 5, 45º, Não eliminado / 978759, Ronilda Aparecida Rocha, 5, 46º, Não eliminado / 981481, Walter Lourenco Pereira, 5, 47º, Não eliminado / 988015, Gerson Teodoro Da Silva, 5, 48º, Não eliminado / 977048, Ali Moreira De Brito, 5, 49º, Não eliminado / 977693, Lauriceia Maria De Souza Silva, 5, 50º, Não eliminado / 981863, Edna Eva Santiago Campos E Silva, 5, 51º, Não eliminado / 991971, Alline Cristina Ferreira Cezario, 5, 52º, Não eliminado / 977829, Elaine Cristina Marteleto, 5, 53º, Não eliminado / 983824, Robison Rodrigues Da Costa, 5, 54º, Não eliminado / 988521, Kidmar Tais Silva Felix Morais, 5, 55º, Não eliminado / 980544, Vanessa Santos Cruz, 5, 56º, Não eliminado / 976976, Nadia Nascimento Gomes, 5, 57º, Não eliminado / 979939, Eudes Pascoal Costa, 5, 58º, Não eliminado / 982622, Henrique Clysman E Silva, 5, 59º, Não eliminado / 978643, Ludymilla Fabiane Martins Candido, 5, 60º, Não eliminado / 984313, Dayene Franeille De Oliveira Sousa, 5, 61º, Não eliminado / 987737, Nayara Souza Gomes, 5, 62º, Não eliminado / 977934, Karen Kathylen Fernandes Silva, 5, 63º, Não eliminado / 977113, Thiago De Jesus Hosken, 5, 64º, Não eliminado / 991020, Jucelio Domingues Lima, 5, 65º, Não eliminado / 977586, Lorrayne Sthefanie Figueiredo Carvalho, 5, 66º, Não eliminado / 980202, Kamila De Oliveira Carsino, 5, 67º, Não eliminado / 977298, Andressa Leandro Dos Santos, 5, 68º, Não eliminado / 977373, Thayane Larissa Ribeiro Do Carmo, 5, 69º, Não eliminado / 980575, Luana Oliveira Dias, 5, 70º, Não eliminado / 989044, Sabrina Da Cruz Ferreira Gomes, 5, 71º, Não eliminado / 984732, Uaiter Paulo Guilherme De Souza, 5, 72º, Não eliminado / 982508, Ivini Cristina Araujo Dias, 5, 73º, Não eliminado / 988925, Lorrainy Cristina Fereira Gomes, 5, 74º, Não eliminado / 984867, Luan Cassiano Araujo Silva, 5, 75º, Não eliminado / 981568, Guilherme Souza Barros, 5, 76º, Não eliminado / 991500, Maria Bernadete Araujo, 1, 77º, Não eliminado / 982396, Marcio Silveira Sampaio, 1, 78º, Não eliminado / 981154, Altamiro De Morais Saraiva Junior, 1, 79º, Não eliminado / 984416, Fabiano Lucas De Sousa, 1, 80º, Não eliminado / 986900, Iolanda Silva Fernandes, 1, 81º, Não eliminado / 980168, Natallia Reis Leal, 1, 82º, Não eliminado / 980820, Antonio Sergio De Andrade Junior, 1, 83º, Não eliminado / 980702, Arthur Carvalho Leal Da Fonseca, 1, 84º, Não eliminado

403. MG – TOCANTINS – GERAL

984636, Mariana Braga Marciano, 10, 1º, Classificado / 977756, Celso Magno Anastacio, 7, 2º, Não eliminado / 978118, Laise Abrantes Santos, 7, 3º, Não eliminado / 978386, Nathane Lage Toledo, 7, 4º, Não eliminado / 977923, Fabiana De Melo Cabido, 7, 5º, Não eliminado / 978476, Patricia Lage Toledo, 7, 6º, Não eliminado / 996862, Gisele Marques Costa, 7, 7º, Não eliminado / 978305, Ludmila Almeida Costa, 7, 8º, Não eliminado / 996886, John Kennedy Da Rocha, 5, 9º, Não eliminado / 996811, Madalena Aparecida Pires Da Luz, 5, 10º, Não eliminado / 996835, Renata Pereira Da Luz, 5, 11º, Não eliminado / 978025, Ana Beatriz De Oliveira Lima, 1, 12º, Não eliminado / 977834, Antonio Costa, 1, 13º, Não eliminado

404. MG – TOLEDO – GERAL

979423, Edson Aparecido Leme, 10, 1º, Classificado / 997194, Milton Beigue Soares Ribeiro, 10, 1º, Classificado / 989005, Michele Lopes Pinheiro, 10, 2º, Classificado / 998038, Elaine Pietrobelli, 10, 2º, Classificado / 979455, Arielem Aparecida Da Cruz Silva, 10, 3º, Classificado / 990476, Fernando Luiz Tambosetti, 10, 3º, Classificado / 979517, Vitor Domingues De Paula, 7, 4º, Não eliminado / 998583, Dulce Francener Mazzarollo, 10, 4º, Classificado / 1013118, Solange Santana Souza, 5, 5º, Não eliminado / 997058, Maria Jelsa Farias De Almeida, 10, 5º, Classificado / 979437, Alessandra Santana Queiroz, 5, 6º, Não eliminado / 998122, Neiva Jung, 10, 6º, Classificado / 979542, Ariane Cristina Da Cruz Moura, 5, 7º, Não eliminado / 998324, Nadja Cristina Helfnstein Strieder, 10, 7º, Classificado / 979375, Renato Fernandes Do Amaral Filho, 5, 8º, Não eliminado / 991145, Eva Barros Miranda, 10, 8º, Classificado / 987954, Maria Eliza Da Cruz, 1, 9º, Não eliminado / 998095, Wagner Pereira Schiavon, 10, 9º, Classificado / 981976, Rafael De Souza, 1, 10º, Não eliminado / 998627, Hellin Carolini Gavenda, 10, 10º, Classificado / 979357, Ronaldo Da Silva Pinto, 1, 11º, Não eliminado / 998629, Jessica Aline Finger, 10, 11º, Não eliminado / 997150, Jonas De Cassio Alves Dos Santos, 10, 12º, Não eliminado / 998628, Bartany Kyoman Rosina Cavalcanti Vasconcelos, 10, 13º, Não eliminado / 998563, Eduardo Bena Chicone, 10, 14º, Não eliminado / 997792, Matheus Geogete Dos Santos Lopes, 10, 15º, Não eliminado / 998616, Alex Lima De Sousa, 10, 16º, Não eliminado / 998519, Noelii Zucunelli, 7, 17º, Não eliminado / 997428, Margarete Tobias Fernandes Da Silva, 7, 18º, Não eliminado / 997899, Eliana Cristina Lemes, 7, 19º, Não eliminado / 990664, Jandir Pereira Pais, 7, 20º, Não eliminado / 997992, Creuza Angelita Da Costa, 7, 21º, Não eliminado / 997268, Caue Schulu Lopes, 7, 22º, Não eliminado / 997531, Francielle Caroline Zechi, 7, 23º, Não eliminado / 998593, Rafael Nickel Kaupff, 7, 24º, Não eliminado / 998399, Vitor Hugo Gava Da Costa, 7, 25º, Não eliminado / 998578, Daniel Willian Ribeiro Pikler, 7, 26º, Não eliminado / 997371, Vinicius Pontilho, 7, 27º, Não eliminado / 998557, Eva Carolina Nunes Maciel Teixeira, 7, 28º, Não eliminado / 997320, Isabela Frizon De Araujo, 7, 29º, Não eliminado / 990349, Edson Alves Boaventura, 5, 30º, Não eliminado / 998609, Balmori Luiz Rotta, 5, 31º, Não eliminado / 997926, Irian De Nazare Sluzovski Nunes, 5, 32º, Não eliminado / 998590, Edileuza Ferreira Lima Wesseling, 5, 33º, Não eliminado / 997569, Andressa Fernanda Dos Reis De Oliveira, 5, 34º, Não eliminado / 992757, Marcia Francieli De Franca, 5, 35º, Não eliminado / 998368, Marcieli Cristina Secco, 5, 36º, Não eliminado / 990830, Felipe Jose Gouveia Pereira, 5, 37º, Não eliminado / 998605, Gabriella Gabrielli Kampff, 5, 38º, Não eliminado / 998171, Veronica De Graauw Florencio, 5, 39º, Não eliminado / 998511, Ariani Lima De Camargo, 5, 40º, Não eliminado / 998532, Nicoly Cristiny Do Nascimento Harmel, 1, 41º, Não eliminado

405. MG – TRES MARIAS – GERAL

986578, Geraldo Magela Da Silva, 10, 1º, Classificado / 985285, Viviana Dias De Lima, 10, 2º, Classificado / 986394, Marcia Regina Pereira Souza, 10, 3º, Classificado / 986473, Cristian Carki Vieira De Pinho, 10, 4º, Classificado / 985342, Franciele Cristina Fernandes, 10, 5º, Não eliminado / 986477, Geiziellen Aparecida Gomes Barbosa, 10, 6º, Não eliminado / 984795, Elida Fernanda Silva De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 986545, Vinicius Pereira Do Nascimento, 10, 8º, Não eliminado / 985122, Jessica Rafaelle Silva Barbosa, 10, 9º, Não eliminado / 984455, Sofia Da Luz Silva, 10, 10º, Não eliminado / 986495, Aline Martins Rocha Santos, 10, 11º, Não eliminado / 985483, Bruna Dias Santos Neto, 10, 12º, Não eliminado / 986488, Agenor Vitor Dos Santos Santana Neto, 10, 13º, Não eliminado / 985111, Elzi Pereira Do Carmo, 7, 14º, Não eliminado / 986512, Glaucia Janaina Pereira Da Silva, 7, 15º, Não eliminado / 997382, Flavio Euler Da Silva, 7, 16º, Não eliminado / 986502, Carla Gomes De Souza, 7, 17º, Não eliminado / 977060, Mariane Michele De Medeiros Furtado, 7, 18º, Não eliminado / 997342, Denis Lucian Silva, 7, 19º, Não eliminado / 986538, Samara Pereira Xavier, 7, 20º, Não eliminado / 985573, Cleni Mesquita De Oliveira, 7, 21º, Não eliminado / 997851, Joana Darc Marcos De Souza, 7, 22º, Não eliminado / 992347, Larissa Stephanie Dos Santos Pereira, 7, 23º, Não eliminado / 986458, Ana Clara Ferreira Nascimento, 7, 24º, Não eliminado / 985496, Leda Nonata Da Silva, 5, 25º, Não eliminado / 985398, Celia Solange De Araujo, 5, 26º, Não eliminado / 986330, Wilza Alves Soares, 5, 27º, Não eliminado / 986237, Miriam De Oliveira, 5, 28º, Não eliminado / 986174, Admilson Francisco Xavier, 5, 29º, Não eliminado / 985795, Maria Elenice Alves De Jesus Reis, 5, 30º, Não eliminado / 991209, Agda Eliete Rodrigues Costa, 5, 31º, Não eliminado / 985876, Maria Luciene P Silva, 5, 32º, Não eliminado / 986587, Marcelo Marque Soares, 5, 33º, Não eliminado / 993643, Maria Jose Da Conceicao Da Silva, 5, 34º, Não eliminado / 985680, Romilda Alves Da Silva, 5, 35º, Não eliminado / 986264, Thiago Iury Delfino De Souza, 5, 36º, Não eliminado / 997915, Patricia Nunes Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 986533, Wallison Mendes Da Silva, 5, 38º, Não eliminado / 994113, Graciele Concalves De Santos Silva, 5, 39º, Não eliminado / 986508, Edilvania Pereira Da Silva, 5, 40º, Não eliminado / 985635, Cintia Da Veiga Ribeiro, 5, 41º, Não eliminado / 985756, Angelica Ribeiro Coimbra, 5, 42º, Não eliminado / 986565, Lucimara Figueiredo De Araujo, 5, 43º, Não eliminado / 997882, Gleiciele Da Conceicao Souza, 5, 44º, Não eliminado / 997768, Juliana Ferreira De Almeida, 5, 45º, Não eliminado / 986560, Joseane Aparecida Rocha E Souza, 5, 46º, Não eliminado / 991921, Bruna Leticia Dos Santos Lima, 5, 47º, Não eliminado / 990489, Jessica Fabiana De Oliveira Teixeira, 5, 48º, Não eliminado / 975484, Poliana Camila Mesquita E Silva, 5, 49º, Não eliminado / 993877, Wanderlei De Souza Magalhaes, 5, 50º, Não eliminado / 985712, Roberta Gabriela Gomes Resende, 5, 51º, Não eliminado / 986464, Barbara Natiele Dias Alves Rosa, 5, 52º, Não eliminado / 986281, Jaiane Carvalho, 5, 53º, Não eliminado / 986249, Victor Luighy Goncalvez Rodrigues, 5, 54º, Não eliminado / 986114, Alan Silva Viana, 5, 55º, Não eliminado / 985191, Joao Victor Rosa Pinto, 5, 56º, Não eliminado / 986375, Polyane Miranda Da Fonseca, 5, 57º, Não eliminado / 992789, Camila Nayara Da Silva Lopes, 5, 58º, Não eliminado / 997804, Mikelly Alves Rufino Da Silva, 5, 59º, Não eliminado / 986524, Mariana Silva De Oliveira Lucas, 5, 60º, Não eliminado / 975528, Joao Vitor Dos Santos, 5, 61º, Não eliminado / 997445, Dulce Maria Aparecida De Souza, 5, 62º, Não eliminado / 986290, Denis Ribeiro, 5, 63º, Não eliminado / 985323, Cristiano Lucas Pereira, 5, 64º, Não eliminado / 986491, Jessica C Ribeiro, 3, 65º, Não eliminado / 986574, Jahne Das Gracas Pereira Botelho, 3, 66º, Não eliminado / 997602, Viviane Silva De Oliveira, 3, 67º, Não eliminado / 986338, Sueli Castorina Teixeira, 1, 68º, Não eliminado / 986382, Juliana Maria Da Silva, 1, 69º, Não eliminado / 985243, Jessica Naiara Xavier, 1, 70º, Não eliminado / 991467, Raiane Tainara Rodrigues Da Costa, 1, 71º, Não eliminado / 986517, Elaine Pereira Lopes Moreira, 1, 72º, Não eliminado / 984855, Leiliane Pereira Macedo, 1, 73º, Não eliminado / 986356, Hemilly Rafaela Pereira Da Silva, 1, 74º, Não eliminado / 985867, Ana Carolina Lima De Oliveira, 1, 75º, Não eliminado

406. MG – TRES PONTAS – GERAL

1014802, Flavia De Carvalho Gomes, 10, 1º, Classificado / 996287, Cristiane Reis Barcelos Silva, 10, 2º, Classificado / 1014829, Gislaine Ribeiro Dos Santos, 10, 3º, Classificado / 1014773, Monalisa De Cassia Silva Moreira, 10, 4º, Classificado / 1014605, Auriana De Paula Souza, 10, 5º, Classificado / 1014617, Taisi Alves Da Silva Mesquita, 10, 6º, Classificado / 990062, Silvio Fernando Prosperi, 7, 7º, Não eliminado / 1014680, Eduardo Lopes Pereira Da Silva, 7, 8º, Não eliminado / 996359, Douglas De Luna Scodeler, 7, 9º, Não eliminado / 1003941, Caroline Alves Brito, 7, 10º, Não eliminado / 990171, Cristiane Alves, 7, 11º, Não eliminado / 1014932, Marina Braga Mendonca Fernandes, 7, 12º, Não eliminado / 995475, Camila Cristina Batista, 7, 13º, Não eliminado / 1003000, Rafaela De Jesus Da Silva, 7, 14º, Não eliminado / 995780, Jose Pinto Pereira Neto, 7, 15º, Não eliminado / 1014890, Maria Vitoria Braga Mendonca Paschoal, 7, 16º, Não eliminado / 989333, Gabriel Naves Giraldello, 7, 17º, Não eliminado / 1014705, Felipe Vitor De Souza Paim, 7, 18º, Não eliminado / 1014749, Maria Lucia Botrel De Figueiredo Avila, 5, 19º, Não eliminado / 1014791, Honorina Defatima Braga, 5, 20º, Não eliminado / 1014740, Adriana Aparecida De Castro De Tiso, 5, 21º, Não eliminado / 1014838, Luciana Vitar Cardoso Lemes, 5, 22º, Não eliminado / 1014880, Roselene Aparecida Honorio Oliveira, 5, 23º, Não eliminado / 1014843, Adilio Candido De Souza, 5, 24º, Não eliminado / 988680, Christiane Cardoso Champoudry, 5, 25º, Não eliminado / 979849, Silvana Sousa Garcia Rosa, 5, 26º, Não eliminado / 996098, Erica Stefani De Brito, 5, 27º, Não eliminado / 1014586, Giovana Jessica Tavares Honorato, 5, 28º, Não eliminado / 988412, Tainara Rafaela Siqueira, 5, 29º, Não eliminado / 989049, Mailon Carlos De Oliveira, 5, 30º, Não eliminado / 996192, Valter Vitor Almeida, 5, 31º, Não eliminado / 976911, Maria Eduarda Moraes Vicentim, 5, 32º, Não eliminado / 1002996, Kamily De Paula Pereira Dionisio, 5, 33º, Não eliminado / 1014701, Luiz Felipe Tana, 5, 34º, Não eliminado / 1002787, Julia Ananda Silva Ribeiro, 5, 35º, Não eliminado / 1014716, Ana Claudia De Morais, 3, 36º, Não eliminado

407. MG – TUPACIGUARA – GERAL

981562, Carlos Roberto Pereira Junior, 10, 1º, Classificado / 981681, Ana Luisa Lima De Carvalho Maciel, 10, 2º, Classificado / 981777, Mayanne Pereira Santos, 10, 3º, Classificado / 981961, Breno Santos Batista, 10, 4º, Classificado / 982712, Bianca Martins Da Silva, 7, 5º, Classificado / 988503, Ana Carolina De Souza, 7, 6º, Classificado / 982860, Anna Gabryelle Suares Silva, 7, 7º, Classificado / 990593, Carlos Eduardo Marques Almeida, 7, 8º, Não eliminado / 983034, Regina Batista Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 983162, Raquel Gomes Rodrigues, 5, 10º, Não eliminado / 987834, Sonia Fabiana Do Carmo Medeiros, 5, 11º, Não eliminado / 987979, Andre Luiz Esteves Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 984818, Verediana Pires Lemes, 5, 13º, Não eliminado / 989675, Clecia Patricia De Araujo, 5, 14º, Não eliminado / 983431, Ana Alice Alves De Oliveira, 5, 15º, Não eliminado / 999144, Gabriela Horrana Coelho Araujo, 5, 16º, Não eliminado / 983589, Helisson Alves Soares, 5, 17º, Não eliminado / 983737, Fernando Lima De Carvalho Maciel, 5, 18º, Não eliminado / 983856, Flavia Sousa Lima, 5, 19º, Não eliminado / 999050, Carlos Eduardo Sousa, 5, 20º, Não eliminado / 984214, Ana Vitoria Goncalves Machado, 5, 21º, Não eliminado / 984308, Suziane Dias Ferreira, 3, 22º, Não eliminado / 984439, Sandra Regina Da Silva, 1, 23º, Não eliminado / 984537, Daniele Alves Ferreira, 1, 24º, Não eliminado / 988228, Wilson Jose De Souza Neto, 1, 25º, Não eliminado

408. MG – UBA – GERAL

977135, Sergio Fortunato Leite, 10, 1º, Classificado / 996281, Mirian Aparecida Da Silveira Pereira, 10, 2º, Classificado / 974468, Venia De Oliveira Gomes Baia, 10, 3º, Classificado / 974908, Denise Francisco Cristiano Cruz, 10, 4º, Classificado / 983835, Fernanda Aparecida Ferreira Da Conceicao, 10, 5º, Classificado / 974360, Julio Cesar Minelli Lima Junior, 10, 6º, Classificado / 974707, Otavia Maria Araujo Torres, 10, 7º, Classificado / 977062, Thiago Costa, 10, 8º, Classificado / 976949, Jeines Souza Gomes De Carvalho, 10, 9º, Classificado / 976924, Aline Da Silva Nazareth Cardoso, 10, 10º, Classificado / 996199, Josiane Peron Medice Ciotti Palla, 10, 11º, Classificado / 974672, Deise Oliveira De Souza Ciconha, 10, 12º, Classificado / 985586, Luiz Felipe Apolonio, 10, 13º, Não eliminado / 984080, John Kennedy De Almeida Firmiano, 10, 14º, Não eliminado / 983618, Marielle De Lima Freitas, 10, 15º, Não eliminado / 983678, Robert Rodrigues Barbosa De Souza, 10, 16º, Não eliminado / 983272, Ramon Simoes Visentin Schettino, 10, 17º, Não eliminado / 974743, Laura Cristina Da Silva, 10, 18º, Não eliminado / 983339, Vanderleia Da Silva, 7, 19º, Não eliminado / 996624, Djenane Moraes Perete, 7, 20º, Não eliminado / 983992, Miqueas Soares Dos Reis, 7, 21º, Não eliminado / 983728, Welington De Lima Ferraz, 7, 22º, Não eliminado / 974886, Carlos Felipe Ferreira Conte, 7, 23º, Não eliminado / 978667, Eduardo Vieira Marcelo Junior, 7, 24º, Não eliminado / 977717, Jorguen Klysman De Souza Costa, 7, 25º, Não eliminado / 996441, Andressa Romualdo Moreira, 7, 26º, Não eliminado / 974919, Leticia Da Silva Santos, 7, 27º, Não eliminado / 977360, Iury Garcia Foffano, 7, 28º, Não eliminado / 979021, Mariana Ferreira Souto Tostes, 7, 29º, Não eliminado / 974891, Aline De Almeida Pacheco, 7, 30º, Não eliminado / 974500, Ricardo Nascimento Lanna, 7, 31º, Não eliminado / 983524, Giulyana Vieira Silva Gazolla, 7, 32º, Não eliminado / 976970, Ana Paula Raimundo Pinto, 7, 33º, Não eliminado / 974627, Thamires De Paula Ramos Martins, 7, 34º, Não eliminado / 983435, Maria Das Dores Schiavon De Souza, 5, 35º, Não eliminado / 974879, Delio Marcio Alves Da Silva, 5, 36º, Não eliminado / 987412, Eliene Palma Pacheco, 5, 37º, Não eliminado / 996664, Ailton Da Costa, 5, 38º, Não eliminado / 974929, Graciela Goncalves Roberto Cabral, 5, 39º, Não eliminado / 974436, Edneide Silva Reis, 5, 40º, Não eliminado / 978803, Ariane Francine Da Silva Oliveira, 5, 41º, Não eliminado / 974302, Wellington Santiago Da Rocha, 5, 42º, Não eliminado / 977109, Marina Francielle Alves De Oliveira Botelho, 5, 43º, Não eliminado / 974934, Denise Oliveira De Souza Silva, 5, 44º, Não eliminado / 984150, Priscila Rosangela De Oliveira Mariano, 5, 45º, Não eliminado / 979128, Bianca Christina Da Silva, 5, 46º, Não eliminado / 976461, Nathaly Paula Soares Augusto, 5, 47º, Não eliminado / 974922, Joyce De Souza Oliveira, 5, 48º, Não eliminado / 978857, Dante Douglas Verazani Ferreira, 5, 49º, Não eliminado / 996473, Lorena De Cassia Dos Santos Florentino, 5, 50º, Não eliminado / 977209, Gabriel Gomes Do Nascimento, 5, 51º, Não eliminado / 996376, Jonathan Cesar Ramos Da Silva, 5, 52º, Não eliminado / 985510, Cristopher Bernardo Vieira, 5, 53º, Não eliminado / 974573, Stefane Souza Cezario Dos Santos, 5, 54º, Não eliminado / 978727, Yuri Caetano Moreira, 5, 55º, Não eliminado / 974915, Lara Costa Fateixa Reis, 5, 56º, Não eliminado / 974900, Katelly Fernandes, 5, 57º, Não eliminado / 976128, Carlos Augusto De Jesus Juliao, 5, 58º, Não eliminado / 974874, Carlos Augusto De Jesus Juliao, 5, 59º, Não eliminado / 974938, Maria Eduarda Rodrigues De Oliveira, 5, 60º, Não eliminado / 977166, Bernardo G Rosa De Souza, 5, 61º, Não eliminado / 996246, Rodrigo Gomes De Almeida, 3, 62º, Não eliminado / 996543, Elco Dias Pacheco, 1, 63º, Não eliminado / 974896, Rosangela Fernandes, 1, 64º, Não eliminado / 974880, Nalia Amorim De Souza, 1, 65º, Não eliminado / 976901, Rozimar Camilo, 1, 66º, Não eliminado / 996709, Mariana Gressi De Quirico, 1, 67º, Não eliminado / 996326, Tais Lopes Moreira, 1, 68º, Não eliminado / 996503, Fabiana Ferreira Queiroz, 1, 69º, Não eliminado

409. MG – UNIAO DE MINAS – GERAL

996602, Rosangela Domingos Carneiro, 10, 1º, Classificado / 996544, Anderson Alfredo Lunas, 10, 2º, Classificado / 996269, Giovanni Candido Ferreira Junior, 10, 3º, Classificado / 995914, Ana Flavia Da Silva Oliveira, 5, 4º, Não eliminado / 996435, Marcos Francisco Martins Oliveira Araujo, 5, 5º, Não eliminado

410. MG – URUANA DE MINAS – GERAL

984810, Dircilene Costa De Aguiar, 10, 1º, Classificado / 999646, Idaiani Rodrigues Queiroz, 10, 2º, Não eliminado / 985072, Tassiany Teixeira De Almeida, 10, 3º, Não eliminado / 990042, Leticia Spindola Santos, 7, 4º, Não eliminado / 984932, Raiane Romao De Almeida, 7, 5º, Não eliminado / 984069, Samuel Pereira De Barros, 7, 6º, Não eliminado / 984253, Vinicius Maximo Dos Reis, 7, 7º, Não eliminado

411. MG – URUCANIA – GERAL

985363, Gislene Aparecida Marciano, 10, 1º, Classificado / 1007219, Marilda Da Conceicao Julio Martins, 7, 2º, Não eliminado / 1007461, Rosania De Oliveira Silva Sousa, 7, 3º, Não eliminado / 1007110, Maria Clara De Carvalho Saraiva, 7, 4º, Não eliminado / 1006808, Kethlim Vitoria De Souza, 7, 5º, Não eliminado / 1005838, Poliana De Souza Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 1011649, Diana Da Cruz Ribeiro, 5, 7º, Não eliminado / 1006883, Liliane Cristina Dos Santos, 5, 8º, Não eliminado / 1007370, Raquel Aparecida Ferreira, 5, 9º, Não eliminado / 1007575, Glauciane Ribeiro Pereira, 5, 10º, Não eliminado / 1005269, Elionara Cristina Benjamim, 5, 11º, Não eliminado / 1007414, Maira Antonia Gomes Martins, 5, 12º, Não eliminado / 1007516, Valeria Dos Reis Guilherme, 5, 13º, Não eliminado / 1005606, Arlinda Aparecida Dos Santos, 5, 14º, Não eliminado / 1005455, Pollyana Cristina Almeida Alves, 5, 15º, Não eliminado / 1005031, Carolaine Francisca De Almeida, 5, 16º, Não eliminado / 1006406, Raknerjunior Silva Roberto, 5, 17º, Não eliminado / 1007028, Karina Kesse Gomes Basilio, 5, 18º, Não eliminado / 1006168, Laura Da Silva Barbosa, 5, 19º, Não eliminado / 1007294, Neabily Mairink Luiz, 5, 20º, Não eliminado / 1006033, Luana Faustino, 5, 21º, Não eliminado / 1007027, Sabrina Da Silva Lima, 5, 22º, Não eliminado / 1006624, Manoelli Apolinaria Santiago, 5, 23º, Não eliminado / 1006540, Maria Fernanda Alburquerque Campos, 5, 24º, Não eliminado

412. MG – VARGEM BONITA – GERAL

1002397, Vinicius Mariano Silva, 7, 1º, Classificado / 1002522, Isabella Lima Paiva, 7, 2º, Não eliminado / 1002597, Valeria Balduina Da Silva Castro, 5, 3º, Não eliminado / 1002490, Keila Aparecida De Almeida, 5, 4º, Não eliminado / 1002342, Helida Garcia Lima, 5, 5º, Não eliminado / 1002191, Luana Sueli Lourenco, 5, 6º, Não eliminado / 1002566, Thamyres Tereza Dos Santos Ferreira, 5, 7º, Não eliminado

413. MG – VARGINHA – GERAL

990068, Luiza Helena Angelo Fernandes, 10, 1º, Classificado / 991641, Donizete Tavares Da Cruz, 10, 2º, Classificado / 990616, Paulo Sergio Pinheiro Reis, 10, 3º, Classificado / 990399, Henrique Galdino, 10, 4º, Classificado / 994191, Ronald Christian Braga, 10, 5º, Classificado / 988509, Celia Terezinha Mafra Dias, 10, 6º, Classificado / 983580, Cilene Aparecida Davanzo, 10, 7º, Classificado / 986575, Valerio Moreira Da Silva, 10, 8º, Classificado / 982699, Eliana Vitar Ribeiro Silva, 10, 9º, Classificado / 995090, Marcia Helena Pires Almeida, 10, 10º, Classificado / 999732, Luciene Aparecida Costa, 10, 11º, Classificado / 1000491, Antonio Paione Leprotti, 10, 12º, Classificado / 992714, Julio Cezar Maciel, 10, 13º, Não eliminado / 989525, Luiz Eduardo Barolli Reis, 10, 14º, Não eliminado / 999572, Iara Aparecida Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 994455, Tatiana Alves Ferreira, 10, 16º, Não eliminado / 988665, Eliana Andrade Dos Santos, 10, 17º, Não eliminado / 1006421, Heros Haroni Dias, 10, 18º, Não eliminado / 994321, Cristiano Sacramento, 10, 19º, Não eliminado / 991727, Flavia Martins Saldanha, 10, 20º, Não eliminado / 1000323, Lidiane Diniz Neves, 10, 21º, Não eliminado / 988215, Wilker Geraldo De Oliveira Campos, 10, 22º, Não eliminado / 984543, Maria Paula, 10, 23º, Não eliminado / 993809, Sergio De Campos Silva, 10, 24º, Não eliminado / 999828, Wellington De Oliveira, 10, 25º, Não eliminado / 991890, Ludmila Dos Passos Dias, 10, 26º, Não eliminado / 990354, Rafael Alexandre Toledo, 10, 27º, Não eliminado / 988594, Alex Silva Pereira, 10, 28º, Não eliminado / 1000709, Fernando Junior Guedes Reis Rodrigues, 10, 29º, Não eliminado / 989477, Daiani Maira Quintino De Paula, 10, 30º, Não eliminado / 999550, Liliane Resende Goncalves, 10, 31º, Não eliminado / 999327, Robelamia Ferreira Lima Dantas, 10, 32º, Não eliminado / 986090, Glena Barbara Costa Silva, 10, 33º, Não eliminado / 986110, Lucas Lima Rocha, 10, 34º, Não eliminado / 991982, Camila Ferreira E Souza, 10, 35º, Não eliminado / 984644, Luan Dorneles Da Silva, 10, 36º, Não eliminado / 986526, Lanna Crystia Francisco De Sousa Jesus, 10, 37º, Não eliminado / 987812, Bianca Maria Azevedo Silva, 10, 38º, Não eliminado / 986157, Marina Silva Horta, 10, 39º, Não eliminado / 990113, Hebert Wagner De Souza Santos, 10, 40º, Não eliminado / 994568, Millena De Oliveira Dias, 10, 41º, Não eliminado / 990782, Geovana Crespo Bartolosso, 10, 42º, Não eliminado / 994324, Ana Cecilia Matias Mira, 10, 43º, Não eliminado / 987709, Roberval Braga Silva Junior, 10, 44º, Não eliminado / 992079, Sebastiao Aparecido Da Silva, 7, 45º, Não eliminado / 987975, Jairo Beserra Da Silva, 7, 46º, Não eliminado / 995526, Marco Antonio Estevam Junior, 7, 47º, Não eliminado / 989903, Gardenia Paula Pereira Da Silva, 7, 48º, Não eliminado / 990461, Emerson Peter Da Silva, 7, 49º, Não eliminado / 988799, Andreia Lucia Masela, 7, 50º, Não eliminado / 999701, Liliane Ribeiro Dias De Melo Horta, 7, 51º, Não eliminado / 989321, Andre Luiz Fernandes, 7, 52º, Não eliminado / 998796, Ricardo Carvalho Da Silva, 7, 53º, Não eliminado / 986520, Jost Dayan De Souza Melo, 7, 54º, Não eliminado / 989187, Idmara Galo, 7, 55º, Não eliminado / 986511, Leide Cristina Bueno De Moura Ferreira, 7, 56º, Não eliminado / 992523, Eliziane Camila Da Silva Moura, 7, 57º, Não eliminado / 993139, Marcielle Aparecida Alexandre, 7, 58º, Não eliminado / 983190, Fabiana Cristina Da Silva, 7, 59º, Não eliminado / 992492, Moises De Carvalho Saldanha Junior, 7, 60º, Não eliminado / 988859, Cintia Da Silva, 7, 61º, Não eliminado / 986550, Andrigo Evaristo Da Silva, 7, 62º, Não eliminado / 993655, Wilson Raimundo Dos Santos Junior, 7, 63º, Não eliminado / 988772, Luiza Marques Rivail, 7, 64º, Não eliminado / 998920, Alisson Silva Eurico, 7, 65º, Não eliminado / 999907, Luiz Augusto Borges Pereira, 7, 66º, Não eliminado / 988372, Hemerson De Paulaa Vieira, 7, 67º, Não eliminado / 982609, Pamela Ester Antenor Da Cruz, 7, 68º, Não eliminado / 990536, Jaqueline De Andrade Braz, 7, 69º, Não eliminado / 989112, Daniel De Oliveira Rodrigues, 7, 70º, Não eliminado / 995144, Carlos Felipe Do Nascimento Cardoso, 7, 71º, Não eliminado / 999332, Gustavo Lima Coimbra, 7, 72º, Não eliminado / 999850, Gabriel Tobias Braga, 7, 73º, Não eliminado / 987908, Luana Jardeli Moreira, 7, 74º, Não eliminado / 990269, Sara Rezende Vieira, 7, 75º, Não eliminado / 999776, Joao Pedro Dias De Melo Horta, 7, 76º, Não eliminado / 993851, Francisco Ribeiro Da Silva Junior, 5, 77º, Não eliminado / 999009, Lauro Sarto, 5, 78º, Não eliminado / 989294, Josiane Maria Guedes, 5, 79º, Não eliminado / 989833, Marco Antonio Tiburcio, 5, 80º, Não eliminado / 993544, Janete Alves Beserra Da Silva, 5, 81º, Não eliminado / 990329, Maria Aparecida Pereira, 5, 82º, Não eliminado / 989241, Marli Vazi, 5, 83º, Não eliminado / 992258, Ismael Custodio Mendes, 5, 84º, Não eliminado / 994752, Angela Maria De Souza, 5, 85º, Não eliminado / 988216, Debora Elisa Moreira, 5, 86º, Não eliminado / 991205, Cassia Aparecida Prado, 5, 87º, Não eliminado / 996012, Diones Eliel Ribeiro Passos Da Silva, 5, 88º, Não eliminado / 989405, Flavia Aparecida De Oliveira, 5, 89º, Não eliminado / 990480, Lucivane De Andrade Olivera, 5, 90º, Não eliminado / 990211, Adriane Pereira Ferreira, 5, 91º, Não eliminado / 999440, Ogmonica Aparecida Lima Coimbra, 5, 92º, Não eliminado / 986563, Marcelo Da Silva Passaro, 5, 93º, Não eliminado / 994176, Viviane Ramos Vicente, 5, 94º, Não eliminado / 987311, Joselaine Cristina De Oliveira, 5, 95º, Não eliminado / 1002283, Elaine Cristina Toledo De Oliveira, 5, 96º, Não eliminado / 986553, Cleidiane De Fatima Venancio, 5, 97º, Não eliminado / 999119, Marcia De O Biscaro Julio, 5, 98º, Não eliminado / 994870, Debora Nogueira De Barros Ribeiro, 5, 99º, Não eliminado / 987769, Marli De Fatima Victor Silva, 5, 100º, Não eliminado / 989076, Oriana Cardoso De La Cruz, 5, 101º, Não eliminado / 995451, Reginaldo Rodrigues, 5, 102º, Não eliminado / 986582, Francinara Ap C Prado, 5, 103º, Não eliminado / 988465, Anselmo Jose Ferreira, 5, 104º, Não eliminado / 989993, Alessandra Monalizze Favaro, 5, 105º, Não eliminado / 989134, Angela Aparecida Rosendo, 5, 106º, Não eliminado / 1000460, Silvio Rubens Cardoso, 5, 107º, Não eliminado / 986148, Elisangela Costalonga Do Sacramento, 5, 108º, Não eliminado / 986503, Regiane Aparecida Salles, 5, 109º, Não eliminado / 989930, Luciana Aparecida Amelio Caineli, 5, 110º, Não eliminado / 999203, Raquel Aparecida Fenoni Reis, 5, 111º, Não eliminado / 988301, Fernanda Marcelino, 5, 112º, Não eliminado / 999485, Juliana Barbosa Aquiles, 5, 113º, Não eliminado / 988167, Cleiton Candido De Oliveira, 5, 114º, Não eliminado / 987600, Welington Paulo Marcelino, 5, 115º, Não eliminado / 986542, Felipe Vitor Dos Santos, 5, 116º, Não eliminado / 988573, Diego Gabriel Tavares De Castro, 5, 117º, Não eliminado / 995725, John Weber Da Silva Dantas Alves Ferreira, 5, 118º, Não eliminado / 991675, Jeferson Donizete Da Silva, 5, 119º, Não eliminado / 986463, Tatiane Aparecida Da Silva Arlindo Ribeiro, 5, 120º, Não eliminado / 999192, Flavia Grazielle Lemes Pala, 5, 121º, Não eliminado / 983661, Pamela Caroline Castilho De Andrade, 5, 122º, Não eliminado / 992357, Regiane Romualdo De Souza, 5, 123º, Não eliminado / 986497, Andressa De Oliveira Santos, 5, 124º, Não eliminado / 986534, Manda Cristin Fagundes Goncalves, 5, 125º, Não eliminado / 986252, Lizandra Ap Silva Esteves, 5, 126º, Não eliminado / 988409, Erika Cristina Luciano Alcino, 5, 127º, Não eliminado / 987414, Chayene Caroline De Melo, 5, 128º, Não eliminado / 983883, Kellen Da Silva Nunes, 5, 129º, Não eliminado / 999983, Kimberly Dominik Parreira De Oliveira, 5, 130º, Não eliminado / 990918, Rayssa Pereira, 5, 131º, Não eliminado / 986589, Andreza Ketenisoares, 5, 132º, Não eliminado / 982480, Debora Pereira Ribeiro Calixto, 5, 133º, Não eliminado / 983328, Giovanna Silva Maselli, 5, 134º, Não eliminado / 986215, Jessica Maria Olimpio Mari, 5, 135º, Não eliminado / 989714, Pedro Alexandre Pereira Da Silva, 5, 136º, Não eliminado / 990243, Mateus Augusto Modesto Ferreira, 5, 137º, Não eliminado / 989556, Vitorya Brito Oliveira, 5, 138º, Não eliminado / 987452, Nathalia Aparecida De Melo, 5, 139º, Não eliminado / 990418, Salomo Peter Danzi Silva, 5, 140º, Não eliminado / 990000, Ruth Camilo Ribeiro, 5, 141º, Não eliminado / 999280, Bianca De Souza Reis, 5, 142º, Não eliminado / 990305, Ivone Fonseca Valerio Zanateli, 3, 143º, Não eliminado / 991022, Carmem Pereira Silva, 3, 144º, Não eliminado / 988354, Silvana De Jesus Barros, 3, 145º, Não eliminado / 995828, Adriana Aparecida Barbosa Oliveira, 3, 146º, Não eliminado / 992389, Demer Carlos Germano, 3, 147º, Não eliminado / 992963, Pedro Augusto Silva Machado, 3, 148º, Não eliminado / 988693, Marlene De Fatima Silva Martins, 1, 149º, Não eliminado / 987166, Heloisa Helena Pereira, 1, 150º, Não eliminado / 993338, Marcio Tiburcio, 1, 151º, Não eliminado / 986568, Mauricio Biancasteli, 1, 152º, Não eliminado / 1002063, Marcia Do Nascimento, 1, 153º, Não eliminado / 991133, Flaviana De Paula Figueiredo, 1, 154º, Não eliminado / 992080, Franciane Rafael, 1, 155º, Não eliminado / 986479, Katia Aparecida Da Silva, 1, 156º, Não eliminado / 1002006, Wesley Maciel Solais, 1, 157º, Não eliminado / 990285, Renato Venancio, 1, 158º, Não eliminado

414. MG – VARJAO DE MINAS – GERAL

991755, Amanda Cristina Teixeira, 10, 1º, Classificado / 992291, Marilsa Gomes, 5, 2º, Não eliminado / 992105, Francielly Machado De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 991929, Maria Paula Rodrigues Da Silva, 5, 4º, Não eliminado

415. MG – VIRGINOPOLIS – GERAL

982556, Jose Edmar Rodrigues Da Silva, 7, 1º, Classificado / 992466, Andrea Caroline Damasceno Generoso, 7, 2º, Não eliminado / 983149, Graciela Davila Barbosa, 7, 3º, Não eliminado / 993717, Barbara Magalhaes Cunha Sete, 7, 4º, Não eliminado / 991334, Jane Das Dores Perpetuo, 5, 5º, Não eliminado / 992769, Cirma Soares Da Silva Souza Real, 5, 6º, Não eliminado / 990970, Francielle Alves Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 991630, Jheffaney Myrelly Sena Madureira, 5, 8º, Não eliminado / 989185, Daniel Messias Coelho Silva, 5, 9º, Não eliminado / 982753, Luciana Vitoria Araujo Cruz, 5, 10º, Não eliminado / 989541, Nicole Cristina Nogueira Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 983322, Gabriel Dias Santos Coelho, 1, 12º, Não eliminado

416. MG – VISCONDE DO RIO BRANCO – GERAL

987994, Vanderlei Teixeira Abrantes, 10, 1º, Classificado / 995615, Erica Cristina, 10, 2º, Classificado / 988947, Solange Felicio Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 996946, Thais Esposito Miranda, 10, 4º, Não eliminado / 1004183, Erika De Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 1015747, Gisela Mantoan Medeiros, 10, 6º, Não eliminado / 996971, Adriano Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 996881, Lucimario Pascoal Junior, 7, 8º, Não eliminado / 1001049, Ludimila Rayane Silva De Jesus, 7, 9º, Não eliminado / 993919, Vanessa Ferreira Pereira, 7, 10º, Não eliminado / 989371, Laiany Paula Dias, 7, 11º, Não eliminado / 992833, Catarina Cactana Ferreira, 5, 12º, Não eliminado / 994678, Fidelis Medeiros, 5, 13º, Não eliminado / 996896, Aldenise Serafim Nunes, 5, 14º, Não eliminado / 990904, Leidiana Nscimento Medeiros, 5, 15º, Não eliminado / 992383, Valdenia Aparecida Bento Santana, 5, 16º, Não eliminado / 989460, Joao Batista Rodrigues Junior, 5, 17º, Não eliminado / 996999, Tiago Moreira Adao, 5, 18º, Não eliminado / 996686, Ariadna Aparecida Nepomuceno, 5, 19º, Não eliminado / 1001473, Aloiso Junior Cardoso Dos Santos, 5, 20º, Não eliminado / 996819, Leiliane Rodrigues, 5, 21º, Não eliminado / 996753, Amanda De Castro Jacinto, 5, 22º, Não eliminado / 995698, Mariza Cristina De Paula, 5, 23º, Não eliminado / 996857, Maura Solange De Barros, 5, 24º, Não eliminado / 1001334, Keren Cicera Dos Reis Faustino, 5, 25º, Não eliminado / 988611, Ariade Carolina Felicio Da Cruz, 5, 26º, Não eliminado / 1001796, Karoley Gabriele Souza Correa, 5, 27º, Não eliminado / 995055, Paulo Cesar Da Silva, 5, 28º, Não eliminado / 1003101, Mateus Da Silva Augusto, 5, 29º, Não eliminado / 1002872, Douglas Gean Chagas Lopes, 5, 30º, Não eliminado / 994526, Thaeiny Aparecida, 5, 31º, Não eliminado / 995199, Luciana Reis Ambrosio, 5, 32º, Não eliminado / 1001579, Franciele Ayala Quirino De Souza, 3, 33º, Não eliminado / 1003068, Joao Pedro Remidio Junior, 3, 34º, Não eliminado / 993510, Natalia Aparecida Basilio Da Purificacao, 3, 35º, Não eliminado / 989117, Antonio Alves Da Silva, 1, 36º, Não eliminado / 991166, Ana De Fatima Teodoro, 1, 37º, Não eliminado / 988511, Marilda De Fatima Moitinho Ribeiro, 1, 38º, Não eliminado / 992617, Cristiane Gouveia Da Silva, 1, 39º, Não eliminado / 989250, Marilza Das Gracas De Almeida, 1, 40º, Não eliminado / 988347, Isabel Felicio Da Silva Braga, 1, 41º, Não eliminado / 1001706, Clayton Luiz Francisco De Jesus, 1, 42º, Não eliminado / 995513, Daniely Pascoolato, 1, 43º, Não eliminado / 996727, Adria Camila De Souza, 1, 44º, Não eliminado / 1001189, Imaculada Martins De Oliveira, 1, 45º, Não eliminado / 989845, Ana Clara Mariany Correa Neiva, 1, 46º, Não eliminado / 994292, Marise Aparecida Da Purificacao, 1, 47º, Não eliminado / 988438, Mirella De Souza Da Silva Romao, 1, 48º, Não eliminado

417. MS – AGUA CLARA – GERAL

1001103, Luis Henrique Celeiro Sousa, 10, 1º, Classificado / 999843, Carlos Eduardo Barbosa Martinez, 7, 2º, Classificado / 999767, Ani Beatriz Dos Santos, 7, 3º, Classificado / 999932, Elizabeth Luciana Batista, 5, 4º, Classificado / 1009738, Ana Claudia Da Silva, 5, 5º, Não eliminado / 999451, Ana Lucia Ch Mancuelho, 5, 6º, Não eliminado / 1000299, Gesica De Souza Afonso, 5, 7º, Não eliminado / 999996, Fabiola Gomes Do Nascimento, 5, 8º, Não eliminado / 1000999, Isabella Ribeiro Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 999215, Aline Vitoria Oliveira Ventura, 5, 10º, Não eliminado

418. MS – ALCINOPOLIS – GERAL

981884, Aparecida Vilela, 1, 1º, Classificado

419. MS – ANGELICA – GERAL

1003959, Catia Ferreira De Jesus, 10, 1º, Classificado / 1007428, Indylla Mendonca Ferreira, 7, 2º, Não eliminado / 1005868, Monica Pereira De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 1006537, Liliani Dos Santos Silva Cruz, 5, 4º, Não eliminado / 1006202, Maria Julia Goncalves, 5, 5º, Não eliminado / 1004102, Janaina Francieli Weber, 5, 6º, Não eliminado / 1002708, Sabrina Dias Cavalcante, 3, 7º, Não eliminado

420. MS – ANTONIO JOAO – GERAL

1000527, Oraldo Cabreira Boeira, 10, 1º, Classificado / 1001171, Josiane Fernandes Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 1000690, Denize Rodrigues Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 1001018, Bruno Alves Do Nascimento, 10, 4º, Não eliminado / 1000829, Monica Da Silva Alarcon Batista, 5, 5º, Não eliminado

421. MS – APARECIDA DO TABOADO – GERAL

1007458, Maibi Cristina De Souza Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 988740, Iara Camila Freitas Santos, 10, 2º, Não eliminado / 1007350, Kerolaine Oliveira Tolentino, 10, 3º, Não eliminado / 989251, Mara Da Gloria C De Menezes, 7, 4º, Não eliminado / 1007495, Nara Queiroz De Souza, 7, 5º, Não eliminado / 1007425, Lucimeire Alves De Souza, 7, 6º, Não eliminado / 1007226, Jessica Rodrigues Pereira, 7, 7º, Não eliminado / 986004, Daniely Tassia Xavier Santiago Braga, 7, 8º, Não eliminado / 988896, Joao Pedro Souza Moreira, 7, 9º, Não eliminado / 988610, Guilherme Tognete Ribeiro, 7, 10º, Não eliminado / 989142, Makssuel Saladini Damasceno, 5, 11º, Não eliminado / 985978, Cleony Oliveira Rodrigues, 5, 12º, Não eliminado / 1006932, Evaldo Jorge Queiroz, 5, 13º, Não eliminado / 988299, Geisene Firmino Da Conceicao Santos, 5, 14º, Não eliminado / 1006845, Elisangela Aparecida De Deus, 5, 15º, Não eliminado / 1007001, Isadora Alves De Souza Garcia, 5, 16º, Não eliminado / 989340, Sandi Monique Da Cruz Souza, 5, 17º, Não eliminado / 1006814, Amanda Ferreira Fernandes, 5, 18º, Não eliminado / 989653, Willian De Jesus Bueno Queiroz, 5, 19º, Não eliminado / 989004, Karoline Cabral Da Silveira, 5, 20º, Não eliminado / 1007520, Thalya Oliveira Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 1007334, Kaila Vitoria Batista Bernardo, 5, 22º, Não eliminado / 1007259, Julia Antonio Franco, 5, 23º, Não eliminado / 989879, Willian Flavio De Oliveira Barbosa, 1, 24º, Não eliminado

422. MS – ARAL MOREIRA – GERAL

1007208, Azeilde Da Silva Santana Gauna, 7, 1º, Classificado / 1007260, Geovani Da Silva Espindola, 7, 2º, Não eliminado / 1007286, Inacio Dos Santos Soratto, 7, 3º, Não eliminado / 1007234, Carolina Aparecida Pereira De Jesus De Campos, 5, 4º, Não eliminado

423. MS – BANDEIRANTES – GERAL

1008189, Geovana Luisa De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 992349, Marilia Coutinho De Melo, 10, 1º, Não eliminado / 1008027, Nariele Ovando Benites, 7, 2º, Classificado / 980547, Giovani Rogerio, 10, 2º, Não eliminado / 1008002, Itamael Matheus Barbosa Carvalho, 7, 3º, Não eliminado / 980432, Jennifer Carolina Da Silva Laurito, 10, 3º, Não eliminado / 1008125, Francisca Simeire Morais Fernandes, 5, 4º, Não eliminado / 980087, Antonio Marcos De Souza, 7, 4º, Não eliminado / 1007970, Hugo Brito De Lana, 5, 5º, Não eliminado / 980618, Luciano Guin, 7, 5º, Não eliminado / 1007897, Ana Paula Zelambre, 5, 6º, Não eliminado / 988510, Darlene Bueno Sanches, 7, 6º, Não eliminado / 1008079, Sirlene Machado Coelho, 5, 7º, Não eliminado / 979988, Nataly Trindade Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 1008152, Gabrielly De Oliveira Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 982679, Izabella De Souza Alves, 5, 8º, Não eliminado / 1007990, Aniria Siqueira Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 980377, Julio Cesar Inacio, 1, 9º, Não eliminado / 1008052, Sara Vilela Souza, 1, 10º, Não eliminado / 1005941, Kaio Aparecido Pitoli, 1, 10º, Não eliminado / 1008092, Clisse Hellen Dos Santos Meireles, 1, 11º, Não eliminado

424. MS – BATAYPORA – GERAL

1006743, Celia Cristina Rodrigues Gomes Cardoso, 10, 1º, Classificado / 1006677, Andreia De Cassia Tavares Araujo, 10, 2º, Classificado / 1007051, Leticia Liberato De Azevedo, 10, 3º, Não eliminado / 1007072, Luis Henrique Gabriel De Macedo, 10, 4º, Não eliminado / 1007154, Maria Aparecida Alves Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 1007119, Nathan Amaral Da Silva, 7, 6º, Não eliminado / 1006832, Eva Lucia Flauzino Da Rocha, 5, 7º, Não eliminado / 1006961, Karina Valquiria Albino Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 1007094, Maria Alexandra Dos Santos, 5, 9º, Não eliminado / 1006761, Elisangela Ezidio, 5, 10º, Não eliminado / 1007181, Patricia Da Silva Souza, 5, 11º, Não eliminado / 1006809, Emanoel Simplicio Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 1006853, Giseli Almeida Dos Santos, 5, 13º, Não eliminado / 1006882, Humberto Santana Do Nascimento, 5, 14º, Não eliminado / 1006909, Jonatas De Lima Gomes Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 1006988, Kevin Vital Gonzaga Macedo, 1, 16º, Não eliminado

425. MS – BRASILANDIA – GERAL

992046, Silvia Jose Barbosa Guimaraes, 10, 1º, Classificado / 991882, Rosangela Aparecida De Oliveira Rocha, 10, 2º, Não eliminado / 990403, Andreia De Fatima Bisi, 10, 3º, Não eliminado / 989240, Clovis Giovane, 7, 4º, Não eliminado / 993325, Mirela Gonzaga Ferreira, 7, 5º, Não eliminado / 990514, Gabriel Felipe Pereira De Oliveira Silva, 7, 6º, Não eliminado / 991171, Isabelle Victoria Rodrigues Lemos, 7, 7º, Não eliminado / 991533, Renan Peterson Pereira De Carvalho, 7, 8º, Não eliminado / 993556, Renata Alves Domingos, 5, 9º, Não eliminado / 990472, Daiane Aparecida De Mello Costa, 5, 10º, Não eliminado / 992512, Ana Paula Goncalves De Jesus, 5, 11º, Não eliminado / 990440, Camila Silva Da Cruz Novaes, 5, 12º, Não eliminado / 992028, Shirlene Santos De Lima, 5, 13º, Não eliminado / 992763, Breno Fernando Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 998712, Amanda Beatriz Da Silva Contri, 5, 15º, Não eliminado / 998742, Gabriela Ferreira Vieira Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 993068, Sirlene Santos Pinto, 1, 17º, Não eliminado / 992534, Givaldo Santos De Lima, 1, 18º, Não eliminado / 998794, Pedro Augusto Da Silva, 1, 19º, Não eliminado

426. MS – CAARAPO – GERAL

1009009, Rick Mauricio Ribeiro Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 1008874, Luzia Ferreira Dos Santos, 7, 2º, Classificado / 1009255, Thainara Brenda Lameira Neves, 7, 3º, Classificado / 1007039, Cleyton Sabino De Souza, 7, 4º, Classificado / 1007111, Danielly Balbino Ribas, 7, 5º, Classificado / 1008796, Vinicius Matos Espinosa, 7, 6º, Classificado / 1008859, Vilma Ribeiro Da Costa Bueno, 5, 7º, Classificado / 1009260, Sandra Pereira Antunes Souza, 5, 8º, Classificado / 1007075, Daiane Patricia Almada Lencina, 5, 9º, Classificado / 1008972, Rafael Barbosa Da Silva, 5, 10º, Classificado / 1007158, Dariany Bandeira Farias, 5, 11º, Não eliminado / 1006955, Ana Caroline Guedes Benites, 5, 12º, Não eliminado / 1006876, Amanda Maria Santos Ramos, 5, 13º, Não eliminado / 1008838, Heverton Barros Barbosa, 5, 14º, Não eliminado / 1007205, Deysi Tayna Juliana Santos, 5, 15º, Não eliminado / 1008937, Rafael Expedito Barusso De Souza, 5, 16º, Não eliminado / 1007357, Fabiane Lopes De Souza, 5, 17º, Não eliminado / 1009124, Roseli Tome, 3, 18º, Não eliminado / 1007308, Erica Barros Ribeiro, 3, 19º, Não eliminado / 1008805, Geovana Gabriele Ataide Thomaz, 3, 20º, Não eliminado / 1007252, Edilaine Aparecida Cavanha Rocha, 1, 21º, Não eliminado / 1006915, Ana Carolina Goncalves Acunha, 1, 22º, Não eliminado / 1009183, Rosilene Cavanha Rodrigues, 1, 23º, Não eliminado / 1009063, Fernanda Da Silva Marques, 1, 24º, Não eliminado

427. MS – CHAPADAO DO SUL – GERAL

999230, Edmar De Cunha, 10, 1º, Classificado / 999336, Isabelle Natalia Reis Ferreira, 10, 2º, Classificado / 999514, Juliana Lopes Paul, 10, 3º, Classificado / 1001551, Rosangela Da Silva Santos Andrade, 7, 4º, Não eliminado / 999721, Ludimila Job, 7, 5º, Não eliminado / 1000790, Patricia Lorena Lima De S Carvalho, 7, 6º, Não eliminado / 999136, Dionatam Camargo Dauzacker, 7, 7º, Não eliminado / 1000644, Nataly Bernardes De Queiroz, 7, 8º, Não eliminado / 998987, Ana Laura C Silva, 7, 9º, Não eliminado / 1001691, Valdones Conceicao, 5, 10º, Não eliminado / 999609, Laureane Barros, 5, 11º, Não eliminado / 1000303, Luiz Fernando De Morais, 5, 12º, Não eliminado / 1001626, Tatiana Ap Neves Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 1000716, Nayra Sabrina Pereira, 5, 14º, Não eliminado / 999097, Cristiane Luiza Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 999452, Jose Rodolfo Lima Pessoa Alves Santarenha, 5, 16º, Não eliminado / 1008945, Raynara Aparecida Souza Goncalves, 5, 17º, Não eliminado / 1000577, Mikhael Oliveira Scheer Simao, 1, 18º, Não eliminado

428. MS – COSTA RICA – GERAL

995733, Danton Monoel Fontunato De Melo, 10, 1º, Classificado / 993271, Sirley Ribeiro Da Silva Reghelin, 10, 2º, Classificado / 998417, Joana Dau Carvalho, 10, 3º, Classificado / 992983, Rogeria Sales Damasceno Pereira, 10, 4º, Classificado / 995287, Catiucia Aparecida Santan, 10, 5º, Classificado / 1001026, Lenilton Silva Pedroso, 10, 6º, Classificado / 1000054, Denison Barros Soares, 10, 7º, Não eliminado / 990507, Leticia Da Silva Fernandes, 10, 8º, Não eliminado / 998457, Jonas Manoel Almeida Santos, 10, 9º, Não eliminado / 990423, Larissa Vieira Dias, 10, 10º, Não eliminado / 992018, Milena Teodoro Lopes Lalier, 10, 11º, Não eliminado / 992493, Nilva Barbosa Ferreira C Ramos, 7, 12º, Não eliminado / 996021, Eliana Cristina Barbosa Domingos, 7, 13º, Não eliminado / 990398, Juliana Alves Melo, 7, 14º, Não eliminado / 996596, Glauciane Eduarda P Da Costa, 7, 15º, Não eliminado / 998375, Isadora Caroline De Jesus Dongui, 7, 16º, Não eliminado / 996437, Gilvania Paulina Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 990474, Leia Reikes Martins Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 998478, Jose Isaias Pereira, 5, 19º, Não eliminado / 994998, Andre Aparecido Bispo Moreira, 5, 20º, Não eliminado / 993864, Valdenice Faustino Nogueira, 5, 21º, Não eliminado / 993609, Valdineide Das Neves Silva, 5, 22º, Não eliminado / 998497, Josinaldo Pinto Da Costa, 5, 23º, Não eliminado / 995553, Damiana Ferreira Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 1000205, Eliane Almeida Da Silva, 5, 25º, Não eliminado / 991636, Michele Alves De Oliveira, 5, 26º, Não eliminado / 994015, Vitoria Milena Barbosa Pereira, 5, 27º, Não eliminado / 995943, Danyel Henrique Souza Prado, 5, 28º, Não eliminado / 1001233, Teylor Joseph Ferreira Da Silva Domingos, 3, 29º, Não eliminado / 999928, Davidson Michael Da Silva, 3, 30º, Não eliminado / 992654, Pamela Leite Franca, 1, 31º, Não eliminado

429. MS – DOURADINA – GERAL

1006716, Sandra Dos Santos Carmo, 10, 1º, Classificado / 983861, Maria Rosa Da Silva Burgos, 10, 1º, Classificado / 1006759, Samara Dos Santos Carmo Ferreira Rodrigues, 10, 2º, Classificado / 984222, Ana Carolina Soares, 10, 2º, Classificado / 1006790, Stefany Ponce Andrade, 7, 3º, Não eliminado / 984725, Thamyres Hecht Acantara, 7, 3º, Não eliminado / 1006625, Jaine Mattos Bernardino, 5, 4º, Não eliminado / 983505, Andreza Maria Dos Santos Souza, 7, 4º, Não eliminado / 1006676, Lauriane Porto Ferreira, 5, 5º, Não eliminado / 978631, Thiago Henrique Balbino Da Silva, 5, 5º, Não eliminado / 984475, Ana Caroline De Souza Taglianeti, 5, 6º, Não eliminado / 978380, Maicon Balbino Da Silva, 1, 7º, Não eliminado / 982567, Sabrina Nascimento Alves, 1, 8º, Não eliminado

430. MS – ELDORADO – GERAL

1006243, Sandra Regina De Souza, 10, 1º, Classificado / 981412, Kely Daiane Pedroso De Souza, 10, 1º, Não eliminado / 1005697, Andressa Michelle Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 977994, Cristiane Jorge Vanzio, 10, 2º, Não eliminado / 1006016, Maria Da Gloria De Souza Teixeira, 5, 3º, Não eliminado / 993518, Ataide Goncalves Vilharve, 7, 3º, Não eliminado / 1005877, Aparecida Conceicao Rodrigues Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 995212, Milene Carolina Pupo Dos Santos, 7, 4º, Não eliminado / 992773, Misael Henrique Rodrigues Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 981563, Talis Henrique Gomes Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 991475, Karla Nayane De Souza Pereira, 7, 6º, Não eliminado / 988561, Vaniely Dos Anjos Franca Dias, 7, 7º, Não eliminado / 981146, Livia Marcela Dos Santos Oliveira, 7, 8º, Não eliminado / 988178, Bruno Barbosa Pupo, 7, 9º, Não eliminado / 994517, Julia Machado Trindade, 7, 10º, Não eliminado / 995168, Maria Aparecida Silva Teodoro, 5, 11º, Não eliminado / 996633, Herminia Luciana Machado, 5, 12º, Não eliminado / 977200, Carlos Alberto De Franca, 5, 13º, Não eliminado / 998004, Elisa Olimpio Mendes Machado, 5, 14º, Não eliminado / 978317, Vivian De Pontes Freitas Prado, 5, 15º, Não eliminado / 978461, Juliana Cristine Mendes Machado, 5, 16º, Não eliminado / 983014, Marcia Da Silva Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 994410, Heloise Mendes Machado, 5, 18º, Não eliminado / 996455, Karen Caroline Machado Pedro, 5, 19º, Não eliminado / 994687, Luana De Andrade, 5, 20º, Não eliminado / 997825, Cristina De Souza Alves, 5, 21º, Não eliminado / 996263, Larissa Gabrielle Machado Sampaio, 5, 22º, Não eliminado / 991823, Kaith Leticia Souza Pereira, 5, 23º, Não eliminado / 981223, Daiana Silva Franca, 5, 24º, Não eliminado / 997975, Lais Stefany Machado Cunha, 5, 25º, Não eliminado / 997873, Marina Dourado Medeiros, 5, 26º, Não eliminado / 978104, Rosana Dos Santos Pereira, 5, 27º, Não eliminado / 993321, Misael Henrique Rodrigues Dos Santos, 5, 28º, Não eliminado / 993685, Dayana Mussi Davies, 5, 29º, Não eliminado / 978239, Fernanda Dos Santos Silva, 5, 30º, Não eliminado / 977295, Thayna Loize Pedroso, 5, 31º, Não eliminado / 981329, Mayumi Da Silva Antonio, 5, 32º, Não eliminado / 995944, Natalia Cristiane Munhoz Dercule, 1, 33º, Não eliminado

431. MS – GUIA LOPES DA LAGUNA – GERAL

1005506, Dinalva Areco, 10, 1º, Classificado / 1005684, Hellen Flavia Simoes Burgo, 10, 2º, Classificado / 1006103, Nerilene Medeiros Do Couto, 7, 3º, Não eliminado / 1006024, Nadia Scardin Da Cunha, 7, 4º, Não eliminado / 1005572, Dirlenes Maria De Oliveira Martins, 5, 5º, Não eliminado / 1005630, Edilene Pereira Meireles Aguero, 5, 6º, Não eliminado / 1005842, Laura Riene Fernandes Da Costa, 5, 7º, Não eliminado / 1005944, Marlan Laurimar Olgas Velasques, 5, 8º, Não eliminado

432. MS – INOCENCIA – GERAL

1002347, Jose Wanderlei De Souza, 10, 1º, Classificado / 990635, Miria Marcia Moreira Da Silva Alves, 10, 2º, Classificado / 1009288, Zenaide Cristina Borges Leal, 10, 3º, Classificado / 996092, Eucalice Aparecida Nogueira, 10, 4º, Classificado / 995301, Aline Cristina Pereira, 10, 5º, Classificado / 1002402, Karen Caroline Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 1008672, Simone Silva De Paula Leal, 10, 7º, Não eliminado / 1002516, Marybell Renata Da Costa Santiago Ferreira, 10, 8º, Não eliminado / 1008716, Raquel Cristina Neres Camilo, 10, 9º, Não eliminado / 1002430, Karla Isabela Da Silva Santos, 10, 10º, Não eliminado / 1007825, Flavia Oliveira Nunes, 7, 11º, Não eliminado / 1007800, Edilene Oliveira Da Costa, 7, 12º, Não eliminado / 1007766, Ana Cristina De Souza Pereira Silva, 7, 13º, Não eliminado / 1007890, Icharlles Beatric Elias Pimenta, 7, 14º, Não eliminado / 1007749, Amanda Apolinario Martins Da Silva, 7, 15º, Não eliminado / 1008589, Natally De Oliveira Lacerda, 7, 16º, Não eliminado / 1008510, Jurema Andre, 5, 17º, Não eliminado / 1008564, Maria Joana Pais Tavares, 5, 18º, Não eliminado / 1008754, Soraia Pires Lopes, 5, 19º, Não eliminado / 1002157, Grazielly Gama De Souza, 5, 20º, Não eliminado / 1008742, Sarah Lima De Sousa, 5, 21º, Não eliminado / 1007906, Jenaina Barbosa Da Cruz, 5, 22º, Não eliminado / 1008663, Patricia Aparecida Natal, 5, 23º, Não eliminado / 1002093, Fernando Rodrigues Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 1008687, Priscila Candida De Jesus Dias, 5, 25º, Não eliminado / 1008902, Tatiana Pereira Dos Santos, 5, 26º, Não eliminado / 1002618, Vender Ferreira De Jesus, 5, 27º, Não eliminado / 995706, Aparecida De Souza Andrade, 5, 28º, Não eliminado / 1002477, Mailon Douglas B Pereira, 5, 29º, Não eliminado / 1008984, Virginia Alves Figueiredo, 5, 30º, Não eliminado / 1002573, Tamiris Silva Freitas, 5, 31º, Não eliminado / 1008629, Nubia Cristina Polonia Souza, 5, 32º, Não eliminado / 1008530, Ketly Layane Barbosa Da Silva Ayala, 5, 33º, Não eliminado / 1007839, Gabriel Felipe Garcia Burtim, 5, 34º, Não eliminado / 1008544, Livia Eloisa Esiquiel Arantes, 5, 35º, Não eliminado / 995896, Elaine Cristina Freitas Do Nascimento, 1, 36º, Não eliminado / 1007779, Claudia Antonia Lacerda Ribeiro, 1, 37º, Não eliminado / 1007814, Erika Rodrigues Dos Santos, 1, 38º, Não eliminado / 1007859, Geovana Elisa Lacerda Esgalha, 1, 39º, Não eliminado / 1007871, Guilherme Goncalves Da Silva, 1, 40º, Não eliminado

433. MS – ITAPORA – GERAL

982361, Clecio Neves Brasil, 10, 1º, Classificado / 1004309, Edilson Pereira Vargas, 10, 2º, Classificado / 1004437, Christian Tavares Da Silva, 10, 3º, Classificado / 1004934, Leticia Reis Neri, 10, 4º, Classificado / 982313, Isabelle Cristina Morais Farias, 10, 5º, Classificado / 983377, Leticia Erica Mahl, 7, 6º, Não eliminado / 1004610, Leonardo Betoni De Menezes, 7, 7º, Não eliminado / 983592, Alisson Renan Tavares Weber, 7, 8º, Não eliminado / 983487, Taynara Rosa De Cello, 7, 9º, Não eliminado / 1003787, Brenda Heloisa Benites Pereira, 7, 10º, Não eliminado / 983263, Maria Eduarda Camargo Ferreira, 7, 11º, Não eliminado / 983803, Derceli Terezinha Todescato, 5, 12º, Não eliminado / 1005574, Rubens Da Silva Martins, 5, 13º, Não eliminado / 983186, Ederson Goncalves De Souza, 5, 14º, Não eliminado / 1005737, Tiago Soares Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 1005244, Luana Silva Arguelho, 5, 16º, Não eliminado / 983699, Andreia Da Cruz Cavalheiro, 3, 17º, Não eliminado / 1005425, Nival Pereira De Almeida, 1, 18º, Não eliminado / 1004069, Camilly Vitoria Costa De Almeida, 1, 19º, Não eliminado

434. MS – IVINHEMA – GERAL

1007572, Mayke Medina Rios, 10, 1º, Classificado / 1007527, Loyara Esteves Rodrigues, 10, 2º, Classificado / 1007552, Luana Dos Santos Franca, 10, 3º, Não eliminado / 1007465, Isabelle De Oliveira Barbosa Silva, 10, 4º, Não eliminado / 1007323, Aline Rosa Lima, 7, 5º, Não eliminado / 1007504, Juliene Lino Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 1007374, Geovana Moreira Carminati, 3, 7º, Não eliminado

435. MS – JUTI – GERAL

988199, Eliane Pinheiro Da Trindade, 7, 1º, Classificado / 985932, Joao Pedro Trindade Cardoso, 7, 2º, Classificado / 985372, Paulo Domingos, 5, 3º, Classificado / 1002281, Jurandir Vieira Da Costa, 5, 4º, Não eliminado / 985906, Diogo Do Nascimento Campos, 5, 5º, Não eliminado / 1005200, Natanaela Da Costa Benites, 5, 6º, Não eliminado / 1002176, Erica Vieira Lopes, 3, 7º, Não eliminado / 985874, Any Caroline Da Fonseca Rodrigues, 3, 8º, Não eliminado / 985947, Wendy Gabrielly Prado Da Cruz, 3, 9º, Não eliminado

436. MS – MARACAJU – GERAL

1001508, Kesia Dayane Rodrigues De Souza Blanco, 10, 1º, Classificado / 1002118, Camila Oliveira Luna Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 1002422, Jussara De Souza Flores, 7, 3º, Classificado / 1003449, Thalia Gabriela Faques Freitas, 7, 4º, Classificado / 1002383, Julia De Souza Oliveira Pinto, 7, 5º, Classificado / 1002186, Edna Fernandes Gois, 5, 6º, Classificado / 1001749, Rogerio Dos Santos, 5, 7º, Classificado / 1006322, Ginara Franco Rocha Silva, 5, 8º, Classificado / 1006204, Andre Luis Da Silva, 5, 9º, Classificado / 1006449, Helio Alexandre Vera Talavera, 5, 10º, Classificado / 1002027, Wellington Loureiro Dos Santos, 5, 11º, Classificado / 1002470, Monica Fernandes De Oliveira, 5, 12º, Classificado / 1001871, Scarlet Christie Nunes, 5, 13º, Classificado / 1001635, Luis Otavio Colmam Dias, 5, 14º, Classificado / 1003335, Natielly Coradim Werner, 5, 15º, Classificado / 1002265, Flavia Janaina Lopes De Oliveira, 1, 16º, Classificado

437. MS – NOVO HORIZONTE DO SUL – GERAL

996051, Elaine Kelly Dos Santos Leal, 10, 1º, Classificado / 999492, Carol Da Silva Melquiades, 7, 2º, Não eliminado / 999837, Josiele Aparecida Gomes De Oliveira, 5, 3º, Não eliminado / 1000064, Nayara Loiola De Souza, 1, 4º, Não eliminado

438. MS – PARAISO DAS AGUAS – GERAL

1004947, Terezinha Candido Alves, 10, 1º, Classificado / 1002936, Lucas Ferreira Santiago, 7, 2º, Classificado / 1003324, Maria Ines Carvalho, 5, 3º, Classificado / 1003133, Maria Aparecida Garcia, 5, 4º, Não eliminado / 1002839, Katiuce Justina De Souza, 5, 5º, Não eliminado / 1003087, Mayara Frutuoso Batista, 5, 6º, Não eliminado / 1002785, Denise Da Silva Paes, 5, 7º, Não eliminado / 1003446, Matheus Rocha Garcia, 5, 8º, Não eliminado / 1002885, Leidiane Aparecida De Souza Santos, 5, 9º, Não eliminado / 1002742, Clarice Lino De Carvalho, 1, 10º, Não eliminado / 1003034, Lucivania De Souza Dias, 1, 11º, Não eliminado / 1004830, Regiane Batista De Souza, 1, 12º, Não eliminado / 1002701, Alessandra Lima De Almeida, 1, 13º, Não eliminado / 1004731, Otavio Rezende De Andrade, 1, 14º, Não eliminado

439. MS – PEDRO GOMES – GERAL

1007225, Jusivania Aparecida Galiano Bueno, 7, 1º, Classificado / 1007188, Jose Carlos Vieira Mendonca, 5, 2º, Não eliminado

440. MS – RIBAS DO RIO PARDO – GERAL

1007222, Dalva Ferreira Fontes, 7, 1º, Classificado / 1007406, Renata Alves Ramos, 7, 2º, Classificado / 1007250, Fabricia Miranda Rios, 5, 3º, Classificado / 1007436, Vanessa Amaral Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 1007531, Iracy Da Costa Fernandez, 5, 5º, Não eliminado / 1007469, Yasmym Da Silva Barbosa, 5, 6º, Não eliminado / 1007321, Fatima Leopoldina, 1, 7º, Não eliminado / 1007361, Maria Regina Camargo Fontes, 1, 8º, Não eliminado

441. MS – SANTA RITA DO PARDO – GERAL

1006278, Marlon Nunes Da Silva, 10, 1º, Classificado / 1005431, Joice Martins Leal, 7, 2º, Classificado / 1005066, Cassia De Souza, 7, 3º, Classificado / 1005522, Jose Carlos Da Mota, 5, 4º, Classificado / 1006492, Wescley Palacio Carneiro Omelas, 5, 5º, Classificado / 1005324, Gislaine Mendes Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 1005693, Juliane Qaswan, 5, 7º, Não eliminado / 1005604, Josiane Priscila De Almeida Machado, 5, 8º, Não eliminado / 1006360, Taynara De Souza Rodrigues, 5, 9º, Não eliminado / 1005872, Luana Elen Alves Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 1005790, Keila Calvis Soares, 5, 11º, Não eliminado / 1005250, Erika Ferreira Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1006065, Luciana Alves Ferreira, 1, 13º, Não eliminado / 1005153, Danielle Viegas Acosta, 1, 14º, Não eliminado

442. MS – SAO GABRIEL DO OESTE – GERAL

1008122, Josiane Meira Leite, 7, 1º, Classificado / 1008042, Jessica Maiara Da Silva Mamedio, 7, 2º, Classificado / 1007966, Kauane Leticia Maertins Leite, 7, 3º, Classificado / 1011667, Vitor Pereira Da Silva, 7, 4º, Classificado / 1007996, Joaonzinho Severo De Jesus, 5, 5º, Classificado / 1008094, Eva Priscila Rodrigues, 5, 6º, Classificado / 1008144, Eduardo Jost, 5, 7º, Classificado / 1007876, Tainara Ferreira De Campos, 5, 8º, Não eliminado / 1008071, Thaisa Martins Medina Barbosa, 5, 9º, Não eliminado / 1007930, Leticia Ferreira Vandes, 5, 10º, Não eliminado

443. MS – SELVIRIA – GERAL

1006672, Bettzalem De Matos Carmona, 10, 1º, Não eliminado / 1007564, Aline Jenifer De Brito Carvalho, 7, 2º, Não eliminado / 1007605, Lais Macial Andrade, 7, 3º, Não eliminado / 1006698, Kelly Cristina Dos Santos Goncalves, 7, 4º, Não eliminado / 1007618, Wanessa De Fatima Franco Souza, 5, 5º, Não eliminado / 1007589, Aparecida Pereira De Souza, 5, 6º, Não eliminado

444. MS – SIDROLANDIA – GERAL

1002083, Antunes Cosme De Souza Mendonca, 10, 1º, Classificado / 1005509, Jodimar Ximenes Gomes, 10, 2º, Não eliminado / 1006367, Valcilene Marques De Araujo, 10, 3º, Não eliminado / 1004590, Eliane Dos Santos Souza, 10, 4º, Não eliminado / 1005608, Josileide Rodrigues Da Silva Arakaki, 10, 5º, Não eliminado / 1002238, Dejair Passos Da Silva, 7, 6º, Não eliminado / 1006142, Niceia Farias, 7, 7º, Não eliminado / 1005788, Maicon Jara Chaves, 7, 8º, Não eliminado / 1004706, Esther Da Costa Dias, 7, 9º, Não eliminado / 1006047, Nael Farham Haman, 5, 10º, Não eliminado / 1006210, Rosa Aparecida Dos Santos Ramos, 5, 11º, Não eliminado / 1006274, Sonia Aparecida Faria De Paula, 5, 12º, Não eliminado / 1005209, Hendy Batista Faria De Paulo, 5, 13º, Não eliminado / 1002364, Deumar Manuel Jorge, 3, 14º, Não eliminado / 980352, Alexandre Borges Ferreira, 1, 15º, Não eliminado

445. MS – SONORA – GERAL

1007685, Aurea Cristina Euzebio Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 1002987, Priscilla Pires Medeiros, 10, 2º, Classificado / 1007581, Rute Santos Da Silva, 10, 3º, Classificado / 1004539, Igor Felipe Moreira, 10, 4º, Classificado / 1004968, Marcia Aparecida Heck, 7, 5º, Classificado / 1004737, Jucicleia Gomes Ferreira, 7, 6º, Classificado / 1007277, Fernanda Eunildes Lara De Morais, 7, 7º, Classificado / 1004401, Heloisa De Souza Viana, 7, 8º, Classificado / 1007549, Najara Lopes De Jesus, 5, 9º, Não eliminado / 1007513, Maria De Lourdes De Lima, 5, 10º, Não eliminado / 1007638, Adilson Bento De Souza, 5, 11º, Não eliminado / 1007602, Silvana Laureano Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1006929, Eloi Nogueira De Paula, 5, 13º, Não eliminado / 1006518, Aleticia Alves Monteiro, 5, 14º, Não eliminado / 1002518, Ana Flavia De Oliveira, 5, 15º, Não eliminado / 1007372, Janaina Da Silva Nogueira, 5, 16º, Não eliminado / 1002715, Clebner Ramos Colman, 5, 17º, Não eliminado / 1006664, Eloisa Nascimento Goncalves, 5, 18º, Não eliminado / 1004837, Lavinia Gabrielly Santos De Oliveira, 5, 19º, Não eliminado / 1007669, Eulayane Alcantara De Araujo, 5, 20º, Não eliminado / 1002809, Iriane Aparecida Ferreira, 5, 21º, Não eliminado / 1004114, Fabiana Moreira Coelho, 3, 22º, Não eliminado / 1006585, Ana Sara Lopes Barbosa, 3, 23º, Não eliminado / 1006782, Tatilla Fernanda Rezende Rodrigues, 3, 24º, Não eliminado / 1007310, Elton Dos Santos Garcia, 1, 25º, Não eliminado / 1003983, Cliviane Da Silva, 1, 26º, Não eliminado / 1002884, Jaine Braz Dias, 1, 27º, Não eliminado / 1006703, Pamela Oliveira Da Silva, 1, 28º, Não eliminado

446. MS – TAQUARUSSU – GERAL

1001736, Vanessa Vasconselos De Oliveira Ferreira, 10, 1º, Classificado / 1002091, Maria Heloisa Bastos De Lima, 7, 2º, Não eliminado / 1002328, Luis Eduardo Vieira Lopes, 7, 3º, Não eliminado / 1001852, Thais Cecilio Da Rocha, 5, 4º, Não eliminado

447. MS – TERENOS – GERAL

1006769, Arilda De Brito, 10, 1º, Classificado / 1007124, Paulo Sergio Carmelio Rosa, 10, 2º, Não eliminado / 1007185, Wesley De Abreu Colman, 10, 3º, Não eliminado / 1007000, Kesia Dayane Rodrigues De Souza Blanco, 10, 4º, Não eliminado / 1007097, Oscar Barroso Da Rocha Filho, 7, 5º, Não eliminado / 1006834, Fernanda Camila Flausino, 7, 6º, Não eliminado / 1006806, Arthur Zardetti Alves Nogueira, 7, 7º, Não eliminado / 1006895, Helia Regina Alves Da Costa, 5, 8º, Não eliminado / 1007157, Ronilson Flores Teixeira, 5, 9º, Não eliminado / 1006862, Geyzha Silveira Arguelho Barros, 1, 10º, Não eliminado

448. MS – TI CAARAPO E TI GUYRAROKA

999565, Vanessa Benites Marques, 7, 1º, Classificado / 1000399, Adenilson Ramires, 7, 2º, Classificado / 996008, Jaqueline Benites, 7, 3º, Não eliminado / 995839, Jaqueline Benites, 7, 4º, Não eliminado / 990208, Rosa Vilhalva, 7, 5º, Não eliminado / 994971, Jazanea Benites, 7, 6º, Não eliminado / 1000267, Nathieli Marques Fernandes, 7, 7º, Não eliminado / 1000120, Patricia Lopes Franco, 7, 8º, Não eliminado / 990142, Aleandra Araujo Caiman, 5, 9º, Não eliminado / 996486, Marcia Vilhalva, 5, 10º, Não eliminado / 995484, Jusineia Araujo Rodrigues, 5, 11º, Não eliminado / 1001069, Crisieli Martins Lemes, 5, 12º, Não eliminado / 996659, Geielison Paulo Vera, 5, 13º, Não eliminado / 999971, Alice Cavanha Ramires, 5, 14º, Não eliminado / 996545, Jenieli Marques, 5, 15º, Não eliminado / 1000942, Maliane Martins Vera, 5, 16º, Não eliminado / 1000779, Jazeias Benites, 5, 17º, Não eliminado / 994499, Lucieli Vera, 5, 18º, Não eliminado / 990289, Raianis Chamarro Torres, 5, 19º, Não eliminado / 989807, Irailda Acosta Gomes, 5, 20º, Não eliminado / 994091, Gileadita Paim, 5, 21º, Não eliminado / 989945, Saiane Almeida, 5, 22º, Não eliminado / 993579, Selma Arce Almeida, 5, 23º, Não eliminado / 988892, Fredi Mendes, 5, 24º, Não eliminado / 999804, Silvania Ortega, 1, 25º, Não eliminado

449. MS – TI NANDE RU MARANGATU

1001558, Jane Dos Santos Rodrigues, 5, 1º, Classificado

450. MS – TI YVY-KATU PORTO LINDO

999117, Kerolaine Barboza Da Silva, 7, 1º, Classificado / 999046, Adriano Prestes, 5, 2º, Classificado / 999397, Jayni Prudente Martins, 5, 3º, Não eliminado / 999263, Zuleide Vera Benites, 5, 4º, Não eliminado / 999494, Crystian Benites, 5, 5º, Não eliminado

451. MT – ALTA FLORESTA – GERAL

995879, Getulio Fernandes Shtrache, 10, 1º, Classificado / 989157, Valeria Adriana Rodrigues, 10, 2º, Classificado / 996175, Rafael Jonas Santos Oliveira, 10, 3º, Classificado / 994775, Kecya Alves Gonsalves, 10, 4º, Classificado / 996696, Suelen Naiara De Lima, 7, 5º, Classificado / 995060, Iasmim De Siqueira Da Silva, 7, 6º, Classificado / 989660, Gustavo Henrique De Almeida Da Silva, 7, 7º, Classificado / 988937, Jonathan Mateus De Moraes, 7, 8º, Classificado / 995330, Jozeval Ancelmo Filho, 7, 9º, Classificado / 995601, Inamara Sabinoda Silva, 7, 10º, Classificado / 992252, Adila Rosa Machado, 7, 11º, Classificado / 997225, Jhonatas Da Silva, 7, 12º, Classificado / 988644, Luis Fhelipe Abarcon, 7, 13º, Classificado / 997017, Ana Julia Sol Schmitz, 7, 14º, Classificado / 989419, Saulo De Paula Cordeiro, 7, 15º, Classificado / 996883, Gisele Cristiane Nass, 5, 16º, Classificado / 996976, Elizangela Pereira Da Silva, 5, 17º, Classificado / 996492, Keila Silva De Oliveira, 5, 18º, Classificado / 996551, Catiele Ap Dos S Gamboa, 5, 19º, Classificado / 997059, Keila Fernanda Da Silva, 5, 20º, Classificado / 996632, Juliana Laudgraf, 5, 21º, Não eliminado / 996284, Victor Eduardo De Lima, 5, 22º, Não eliminado / 996756, Andressa Dias De Andrade, 5, 23º, Não eliminado / 993555, Talita Norberto De Souza Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 997155, Cassil Aparecida Alves De Souza, 5, 25º, Não eliminado / 996827, Uelsson Henrique Da Silva Pachiega, 5, 26º, Não eliminado / 992750, Leilde Maria Alves Da Silva, 3, 27º, Não eliminado / 996390, Iury Da Silva Santos, 3, 28º, Não eliminado / 991855, Jose Luiz Baptista Da Silva, 3, 29º, Não eliminado / 996925, Donizete De Souza, 1, 30º, Não eliminado / 996089, Fabiano Da Silva, 1, 31º, Não eliminado

452. MT – ALTO BOA VISTA – GERAL

991237, Kamila Araujo Da Silva, 7, 1º, Classificado / 988271, Jumarleis Oliveira Lima, 5, 2º, Classificado / 988050, Murilo Soares Reis, 1, 3º, Não eliminado

453. MT – APIACAS – GERAL

1007393, Edelso Lima Da Conceicao, 10, 1º, Classificado / 1007375, Raphael Da Silva Amigo Duarte, 7, 2º, Classificado

454. MT – ARAPUTANGA – GERAL

1016755, Arnaldo Jorge Da Cunha Filho, 10, 1º, Classificado / 997696, Edinilson Serafim Silva, 10, 2º, Classificado / 997907, Aparecida Alves Cabral Cruz, 10, 3º, Classificado / 998017, Vanda Peris Santana, 10, 4º, Classificado / 997558, Cleisianna Aparecida Alves, 10, 5º, Não eliminado / 997958, Edivania Pedro Da Costa, 10, 6º, Não eliminado / 1004347, Zilda Morais Da Costa, 5, 7º, Não eliminado / 998131, Edilson Jos De Lima, 5, 8º, Não eliminado / 1006440, Luzia De Almeida Silvestre, 5, 9º, Não eliminado / 1002320, Leila Graciela De Jesus Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 998103, Matheus Jose Da Piado Silva, 5, 11º, Não eliminado / 1003843, Bianca Cristina Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 1002271, Eduardo Gabriel Martins De Souza, 5, 13º, Não eliminado / 998067, Jose Narcisio Garcia Arruda, 5, 14º, Não eliminado / 998158, Valdelucia Moreira Neres Xavier, 3, 15º, Não eliminado

455. MT – ARIPUANA – GERAL

982146, Francisco Jossey Lucio Cavalcante, 10, 1º, Classificado / 980694, Ledyvane Da Silva, 10, 2º, Classificado / 980875, Daniele Simone Klat, 10, 3º, Classificado / 994814, Monica Cardoso Hobold, 10, 4º, Classificado / 976674, Amanda Furtado De Assis, 10, 5º, Classificado / 976463, Lisandra Vasco Goncalves, 7, 6º, Classificado / 976620, Marcia Aparecido Costa Batista, 7, 7º, Classificado / 976359, Angelita Frank, 5, 8º, Não eliminado / 980171, Eliane De Oliveira Runiz, 5, 9º, Não eliminado / 978207, Silmara Da Silva Barros, 5, 10º, Não eliminado / 976724, Rosiclea Peres De Souza, 5, 11º, Não eliminado / 978341, Regiane Ferreira Da Silva Ventura, 5, 12º, Não eliminado / 978403, Franciane Da Silva Cruz, 5, 13º, Não eliminado / 982174, Elica Balbino Vieira, 5, 14º, Não eliminado / 980327, Regiane Da Silva De Oliveira, 5, 15º, Não eliminado / 976229, Jairo Rodrigues Silva, 5, 16º, Não eliminado / 974893, Geizimara Clarissa Farias De Oliveira, 5, 17º, Não eliminado / 982091, Johnny Angelo Mendes Dias, 5, 18º, Não eliminado / 980795, Francisco Moreira Santos, 1, 19º, Não eliminado / 980223, Claudinei De Jesus Cortez, 1, 20º, Não eliminado / 977316, Ligiane Silva De Oliveira, 1, 21º, Não eliminado / 976420, Tatiane Da Silva Becker, 1, 22º, Não eliminado

456. MT – BOM JESUS DO ARAGUAIA – GERAL

986806, Sidinez Da Silva Verissimo, 7, 1º, Classificado / 987095, Debora Soares Paes, 5, 2º, Classificado / 992528, Jamilson De Almeida Xavier, 5, 3º, Não eliminado / 996235, Dirson Correia De Freitas, 1, 4º, Não eliminado

457. MT – BRASNORTE – GERAL

998679, Lucas Vinicius Da Silva Louredo, 7, 1º, Classificado / 1004053, Paula Francisca De Oliveira Silva, 7, 2º, Classificado / 998693, Dayane Reis Da Silva Soares, 5, 3º, Classificado / 998707, Instanrley Aparecido Araujo Amaral, 3, 4º, Classificado

458. MT – CANARANA – GERAL

984235, Janete Elisabeth Hubner, 10, 1º, Classificado / 984099, Andreia Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 976252, Patricia Cordeiro Barbosa, 7, 3º, Classificado / 991363, Decio Subutzki, 5, 4º, Classificado / 976369, Selma Cabral Ferreira, 5, 5º, Classificado / 976500, Tiago Miguel Damke, 5, 6º, Classificado / 983773, Fernanda Da Silva, 5, 7º, Classificado / 976310, Vinicius Brentano Ribeiro, 5, 8º, Classificado / 985036, Carleandra Weirich Poimo, 3, 9º, Classificado

459. MT – CLAUDIA – GERAL

998354, Nadia Caroline Crus Andrade, 10, 1º, Classificado / 998312, Raimunda Da Silva Souza Neta, 10, 2º, Classificado / 983784, Ana Paula Da Silva, 5, 3º, Classificado

460. MT – COLIDER – GERAL

984776, Eduardo Celerino Dutra, 7, 1º, Classificado / 995802, Emanuel Andre Mangolim, 7, 2º, Classificado / 985028, Tiarles Rodrigues Tiburcio Da Silva, 7, 3º, Classificado / 985585, Mayara Candido De Lima, 7, 4º, Classificado / 985907, Carlos Jedlicka Placido, 7, 5º, Classificado / 996839, Pedro Luiz De Souza Rodrigues Da Silva, 7, 6º, Classificado / 984900, Nivaldo Andrade Da Silva, 5, 7º, Classificado / 992536, Maria Gabriela Gross, 5, 8º, Classificado / 985748, Edina Aparecida De P Francisco, 5, 9º, Classificado / 985934, Tamires Silva Sampaio, 5, 10º, Classificado / 996676, Joel Vitor Labrador Pereira, 5, 11º, Não eliminado / 996520, Dayane Mioto Veloso, 3, 12º, Não eliminado / 985257, Joao Victor Anastacio Oliveira, 3, 13º, Não eliminado / 996508, Luiz Carlos Dos Reis, 1, 14º, Não eliminado / 985977, Cleidimar Luiz De Morais Paiva, 1, 15º, Não eliminado / 996789, Pollyana Gonzales Calinga, 1, 16º, Não eliminado / 985954, Raquel De Fatima Santos, 1, 17º, Não eliminado / 996327, Raiani Vieira Do Espirito Santo, 1, 18º, Não eliminado

461. MT – COLNIZA – GERAL

974945, Welma Inacio Da Silva, 10, 1º, Classificado / 997404, Andreza Da Silva Soares, 10, 2º, Classificado / 974958, Hosana De Souza Leite, 7, 3º, Classificado / 974996, Luciano Carvalho Dos Santos, 7, 4º, Classificado / 997471, Adelice Candido Rodrigues, 5, 5º, Classificado / 979101, Edina Silva Perreira, 5, 6º, Classificado / 979265, Marli Dos Santos Reis, 5, 7º, Classificado / 975089, Inez Souza Dos Santos, 5, 8º, Classificado / 975074, Claudeir Dutra, 5, 9º, Classificado / 975080, Nivaldo Moraes Simao, 5, 10º, Classificado / 974986, Edineuza De Souza Dutra Moraes, 5, 11º, Classificado / 979175, Zenadio Da Cruz, 5, 12º, Classificado / 974936, Wesley De Oliveira Machado, 5, 13º, Não eliminado / 997596, Edicleia Oliveira Lima, 5, 14º, Não eliminado / 974970, Aline Naxciele Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 975070, Vagner Guilherme De Lima, 5, 16º, Não eliminado / 975088, Geovane Ribeiro Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 985196, Fabricio Rodrigues Texeira, 5, 18º, Não eliminado / 979229, Luana Da Silva Sampaio De Oliveira Kumm, 5, 19º, Não eliminado / 974905, Matteus De Moraes Simao Dutra, 5, 20º, Não eliminado / 979151, Vinicius Gabriel Reis Da Conceicao, 5, 21º, Não eliminado / 997518, Geisiane Meireles Da Silva Pinto, 1, 22º, Não eliminado / 974951, Jhonatas Santos Macedo, 1, 23º, Não eliminado / 975094, Nubia Cristina De Barros, 1, 24º, Não eliminado / 975063, Matildiane Almeida De Oliveira, 1, 25º, Não eliminado / 975099, Sidiney Gasparim, 1, 26º, Não eliminado / 985487, Weliton Vieira Da Silva, 1, 27º, Não eliminado

462. MT – COMODORO – GERAL

988391, Joabe Medeiros De Albuquerque, 10, 1º, Classificado / 986049, Genivalda Da Cruz Primo, 7, 2º, Classificado / 992879, Juliana Elias De Lima, 7, 3º, Classificado / 986038, Maiara Ferreira De Souza, 7, 4º, Classificado / 986045, Thaynara Vitoria Wilke Spalti, 7, 5º, Classificado / 986803, Ingrid Luana Primo Cardoso Dos Santos, 7, 6º, Classificado / 986030, Evelyn Claires Santos Da Silva, 7, 7º, Classificado / 986851, Joao Barbosa Da Silva, 5, 8º, Classificado / 986006, Elaine De Oliveira, 5, 9º, Classificado / 994887, Pedro Henrique Agustini Oliveira, 5, 10º, Classificado / 995377, Ryan Alves Morales, 1, 11º, Não eliminado / 992706, Adriana Elias Lima, 1, 12º, Não eliminado / 985983, Dalvan Alves Da Silva, 1, 13º, Não eliminado / 986889, Talita Correia Da Silva, 1, 14º, Não eliminado

463. MT – CONQUISTA D’OESTE – GERAL

990327, Alani Carvalho Rodrigues, 7, 1º, Classificado

464. MT – FELIZ NATAL – GERAL

993148, Cideane Vieira Da Silva, 10, 1º, Classificado / 993025, Priscila Matias Da Silva, 7, 2º, Classificado / 993293, Dercio James Oliveira M Ferreira, 5, 3º, Não eliminado / 995020, Juliana Rodrigues Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 1000351, Leonardo Oliveira Dos Santos Ferreira, 5, 5º, Não eliminado / 992701, Rodrigo Sabino Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 993471, Gabriel Matheus Dias, 5, 7º, Não eliminado / 995120, Mateus Florentino Oleriano, 5, 8º, Não eliminado / 994543, Ana Luiza Vargas Bezerra, 5, 9º, Não eliminado / 1000219, Thaynara Soares Lima, 3, 10º, Não eliminado / 993404, Tauan Machado Pereira, 1, 11º, Não eliminado / 994679, Ana Beatriz Ferreira Bezerra, 1, 12º, Não eliminado

465. MT – FIGUEIROPOLIS D’OESTE – GERAL

1001785, Mayra Mariano Dos Santos, 5, 1º, Classificado / 1001642, Bruna Kelly Dos Santos Mestre, 1, 2º, Não eliminado

466. MT – GAUCHA DO NORTE – GERAL

974600, Jordania Santos De Souza, 7, 1º, Classificado / 974429, Keise Natielly Graeff Piacentini, 5, 2º, Classificado / 974172, Valquiria Lopes Martins, 1, 3º, Não eliminado

467. MT – GUARANTA DO NORTE – GERAL

1006943, Tatuana Marins De Lira, 10, 1º, Classificado / 1006974, Alenir Aparecida De Souza, 3, 2º, Classificado

468. MT – GUIRATINGA – GERAL

995480, Kimberly Kerolyne De Queiroz, 7, 1º, Classificado / 991693, Marco Henrique Santos Gaspar, 7, 2º, Não eliminado / 996465, Jacqueline Gomes De Lima, 5, 3º, Não eliminado / 996347, Laura Vitoria Campos Silva, 5, 4º, Não eliminado

469. MT – IPIRANGA DO NORTE – GERAL

993179, Raian Alves Dias, 10, 1º, Classificado / 1008566, Lucas Teixeira Santos, 10, 2º, Classificado / 1006927, Walmir Munsi, 7, 3º, Classificado / 1006684, Oleandro Henrique Nacional Maciel Borel, 7, 4º, Classificado / 1005270, Aldelane Lima Vieira, 7, 5º, Não eliminado / 1007105, Giovanamunhoz Dos Santos, 7, 6º, Não eliminado / 1006527, Sandra Regina Felex De Souza, 5, 7º, Não eliminado / 1006610, Lucimar Vera Borges, 5, 8º, Não eliminado / 1007224, Katiane De Jesus Reis Barros, 5, 9º, Não eliminado / 1007164, Sebastiana Dos S Reis Barros, 5, 10º, Não eliminado / 1007258, Jhona Darc Scholz, 5, 11º, Não eliminado / 1005427, Lucineide Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 1006723, Gislayne Teixeira Lemos, 3, 13º, Não eliminado / 1005590, Andreia Maria Colares Tawares, 3, 14º, Não eliminado / 1006220, Limabenta Daniela Araujo De Sousa, 1, 15º, Não eliminado

470. MT – JUARA – GERAL

981258, Fabiana Jeronimo Da Silva, 10, 1º, Classificado / 989123, Lucicleia De Lima, 10, 2º, Classificado / 983782, Layana Carolina Lieber Vogt, 10, 3º, Classificado / 981487, Maiza Salles Barbon, 10, 4º, Classificado / 983183, Hygor Barros Araujo, 10, 5º, Classificado / 983421, Lucas Teotonio, 7, 6º, Classificado / 1005140, Victor Moscoso Costa, 7, 7º, Classificado / 977782, Elizeu De Oliveira Evangelista, 5, 8º, Classificado / 989864, Raquel Dos Reis Silva Oliveira, 5, 9º, Classificado / 979071, Felipe Junior Hinschinck, 5, 10º, Não eliminado / 999902, Kethelyn Ferreira De Lima, 5, 11º, Não eliminado / 983650, Kesley David Avelino Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 979213, Ediene Krixi Morima, 5, 13º, Não eliminado / 985029, Laiza Kailayne Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 980742, Emanuele Aparecida Silva Santana, 5, 15º, Não eliminado / 979290, Rosicler Aparecida Ribeiro De Lima, 1, 16º, Não eliminado

471. MT – JURUENA – GERAL

989342, Ana Paula Resende Dos Santos, 5, 1º, Classificado / 989616, Najla Ingrid De Araujo Dos Santos, 5, 2º, Classificado / 990006, Aline Gomes Santos, 5, 3º, Classificado / 990087, Nayara Cristina Granza, 1, 4º, Não eliminado / 991306, Fernando Faustino, 1, 5º, Não eliminado

472. MT – LUCAS DO RIO VERDE – GERAL

993795, Lucileide Oliveira De Souza, 10, 1º, Classificado / 994346, Josafa Farias De Lima, 10, 2º, Classificado / 979186, Cristiane Fatima Rodrigues Garcia, 10, 3º, Classificado / 981744, Rita De Cassia De Araujo Ferreira, 10, 4º, Classificado / 995041, Keila Cristina Fernandes Alves, 10, 5º, Classificado / 985790, Marcos Bruno Dos Santos Campari, 7, 6º, Classificado / 994593, Erica Ramos Figueiredo, 7, 7º, Classificado / 993412, Juliana Ferreira Do Nascimento, 7, 8º, Classificado / 982079, Terezinha De Faria Souza, 5, 9º, Classificado / 982067, Helena De Almeida Wille, 5, 10º, Classificado / 973911, Leida Pereira De Castro, 5, 11º, Classificado / 985601, Arlete Justino Da Silva, 5, 12º, Classificado / 985940, Nilza Dos Santos Campos, 5, 13º, Classificado / 995488, Luciene Pizzarro Castro Rocha, 5, 14º, Classificado / 984255, Valdirene Da Silva Cunha, 5, 15º, Classificado / 985966, Elizangela Viana Rodrigues Borges, 5, 16º, Não eliminado / 985941, Gerusa Martins Pinto De Sa Soares, 5, 17º, Não eliminado / 994167, Marli Angela Souza Silva, 5, 18º, Não eliminado / 996113, Maria Jose Gomes De Jesus, 5, 19º, Não eliminado / 985972, Flavio Dos Santos Carlos, 5, 20º, Não eliminado / 984105, Arimar G Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 989848, Alex De Souza, 5, 22º, Não eliminado / 985991, Daniele Lima Borges, 5, 23º, Não eliminado / 984766, Ronaldo Jesus Dos Santos, 5, 24º, Não eliminado / 985890, Sheyla Viviane Dos Sntos B Barros, 5, 25º, Não eliminado / 985857, Claudiene Silva Santos, 5, 26º, Não eliminado / 990196, Lucas Carlos Bezerra Dos Santos, 5, 27º, Não eliminado / 985919, Maria Valdicleia Dos Reis Moraes, 5, 28º, Não eliminado / 995351, Lais Cavalcante Dos Sntos, 5, 29º, Não eliminado / 986002, Taynara Dos Santos Silva, 5, 30º, Não eliminado / 985176, Poliana Da Cruz Miranda Carvalho, 5, 31º, Não eliminado / 994026, Mauricio Moura Gomes, 5, 32º, Não eliminado / 974838, Amanda Lopes Moura Santana, 5, 33º, Não eliminado / 985436, Milena Yanea Paixao Da Hora, 5, 34º, Não eliminado / 985924, Agel Pereira Silva, 5, 35º, Não eliminado / 985027, Dayane Maria Da Silva, 5, 36º, Não eliminado / 990112, Lea Martins Dos Santos Rosa, 3, 37º, Não eliminado / 984561, Claudemir Teixeira Vilas Boss, 3, 38º, Não eliminado / 985699, Silvana Silva Santos Costa, 1, 39º, Não eliminado / 993670, Regis Batista De Almeida Da Cruz, 1, 40º, Não eliminado / 983668, Wanderson Raujo Bomes, 1, 41º, Não eliminado / 993141, Debora Silva Santos, 1, 42º, Não eliminado / 984357, Jennifer Tintino Caverzan, 1, 43º, Não eliminado / 990028, Levi Francisco Saraiva Pereira, 1, 44º, Não eliminado

473. MT – MATUPA – GERAL

996714, Naiane Alves De Moraes, 5, 1º, Classificado / 979353, Victor Bezerra Gomes, 5, 2º, Classificado / 975255, Marcia Cristina Rockenback, 1, 3º, Classificado

474. MT – NOVA BANDEIRANTES – GERAL

990154, Elma Bueno Vieira, 5, 1º, Classificado / 989478, Aline Garcia De Araujo, 5, 2º, Classificado / 996311, Eliane Silva Alves, 5, 3º, Classificado / 989354, Dineuza Alves Dias, 5, 4º, Classificado / 996458, Tatiane Marcia Braga, 5, 5º, Classificado

475. MT – NOVA CANAA DO NORTE – GERAL

996298, Elizabete Farias, 10, 1º, Classificado / 994994, Viviane Silveira Ferreira, 10, 2º, Classificado / 995214, Maria Claudete Rodrigues Ribeiro, 7, 3º, Classificado / 992317, Flavia Cristina Bezerra, 7, 4º, Classificado / 992441, Eduarda De Araujo Godois, 7, 5º, Classificado / 996350, Vanuza Kelly De Souza Miranda, 7, 6º, Classificado / 992684, Caroline Rodrigues Ribeiro, 7, 7º, Classificado / 989775, Eduarda Vitoria Brito Santos, 7, 8º, Classificado / 990369, Adison Nascimento Soares, 5, 9º, Não eliminado / 992579, Matilde De Araujo Lopes, 5, 10º, Não eliminado / 992161, Jussara Goncalves, 5, 11º, Não eliminado / 990298, Claudenice Aparecida Rodrigues, 5, 12º, Não eliminado / 994732, Mirian Selma Santana Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 991960, Eliane Rodrigues Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 992815, Yuri Pires De Medeiros, 5, 15º, Não eliminado / 994147, Matheus Santana Ramos Braghin, 5, 16º, Não eliminado / 994005, Diogo Henrique F Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 991830, Jaine Ribeiro Damascena, 5, 18º, Não eliminado / 990337, Clber Henrique Arruda Da Silva, 1, 19º, Não eliminado / 995483, Leticia Da Silva Dias, 1, 20º, Não eliminado

476. MT – NOVA GUARITA – GERAL

995077, Jose Lopes Rodrigues, 7, 1º, Classificado / 996019, Kethelen Mayara Santos De Andrade, 7, 2º, Classificado / 996200, Edivane Paulino, 5, 3º, Não eliminado

477. MT – NOVA LACERDA – GERAL

996453, Ivete Maria De Fatima Silva, 7, 1º, Classificado / 982077, Marcelo Dias Salvaterra, 7, 2º, Classificado / 976812, Fabio Da Silva Leite, 5, 3º, Classificado / 985132, Neli Santos Da Cruz Avila, 5, 4º, Classificado / 996454, Debora Mariano Bernado Fontani, 5, 5º, Não eliminado / 985714, Ester Juliani Saraiva Lima, 5, 6º, Não eliminado / 982161, Gabrielly Celestino Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 982227, Neuronice Moraes Da Silva Albuquerque, 1, 8º, Não eliminado

478. MT – NOVA MARINGA – GERAL

982093, Jessica Dallagnol Fagundes Da Silva, 5, 1º, Classificado / 979078, Emerson Alves Da Silva, 5, 2º, Classificado / 981918, Eleilce Pereira, 5, 3º, Classificado / 1009049, Karina Da Silva Barden, 5, 4º, Classificado / 983404, Joelma Palheta Da Silva, 3, 5º, Não eliminado / 981811, Sirleide Alcantara E Silva, 3, 6º, Não eliminado

479. MT – NOVA MONTE VERDE – GERAL

1004118, Emilio Afonso, 5, 1º, Classificado / 987591, Magno Souza De Gusmao, 5, 2º, Classificado / 987228, Lucia Goncalves Dos Santos Zago, 5, 3º, Classificado / 987305, Tais Ferreira Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 992580, Graziele Braz Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 987472, Thereza Barbosa Ferreira, 1, 6º, Não eliminado

480. MT – NOVA MUTUM – GERAL

985845, Adenilson Gabriel, 10, 1º, Classificado / 996635, Magdala Silva Barreto, 10, 2º, Classificado / 994283, Francisca Ferreira De Souza, 10, 3º, Classificado / 991552, Felipe Alberto Arcasa, 10, 4º, Não eliminado / 996729, Mona Carolina Ribeiro Lopes, 10, 5º, Não eliminado / 983167, Thaynara Coelho Morais, 10, 6º, Não eliminado / 989905, Vivaldo Cavalcante Prudencio, 7, 7º, Não eliminado / 996405, Massame Rodrigues Dos Santos, 7, 8º, Não eliminado / 985690, Lucy Ana Batista Lauxen, 7, 9º, Não eliminado / 996546, Fernanda Rodrigues De Almeida, 7, 10º, Não eliminado / 989303, Dineuza Portela De Brito Silva, 5, 11º, Não eliminado / 989526, Claudimara Sebastiana Da Cruz Moraleco, 5, 12º, Não eliminado / 1001340, Janaina Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 994552, Aline Vanni Lavancoski, 5, 14º, Não eliminado / 985143, Lucas Pauli Santos, 5, 15º, Não eliminado / 982179, Raquel Ribeiro De Amorim, 1, 16º, Não eliminado

481. MT – NOVA SANTA HELENA – GERAL

989458, Plinio Cesar Barbosa, 1, 1º, Classificado

482. MT – NOVA UBIRATA – GERAL

986067, Anabio Chaves Leite, 10, 1º, Classificado / 989476, Maiane Dos Santos Almada, 7, 2º, Classificado / 986060, Richer Douglas Pereira Cardoso Da Silva, 7, 3º, Classificado / 982007, Iede Maria Alves Feitosa Rios, 5, 4º, Classificado / 987201, Larice Cabral Sousa, 5, 5º, Classificado / 986899, Francisco Lima Do Nascimento, 5, 6º, Classificado / 993512, Aline Della Pasqua Xavier, 5, 7º, Não eliminado / 983942, Antonio Geraldo Rodrigues Neponucena, 5, 8º, Não eliminado / 981712, Patricia Feitosa Rios, 5, 9º, Não eliminado / 982128, Francisca Gomes Viana, 5, 10º, Não eliminado / 981503, Anabel Inacio Da Silva Dos Santos, 5, 11º, Não eliminado / 990047, Vitoria Gabrielli Oliveira Santos, 5, 12º, Não eliminado / 981552, Gecineide Cordeiro Rodrigues, 1, 13º, Não eliminado / 986949, Francisco Lopes Araujo, 1, 14º, Não eliminado / 981158, Dorica Borges De Lima, 1, 15º, Não eliminado

483. MT – NOVO MUNDO – GERAL

987439, Joao Anselmo Da Silva, 5, 1º, Classificado / 987548, Wilman Anderson De Moura, 5, 2º, Classificado / 980051, Fernando Augusto De Souza Silva, 5, 3º, Classificado / 987688, Taissiane Da Silva Souza, 5, 4º, Classificado / 979903, Luciana Lima Henrard Da Silva, 5, 5º, Não eliminado / 979999, Leandro Da Silva Ribeiro, 3, 6º, Não eliminado

484. MT – NOVO SANTO ANTONIO – GERAL

994901, Jamilson De Almeida Xavier, 5, 1º, Classificado

485. MT – PARANAITA – GERAL

996614, Ana Carolina De Ornellas, 5, 1º, Classificado / 996467, Luele Georg, 5, 2º, Não eliminado / 996561, Crislane Maria De Brito, 5, 3º, Não eliminado / 996775, Claudiamara Amorim Nogueira, 1, 4º, Não eliminado

486. MT – PEIXOTO DE AZEVEDO – GERAL

1015950, Maria Glauciane Dima De Souza, 10, 1º, Classificado / 996644, Mateus Alves De Oliveira, 10, 2º, Classificado / 1015999, Ronilson Araujo Costa Borges, 5, 3º, Classificado / 1015992, Glauciete Lima De Souza Mattos, 5, 4º, Classificado / 996760, Mikaely Ribeiro Sabino, 5, 5º, Classificado / 1015990, Rafael Viana Correa, 5, 6º, Classificado / 1015997, Raemeli Silva Damasceno, 5, 7º, Classificado / 996682, Carlos Eduardo Oliveira Brandao, 5, 8º, Classificado

487. MT – PONTES E LACERDA – GERAL

974090, Michele Mendes Correia, 10, 1º, Classificado / 980383, Aline Hansen De Souza, 10, 2º, Classificado / 981170, Suzelaine De Gois Da Silva, 7, 3º, Classificado / 992894, Luis Augustho Sedlmaier Silva, 7, 4º, Classificado / 981040, Joao Batista De Oliveira Teixeira, 7, 5º, Classificado / 973575, Patricia Cruz Mata, 7, 6º, Classificado / 980135, Guilhermina Mendes Garcia, 5, 7º, Classificado / 979227, Daniela Assuncao Marra Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 980565, Andreia De Souza Paula, 5, 9º, Não eliminado / 973561, Vanuza Dos Santos Nogueira, 5, 10º, Não eliminado / 980221, Cristiane Souza Paula, 5, 11º, Não eliminado / 973551, Jessica Flores Da Costa Vital, 5, 12º, Não eliminado / 980809, Patricia Salvaterra Silva, 5, 13º, Não eliminado / 992031, Italo Charles Lemes De Sousa, 5, 14º, Não eliminado / 988325, Fernanda Rodrigues Lima Oliveira, 5, 15º, Não eliminado / 979177, Eleneide Jucena De Carvalho, 5, 16º, Não eliminado / 978980, Wesley Couto Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 995206, Ryan Rames Marques, 5, 18º, Não eliminado / 978860, Mariana Cristina Da Silva Paula, 5, 19º, Não eliminado / 988766, Stefany Assis Batista, 5, 20º, Não eliminado / 995999, Kamily Santana Silveira, 5, 21º, Não eliminado / 977506, Maria Aparecida Pereira Da Silva, 3, 22º, Não eliminado / 979262, Fabiola Da Silva Santos, 3, 23º, Não eliminado

488. MT – PORTO ALEGRE DO NORTE – GERAL

1007271, Marione Do Carmo Guimaraes Sousa, 10, 1º, Classificado / 1012466, Lidia Pereira Tavares, 10, 2º, Classificado / 1013636, Lais Galvao Avelar, 10, 3º, Classificado / 1012499, Amanda Costa De Almeida, 10, 4º, Classificado / 1007026, Raquel Nunes Lima De Freitas, 10, 5º, Classificado / 1007011, Talia Sousa Strutz, 10, 6º, Classificado / 1006981, Joao Felipe Piagem Durans, 7, 7º, Não eliminado / 1002563, Maria Elenice Pires De Sousa, 5, 8º, Não eliminado / 1012535, Joao Batista Sobrinho, 5, 9º, Não eliminado / 1006847, Flavia Patricia Lopes Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 1007198, Dirlene Pinheiro Marinho Maciel, 5, 11º, Não eliminado / 1007142, Tania Mara Brito Pereira, 5, 12º, Não eliminado / 1012195, Marcio Batista Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 1012485, Keliane Guimaraes Sousa, 5, 14º, Não eliminado / 1012517, Jessica Tavares Dos Santos, 5, 15º, Não eliminado / 1012504, Hernandes Didas Tavares Dias, 5, 16º, Não eliminado / 1012531, Sara Micaelisilva Santos, 5, 17º, Não eliminado / 1012511, Aldo Filho Timoteo Da Conceicao, 5, 18º, Não eliminado / 1002668, Fernando Lima Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 1007061, Indiana Guimaraes Da Costa, 3, 20º, Não eliminado / 1002478, Edney Medeiros Parente, 1, 21º, Não eliminado / 1012471, Roney Ribeiro Luz, 1, 22º, Não eliminado / 1006939, Gessimara Martins Da Silva, 1, 23º, Não eliminado

489. MT – PORTO DOS GAUCHOS – GERAL

1013671, Lais Galvao Avelar, 10, 1º, Classificado / 1006763, Lucila Aparecida Da Cruz Andrade, 7, 2º, Classificado / 993345, Karolyne Dafny De Lima, 7, 3º, Classificado / 998058, Elcineth De Jesus Braga, 5, 4º, Classificado / 988717, Carlos Alberto Da Silva Pereira, 5, 5º, Não eliminado / 994891, Renata Fracisca Petrenko, 5, 6º, Não eliminado / 1012174, Marcio Batista Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1000020, Janaina Ferreira De Souza Santos, 5, 8º, Não eliminado / 992956, Ivan Ravori, 5, 9º, Não eliminado / 996147, Girlene Braun Machado, 5, 10º, Não eliminado / 1001895, Fernando Alves Dos Santos, 5, 11º, Não eliminado / 995356, Rebeca Alaide De Lima Monteiro, 5, 12º, Não eliminado / 992360, Cleonilda Maria Leal, 3, 13º, Não eliminado / 993686, Cassia Camila Fernandes, 1, 14º, Não eliminado

490. MT – POXOREU – GERAL

996879, Sinara Alves Rodrigues, 10, 1º, Classificado / 989862, Keila Marcia De Oliveira Silva, 10, 2º, Classificado / 989963, Elima Conceicao Rodrigues Silva, 10, 3º, Classificado / 1011363, Leidiane Araujo Mendes, 10, 4º, Classificado / 996957, Valdenira De Jesus Cursino, 10, 5º, Classificado / 989500, Dionizia Souza Duarte, 10, 6º, Classificado / 996478, Glaucia Paulino Da Silva, 10, 7º, Classificado / 996791, Luan Eduardo De Oliveira, 7, 8º, Classificado / 996831, Natiely Vitoria Nogueira, 7, 9º, Classificado / 990035, Giovana Marques Silva Santos, 7, 10º, Classificado / 989625, Rosane Rodrigues Silva, 5, 11º, Classificado / 996660, Berenice Domingas Das Neves, 5, 12º, Classificado / 997247, Gabriela Xavier Pereira, 5, 13º, Não eliminado / 997161, Cassia Oliveira Silva, 5, 14º, Não eliminado / 989688, Maike Weuller Da Silva Nery, 5, 15º, Não eliminado / 996910, Anny Caroline Miranda Valejjo Das Chagas, 5, 16º, Não eliminado / 997340, Fernanda Nascimento Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 997038, Cristiane Das Gracas Candido, 5, 18º, Não eliminado / 996983, Luka Kaue Oliveira Da Silva, 3, 19º, Não eliminado

491. MT – QUERENCIA – GERAL

974750, Simone Da Costa Machado, 10, 1º, Classificado / 974489, Mercia Christmas Azevedo Novaes, 10, 2º, Classificado / 974173, Bruna Karoline Da Silva, 10, 3º, Classificado / 994054, Gabriel Do Carmo Rodrigues, 10, 4º, Classificado / 974608, Tymakari Kaiabi, 7, 5º, Classificado / 985779, Gabrielle Coelho De Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 988518, Rosana Carvalho Gomes, 5, 7º, Não eliminado / 985559, Raiza Natieli Nascimento Fin, 5, 8º, Não eliminado / 985901, Cristiane Ruthelle Abreu Nedeiros Mendes, 5, 9º, Não eliminado / 976922, Francisco Vitor Dos Santos Neto, 5, 10º, Não eliminado / 974576, Luiz Fernando Teixeira Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 973921, Thalita Arcanjo Matos, 5, 12º, Não eliminado / 974013, Iaminalu Nafukua, 5, 13º, Não eliminado / 980367, Jefferson Souza Lima, 5, 14º, Não eliminado

492. MT – RESERVA DO CABACAL – GERAL

1011237, Alice Lima Miranda, 5, 1º, Classificado

493. MT – SANTA CRUZ DO XINGU – GERAL

993018, Sheila Valquiria Vargas, 7, 1º, Classificado / 993385, Aliny Ferreira Cunha, 7, 2º, Não eliminado / 997604, Kamila Eduarda Conceicao Moraes, 5, 3º, Não eliminado / 993994, Mellyssa De Jesus Nascimento, 5, 4º, Não eliminado

494. MT – SANTA RITA DO TRIVELATO – GERAL

978387, Barbara Nazare Padilha Oliveira, 10, 1º, Classificado / 976754, Raice De Assis Xavier, 5, 2º, Classificado

495. MT – SAO JOSE DO XINGU – GERAL

994630, Ana Beatriz Marcal Marques, 10, 1º, Classificado / 996009, Josiane Pereira Rodrigues, 5, 2º, Classificado / 996700, Sintia Rodrigues De Souza, 5, 3º, Classificado / 996355, Raiza Goncalves Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 997042, Nattaly Vitoria Rodrigues Marques Luz, 5, 5º, Não eliminado

496. MT – SAPEZAL – GERAL

982088, Maiara Ferreira De Souza, 7, 1º, Classificado / 982134, Thaynara Vitoria Wilke Spalti, 7, 2º, Classificado / 981816, Evelyn Claires Santos Da Silva, 7, 3º, Não eliminado / 981331, Teresa Siqueira Huffel, 5, 4º, Não eliminado / 980762, Juliana Jeronimo Ferreira, 5, 5º, Não eliminado / 981727, Elaine De Oliveira, 5, 6º, Não eliminado / 980961, Silmara Correia Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 987071, Sandra Ferreira Da Costa, 5, 8º, Não eliminado / 981638, Dalvan Alves Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 999685, Celma Camara Dos Santos, 3, 10º, Não eliminado / 980865, Marciana Dos Santos Silva, 1, 11º, Não eliminado

497. MT – SINOP – GERAL

1005616, Alex Kirsch, 10, 1º, Classificado / 1007517, Geelson Alexandre Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 1006596, Maristela Candida De Sousa, 10, 3º, Classificado / 1000268, Nilza Recalde De Moura Candido, 10, 4º, Classificado / 1006825, Rosilene De Lisboa Araujo, 10, 5º, Classificado / 1006905, Fabricio Takeo Yamamoto, 10, 6º, Classificado / 1007002, Angelina Pessoa Ferreira, 10, 7º, Classificado / 1004278, Kely Aparecida Royer, 10, 8º, Classificado / 1006291, Renata Gomes Da Silveira Dominicis, 10, 9º, Classificado / 986027, Vanessa Oliveira Silva, 10, 10º, Classificado / 1006783, Guilyana Andressa De Araujo Dias, 10, 11º, Classificado / 1006923, Lucas Dos Santos Pereira, 10, 12º, Classificado / 1006803, Gardenia Gabriel De Oliveira, 7, 13º, Classificado / 1006848, Fabiane Sirlei Koglin, 7, 14º, Classificado / 1006879, Zildinei Fernandes Rodrigues, 7, 15º, Classificado / 1000530, Cleizimara Ferreira De Souza Alves, 7, 16º, Classificado / 1005367, Andressa Mayara Sconogatha, 7, 17º, Classificado / 999390, Jonathan Jerfferson Laufer Pereira, 7, 18º, Classificado / 1006873, Felipe Gomes Lopes, 7, 19º, Classificado / 1007068, Delora Nair Nicoletti Rodrigues, 7, 20º, Classificado / 993047, Thalya Aparecida De Souza Barcelos, 7, 21º, Classificado / 1007005, Rosinete De Macedo Coelho, 7, 22º, Classificado / 1001230, Poliana Berrion Santana, 7, 23º, Classificado / 1002145, Rosangela Ribeiro Azevedo, 7, 24º, Classificado / 1001596, Ana Leticia Caetano, 7, 25º, Classificado / 1001446, Paulo Cezarpaludo, 7, 26º, Classificado / 1006951, Landoardo De Jesus Chaves, 5, 27º, Classificado / 1001099, Dionice Reis Amorim, 5, 28º, Classificado / 1008695, Maria Aparecida Pereira, 5, 29º, Classificado / 1007083, Rosangela Maria Viana, 5, 30º, Classificado / 1006125, Luciana Ribeiro Da Silva, 5, 31º, Classificado / 1007125, Dayana Aparecida Bastos Cruz Gomes, 5, 32º, Classificado / 1006439, Thalita De Lima Silva, 5, 33º, Classificado / 1007030, Deisi Daiane Koglin, 5, 34º, Classificado / 1007186, Ana Paula Lamag, 5, 35º, Classificado / 1001655, Daiane Buril Albertine, 5, 36º, Classificado / 1004920, Jaqueline Kelly Oliveira De Jesus, 5, 37º, Classificado / 1001274, Matheus Ribeiro Navarro Zanato, 5, 38º, Não eliminado / 1007032, Maria Eunice Ribeiro Fortes, 5, 39º, Não eliminado / 1007411, Lucas De Jesus Da Rocha, 5, 40º, Não eliminado / 1007478, Geovanna Yara Fontinelles Da Silva Brigo, 5, 41º, Não eliminado / 1006689, Ezau Vargas De Campos Filho, 3, 42º, Não eliminado / 1005856, Seigny De Sousa, 3, 43º, Não eliminado / 1006963, Cleitton Pereira Bezerra, 3, 44º, Não eliminado / 1004599, Edilene Royer, 3, 45º, Não eliminado / 996129, Ivoneide Costa Da Silva, 3, 46º, Não eliminado / 1005128, Diego Alexneitske, 3, 47º, Não eliminado / 1003968, Simone Aparecida Mendes De Almeda, 3, 48º, Não eliminado / 994818, Caroline Lima Dos Santos, 3, 49º, Não eliminado / 1004906, Jaqueline Cordeiro Da Silva Santos, 3, 50º, Não eliminado / 1004630, Cleomar Kaminski, 1, 51º, Não eliminado / 1001753, Maria Da Luz Silva Pereira, 1, 52º, Não eliminado / 1000830, Maria Jose Da Silva, 1, 53º, Não eliminado / 1006863, Daiane Luzia Nitschi Salvador, 1, 54º, Não eliminado / 1007071, Lucineia Samantha R Da Silva, 1, 55º, Não eliminado / 1006756, Adrielle Freitas Teixeira, 1, 56º, Não eliminado

498. MT – SORRISO – GERAL

996685, Zaquieu De Souza Farias, 10, 1º, Classificado / 996247, Andreia Cristina Rosa, 10, 2º, Classificado / 979141, Jackson Galindo Dias, 10, 3º, Classificado / 980913, Robson Vieira Pancieri, 10, 4º, Classificado / 982190, Raimundo Nonato De Sousa Junior, 10, 5º, Classificado / 989394, Carla Vanessa Fachin, 10, 6º, Classificado / 996645, Marluci Aparecida Souto Gontip, 10, 7º, Classificado / 981451, Barbara De C L Bageti, 10, 8º, Classificado / 994701, Jessica Grasiele Kriezer De Oliveira, 10, 9º, Classificado / 996738, Kell Brenno Lopes Aragao, 10, 10º, Classificado / 996737, Zivaldo Dos Reis Chaves, 10, 11º, Classificado / 988755, Marcos De Jesus, 7, 12º, Classificado / 981157, Samila Regina M Palmeira Martins, 7, 13º, Classificado / 981594, Alana Mascarello Da Silva, 7, 14º, Classificado / 981469, Jose Roberto Souza Leao Filho, 7, 15º, Classificado / 985124, Albertina Silva E Silva, 7, 16º, Classificado / 996318, Vilani Ramos Leitao, 7, 17º, Classificado / 980211, Patricia Damaceno Mataran, 7, 18º, Classificado / 979238, Gabriela Eduarda Hebert Varela, 7, 19º, Classificado / 985058, Samara De Sousa Da Silva, 7, 20º, Classificado / 982229, Cleiton Do Nascimento, 7, 21º, Classificado / 994285, Deyvid De Lima Guimaraes, 7, 22º, Classificado / 987459, Erisneide De Sousa Lima, 7, 23º, Classificado / 983840, Mariane Colombelli De Borba, 7, 24º, Classificado / 980350, Ana Maria Da Silva, 7, 25º, Classificado / 979254, Maria Crislainne De Lima, 7, 26º, Classificado / 988237, Israel Soares, 7, 27º, Classificado / 992630, Amanda Spenassatto, 7, 28º, Classificado / 979952, Matheus Felipe Lima Dias, 7, 29º, Classificado / 996259, Daniel Ricardo Biow, 7, 30º, Classificado / 980059, Ivanete Maria Slaviero, 5, 31º, Classificado / 980628, Ulda Marineti Rotta Franchi, 5, 32º, Classificado / 996553, Luzanira Siqueira Amorim, 5, 33º, Classificado / 981798, Luciana Vargas Lozada, 5, 34º, Classificado / 981647, Irisnete Dos Santos Rodrigues, 5, 35º, Classificado / 985848, Mario Santana Rego, 5, 36º, Classificado / 988122, Lourenca Quirino Dos Santos, 5, 37º, Não eliminado / 988459, Maria Tehusia Da Silva Carvalho, 5, 38º, Não eliminado / 981295, Geneslandya Silvs Leitao, 5, 39º, Não eliminado / 979913, Joana Darc Galvao Da Silva, 5, 40º, Não eliminado / 979086, Rosiane Sousa De Mesquita Amorim, 5, 41º, Não eliminado / 986014, Maria Francisca Dos Santos Da Conceicao, 5, 42º, Não eliminado / 980789, Sheila Dos Santos Morais, 5, 43º, Não eliminado / 984311, Auricelia Teixera De Brito, 5, 44º, Não eliminado / 992408, Jokebede Saraiva Santos, 5, 45º, Não eliminado / 987588, Deyverson Farias Da Silva, 5, 46º, Não eliminado / 985917, Marlon Dos Santos Cristino, 5, 47º, Não eliminado / 980921, Ludimila Freire Rolin, 5, 48º, Não eliminado / 996767, Maria Antonia De Lima Santos, 5, 49º, Não eliminado / 985853, Leticia Da Silva Oliveira, 5, 50º, Não eliminado / 985394, Rafaela Barbosa Santos, 5, 51º, Não eliminado / 990330, Larissa Paixao Sodre, 5, 52º, Não eliminado / 987714, Vicente Batista De Lima, 3, 53º, Não eliminado / 984141, Regiane Veitas Da Cruz, 3, 54º, Não eliminado / 984527, Jaquielma Matos Do Nascimento, 3, 55º, Não eliminado / 985329, Azenildo Pinto Bezerra, 3, 56º, Não eliminado / 984024, Angelica Gross Pereira, 1, 57º, Não eliminado / 996049, Maria Antonia Flores, 1, 58º, Não eliminado / 987929, Kaliany Caceres Ferreira, 1, 59º, Não eliminado / 987671, Slane Keize Mota Rodrigues, 1, 60º, Não eliminado / 981833, Joao Vitor Flavio Pinto, 1, 61º, Não eliminado

499. MT – TABAPORA – GERAL

994703, Dircelia Pereira Silva, 5, 1º, Classificado / 993153, Rosa Fernanda Silva De Souza, 5, 2º, Classificado / 995465, Simone De Oliveira, 5, 3º, Não eliminado / 993691, Francisca Marcia Quinco Da Costa, 5, 4º, Não eliminado / 996250, Hemilyn Naha De Souza Vieira, 5, 5º, Não eliminado / 992219, Solange Duarte Silva, 5, 6º, Não eliminado

500. MT – TANGARA DA SERRA – GERAL

982116, Maria Florizete Da Silva, 10, 1º, Classificado / 982224, Edwilson Zanata Goncalves, 10, 2º, Classificado / 994930, Queila Ramos Batista Scalco, 10, 3º, Classificado / 986021, Cirlene Aparecida Gonzaga, 10, 4º, Classificado / 982346, Alcilene Leticia De Amorim Lopes, 10, 5º, Classificado / 982209, Emanuel De Souza Pereira, 10, 6º, Classificado / 979027, Sirlene De Araujo Miranda, 10, 7º, Classificado / 982287, Plinio Skrovronski Alves, 10, 8º, Classificado / 982039, Patricia Oliveira Martins, 10, 9º, Classificado / 981699, Silmara Inacio Acrizio, 10, 10º, Classificado / 996724, Henrique Vieira De Almeida, 10, 11º, Classificado / 988011, Vera Lucia Lopes, 7, 12º, Classificado / 981112, Vanusa Ferreira Gomes, 7, 13º, Classificado / 1012274, Janaina Ferreira Da Silva, 7, 14º, Classificado / 1010927, Nelma Soares Moreira De Lima, 7, 15º, Classificado / 983315, William Cardoso Nunes, 7, 16º, Classificado / 1014024, Denilson Lima Borges, 7, 17º, Classificado / 978837, Samara Queiroz Nunes Melo, 7, 18º, Classificado / 979198, Guilherme Araujo De Brito, 7, 19º, Classificado / 992692, Jose Augusto Barboza, 7, 20º, Classificado / 982239, Maria Da Penha De Souza, 5, 21º, Classificado / 1012285, Gedalva Aparecida Da Silva, 5, 22º, Classificado / 981708, Valdirene De Jesus Valadares, 5, 23º, Não eliminado / 980846, Marcio Luis Ribeiro, 5, 24º, Não eliminado / 979166, Mizael Das Gracas Canachiro, 5, 25º, Não eliminado / 981027, Joanice Aparecida Almeida Da Silva, 5, 26º, Não eliminado / 979137, Katia Carolina Prates Da Silva, 5, 27º, Não eliminado / 978510, Joao Paulo Dos Santos Andrade, 5, 28º, Não eliminado / 985913, Izabela Aparecida Rodrigues Amorim, 5, 29º, Não eliminado / 984130, Karolaine Kamila Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 988816, Joyce Morais Silva, 5, 31º, Não eliminado / 979013, Adriano De Oliveira Basilio, 5, 32º, Não eliminado / 983591, Ana Rosa Eugenio, 3, 33º, Não eliminado / 995954, Edvaldo Dos Santos Patricio, 1, 34º, Não eliminado / 989870, Fabrice Soares Alves Silva, 1, 35º, Não eliminado / 985360, Bruna Aparecida De Miranda, 1, 36º, Não eliminado

501. MT – VALE DE SAO DOMINGOS – GERAL

983818, Ademir Rodrigues De Jesus, 10, 1º, Classificado

502. MT – VERA – GERAL

981205, Thainara Cortonezi Faria, 7, 1º, Classificado / 981721, Ana Leticia Caitano, 7, 2º, Classificado / 988485, Eunilde Rodrigues Santos, 5, 3º, Classificado / 994143, Milena Ribeiro Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 977599, Thais Rosa Lizeta Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 993056, Alcioni Siqueira Cabral De Oliveira, 1, 6º, Não eliminado

503. MT – VILA RICA – GERAL

997820, Samuel Pereira Da Silva, 10, 1º, Classificado / 997759, Cinthia Aparecida Moreira Santos, 7, 2º, Classificado / 1007606, Rosenilda, 5, 3º, Classificado / 1007644, Gabriel Steiger, 5, 4º, Classificado / 998292, Thayane Vitoria Alves Da Costa, 1, 5º, Classificado / 997695, Elisangela Rodrigues Santos, 1, 6º, Classificado

504. PA – ALTAMIRA CASTELOS DE SONHOS

997118, Jose Sergio Martins De Sousa, 10, 1º, Classificado / 997223, Ricardodesilva Lopes, 5, 2º, Classificado / 974911, Gilbero De Carvalho Da Siva, 5, 3º, Classificado / 994982, Juciene Santana Pena, 5, 4º, Classificado / 997579, Joselia Silva Arouche, 1, 5º, Classificado / 992230, Maria Cleuzivane Perreira, 1, 6º, Não eliminado / 985494, Vanessa Rafaele Scherer, 1, 7º, Não eliminado / 997969, Josivane Da Conceicao Satero, 1, 8º, Não eliminado / 984785, Eduarda Da Silva Franchini, 1, 9º, Não eliminado

505. PA – GOIANESIA DO PARA – GERAL

994690, Eliane Moraes Americo, 10, 1º, Classificado / 994009, Sebastiao Junior De Sousa Abreu, 7, 2º, Não eliminado / 978101, Marcelia De Oliveira Santos, 7, 3º, Não eliminado / 996189, Yasmin Meri Coimbra, 7, 4º, Não eliminado / 996335, Bruno Cristiano Correa Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 995818, Joao Hungria Filho, 5, 6º, Não eliminado / 987771, Marcia Maria De Morais Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 987474, Francidalva Garcia De Paiva, 5, 8º, Não eliminado / 984478, Erondino Dias Fayal, 5, 9º, Não eliminado / 994403, Tatiana Oliveira Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 993572, Jackson Rodrigues Brone, 5, 11º, Não eliminado / 989678, Debora Sabcila Da Conceicao Silva, 5, 12º, Não eliminado / 989981, Betania Silva Mendes, 3, 13º, Não eliminado / 989424, Mirele Castro Da Silva, 3, 14º, Não eliminado / 984076, Jamile Rodrigues De Souza, 1, 15º, Não eliminado

506. PA – ITUPIRANGA – CRUZEIRO DO SUL

982901, Maria Vanessa Costa Silva, 10, 1º, Classificado / 982819, Wilder Lima De Souza, 7, 2º, Classificado / 981565, Milena Vieira Da Silva, 7, 3º, Não eliminado / 987653, Ilton Cezar Cruz Machado, 5, 4º, Não eliminado / 993997, Jose Anderson Miranda Pinto, 5, 5º, Não eliminado / 982518, Andreina Carvalho Barros, 5, 6º, Não eliminado / 995984, Gustavo Lopes De Lima, 5, 7º, Não eliminado / 995276, Jose Alves De Lima, 1, 8º, Não eliminado

507. PA – MARABA – VILA UNIAO

1008090, Leonilde Santos Carneiro Ferreira, 10, 1º, Classificado / 1008196, Aline Farias Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 1016510, Patricia Cristina Da Silva Souza, 10, 3º, Não eliminado / 1016512, Gulete Da Cruz Silva, 10, 4º, Não eliminado / 1015987, Elenara Pereira Ventura Guajajara, 10, 5º, Não eliminado / 1008168, Adrielly Vieira Botelho, 10, 6º, Não eliminado / 1015770, Barbara Martins Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 1015813, Ramon Lima Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 1016007, Rosamires Barbosa De Sousa Neta, 10, 9º, Não eliminado / 979118, Wilder Lima De Souza, 7, 10º, Não eliminado / 1009002, Luciene Monteiro Cavalcante, 7, 11º, Não eliminado / 1015722, Johnny Jose Da Silveira Nascimento, 7, 12º, Não eliminado / 1016521, Samuel Raposo Santos, 7, 13º, Não eliminado / 1009996, Jose Mateus Da Silva Neto, 7, 14º, Não eliminado / 1008234, Ronan Da Silva Pereira, 7, 15º, Não eliminado / 1016526, Mara Moraes Lima, 7, 16º, Não eliminado / 1009045, Carlos Gabriel Moreira De Sousa, 7, 17º, Não eliminado / 1006165, Gabriela Rego Amaral, 7, 18º, Não eliminado / 1009243, Karine Santos Dos Santos, 7, 19º, Não eliminado / 1016534, Vitoria De Souza Gastao, 7, 20º, Não eliminado / 1015961, Liandra De Brito Silva, 7, 21º, Não eliminado / 1015939, Paulo Cezar Garcia Araujo, 7, 22º, Não eliminado / 1016522, Rafaela Dias Ribeiro, 7, 23º, Não eliminado / 1008282, Danielle Luise Da Silva Damasceno, 7, 24º, Não eliminado / 1016525, Louriane Zeira Silva Botelho, 7, 25º, Não eliminado / 1016500, Maria Do Socorro Alves Ribeiro, 5, 26º, Não eliminado / 1016502, Rozilene Pereira Da Silva Macedo, 5, 27º, Não eliminado / 1008798, Rosiane Cunha Leitao Mendes, 5, 28º, Não eliminado / 1015799, Carlos Adalberto Alves, 5, 29º, Não eliminado / 1016509, Joselia Pereira Dos Santos, 5, 30º, Não eliminado / 1008309, Michele Anne Trindade De Oliveira, 5, 31º, Não eliminado / 1015796, Claudia Aguino Cruz Da Costa, 5, 32º, Não eliminado / 1008145, Marcilam Da Silva Noronha, 5, 33º, Não eliminado / 1008324, Anselmo Souza E Silva, 5, 34º, Não eliminado / 1016516, Diocassio Miranda Viana, 5, 35º, Não eliminado / 1009097, Maria Vilma Alves De Souza, 5, 36º, Não eliminado / 1010728, Raimunda Pereira Alves Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 1008842, Leilane Ramos Matos Ribeiro, 5, 38º, Não eliminado / 1008248, Alan Walter Guerra, 5, 39º, Não eliminado / 1016517, Zequioclesio Batista Da Silva, 5, 40º, Não eliminado / 1009153, Maile Wanzeler Botelho, 5, 41º, Não eliminado / 1006343, Jairely Carneiro Ferreira Basto, 5, 42º, Não eliminado / 1008264, Vanessa De Souza Ferreira, 5, 43º, Não eliminado / 1016530, Higor Nascimento Da Silva, 5, 44º, Não eliminado / 1008295, Jhonatan Da Silva Pontes, 5, 45º, Não eliminado / 1008889, Leandro Sousa Rodrigues, 5, 46º, Não eliminado / 1016505, Natalia Rodrigues De Sousa, 5, 47º, Não eliminado / 1015828, Carlos Guilherme Vasconcelos Da Silva, 5, 48º, Não eliminado / 1015829, Luis Fernando Viana De Sousa, 5, 49º, Não eliminado / 1015750, Lucas Santana Da Silva, 3, 50º, Não eliminado / 1015821, Nailana Hilario Silva, 3, 51º, Não eliminado / 1016519, Anne Lhorrany Bitencourt Silva, 3, 52º, Não eliminado / 1016508, Antonio Rubem Correia, 1, 53º, Não eliminado / 1015806, Luiz Carlos Maia Rodrigues, 1, 54º, Não eliminado

508. PA – OURILANDIA DO NORTE – GERAL

998514, Maria Antonia Chaves Monteiro Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 1005885, Jadson Pereira Da Silva, 10, 2º, Classificado / 998434, Joao Pereira Dias Dos Santos Neto, 7, 3º, Não eliminado / 998506, Jane Lima Leal Coimbra, 7, 4º, Não eliminado / 1005717, Wembelly Kalissa Ribeiro Santos, 7, 5º, Não eliminado / 998489, Eudimar Costa Da Silva, 5, 6º, Não eliminado / 998538, Carina Kelly Ferreira Figueira Flexa, 5, 7º, Não eliminado / 998444, Janaina Lima Leal, 5, 8º, Não eliminado / 993323, Adriana Da Silva Alcantara Da Conceicao, 5, 9º, Não eliminado / 998520, Edvanessa Dos Santos Silva, 5, 10º, Não eliminado / 991616, Maria Suelea Oliveira Araujo, 5, 11º, Não eliminado / 998470, Vanessa Silva Rodrigues, 5, 12º, Não eliminado / 990809, Gleifisson Santos Da Costa, 5, 13º, Não eliminado / 997402, Ramon Luis Rodrigues Pinto, 5, 14º, Não eliminado / 998485, Paulo Pereira Dos Santos, 1, 15º, Não eliminado / 998527, Luis Pereira Dos Santos, 1, 16º, Não eliminado / 998499, Lusiene Conceicao Silva Lima, 1, 17º, Não eliminado / 980275, Wiliam Messias Barros, 1, 18º, Não eliminado / 983893, Ruth Hadessa Veras Lima, 1, 19º, Não eliminado

509. PA – SAO FELIX DO XINGU – GERAL

998174, Rita Medeiros Da Silva, 10, 1º, Não eliminado / 998213, Franciane Rodrigues Da Silva, 7, 2º, Não eliminado / 998149, Patricia Lorena De Araujo Alves, 7, 3º, Não eliminado / 998201, Igor Lucas Rabelo, 7, 4º, Não eliminado / 998288, Willner Kriller Rodrigues Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 998101, Jusikleia Oliveira Santos, 7, 6º, Não eliminado / 998408, Francisco Das Chagas Marques Monteiro, 5, 7º, Não eliminado / 998295, Idelma Costa Dos Santos, 5, 8º, Não eliminado / 998267, Angropryti Kayapo, 1, 9º, Não eliminado / 998137, Ruthiely Lopes Morais, 1, 10º, Não eliminado / 998237, Dielly Thais Pereira Do Nascimento, 1, 11º, Não eliminado

510. PA – TUCUMA – GERAL

999620, Neurene Maria Rodrigues Camelo, 5, 1º, Classificado / 997977, Sandra De Souza Godim, 5, 2º, Não eliminado / 997920, Edileide Santos Barbosa, 5, 3º, Não eliminado / 974122, Lilian De Fatima Dias, 5, 4º, Não eliminado / 997830, Simone Coelho Da Silva, 5, 5º, Não eliminado / 997725, Sheila Maria Dios Araujo, 5, 6º, Não eliminado / 987742, Sheila Maria Dias Araujo, 5, 7º, Não eliminado

511. PB – BREJO DO CRUZ – GERAL

980492, Ana Katia De Oliveira, 10, 1º, Não eliminado / 989706, Paloma De Santana Costa, 10, 2º, Não eliminado / 976819, Arthur Assis Bandeira, 10, 3º, Não eliminado / 980843, Analiany Sibery Oliveira Dantas, 10, 4º, Não eliminado / 980691, Ana Claudia Lima Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 994964, Maria Thassila Da Cunha Sousa, 10, 6º, Não eliminado / 976295, Gheyzna Hary Fernandes Vieira, 10, 7º, Não eliminado / 995223, Rameson Jaco Gomes De Sousa, 10, 8º, Não eliminado / 980813, Luana Araujo Siqueira, 10, 9º, Não eliminado / 980560, Laurimar De Andrade Oliveira, 7, 10º, Não eliminado / 981058, Simone Ribeiro De Sousa, 7, 11º, Não eliminado / 976526, Raquel Dantas De Medeiros, 7, 12º, Não eliminado / 981390, Maria Vitoria De Sousa Fernandes, 7, 13º, Não eliminado / 975944, Jaciara Maria Figueredo Lima, 5, 14º, Não eliminado / 980983, Josimery Fernandes Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 981187, Andressa Oliveira De Farias, 5, 16º, Não eliminado / 981274, Jessica De Freitas Brito, 5, 17º, Não eliminado / 982158, Francisca Eliane Costa Dos Santos, 1, 18º, Não eliminado / 981192, Ana Nailsa Da Silva Lima, 1, 19º, Não eliminado

512. PB – LAGOA – GERAL

979299, Jose Ribamar De Melo Lima, 10, 1º, Classificado / 979266, Damiao De Oliveira Ferreira, 10, 2º, Não eliminado / 998279, Genilson Messias Dos Santos Maciel, 10, 3º, Não eliminado / 995701, Ana Raabe Pinheiro De Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 995486, Auderlan De Macena Pereira, 10, 5º, Não eliminado / 993211, Igor Ferreira De Araujo, 10, 6º, Não eliminado / 979217, Pedro Tiago Pereira De Sousa, 10, 7º, Não eliminado / 979284, Maria Wigna De Sousa, 7, 8º, Não eliminado / 987490, Luciano Freitas Do Rego Junior, 7, 9º, Não eliminado / 979243, Lucicleide Da Silva Duarte Batista, 5, 10º, Não eliminado / 992972, Fagna Michelle Rodrigues De Sousa, 5, 11º, Não eliminado / 987631, Erico Michel Ventura Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 995970, Mayara Milene Custodio, 5, 13º, Não eliminado / 992550, Rauan Breno Alves Cavalcante, 5, 14º, Não eliminado

513. PE – MORENO – GERAL

1009784, Dinalva Cabral Barreto, 10, 1º, Classificado / 1013427, Perseu De Almeida Marques, 7, 1º, Não eliminado / 993057, Rosa Maria Soares Bezerra, 10, 2º, Classificado / 1012457, Odivio Sergio Tavares De Souza, 10, 3º, Classificado / 1010726, Flavia Das Gracas Fernandes Soares, 10, 4º, Classificado / 1009971, Jefferson Barros Ludgerio, 10, 5º, Classificado / 1014070, Luiz Claudio Ferreira Paiva, 10, 6º, Não eliminado / 1007806, Lucia Pedrosa Da Costa, 10, 7º, Não eliminado / 1006900, Hudson Marcelino Tavares Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 1013873, Rinaldo Dario Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 1011795, Vera Lucia Maciel De Santana Laborda Cruz, 10, 10º, Não eliminado / 1011379, Inaldo Do Espirito Santo, 10, 11º, Não eliminado / 1010958, Adriana Nascimento Farias, 10, 12º, Não eliminado / 1013985, Mirian Jose Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 1012949, Telma Cristina Da Rocha, 10, 14º, Não eliminado / 995250, Marco Antonio Felismino, 10, 15º, Não eliminado / 1013807, Ivo Maciel Aureliano, 10, 16º, Não eliminado / 1012929, Damiana Crivellare Gomes Medeiros, 10, 17º, Não eliminado / 1007690, Magali Umbelina Da Cunha Alves, 10, 18º, Não eliminado / 1005628, Alessandro Queiroz Cavalcante, 10, 19º, Não eliminado / 991284, Orotiles Bessa Moreira Neto, 10, 20º, Não eliminado / 1011537, Andre Henrique Dias De Morais, 10, 21º, Não eliminado / 994791, Cesar Augusto De Lima Procidio, 10, 22º, Não eliminado / 1011020, Maria De Lourdes Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 1011450, Geraldo Henrique Da Cruz, 10, 24º, Não eliminado / 1011091, Cesar Dionisio Correia, 10, 25º, Não eliminado / 1010653, Cristiane Rodrigues De Albuquerque, 10, 26º, Não eliminado / 1010730, Flavio Silva Dos Santos, 10, 27º, Não eliminado / 1013693, Mauricio Gomes Dos Reis, 10, 28º, Não eliminado / 1009229, Mercia Rodrigues De Farias, 10, 29º, Não eliminado / 1000914, Carlos Machado Junior, 10, 30º, Não eliminado / 1013957, Luzineide Alexandre De Souza, 10, 31º, Não eliminado / 1003322, Ana Claudia Barroso De Macedo, 10, 32º, Não eliminado / 1001697, Carlos Jose De Lima Junior, 10, 33º, Não eliminado / 1013942, Ana Paula De Santana Pereira, 10, 34º, Não eliminado / 1007836, Marcelo Silva Leite, 10, 35º, Não eliminado / 1005034, Joemar Moura De Matos, 10, 36º, Não eliminado / 1012938, Marleide Cristiane Santos De Souza, 10, 37º, Não eliminado / 1001244, Elvely Moura Alexandrino Ferreira, 10, 38º, Não eliminado / 994007, Rogerio Cavalcanti Dos Santos, 10, 39º, Não eliminado / 1013858, Gustavo Henrique Farias Dos Santos, 10, 40º, Não eliminado / 992464, Edlandia Duarte Queiroz Cavalcante, 10, 41º, Não eliminado / 994335, Rosemary Batista De Oliveira, 10, 42º, Não eliminado / 1010342, Maristela Souza Barros, 10, 43º, Não eliminado / 1008853, Josimeiry Oliveira Da Silva Nascimento, 10, 44º, Não eliminado / 1002663, Janeide Marlucia Da Silva, 10, 45º, Não eliminado / 1011052, Maria Aparecida Torres De Sa C Jordao, 10, 46º, Não eliminado / 999858, Joseta Maria Nascimento Da Silva, 10, 47º, Não eliminado / 1014067, Silvio Romero Araujo Da Silveira, 10, 48º, Não eliminado / 1010360, Maria Claudia Marques Da Silva, 10, 49º, Não eliminado / 1010712, Rosane Maria Goncalves De Azevedo Figueiroa, 10, 50º, Não eliminado / 1010940, Alene Cristina Cantarelli Nunes, 10, 51º, Não eliminado / 1005869, Cyntia Alessandra De Melo Barros, 10, 52º, Não eliminado / 1013778, Elton Goncalves Leal, 10, 53º, Não eliminado / 1013768, Luciana Queiroz De Lucena, 10, 54º, Não eliminado / 1012955, Silvana Feitosa De Melo Torres, 10, 55º, Não eliminado / 1012963, Darlene De Souza Herculano Ramos, 10, 56º, Não eliminado / 1012944, Natalia Bevilaqua Veras Vieira, 10, 57º, Não eliminado / 996816, Robevania Carvalho Leao, 10, 58º, Não eliminado / 1013110, Aldieles Monalisa De Oliveira Alves, 10, 59º, Não eliminado / 1013795, Giane Barbosa Cordeiro, 10, 60º, Não eliminado / 1013970, Paliana De Queiroz Araujo, 10, 61º, Não eliminado / 1001696, Luzinete Cecilia Goncalves Da Silva, 10, 62º, Não eliminado / 996155, Eloar Ambrosio Ferreira, 10, 63º, Não eliminado / 1013892, Aramis Ramos Leite Da Silva, 10, 64º, Não eliminado / 1004151, Cesar Augusto Leite De Melo, 10, 65º, Não eliminado / 1001954, Pollyana S Da Silva, 10, 66º, Não eliminado / 1010896, Tarcisio Leal Maranhao, 10, 67º, Não eliminado / 994565, Debora Dos Santos Loeser Carneiro Da Silva, 10, 68º, Não eliminado / 1010850, Renato Felipe Gaspar Cabral, 10, 69º, Não eliminado / 1008297, Deivson Jose Da Silva, 10, 70º, Não eliminado / 1013895, Diego Da Silva Nascimento, 10, 71º, Não eliminado / 1013838, Eliude Dos Santos Oliveira Da Silva, 10, 72º, Não eliminado / 1006096, Thaise Cristina Da Silva Neri, 10, 73º, Não eliminado / 1009192, Danubia Fernanda Da Silva, 10, 74º, Não eliminado / 1009463, Ailton Cabral Da Luz, 10, 75º, Não eliminado / 1008817, Vanessa Cristina Cunha Silva, 10, 76º, Não eliminado / 1013951, Tassia Carlo Lima, 10, 77º, Não eliminado / 1013786, Vanessa Conceicao Da Rocha Firme, 10, 78º, Não eliminado / 1013962, Maria Edilayne Moura Dos Santos, 10, 79º, Não eliminado / 1005514, Virginia Cecilia Valentim Da Paz, 10, 80º, Não eliminado / 1007144, Dener Lopes Correia Junior, 10, 81º, Não eliminado / 1006261, Quedma Naara Oliveira Da Silva, 10, 82º, Não eliminado / 1009038, Paula Rafaela Franca Vidal, 10, 83º, Não eliminado / 993672, Jose Diego Da Silva Albuquerque, 10, 84º, Não eliminado / 1006692, Rhandysson Barbosa Goncalves, 10, 85º, Não eliminado / 1009607, Dayana Larissa Da Silva Lauriano, 10, 86º, Não eliminado / 1013980, Deivson Alves De Lima, 10, 87º, Não eliminado / 1003681, Mario Henrique Goncalves Bueno, 10, 88º, Não eliminado / 1012966, Kallyne Salvette Gomes De Barros, 10, 89º, Não eliminado / 992035, Nayara Ricelly Nunes Silva, 10, 90º, Não eliminado / 1011051, Arthur Jhony Santos Tavares, 10, 91º, Não eliminado / 1013950, Joao De Deus Do Nascimento Silva Freitas, 10, 92º, Não eliminado / 1006134, Jercyeli Raissa Fernandes Silva, 10, 93º, Não eliminado / 1006816, Wanderson De Santana Marcelino, 10, 94º, Não eliminado / 1011484, Daniel Nascimento De Franca, 10, 95º, Não eliminado / 992607, Karla Karina Silva, 10, 96º, Não eliminado / 1013945, Claudia Alberta Da Silva Ferreira, 10, 97º, Não eliminado / 1013437, Jose Alexsandro Da Silva, 10, 98º, Não eliminado / 999557, Islan Helminton Almeida Franca Da Silva, 10, 99º, Não eliminado / 1001481, Joao Paulo Dos Santos, 10, 100º, Não eliminado / 1008704, Pollyana Francikelle Alves Cavalcanti, 10, 101º, Não eliminado / 1013944, Euzonio Rizzi Neto, 10, 102º, Não eliminado / 1013882, Yago Ricardo Da Silva, 10, 103º, Não eliminado / 1013959, Aine Gomes Delfino Do Nascimento, 10, 104º, Não eliminado / 1003180, Renata Alves Lucena, 10, 105º, Não eliminado / 1013977, Julio Cesar Dos Santos Franca, 10, 106º, Não eliminado / 1002077, Raylena De Andrade Catunda Da Silva, 10, 107º, Não eliminado / 992955, Thaynara De Souza Santos, 10, 108º, Não eliminado / 1010871, Dayane Vanessa Dias De Oliveira Barbosa Jacob, 10, 109º, Não eliminado / 1010758, Bill Clinton Nunes Silva, 10, 110º, Não eliminado / 1013916, Moegton Jose Da Penha, 10, 111º, Não eliminado / 1007956, Kawana Rose Nascimento Dos Santos, 10, 112º, Não eliminado / 1010925, Maria Eduarda Pereira De Franca, 10, 113º, Não eliminado / 1009080, Alyne Maria Ferreira Silva, 10, 114º, Não eliminado / 1005499, Isabelle Eduarda De Aguar Santana, 10, 115º, Não eliminado / 1008956, Vinicius Goncalo Dos Santos, 10, 116º, Não eliminado / 1013953, Iuri Ramos Dos Santos Feitosa, 10, 117º, Não eliminado / 1013934, Stefane Souza De Amorim, 10, 118º, Não eliminado / 1013176, Hingrid Thaylane Luz Feliciano, 10, 119º, Não eliminado / 1009819, Eliza Rebeka Da Silva Texeira, 10, 120º, Não eliminado / 1007031, Amanda Vanessa Pereira Do Nascimento Silva, 10, 121º, Não eliminado / 1013941, Renata Castelo Branco Franca, 10, 122º, Não eliminado / 1013720, Marcos Antonio Neri Junior, 10, 123º, Não eliminado / 1013762, Luana Amanda Mesquita Da Silva, 10, 124º, Não eliminado / 1003884, Sidley Helena Alves Souza Leao, 10, 125º, Não eliminado / 996600, Marilia Karolayne Gomes Silva, 10, 126º, Não eliminado / 1001146, Maylson Sostenes Da Silva Leite, 10, 127º, Não eliminado / 1005531, Nadja Valeria Nunes Motta, 7, 128º, Não eliminado / 1009531, Relene Nunes Bacurau, 7, 129º, Não eliminado / 992465, Neide De Oliveira Dos Prazeres, 7, 130º, Não eliminado / 993361, Rafaella Christine Xavier Do Nascimento, 7, 131º, Não eliminado / 1008996, Vania Mota Araujo, 7, 132º, Não eliminado / 1006397, Adilson Jose De Almeida Pereira, 7, 133º, Não eliminado / 1011575, Marilene Omena De Almeida, 7, 134º, Não eliminado / 1013749, Maria Mauriceia Do Nascimento Gomes, 7, 135º, Não eliminado / 1011684, Marcelo Jose Da Penha, 7, 136º, Não eliminado / 1009623, Fernando Jose De Almeida Sobrinho, 7, 137º, Não eliminado / 993628, Alexandre Araujo Da Silva, 7, 138º, Não eliminado / 993392, Patricia Carla De Almeida Amancio Andrade, 7, 139º, Não eliminado / 1011109, Mauricio Antonio Do Nascimento, 7, 140º, Não eliminado / 1010750, Joseane Clemente De Amorim, 7, 141º, Não eliminado / 1005054, Adriano De Freitas, 7, 142º, Não eliminado / 1011491, Luciana Cavalcante De Almeida, 7, 143º, Não eliminado / 1005502, Francisco Clodoaldo Barbosa Dos Santos, 7, 144º, Não eliminado / 1013987, Sergio Ricardo Barbosa, 7, 145º, Não eliminado / 1012553, Luciano Da Costa Lima, 7, 146º, Não eliminado / 1013972, Pedro Tintino Dos Santos Neto, 7, 147º, Não eliminado / 989758, Pedro Tintino Dos Santos Neto, 7, 148º, Não eliminado / 995136, Eduardo Araujo De Oliveira, 7, 149º, Não eliminado / 1013462, Ana Karla De Oliveira, 7, 150º, Não eliminado / 1013991, Maria Lucia Dos Reis De Araujo, 7, 151º, Não eliminado / 1008940, Tatiana Lira De Paula Silva, 7, 152º, Não eliminado / 1013448, Ana Cristina De Aguiar, 7, 153º, Não eliminado / 992930, Elyebert David Galindo Mendonca, 7, 154º, Não eliminado / 996337, Rafael Silva Negromonte, 7, 155º, Não eliminado / 1013390, Claudia Mariana Souza De Melo, 7, 156º, Não eliminado / 1013380, Rudyson De Lima Nogueira, 7, 157º, Não eliminado / 996133, Davison Alvez Soares, 7, 158º, Não eliminado / 1012480, Jhon Francis Da Silva Negrao, 7, 159º, Não eliminado / 1013967, Jean Williams Da Silva, 7, 160º, Não eliminado / 1008238, Reginaldao Jose Dos Santos Filho, 7, 161º, Não eliminado / 996416, Fabio Feliciano Barbosa Cavalcanti, 7, 162º, Não eliminado / 1011731, Thiago De Oliveira, 7, 163º, Não eliminado / 1013982, Manoela Bezerra De Freitas, 7, 164º, Não eliminado / 1014005, Victor Silva Barreto, 7, 165º, Não eliminado / 991906, Thiago Raphael Alves Da Silva Laurentino, 7, 166º, Não eliminado / 994802, Barbara Lane Carvalho Do Rego, 7, 167º, Não eliminado / 1009930, Silvania Barbosa Dos Santos, 7, 168º, Não eliminado / 1009814, Pedro Francisco Do Nascimento, 7, 169º, Não eliminado / 1012474, Fernando Lauro S Silva, 7, 170º, Não eliminado / 1011833, Humberto Farias De Oliveira Filho, 7, 171º, Não eliminado / 1010875, Rogerio De Silva Cabral, 7, 172º, Não eliminado / 1013485, Guilherme Martins Pereirz, 7, 173º, Não eliminado / 1011311, Amanda Kelly Oliveira Santos, 7, 174º, Não eliminado / 991014, Wellington Jose Silva, 7, 175º, Não eliminado / 1006573, Izabele Cristina Do Nascimento, 7, 176º, Não eliminado / 1013687, Jacilene Silva Monteiro, 7, 177º, Não eliminado / 1013773, Marcela Lima Da Silva, 7, 178º, Não eliminado / 1013856, Kyahra De Souza Lima, 7, 179º, Não eliminado / 996887, Laisa Muniz De Souza Ferreira, 7, 180º, Não eliminado / 1011755, Fernanda Patricia Cezario Tobias Da Silva, 7, 181º, Não eliminado / 1012551, Vicente Silvestre Da Silva Neto, 7, 182º, Não eliminado / 1013666, Nayane Borges, 7, 183º, Não eliminado / 991189, Dellyrose Cavalcanti Da Silva Lima, 7, 184º, Não eliminado / 1011448, Bruna Kerolly Da Silva Lacerda, 7, 185º, Não eliminado / 1011524, Filipe Jose Ramos De Andrade, 7, 186º, Não eliminado / 1013213, Manoel Nunes Da Silva Neto, 7, 187º, Não eliminado / 1007385, Gisele Silvana Da Silva, 7, 188º, Não eliminado / 996623, Quetula Naanne Oliveira Da Silva, 7, 189º, Não eliminado / 1011077, Carlos Emanuel De Vasconcelos Alves, 7, 190º, Não eliminado / 1011639, Marcelo Rodrigo Souza Paris, 7, 191º, Não eliminado / 1011116, Ewerton Luiz Silva Dos Santos, 7, 192º, Não eliminado / 1013403, Marillya Weisser Figueiredo Farias Souza Silva, 7, 193º, Não eliminado / 1006931, Fabio Luiz Santana Batista, 7, 194º, Não eliminado / 1013633, Meigsan Leilla Gomes Anastacio, 7, 195º, Não eliminado / 994284, Vitor Jhones Oliveira Gomes, 7, 196º, Não eliminado / 1011464, Heverson Gomes Campos, 7, 197º, Não eliminado / 1013906, Paulo Eduardo Da Silva Campelo, 7, 198º, Não eliminado / 1012508, Vitoria Lara De Lima Santos Martins, 7, 199º, Não eliminado / 1013993, Jose Gabriel Dos Anjos Filho, 7, 200º, Não eliminado / 1011277, Vinicius Matheus Lira Da Silva, 7, 201º, Não eliminado / 1013819, Maria Victoria Santos De Oliveira, 7, 202º, Não eliminado / 1013835, Raphaela Karinne Dos Santos Bello, 7, 203º, Não eliminado / 1013996, Hiago Jose Sousa Rodrigues, 7, 204º, Não eliminado / 1013677, Luiz Henrique Alves Venancio, 7, 205º, Não eliminado / 1013811, Maria Hortencia Do Carmo Lins, 7, 206º, Não eliminado / 1013890, Cillas Felix Ferreira, 7, 207º, Não eliminado / 1010877, Angela Cristina Simoes, 7, 208º, Não eliminado / 1013506, Alion Ruan Nascimento Dos Anjos, 7, 209º, Não eliminado / 1013903, Karem Cibele Carneiro Ferreira, 7, 210º, Não eliminado / 1013709, Iago Filipe Santos Da Silva, 7, 211º, Não eliminado / 1013971, Joao Paulo Tavares Da Silva, 7, 212º, Não eliminado / 1013976, Alex Jose Da Silva Narciso, 7, 213º, Não eliminado / 1006990, William Jose Da Silva Felicio Da Cruz, 7, 214º, Não eliminado / 1013230, Rhuan Victor De Matos Carneiro, 7, 215º, Não eliminado / 1012552, Vitoria Crislayne Da Silva Melo, 7, 216º, Não eliminado / 991958, Luiza Vitoria Alves Ramos, 7, 217º, Não eliminado / 1013696, Emerson Jose Sousa Vieira, 7, 218º, Não eliminado / 1013935, Thiago Guimaraes De Oliveira, 7, 219º, Não eliminado / 1011185, Ryan Gabriel Da Silva Gomes, 7, 220º, Não eliminado / 1013930, Victor Gabriel Lopes Da Silva, 7, 221º, Não eliminado / 1012516, Windner Pontes, 7, 222º, Não eliminado / 992648, Ademir Jose Gomes, 5, 223º, Não eliminado / 1012849, Jose Luiz Ramos Da Silva, 5, 224º, Não eliminado / 994963, Marcus Vinicius Da Paula, 5, 225º, Não eliminado / 1004654, Newton Alves Teixeira, 5, 226º, Não eliminado / 1009662, Gilberto Elenn Da Silva, 5, 227º, Não eliminado / 1005815, Veronica De Souza Amaral Ferreira, 5, 228º, Não eliminado / 1012899, Andrea Maria Pereira, 5, 229º, Não eliminado / 991390, Maria Leny Santos Da Silva, 5, 230º, Não eliminado / 1011726, Maria Jose De Carvalho, 5, 231º, Não eliminado / 992163, Veronica Maria Santana Cavalcanti, 5, 232º, Não eliminado / 1004959, Marcia Maria Lins Holder, 5, 233º, Não eliminado / 1013423, Jacira Maria De Lira, 5, 234º, Não eliminado / 1013163, Nadja Maria Matos Freire Silva, 5, 235º, Não eliminado / 1011793, Jorge Goncalves De Oliveira, 5, 236º, Não eliminado / 993695, Ana Maria De Melo Rocha, 5, 237º, Não eliminado / 1004600, Veronica Avelino Da Silva, 5, 238º, Não eliminado / 1014068, Vilma Lucia Gomes De Lima, 5, 239º, Não eliminado / 1013924, Rosangela Vieira De Sales, 5, 240º, Não eliminado / 1011293, Rita De Cassia Da Cruz Quaresma, 5, 241º, Não eliminado / 994559, Valdicelia Costa Da Silva Araujo, 5, 242º, Não eliminado / 1014003, Miriam Cabral Da Silva, 5, 243º, Não eliminado / 1013676, Katia Regina De Andrade Felismino, 5, 244º, Não eliminado / 1011123, Alexandre Arlindo Da Silva, 5, 245º, Não eliminado / 1005466, Virgilio Soare Pinto Junior, 5, 246º, Não eliminado / 994024, Cosme Alexandre Da Silva, 5, 247º, Não eliminado / 1013763, Roseli Da Silva Coelho, 5, 248º, Não eliminado / 1012862, Rejane Ribeiro De Sena, 5, 249º, Não eliminado / 1012907, Erivaldo Pereira Alves, 5, 250º, Não eliminado / 1011268, Maria De Fatima Guimaraes Santos, 5, 251º, Não eliminado / 1010916, Valter Luis Brandao De Albuquerque, 5, 252º, Não eliminado / 997117, Mariza Eloi Da Silva, 5, 253º, Não eliminado / 1013975, Carlos Antonio De Sousa, 5, 254º, Não eliminado / 1011495, Roseane Maria De Brito, 5, 255º, Não eliminado / 1012851, Josilene Alves De Almeida, 5, 256º, Não eliminado / 1005145, Sergio Soares Da Silva, 5, 257º, Não eliminado / 993406, Luciano Monteiro Lopes, 5, 258º, Não eliminado / 1011899, Ana Andrea De Oliveira Soares, 5, 259º, Não eliminado / 1013943, Asselmo Vieira De Sales, 5, 260º, Não eliminado / 1013784, Benuval Jose Vicente, 5, 261º, Não eliminado / 1011310, Flavio Marques De Oliveira, 5, 262º, Não eliminado / 1005762, Maria De Fatima Boa Vista Felix, 5, 263º, Não eliminado / 991788, Marcia Estela Felix Silva De Souza, 5, 264º, Não eliminado / 1011372, Joao Vicente Soares Neto, 5, 265º, Não eliminado / 1014051, Marcia Maria Goncalves, 5, 266º, Não eliminado / 991436, Edvaldo Jose Da Silva Junior, 5, 267º, Não eliminado / 1010403, Marcelo Matias Saraiva, 5, 268º, Não eliminado / 1005415, Joao Eduardo Bezerra De Lima, 5, 269º, Não eliminado / 1012914, Eunice Cristina Da Silva Nascimento, 5, 270º, Não eliminado / 992781, Maria Das Dores Do Nascimento, 5, 271º, Não eliminado / 1013839, Luciene Francisca Cordeiro, 5, 272º, Não eliminado / 1013771, Adriana Francisca De Lima, 5, 273º, Não eliminado / 1013745, Elaine Cristina De Paula, 5, 274º, Não eliminado / 1013800, Erick Trajano Da Silva, 5, 275º, Não eliminado / 1011430, Alexsandra Lopes De Barros, 5, 276º, Não eliminado / 992089, Deivson Leonardo Da Cunha Oliveira, 5, 277º, Não eliminado / 1011207, Valdir Serafim Da Silva, 5, 278º, Não eliminado / 1008048, Marileia Iara Pereira Rigueira, 5, 279º, Não eliminado / 1005393, Roberto Cesar Da Silva, 5, 280º, Não eliminado / 1013738, Patricia Maria Silva Santos, 5, 281º, Não eliminado / 1003603, Vitor Paulo Do Nascimento, 5, 282º, Não eliminado / 1013575, Maria Do Carmo Esteves, 5, 283º, Não eliminado / 1005087, Eglantine Marinho De Souza Neta, 5, 284º, Não eliminado / 1011347, Cristiane Lima De Santana, 5, 285º, Não eliminado / 1014008, Marcus Caitano De Moura, 5, 286º, Não eliminado / 1011660, Flavia Renata Da Cruz Cunha, 5, 287º, Não eliminado / 1012890, Flavio Silva Nascimento, 5, 288º, Não eliminado / 1003763, Natercia Jeane Alves De Menezes, 5, 289º, Não eliminado / 1013904, Arlene Batista De Souza Gomes, 5, 290º, Não eliminado / 1014041, Eunice Alves Da Costa, 5, 291º, Não eliminado / 1012916, Jose Fernando Goncalves Da Silva, 5, 292º, Não eliminado / 1012858, Fabiana Barbosa Da Silva, 5, 293º, Não eliminado / 1005683, Fabio Jose Da Silva, 5, 294º, Não eliminado / 1014033, Jeanne Maria Reis, 5, 295º, Não eliminado / 1009869, Renata Cardina De Freitas, 5, 296º, Não eliminado / 1014047, Adeanison Pereira De Moura, 5, 297º, Não eliminado / 1005733, Laura Maria Da Silva, 5, 298º, Não eliminado / 1013579, Elida Alves Cavalcanti, 5, 299º, Não eliminado / 996936, Veronice Maria De Lima Silva, 5, 300º, Não eliminado / 1014006, Wendson Donato De Oliveira, 5, 301º, Não eliminado / 1012844, Khys Mekeays Franca De Almeida, 5, 302º, Não eliminado / 1013540, Josimauro Silva, 5, 303º, Não eliminado / 1013685, Iaponira Alves Da Silva, 5, 304º, Não eliminado / 1012905, Thiago Pereira Da Silva, 5, 305º, Não eliminado / 994185, Everson Domingos De Moraes, 5, 306º, Não eliminado / 1012887, Adeilton Rufino Gomes, 5, 307º, Não eliminado / 1013478, Ana Gabriela Moreira De Lucena, 5, 308º, Não eliminado / 1010784, Patricia Ismenia Machado Araujo, 5, 309º, Não eliminado / 1011084, Samanta Suelen Barros Da Silva, 5, 310º, Não eliminado / 993719, Itaize Maria Da Silva Oliveira, 5, 311º, Não eliminado / 1013196, Edelson Jose Da Silva, 5, 312º, Não eliminado / 1013845, Amanda Da Silva Velozo, 5, 313º, Não eliminado / 1013871, Juliana Marques Da Silva, 5, 314º, Não eliminado / 1013418, Denillo Percio Guimaraes Do Nascimento, 5, 315º, Não eliminado / 994332, Vanessa Araujo Silva Dos Santos, 5, 316º, Não eliminado / 1010369, Carla Socorro De Carvalho, 5, 317º, Não eliminado / 995644, Iranaci Souza Dos Santos, 5, 318º, Não eliminado / 996364, Fernanda Gabriela Dos Santos, 5, 319º, Não eliminado / 994175, Karine Kally De Freitas, 5, 320º, Não eliminado / 1013997, Angelina Gomes Do Nascimento, 5, 321º, Não eliminado / 1013891, Emercio Do Nascimento Ferrao, 5, 322º, Não eliminado / 997142, Isack Costa De Santana, 5, 323º, Não eliminado / 996985, Priscila Silva Dos Santos De Arruda, 5, 324º, Não eliminado / 1014004, Amanda Barbara Santos De Lima, 5, 325º, Não eliminado / 1013727, Thomaz Xavier Barbosa, 5, 326º, Não eliminado / 1012873, Edna Ramos Dos Santos, 5, 327º, Não eliminado / 1013958, Abih Tavares De Lira, 5, 328º, Não eliminado / 1013866, Suellen Stephany De Lima Almeida Marques, 5, 329º, Não eliminado / 992483, Victor De Souza Nascimento, 5, 330º, Não eliminado / 1013185, Najara Vicente Da Silva Rodolfo, 5, 331º, Não eliminado / 1013923, Juliana De Lima Bezerra, 5, 332º, Não eliminado / 1013660, Thalisson Gomes Rodolfo, 5, 333º, Não eliminado / 1013737, Wellyson Eder Cassiano Da Silva, 5, 334º, Não eliminado / 1013686, Pedro Victor Goncalves Lima, 5, 335º, Não eliminado / 1014001, Leonardo Barreto Almeida, 5, 336º, Não eliminado / 1013898, Leandro Francisco Dos Santos, 5, 337º, Não eliminado / 1011623, Edson Correia Da Silveira, 5, 338º, Não eliminado / 1011680, Valkiria Kethelen Alves Aragao, 5, 339º, Não eliminado / 1013799, Jose Fernando Cunha Da Silva Junior, 5, 340º, Não eliminado / 1010640, Gustavo Jose Ribeiro Costa, 5, 341º, Não eliminado / 1014076, Juliana De Franca Lisboa, 5, 342º, Não eliminado / 1013215, Gessyra Cavalcanti De Araujo Fraga, 5, 343º, Não eliminado / 1013995, Jefferson Kayque Silva Dos Santos, 5, 344º, Não eliminado / 1005579, Vivian Santos Vilar, 5, 345º, Não eliminado / 1011766, Mirelli Henrique Lopes Da Silva Rodolfo, 5, 346º, Não eliminado / 1012897, Samuel Francisco De Lima, 5, 347º, Não eliminado / 1012926, Pedro Ricardo Cabral Alves, 5, 348º, Não eliminado / 1011452, Joao Pedro De Oliveira Correia, 5, 349º, Não eliminado / 1014055, Patricia Profirio Da Silva, 5, 350º, Não eliminado / 1013702, Rayana Conceicao Da Silva Pereira, 5, 351º, Não eliminado / 1013439, Tacilla Keller De Lira Freitas, 5, 352º, Não eliminado / 1014045, Vinicius Rodrigues Sobral, 5, 353º, Não eliminado / 991455, Amanda Camila Maria Silva Lins, 5, 354º, Não eliminado / 1013989, Jamerson Vinicius De Lima Santos, 5, 355º, Não eliminado / 1011233, Matheus Bruno Alves Nogueira Sousa, 5, 356º, Não eliminado / 993676, Wedja Emily Ferreira Dos Anjos, 5, 357º, Não eliminado / 992851, Eduardo Wilson Ferraz Da Silva, 5, 358º, Não eliminado / 1013728, Leticia Maria De Oliveria, 5, 359º, Não eliminado / 1013994, Thayna Millena Galdino Dos Santos, 5, 360º, Não eliminado / 1013137, Renato Gabriel Gomes Da Silva, 5, 361º, Não eliminado / 1010766, Taina Dos Santos Silva Figueiroa, 5, 362º, Não eliminado / 1013240, Luiz Felipe Silva De Andrade, 5, 363º, Não eliminado / 1004105, Rodrigo De Assis Vieira, 5, 364º, Não eliminado / 1013823, Hellen Ferreira Ramos, 5, 365º, Não eliminado / 1013910, Maria Eduarda Dos Santos, 5, 366º, Não eliminado / 1013788, Raiara Victoria Barreto Da Silva, 5, 367º, Não eliminado / 1013776, Aline Conceicao De Lima, 5, 368º, Não eliminado / 1013178, Jonatas Dias Pereira, 5, 369º, Não eliminado / 1010816, Alinne Beatriz Alexandre Araujo Silva Nascimento, 5, 370º, Não eliminado / 1013777, Isaias Oliveira Da Silva, 5, 371º, Não eliminado / 1013816, Saullo Weslley Da Silva, 5, 372º, Não eliminado / 1013988, Yago Augustinho De Oliveira, 5, 373º, Não eliminado / 991949, Yasmim Rocho De Souza, 5, 374º, Não eliminado / 1011369, Blener Constantitno Moreira Da Silva, 5, 375º, Não eliminado / 1013442, Joao Victor Silva Ferreira, 5, 376º, Não eliminado / 997024, Michel Pontes De Santana, 5, 377º, Não eliminado / 1013998, Carlos Henrique Silva De Lima, 5, 378º, Não eliminado / 1008202, Yasmin Ariane De Lira, 5, 379º, Não eliminado / 996178, Victor Kenderman Marques De Oliveira, 5, 380º, Não eliminado / 1013986, Thays Galdino Dos Santos, 5, 381º, Não eliminado / 1005233, Aline Gabriela Da Silva Benicio, 5, 382º, Não eliminado / 1013732, Daniel Rodrigo Dos Santos Lins, 5, 383º, Não eliminado / 1013990, Daiane Maria De Melo, 5, 384º, Não eliminado / 1008019, Kelvin Pereira Rigueira Da Paixao, 5, 385º, Não eliminado / 1011552, Ana Patricia Da Silva Cosmo, 5, 386º, Não eliminado / 1014059, Maykon Luciano Da Silva Souza, 5, 387º, Não eliminado / 1013735, Igor Ravel Vasconcelos De Andrade, 5, 388º, Não eliminado / 1013852, Adriana Torres De Menezes, 5, 389º, Não eliminado / 1011222, Daiany Soares Da Silva, 5, 390º, Não eliminado / 1011023, Nicolas Melquiades De Amorim, 5, 391º, Não eliminado / 1005828, Luiz Henrique Ferreira Barbosa Da Silva, 5, 392º, Não eliminado / 1011702, Diogo Jose Ramos De Andrade, 5, 393º, Não eliminado / 996734, Aod De Santana Pereira Costa, 5, 394º, Não eliminado / 1005829, Everton Rodrigues Oliveira Silva, 5, 395º, Não eliminado / 1013902, Danilo Gomes Da Silva Santos, 5, 396º, Não eliminado / 1011002, Geovanna Alexandra De Almeida Da Silva, 5, 397º, Não eliminado / 1008112, Nicole Cruz De Lima, 5, 398º, Não eliminado / 1006920, Wagner Gabriel Batista De Almeida, 5, 399º, Não eliminado / 1014018, Rian Luiz Farias Barbosa, 5, 400º, Não eliminado / 1011000, Luiz Felipe Bezerra Mata, 5, 401º, Não eliminado / 1010382, Leonardo Mendes De Queiroz, 5, 402º, Não eliminado / 1013884, Ellen Raquel Gomes Andrade, 5, 403º, Não eliminado / 1013937, Jose Mericles Tavares De Almeida, 5, 404º, Não eliminado / 1013915, Dogival Junio Da Silva Santos, 5, 405º, Não eliminado / 1013450, Lucas Henrique Rosendo, 5, 406º, Não eliminado / 1012878, Evellyn Vitoria Aguiar Silva, 5, 407º, Não eliminado / 1013460, Ingrid Nayara Silva De Souza, 5, 408º, Não eliminado / 1013878, Caio Henrique Sales Cavalcanti, 5, 409º, Não eliminado / 991889, Fernanda Cristina Da Rocha, 5, 410º, Não eliminado / 1012932, Maria Clara Melo De Oliveira, 5, 411º, Não eliminado / 997087, Jennifer Raysa Santana De Luna, 5, 412º, Não eliminado / 1013929, Elian Maria Esteves Santos, 5, 413º, Não eliminado / 992897, Tania Maria Lima Holder, 3, 414º, Não eliminado / 991610, Maxlanya Maria Cardoso, 3, 415º, Não eliminado / 1014000, Maria Madalena Do Nascimento Goncalves, 3, 416º, Não eliminado / 991114, Ruth Maria Da Silva, 1, 417º, Não eliminado / 1013498, Jose Cherlandy Da Silva, 1, 418º, Não eliminado / 1012526, Lindjane Maria Dos Santos, 1, 419º, Não eliminado / 1013992, Gicelia Ferreira Dos Santos, 1, 420º, Não eliminado / 1013805, Fernanda De Kassia Lopes Silva, 1, 421º, Não eliminado / 1011057, Washington Araujo De Lucena, 1, 422º, Não eliminado / 1004471, Ivana Da Silva Freitas, 1, 423º, Não eliminado / 1013810, Anna Luiza Da Cunha Guimaraes, 1, 424º, Não eliminado / 1013717, Jorge Henrique Mesquita De Santana, 1, 425º, Não eliminado / 1013525, Cherdson Cherlandy Santos Da Silva, 1, 426º, Não eliminado / 1005520, Natalia Silva Lima, 1, 427º, Não eliminado / 1005383, Gabriel Henrique De Almeida Izidio Duarte, 1, 428º, Não eliminado

514. PR – ADRIANOPOLIS – GERAL

992525, Marilaine Bilharva Da Silva, 10, 1º, Classificado

515. PR – AGUDOS DO SUL – GERAL

982404, Rosenilda Daiane Fagundes, 1, 1º, Classificado

516. PR – ALMIRANTE TAMANDARE – GERAL

1005523, Claudinei De Matos, 10, 1º, Classificado / 1003858, Adriano Jesus De Freitas, 10, 2º, Classificado / 984760, Aislan Nicolau Dos Santos, 10, 3º, Classificado / 1004074, Queli De Fatima Moro, 10, 4º, Classificado / 998743, Guilherme Kagueiama Procopio, 10, 5º, Classificado / 1005659, Bruna Loiise Miretzki, 10, 6º, Classificado / 1001647, Adelia Cristina Sena Da Silva, 7, 7º, Classificado / 1002499, Naidiane Aparecida Dos Santos, 7, 8º, Classificado / 1001884, Matheus Ferreira De Souza, 7, 9º, Classificado / 1001991, Leticia Poliana Ferreira De Souza, 7, 10º, Classificado / 987007, Cauan Henrique Dos Santos Garcia, 7, 11º, Classificado / 991800, Claudete Da Silva Flor, 5, 12º, Classificado / 988294, Ilson Carlos Flor, 5, 13º, Classificado / 984592, Marcia Do Rocio Ramos Franco, 5, 14º, Classificado / 1002861, Noeli Souza Ferreira, 5, 15º, Classificado / 987125, Rosangela Maria Dos Santos, 5, 16º, Classificado / 1002196, Simone Chiniske, 5, 17º, Classificado / 1002126, Edicleia Regina Da Silva, 5, 18º, Classificado / 994344, Lindomar Aparecido Da Silva, 5, 19º, Classificado / 1002658, Mackson Fernandes Couto Correia, 5, 20º, Classificado / 1004594, Tatiane Aparecida Da Silva, 5, 21º, Classificado / 1006329, Lisiane Aparecida Carrara, 5, 22º, Classificado / 991975, Marina Levandosque Lopes De Jesus, 5, 23º, Classificado / 1002377, Janaine Padilha Dos Santos, 5, 24º, Classificado / 1002030, Lennon Henrique Novaes Felizardo, 5, 25º, Classificado / 984336, Felipe Da Silva Santos, 5, 26º, Classificado / 994142, Leia Pacheco Dos Santos, 5, 27º, Classificado / 1004311, Tiago Lemes Franco, 5, 28º, Classificado / 988072, Vinicius Tavares De Franca, 5, 29º, Classificado / 993839, Juliana Batista Da Costa Dos Santos, 5, 30º, Não eliminado / 1002202, Ninrod Novaes Felizardo, 5, 31º, Não eliminado / 1003976, Victor Venet Tambosi, 5, 32º, Não eliminado / 1001485, Gabriel Camargo De Lara, 5, 33º, Não eliminado / 1005963, Carolina Rodrigues Teixeira, 5, 34º, Não eliminado / 1002593, Sara Carina Albrecht Feld, 5, 35º, Não eliminado / 1002276, Mickaelly Merhet Bevenutti, 5, 36º, Não eliminado / 1002739, Matheus Alves Xavier, 5, 37º, Não eliminado / 1001011, Giovanna Santos Nascimento, 3, 38º, Não eliminado / 992924, Joao Pinheiro Do Nascimento, 1, 39º, Não eliminado / 1003719, Selma Pires, 1, 40º, Não eliminado / 999057, Fabio Mateus Da Silva, 1, 41º, Não eliminado / 984903, Marlene Da Aparecida Meri, 1, 42º, Não eliminado / 1000102, Franciele Lourenco Da Silva, 1, 43º, Não eliminado / 1005162, Elaine Jaqueline Farias Da Luz, 1, 44º, Não eliminado / 1001338, Joao Cicero Correia Mikoski, 1, 45º, Não eliminado

517. PR – ALTO PARANA – GERAL

990325, Gabriel Alvarenga De Almeida, 10, 1º, Classificado / 982024, Suellen Cristina Da Silva Oliveira Garcia, 10, 2º, Não eliminado / 988515, Marco Antonio Moreira Magalhaes, 10, 3º, Não eliminado / 981367, Rosimeire Paulina, 7, 4º, Não eliminado / 988221, Rebeca Palmieri Blasius, 7, 5º, Não eliminado / 1005463, Ana Cecilia Paglia Soares Dos Santos, 7, 6º, Não eliminado / 988609, Jucara Moreira Magalhaes, 5, 7º, Não eliminado / 1005570, Gesiane De Lima Inascio, 5, 8º, Não eliminado / 988420, Simone Maria Da Silva Sanches, 5, 9º, Não eliminado / 988334, Roberta Vieira, 5, 10º, Não eliminado / 981577, Daiane Marques De Souza, 5, 11º, Não eliminado / 981959, Daniela Rodrigues, 5, 12º, Não eliminado / 981203, Tiago Rodrigues Da Conceicao Santos, 5, 13º, Não eliminado / 988732, Isabella Delmonaco, 5, 14º, Não eliminado

518. PR – ALVORADA DO SUL – GERAL

995392, Maria Izabel De Carvalho, 10, 1º, Classificado / 995239, Maria Izabel De Carvalho, 10, 2º, Não eliminado / 992662, Rosana Fraga De Oliveira Adenis, 10, 3º, Não eliminado / 973681, Helena Gabriela Araujo Da Silva, 7, 4º, Não eliminado / 973709, Ana Beatriz Paes Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 977325, Amanda Neves Constantino, 7, 6º, Não eliminado / 973618, Vanessa Milena Ruggeri, 5, 7º, Não eliminado / 992814, Rafael Godinho Balbino, 5, 8º, Não eliminado / 974007, Alice Gabrieli Da Silva Piovesana, 5, 9º, Não eliminado / 973639, Leonardo Pires Dei, 5, 10º, Não eliminado

519. PR – AMAPORA – GERAL

1005190, Suelen Amanda Ribeiro, 5, 1º, Não eliminado / 1003698, Regiane Aparecida Pereira Vieira, 1, 2º, Não eliminado

520. PR – ANDIRA – GERAL

986835, Edinilza De Freitas Aguiar, 10, 1º, Classificado / 986260, Maria Fernanda Nillo Sargi, 10, 2º, Classificado / 974155, Fabio Farinha, 7, 3º, Não eliminado / 986229, Luciano Guin, 7, 4º, Não eliminado / 974393, Isabelle Silva Damasco, 7, 5º, Não eliminado / 986242, Alex Albulquerque De Souza, 7, 6º, Não eliminado / 974430, Leonara De Oliveira Galdeano, 7, 7º, Não eliminado / 997138, Pedro Paulo Pereira Cipriano, 7, 8º, Não eliminado / 974057, Amanda Dias Feliciano De Carvalho, 7, 9º, Não eliminado / 987030, Ingrid Elen Nunes Guedes Silva, 7, 10º, Não eliminado / 991817, Rogeio Aparecido Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 987442, Edineia Escarminio, 5, 12º, Não eliminado / 990934, Roni Vagner Staropoli, 5, 13º, Não eliminado / 973768, Ana Paula Dos Santos Bitencourt, 5, 14º, Não eliminado / 986267, Francyelle Nataniele Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 991482, Lilian Lopes Da Fonseca, 5, 16º, Não eliminado / 987143, Stefanie Dos Santos Moreti, 5, 17º, Não eliminado / 991259, Debora Josiele Silva Damasco, 5, 18º, Não eliminado / 995426, Lais Gabriely Macedo Meza, 3, 19º, Não eliminado / 973694, Igor Figueiroba, 1, 20º, Não eliminado

521. PR – APUCARANA – GERAL

985366, Guilherme Ramos Schuindt, 10, 1º, Não eliminado / 987492, Angelita Menoci, 10, 2º, Não eliminado / 978233, Luciana Cessel, 10, 3º, Não eliminado / 978517, Daniela Cristina Teixeira, 10, 4º, Não eliminado / 976641, Viviane Scarpin Marqueze, 10, 5º, Não eliminado / 985950, Laureana Ferreira Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 980570, Marcelo Isono Da Rosa, 10, 7º, Não eliminado / 980298, Renata Mandziuk, 10, 8º, Não eliminado / 985584, Franciele Speckt De Oliveira, 10, 9º, Não eliminado / 987804, Cassio Roberto Goncalves Alves Pereira, 10, 10º, Não eliminado / 984149, Lua Teixeira Do Amaral, 10, 11º, Não eliminado / 984412, Marcela Mayumi Ignacio Cogo, 10, 12º, Não eliminado / 996317, Jonathas Quadros Vallim, 10, 13º, Não eliminado / 978531, Thays De Aguiar Suba Lopes, 10, 14º, Não eliminado / 985115, Douglas Marques Santos, 10, 15º, Não eliminado / 997090, Janainy De Souza, 10, 16º, Não eliminado / 996366, Jefferson Galan Olanczuk, 10, 17º, Não eliminado / 994902, Ana Maria Machado Fulop, 7, 18º, Não eliminado / 995280, Rosely Da Silva, 7, 19º, Não eliminado / 978609, Harlen Fernando Da Costa, 7, 20º, Não eliminado / 979120, Flavia Aparecida De Siqueira, 7, 21º, Não eliminado / 986001, Ailton Orides Nascimento, 7, 22º, Não eliminado / 990055, Everton Darlan Onorio, 7, 23º, Não eliminado / 990393, Cintia Ferreira Da Cruz Santos, 7, 24º, Não eliminado / 984206, Valeria De Souza Honorio, 7, 25º, Não eliminado / 983777, Andreza Daniel Dolfini Bertolin, 7, 26º, Não eliminado / 976783, Larissa Rodrigues Pinto Rangel, 7, 27º, Não eliminado / 978831, Cristiane Aparecida Romao, 7, 28º, Não eliminado / 989831, Eduardo Felipe De Camargo, 7, 29º, Não eliminado / 996237, Renan Guilherme Vieira Dos Santos, 7, 30º, Não eliminado / 978058, Ellen Angelita De Queiroz Rodrigues, 7, 31º, Não eliminado / 987550, Brendha Grein De Souza, 7, 32º, Não eliminado / 985015, Luis Henrique De Souza Hayashi, 7, 33º, Não eliminado / 983350, Carlos Eduardo Rici Franco, 7, 34º, Não eliminado / 988049, Claudionor Joao Antunes, 5, 35º, Não eliminado / 979802, Maria Donizete De Andrade, 5, 36º, Não eliminado / 976545, Welton Rossi Nunes, 5, 37º, Não eliminado / 994184, Francisca Tatiana Costa De Andrade Siqueira, 5, 38º, Não eliminado / 996869, Claudineia Maria Carneiro, 5, 39º, Não eliminado / 997096, Elisandra Cristina Ribeiro, 5, 40º, Não eliminado / 997016, Solange Aparecida Ambrosio Pinto, 5, 41º, Não eliminado / 997259, Lucineia Andrade Carneiro, 5, 42º, Não eliminado / 978968, Alice Ademir Bispo, 5, 43º, Não eliminado / 996875, Fabricia Pereira Da Cruz, 5, 44º, Não eliminado / 997189, Diego Ariza Veiga, 5, 45º, Não eliminado / 975829, Luiz Fernando Beletato Petter, 5, 46º, Não eliminado / 984627, Keila Cristina De Souza Trizoti, 5, 47º, Não eliminado / 984791, Jeniffer Soares Paiva, 5, 48º, Não eliminado / 978951, Ricardo De Souza Lampe, 5, 49º, Não eliminado / 1003410, Daiane Ribas Bastos, 5, 50º, Não eliminado / 984610, Maria Ines Ribas Bastos, 5, 51º, Não eliminado / 995921, Jonas Antonio Guaita, 5, 52º, Não eliminado / 996987, Douglas Henrique Zaboski De Oliveira, 5, 53º, Não eliminado / 984910, Maria Gabriella Serpa, 5, 54º, Não eliminado / 978136, Marcos Vinicius Honorio Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 990603, Richard Vicente Dos Santos, 5, 56º, Não eliminado / 985396, Eloisa De Almeida Lopes, 5, 57º, Não eliminado / 996717, Felipe Goncalves Ribeiro, 5, 58º, Não eliminado / 985602, Cassia Caroline Dias Miranda, 5, 59º, Não eliminado / 997491, Agnes Diana Dos Santos, 5, 60º, Não eliminado / 989223, Diego Augusto Zanella, 1, 61º, Não eliminado / 978432, Kauany Nicassio Pereira, 1, 62º, Não eliminado / 994323, Luiz Fernando Argenton Pedersoli, 1, 63º, Não eliminado

522. PR – ARAPONGAS – GERAL

980001, Gasparina Madeira, 10, 1º, Classificado / 978006, Isabel Yoshioe Ito Eleodoro, 10, 2º, Classificado / 980188, Carlos Roberto Gomes, 10, 3º, Classificado / 985760, Joao Miguel Pianovski, 10, 4º, Classificado / 984348, Silvie Franca Mantovani, 10, 5º, Classificado / 984128, Marcia Tamiko Koga, 10, 6º, Classificado / 978016, Rosilaine Luzia Pereira, 10, 7º, Classificado / 992067, Adriana Bordin, 10, 8º, Classificado / 993209, Rosimara Brigido Ferreira, 10, 9º, Classificado / 992287, Adriano Vicensi, 10, 10º, Classificado / 983981, Leila Celimar Grecco Bononi, 10, 11º, Classificado / 994907, Graciane Da Silva Galo Figueiredo, 10, 12º, Classificado / 985443, Deborah Machado Mendes, 10, 13º, Classificado / 994077, Angela Correa, 10, 14º, Classificado / 980629, Eduardo Alves Pureza, 10, 15º, Classificado / 987077, Tatiane Gomes Laskawski, 10, 16º, Classificado / 980085, Gilly Andreia Dos Santos Martauro, 10, 17º, Classificado / 985112, Gilceana Dos Santos Moraes Trevisan, 10, 18º, Classificado / 978333, Ismar Silva Porfirio, 10, 19º, Classificado / 978545, Gabriel Augusto Mazzarao Da Silva, 10, 20º, Classificado / 982993, Thais D Costa, 10, 21º, Classificado / 983832, Felipe Luiz Zavarez Madeira, 10, 22º, Classificado / 980905, Winnie Alves Pecanha, 10, 23º, Classificado / 982852, Beatriz Da Silva Pereira, 10, 24º, Classificado / 987288, Fabio Fernando Dos Santos Oliveira, 10, 25º, Classificado / 994348, Diego Jacob Fernandes Leite, 10, 26º, Classificado / 981590, Leandro Takeshi Endo Sato, 10, 27º, Classificado / 984012, Luana Lorencato Brovini, 10, 28º, Classificado / 982466, Victor Herrera Nunes, 10, 29º, Classificado / 992412, Carla Giovana De Oliveira Stecca, 10, 30º, Classificado / 981364, Adriano De Paula Vieira, 7, 31º, Classificado / 982958, Maristela Assis Chagas, 7, 32º, Classificado / 980733, Rogerio Akio Azama, 7, 33º, Classificado / 988408, Liliane Alves Sampaio, 7, 34º, Classificado / 981502, Viviane Pereira Do Nascimento Costa Da Silva, 7, 35º, Classificado / 981606, Adriano Carlos Passos De Souza, 7, 36º, Classificado / 982748, Valdicleia Cristina Lima Moraes Gomes, 7, 37º, Não eliminado / 983494, Juliana Batista Taddei Yiuriatti, 7, 38º, Não eliminado / 984458, Michelli Sumaia De Souza, 7, 39º, Não eliminado / 981088, Gislaine Suelen Pereira, 7, 40º, Não eliminado / 981136, Daiana De Lourdes Morel, 7, 41º, Não eliminado / 980923, Mmariana Aparecida Rodrigues Dias, 7, 42º, Não eliminado / 985265, Luis Fernando De Lima, 7, 43º, Não eliminado / 978775, Carla Priscila De Almeida Madeira, 7, 44º, Não eliminado / 993602, Wagner Junior Faranhas Dos Santos, 7, 45º, Não eliminado / 988673, Maycon Douglas Da Silva Policarpo, 7, 46º, Não eliminado / 989116, Valmir Veronez Junior, 7, 47º, Não eliminado / 990174, Henrique De Lima Da Silva, 7, 48º, Não eliminado / 985009, Misael Calebe Dos Santos, 7, 49º, Não eliminado / 983646, Isadora Goncalves, 7, 50º, Não eliminado / 982026, Gabrielle Da Rocha Franco, 7, 51º, Não eliminado / 984888, Felipe Lemes Holzer, 7, 52º, Não eliminado / 981804, Thiago Henrique Alhier Gomes, 7, 53º, Não eliminado / 988443, Thaina Vieira Gandra, 7, 54º, Não eliminado / 987391, Leticia Mayara Costa, 7, 55º, Não eliminado / 993724, Felipe Da Silva Froes, 7, 56º, Não eliminado / 990951, Mayara Luna Da Silva Anunciacao, 7, 57º, Não eliminado / 988933, Ana Carolina Do Nascimento Silva, 7, 58º, Não eliminado / 983489, Barbara Ramos Arimori, 7, 59º, Não eliminado / 980336, Victor Hugo Perdigao, 7, 60º, Não eliminado / 985411, Joao Pedro De Proenca, 7, 61º, Não eliminado / 990694, Raquel Maria Pitelli Cassitas, 7, 62º, Não eliminado / 980110, Mikael Gunnar Dos Santos Crepaldi, 7, 63º, Não eliminado / 984007, Nayla Carolina Perdigao Dos Santos, 7, 64º, Não eliminado / 983104, Lucas Merino De Oliveira, 7, 65º, Não eliminado / 981664, Antonio Morais De Oliveira, 5, 66º, Não eliminado / 991330, Maria Do Socorro Aleixo, 5, 67º, Não eliminado / 988183, Creuza Alves Machado, 5, 68º, Não eliminado / 981415, Joao Mariano Da Silva, 5, 69º, Não eliminado / 983827, Paulo Roberto Calizotti, 5, 70º, Não eliminado / 992595, Edson Mazuquin, 5, 71º, Não eliminado / 978442, Pedro Rosa Pereira, 5, 72º, Não eliminado / 983843, Macia Regina Da Silva, 5, 73º, Não eliminado / 990162, Lucia Maria Vieira, 5, 74º, Não eliminado / 980778, Nice Aparecida Salino, 5, 75º, Não eliminado / 981025, Raida Texeira Rocha Medeiros, 5, 76º, Não eliminado / 979953, Claudinei Donizete Dos Santos, 5, 77º, Não eliminado / 978027, Paulo Henrique Gasparotto Teixeira, 5, 78º, Não eliminado / 983498, Silvia Cristina Maciel Rodrigues Da Silva, 5, 79º, Não eliminado / 985220, Luciano Pereira Guimaraes, 5, 80º, Não eliminado / 999273, Lucrecio Pereira Guimaraes, 5, 81º, Não eliminado / 988077, Mauro Gomes De Oliveira, 5, 82º, Não eliminado / 981916, Marilene Aparecida De Oliveira Cosso, 5, 83º, Não eliminado / 980849, Edvaldo Evangelista Dos Santos, 5, 84º, Não eliminado / 985694, Andreia Cristina Mencil, 5, 85º, Não eliminado / 985664, Viviane Miranda Da Silva, 5, 86º, Não eliminado / 984609, Arlete Pereira De Almeida, 5, 87º, Não eliminado / 980622, Emerson Luis Geraldo, 5, 88º, Não eliminado / 981704, Joao Marcos Nogueira, 5, 89º, Não eliminado / 984161, Tatiane De Souza Camargo, 5, 90º, Não eliminado / 984519, Ligia De Souza Da Costa Vaz, 5, 91º, Não eliminado / 995413, Marcio Jose De Moura, 5, 92º, Não eliminado / 978569, Simone Aparecida Paulino Rodrigues, 5, 93º, Não eliminado / 983141, Sandra De Souza Rodrigues, 5, 94º, Não eliminado / 980163, Leandra Faria De Souza, 5, 95º, Não eliminado / 984730, Franciele Lisandra Graciano, 5, 96º, Não eliminado / 994529, Lucilene De Souza, 5, 97º, Não eliminado / 981937, Tatiana Aparecida De Souza, 5, 98º, Não eliminado / 982090, Fabio Rosa Dos Santos, 5, 99º, Não eliminado / 980548, Marcelo Rodrigues Dos Santos, 5, 100º, Não eliminado / 991553, Italo Ivan Dias, 5, 101º, Não eliminado / 990836, Ivan Fernandes Assis Chagas Veronez, 5, 102º, Não eliminado / 982984, Mateus Augusto Salvaterra, 5, 103º, Não eliminado / 991335, Marcelino William, 5, 104º, Não eliminado / 990692, Vinicius Pereira De Souza, 5, 105º, Não eliminado / 987997, Franciele Francisco Miotto, 5, 106º, Não eliminado / 984037, Mayra Izabel Duarte Goncalves, 5, 107º, Não eliminado / 981490, Alex Soares Goes, 5, 108º, Não eliminado / 980434, Louisi Cristina Barreto Assis, 5, 109º, Não eliminado / 980320, Arthur Assis, 5, 110º, Não eliminado / 981232, Sergio Gustavo Lemke Da Silva, 5, 111º, Não eliminado / 982764, Rafael De Oliveira Homem, 5, 112º, Não eliminado / 979859, Milene Lopes Magalhaes, 5, 113º, Não eliminado / 979945, Kesia Roberta Goncalves Dos Santos, 5, 114º, Não eliminado / 991698, Eloisa Pereira Sabino, 5, 115º, Não eliminado / 981985, Lucy Ellen Galvao Caetano, 5, 116º, Não eliminado / 993143, Daniel Henrique Do Nascimento Goncalves, 5, 117º, Não eliminado / 978963, Franciele Wesolawski, 5, 118º, Não eliminado / 982966, Enali Gabriele Mozzaquatro Gindre, 5, 119º, Não eliminado / 989613, Jessica Suelen Torres Garcia, 5, 120º, Não eliminado / 980549, Agata Bianca Baganha, 5, 121º, Não eliminado / 982805, Janaina Ketlyn Dos Santos Da Silva, 5, 122º, Não eliminado / 980442, Kanielliton Pereira Barbosa, 5, 123º, Não eliminado / 991142, Guilherme Campos Santos, 5, 124º, Não eliminado / 987793, Maria Eduarda Dos Santos, 5, 125º, Não eliminado / 983711, Jeniffer Azevedo Vieira, 5, 126º, Não eliminado / 991174, Cyntia Raniele Conceicao Da Silva, 5, 127º, Não eliminado / 981445, Gabriel Garcia De Lemos, 5, 128º, Não eliminado / 990039, David Guilherme De Souza Pereira, 5, 129º, Não eliminado / 981643, Giovana Simoni Gaigner, 5, 130º, Não eliminado / 987855, Caina Felipe Cardozo, 5, 131º, Não eliminado / 989305, Camila Vieira, 5, 132º, Não eliminado / 982585, Vanessa Cristina Perdigao Monteiro, 3, 133º, Não eliminado / 980507, Naiara Cristina Ramos, 3, 134º, Não eliminado / 980380, Marta Domingos Alselma, 1, 135º, Não eliminado / 991525, Elisabete Goncalves De Lima, 1, 136º, Não eliminado / 991751, Elisabete Goncalves De Lima, 1, 137º, Não eliminado / 981215, Flavia Bernardino De Souza Oliveira, 1, 138º, Não eliminado / 984167, Marcelo Moreti, 1, 139º, Não eliminado / 985157, Fabiana Bastos Estires, 1, 140º, Não eliminado / 978674, Eliete Gomes Da Silva, 1, 141º, Não eliminado / 990561, Benedito Leonel Ribeiro Junior, 1, 142º, Não eliminado / 982876, Aline Cristine De Freitas, 1, 143º, Não eliminado / 987141, Bruno Almeida Dos Santos, 1, 144º, Não eliminado / 980814, Elielton Domingos De Oliveira, 1, 145º, Não eliminado / 992549, Ana Carolina Diniz De Paulo, 1, 146º, Não eliminado / 988247, Gabriel Antonio Marques, 1, 147º, Não eliminado / 980703, Gustavo Da Silva De Oliveira, 1, 148º, Não eliminado / 981807, Teixeirinha Viera De Souza, 1, 149º, Não eliminado / 981226, Beatriz Bandeira De Oliveira, 1, 150º, Não eliminado / 987597, Marcelo Aparecido Souza Prado, 1, 151º, Não eliminado

523. PR – ARAPOTI – GERAL

990776, Maria Valeria Regueira Burgos, 10, 1º, Não eliminado / 989272, Leticia Aparecida Vicente Da Silva, 7, 2º, Não eliminado / 991305, Jose Roque De Araujo, 5, 3º, Não eliminado / 976304, Tatiane Elaine Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 991013, Allan Montanheiro Franca Dos Reis, 5, 5º, Não eliminado / 989849, Claudia Rodrigues De Lara Pena, 5, 6º, Não eliminado / 989466, Alessandra De Oliveira Leitao Guaita, 5, 7º, Não eliminado / 989940, Adriane Abreu De Almeida, 5, 8º, Não eliminado / 989646, Mariana Pedroso Moises Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 990057, Patricia Aparecida Pereira Machado, 5, 10º, Não eliminado / 992912, Carla Karine Das Neves Da Paz, 5, 11º, Não eliminado / 1005299, Elimara Proenca Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 989567, Daniel Domingues Da Cruz, 5, 13º, Não eliminado / 989257, Eduardo Gustavo Marques Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 994371, Ana Carolina Martins De Almeida, 3, 15º, Não eliminado

524. PR – ARIRANHA DO IVAÍ – GERAL

976555, Marcia Dos Santos Bran De Oliveira, 7, 1º, Classificado / 982730, Neusa Santana Branholo, 5, 2º, Não eliminado / 995831, Thalyta Da Silva Rodrigues, 5, 3º, Não eliminado / 974531, Ruth Justino Borges Boiko, 3, 4º, Não eliminado

525. PR – ASSAI – GERAL

978973, Sonia Maria Flamia, 10, 1º, Classificado / 1011151, Kelly Cristina De Oliveira Luiz, 10, 2º, Não eliminado / 993405, Erika Keiko Dionizio Mota, 10, 3º, Não eliminado / 983759, Ezequiel Goncalves De Aguiar Junior, 7, 4º, Não eliminado / 981901, Gisele Aparecida Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 992835, Daniele Shimada Santos, 5, 6º, Não eliminado / 993723, Monica Barreto Fraga, 5, 7º, Não eliminado / 981779, Eliane Vantelino Rocha, 5, 8º, Não eliminado / 978730, Tammirys Leopoldina Do Nascimento, 5, 9º, Não eliminado / 981102, Lucas Antonio Guadahin De Lima, 5, 10º, Não eliminado / 993137, Agata Mayisa Da Silva De Campos, 5, 11º, Não eliminado / 978554, Claudio Henrique Melo Manoel Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 993975, Bruna Yuka Schigaki, 3, 13º, Não eliminado

526. PR – ASTORGA – GERAL

976623, Jefferson Joao Fernandes, 10, 1º, Não eliminado / 992380, Ivan Zanin, 10, 2º, Não eliminado / 994985, Ellen Martins Vieira, 10, 3º, Não eliminado / 995705, Mayara Aparecida De Lima, 10, 4º, Não eliminado / 980536, Iago Bizatto Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 979801, Murilo Henrique Ziroldo, 7, 6º, Não eliminado / 976002, Jhenifer Jaqueline Da Silva Ferreira, 7, 7º, Não eliminado / 986830, Isabeli Da Silva Santos, 7, 8º, Não eliminado / 995183, Rafaela Franzon De Souza, 7, 9º, Não eliminado / 980473, Laudeni Maria De Souza Oliveira, 5, 10º, Não eliminado / 988266, Eliana Cristina Luciano De Oliveira, 5, 11º, Não eliminado / 980325, Isabel Camilo De Souza, 5, 12º, Não eliminado / 973549, Adriana Roberta Da Silva Vicente, 5, 13º, Não eliminado / 979970, Fabiana Aparecida De Oliveira, 5, 14º, Não eliminado / 973587, Alessandra Maira Inacio Favero, 5, 15º, Não eliminado / 980607, Mayara Roseane Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 976405, Stefani Campiolo Zaffalon, 5, 17º, Não eliminado / 976820, Carlos Eduardo Filgueira Cuba, 5, 18º, Não eliminado / 979912, Luciana Braz Marques, 5, 19º, Não eliminado / 974487, Breno Bembem, 5, 20º, Não eliminado / 975896, Maria Eduarda Do Carmo, 5, 21º, Não eliminado / 980713, Juliane Cristina Bottazzari, 3, 22º, Não eliminado / 981485, Geovana Vitoria De Morais, 3, 23º, Não eliminado / 976032, Andreia Camilo Galieta, 1, 24º, Não eliminado

527. PR – BALSA NOVA – GERAL

1009101, Janaina Alves Basil, 10, 1º, Classificado / 984342, Lucas Vinicius Franco Barbosa, 7, 2º, Classificado / 984483, Rafaella Barreto Gramms, 5, 3º, Não eliminado

528. PR – BARBOSA FERRAZ – GERAL

989271, Fabiana Rodrigues Pontes Bezerra, 10, 1º, Não eliminado / 980578, Flaviane Mendes Costa Carvalho Buss, 7, 2º, Não eliminado / 980659, Bruna Stefani Matos Dallagnol, 7, 3º, Não eliminado / 980732, Lucas Aparecido Dameto Miliossi, 7, 4º, Não eliminado / 1003259, Izabel Ribeiro Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 980799, Sebastiao Martins Filho, 5, 6º, Não eliminado / 1003485, Francieli Aparecida Miliossi, 5, 7º, Não eliminado / 982549, Walquiria Guerreiro Escobar, 5, 8º, Não eliminado / 1003671, Felipe Dos Santos Ferreira, 5, 9º, Não eliminado / 1003780, Pablo Ricardo Carvalho Ferreira, 1, 10º, Não eliminado / 980868, Fabiana Winder Martins, 1, 11º, Não eliminado

529. PR – BELA VISTA DA CAROBA – GERAL

975941, Fernanda Eduarda Kaim, 5, 1º, Classificado / 975910, Leila Samara Lysike, 5, 2º, Classificado / 975654, Vitor Hugo De Carvalho Dias, 1, 3º, Não eliminado

530. PR – BELA VISTA DO PARAISO – GERAL

994754, Paulo Cesar Justino Brandao, 10, 1º, Classificado / 995766, Adriane Vanessa Da Silva, 7, 2º, Classificado / 993272, Paulo Sergio Vareschi, 5, 3º, Classificado / 976279, Elizane Soares Viterbo Campos, 5, 4º, Não eliminado / 993687, Joao Paulo De Freitas, 5, 5º, Não eliminado / 975663, Euclides Venzi Junior, 5, 6º, Não eliminado / 992322, Joselaine Fernandes Cassula, 5, 7º, Não eliminado / 991819, Joelma Domingos Pereira, 5, 8º, Não eliminado / 992804, Lorivan Junior De Oliveira, 5, 9º, Não eliminado / 974362, Mariana Lopes Pereira, 1, 10º, Não eliminado / 975661, Vitor Hugo De Carvalho Dias, 1, 11º, Não eliminado

531. PR – BITURUNA – GERAL

975373, Daniel Dallagnol, 7, 1º, Classificado / 975368, Silvio Popp, 5, 2º, Classificado / 975358, Bruna Carla Brasil Moreira, 5, 3º, Classificado / 974616, Elaine Fernandes, 5, 4º, Não eliminado / 986816, Leonice Claro Rodrigues, 1, 5º, Não eliminado

532. PR – BOA VISTA DA APARECIDA – GERAL

979653, Alice Rafaela Raach, 7, 1º, Classificado / 979658, Salete Ferreira Teixeira, 5, 2º, Não eliminado / 979569, Zoleide De Oliveira Pereira, 5, 3º, Não eliminado / 976055, Rosani Pistori De Sales, 5, 4º, Não eliminado / 979631, Jenifer Teixeira Pinheiro, 5, 5º, Não eliminado / 979640, Gabriela Teixeira Pinheiro, 5, 6º, Não eliminado / 976139, Rosimara Pistori De Sales, 1, 7º, Não eliminado

533. PR – BOCAIUVA DO SUL – GERAL

978865, Adilson Lenz, 10, 1º, Classificado / 977974, Jaqueline Guth Costa, 10, 2º, Classificado / 986769, Brunofernando Boni Belato, 10, 3º, Classificado / 973855, Adriane Caron, 7, 4º, Classificado / 973629, Indianara Dos Santos Veiga, 7, 5º, Classificado / 978287, Helediane Godoy Dos Santos, 5, 6º, Classificado / 976529, Rafael Barros Flores, 5, 7º, Classificado / 976615, Silvia Filomena Cordeiro Kotos, 5, 8º, Não eliminado / 986808, Fernanda De Souza Belato Boni, 5, 9º, Não eliminado / 973591, Vilmarfabiano Skruchinski Junior, 5, 10º, Não eliminado / 976453, Marcio Dos Santos, 1, 11º, Não eliminado / 973609, Josiane Da Cruz, 1, 12º, Não eliminado / 973747, Ana Clara Dalavechia, 1, 13º, Não eliminado / 973655, Kelly Dayane Santos Ribeiro, 1, 14º, Não eliminado

534. PR – BOM SUCESSO DO SUL – GERAL

988999, Iracilda Lima Da Rosa Lachman, 10, 1º, Classificado / 989750, Natali Caroline Puerari, 10, 2º, Classificado / 990766, Danieli Ramos Vieira Zapp, 5, 3º, Não eliminado / 991511, Fabiana Pereira Folle, 5, 4º, Não eliminado / 989933, Fernanda Preschlak, 5, 5º, Não eliminado / 990977, Cleverson Procek, 5, 6º, Não eliminado / 991219, Marilei Rodrigues De Macedo, 1, 7º, Não eliminado

535. PR – BRAGANEY – GERAL

1016653, Andreia De Queiroz, 10, 1º, Classificado / 1016644, Adriana Helena Heinech, 10, 2º, Classificado / 1016657, Anne Correa Modolo, 10, 3º, Classificado / 987637, Thais Matte Charneski, 10, 4º, Não eliminado / 1016669, Priscila Correa Frison, 10, 5º, Não eliminado / 1016662, Vanessa Molari Veloso, 10, 6º, Não eliminado / 1016667, Silvanete Lourenco Dalmagro, 10, 7º, Não eliminado / 1016661, Crislaine Bertasoli Franciosi, 7, 8º, Não eliminado / 1016665, Flavia Franciosi Dias, 7, 9º, Não eliminado / 1016649, Andrei Carlos Franciosi, 7, 10º, Não eliminado / 1016691, Paola Aparecida Franciosi, 7, 11º, Não eliminado / 1016673, Jaqueline Ferreira Favato, 5, 12º, Não eliminado / 1016679, Paulina Raquel Formakevsky, 5, 13º, Não eliminado / 1016688, Luciane De Lima Ribeiro, 5, 14º, Não eliminado / 1016690, Michele Thais Bendo, 5, 15º, Não eliminado / 1016687, Juliana Dos Santos, 5, 16º, Não eliminado / 1016671, Rudinei Fernando Passarini, 5, 17º, Não eliminado / 1016685, Josimar Edson Gomes, 5, 18º, Não eliminado / 1016686, Juliana De Oliveira Dourado, 5, 19º, Não eliminado / 1016678, Joice De Carvalho Borges, 5, 20º, Não eliminado / 1016681, Josiani Oliveira Pereira, 1, 21º, Não eliminado

536. PR – BRASILANDIA DO SUL – GERAL

987982, Thais Matte Charneski, 10, 1º, Classificado / 985160, Clovis Giovanni De Almeida Toledo E Godoy, 7, 2º, Classificado / 981728, Iraneide Araujo Chaves, 7, 3º, Não eliminado / 991254, Ellen Paula Katiuxia Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 997167, Shirlene Santos De Lima, 5, 5º, Não eliminado / 998788, Sirene Dos Santos Pinto, 1, 6º, Não eliminado / 998734, Givaldo Santos De Lima, 1, 7º, Não eliminado

537. PR – CAFELANDIA – GERAL

1009019, Giselle Galvao Cansi, 10, 1º, Classificado / 996953, Walter Roberto Thiele, 10, 1º, Classificado / 1011792, Jhessika Sousa Da Silva, 7, 2º, Classificado / 997052, Keila Cristina Salvador Polezel, 10, 2º, Não eliminado / 997215, Sione Teresinha De Andrade, 7, 3º, Não eliminado / 996818, Sabrina Antevere, 7, 4º, Não eliminado / 997097, Guilherme Ciriaco Santana, 7, 5º, Não eliminado / 997248, Gabriela De Oliveira Cardoso, 7, 6º, Não eliminado / 997420, Maria Isabel De Souza Cardoso Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 997272, Paula Fernanda Dias, 5, 8º, Não eliminado / 997300, Selma Do Carmo De Medeiros E Souza, 5, 9º, Não eliminado / 997401, Joao Lucas Correa De Mello, 5, 10º, Não eliminado / 997363, Daiana Sanches Martins Lima, 5, 11º, Não eliminado / 997327, Alessandro Britto De Moraes, 5, 12º, Não eliminado / 997373, Mayara Rocha Lanza, 5, 13º, Não eliminado / 996655, Ana Laura Coutinho Balbo, 5, 14º, Não eliminado / 997440, Kawany Beatriz Pereira, 5, 15º, Não eliminado / 997477, Ana Paula Gomez Ribeiro, 1, 16º, Não eliminado / 997498, Thais Helena Rufino, 1, 17º, Não eliminado / 997513, Thalya Dos Santos Pereira, 1, 18º, Não eliminado

538. PR – CAFEZAL DO SUL – GERAL

989865, Claudineia Marcia Modena De Moura, 5, 1º, Não eliminado

539. PR – CALIFORNIA – GERAL

988543, Jessica Fabiane Silva, 10, 1º, Classificado / 976414, Lucas Mateus Do Nascimento Batista, 10, 2º, Não eliminado / 983002, Vanderlei Serra, 7, 3º, Não eliminado / 981145, Andressa Juliete Tomaz Mendes, 7, 4º, Não eliminado / 974717, Edlene Tomaz De Freitas Soares, 7, 5º, Não eliminado / 975936, Roger Lupion Melo Pires, 7, 6º, Não eliminado / 983647, Wesley Fernando Pereira Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 983100, Jessika Aparecida Nogueira Ramos, 7, 8º, Não eliminado / 981984, Daniela Camile Da Silva, 7, 9º, Não eliminado / 983296, Mikaele Kawane Da Fonseca Santiago, 7, 10º, Não eliminado / 982850, Ricardo Luiz Rodrigues De Oliveira, 5, 11º, Não eliminado / 984701, Marcia Maria Campos Bento, 5, 12º, Não eliminado / 981737, Jane Marcondes Mello, 5, 13º, Não eliminado / 976853, Simone Cristina Valencio Candido, 5, 14º, Não eliminado / 980068, Izamara Angela Rodrigues De Paula Pinto, 5, 15º, Não eliminado / 976357, William Batista Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 982721, Marcos Vinicius De Souza, 5, 17º, Não eliminado / 976499, Fabiana Marcia Rodrigues Neves, 5, 18º, Não eliminado / 976694, Sanderson Martins Da Silva Caites, 5, 19º, Não eliminado / 983739, Kamily Cristina Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 981866, Nathalia Gabriela Da Silva Ferreira, 5, 21º, Não eliminado / 975890, Paulo Rogerio Batista, 3, 22º, Não eliminado / 982460, Thiago Yuki Nagano, 3, 23º, Não eliminado / 983897, Joao Marcos Da Silva, 3, 24º, Não eliminado / 983439, Maria Aparecida De Melo Fornel, 1, 25º, Não eliminado / 976840, Stephanie Vilas Boas, 1, 26º, Não eliminado / 975903, Giselle Monique De Souza, 1, 27º, Não eliminado / 981587, Deisy Rafaela Silvestre Da Silva, 1, 28º, Não eliminado / 975918, Diana Gabrielli Martin S Dos Santos, 1, 29º, Não eliminado / 982096, Felipe Grite, 1, 30º, Não eliminado / 976311, Gustavo Henrique Santos De Araujo, 1, 31º, Não eliminado

540. PR – CAMBE – GERAL

981105, Jose Dias Frota, 10, 1º, Classificado / 988074, Gelson Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 984666, Luzia Bertochi, 10, 3º, Classificado / 988581, Jose Pereira, 10, 4º, Classificado / 992152, Maria Jose Dias, 10, 5º, Classificado / 997707, Wilson Souza De Araujo, 10, 6º, Classificado / 981286, Ricardo De Almeida, 10, 7º, Classificado / 982803, Claudia Maldonado Garcia, 10, 8º, Classificado / 988128, Sandra Aparecida Pereira Moreira, 10, 9º, Classificado / 983346, Wilson Da Silva Oliveira, 10, 10º, Classificado / 986236, Clelia Mara Palmezani, 10, 11º, Classificado / 994872, Ronaldo Francisco Dos Santos, 10, 12º, Classificado / 984464, Sonia Aparecida Teodoro, 10, 13º, Classificado / 993958, Marcio Massami Hasogawa, 10, 14º, Classificado / 988528, Debora Cordeiro Dos Santos, 10, 15º, Classificado / 986470, Roberto Frederico Roberti, 10, 16º, Classificado / 994333, Marlene Mafra, 10, 17º, Classificado / 988451, Luciana De Amorim, 10, 18º, Classificado / 991559, Alessandro Lorenco, 10, 19º, Classificado / 987849, Sandra Rodrigues Fatori, 10, 20º, Classificado / 986832, Helen Cristina Cordeiro, 10, 21º, Classificado / 982469, Lazara Keli Costa, 10, 22º, Classificado / 993620, Alisangela Ap Da Silva Santos, 10, 23º, Classificado / 988146, Edson Mariano Santos, 10, 24º, Classificado / 988657, Carolina Tait, 10, 25º, Classificado / 985343, Fabiano Messias Frota, 10, 26º, Classificado / 995589, Giselle Guimaraes Dos Santos, 10, 27º, Classificado / 983723, Kathia Maria Leopoldino, 10, 28º, Classificado / 987750, Renata Aparecida Felix, 10, 29º, Classificado / 987402, Adriana De Andrade, 10, 30º, Classificado / 986980, Vanessa Candido, 10, 31º, Não eliminado / 982322, Renato Alves Pereira, 10, 32º, Não eliminado / 987368, Elisangela Tavares Da Silva, 10, 33º, Não eliminado / 986181, Rebeca De Oliveira Gomes Campanerut, 10, 34º, Não eliminado / 987776, Edmara Natalina Vieira, 10, 35º, Não eliminado / 984398, Mychelli Peruzzi, 10, 36º, Não eliminado / 981792, Cintia Cristina Lopes, 10, 37º, Não eliminado / 986423, Bruno Bonilha Mello Marcidelli, 10, 38º, Não eliminado / 988293, Beatriz Silveira Tunello, 10, 39º, Não eliminado / 984433, Roseane Soares Dutra, 10, 40º, Não eliminado / 986962, Suelen David Dos Santos, 10, 41º, Não eliminado / 987913, Regiana Felix, 10, 42º, Não eliminado / 988941, Pedro Jose Gabos, 10, 43º, Não eliminado / 988849, Debora Santana De Souza, 10, 44º, Não eliminado / 987163, Benedito Vivente Rosa, 10, 45º, Não eliminado / 983976, Rafael Kenji Tamari, 10, 46º, Não eliminado / 987197, Vanesa Cristina Gonzaga, 10, 47º, Não eliminado / 991676, Thais Elisa Andrade, 10, 48º, Não eliminado / 987698, Danielle Martins Cassino, 10, 49º, Não eliminado / 988713, Flavia Danieli Da Silva, 10, 50º, Não eliminado / 988621, Georgia Leite Do Bomfim, 10, 51º, Não eliminado / 984372, Luciane Aparecida Nunes, 10, 52º, Não eliminado / 986156, Carlos Henrique Matias, 10, 53º, Não eliminado / 982737, Flaviane De Fatima Silva, 10, 54º, Não eliminado / 987260, Edmilson Fernandes Reis, 10, 55º, Não eliminado / 988343, Felipe Mendes, 10, 56º, Não eliminado / 988810, Charlise Apuque, 10, 57º, Não eliminado / 985307, Danilo Gomes Neiva, 10, 58º, Não eliminado / 984541, Eduardo Paiva, 10, 59º, Não eliminado / 986514, Dennis Ferreira Garcia De Matos Marqui, 10, 60º, Não eliminado / 987978, Lauriane Rodrigues, 10, 61º, Não eliminado / 987665, Leticia Paulino Mendes, 10, 62º, Não eliminado / 987186, Joao Pedro De Carvalho Gomes, 10, 63º, Não eliminado / 987628, Fernanda Oliveira Campiolo, 10, 64º, Não eliminado / 989893, Leticia Bizerra, 10, 65º, Não eliminado / 982430, Giovana Siqueira De Carvalho, 10, 66º, Não eliminado / 997986, Jennifer Thaina Sitta, 10, 67º, Não eliminado / 984878, Vanessa Aparecida Ferreira, 10, 68º, Não eliminado / 992593, Rafaella Inacio, 10, 69º, Não eliminado / 987559, Bianca Ferreira Vieria, 10, 70º, Não eliminado / 989007, Mauro Moreno Mangussi, 7, 71º, Não eliminado / 983929, Marcia Cristina Marques, 7, 72º, Não eliminado / 982212, Ivanice, 7, 73º, Não eliminado / 987881, Patricia Centini Campos, 7, 74º, Não eliminado / 984996, Lincon De Azevedo Silva, 7, 75º, Não eliminado / 984110, Cristin Heinzt Siwerot, 7, 76º, Não eliminado / 983634, Rosimeire De Lima, 7, 77º, Não eliminado / 986825, Fabiana De Lima, 7, 78º, Não eliminado / 995308, Renata Crisostomo Da Silva, 7, 79º, Não eliminado / 987798, Vanessa Cardoso, 7, 80º, Não eliminado / 988256, Raquel Mariano Dos Santos, 7, 81º, Não eliminado / 987425, Tatiane Francisca Siqueira De Freitas, 7, 82º, Não eliminado / 986386, Josiel Pereira De Araujo, 7, 83º, Não eliminado / 983595, Wellington Francisco De Souza, 7, 84º, Não eliminado / 983204, Rafaela Dias De Almeida, 7, 85º, Não eliminado / 982278, Ana Claudia Carneiro, 7, 86º, Não eliminado / 992787, Daniel Do Nascimento, 7, 87º, Não eliminado / 985030, Tiago Novaes, 7, 88º, Não eliminado / 986347, Fernando De Sousa Faria, 7, 89º, Não eliminado / 988907, Carolina Dias Moreira, 7, 90º, Não eliminado / 992843, Wagner Junior Faranhas Dos Santos, 7, 91º, Não eliminado / 981571, Sandra Barbosa De Souza, 7, 92º, Não eliminado / 987433, Thiago Augusto Torres, 7, 93º, Não eliminado / 997763, Alexandros Balouris Batista, 7, 94º, Não eliminado / 982447, Mateus Aires Dos Santos, 7, 95º, Não eliminado / 987957, Eduardo Nunes De Oliveira, 7, 96º, Não eliminado / 984503, Gabriel Angelo Gomes De Paula, 7, 97º, Não eliminado / 982336, Francine Aparecida Godinho, 7, 98º, Não eliminado / 987137, Amanda Maria Purcino, 7, 99º, Não eliminado / 986314, Victor Henrique Dias Do Prado, 7, 100º, Não eliminado / 982261, Fernando Correa Figeuiredo, 7, 101º, Não eliminado / 990439, Beatriz Genda, 7, 102º, Não eliminado / 985079, Ana Maira Da Costa, 7, 103º, Não eliminado / 988535, Pedro Henrique De Souza, 7, 104º, Não eliminado / 988386, Luiza Goncalves Fontes, 7, 105º, Não eliminado / 986493, Loradana Baldoino Da Silva, 7, 106º, Não eliminado / 988767, Alicia Gomes Dos Santos, 7, 107º, Não eliminado / 990331, Mariana Alves Siqueira, 7, 108º, Não eliminado / 986414, Leonardo Aleixo Ferreira De Souza, 7, 109º, Não eliminado / 976465, Taina Araujo, 7, 110º, Não eliminado / 985110, Wagner Luiz Ricieri, 7, 111º, Não eliminado / 990455, Mariana De Quadros, 7, 112º, Não eliminado / 987525, Beatriz F Vieira, 7, 113º, Não eliminado / 981756, Geovana Trince Margioto, 7, 114º, Não eliminado / 981424, Maria Eduarda Carrazoni, 7, 115º, Não eliminado / 986329, Murilo De Oliveira Lisboa, 7, 116º, Não eliminado / 984138, Bruna Evelyn Lopes Ferreira, 7, 117º, Não eliminado / 990419, Ana Julia Castelo, 7, 118º, Não eliminado / 973808, Aparecida Alves Dos Santos, 5, 119º, Não eliminado / 987314, Rosangela M Alexandre Ferreira, 5, 120º, Não eliminado / 986396, Sonia De Freitas, 5, 121º, Não eliminado / 986404, Paulo Cesar Barbosa, 5, 122º, Não eliminado / 982957, Elizabeth Moscardini Matias, 5, 123º, Não eliminado / 997877, Jorge Alberto Ramires, 5, 124º, Não eliminado / 986856, Francisco Jorge Ferreira, 5, 125º, Não eliminado / 992369, Nilton Dias Cunha Junior, 5, 126º, Não eliminado / 984509, Maria Aparecida Martins, 5, 127º, Não eliminado / 984624, Jeanne Camargo Silva, 5, 128º, Não eliminado / 986453, Nivaldo Jose Dos Santos, 5, 129º, Não eliminado / 986358, Valmir Franzoni, 5, 130º, Não eliminado / 987063, Osair Vieira, 5, 131º, Não eliminado / 986434, Lucimara Correa Da Silva, 5, 132º, Não eliminado / 986225, Saulo Da Silveira Machado, 5, 133º, Não eliminado / 988874, Sirley Mendonca Niciak, 5, 134º, Não eliminado / 973728, Alissandra Pizarro Garcia, 5, 135º, Não eliminado / 982506, Fernanda De Toledo Piza, 5, 136º, Não eliminado / 985158, Syrlei Grigorini, 5, 137º, Não eliminado / 988021, Maria Gloria Do Santos, 5, 138º, Não eliminado / 984068, Jose Cesar De Souza, 5, 139º, Não eliminado / 984623, Marcia Regina Pereira De Abreu De Souza, 5, 140º, Não eliminado / 982142, Alexandra Ferreira, 5, 141º, Não eliminado / 982485, Valdecir Machado Dos Santos, 5, 142º, Não eliminado / 981818, Marilda Gomes, 5, 143º, Não eliminado / 993003, Vera Lucia Conatti, 5, 144º, Não eliminado / 982301, Gislaine Cristina, 5, 145º, Não eliminado / 981404, Cristina Almeida Trince, 5, 146º, Não eliminado / 984955, Edna Ribeiro Ramos, 5, 147º, Não eliminado / 998079, Maria Rosangela Iorio, 5, 148º, Não eliminado / 995738, Eliseu Moscardini, 5, 149º, Não eliminado / 997817, Marcos Leandro Cecilio, 5, 150º, Não eliminado / 982363, Leonice Rocatelli Antonio, 5, 151º, Não eliminado / 981439, Erica Lidiane Da Silva, 5, 152º, Não eliminado / 985253, Kelly Cristina Bedetti, 5, 153º, Não eliminado / 983814, Gisele Pierin, 5, 154º, Não eliminado / 984006, Juliana Rezani Da Rocha, 5, 155º, Não eliminado / 986798, Fabio Enrique Gomes, 5, 156º, Não eliminado / 986376, Marcia Maria Dos Santos, 5, 157º, Não eliminado / 982205, Vanessa Alves Do Nascimento, 5, 158º, Não eliminado / 985403, Tatiane Borges, 5, 159º, Não eliminado / 973677, Marcos De Freitas Souza, 5, 160º, Não eliminado / 987054, Joao Paulo Andrade, 5, 161º, Não eliminado / 984743, Angelica De Almeida Oliveira, 5, 162º, Não eliminado / 986293, Andrea Conceicao Borges Tavares Da Silva, 5, 163º, Não eliminado / 982075, Rejane Antonia Ricci, 5, 164º, Não eliminado / 982258, Misael Martins Da Silva, 5, 165º, Não eliminado / 987291, Louzinete Ribeiro Da Silva Rosa, 5, 166º, Não eliminado / 983120, Melina Prado Ramos, 5, 167º, Não eliminado / 988476, Karina Evaristo Dias, 5, 168º, Não eliminado / 980700, Aretuze Lopes Da Silva, 5, 169º, Não eliminado / 982235, Hisckaillaty Camila Da Silva, 5, 170º, Não eliminado / 986786, Thais Nepomuceno De Souza, 5, 171º, Não eliminado / 984815, Jaqueline Ruttiale Ribeiro, 5, 172º, Não eliminado / 982312, Melri Ariane Da Silva, 5, 173º, Não eliminado / 998029, Tiago Aparecido Da Silva, 5, 174º, Não eliminado / 987332, Marilda Silveiro, 5, 175º, Não eliminado / 985425, Angelica Marcelino Soares Da Silva, 5, 176º, Não eliminado / 980922, Francilslaine Azevedo Da Silva, 5, 177º, Não eliminado / 984040, Aline Charlene Barbosa, 5, 178º, Não eliminado / 981510, Jailton Igor De Almeida, 5, 179º, Não eliminado / 986870, Leonardo Augusto Lima, 5, 180º, Não eliminado / 983040, Jenifer Fernanda Gabriel, 5, 181º, Não eliminado / 983535, Cleiton Junior Ferro, 5, 182º, Não eliminado / 984689, Caroliny Goncalves Castoldo, 5, 183º, Não eliminado / 981070, Thatyane Borges Da Silva Teles, 5, 184º, Não eliminado / 986346, Fernando Lucas Lopes Elias, 5, 185º, Não eliminado / 987630, Rafael Bolbino Rodrigues, 5, 186º, Não eliminado / 998739, Karina Kustodio Martini, 5, 187º, Não eliminado / 984925, Leonardo Aparecido Machado, 5, 188º, Não eliminado / 986391, Vinicius De Santi Santos, 5, 189º, Não eliminado / 987088, Luana Aparecida Da Silva Domingos, 5, 190º, Não eliminado / 986485, Danilo Gobato Martins Da Silva, 5, 191º, Não eliminado / 986903, Andre Luiz Avaneini, 5, 192º, Não eliminado / 994624, Maria Vitoria Da Silva, 5, 193º, Não eliminado / 997635, Miriam Das Neves Da Silva, 5, 194º, Não eliminado / 986198, Juan Miguel Gomes Ruela, 5, 195º, Não eliminado / 986882, Mayara Cristina Bueno, 5, 196º, Não eliminado / 981607, Davi Napoleao, 5, 197º, Não eliminado / 984748, Karina Mayara Derio Da Silva, 5, 198º, Não eliminado / 984261, Wellington Cristian De Almeida, 5, 199º, Não eliminado / 982299, Victor Matheus Magalhaes Ferreira, 5, 200º, Não eliminado / 987231, Mateus Vinicius Nogueira, 5, 201º, Não eliminado / 987532, Larissa Marangoni Ayres, 5, 202º, Não eliminado / 985206, Cleiton Henrique Berehulka, 5, 203º, Não eliminado / 986409, Monica De Oliveira Paula, 5, 204º, Não eliminado / 986918, Daniel Camargo Munhoz, 5, 205º, Não eliminado / 986440, Amanda Ferreira Da Cruz, 5, 206º, Não eliminado / 983267, Gabriel Victor De Nogueira E Silva, 5, 207º, Não eliminado / 984778, Amanda Botter Da Silva, 5, 208º, Não eliminado / 997577, Nicolas Hander Araujo, 5, 209º, Não eliminado / 995068, Diego Cumpion Moio, 5, 210º, Não eliminado / 986367, Ana Caroline Dos Santos Ramos Nogueira, 5, 211º, Não eliminado / 983747, Carmen Rita Duarte, 5, 212º, Não eliminado / 998114, Lidian Pereira Campos Sotana, 3, 213º, Não eliminado / 983665, Eric Gustavo Da Silva, 3, 214º, Não eliminado / 984580, Bruna Geovana Oliveira, 3, 215º, Não eliminado / 986270, Paula Gisele Da Rosa Gomes, 1, 216º, Não eliminado / 981455, Rogerio Silva Alves, 1, 217º, Não eliminado / 997922, Agnaldo Roberto Costa Junior, 1, 218º, Não eliminado / 982176, Martha Bispo Rodrigues Alves, 1, 219º, Não eliminado / 981667, Tatiane Maria Santini, 1, 220º, Não eliminado / 982234, Kelen Santos De Oliveira, 1, 221º, Não eliminado

541. PR – CAMBIRA – GERAL

998098, Fatima Maria Ferrer De Amorim, 7, 1º, Não eliminado / 975489, Roberta Aparecida Correa Da Silva Aguiar, 7, 2º, Não eliminado / 997465, Claudineia Da Silva Malaquias, 7, 3º, Não eliminado / 975511, Ana Carla De Lima Miranda, 7, 4º, Não eliminado / 998164, Osmar Rogerio De Amorim, 5, 5º, Não eliminado / 975432, Angela Amorin De Souza, 5, 6º, Não eliminado / 975469, Amanda Aparecida Goncalves De Lima, 5, 7º, Não eliminado / 975248, Eridiane Ariadina Siqueira, 5, 8º, Não eliminado / 975501, Leia Da Silva Malaquias, 1, 9º, Não eliminado

542. PR – CAMPINA DA LAGOA – GERAL

974320, Fernando Augusto Pereira, 7, 1º, Classificado / 974256, Ruberlei Rogerio De Oliveira, 5, 2º, Não eliminado / 992969, Joao Carvalho Duarte Junior, 5, 3º, Não eliminado / 992587, Fabio Gasparini Domingues, 5, 4º, Não eliminado / 974379, Tatiane Dos Santos Gregorio, 5, 5º, Não eliminado / 977270, Renata Gomes Costa, 5, 6º, Não eliminado / 974117, Fernanda Mendes De Sousa, 5, 7º, Não eliminado / 977363, Erika Fernanda Vipiesk De Souza Silva, 5, 8º, Não eliminado / 974763, Ketlyn Sousa De Oliveira, 5, 9º, Não eliminado / 974428, Adrian Felipe Laporte Coelho, 5, 10º, Não eliminado / 978905, Patricia Da Silva Dos Santos, 3, 11º, Não eliminado

543. PR – CAMPINA DO SIMAO – GERAL

987411, Joeliton Pereira De Freitas, 7, 1º, Classificado / 987852, Raniele De Fatima Ribeiro Pires, 7, 2º, Não eliminado / 987704, Joao Maria Lino, 5, 3º, Não eliminado / 988648, Patrick Luiz Ribeiro Agostinho, 5, 4º, Não eliminado / 987959, Cesar Augusto Kosczuk, 5, 5º, Não eliminado

544. PR – CAMPINA GRANDE DO SUL – GERAL

977278, Jaqueline Barea Creplive, 10, 1º, Classificado / 997179, Meydson Pessoa Da Silva, 10, 2º, Classificado / 981882, Janete Teresinha Viadroski Maia, 10, 3º, Classificado / 992221, Elaine Cristina De Almeida Abreu, 10, 4º, Classificado / 997060, Claudemir Nakonieczni Belotto, 10, 5º, Classificado / 977236, Taisson Fioravante, 10, 6º, Classificado / 982949, Danielle Castorina De Oliveira Dos Santos, 10, 7º, Classificado / 977142, Paulo Alexandre Silva De Souza, 10, 8º, Classificado / 991950, Karina Sthefanny Meira De Oliveira, 7, 9º, Classificado / 976372, Juliana Balduino Cruz, 7, 10º, Classificado / 993039, Conceicao Germana De Abreu, 5, 11º, Classificado / 992449, Andreia Santiago, 5, 12º, Classificado / 977440, Josiane Xavier, 5, 13º, Classificado / 992845, Alessandro Rodrigues De Almeida Abreu, 5, 14º, Não eliminado / 976676, Alvaro Silva Souza Neto, 5, 15º, Não eliminado / 997107, Anderson Tiago De Almeida Abreu, 5, 16º, Não eliminado / 976913, Mariane Carneiro Fortes, 5, 17º, Não eliminado / 1011194, Edlene Santana Dos Santos, 5, 18º, Não eliminado / 992631, Maria Beatriz De Abreu, 3, 19º, Não eliminado / 977097, Erick Palmeira Raimundo, 3, 20º, Não eliminado / 977016, Heliton Carlos Nascimento, 1, 21º, Não eliminado / 976951, Marianne Mariano, 1, 22º, Não eliminado

545. PR – CAMPO BONITO – GERAL

1016353, Jessica Aline Finger, 10, 1º, Não eliminado / 1016349, Iverson Grassi, 7, 2º, Não eliminado / 1016350, Matheus Da Paz, 7, 3º, Não eliminado

546. PR – CAMPO LARGO – GERAL

985048, Josiani De Souza, 10, 1º, Classificado / 983730, Georgiana Pascotto Amaral, 10, 2º, Classificado / 993133, Rogerio Melo Alves, 10, 3º, Classificado / 995527, Kellen Fernanda Castagnoli Dos Santos, 10, 4º, Classificado / 993570, Jeferson Kindrajh, 10, 5º, Classificado / 983823, Carla Natieli Bianco, 10, 6º, Classificado / 992266, Mariely Caroline Grocheveski, 10, 7º, Classificado / 993041, Emidio Cezar Marcante, 7, 8º, Classificado / 1001541, Maria Mosko Massalski, 7, 9º, Classificado / 983176, Marcal Ferreira De Souza, 7, 10º, Classificado / 992211, Maria Claudioneia De Morais, 7, 11º, Classificado / 1001391, Heverton Paulo Hauth, 7, 12º, Classificado / 983918, Amanda Santiago Ducchi Bressan, 7, 13º, Classificado / 984853, Fernanda Pereira De Carvalho, 7, 14º, Classificado / 993757, Suzana Teixeira Da Silva, 7, 15º, Classificado / 992673, Gabriely Grocheveski, 7, 16º, Classificado / 994139, Kamila Santos Cruz, 7, 17º, Classificado / 984518, Tereza Marcia Dos Santos, 5, 18º, Classificado / 994389, Marcia Pereira De Souza, 5, 19º, Classificado / 985455, Sonete Aparecida Da Silva, 5, 20º, Classificado / 983369, Sandro Luiz Da Silva Borges, 5, 21º, Classificado / 985276, Marinice Goncalves De Goncalves, 5, 22º, Classificado / 1004867, Adriana Aparecida De Oliveira Nascimento, 5, 23º, Classificado / 985097, Ademir Martins Mello, 5, 24º, Classificado / 984092, Lucineia Carla Cequinel Chaves, 5, 25º, Classificado / 985593, Giordana Katlein De Paula, 5, 26º, Classificado / 993422, Kelly De Oliveira Santos, 5, 27º, Classificado / 985331, Rosivane Borges Da Silva, 5, 28º, Classificado / 992881, Rosana Santiago Da Paixao Alves, 5, 29º, Classificado / 982473, Francille Do Amaral Batistel, 5, 30º, Classificado / 994399, Anderson Luiz Cruz Nogueira, 5, 31º, Classificado / 994095, Patricia Quirino Dos Santos, 5, 32º, Classificado / 984016, Tamara De Almeida Ferreira, 5, 33º, Classificado / 992470, Thiago Fellipe De Oliveira, 5, 34º, Classificado / 984687, Suelen Antunes Dos Santos, 5, 35º, Classificado / 985178, Gabrieli Antunes Tristao, 5, 36º, Não eliminado / 992413, Ariane Carneiro De Andrade, 5, 37º, Não eliminado / 982965, Jurema Do Rocio Pereira Dos Santos, 3, 38º, Não eliminado / 1001289, Rafael Barbosa Martins, 3, 39º, Não eliminado / 984923, Leticia Rachel Fernandes Freires Da Silva, 3, 40º, Não eliminado / 1005512, Eduarda Fernanda Lourenco Rodrigues, 3, 41º, Não eliminado / 991914, Joyce Mara De Oliveira, 1, 42º, Não eliminado / 991731, Elizangela Carneiro, 1, 43º, Não eliminado / 993921, Marko Willian Muller, 1, 44º, Não eliminado / 1005052, Rosimeri De Matos Leao, 1, 45º, Não eliminado / 1001780, Thais Regina Djorjivie Massalski, 1, 46º, Não eliminado

547. PR – CAMPO MAGRO – GERAL

1002078, Marcia Fracaro Nunes, 5, 1º, Classificado / 1001469, Fernanda Maiara Pereira, 5, 2º, Classificado / 1001952, Diovana Lara Da Luz, 5, 3º, Classificado / 1002201, Gabriela Pereira Ferreira, 5, 4º, Classificado / 1001773, Larissa Muzi, 5, 5º, Classificado / 1001591, Veronica De Fatima De Almeida, 5, 6º, Classificado

548. PR – CANDOI – GERAL

997399, Geri Adriano Goncalves, 5, 1º, Classificado / 992873, Eliziane Aparecida De Oliveira, 5, 2º, Não eliminado / 997488, Jaqueline Oliveira Do Amaral, 3, 3º, Não eliminado / 997799, Lucia Muhlstedt Do Prado, 1, 4º, Não eliminado

549. PR – CAPANEMA – GERAL

975679, Silvana Zacaron, 10, 1º, Não eliminado / 976954, Terezinha Nelci Cabreira, 10, 2º, Não eliminado / 995926, Jocilene Ribeiro Climike, 10, 3º, Não eliminado / 979823, Nei Rodrigo Loeblein, 10, 4º, Não eliminado / 987250, Gabriela Leticia Ferreira, 10, 5º, Não eliminado / 980790, Helena Fusiger, 7, 6º, Não eliminado / 979926, Lasgrael Tiago Bolfe, 7, 7º, Não eliminado / 976046, Nathalia Pauli Manfro, 7, 8º, Não eliminado / 975673, Jose Aldair Bolfe, 5, 9º, Não eliminado / 978205, Luciane Silvia Siepmann Storchi, 5, 10º, Não eliminado / 976219, Patricia De Fatima Machado, 5, 11º, Não eliminado / 974026, Fernanda Carolina Kock Siepmann, 5, 12º, Não eliminado / 976142, Sergio Neuberger, 3, 13º, Não eliminado / 987093, Suellen Beatriz Colombo, 3, 14º, Não eliminado / 977134, Andreo Roberto Marostega, 1, 15º, Não eliminado / 980196, Wilson Da Silva, 1, 16º, Não eliminado

550. PR – CAPITAO LEONIDAS MARQUES – GERAL

975982, Emilio De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 977386, Ivone Zanatta, 10, 2º, Classificado / 989670, Eliane Ribeiro Pinto, 10, 3º, Classificado / 975956, Alyne Thayanna Brum Balestrin, 10, 4º, Não eliminado / 996074, Samara De Cesaro Cavaler, 10, 5º, Não eliminado / 984079, Grazielly Iop Brito, 10, 6º, Não eliminado / 992477, Andressa Gabriela Harms, 10, 7º, Não eliminado / 997317, Renan De Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 992698, Joslaine Danielle Harms, 7, 9º, Não eliminado / 983937, Kezia Quintino Cerqueira, 7, 10º, Não eliminado / 977951, Dilson Roberto Simonetti, 5, 11º, Não eliminado / 983300, Marcia Cleonice Meincke, 5, 12º, Não eliminado / 978331, Lucineia Cassol, 5, 13º, Não eliminado / 978515, Janes Aragao De M Basso, 5, 14º, Não eliminado / 977802, Vaniele De Oliveira Dallabrida, 5, 15º, Não eliminado / 983530, Ronaldo Franco Da Rosa, 5, 16º, Não eliminado / 983422, Camila Pereira, 5, 17º, Não eliminado / 977328, Milayne Cristina Scuissato Muller, 5, 18º, Não eliminado / 978731, Maristela Mayara Schimidt, 5, 19º, Não eliminado / 993520, Joeton Francener Corbolin, 5, 20º, Não eliminado / 974387, Juliana Moreira Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 983023, Lucien Dos Anjos, 5, 22º, Não eliminado / 977273, Carlos Roberto Bucatti, 3, 23º, Não eliminado / 983175, Elen Caroline Biedermann, 3, 24º, Não eliminado / 977589, Jose Genesio Ou Carvalho, 1, 25º, Não eliminado

551. PR – CASCAVEL – GERAL

1004450, Maria Do Carmo Batista Do Amaral, 10, 1º, Classificado / 988827, Noeli Salete Miola, 10, 2º, Classificado / 1000872, Noberto Melek, 10, 3º, Classificado / 996982, Silvanira Da Nascimento Moura, 10, 4º, Classificado / 995233, Antonio De Padua Coelho, 10, 5º, Classificado / 984869, Luiz Massaranduba, 10, 6º, Classificado / 994955, Sergio Pedro Moreira, 10, 7º, Classificado / 1005542, Vera Lucia Waszczuk, 10, 8º, Classificado / 991640, Edgar Heimouski Junior, 10, 9º, Classificado / 988589, Monica Maria Reis Silveira Dal Molin, 10, 10º, Classificado / 1000797, Cleuzia De Souza, 10, 11º, Classificado / 1002028, Leonice Da Silva, 10, 12º, Classificado / 996806, Neli Perin, 10, 13º, Classificado / 999945, Helina Vieira Da Silva, 10, 14º, Classificado / 981926, Celia Leonor Sota, 10, 15º, Classificado / 1005212, Zila Reculiano Batista, 10, 16º, Classificado / 988254, Claudia Denardin Dona, 10, 17º, Não eliminado / 994238, Cintia Maria Katszki Martins, 10, 18º, Não eliminado / 982746, Sandra Ventura Da Silva, 10, 19º, Não eliminado / 1003895, Leocadio Massochin, 10, 20º, Não eliminado / 1002050, Claudia Regina Marin Oliveira, 10, 21º, Não eliminado / 983940, Patricia Lovera Tedesco, 10, 22º, Não eliminado / 995742, Estela Ramos Da Luz, 10, 23º, Não eliminado / 997736, Alessandra Yara Lima, 10, 24º, Não eliminado / 981920, Sonia Pereira Da Cruz, 10, 25º, Não eliminado / 977648, Fabio Goncalves Segui, 10, 26º, Não eliminado / 981776, Quezia Nascimento Nogueira, 10, 27º, Não eliminado / 1005397, Simone Garcia Fernandes, 10, 28º, Não eliminado / 1000948, Ana Paula Rodrigues Cassimiro, 10, 29º, Não eliminado / 1005189, Helina Ruelo Mendes, 10, 30º, Não eliminado / 982078, Viviane Silva Conceicao, 10, 31º, Não eliminado / 1005232, Thomas Tiberio Bettoni, 10, 32º, Não eliminado / 974108, Denise Granetto, 10, 33º, Não eliminado / 1002856, Rafael Berlato, 10, 34º, Não eliminado / 985081, Silvana Goncalves Fernandes Da Silveira, 10, 35º, Não eliminado / 977317, Elvi Fatima Da Silva, 10, 36º, Não eliminado / 1000786, Tatiane Aparecida De Paula Santos Moraes, 10, 37º, Não eliminado / 989284, Julio Barbosa, 10, 38º, Não eliminado / 982566, Aline Regina Dalla Corte, 10, 39º, Não eliminado / 997812, Patricia Ferreira Schmitz, 10, 40º, Não eliminado / 980457, Alison Amorim De Almeida, 10, 41º, Não eliminado / 1004514, Mirliany Marques De Albuquerque, 10, 42º, Não eliminado / 996919, Maria Teresa De Oliveira Gaspar Da Silva, 10, 43º, Não eliminado / 985486, Amanda Cristina Borghetti, 10, 44º, Não eliminado / 994854, Adriano Machado Fernandes Dias, 10, 45º, Não eliminado / 989370, Erika Bresolin Polina, 10, 46º, Não eliminado / 988419, Stella Bresolin Polina, 10, 47º, Não eliminado / 978619, Mirian Da Silva Araujo Castro, 10, 48º, Não eliminado / 984233, Jessica Aline Finger, 10, 49º, Não eliminado / 995237, Lais Rezende Silva, 10, 50º, Não eliminado / 1000362, Raiza Ratiere De Lucina, 10, 51º, Não eliminado / 989789, Dhyeniffer Izadora Ribeiro Dos Santos Vieira, 10, 52º, Não eliminado / 997843, Andreza Dos Santos Fidalski, 10, 53º, Não eliminado / 983454, Talita Ribeiro Martins, 10, 54º, Não eliminado / 974301, Mateus Dos Santos Neves, 10, 55º, Não eliminado / 1005711, Larissa Cristiane Unser, 10, 56º, Não eliminado / 997510, Juliana Tavares, 10, 57º, Não eliminado / 980239, Elias Damasceno Soares, 10, 58º, Não eliminado / 1002744, Mariana Gomes Nunes Dos Santos, 10, 59º, Não eliminado / 993935, Mariana Gomes Nunes Dos Santos, 10, 60º, Não eliminado / 987956, Rafaella Batista De Oliveira, 10, 61º, Não eliminado / 992977, Oziel Romeu Dalri, 10, 62º, Não eliminado / 1004930, Bruna Saionara Martins, 10, 63º, Não eliminado / 993814, Jean Gabriel Dias, 10, 64º, Não eliminado / 983953, Sidnei Amaro Cardoso, 7, 65º, Não eliminado / 994698, Zelia Schmitt Varela, 7, 66º, Não eliminado / 994488, Vera Lucia Socorro Fonseca Do Nascimento De Oliveira, 7, 67º, Não eliminado / 992932, Roseli Muller, 7, 68º, Não eliminado / 990255, Luciane Furini Vieira, 7, 69º, Não eliminado / 982231, Maria Nilce De Oliveira Cardoso, 7, 70º, Não eliminado / 995411, Suzile Arges, 7, 71º, Não eliminado / 989494, Paulo Ricardo Da Silva, 7, 72º, Não eliminado / 1004902, Angela Cristina Teleken, 7, 73º, Não eliminado / 995854, Wesley Alves De Oliveira, 7, 74º, Não eliminado / 997606, Diogenes Thiago Dos Santos Oliveira, 7, 75º, Não eliminado / 988928, Erlania Fernanda Gibowski, 7, 76º, Não eliminado / 981293, Marcos Vais, 7, 77º, Não eliminado / 997335, Cristiano Vanderlei Alves, 7, 78º, Não eliminado / 983444, Debora Oliveira Da Silva, 7, 79º, Não eliminado / 997419, Edilma Amaro Da Silva, 7, 80º, Não eliminado / 1000288, Carlos Henrique Queiroz, 7, 81º, Não eliminado / 1005306, Mayara Luiza Borges, 7, 82º, Não eliminado / 984132, Renata Michele Budke Viana, 7, 83º, Não eliminado / 996870, Denise Da Silva Mendes, 7, 84º, Não eliminado / 985623, Jeferson Duarte, 7, 85º, Não eliminado / 1005878, Barbara Luciana Grigoletto Mrowska, 7, 86º, Não eliminado / 981435, Thiago Caetano Porto, 7, 87º, Não eliminado / 977031, Casiano Marques Pereira, 7, 88º, Não eliminado / 985333, Lucas Felipe Pagno Marcon, 7, 89º, Não eliminado / 997543, Alisson Dos Santos Grebinsky, 7, 90º, Não eliminado / 984657, Matheus Da Paz, 7, 91º, Não eliminado / 1003053, Beatriz Sampaio Miashiro, 7, 92º, Não eliminado / 999214, Thalise De Oliveira Geffer, 7, 93º, Não eliminado / 987377, Bruna Zanom Linke, 7, 94º, Não eliminado / 976751, Bruna Munique Machado, 7, 95º, Não eliminado / 981640, Mateus Souza Mendes, 7, 96º, Não eliminado / 990343, Lucas Zuccolotto Casagrande, 7, 97º, Não eliminado / 980529, Heloise Silva Lopes, 7, 98º, Não eliminado / 987003, Leonardo Bonavigo, 7, 99º, Não eliminado / 1005237, Hinggs Gabriel Oliveira Da Nobrega Souza, 7, 100º, Não eliminado / 991201, Antonio Wilker Medeiros Silva, 7, 101º, Não eliminado / 1002999, Hillari Luiza Fogaca, 7, 102º, Não eliminado / 983703, Amanda Adolfo Falkovski, 7, 103º, Não eliminado / 1005114, Sidinei Henrique Waszczuc De Moura, 7, 104º, Não eliminado / 988046, Lais Karoline Muller, 7, 105º, Não eliminado / 1005925, Davi Simioni Graeff, 7, 106º, Não eliminado / 986836, Victor Henrique Ugolini Pedrotti, 7, 107º, Não eliminado / 990307, Luis Fernando Dias Pinheiro, 7, 108º, Não eliminado / 996542, Rui Carlos Pierozan, 5, 109º, Não eliminado / 983293, Marlene Santiago Massaranduba, 5, 110º, Não eliminado / 985709, Nair Rosa De Souza, 5, 111º, Não eliminado / 976900, Maria Elizabete Torres Rocha, 5, 112º, Não eliminado / 983160, Glaci De Fatima Mendes Brischke, 5, 113º, Não eliminado / 1004827, Carlos Bento Pereira, 5, 114º, Não eliminado / 996680, Dirce Correa Maciel, 5, 115º, Não eliminado / 985318, Iria Fauth Coelho, 5, 116º, Não eliminado / 992444, Catia Suzana Tiscoski Scheidt, 5, 117º, Não eliminado / 997455, Adauto Dos Santos, 5, 118º, Não eliminado / 993417, Gema Ines Sadovnik Biavati, 5, 119º, Não eliminado / 984460, Jacinta De Souza Duarte, 5, 120º, Não eliminado / 993810, Beatriz Zorek, 5, 121º, Não eliminado / 996582, Sandra Poter, 5, 122º, Não eliminado / 1005137, Ivanete Marques Da Rosa Ramos, 5, 123º, Não eliminado / 985491, Noel De Andrade, 5, 124º, Não eliminado / 1001197, Silvana Maria Alves Alonso, 5, 125º, Não eliminado / 991835, Elisete De Oliveira, 5, 126º, Não eliminado / 985740, Gislaine Ianoski Laueffer, 5, 127º, Não eliminado / 979976, Claudia Eliane Domini Paulesk, 5, 128º, Não eliminado / 981097, Cristiane De Andrade Amaral, 5, 129º, Não eliminado / 997674, Vilmari Balbinott Scarsi, 5, 130º, Não eliminado / 1005563, Remo Rodrigues Passos, 5, 131º, Não eliminado / 996649, Lucileine Aparecida De Lara, 5, 132º, Não eliminado / 979093, Wilson Moreira De Souza, 5, 133º, Não eliminado / 991915, Janete Candido, 5, 134º, Não eliminado / 997770, Marcelo Goncalves Camero, 5, 135º, Não eliminado / 997478, Gilmar Antonio Meira, 5, 136º, Não eliminado / 991066, Eliane De Freitas Coutinho, 5, 137º, Não eliminado / 1004749, Rosangela Perdigao De Meira, 5, 138º, Não eliminado / 993561, Cleuza Aparecida Dias Pinheiro, 5, 139º, Não eliminado / 995861, Angelo Adnilson Goncalves Vieira, 5, 140º, Não eliminado / 987200, Vilson De Lima, 5, 141º, Não eliminado / 979866, Elisandro Maciel Alcantara, 5, 142º, Não eliminado / 996944, Graciele Goncalves Balbino Pasquali, 5, 143º, Não eliminado / 1003273, Renato De Melo, 5, 144º, Não eliminado / 991041, Edite Aparecida Portela, 5, 145º, Não eliminado / 988818, Vanderleia Albano Da Silva, 5, 146º, Não eliminado / 984884, Achilles Frederico Barros Maia Mergulhao, 5, 147º, Não eliminado / 982464, Fabiana Martins Xavier, 5, 148º, Não eliminado / 996781, Liliane De Souza Machado, 5, 149º, Não eliminado / 997227, Ormilo Brito Franco, 5, 150º, Não eliminado / 1002871, Adriana De Oliveira, 5, 151º, Não eliminado / 978323, Joelson Esmeraldino, 5, 152º, Não eliminado / 984754, Janete Sousa Dassis, 5, 153º, Não eliminado / 978241, Simone Alves De Oliveira, 5, 154º, Não eliminado / 999818, Lielson Cristiano Caetano, 5, 155º, Não eliminado / 990879, Simone De Morais Monteiro, 5, 156º, Não eliminado / 984789, Roselaine De Fatima Dos Santos, 5, 157º, Não eliminado / 995321, Lucas Costa, 5, 158º, Não eliminado / 982864, Daiane Cristina De Campos, 5, 159º, Não eliminado / 1004161, Cristiano De Vasconcelos, 5, 160º, Não eliminado / 1003841, Dayane Ferreira Ramos De Queiroz, 5, 161º, Não eliminado / 1003338, Cristiane Camargo Goulart, 5, 162º, Não eliminado / 1004284, Andressa De Souza Damario Da Silva, 5, 163º, Não eliminado / 989535, Raul Bresolin Polina, 5, 164º, Não eliminado / 998662, Gustavo Darlan Rodrigues Da Silva, 5, 165º, Não eliminado / 976438, Mateus Pereira De Faria, 5, 166º, Não eliminado / 996297, Israel Cordeiro Gomes Da Silva, 5, 167º, Não eliminado / 983741, Talita Martins Da Silva, 5, 168º, Não eliminado / 997574, Jhonatan Fernando Ramos Da Silva, 5, 169º, Não eliminado / 985630, Paloma Fermo, 5, 170º, Não eliminado / 977449, Simony Goncalves Maciel, 5, 171º, Não eliminado / 991286, Suellen Alves De Menezes, 5, 172º, Não eliminado / 996832, Maiara Cristina Martins, 5, 173º, Não eliminado / 994525, Gracieli Aparecida Cavalheiro, 5, 174º, Não eliminado / 996907, Lanna Alexian Coraline Alvez Sobrinho De Almeida, 5, 175º, Não eliminado / 1004640, Lucas Fernandes Marcal, 5, 176º, Não eliminado / 996746, Magnolia Ramos, 5, 177º, Não eliminado / 996477, Stefane Cruz Santos, 5, 178º, Não eliminado / 978229, Willian Martins Da Silva, 5, 179º, Não eliminado / 987705, Luiz Fernando Dei Svaldi, 5, 180º, Não eliminado / 988448, Cleverson Dos Santos Silva, 5, 181º, Não eliminado / 1001279, Matheus Eduardo Alonso Camargo, 5, 182º, Não eliminado / 988140, Marcos Henrique De Almeida, 5, 183º, Não eliminado / 993365, Leonardo Gabriel Nascimento Magalhaes De Oliveira, 5, 184º, Não eliminado / 995735, Lucas Matheus Venite Moreira Machado, 5, 185º, Não eliminado / 993127, Lucas Rezende Pavan, 5, 186º, Não eliminado / 994237, Rafael Fanti Amorin, 5, 187º, Não eliminado / 990564, Leticia Cristina Ferreira, 5, 188º, Não eliminado / 991477, Luana Sthefani Alves, 5, 189º, Não eliminado / 997000, Amanda Aparecida Martins, 5, 190º, Não eliminado / 1005703, Aline Leal De Souza Damario, 5, 191º, Não eliminado / 984273, Antonio Pereira Molina, 5, 192º, Não eliminado / 990060, Larissa Albano Da Silva, 5, 193º, Não eliminado / 992452, Lucas Matheus De Oliveira Santos, 5, 194º, Não eliminado / 1001953, Jessica Karine Batista De Frias, 5, 195º, Não eliminado / 996412, Wellingthon Milioransa Do Nascimento, 5, 196º, Não eliminado / 974465, Rita Laisa Da Silva De Azevedo, 5, 197º, Não eliminado / 991564, Luiz Henrique Ornelas Lancanova, 5, 198º, Não eliminado / 996739, Joao Carlos De Souza, 5, 199º, Não eliminado / 985715, Alexandra Da Silva Chepiloski, 5, 200º, Não eliminado / 996313, Marceli Paiva Costas, 5, 201º, Não eliminado / 996828, Marcia Regina De Souza, 5, 202º, Não eliminado / 985805, Pedro Salvador De Souza, 3, 203º, Não eliminado / 996495, Clotilde Pereira Pimentel, 3, 204º, Não eliminado / 1002146, Araci Rodrigues Ferreira, 3, 205º, Não eliminado / 996710, Nilve Maciel, 3, 206º, Não eliminado / 1005584, Sandra Terezinha Fernandes Da Silva, 3, 207º, Não eliminado / 985014, Rogerio Rodrigues Da Rosa, 3, 208º, Não eliminado / 1005414, Jose Carlos Rodrigues Pereira, 3, 209º, Não eliminado / 982953, Claudineia Dos Santos Felipe, 3, 210º, Não eliminado / 1005593, Breno Luiz Alvarenga De Araujo, 3, 211º, Não eliminado / 997637, Keven Dowglas Rodrigues Da Costa Paixao, 3, 212º, Não eliminado / 996978, Eduardo De Melo Alves, 3, 213º, Não eliminado / 1004702, Sergio Piovesan, 1, 214º, Não eliminado / 1005044, Luiz Henrique Fernandes Da Silva, 1, 215º, Não eliminado / 990128, Aparecida Teodoro Da Silva Do Prado, 1, 216º, Não eliminado / 997699, Claudete Maria Amaral, 1, 217º, Não eliminado / 978781, Susana De Lima, 1, 218º, Não eliminado / 976682, Angela Machado, 1, 219º, Não eliminado / 1000513, Ricardo Gomes, 1, 220º, Não eliminado / 980425, Carlos Eduardo Alves De Matos, 1, 221º, Não eliminado

552. PR – CHOPINZINHO – GERAL

997524, Aluisio Jose Da Silva, 10, 1º, Classificado / 994602, Ivonete Zuconelli Ferreira, 10, 2º, Classificado / 997772, Rosmar Moreira, 10, 3º, Classificado / 994787, Elisandra Aparecida Do Amaral, 10, 4º, Classificado / 996052, Denise Thiele Kusler, 10, 5º, Não eliminado / 997595, Thiago Loenaratt S, 10, 6º, Não eliminado / 996922, Vanessa Maria Alves Pinto, 10, 7º, Não eliminado / 997191, Carlos Afonso Duarte, 10, 8º, Não eliminado / 995636, Aline Bento Ribeiro, 7, 9º, Não eliminado / 997045, Jaqueline Pan Dallarosa, 5, 10º, Não eliminado / 994061, Patricia Tofoli Manini, 5, 11º, Não eliminado / 995894, Alaoana Cristina Das Chagas, 5, 12º, Não eliminado / 996988, Henrique Adroaldo Pilger, 5, 13º, Não eliminado / 997678, Alisson Da Silva Goncalves, 5, 14º, Não eliminado / 997277, Luan Pan Dallarosa, 5, 15º, Não eliminado

553. PR – CIANORTE – GERAL

992255, Jose Joao Da Costa, 10, 1º, Classificado / 983382, Vera Lucia Do Carmo Capelatti Dias, 10, 2º, Classificado / 995275, Glauber Wesler Gomes Aguila, 10, 3º, Classificado / 987571, Rosilene Barros Morais, 10, 4º, Classificado / 981644, Ronaldo Leite Da Silva, 10, 5º, Classificado / 981794, Erick Yoshio Ohashi, 10, 6º, Classificado / 978124, Reginaldo Muratori, 10, 7º, Classificado / 979819, Syrlandya Alves Soares Renato, 10, 8º, Classificado / 987022, Gisele Bacarin Sornas, 10, 9º, Classificado / 981380, Lucielle Botta Antonelli, 10, 10º, Classificado / 994474, Jessica Kawene Da Silva, 10, 11º, Classificado / 991251, Eva Carolina Bassi, 10, 12º, Classificado / 992084, Selva Priscila Ricardi Orneles, 10, 13º, Classificado / 981913, Maicon Da Costa Santos, 10, 14º, Classificado / 982828, Selma Alves De Andra Menegassi, 7, 15º, Classificado / 977738, Celso Teodoro Da Silva, 7, 16º, Classificado / 993062, Cristiano De Sousa Santos, 7, 17º, Classificado / 977942, Henrique Freitas De Medeiros, 7, 18º, Classificado / 989970, Rodrigo Galvao Canedo Gomes, 7, 19º, Classificado / 980874, Izabela Cristina Novaes Ferrarez, 7, 20º, Classificado / 985231, Leticia Freitas Policeno, 7, 21º, Classificado / 982002, Luciana Freitas, 7, 22º, Classificado / 984601, Angelica Akemi Fukushima, 7, 23º, Classificado / 987702, Rauane Robaldo Franca Da Costa, 7, 24º, Classificado / 993710, Lucas Silva Domingues Faria, 7, 25º, Classificado / 995014, Guilherme Da Mata Marion Dos Santos, 7, 26º, Classificado / 993446, Maria Isadora Ferreira, 7, 27º, Classificado / 977815, Leticia Basiuk Correia Precinotto, 7, 28º, Não eliminado / 986963, Gecyara Alves Da Fonseca, 5, 29º, Não eliminado / 991922, Maria Angelica De Souza Costa, 5, 30º, Não eliminado / 977413, Miriam Schmeiske Ruivo, 5, 31º, Não eliminado / 986777, Rosangela Feitosa Zupiroli, 5, 32º, Não eliminado / 995875, Simone Soraya Ferreira Da Mata, 5, 33º, Não eliminado / 995320, Dejanete Pereira De Souza Hayashi, 5, 34º, Não eliminado / 991422, Luciane Rodrigues Do Espirito Santo, 5, 35º, Não eliminado / 981767, Marta Fabiana Da Silva Oliveira, 5, 36º, Não eliminado / 980562, Paulo Ricardo Catalan De Almeida, 5, 37º, Não eliminado / 981551, Eva De Oliveira Pinto, 5, 38º, Não eliminado / 988565, Cleonice Aparecida Dinato Ribeiro, 5, 39º, Não eliminado / 990549, Arthur Vicente Gavioli Tomazini, 5, 40º, Não eliminado / 989900, Valeria Ribeiro Alves Martins, 5, 41º, Não eliminado / 980296, Anderson Cesar Da Rocha, 5, 42º, Não eliminado / 983011, Mirian Gomes Gabardo, 5, 43º, Não eliminado / 982814, Eloa Cristina Jesus Borges Silva, 5, 44º, Não eliminado / 984724, Charles Tombolo Santos, 5, 45º, Não eliminado / 985076, Pablo Garcia, 5, 46º, Não eliminado / 987333, Sergio Manoel Marques, 5, 47º, Não eliminado / 983194, Juliana Silva De Lima, 5, 48º, Não eliminado / 983718, Carla Ramos Rebeque, 5, 49º, Não eliminado / 982724, Izadora Lourenco Machado, 5, 50º, Não eliminado / 980381, Lucas Timoteo Moraes, 5, 51º, Não eliminado / 980288, Nathalia Diniz Felipe, 5, 52º, Não eliminado / 983947, Thayna De Jesus Da Silva, 5, 53º, Não eliminado / 985392, Paulo Diogo Fertonani Dos Santos, 5, 54º, Não eliminado / 994317, Axel Fellipe Bispo De Lima, 5, 55º, Não eliminado / 996720, Paola Mayuri Oda, 5, 56º, Não eliminado / 981213, Diego Henrique De Camargo Overixi, 5, 57º, Não eliminado / 992309, Ana Clara Dos Santos Pedro, 5, 58º, Não eliminado / 986859, Kelly Dias Moraes, 3, 59º, Não eliminado / 986827, Vanessa Batista De Moraes, 3, 60º, Não eliminado / 987864, Maycon Vinicius Pereira De Oliveira, 3, 61º, Não eliminado / 988135, Camilly Victoria Da Conceicao, 3, 62º, Não eliminado / 985733, Aline Cristina Da Silva, 1, 63º, Não eliminado / 987204, Marcos Paulo Da Silva, 1, 64º, Não eliminado / 987272, Ederson Iglesia Da Costa, 1, 65º, Não eliminado

554. PR – CIDADE GAUCHA – GERAL

990235, Katia Gionco Martins, 10, 1º, Não eliminado / 995180, Laiza Pereira Da Silva, 7, 2º, Não eliminado / 983111, Gabriela Cardoso Da Silva, 7, 3º, Não eliminado

555. PR – CLEVELANDIA – GERAL

992047, Leovani De Fatima Bortolini, 10, 1º, Classificado / 973938, Francielli Guimaraes Ferreira, 10, 2º, Classificado / 983151, Paulo Alexandre Leite Pavlack, 10, 3º, Classificado / 983221, Natha Henrique Fiorio, 7, 4º, Não eliminado / 991399, Matheus Felipe Pedroso, 7, 5º, Não eliminado / 987359, Dafny Izabel Moraes Flores, 7, 6º, Não eliminado / 987153, Ivania Ap Aparecida Rocha Da Luz, 5, 7º, Não eliminado / 983089, Emily Natalia Pires Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 976256, Felipe Gabriel Pereira, 3, 9º, Não eliminado / 982954, Jean Wojciechowski, 3, 10º, Não eliminado

556. PR – COLOMBO – GERAL

991126, Maria Cristina Borges Da Silva, 10, 1º, Classificado / 999794, Anicleia Maria Ramos De Sousa, 10, 2º, Classificado / 975578, Fernando Pires Caruccio Junior, 10, 3º, Classificado / 977379, Emerson Juarez De Moraes, 10, 4º, Classificado / 985405, Sandra Mari Bomfim, 10, 5º, Classificado / 993796, Eder Ricardo Silva Buccini, 10, 6º, Classificado / 975041, Anderson Moraes Martins, 10, 7º, Classificado / 980447, Shirley De Fatima Pereira De Andrade, 10, 8º, Classificado / 975886, Lusia Pereira Da Silva Faria, 10, 9º, Classificado / 975846, Pietro Karol Moraes Dos Santos, 10, 10º, Classificado / 981414, Glauciane Krauss, 10, 11º, Classificado / 975854, Rosana Aparecida Braga, 10, 12º, Classificado / 975576, Fabiola Regina Awaji Zemke, 10, 13º, Classificado / 977952, Dayane Regina De Oliveira Goncalves, 10, 14º, Classificado / 976963, Amanda Regina Setter Perobelli, 10, 15º, Classificado / 987623, Cesar Marciel Tullio, 10, 16º, Classificado / 995045, Maycon Cesar De Almeida, 10, 17º, Classificado / 994356, Fabiola Chiquito De Castro, 10, 18º, Classificado / 975091, Charles Wesley De Oliveira Cardoso, 10, 19º, Classificado / 977609, Paulo Sergio Brasil, 10, 20º, Classificado / 977123, Ninno Petri Moroni Melnechuky, 10, 21º, Classificado / 991240, Leticia Procek, 10, 22º, Classificado / 977405, Vandievelin Valente Dos Santos, 10, 23º, Classificado / 976912, Albanohaneman Andarade, 10, 24º, Classificado / 975648, Karoline Aparecida De Souza, 10, 25º, Classificado / 995249, Thayna Oliveira Farias, 10, 26º, Classificado / 995105, Georgia Luiza Marchi Carvalho, 10, 27º, Classificado / 986905, Pedro Alcantara De Mello, 7, 28º, Classificado / 993735, Marcelo Jose Valladao De Lima, 7, 29º, Classificado / 985267, Diana Mary Bonfim, 7, 30º, Classificado / 975052, Bernadete Felde De Jesus, 7, 31º, Classificado / 976793, Michely Santos Pinto, 7, 32º, Classificado / 989438, Claudio Cesar Tadeu Garcia, 7, 33º, Classificado / 983008, Rosangela Alves De Lima, 7, 34º, Classificado / 976932, Fabio Martins, 7, 35º, Classificado / 981298, Helen Viviane De Oliveira Rutes Fachinette, 7, 36º, Classificado / 975856, Rui Metzler Gomes, 7, 37º, Classificado / 1011542, Suelen Oliveira De Paula De Lima, 7, 38º, Classificado / 981480, Joao De Jesus, 7, 39º, Classificado / 983642, Cristiane Regina Lubke Maia, 7, 40º, Classificado / 987569, Simone Cristiane Da Silva Barbosa, 7, 41º, Classificado / 994545, Tadeu Shigueharu Nakamura, 7, 42º, Classificado / 994925, Leandro Francisco Dos Santos, 7, 43º, Classificado / 976864, Larissa Rosane Viana, 7, 44º, Classificado / 982514, Felipe Guilherme Ferreira, 7, 45º, Classificado / 975718, Mikaela Cristina Costa Barros, 7, 46º, Classificado / 995546, Natalia Ferreira De Amorim, 7, 47º, Classificado / 976979, Julia De Freitas Santos, 7, 48º, Classificado / 981575, Lucas Dos Santos De Moraes, 7, 49º, Classificado / 1006276, Leonardo D Agostin De Azevedo Sant Ana, 7, 50º, Classificado / 987455, Emanoelle Cristine Pedroso, 7, 51º, Classificado / 994721, Josue Martins Dos Santos, 7, 52º, Classificado / 993644, Felipe Rodrigues Garcia, 7, 53º, Classificado / 981831, Rhua Cesar Cristovao, 7, 54º, Não eliminado / 987566, Lidia Paluch, 5, 55º, Não eliminado / 990576, Marilete Lopes, 5, 56º, Não eliminado / 975678, Marcio Alves Barboza, 5, 57º, Não eliminado / 992508, Paulo Jorge Pereira Machado, 5, 58º, Não eliminado / 977281, Aurea Alves De Lira, 5, 59º, Não eliminado / 980697, Luiz Tavares De Moura Filho, 5, 60º, Não eliminado / 988376, Carlos Dos Santos Batista, 5, 61º, Não eliminado / 980193, Solange Aparecida Silva Bonfim, 5, 62º, Não eliminado / 983830, Natalina De Fatima Ribeiro Margreiter, 5, 63º, Não eliminado / 976788, Walter Fernando Borchardt Junior, 5, 64º, Não eliminado / 974988, Celia Regina Dos Anjos, 5, 65º, Não eliminado / 977052, Vanderlene Aparecida Marques, 5, 66º, Não eliminado / 975605, Jair Da Silva, 5, 67º, Não eliminado / 976352, Maria Angelica Magalhaes Borges, 5, 68º, Não eliminado / 976697, Valdenice Ferreira Dos Santos, 5, 69º, Não eliminado / 975065, Calcida Henrique Rueles, 5, 70º, Não eliminado / 975852, Regina De Mattos, 5, 71º, Não eliminado / 1000431, Pamela Souto Cavalheiro Da Silva, 5, 72º, Não eliminado / 977437, Maria Zeni Dos Santos, 5, 73º, Não eliminado / 987295, Claudemir Cesar Da Silva, 5, 74º, Não eliminado / 990352, Marli De Fatima Da Costa, 5, 75º, Não eliminado / 978939, Raquel Aparecida Bandeira De Miranda, 5, 76º, Não eliminado / 978945, Marta Aparecida Ferreira, 5, 77º, Não eliminado / 975004, Adriane Aparecida Lopes, 5, 78º, Não eliminado / 983764, Ana Claudia D Eoliveia, 5, 79º, Não eliminado / 994790, Zildo Luiz Ramos, 5, 80º, Não eliminado / 975702, Michele Ribeiro Da Costa, 5, 81º, Não eliminado / 989633, Jose Carlos Bergamini, 5, 82º, Não eliminado / 975620, Josiane Cristina Andrade Da Silva, 5, 83º, Não eliminado / 982296, Elizangela Calistro Moraes Da Silva, 5, 84º, Não eliminado / 975859, Suzana Aparecida Braga, 5, 85º, Não eliminado / 983364, Vania Silva De Souza, 5, 86º, Não eliminado / 977688, Evandro Sprada, 5, 87º, Não eliminado / 975229, Dirlene Ribeiro Dos Santos, 5, 88º, Não eliminado / 982208, Jefferson Ramos, 5, 89º, Não eliminado / 975850, Raquel Da Silva, 5, 90º, Não eliminado / 988282, Christian Candido Ferreira De Campos, 5, 91º, Não eliminado / 975675, Marcia Verner, 5, 92º, Não eliminado / 990660, Micheline Cristina Dos Santos Nascimento Bezerra, 5, 93º, Não eliminado / 975594, Gisele Correa Da Costa Martins, 5, 94º, Não eliminado / 975106, Cristiane Santiago, 5, 95º, Não eliminado / 975919, Kelly Cristina Ribas, 5, 96º, Não eliminado / 975097, Cleuber Ambrozio De Alcantara, 5, 97º, Não eliminado / 975104, Cristiane De Fatima Lemes, 5, 98º, Não eliminado / 991705, Neri Rodrigues Da Silva, 5, 99º, Não eliminado / 977117, Raquel Tartari Lima, 5, 100º, Não eliminado / 991375, Ana Maria Dos Reis Goncalves, 5, 101º, Não eliminado / 975686, Marcos Roberto De Oliveira, 5, 102º, Não eliminado / 975110, Cristina Candido Rita, 5, 103º, Não eliminado / 975839, Patricia Dos Santos Machado Da Silva, 5, 104º, Não eliminado / 975565, Eliziane Grummt, 5, 105º, Não eliminado / 993396, Juliano Penteado, 5, 106º, Não eliminado / 989149, Viviane Regieli Ravaneli, 5, 107º, Não eliminado / 975215, Debora Cristiane Soares Turok De Araujo, 5, 108º, Não eliminado / 1003189, Erick Rodrigues De Andrade, 5, 109º, Não eliminado / 987888, Fernanda Santos Souza, 5, 110º, Não eliminado / 982581, Lucimara Da Aparecida Ramos Martins, 5, 111º, Não eliminado / 975034, Andressa Brito De Oliveira, 5, 112º, Não eliminado / 986406, Fabiana De Jesus Fagundes Barboza, 5, 113º, Não eliminado / 983674, Daiane Barros Da Silva Moura, 5, 114º, Não eliminado / 975644, Karina Aparecida De Paula, 5, 115º, Não eliminado / 981557, Luzia De Jesus De Paula, 5, 116º, Não eliminado / 980360, Leticia Do Nascimento, 5, 117º, Não eliminado / 975933, Elen Regina Ribas, 5, 118º, Não eliminado / 977888, Maria Libania De Carvalho Neta Dos Anjos, 5, 119º, Não eliminado / 975015, Ana Paula Falcao, 5, 120º, Não eliminado / 975840, Patricia Valeria Silva Dos Santos, 5, 121º, Não eliminado / 976726, Vanderli Dos Santos Januario, 5, 122º, Não eliminado / 987499, Cleberson Cleiton Carvalho Castro, 5, 123º, Não eliminado / 975069, Camila Araujo Pereira Mariano, 5, 124º, Não eliminado / 975615, Jessica Eduarda Do Nascimento Azelman, 5, 125º, Não eliminado / 977852, Fernando Nascimento De Arruda, 5, 126º, Não eliminado / 977133, Janaina Guyss Macedo, 5, 127º, Não eliminado / 975712, Michele Santos De Jesus, 5, 128º, Não eliminado / 988668, Estefane Pereira De Almeida, 5, 129º, Não eliminado / 975085, Carolina Lopes, 5, 130º, Não eliminado / 980758, Eliziane Rosher, 5, 131º, Não eliminado / 975076, Camila Cristina Pochapski De Oliveira, 5, 132º, Não eliminado / 990726, Amanda Karoliny Tavares Da Silva, 5, 133º, Não eliminado / 975838, Paola Cristiane Dos Reis Rodrigues, 5, 134º, Não eliminado / 990666, Mayara De Fatima Dos Santos, 5, 135º, Não eliminado / 975860, Suzana Stefanski Kava, 5, 136º, Não eliminado / 975061, Bruno Benedito Da Silva, 5, 137º, Não eliminado / 994867, Fernando De Paulo Angelo Barbosa, 5, 138º, Não eliminado / 1015832, Rafaele Mamedes Martins, 5, 139º, Não eliminado / 992247, Igor Henrique Dos Santos, 5, 140º, Não eliminado / 999882, Franciana Fatima Fagundes, 5, 141º, Não eliminado / 981740, Gabriely De Brito Marques, 5, 142º, Não eliminado / 983557, Milene Karolline Silva Colere, 5, 143º, Não eliminado / 985418, Fernanda Milheiro Da Silva, 5, 144º, Não eliminado / 980826, Izabella Fernanda Bartoski Do Nascimento, 5, 145º, Não eliminado / 975921, Vitoria Batista Dos Santos, 5, 146º, Não eliminado / 977208, Steffanie Do Santos Walker, 5, 147º, Não eliminado / 975622, Junior Augusto Da Silva Lopes, 5, 148º, Não eliminado / 981966, Raul Lima De Araujo, 5, 149º, Não eliminado / 975057, Bruna De Oliveira Santos, 5, 150º, Não eliminado / 975857, Ruth Elisama Oliveira, 5, 151º, Não eliminado / 988134, Emily Da Silva Glogovski, 5, 152º, Não eliminado / 991497, Mariana Dos Reis De Ramos, 5, 153º, Não eliminado / 995182, Natanael Ferreira Goncalves De Amorim, 5, 154º, Não eliminado / 986478, Evelin Amorin Christ, 5, 155º, Não eliminado / 980208, Agata De Souza Menegotto, 5, 156º, Não eliminado / 976297, Luana Mel Maciel Vieira, 5, 157º, Não eliminado / 975690, Mariah Eduarda Barbosa Dos Santos, 5, 158º, Não eliminado / 982642, Douglas Renan De Souza, 5, 159º, Não eliminado / 982246, Sergio Camara De Sousa, 5, 160º, Não eliminado / 988190, Lucas Barbosa De Lima, 5, 161º, Não eliminado / 975837, Pablo Henrique Felde De Jesus Macedo, 5, 162º, Não eliminado / 991028, Luizileno Dos Santos, 3, 163º, Não eliminado / 982569, Sandra Perpetua Da Rosa Coimbra, 3, 164º, Não eliminado / 977605, Andressa Nogueira Da Silva De Abreu, 3, 165º, Não eliminado / 995235, Saiara De Lima, 3, 166º, Não eliminado / 994190, Gabriel Valladao De Lima, 3, 167º, Não eliminado / 977001, Nicoly Moraes Polachi Ferreira, 3, 168º, Não eliminado / 977482, Ana Leticia Almeida Lima, 3, 169º, Não eliminado / 992907, Sabrina Cassia Bento Mateus, 3, 170º, Não eliminado / 994178, Lucienni Dos Santos De Jesus, 3, 171º, Não eliminado / 1016680, Gustavo De Oliveira Dos Anjos, 3, 172º, Não eliminado / 981972, Claryssa Kethelyn Pereira Batista, 3, 173º, Não eliminado / 975858, Sirley De Fatima Badillo Rodrigues De Moura, 1, 174º, Não eliminado / 975609, Jefferson Claudio Pinto, 1, 175º, Não eliminado / 976096, Jacqueline Figueiro, 1, 176º, Não eliminado / 981662, Salete Souza Dama, 1, 177º, Não eliminado / 976413, Wagner Soares Monteiro, 1, 178º, Não eliminado / 975571, Emmanuelle Ribas Bettinardi, 1, 179º, Não eliminado / 981260, Dagmar Montanha Dos Santos, 1, 180º, Não eliminado / 980866, Zeli Lourenco Martins, 1, 181º, Não eliminado / 980801, Everson Zucco, 1, 182º, Não eliminado / 975669, Leyane Santos Ruela, 1, 183º, Não eliminado / 975683, Marcos Ikematsu Filho, 1, 184º, Não eliminado / 979019, Geovanna Rodrigues, 1, 185º, Não eliminado / 983132, Ivana Raquel Montiel Martins, 1, 186º, Não eliminado / 995744, Victor Hugo Yassuda, 1, 187º, Não eliminado

557. PR – CORBELIA – GERAL

1016309, Samuel Meira Cardoso, 10, 1º, Classificado / 1016306, Edenir De Lima Cardoso, 10, 2º, Classificado / 1016299, Maria Ivone Da Silva, 7, 3º, Classificado / 1016312, Gabriel De Lima Cardoso, 7, 4º, Classificado / 1016302, Ivonete Machao, 5, 5º, Classificado / 1016307, Regiani Ribeiro, 5, 6º, Classificado / 1016314, Marcos Apolinario Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1016297, Jheniffer Iolanda Enge Viturino, 5, 8º, Não eliminado / 1016315, Rafael Fernandes De Souza, 5, 9º, Não eliminado / 1016311, Lauany Freitas Menezes, 5, 10º, Não eliminado

558. PR – CORONEL DOMINGOS SOARES – GERAL

973787, Lucas Daniel Fernandes Da Rosa, 7, 1º, Classificado / 998918, Mirela Elizio Herman, 7, 2º, Classificado / 973580, Karoline Martins Maciel, 5, 3º, Não eliminado

559. PR – CRUZMALTINA – GERAL

981962, Marinei Zilioto, 5, 1º, Não eliminado

560. PR – CURITIBA II

1002529, Nair Martins Do Amaral, 10, 1º, Classificado / 1004331, Benedito Bacelar De Siqueira, 10, 2º, Classificado / 991814, Carlos Ronoski, 10, 3º, Classificado / 995825, Jair Evangelista Do Amaral, 10, 4º, Classificado / 1000506, Yvelise Goncalves Bertoldi, 10, 5º, Classificado / 982831, Carlos Alberto Machao, 10, 6º, Classificado / 995072, Luiz Facundo Do Valle Netto, 10, 7º, Classificado / 974224, Ines Maria Maschio, 10, 8º, Classificado / 1003026, Vera Lucia Campreghir, 10, 9º, Classificado / 1011959, Mauro Cesar Lopezak, 10, 10º, Classificado / 1006584, Luiz Fernando Cachoeira, 10, 11º, Classificado / 984843, Hiran Brandalize, 10, 12º, Classificado / 984876, Saulo Santos Kaneko, 10, 13º, Classificado / 1000749, Geni Aparecida Minanno De Souza, 10, 14º, Classificado / 1000356, Eloisa Elena Costa Imbelloni, 10, 15º, Classificado / 978244, Denise Mara De Andrade, 10, 16º, Classificado / 994823, Janete Lucia Conci, 10, 17º, Classificado / 1000817, Marcos Elisio Leite Werner, 10, 18º, Classificado / 1002016, Eriberto Machado, 10, 19º, Classificado / 979311, Marcia Regina Alves Cleto Millani, 10, 20º, Classificado / 991753, Edmilson Barbosa Da Cunha, 10, 21º, Classificado / 1000441, William Salomao Eastwood, 10, 22º, Classificado / 990237, Murilo Holzmann Meister, 10, 23º, Classificado / 1008795, Edna Suely Souza Da Costa, 10, 24º, Classificado / 1002968, Maria Eugenia Tavares Inacio, 10, 25º, Classificado / 993454, Claudio Marchioro, 10, 26º, Classificado / 999588, Stella Maris Alves Monteiro, 10, 27º, Classificado / 977475, Maria Terezinha Damas Amandio, 10, 28º, Classificado / 978579, Mario Jorge Adamowicz, 10, 29º, Classificado / 988070, Marco Aurelio Rossi, 10, 30º, Classificado / 988736, Vera Motta Santos, 10, 31º, Classificado / 983117, Mauricio Dos Santos Marques, 10, 32º, Classificado / 1006621, Thais Abdala De Farias, 10, 33º, Classificado / 982708, Paula Richesso, 10, 34º, Classificado / 974486, Eliane Anderson Carneiro, 10, 35º, Classificado / 1003548, Munira Lugarini, 10, 36º, Classificado / 985915, Rodrigo Palermo, 10, 37º, Classificado / 995485, Leandro Augusto Achcar Malheiros, 10, 38º, Classificado / 996033, Roberto Jose Paz Dominguez, 10, 39º, Classificado / 992583, Jose Roberto Duarte Rittes Filho, 10, 40º, Classificado / 999854, Daniel Marcelo Rosales, 10, 41º, Classificado / 985768, Marcelo Galliano, 10, 42º, Classificado / 989752, Ozeni Alves De Lima, 10, 43º, Classificado / 1002979, Elys Regina Andretta, 10, 44º, Classificado / 993118, Glaucio Tulio Guimaraes, 10, 45º, Classificado / 984862, Marco Antonio Ferreira Dos Santos, 10, 46º, Classificado / 983809, Andreia Savaris, 10, 47º, Classificado / 998861, Eli De Souza Malena, 10, 48º, Classificado / 998983, Carmem Lucia Silva Santos, 10, 49º, Classificado / 975490, Leila Aparecida Ferreira Barros, 10, 50º, Classificado / 1001346, Sonia Regina Guedes Alves, 10, 51º, Não eliminado / 989950, Ivanice Ramos Dos Santos, 10, 52º, Não eliminado / 1004219, Nelson Hubner, 10, 53º, Não eliminado / 978772, Pierre Luciano Gomes Da Silva, 10, 54º, Não eliminado / 1006321, Darrison Thomaz Mendes, 10, 55º, Não eliminado / 996283, Maria Antonia Rutili Generoso, 10, 56º, Não eliminado / 1006234, Denise Da Costa De Rosa, 10, 57º, Não eliminado / 983880, Rosani Do Rocio Dos Santos Arruda, 10, 58º, Não eliminado / 985749, Adirlei Martins Dambroski, 10, 59º, Não eliminado / 1001221, Aguinaldo Martinuci, 10, 60º, Não eliminado / 989222, Amarilda Aparecida Da Luz Pereira, 10, 61º, Não eliminado / 985431, Clediney Jose Dos Santos, 10, 62º, Não eliminado / 1002425, Jose Carolos Dos Santos, 10, 63º, Não eliminado / 991431, Marcos Alves De Oliveira, 10, 64º, Não eliminado / 977833, Dazilma Cordeiro Machado De Deus, 10, 65º, Não eliminado / 993626, Noemi Barbosa Da Silva, 10, 66º, Não eliminado / 981649, Ailton Gomes Fernandes Maia, 10, 67º, Não eliminado / 982309, Carlo Alexandre Dutra Alves, 10, 68º, Não eliminado / 1006215, Cintia Da Silva Rossi, 10, 69º, Não eliminado / 1002197, Cintia Izabel Hreczkiu, 10, 70º, Não eliminado / 990931, Lizandra Brum Furhmann Liz, 10, 71º, Não eliminado / 989336, Ana Cristina Moromizato Dos Santos, 10, 72º, Não eliminado / 983397, Lailson Da Cruz, 10, 73º, Não eliminado / 1000748, Nelson Luiz Pereira, 10, 74º, Não eliminado / 978971, Lindomar Da Silva Jardim, 10, 75º, Não eliminado / 1002845, Katia Cristina Santos De Carvalho, 10, 76º, Não eliminado / 983262, Adriana Regina Dotto, 10, 77º, Não eliminado / 993523, Emerson Bernardes, 10, 78º, Não eliminado / 982213, Mirian Furtado Brasilio, 10, 79º, Não eliminado / 1003136, Noeli Ramos Dos Santos, 10, 80º, Não eliminado / 1003420, Fabio Adriano Cunha, 10, 81º, Não eliminado / 988578, Madalena De Oliveira, 10, 82º, Não eliminado / 989379, Luciana Guerra Pereira, 10, 83º, Não eliminado / 1005024, Patricia Tiemi Sakamoto, 10, 84º, Não eliminado / 1005490, Rodrigo Ferreira Dolense Vasco, 10, 85º, Não eliminado / 998991, Sirlei Adelaide De Andrade, 10, 86º, Não eliminado / 994382, Gisele Soares De Oliveira Yokoyama, 10, 87º, Não eliminado / 995315, Eliana Cristina Zandeli Olivetto, 10, 88º, Não eliminado / 1012041, Adriana Aristimunha Sabarros, 10, 89º, Não eliminado / 999074, Daniel Richartz Benke, 10, 90º, Não eliminado / 1003214, Nelson Eduardo Liberal Pereira, 10, 91º, Não eliminado / 1000535, Laertes Antunes Junior, 10, 92º, Não eliminado / 999362, Tatiane Franca Rosa De Carvalho, 10, 93º, Não eliminado / 1004935, Leida Maria Kazmierczak, 10, 94º, Não eliminado / 978445, Alessandra Manez Kerber, 10, 95º, Não eliminado / 978254, Patricia Miranda Rocha Da Silva, 10, 96º, Não eliminado / 982385, Kelly Rodrigues Leite Martins, 10, 97º, Não eliminado / 1000623, Solange De Oliveira Dos Santos, 10, 98º, Não eliminado / 989434, Anderson Gurski, 10, 99º, Não eliminado / 1003525, Fernanda Boeira Giordano, 10, 100º, Não eliminado / 975227, Jucileia De Cristo, 10, 101º, Não eliminado / 1000428, Priscilla Martins Cunha Antunes, 10, 102º, Não eliminado / 1006120, Juliana Simao, 10, 103º, Não eliminado / 1005116, Lizane Sabec, 10, 104º, Não eliminado / 1008636, Vanessa Guerios Vaz, 10, 105º, Não eliminado / 983702, Igor Dimitri Balbimot Ribrico, 10, 106º, Não eliminado / 1004339, Alessandra Joanilda Alves Dos Santospadilha, 10, 107º, Não eliminado / 1004604, Silvana De Oliveira Sitarz, 10, 108º, Não eliminado / 990056, Richard Rodrigues, 10, 109º, Não eliminado / 983924, Andre Luiz De Azevedo Martins, 10, 110º, Não eliminado / 988919, Alessandra Da Cruz Escripka, 10, 111º, Não eliminado / 984673, Grazielly Mora Basaglia, 10, 112º, Não eliminado / 989152, Rebeca Correa De Souza, 10, 113º, Não eliminado / 989639, Ligia Maria Cintra, 10, 114º, Não eliminado / 997462, Charlie Kovalski, 10, 115º, Não eliminado / 984098, Kelly Da Rocha Pires, 10, 116º, Não eliminado / 1005280, Dayane Saldivar Cardoso De Lima Fernandes, 10, 117º, Não eliminado / 1011794, Julia Barbosa De Castro, 10, 118º, Não eliminado / 994150, Patricia Bizarro, 10, 119º, Não eliminado / 1001459, Leandro Stringari, 10, 120º, Não eliminado / 979291, Juliano Lange, 10, 121º, Não eliminado / 1004370, Elson Artur De Araujo, 10, 122º, Não eliminado / 983603, Maria Cristina Araujo Picanco, 10, 123º, Não eliminado / 1002515, Edison Heochio Morikava Junior, 10, 124º, Não eliminado / 1004260, Diego Bozza Giovannoni, 10, 125º, Não eliminado / 984195, Tatiane Monteiro Da Silva, 10, 126º, Não eliminado / 993350, David Da Silva Garais, 10, 127º, Não eliminado / 994967, Marina Rezende Granzoto, 10, 128º, Não eliminado / 978904, Gustavo Da Rocha Sugamosto, 10, 129º, Não eliminado / 1002642, Roger Sansana Gallotti, 10, 130º, Não eliminado / 978752, Valdineia Cristina De Oliveira, 10, 131º, Não eliminado / 1005305, Fernanda Trevisan Melfi Vessoni, 10, 132º, Não eliminado / 989836, Dieggo Camargo De Moraes, 10, 133º, Não eliminado / 983197, Hemily Sabrine Costa, 10, 134º, Não eliminado / 984645, Jose Antonio Firmino Lopes Da Silva, 10, 135º, Não eliminado / 989804, Andriws Martins Miranda, 10, 136º, Não eliminado / 1002061, Gilmara Felismino Rocha, 10, 137º, Não eliminado / 1002369, Felipe Lacerda Oias, 10, 138º, Não eliminado / 989527, Yussef El Amim, 10, 139º, Não eliminado / 982455, Rachel Pereira Ramos, 10, 140º, Não eliminado / 988804, Andre Montanha Fontanelli, 10, 141º, Não eliminado / 991805, Joao Vitor Fontanelli Santos, 10, 142º, Não eliminado / 1004562, Naiane Mendes Maranhao, 10, 143º, Não eliminado / 975235, Juliana Perussi, 10, 144º, Não eliminado / 1003859, Maricele Tieko Tomonaga, 10, 145º, Não eliminado / 999682, Sara Michelon Ribeiro, 10, 146º, Não eliminado / 990559, Mariana Roza De Abrel, 10, 147º, Não eliminado / 994714, Luiz Rafael Matias Lepchak, 10, 148º, Não eliminado / 993122, Thais Souza Leitao, 10, 149º, Não eliminado / 1003595, Harianne Do Rocio Rodrigues Pepplow, 10, 150º, Não eliminado / 1003095, Enoina Araujo Caribe, 10, 151º, Não eliminado / 1001710, Maria Julia Barquette Silva, 10, 152º, Não eliminado / 1001861, Jadite Oliveira Bento, 10, 153º, Não eliminado / 993291, Janaina Bandeira Fernandes, 10, 154º, Não eliminado / 990449, Alan Kornin, 10, 155º, Não eliminado / 1001999, Jose Eduardo Oliveira Boffete, 10, 156º, Não eliminado / 1011895, Anderson Dalpra Rosa, 10, 157º, Não eliminado / 989475, Klinsmman Da Silva Serra, 10, 158º, Não eliminado / 985222, Geniquelen Reis De Oliveira, 10, 159º, Não eliminado / 985886, Vanessa De Quadros Barbosa Lima, 10, 160º, Não eliminado / 1006332, Raquel Vizzotto De Menezes, 10, 161º, Não eliminado / 1004779, Luiz Henrique Bezerra, 10, 162º, Não eliminado / 981206, Nereu Chimicoviak Amorim, 10, 163º, Não eliminado / 1004006, Augusto Sala Bon, 10, 164º, Não eliminado / 975202, Jean Michel Piccoli Poplade, 10, 165º, Não eliminado / 988762, Karen Kristine Nunes Cavalheiro, 10, 166º, Não eliminado / 990756, Renato Correa De Moura Rezende, 10, 167º, Não eliminado / 984653, Felipe Pinto Barros, 10, 168º, Não eliminado / 989681, Amanda Viola Fontinha, 10, 169º, Não eliminado / 1009207, Tamara Oliveira Silva, 10, 170º, Não eliminado / 999149, Stephanie Andressa De Oliveira, 10, 171º, Não eliminado / 1004382, Juliana Regina Esteves Marcante, 10, 172º, Não eliminado / 1002776, Guilherme Nunes Polli, 10, 173º, Não eliminado / 991308, Thiago Aparecido Gregorio De Sa, 10, 174º, Não eliminado / 981066, Emanuele Naiara Quadros, 10, 175º, Não eliminado / 1006026, Anderson Juliano De Souza, 10, 176º, Não eliminado / 997235, Carlos Eduardo Cezne Centenario, 10, 177º, Não eliminado / 987934, Belmiro Dos Santos Fernandes, 10, 178º, Não eliminado / 998953, Andre Quadros Soero Da Luz, 10, 179º, Não eliminado / 989327, Carlos Andre Do Amarel, 10, 180º, Não eliminado / 1000173, Carlos Rodrigues Ramos, 10, 181º, Não eliminado / 1006535, Lucas Tamanini Camargo, 10, 182º, Não eliminado / 1005355, Carlos Augusto De Sa Ribas Santos, 10, 183º, Não eliminado / 1011679, Larissa Da Silveira Almeida, 10, 184º, Não eliminado / 985102, Daniela Frazon, 10, 185º, Não eliminado / 988107, Thais Hackemberg Saldanha, 10, 186º, Não eliminado / 976541, Eloni Fabiani, 10, 187º, Não eliminado / 994653, Ingrid Fhadine Hartmann Gonzales, 10, 188º, Não eliminado / 987790, Jonata Dos Santos Conceicao, 10, 189º, Não eliminado / 1004168, Phelipe Mateus Fleiter, 10, 190º, Não eliminado / 981254, Omar Eron Guiarzi Dal Posso, 10, 191º, Não eliminado / 1005050, Vinicius Hirafuji, 10, 192º, Não eliminado / 984674, Alexandre Rolim Chyczy Bruno, 10, 193º, Não eliminado / 981997, Tamires Gomes De Araujo, 10, 194º, Não eliminado / 1012468, Ingrid Barbosa Silva De Lima Aguiar, 10, 195º, Não eliminado / 1004862, Paula Harumi Kanno, 10, 196º, Não eliminado / 992754, Irineu Izidio Budek, 10, 197º, Não eliminado / 1011661, Anna Lucia Oliveira Santos Silva, 10, 198º, Não eliminado / 1000041, Anna Laucia Olivera Santos Silva, 10, 199º, Não eliminado / 991223, Adria Souza Dos Reis, 10, 200º, Não eliminado / 1003913, Luiz Gustavo Dos Santos Lima, 10, 201º, Não eliminado / 975219, Jonathan William Fortes Da Costa, 10, 202º, Não eliminado / 991058, Luci A Guerra Truisan, 10, 203º, Não eliminado / 1002419, Ana Paula Godoy, 10, 204º, Não eliminado / 1004298, Catherine Cardoso Ribas, 10, 205º, Não eliminado / 996534, Giovane Helder De Lara Pereira, 10, 206º, Não eliminado / 980625, Joao Paulo Tavares De Oliveira, 10, 207º, Não eliminado / 985976, Amanda De Fatima Regnel, 10, 208º, Não eliminado / 994199, Matheus Podgursk Nascimento Da Rocha, 10, 209º, Não eliminado / 977959, Vitor Augusto Vatzfeld De Castro Feitosa, 10, 210º, Não eliminado / 1000100, Thayse Maria Franca Elias, 10, 211º, Não eliminado / 994724, Gabrielle Fernandes Campos, 10, 212º, Não eliminado / 988669, Maria Teresa Ferreira Lima De Almeida, 10, 213º, Não eliminado / 996032, Luiza Araujo De Sa Ribeiro Silva, 10, 214º, Não eliminado / 984536, Joao Vitor Loyola Ferreira, 10, 215º, Não eliminado / 978329, Lucas Gabriel Goncalves Alves, 10, 216º, Não eliminado / 978003, Shaieny Yuki Matsuno Da Silva, 10, 217º, Não eliminado / 1003879, Cardine Mafioletti, 10, 218º, Não eliminado / 984558, Jacqueline De Andrade, 10, 219º, Não eliminado / 981778, Katya Da Rocha Pires, 10, 220º, Não eliminado / 1003740, Rita De Cassia Vicente, 10, 221º, Não eliminado / 985118, Jorge Jose Wischral Neto, 7, 222º, Não eliminado / 1004251, Marcio Devoglio, 7, 223º, Não eliminado / 1000964, Ernani Arraes Sobrinho, 7, 224º, Não eliminado / 983390, Maria Pia Casalvieri, 7, 225º, Não eliminado / 979306, Antonio Carlos Silva Walger, 7, 226º, Não eliminado / 984102, Izaira Aparecida De Oliveira, 7, 227º, Não eliminado / 982034, Marilia Goncalves Ferreira, 7, 228º, Não eliminado / 994497, Goiase Rosales, 7, 229º, Não eliminado / 1000977, Marcelo Alexandre De Souza, 7, 230º, Não eliminado / 991376, Robson Martins Fernandes De Noronha, 7, 231º, Não eliminado / 1006056, Aluisio De Paula Silva Filho, 7, 232º, Não eliminado / 983847, Abel Andrade, 7, 233º, Não eliminado / 1000691, Euclides Grigonis Da Silva, 7, 234º, Não eliminado / 1001666, Niva Rodrigues Bertoli Pimentel, 7, 235º, Não eliminado / 1002958, Nilzines De Lima, 7, 236º, Não eliminado / 989029, Nelci Teresinha Portella, 7, 237º, Não eliminado / 1000699, Taurino Canteiro Ojeda, 7, 238º, Não eliminado / 985783, Jefferson Francisco Franca Maciel, 7, 239º, Não eliminado / 1002205, Georgia De Souza Ananias Pires, 7, 240º, Não eliminado / 976736, Marcelo Roberto Hofstein Ferreira, 7, 241º, Não eliminado / 1002472, Judith Da Aparecida Schunski, 7, 242º, Não eliminado / 976346, Lucilene De Campos, 7, 243º, Não eliminado / 1004619, Angela Maria Novaes, 7, 244º, Não eliminado / 1003539, Marcelo Sobstoshi, 7, 245º, Não eliminado / 994394, Mariana Da Goncalves Martins, 7, 246º, Não eliminado / 994580, Marcos Antonio Goncalves, 7, 247º, Não eliminado / 999361, Carla Vanessa Silva, 7, 248º, Não eliminado / 1006513, Maria De Fatima De Oliveira, 7, 249º, Não eliminado / 999660, Vaneli Chaves Marciano, 7, 250º, Não eliminado / 1006249, Simone Susla Diniz, 7, 251º, Não eliminado / 1001787, Anderson Luis Vuicik, 7, 252º, Não eliminado / 1000043, Hilana Eugenia Da Silva Lima, 7, 253º, Não eliminado / 1001482, Heitor Julian Carvalho, 7, 254º, Não eliminado / 1005664, Ana Paula Pedroso Dos Santos, 7, 255º, Não eliminado / 994448, Nelci Garcia, 7, 256º, Não eliminado / 984315, Maria Schuanne Ferreira De Souza, 7, 257º, Não eliminado / 990799, Renilda Da Silva Sousa Rocha, 7, 258º, Não eliminado / 978504, Karim Michelle De Andrade, 7, 259º, Não eliminado / 1005817, Erica Ferreira Da Silva, 7, 260º, Não eliminado / 990928, Dayana Bottin Araujo Lobo, 7, 261º, Não eliminado / 1005101, Dayyan Maquehue, 7, 262º, Não eliminado / 985665, Priscilla Mendes Magalhaes, 7, 263º, Não eliminado / 981317, Rodrigo Schubert Cardoso, 7, 264º, Não eliminado / 984973, Ariana Pereira Lechuk, 7, 265º, Não eliminado / 1001922, Juliana Tacida De Campos Lima, 7, 266º, Não eliminado / 1009585, Pamela Cristina Da Silva, 7, 267º, Não eliminado / 1000284, Carla Adriana Colleti, 7, 268º, Não eliminado / 984288, Thiago Lesiniakowski, 7, 269º, Não eliminado / 983284, Elisiane De Siqueira De Paiva, 7, 270º, Não eliminado / 982395, Anderson Mendes Souza, 7, 271º, Não eliminado / 994859, Giuliano Cortiano Gheur, 7, 272º, Não eliminado / 1011644, Giuliano Cortiano Gheur, 7, 273º, Não eliminado / 1009323, Dafne Taiana Guerra, 7, 274º, Não eliminado / 993833, Luiz Fernando De Souza Baumel, 7, 275º, Não eliminado / 975245, Keiti Keroline Machado De Miranda, 7, 276º, Não eliminado / 985763, Nadiesda Avalos Huf, 7, 277º, Não eliminado / 985548, Joao Daniel Ravedutti Marques, 7, 278º, Não eliminado / 987246, Andreas Grase, 7, 279º, Não eliminado / 1002057, Barbara Schunski Wojcik, 7, 280º, Não eliminado / 1001306, Wenndel Garcia Guimaraes, 7, 281º, Não eliminado / 1004990, Roberto Malcher De Barros, 7, 282º, Não eliminado / 995524, Jonatan De Oliveira Alberto, 7, 283º, Não eliminado / 1003161, Clarita Cumi F Rezende Souza, 7, 284º, Não eliminado / 1005546, Luiz Gustavo Alves, 7, 285º, Não eliminado / 982789, Expedito Andrade De Carvalho Neto Ferreira, 7, 286º, Não eliminado / 1005138, Jessica Karoline Ficagna, 7, 287º, Não eliminado / 984400, Jackson Luis Da Costa Vaz, 7, 288º, Não eliminado / 1002774, Ingrid Cerqueira Bonfim, 7, 289º, Não eliminado / 1002961, Ketlyn Batista, 7, 290º, Não eliminado / 989591, Andrieli Paes Da Conceicao, 7, 291º, Não eliminado / 989010, Leticia De Paula Dias, 7, 292º, Não eliminado / 1003877, Leonardo Belli Ribeiro, 7, 293º, Não eliminado / 1008582, Bianca Marques De Melo, 7, 294º, Não eliminado / 1005843, Marcelo Ribeiro Silva, 7, 295º, Não eliminado / 1002549, Luiz Henrique De Oliveira Barroco, 7, 296º, Não eliminado / 983698, Taynara Marques Da Silva, 7, 297º, Não eliminado / 983812, Bianca Maia De Siqueira, 7, 298º, Não eliminado / 991551, Tailandia Jardim Pessoa, 7, 299º, Não eliminado / 1000458, Leonardo Della Giacoma Cortes, 7, 300º, Não eliminado / 1005591, Samuel Pelizzari Pinto, 7, 301º, Não eliminado / 983033, Kaue Fernandes, 7, 302º, Não eliminado / 996490, Vitor Bueno Barbosa, 7, 303º, Não eliminado / 978839, Miguel Gomes De Almeida, 7, 304º, Não eliminado / 980236, Flavia Cristina Franco Ormianin, 7, 305º, Não eliminado / 1009470, Phelipe Francisco Lourenco, 7, 306º, Não eliminado / 1000822, Felipe Berlesi Klein, 7, 307º, Não eliminado / 1005292, Tainara Luzia Schneider Fortes, 7, 308º, Não eliminado / 989465, Felipe Schmidt, 7, 309º, Não eliminado / 991105, Luis Henrique Lis Barbosa, 7, 310º, Não eliminado / 1000672, Leticia Gzebieluka, 7, 311º, Não eliminado / 1001025, Patricia Costa, 7, 312º, Não eliminado / 992312, Carolina Maria Mares Antonio Neumann, 7, 313º, Não eliminado / 983655, Gabriel Crestoni De Souza, 7, 314º, Não eliminado / 976215, Luan Da Silva Gomes, 7, 315º, Não eliminado / 1005390, Fernanda Yumi Takemoto, 7, 316º, Não eliminado / 1001994, Gian Luca Careluk Octaviano, 7, 317º, Não eliminado / 983358, Felipe Floury De Oliveira Malorgio, 7, 318º, Não eliminado / 993874, Joshua Porrat Reiner, 7, 319º, Não eliminado / 991190, Henrique Doring Ignaszuesk, 7, 320º, Não eliminado / 1001951, Ketlin Marques Nichak, 7, 321º, Não eliminado / 982586, Vanessa Cristina De Azevedo Pedro, 7, 322º, Não eliminado / 1004479, Dimas Vinicius Da Cruz Souza, 7, 323º, Não eliminado / 991674, Natalia Macedo Duarte, 7, 324º, Não eliminado / 1005915, Maria Eduarda Pedroso Dos Santos, 7, 325º, Não eliminado / 1003104, Jessica Leticia Juk Galdino, 7, 326º, Não eliminado / 1002617, Rafael Wasilewsa De Melo, 7, 327º, Não eliminado / 1004448, Tobias Naim Moreira Fernandes Chagas, 7, 328º, Não eliminado / 1000045, Helbert Neubauer Quadros, 7, 329º, Não eliminado / 995234, Demetrio Devoyno Arraes, 7, 330º, Não eliminado / 994136, Arthur Mucciatto Fernandes Souza, 7, 331º, Não eliminado / 987730, Cassiana Sare Maciel, 7, 332º, Não eliminado / 994424, Alison Dos Santos Castro, 7, 333º, Não eliminado / 1006459, Sabrina Da Silva Xisto, 7, 334º, Não eliminado / 1003651, Clara Ribeiro Muniz, 7, 335º, Não eliminado / 1002556, Humberto Rodrigues Zanello, 7, 336º, Não eliminado / 986841, Nagele Alves Domit, 7, 337º, Não eliminado / 990334, Bruno Aires Holtmann, 7, 338º, Não eliminado / 1004685, Daniel Drehmer De Mello E Silva, 7, 339º, Não eliminado / 1000385, Luciane Goncalves Inacio, 7, 340º, Não eliminado / 991154, Lucas Rodna Cabocelino, 7, 341º, Não eliminado / 988369, Gabriel Rodrigo Cavalheiro, 7, 342º, Não eliminado / 990310, Ana Paula Maciel, 7, 343º, Não eliminado / 1000342, Leandro Da Silva Custodio, 7, 344º, Não eliminado / 988829, Joao Victor Fernandes Da Silva, 7, 345º, Não eliminado / 1004782, Matheus Cassio Cofferri, 7, 346º, Não eliminado / 1002588, Lucas Oliveira Lago, 7, 347º, Não eliminado / 984830, Arielly Lechuk Damacena, 7, 348º, Não eliminado / 1005757, Tamiris Yakari Souza, 7, 349º, Não eliminado / 1004262, Janaina Beatriz Goncalves Silva, 7, 350º, Não eliminado / 1003795, Rafael Wisniewski Tureck, 7, 351º, Não eliminado / 994297, Aline Nogueira Santos, 7, 352º, Não eliminado / 992196, Stephanie Dziedicz De Jesus, 7, 353º, Não eliminado / 992048, Marsa Eduarda Rodrigues De Melo Bueno, 7, 354º, Não eliminado / 979740, Emilye Ling Ferreira Cheng, 7, 355º, Não eliminado / 978686, Gabrieli De Oliveira Aceno, 7, 356º, Não eliminado / 981478, Mauricio Schavarski Junior, 7, 357º, Não eliminado / 988223, Joao Alexandre De Brzezinski, 7, 358º, Não eliminado / 1005032, Gustavo Henrique Braga, 7, 359º, Não eliminado / 1005464, Viviani Sene Silva, 7, 360º, Não eliminado / 1008720, Rafael Vitor Cavalcanti, 7, 361º, Não eliminado / 1003905, Vera Lucia Machaki, 7, 362º, Não eliminado / 980806, Everaldo Jose Cordeiro Casero, 5, 363º, Não eliminado / 1010435, Coni Reuse Unfried, 5, 364º, Não eliminado / 1005910, Nair Bernardino Delgado, 5, 365º, Não eliminado / 1005780, Ijoni Franzen, 5, 366º, Não eliminado / 1003217, Wilson Ribeiro Dos Santos, 5, 367º, Não eliminado / 980342, Andre De Felice Sobrinho, 5, 368º, Não eliminado / 1000759, Narolindo Nunes De Souza, 5, 369º, Não eliminado / 988103, Maria Do Carmo Silva Pereira, 5, 370º, Não eliminado / 985033, Paulo Henrique Toscani, 5, 371º, Não eliminado / 993595, Jose Batista Dos Santos, 5, 372º, Não eliminado / 984205, Valdir Comarella, 5, 373º, Não eliminado / 1004144, Paulo Roberto Cardoso De Lima, 5, 374º, Não eliminado / 998783, Alceu Pereira Filho, 5, 375º, Não eliminado / 984018, Leni Maria Bannach, 5, 376º, Não eliminado / 987857, Marcos Rodrigues, 5, 377º, Não eliminado / 1011710, Marcos Rodrigues, 5, 378º, Não eliminado / 992460, Luiz Mario Rodrigues, 5, 379º, Não eliminado / 988875, Sonia Regina Correa, 5, 380º, Não eliminado / 977377, Marcos Cesar Dutra, 5, 381º, Não eliminado / 988129, Elvira Gomes, 5, 382º, Não eliminado / 999471, Cicero Dias Da Motta, 5, 383º, Não eliminado / 1003566, Marcel Ferreira, 5, 384º, Não eliminado / 990442, Tania Quirino Soares Andrade Dhom, 5, 385º, Não eliminado / 978577, Rita De Cassia Rodrigues Lima, 5, 386º, Não eliminado / 1002713, Iracema De Jesus De Oliveira, 5, 387º, Não eliminado / 984350, Maria Cristina Furiatti Saboia, 5, 388º, Não eliminado / 978983, Izabel Santos Moura Batista Dos Santos, 5, 389º, Não eliminado / 1000674, Rogerio Carlos Helena, 5, 390º, Não eliminado / 990501, Celio Borba, 5, 391º, Não eliminado / 1005417, Maria Leni Del Mouro Zacharias, 5, 392º, Não eliminado / 989129, Jose Maranhao Batista Lima, 5, 393º, Não eliminado / 983069, Marcelo Ledesma, 5, 394º, Não eliminado / 974758, Rosane Krachinski, 5, 395º, Não eliminado / 984734, Aparecida Dos Santos Da Silva Tavares, 5, 396º, Não eliminado / 1002857, Jose Carlos Pfeffer, 5, 397º, Não eliminado / 983461, Iara Nubia Cerqueira, 5, 398º, Não eliminado / 978647, Ronaldo Cardoso Silveira, 5, 399º, Não eliminado / 1004522, Jussara Do Rocio De Oliveira, 5, 400º, Não eliminado / 983157, Dahir Henrique Bauer, 5, 401º, Não eliminado / 985870, Marilda Cordeiro Corrazo, 5, 402º, Não eliminado / 1006148, Monica Honeger, 5, 403º, Não eliminado / 1001914, Jane Celli De Oliveira, 5, 404º, Não eliminado / 984824, Antonio Alves Do Nascimento, 5, 405º, Não eliminado / 1004778, Elizete Prates Da Silva, 5, 406º, Não eliminado / 984967, Ana Lucia Antunes Branco, 5, 407º, Não eliminado / 983512, Cesar De Souza, 5, 408º, Não eliminado / 1006717, Mirian Lemos De Souza, 5, 409º, Não eliminado / 1005931, Ilda De Almeida Santos, 5, 410º, Não eliminado / 1003891, Gilberto Ribeiro De Mello, 5, 411º, Não eliminado / 1004612, Jean Carlos Janin, 5, 412º, Não eliminado / 977758, Adriana Aznoca, 5, 413º, Não eliminado / 981886, Carmezita Viana De Alencar Fonseca, 5, 414º, Não eliminado / 984469, Celso Duque Pereira, 5, 415º, Não eliminado / 985570, Geraldo Silva De Freitas, 5, 416º, Não eliminado / 990478, Valdecir Peixoto, 5, 417º, Não eliminado / 988098, Rita De Cassia Lopes De Sousa Favorito, 5, 418º, Não eliminado / 984772, Ricardo Lima Pillo, 5, 419º, Não eliminado / 1002109, Marcos Aurelio Justi, 5, 420º, Não eliminado / 1004986, Belem Aparecida Daemme, 5, 421º, Não eliminado / 984596, Izabel Barbosa Couto, 5, 422º, Não eliminado / 985286, Gisele De Holanda Costa Azevedo, 5, 423º, Não eliminado / 978382, Michele De Holauda Costa Carnelsen, 5, 424º, Não eliminado / 1011890, Marinei Zilioto, 5, 425º, Não eliminado / 981489, Marcia Susana Machado Medeiros, 5, 426º, Não eliminado / 978812, Edilaine Drumond, 5, 427º, Não eliminado / 985234, Alexandre Dezotti, 5, 428º, Não eliminado / 978127, Eliane De Fatima Vieira, 5, 429º, Não eliminado / 984676, Marcia Terezinha Levandoski, 5, 430º, Não eliminado / 989145, Milton Farias De Jesus, 5, 431º, Não eliminado / 981709, Gilmara Martins De Oliveira, 5, 432º, Não eliminado / 974443, Patricia Messias Pereira, 5, 433º, Não eliminado / 1005682, Neli Rezende Da Silva, 5, 434º, Não eliminado / 992101, Daniely Regina Palhano De Oliveira, 5, 435º, Não eliminado / 979285, Jose Gomes Pereira Neto, 5, 436º, Não eliminado / 999599, Valquiria Cardoso De Lima, 5, 437º, Não eliminado / 1000511, Elisangela De Oliveira Barbosa Feijo, 5, 438º, Não eliminado / 994006, Julio Cesar De Carvalho, 5, 439º, Não eliminado / 1003148, Carmen Cristina Thomaz Da Silva, 5, 440º, Não eliminado / 1005384, Mauricio Bevilacqua Pacecka, 5, 441º, Não eliminado / 987696, Eliane Sibulski Kempa, 5, 442º, Não eliminado / 988791, Siloe Tavares Pires Martoszat, 5, 443º, Não eliminado / 1006181, Adriana S Martins Do Vale, 5, 444º, Não eliminado / 994871, Sidnei Pinto Teixeira, 5, 445º, Não eliminado / 1004841, Simone Griesbach, 5, 446º, Não eliminado / 989601, Marcia Regina Ferreira, 5, 447º, Não eliminado / 1000925, Jose Techy Junior, 5, 448º, Não eliminado / 985896, Giane Lissandra Windchert, 5, 449º, Não eliminado / 982640, Adriana Dos Santos, 5, 450º, Não eliminado / 986817, Valdemar Joao Alves Junior, 5, 451º, Não eliminado / 1004847, Valeria Monteiro Do Amaral, 5, 452º, Não eliminado / 982119, Andreza Patricia Santos, 5, 453º, Não eliminado / 1004147, Sidney Dudek, 5, 454º, Não eliminado / 1004092, Clovis Eduardo Bllum, 5, 455º, Não eliminado / 985024, Eliana Teodoro Bialeski, 5, 456º, Não eliminado / 1011932, Andrea Salazar Santos, 5, 457º, Não eliminado / 1001528, Alvandir Cesar Moreira, 5, 458º, Não eliminado / 999315, Cleunice Senra, 5, 459º, Não eliminado / 991405, Marciomario Fernandes Da Silva Dantas, 5, 460º, Não eliminado / 1011979, Damaris Maria Oliveira Damnowi, 5, 461º, Não eliminado / 981750, Adriana Pereira Cruz, 5, 462º, Não eliminado / 1009621, Paulo Alexandre Koston Lino, 5, 463º, Não eliminado / 990916, Daniela Da Cruz Escapka, 5, 464º, Não eliminado / 988224, Gisele Cristina Lisboa, 5, 465º, Não eliminado / 988602, Adriana Da Costa Rosa, 5, 466º, Não eliminado / 975473, Leandro Leite, 5, 467º, Não eliminado / 985679, Robson Colaco De Matos, 5, 468º, Não eliminado / 1004171, Carla Michele Reis Dos Santos Villar, 5, 469º, Não eliminado / 1001926, Richard Gustavo Stofella, 5, 470º, Não eliminado / 1002052, Suzi Paula Dobroka, 5, 471º, Não eliminado / 1004300, Alessandra Pereira, 5, 472º, Não eliminado / 1000259, Vinicius Dos Santos Silva, 5, 473º, Não eliminado / 1001087, Josiane De Fatima Alves Andrade, 5, 474º, Não eliminado / 975447, Kelly Cristine Furquim, 5, 475º, Não eliminado / 994311, Katia Leone Martins Pereira, 5, 476º, Não eliminado / 981732, Mailiz Goncalves De Oliveira, 5, 477º, Não eliminado / 988836, Adriana Ferreira, 5, 478º, Não eliminado / 997319, Cauana Dos Santos Silva, 5, 479º, Não eliminado / 991547, Scheila Monteiro Miranda, 5, 480º, Não eliminado / 1009562, Joseliton Luis Gaspar, 5, 481º, Não eliminado / 1011728, Sergio Alvces Carneiro, 5, 482º, Não eliminado / 981743, Patricia Suemi Kons, 5, 483º, Não eliminado / 989273, Rubia De Oliveira Calmon, 5, 484º, Não eliminado / 991012, Marizangela Leitao Pinheiro, 5, 485º, Não eliminado / 982782, Adriana Camargo Dos Santos, 5, 486º, Não eliminado / 978384, Jefferson Dos Santos Vaz, 5, 487º, Não eliminado / 1004716, Paulo Cezar Sohomaior Ramos, 5, 488º, Não eliminado / 1006007, Alan Vinicius De Siqueira Santana, 5, 489º, Não eliminado / 988425, Monica Caroline De Oliveira, 5, 490º, Não eliminado / 1004453, Wivian Alburquerque, 5, 491º, Não eliminado / 987894, Alexandre Francisco Lopes, 5, 492º, Não eliminado / 1005214, Simone Da Silva, 5, 493º, Não eliminado / 974669, Elissandra Santos Soledade, 5, 494º, Não eliminado / 1005026, Celia Alves Ferreira Da Silva Lima, 5, 495º, Não eliminado / 998911, Silvio Barroso Costa, 5, 496º, Não eliminado / 999674, Paulo Henrique Cordeiro Da Silva, 5, 497º, Não eliminado / 986781, Franciele Cardoso, 5, 498º, Não eliminado / 1000532, Rafaela Costa Imbelloni Halama, 5, 499º, Não eliminado / 976491, Luiz Carlos De Avila, 5, 500º, Não eliminado / 1001494, Ana Claudia Jeskedos Santos, 5, 501º, Não eliminado / 1000404, Daiane Evelyn De Almeida, 5, 502º, Não eliminado / 991078, Anderson De Aguiar Correa, 5, 503º, Não eliminado / 1002124, Diogo Pereira Da Silva, 5, 504º, Não eliminado / 1011916, Priscilla Salles De Almeida Morais, 5, 505º, Não eliminado / 982347, Elizangela Dos Santos De Almeda, 5, 506º, Não eliminado / 1002659, Bruno Henrique Castilho Gralak, 5, 507º, Não eliminado / 995749, Josiane Krasniaki, 5, 508º, Não eliminado / 995624, Juliano De Souza Lima, 5, 509º, Não eliminado / 1005318, Jesse Oliveira Do Nascimento, 5, 510º, Não eliminado / 983605, Ronaldo Oliveira Dos Santos, 5, 511º, Não eliminado / 994180, Camila Augusta Ortmeier, 5, 512º, Não eliminado / 993973, Juliana Talita Gabrieli Pereira, 5, 513º, Não eliminado / 1002982, Ketenly Bueno Camargo, 5, 514º, Não eliminado / 1005489, Cassio Luz De Mello, 5, 515º, Não eliminado / 994471, Leandro Jesus De Souza, 5, 516º, Não eliminado / 984204, Leonardo Lotowski Aliaga, 5, 517º, Não eliminado / 999482, Alinne Aparecida Alves Dias Felix Boneiro, 5, 518º, Não eliminado / 1002219, Jessica Pelizer, 5, 519º, Não eliminado / 986758, Kedman Abkeila Dos Santos Souza, 5, 520º, Não eliminado / 993249, Jacomo De Freitas, 5, 521º, Não eliminado / 1005991, Paulo Francisco De Souza Netto, 5, 522º, Não eliminado / 993633, Jessica Amabille Simas, 5, 523º, Não eliminado / 988195, Domenika Campos De Souza Cordeiro Da Silva, 5, 524º, Não eliminado / 994596, Natalie Wdicny Souza, 5, 525º, Não eliminado / 1003277, Bianca Oliveira Da Silva Nael, 5, 526º, Não eliminado / 994821, Tais Ferreira De Almeida, 5, 527º, Não eliminado / 1008999, Sheila De Almeida Schirmer, 5, 528º, Não eliminado / 1008787, Amanda Batista, 5, 529º, Não eliminado / 977818, Jussara Corres Teixeira, 5, 530º, Não eliminado / 985862, Polianna Valeria De Lima, 5, 531º, Não eliminado / 1005424, Gustavo Felipe Galdino De Souza, 5, 532º, Não eliminado / 995652, Anderson Henrique Monteiro, 5, 533º, Não eliminado / 1003190, Alexandre Ferreira Da Silva, 5, 534º, Não eliminado / 992965, Lucas Da Silva Rosa, 5, 535º, Não eliminado / 982619, Aluaro Emiliano Ferreira Da Silva, 5, 536º, Não eliminado / 1000118, Amanda Lara De Oliveira, 5, 537º, Não eliminado / 1011478, Jenifer Silva De Franca, 5, 538º, Não eliminado / 989739, Isadora Cristina Rodrigues, 5, 539º, Não eliminado / 998833, Selma Maiara Dal Pra De Souza, 5, 540º, Não eliminado / 989335, Everton Da Luz Dos Santos, 5, 541º, Não eliminado / 998790, Sandro Ire Nava, 5, 542º, Não eliminado / 1002471, Dawthon Franklyin Teodozio De Melo, 5, 543º, Não eliminado / 982694, Marco Aurelio F Da Silva, 5, 544º, Não eliminado / 987608, Izabel Cristina Farias Goncalves, 5, 545º, Não eliminado / 991027, Luis Evandro Takehito Dos Santos, 5, 546º, Não eliminado / 989898, Christian Vinicius Rodrigues Junior, 5, 547º, Não eliminado / 1004362, Vinicius De Abreu Antunes Simao, 5, 548º, Não eliminado / 990216, Daniele Correia, 5, 549º, Não eliminado / 1005996, Jennifer Franciele Silva Gomes, 5, 550º, Não eliminado / 974156, Naylla Carolyne Da Silva, 5, 551º, Não eliminado / 999010, Flavio Lippi Scherner, 5, 552º, Não eliminado / 1004456, Pericle Jarek Magalhaes, 5, 553º, Não eliminado / 1003199, Fabiola Venancio Correia, 5, 554º, Não eliminado / 994322, Thiago Amaral De Aguiar, 5, 555º, Não eliminado / 994451, Lucas Camargo Uliana, 5, 556º, Não eliminado / 1012020, Alexandre Vidal Alves, 5, 557º, Não eliminado / 989270, Guilherme Manoel Divino, 5, 558º, Não eliminado / 999745, Pamela Thays Zeremeta Hengle, 5, 559º, Não eliminado / 999430, Marcos Braz De Souza Neto, 5, 560º, Não eliminado / 983286, Brendon Anderson Somar, 5, 561º, Não eliminado / 982137, Victor Matheus Botelho Ferreiro, 5, 562º, Não eliminado / 1003314, Erika Ilzamir De Deus Mocelin, 5, 563º, Não eliminado / 982892, Adriele Camargo Gomes, 5, 564º, Não eliminado / 985460, Gabriel Ferreira Mattos, 5, 565º, Não eliminado / 1002777, Anny Carolina Assme, 5, 566º, Não eliminado / 985656, Andrei Jose De Arruda, 5, 567º, Não eliminado / 1011762, Andrei Jose De Arruda, 5, 568º, Não eliminado / 987361, Isaira Da Silva Nunes, 5, 569º, Não eliminado / 1005380, Gabriel De Paula Souza Simoes, 5, 570º, Não eliminado / 999437, Thais Cristine Da Silva Verlinde, 5, 571º, Não eliminado / 978697, Vinicius Luiz Assuncao De Camargo, 5, 572º, Não eliminado / 1000049, Vitor Lourenco, 5, 573º, Não eliminado / 1001732, Joao Vitor Mendes Gabardo, 5, 574º, Não eliminado / 985892, Otavio Augusto De Oliveira, 5, 575º, Não eliminado / 1002334, Gustavo Santos Mendonca Teixeira, 5, 576º, Não eliminado / 996388, Ana Karoline Da Silva Do Rosario, 5, 577º, Não eliminado / 999579, Matheus Zakaliak Pereira, 5, 578º, Não eliminado / 992725, Beatriz Sampaio Santos, 5, 579º, Não eliminado / 987527, Jose Miguel Sugamosto De Paula, 5, 580º, Não eliminado / 1006641, Raquel Dassumpcao De Oliveira, 5, 581º, Não eliminado / 981433, Natalia Ferreira De Oliveira, 5, 582º, Não eliminado / 1000656, Davi Felipe Melo Dos Santos, 5, 583º, Não eliminado / 1001205, Joao Paulo Lopes Silva, 5, 584º, Não eliminado / 979736, Emanuelle Furtado Brasilio, 5, 585º, Não eliminado / 1003804, Duany Rafaely Silva Dos Santos, 5, 586º, Não eliminado / 989956, Isabelle Barcellos Bustosa, 5, 587º, Não eliminado / 1006398, Thiago Elias De Almeida Oliveira, 5, 588º, Não eliminado / 989155, Gustavo Henrique Da Silva, 5, 589º, Não eliminado / 1003132, Wilson Rodrigues Cordeiro Filho, 3, 590º, Não eliminado / 995106, Joao Edmundo Da Silva, 3, 591º, Não eliminado / 1005188, Paulo Sandro Teodoro Da Silva, 3, 592º, Não eliminado / 1006478, Eliana Da Silva Fabricio, 3, 593º, Não eliminado / 1011557, Elisangela Soares Ferreira Vosniak, 3, 594º, Não eliminado / 981413, Alessandra Cardoso Da Luz, 3, 595º, Não eliminado / 999161, Matheus Eduardo Mafioletti, 3, 596º, Não eliminado / 1002307, Elizio Henrique Matozo Furquin, 3, 597º, Não eliminado / 1008800, Tiago Muriel Martins Do Vale, 3, 598º, Não eliminado / 986063, Iluy Grandi Bueno, 1, 599º, Não eliminado / 981795, Rubens De Fatima Miranda, 1, 600º, Não eliminado / 1000107, Odilene Lima Costa, 1, 601º, Não eliminado / 991161, Claudio Augusto Cordeiro, 1, 602º, Não eliminado / 992532, Marcia Rocio De Oliveira, 1, 603º, Não eliminado / 1005211, Adilson Vicente Arruda, 1, 604º, Não eliminado / 1001216, Noir Antonio Duque Medeiros, 1, 605º, Não eliminado / 981321, Izabel Jociane Pereira, 1, 606º, Não eliminado / 979746, Ermiliza Catarina Osinski Da Silva, 1, 607º, Não eliminado / 997157, Carlai Alberto Silva Dos Santos, 1, 608º, Não eliminado / 996333, Marcia Cristina De Oliveira, 1, 609º, Não eliminado / 983550, Carina Danieli Stocko, 1, 610º, Não eliminado / 1002025, Rubia Fernanda De Lara, 1, 611º, Não eliminado / 984694, Bruna Rafaeli Correa, 1, 612º, Não eliminado / 974348, Janaina Anayara De Sales Fernandes, 1, 613º, Não eliminado / 982969, Maik Gabriel Da Silva, 1, 614º, Não eliminado / 1002577, Tiago Muriel Martins Do Vale, 1, 615º, Não eliminado / 975217, Jheniffer Cristine Furquim, 1, 616º, Não eliminado / 1004988, Lucas Cirino Dos Santos, 1, 617º, Não eliminado

561. PR – CURITIBA III

987287, Divino Soares De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 992454, Alfredo Varanika, 10, 2º, Classificado / 1004014, Jose Miguel Candido, 10, 3º, Classificado / 1001607, Abelirio Gouveia De Oste, 10, 4º, Classificado / 1005581, Maria Aparecida Bordin Barreto Trapp, 10, 5º, Classificado / 1003678, Aurea Ribeiro Kundy, 10, 6º, Classificado / 983437, Victor Lobo Neto, 10, 7º, Classificado / 992762, Roberto Sales Alecrim, 10, 8º, Classificado / 983171, Robson Cunha De Souza, 10, 9º, Classificado / 974344, Nilva De Carvalho, 10, 10º, Classificado / 998886, Marcia Mara Agostinho, 10, 11º, Classificado / 977915, Sergio Mormul Suscynski, 10, 12º, Classificado / 995548, Maria Madalena Serpa Pereira, 10, 13º, Classificado / 979145, Divonsir Emanoel Ferreira, 10, 14º, Classificado / 1004209, Valdinei Jose De Matos, 10, 15º, Classificado / 989994, Antonio Ailton Moro De Carvalho, 10, 16º, Classificado / 981241, Jorge Luiz Dos Santos Vigario, 10, 17º, Classificado / 999233, Suely Sanae Yoshida, 10, 18º, Classificado / 981544, Sergio Augusto Dibner Maravalhas, 10, 19º, Classificado / 978657, Luiz Cesar Dos Santos, 10, 20º, Classificado / 978564, Rogerio Gracia Do Amaral, 10, 21º, Classificado / 978639, Paulo Correia, 10, 22º, Classificado / 985547, Lourival De Abreu Nabo, 10, 23º, Classificado / 1000609, Paulo Roberto Freire, 10, 24º, Classificado / 1001166, Izaide Estanislau Alves Rosa Dos Santos, 10, 25º, Classificado / 1004378, Izabel Cristina Cassimiro De Faria, 10, 26º, Classificado / 995398, Jaci De Fatima Teixeira, 10, 27º, Classificado / 1005524, Andrea Rodrigues Borges, 10, 28º, Classificado / 981960, Vera Lucia Lessak Bertow, 10, 29º, Classificado / 1004552, Tania Cristina Romao Freire, 10, 30º, Classificado / 996137, Nadia Maria Rosa Godoy, 10, 31º, Classificado / 974278, Newton Ney Ferreira Pacca, 10, 32º, Classificado / 983648, Julio Cesar Ferreira, 10, 33º, Classificado / 985992, Hudisilene Felix Silva, 10, 34º, Classificado / 983969, Luiz Fernando De Lima, 10, 35º, Classificado / 995898, Maria Rita Vaz De Oliveira, 10, 36º, Classificado / 974752, Elizabeth Gomes Da Costa Magalhaes, 10, 37º, Classificado / 980677, Iran Dos Santos, 10, 38º, Classificado / 978698, Eliana Lopes Da Silva, 10, 39º, Classificado / 978350, Lorena Loreny, 10, 40º, Classificado / 985578, Lourival Ribeiro Junior, 10, 41º, Classificado / 1004641, Valdir Schmidt, 10, 42º, Classificado / 992104, Lucia Helena Menin, 10, 43º, Classificado / 982900, Andrea De Castro Lorena, 10, 44º, Classificado / 978807, Carlos Eduardo Dos Santos, 10, 45º, Classificado / 991110, Adriane Monnerat Martins Da Costa Veronese, 10, 46º, Classificado / 981069, Jacqueline Do Amaral, 10, 47º, Classificado / 1005850, Marcelo Santos Franco, 10, 48º, Classificado / 988058, Ana Cristina Garcia De Souza, 10, 49º, Classificado / 978449, Daniele Ortiz Do Nascimento Bueno, 10, 50º, Classificado / 1005254, Rosana Rytchyski, 10, 51º, Classificado / 1001476, Valeria Helena Rohn Da Costa, 10, 52º, Classificado / 1005750, Clarisbel Aparecida Vieira, 10, 53º, Classificado / 1006197, Franssuise Lazaroto, 10, 54º, Classificado / 1003585, Alder Alves Belini, 10, 55º, Classificado / 1002882, Emerson Vitoldo Chaberek, 10, 56º, Classificado / 981693, Wellington Oliveira De Medeiros, 10, 57º, Classificado / 1001996, Cristiane Michelette De Matos, 10, 58º, Classificado / 1002020, Cristiana Do Socorro Monteiro Da Silva, 10, 59º, Classificado / 1004106, Gislaine Vilande Dos Santos, 10, 60º, Classificado / 986890, Rafael Atilio De Albuquerque, 10, 61º, Classificado / 1005366, Antonia Ribeiro Barros Freitas, 10, 62º, Classificado / 990851, Marcia Cristina Barbosa Motta, 10, 63º, Classificado / 984038, Erika Keiko Sue, 10, 64º, Classificado / 982936, Fernando Henrique Dos Santos, 10, 65º, Classificado / 1003025, Dilma Aparecida Dos Santos Purim, 10, 66º, Classificado / 999080, Solange Luzia Palmonari, 10, 67º, Classificado / 1004558, Joelma Fatima De Carvalha, 10, 68º, Classificado / 1003460, Juliane Eurich, 10, 69º, Classificado / 1005451, Selia Viana Dos Santos, 10, 70º, Classificado / 981385, Reinaldo Aparecido Montalvao, 10, 71º, Classificado / 984964, Taciana Cristina Galiotto, 10, 72º, Classificado / 1004587, Paulo Rangel Da Silva Goncalves, 10, 73º, Classificado / 1000221, Vivian De Fatima Daldin, 10, 74º, Classificado / 1005980, Luciana Michelette De Matos, 10, 75º, Classificado / 1003962, Michelle Choinski, 10, 76º, Classificado / 1006264, Marciele Dos Santos De Carvalho, 10, 77º, Classificado / 981193, Irene Da Silva Lima, 10, 78º, Classificado / 1000030, Scheila Regina Bragagrassi, 10, 79º, Classificado / 976598, Maira Caroline Raad, 10, 80º, Classificado / 999371, Selmir Jose Dos Reis, 10, 81º, Classificado / 994099, Luiz Fernando Breda De Lara, 10, 82º, Classificado / 974291, Elaine Cristina Pereira Lopes Marcandalle, 10, 83º, Classificado / 978694, Leidi Daiana Maciel, 10, 84º, Classificado / 979153, Helio Pereira De Oliveira Junior, 10, 85º, Classificado / 982603, Aurelio Alves Oliveira De Souza, 10, 86º, Classificado / 1003438, Karina Maria Da Costa, 10, 87º, Classificado / 1001277, Kaue Gustavo Uflacker, 10, 88º, Classificado / 989416, Susana Vieira Barbosa, 10, 89º, Classificado / 989495, Joiciline Amorim Da Silva Aleiga, 10, 90º, Classificado / 987336, Ariane Da Luz De Carvalho, 10, 91º, Classificado / 979104, Juliana Dranka Klasa, 10, 92º, Classificado / 984489, Monica Gasparim Bemben, 10, 93º, Classificado / 985147, Alexssandra Bobrek, 10, 94º, Classificado / 1004658, Veronica Ribeiro Goncalves, 10, 95º, Classificado / 1005150, Marisa Rosario Gomes De Abreu, 10, 96º, Classificado / 1005678, Paula Graciele Benedicto De Almeida, 10, 97º, Classificado / 1004052, Camila Tasiana Rech, 10, 98º, Classificado / 977835, Alisson Figueredo, 10, 99º, Classificado / 982521, Andressa Celeste De Freitas, 10, 100º, Classificado / 1005667, Francisco Juliano Dos Santos, 10, 101º, Classificado / 1003373, Giancarlo Razzolini Lovera, 10, 102º, Classificado / 987649, Rafael Adamowski, 10, 103º, Classificado / 1003428, Alan Patrick Dos Santos Araujo, 10, 104º, Classificado / 991815, Leandro Rodrigues Lima, 10, 105º, Classificado / 981690, Noemi Luciane Neves Figueredo, 10, 106º, Classificado / 1003854, Isabelly Cecilia De Campos, 10, 107º, Classificado / 985935, Jessica Da Rosa Lemos, 10, 108º, Classificado / 974698, Rodolfo Rodrigues Da Silva, 10, 109º, Classificado / 1000818, Luis Felipe Caldas Ferreira, 10, 110º, Classificado / 1006430, Eliana Silva Rodrigues, 10, 111º, Classificado / 975214, Jesse Da Silva Ferreira, 10, 112º, Classificado / 1002895, Pedro Francisco Marchioro, 10, 113º, Classificado / 982979, Samela Regina Da Silva Santos, 10, 114º, Classificado / 999610, Tatiane Pereira Nogueira, 10, 115º, Classificado / 995751, Josiane Rodrigues Antunes, 10, 116º, Classificado / 1005696, Alice Goulart Rodrigues, 10, 117º, Classificado / 1005260, Eolandocorrea Neto, 10, 118º, Classificado / 989622, Franciele Simone Ferreira Da Silva, 10, 119º, Classificado / 983115, Paulo Roberto Paes, 10, 120º, Classificado / 980572, Alberson De Moura Pains, 10, 121º, Classificado / 1011486, Lucas George De Cristo Taborda, 10, 122º, Classificado / 987243, Soraia Cardoso Da Costa, 10, 123º, Classificado / 983479, Danielle Ivy Yassumoto Fernandez, 10, 124º, Classificado / 982773, Kellin Lemos Feitoza, 10, 125º, Classificado / 1002047, Daiane Marcelino Antunes, 10, 126º, Classificado / 983012, Fabiola Alecrim Lopes, 10, 127º, Classificado / 977194, Marco Antonio Faria De Carvalho Martins, 10, 128º, Classificado / 979317, Janaina Das Chagas, 10, 129º, Classificado / 975456, Keren Tamires De Souza Machado, 10, 130º, Classificado / 993316, Juslei Carvalho Padilha, 10, 131º, Classificado / 988307, Elizabete Mendes, 10, 132º, Classificado / 974480, Paulo Ricardo Lessa Do Nascimento, 10, 133º, Classificado / 1011796, Anny Jessica Leite De Lima, 10, 134º, Classificado / 975240, Karla Regina Monteiro De Carvalho, 10, 135º, Classificado / 1003258, Ana Maria De Castro, 10, 136º, Classificado / 982560, Estevao Elias Dias Da Costa, 10, 137º, Classificado / 1001700, Carolina Oksenberg Salomao, 10, 138º, Classificado / 980938, Rodrigo Augusto Fredo Bara, 10, 139º, Classificado / 975462, Leandro Henrique Lessa Do Nascimento, 10, 140º, Classificado / 979100, Mateus Silva Velho, 10, 141º, Classificado / 982017, Thamirys Carvalho Lima, 10, 142º, Classificado / 1002565, Natalia Micaela Rosales, 10, 143º, Classificado / 984860, Gabriele Vidal Dos Santos, 10, 144º, Classificado / 992933, Alexia Santos De Souza Rodrigues, 10, 145º, Classificado / 1003973, Bruna Muzzo De Melo, 10, 146º, Classificado / 982267, Adriana Da Silva Matano, 10, 147º, Não eliminado / 999375, Giovanna Cordeiro Saltori, 10, 148º, Não eliminado / 999976, Vitor Antunes De Melo, 10, 149º, Não eliminado / 993380, Leticia Costa De Oliveira, 10, 150º, Não eliminado / 1004513, Sanaik Medeiros Do Nascimento, 10, 151º, Não eliminado / 995758, Maysa Skavinski Mota, 10, 152º, Não eliminado / 982012, Karollyne Alves Da Silva, 10, 153º, Não eliminado / 1011166, Geovana Belo Da Silva, 10, 154º, Não eliminado / 1006482, Renethe Galiotto De Andrade, 10, 155º, Não eliminado / 987568, Carlos Eduardo Camargo Viana, 10, 156º, Não eliminado / 995019, Anisio Da Silva, 7, 157º, Não eliminado / 1010608, Antonio Carlos Silva Walger, 7, 158º, Não eliminado / 995557, Marize Do Rocio Souza Lima, 7, 159º, Não eliminado / 985227, Joao Scussiato Junior, 7, 160º, Não eliminado / 983892, Andre Luiz Veiga Rodrigues, 7, 161º, Não eliminado / 975231, Jucimara Fernandes, 7, 162º, Não eliminado / 982760, Helzio Lirio Da Cruz, 7, 163º, Não eliminado / 1006216, Sirley Aparecdia Machado Bueno Santos, 7, 164º, Não eliminado / 982863, Tiago Araujo Fernandes, 7, 165º, Não eliminado / 1006554, Tereza Maria De Souza, 7, 166º, Não eliminado / 974781, Rosangela Franca Guimaraes, 7, 167º, Não eliminado / 980970, Marcos Jose Gils Cavalcante, 7, 168º, Não eliminado / 981189, Fabio Ferreira Mattos, 7, 169º, Não eliminado / 1005036, Joselia Dias Fernandes, 7, 170º, Não eliminado / 998751, Rosiani Rufino, 7, 171º, Não eliminado / 984165, Geane Kinczeski, 7, 172º, Não eliminado / 1003552, Jorge Santos Junior, 7, 173º, Não eliminado / 1001185, Edicleia Iung, 7, 174º, Não eliminado / 985724, Valdelice Dos Santos Gomes, 7, 175º, Não eliminado / 1005186, Odete Costa De Oliveira, 7, 176º, Não eliminado / 1004324, Daniele Thais De Moura Monteiro, 7, 177º, Não eliminado / 999847, Marcia Amorim De Almeida, 7, 178º, Não eliminado / 975222, Joseane Ribeiro Da Cruz Santos, 7, 179º, Não eliminado / 979026, Tatiana De Fatima Batista, 7, 180º, Não eliminado / 981008, Rodrigo Dos Santos, 7, 181º, Não eliminado / 999956, Paulo Luiz Binda, 7, 182º, Não eliminado / 1005935, Ronaldo Luiz Klein Filho, 7, 183º, Não eliminado / 981438, Edina De Paula, 7, 184º, Não eliminado / 978820, Averaldo Da Silva Ferreira, 7, 185º, Não eliminado / 980281, Deoclecio Garcia Da Silva, 7, 186º, Não eliminado / 993543, Giseli Barbosa, 7, 187º, Não eliminado / 981747, Rafael Grandi Sella, 7, 188º, Não eliminado / 996345, Lisemery Correia Lopes, 7, 189º, Não eliminado / 987453, Daniele Cristina Da Silva, 7, 190º, Não eliminado / 1000203, Vera Ribeiro Goncalves Guerreiro, 7, 191º, Não eliminado / 993440, Thayna Batista Dos Santos, 7, 192º, Não eliminado / 1006031, Priscila Moura Dos Santos, 7, 193º, Não eliminado / 1005387, Robson Gomes Dos Santos, 7, 194º, Não eliminado / 993983, Leonardo Paes Bezerra, 7, 195º, Não eliminado / 993185, Crisleyne Goncalves De Aguiar, 7, 196º, Não eliminado / 1002148, Cristina Otavia Santana Costa Curitiba, 7, 197º, Não eliminado / 1006101, Maria Alice De Oliveira Barros, 7, 198º, Não eliminado / 989132, Leandro Gustavo Crocetti, 7, 199º, Não eliminado / 1000365, Wesley Avila Madruga, 7, 200º, Não eliminado / 974521, Rafael Henning, 7, 201º, Não eliminado / 999510, Ulisses Fernando Zollner, 7, 202º, Não eliminado / 979207, Diogo Bley Raitani Merlin, 7, 203º, Não eliminado / 998729, Luiz Henrique Roncalio Machado, 7, 204º, Não eliminado / 982428, Fernando Candido Da Silva, 7, 205º, Não eliminado / 983805, Tatiane Godoy Dos Santos, 7, 206º, Não eliminado / 981340, Flaviane Pereira De Andrade, 7, 207º, Não eliminado / 1000293, Wanelize Mendes, 7, 208º, Não eliminado / 978173, Marly Dos Santos Siqueira, 7, 209º, Não eliminado / 984358, Adriana De Sousa Nogueira, 7, 210º, Não eliminado / 977283, Angelica De Oliveira Seixas, 7, 211º, Não eliminado / 992605, Daiana Vieira Da Costa, 7, 212º, Não eliminado / 983688, Iara Nathara Machado Grudysz, 7, 213º, Não eliminado / 1006129, Ana Paula De Souza Conde, 7, 214º, Não eliminado / 979744, Jeniffer Karolinne Carvalho Straube, 7, 215º, Não eliminado / 984962, Carolina Derye De Oliveira, 7, 216º, Não eliminado / 981287, Rosicleia De Fatima Do Carmo, 7, 217º, Não eliminado / 1003245, Tiago Szymonski Da Silva, 7, 218º, Não eliminado / 983373, Bruna Aparecida Da Silva Davini, 7, 219º, Não eliminado / 1003721, Kendy Nagakubo Dudcoschi, 7, 220º, Não eliminado / 1005197, Daniela Nedina Moraes, 7, 221º, Não eliminado / 1005873, Diego Garcia Da Costa, 7, 222º, Não eliminado / 993267, Talita Novack Ruiz, 7, 223º, Não eliminado / 1000887, Guilherme Tavares Pires Martoszat, 7, 224º, Não eliminado / 986037, Igor Rafael Do Carmo Barreto, 7, 225º, Não eliminado / 1005636, Flavia Luca Duraes, 7, 226º, Não eliminado / 1000868, Ariele Sbardella, 7, 227º, Não eliminado / 995325, Daiana Da Silva Echimbac, 7, 228º, Não eliminado / 1001333, Micael Buscher, 7, 229º, Não eliminado / 983093, Tiago Pires Camargo, 7, 230º, Não eliminado / 992755, Amanda Rodrigues De Sa, 7, 231º, Não eliminado / 984719, Fabio Jose Bemben, 7, 232º, Não eliminado / 1000333, Alison Muriel Da Cruz Barbosa, 7, 233º, Não eliminado / 998906, Taissa Silva De Oliveira, 7, 234º, Não eliminado / 974564, Elidiane Rute Gimenes Felipe Ferreira, 7, 235º, Não eliminado / 982836, Douglas Napoleao Sermann, 7, 236º, Não eliminado / 990011, Lucas Lima Amaral, 7, 237º, Não eliminado / 1005666, Fernanda Helena Moraes, 7, 238º, Não eliminado / 982475, Renan Wilson Da Rcha Moroski, 7, 239º, Não eliminado / 981979, Leonardo Enrique Almeida, 7, 240º, Não eliminado / 1003898, Luiz Filipe Correa, 7, 241º, Não eliminado / 981688, Nathalia Gaijutis Gouveia, 7, 242º, Não eliminado / 998720, Bruna Testa, 7, 243º, Não eliminado / 978888, Matheus Stokker Dias, 7, 244º, Não eliminado / 974612, Raiane Gueiros Da Silva, 7, 245º, Não eliminado / 980411, Roger Waters Azevedo Da Silva, 7, 246º, Não eliminado / 1001640, Ray De Almeida Dos Passos, 7, 247º, Não eliminado / 982499, Ellelton Freitas De Oliveira, 7, 248º, Não eliminado / 996556, Caique Gabriel Fontana, 7, 249º, Não eliminado / 977577, Emily Lourencia De Brito, 7, 250º, Não eliminado / 982081, Igor Lucas Martins De Souza, 7, 251º, Não eliminado / 1005713, Mariana Guarnieri Chagas, 7, 252º, Não eliminado / 981881, Aline Henrique De Melo, 7, 253º, Não eliminado / 1004249, Willian Christian Dias Bertollo, 7, 254º, Não eliminado / 1005035, Getulio Antonio Brandalise Rodrigues Kessey, 7, 255º, Não eliminado / 978709, Matheus De Lima Pinto, 7, 256º, Não eliminado / 1003177, Gabriel Lobato Serrao, 7, 257º, Não eliminado / 990132, Gustavo Cordeiro Fernandes Rios, 7, 258º, Não eliminado / 1002687, Victor Souza Binder Silva, 7, 259º, Não eliminado / 1006369, Lucas Jose Fonseca Janate, 7, 260º, Não eliminado / 1003702, Guilherme Costa Owsiany, 7, 261º, Não eliminado / 999920, Suelen Ferreira Cardoso, 7, 262º, Não eliminado / 982413, Thales Augusto De Oliveira Souza, 7, 263º, Não eliminado / 989736, Andressa Amaral Dos Santos, 7, 264º, Não eliminado / 1006062, Mateus Soares Dos Santos De Lacerda, 7, 265º, Não eliminado / 1004711, Felipe Lhorente, 7, 266º, Não eliminado / 1004440, Laura Emanuele Landiosi, 7, 267º, Não eliminado / 1004965, Breno Da Silva Pontes, 7, 268º, Não eliminado / 983106, Julia Ferreira Martins, 7, 269º, Não eliminado / 977388, Bruno Polonio Simon, 7, 270º, Não eliminado / 999659, Barbara Ricken Silva, 7, 271º, Não eliminado / 1006133, Isabely Vitoria Alixandre Pinto, 7, 272º, Não eliminado / 1002250, Daphne Almeida Monteiro, 7, 273º, Não eliminado / 982946, Allan Breno Dzindzik, 7, 274º, Não eliminado / 995461, Marcelly Hening Andrade, 7, 275º, Não eliminado / 999639, Paulo Lucas Da Silva, 7, 276º, Não eliminado / 1001833, Joao Victor Alves Dos Santos, 7, 277º, Não eliminado / 1003007, Julia Paris Rogerio, 7, 278º, Não eliminado / 999925, Helena De Carvalho Gomes, 7, 279º, Não eliminado / 987185, Rafael Araujo Guimaraes De Liz, 7, 280º, Não eliminado / 980504, Mateus Jardim Rodrigues, 7, 281º, Não eliminado / 985347, Caio Henrique Godoi Gomes, 7, 282º, Não eliminado / 978465, Victhor Galiotto De Andrade, 7, 283º, Não eliminado / 981936, Mateus Camilo Dos Santos, 7, 284º, Não eliminado / 985244, Jose Elias Aune, 5, 285º, Não eliminado / 985517, Joao Manoel Dos Santos, 5, 286º, Não eliminado / 981837, Neri Bueno Machado, 5, 287º, Não eliminado / 979747, Esther Luginheski, 5, 288º, Não eliminado / 977823, Marisa Cesar Ferreira, 5, 289º, Não eliminado / 979219, Eloy De Souza Pinto, 5, 290º, Não eliminado / 1005500, Emmanuel Pereira, 5, 291º, Não eliminado / 984863, Deneval Ramos, 5, 292º, Não eliminado / 1010567, Cicero Dias Da Motta, 5, 293º, Não eliminado / 1002629, Antonio Ribeiro Neto, 5, 294º, Não eliminado / 1002876, Neusa Zacarias Faversari, 5, 295º, Não eliminado / 981861, Agostinho Costa, 5, 296º, Não eliminado / 998913, Paulina Mauricio Dos Santos, 5, 297º, Não eliminado / 1010796, Amarildo Ribeiro De Macedo, 5, 298º, Não eliminado / 1000909, Nei Alberto De Carvalho, 5, 299º, Não eliminado / 999493, Altevir Izaias, 5, 300º, Não eliminado / 1001942, Luiz Manoel Da Silva Filho, 5, 301º, Não eliminado / 986000, Amarildo Correa, 5, 302º, Não eliminado / 1004239, Vilso Ludgero, 5, 303º, Não eliminado / 984896, Roseli Marli Do Espirito Santo, 5, 304º, Não eliminado / 994655, Luzia Vitoria Sugahara Guedes, 5, 305º, Não eliminado / 979031, Aldo Rogerio Antunes Branco, 5, 306º, Não eliminado / 978562, Juan Jose Daza Mariscal, 5, 307º, Não eliminado / 1001963, Airton Pereira Da Costa, 5, 308º, Não eliminado / 992863, Jula Maria Dos Santos, 5, 309º, Não eliminado / 1004447, Luisa Regina Amaral Rosa, 5, 310º, Não eliminado / 980882, Elizabete De Barros Muniz, 5, 311º, Não eliminado / 993195, Almir Rodrigues Pardes, 5, 312º, Não eliminado / 1006657, Vivian De Sa Ribas, 5, 313º, Não eliminado / 995360, Marli Dos Santos, 5, 314º, Não eliminado / 988920, Jose Mario Paz, 5, 315º, Não eliminado / 984494, Lourimar Rocha Resende, 5, 316º, Não eliminado / 985816, Roseli Ferreira Da Silva, 5, 317º, Não eliminado / 980769, Maria Aparecida Coloni Patrocinio, 5, 318º, Não eliminado / 999834, Vanete Oliveira Santos Mafra, 5, 319º, Não eliminado / 1001692, Claudia Silva, 5, 320º, Não eliminado / 977982, Lauro Loreny, 5, 321º, Não eliminado / 1003761, Vanderlei Norio, 5, 322º, Não eliminado / 986799, Elma Ferreira Pedrosa, 5, 323º, Não eliminado / 1000486, Maria De Fatima Freitas Moreira, 5, 324º, Não eliminado / 1006629, Rosenilda Macedo De Godoi, 5, 325º, Não eliminado / 981432, Elaine Cristina Sant Anna De Abreu, 5, 326º, Não eliminado / 985393, Vera Da Conceicao Dos Santos, 5, 327º, Não eliminado / 1002738, Francisca Adriana Pires, 5, 328º, Não eliminado / 1005039, Joana Cristina De Souza, 5, 329º, Não eliminado / 980479, Roseli Candida Assuncao, 5, 330º, Não eliminado / 994978, Jurandir Bomfim Silva, 5, 331º, Não eliminado / 1002069, Rita De Cassia Da Silva Pereira, 5, 332º, Não eliminado / 981992, Marisa Bogucherski, 5, 333º, Não eliminado / 1004628, Claudete Aparecida Martins, 5, 334º, Não eliminado / 988997, Claudiceu Jose Da Silva, 5, 335º, Não eliminado / 995864, Jaqueline Terezinha Dos Santos, 5, 336º, Não eliminado / 981797, Sheila Cristina Bogucheski, 5, 337º, Não eliminado / 992318, Gisele Cristine Dos Santos Brunetti, 5, 338º, Não eliminado / 975205, Janete Geis, 5, 339º, Não eliminado / 1011381, Eliesio Pinheiro, 5, 340º, Não eliminado / 1001827, Ediney Santos De Moura, 5, 341º, Não eliminado / 980994, Ellis Christianne De Souza Lemos, 5, 342º, Não eliminado / 1006187, Edicesar Castanho, 5, 343º, Não eliminado / 996122, Adriano Amancio Correa, 5, 344º, Não eliminado / 983283, Relton Cordeiro Padilha, 5, 345º, Não eliminado / 1003208, Selma Maria Huber, 5, 346º, Não eliminado / 1005019, Gisele Cristina Woznick, 5, 347º, Não eliminado / 982579, Luis Alceu De Oliveira Duarte, 5, 348º, Não eliminado / 981938, Patricia Saad, 5, 349º, Não eliminado / 977713, Marly De Camargo Lopes De Assumpcao, 5, 350º, Não eliminado / 982364, Isoel Jose Pacheco, 5, 351º, Não eliminado / 1006311, Rosangela Faria Schechtel, 5, 352º, Não eliminado / 991549, Valdinei Borges Da Silava, 5, 353º, Não eliminado / 1003312, Maria De Lourdes Geremias Gomes, 5, 354º, Não eliminado / 985440, Luciane Terezinha Grochoski, 5, 355º, Não eliminado / 1005881, Elisandra Lauxen Romano, 5, 356º, Não eliminado / 1009834, Rosilda De Fatima De Oliveira, 5, 357º, Não eliminado / 1004256, Tania Mara Aparecido, 5, 358º, Não eliminado / 978257, Divaldete Rodrigues Aporcino, 5, 359º, Não eliminado / 982649, Dalcio Meister, 5, 360º, Não eliminado / 996069, Sandra Mara Kramar, 5, 361º, Não eliminado / 979084, Auricelia Rodrigues Pinto, 5, 362º, Não eliminado / 983526, Sandra Maria De Souza Santos, 5, 363º, Não eliminado / 990204, Ariadne Andre Pereira Mori, 5, 364º, Não eliminado / 987279, Irene Olinda Turman, 5, 365º, Não eliminado / 983578, Luciane Geis, 5, 366º, Não eliminado / 985603, Rosemeire Bequer Rodrigues, 5, 367º, Não eliminado / 980721, Maura Da Silva Tavares, 5, 368º, Não eliminado / 1001379, Roseli Zuntini De Siqueira, 5, 369º, Não eliminado / 988327, Martileuza Nunes Da Silva, 5, 370º, Não eliminado / 982337, Roberto Guerra Dos Santos, 5, 371º, Não eliminado / 979226, Valdiceia Moreira Da Silva, 5, 372º, Não eliminado / 982462, Maria Benedita Da Silva, 5, 373º, Não eliminado / 974817, Elizangela Da Silva Cordeiro, 5, 374º, Não eliminado / 985249, Rodrigo Canto Da Silva, 5, 375º, Não eliminado / 1003862, Luciana Ramos, 5, 376º, Não eliminado / 1006211, Maria De Fatima Alixandre Da Silva, 5, 377º, Não eliminado / 1006086, Noeli Marques Dos Santos, 5, 378º, Não eliminado / 999305, Lilian Fatima De Souza, 5, 379º, Não eliminado / 1000277, Robemar Dos Santos Dias, 5, 380º, Não eliminado / 978960, Claudio De Barros, 5, 381º, Não eliminado / 988526, Susana Dupczak Brunetti, 5, 382º, Não eliminado / 983048, Claudia Regina Dias Paredes, 5, 383º, Não eliminado / 995063, Marcelo Golombioski, 5, 384º, Não eliminado / 976281, Luciano Silva Dos Santos, 5, 385º, Não eliminado / 980610, Lilian Cristina Da Silva Schoneweg, 5, 386º, Não eliminado / 981125, Fabio Lopes Diniz, 5, 387º, Não eliminado / 1003714, Patricia Machado De Campos, 5, 388º, Não eliminado / 1004017, Debora Regina Sampaio, 5, 389º, Não eliminado / 999537, Luiza Krupacz, 5, 390º, Não eliminado / 1005449, Barbara Goncalves Scabio Ferenc, 5, 391º, Não eliminado / 981629, Jefferson Muller Pinheiro, 5, 392º, Não eliminado / 999151, Kariza Janaina Alves, 5, 393º, Não eliminado / 977781, Lady Laura Guimaraes Da Conceicao, 5, 394º, Não eliminado / 1008750, Leila Maria Teixeira, 5, 395º, Não eliminado / 1005172, Cristiane Aparecida Da Silva, 5, 396º, Não eliminado / 1005341, Jair Da Silva, 5, 397º, Não eliminado / 1002899, Alessandro Alves, 5, 398º, Não eliminado / 995467, Juscelia Gomes Da Silva De Oliveira, 5, 399º, Não eliminado / 988308, Graziela Dulcina Silva Rodrigues, 5, 400º, Não eliminado / 1004870, Silvia Dos Santos Rita, 5, 401º, Não eliminado / 992855, Andreia Batista Costa, 5, 402º, Não eliminado / 989373, Miriam Ferreira, 5, 403º, Não eliminado / 980910, Eduardo Wilczak, 5, 404º, Não eliminado / 981309, Debora Machado, 5, 405º, Não eliminado / 981609, Ana Tereza Ferreira De Oliveira, 5, 406º, Não eliminado / 1006012, Ricardo Andre De Carvalho, 5, 407º, Não eliminado / 1003689, Augusto Stalchmidt Matano, 5, 408º, Não eliminado / 980461, Gisele Tomkiv Cassani, 5, 409º, Não eliminado / 978774, Alexander Aparecido Balbino, 5, 410º, Não eliminado / 1004700, Fernanda De Fatima Rocha Gomes, 5, 411º, Não eliminado / 1004086, Simone Tavares Brambila, 5, 412º, Não eliminado / 976388, Elizangela Mendes Peschiski Machado, 5, 413º, Não eliminado / 1003923, Fernanda Cristina Monteiro Jeremias, 5, 414º, Não eliminado / 981659, Johny Luis Porto, 5, 415º, Não eliminado / 1003090, Nivania Gomes Da Silva, 5, 416º, Não eliminado / 1001744, Mariane Da Silva Teixeira, 5, 417º, Não eliminado / 1005344, Ana Carla Franco Da Silva, 5, 418º, Não eliminado / 1005168, Luciana Aparecida Da Silva De Jesus, 5, 419º, Não eliminado / 978861, Aline Priscila Nogueira Balbino, 5, 420º, Não eliminado / 1004565, Cristiane Fernandes Farias, 5, 421º, Não eliminado / 1005056, Tatiana Pires Branco, 5, 422º, Não eliminado / 1002825, Alisson Amazor De Oliveira Gaspar, 5, 423º, Não eliminado / 1000592, Kathelyn De Jesus Ferrari, 5, 424º, Não eliminado / 988436, Danielle Cristine Natel, 5, 425º, Não eliminado / 999912, Vania Cristina Nogueira, 5, 426º, Não eliminado / 1003286, Larissa Niewiovowski Alves, 5, 427º, Não eliminado / 991358, Glauciane Mara Dias, 5, 428º, Não eliminado / 985274, Guilherme Dea Alves, 5, 429º, Não eliminado / 985008, Rafaela Do Paco Alecrim, 5, 430º, Não eliminado / 1002923, Ariana Cristina Nascimento, 5, 431º, Não eliminado / 999294, Taciel Moreira Costa, 5, 432º, Não eliminado / 987538, Ivaneide Cardoso Rodrigues, 5, 433º, Não eliminado / 978745, Bruno Vargas, 5, 434º, Não eliminado / 979111, Luiz Felipe Rodriguez Cardoso, 5, 435º, Não eliminado / 1001298, Silvana Luiza Da Silva, 5, 436º, Não eliminado / 1011419, Samuel Pereira De Brito, 5, 437º, Não eliminado / 1002793, Adriely Elissandra Neves Da Cruz, 5, 438º, Não eliminado / 981498, Lisbete Francineia Casagrande, 5, 439º, Não eliminado / 1009712, Marta Da Silva, 5, 440º, Não eliminado / 996449, Bruno Daniel Da Silva Oliveira, 5, 441º, Não eliminado / 985821, William Godinho Dos Santos, 5, 442º, Não eliminado / 1011526, Clailton Junior Amaral Dos Santos, 5, 443º, Não eliminado / 1001962, Maria Izabel De Azevedo, 5, 444º, Não eliminado / 974568, Rafael Jose De Oliveira, 5, 445º, Não eliminado / 992153, Andrea Ferreira Ribeiro, 5, 446º, Não eliminado / 992731, Jousefer Kruzynski Marques, 5, 447º, Não eliminado / 1002394, Denise De Jesus Lange, 5, 448º, Não eliminado / 974666, Ricardo Pacheco, 5, 449º, Não eliminado / 1009774, Alessandra Moreira Costa Dias, 5, 450º, Não eliminado / 998847, Jacqueline Anie Cardoso Oliveira, 5, 451º, Não eliminado / 1003796, Charles Costa Do Rosario, 5, 452º, Não eliminado / 1005240, Jaqueline Fernandes Portes Lucio, 5, 453º, Não eliminado / 1005979, Fabio Fernando Dos Santos, 5, 454º, Não eliminado / 1001804, Ariane Da Silva Luiz, 5, 455º, Não eliminado / 999760, Simone De Oliveira, 5, 456º, Não eliminado / 1003840, Kerly Michely De Melo Da Silva, 5, 457º, Não eliminado / 1009123, Guilherme Garcia Do Amaral, 5, 458º, Não eliminado / 1011588, Guilherme Gracia Do Amaral, 5, 459º, Não eliminado / 992364, Andreia Teixeira De Oliveira, 5, 460º, Não eliminado / 979063, Joseli Machado De Oliveira, 5, 461º, Não eliminado / 1000831, Anderson Cardoso De Macedo, 5, 462º, Não eliminado / 993452, Edilaine De Sousa Bonruk Willms, 5, 463º, Não eliminado / 988514, Ana Paula Da Rosa, 5, 464º, Não eliminado / 984921, Francielli Do Amaral Batistel, 5, 465º, Não eliminado / 1004455, Sara Cardozo Da Silva, 5, 466º, Não eliminado / 980842, Fernanda Lais De Abreu, 5, 467º, Não eliminado / 995865, Eduardo Aquiles Guarda, 5, 468º, Não eliminado / 979112, Adriano Barbosa Dos Santos, 5, 469º, Não eliminado / 1006227, Marcos Barbosa De Araujo, 5, 470º, Não eliminado / 996001, Pamella Thays Da Silva, 5, 471º, Não eliminado / 977958, Marlos Ribeiro Magalhaes, 5, 472º, Não eliminado / 1005223, Patricia Fonseca Pereira Hein, 5, 473º, Não eliminado / 1000991, Priscila Dos Santos De Carvalho De Macedo, 5, 474º, Não eliminado / 983161, Denisa Mendes Gomes, 5, 475º, Não eliminado / 999222, Rafaela Tamara Correa, 5, 476º, Não eliminado / 1004846, Thiago Paixao, 5, 477º, Não eliminado / 1000926, Jessica Hariadne Dos Santos Tenorio, 5, 478º, Não eliminado / 999833, Marcelo Lewis, 5, 479º, Não eliminado / 1005566, Elyse Ane Kiel, 5, 480º, Não eliminado / 1011368, Regiane Brisola, 5, 481º, Não eliminado / 1004805, Alexandre Souza Dias, 5, 482º, Não eliminado / 998979, Junielso Amauri Rocha, 5, 483º, Não eliminado / 993069, Camila Lesniovski Da Silva De Oliveira, 5, 484º, Não eliminado / 1001621, Marcos Antonio Vieira Ferreira, 5, 485º, Não eliminado / 982003, Mellane Aryanne De Paula, 5, 486º, Não eliminado / 1004642, Jose Renato Ferreira Junior, 5, 487º, Não eliminado / 1004691, Scarlet Thalita Dos Santos Martins, 5, 488º, Não eliminado / 1001620, Sidneya Ingride Moreira Bento Da Silva, 5, 489º, Não eliminado / 985948, Alonso Maia Mamede, 5, 490º, Não eliminado / 1005495, Joao Pedro De Moraes, 5, 491º, Não eliminado / 1005286, Kelry Mendes De Sousa, 5, 492º, Não eliminado / 995978, Pamela De Brito Cordeiro, 5, 493º, Não eliminado / 1006428, Thais Soares, 5, 494º, Não eliminado / 982674, David Allan Marcondes Barbosa, 5, 495º, Não eliminado / 1001606, Janys Montegutti De Deus, 5, 496º, Não eliminado / 999966, Igor Mickael Goncalves Da Silva, 5, 497º, Não eliminado / 1009785, Thais Sobrira Pires, 5, 498º, Não eliminado / 982121, Kimberly Antonio Rosa, 5, 499º, Não eliminado / 986866, Ariel Reinolds De Oliveira Souza, 5, 500º, Não eliminado / 1009646, Gabriel Almeida Henrique, 5, 501º, Não eliminado / 1003032, Mykaelly Hayanne Alves, 5, 502º, Não eliminado / 999258, Daniel Wrigg Cordeiro, 5, 503º, Não eliminado / 989884, Tailane Cristina Motta, 5, 504º, Não eliminado / 980811, Jessica De Assuncao Alfredo, 5, 505º, Não eliminado / 999595, Pedro Favoro Neto, 5, 506º, Não eliminado / 1009871, Vanessa Thais Souza Da Silva, 5, 507º, Não eliminado / 978881, Matheus Souza Weigert, 5, 508º, Não eliminado / 979881, Leticia De Carvalho Alves, 5, 509º, Não eliminado / 985051, Fabiane Tayane Da Chaga, 5, 510º, Não eliminado / 1004204, Giovana Vieira Gomes, 5, 511º, Não eliminado / 1000461, Laisa Cristina Dos Santos Soares, 5, 512º, Não eliminado / 1005262, Maisa Helena Dos Santos Soares, 5, 513º, Não eliminado / 999737, Lucas Natal Sanchez, 5, 514º, Não eliminado / 993030, Brayhan Robert Maximiliano, 5, 515º, Não eliminado / 1000865, Sandrinie Monise Lopes Rodrigues, 5, 516º, Não eliminado / 998745, Matheus Cardoso Do Prado, 5, 517º, Não eliminado / 996497, Barbara Milena Afonso, 5, 518º, Não eliminado / 982733, Ana Luiza Sampaio Fonseca Batista, 5, 519º, Não eliminado / 989548, Karoline De Lima Godoi, 5, 520º, Não eliminado / 998673, Milena Raquel Carvalho Villalobos, 5, 521º, Não eliminado / 984618, Jaime Miranda Leal, 5, 522º, Não eliminado / 998816, Lucas Vaz Oliveira, 5, 523º, Não eliminado / 983281, Guilherme Carlos Da Silva, 5, 524º, Não eliminado / 982383, Tatiane Leticia Pereira Dos Santos, 5, 525º, Não eliminado / 1004770, Marlidio Sousa De Sousa, 5, 526º, Não eliminado / 981567, Guilherme Robervany Ferreira, 5, 527º, Não eliminado / 985475, Jose Mario Dos Prazeres Filho, 5, 528º, Não eliminado / 989002, Ana Maria Ramos Maciel, 5, 529º, Não eliminado / 977652, Leonardo Rosa Pinto, 5, 530º, Não eliminado / 991044, Tainara Cristina Motta, 5, 531º, Não eliminado / 999731, Vanessa Bento Ribeiro, 5, 532º, Não eliminado / 984014, Aline Crisley Ferreira Pereira, 5, 533º, Não eliminado / 975500, Lineker Henrique Alves Cardoso, 5, 534º, Não eliminado / 1001725, Carla Cristina Figueiredo Antunes, 5, 535º, Não eliminado / 986763, Thiago Arthur Prado De Oliveira, 5, 536º, Não eliminado / 983471, Thiago Martins Coelho, 5, 537º, Não eliminado / 995171, Adallity Silva Carsten, 5, 538º, Não eliminado / 1005382, Larissa Dos Prazeres Rodrigues, 5, 539º, Não eliminado / 1001520, Matheus Henrique Rincon, 5, 540º, Não eliminado / 1004653, Lucas De Queiroz, 5, 541º, Não eliminado / 996657, Camila Vitoria Da Silva, 5, 542º, Não eliminado / 999712, Leonardo Henrich Ceglio Da Silva, 5, 543º, Não eliminado / 1003156, Jamil Alberto Lamhour, 5, 544º, Não eliminado / 1003614, Getulio Costa Owsiany, 5, 545º, Não eliminado / 1005120, Melanie Beatriz Sebastiao Ferreira, 5, 546º, Não eliminado / 995677, Pedro Setterval Da Silva, 5, 547º, Não eliminado / 999901, Gabriel Vinicius Pereira, 5, 548º, Não eliminado / 1000127, Vitoria Yasmin Da Silva Elias, 5, 549º, Não eliminado / 974400, Pablicio Miranda Vilhena, 5, 550º, Não eliminado / 1004335, Kauany Domingos Elauterio, 5, 551º, Não eliminado / 983059, Suzane Macedo Dos Santos, 5, 552º, Não eliminado / 1005119, Amanda Betina Marques Rechemberg, 5, 553º, Não eliminado / 996205, Yuri Got Mazanek, 5, 554º, Não eliminado / 1004928, Gabriel Novaes Siqueira, 5, 555º, Não eliminado / 1003035, Milena Cristina Drohomeretski Vargas, 5, 556º, Não eliminado / 995087, Larissa Emelli Despanches De Pontes, 5, 557º, Não eliminado / 988278, Isabele Borges Lima, 5, 558º, Não eliminado / 1002714, Adrieli Mayra Ferreira, 5, 559º, Não eliminado / 1003860, Kaua Dos Santos Gouvea, 5, 560º, Não eliminado / 1000933, Josue Da Silva Santos, 5, 561º, Não eliminado / 995774, Carina Silva Dos Santos, 5, 562º, Não eliminado / 1009587, Vinicius Prestes Do Nascimento, 5, 563º, Não eliminado / 1009946, Johnatam Ilson Batista De Sousa, 5, 564º, Não eliminado / 1006502, Elaine Cristina De Oliveira, 5, 565º, Não eliminado / 989045, Laercio Lisboa Dos Santos, 3, 566º, Não eliminado / 1001888, Luiz Cezar Cardoso De Lima, 3, 567º, Não eliminado / 979178, Selda Loures Dos Santos, 3, 568º, Não eliminado / 1003386, Vera Lucia Alves, 3, 569º, Não eliminado / 1006392, Debora Teixeira Alves, 3, 570º, Não eliminado / 1002980, Robson Eduardo Ferreira Silveira, 3, 571º, Não eliminado / 999043, Terezinha De Mellado Silva De Jesus, 3, 572º, Não eliminado / 983234, Anne Raphaelle Teixeira Da Silva, 3, 573º, Não eliminado / 1004747, Thiago Augusto De Gois, 3, 574º, Não eliminado / 1003992, Bruna Moreira Goncalves, 3, 575º, Não eliminado / 1005959, Lucas Marcelo Evaristo, 3, 576º, Não eliminado / 996268, Franciele Ferreira Carvalho Moconeiro, 3, 577º, Não eliminado / 994350, Luis Felipe Moraes Berdaki, 3, 578º, Não eliminado / 1006288, Silmara Felisbino Rocha, 3, 579º, Não eliminado / 1006289, Danilo Cavalcante Dos Santos, 3, 580º, Não eliminado / 996240, Laysa Vitoria Lopes, 3, 581º, Não eliminado / 983710, Airton Geis, 1, 582º, Não eliminado / 1003059, Maria Aparecida Nogueira De Oliveira, 1, 583º, Não eliminado / 1004305, Helena Josefina Pigurski De Lima, 1, 584º, Não eliminado / 999105, Wilmar Fernandes, 1, 585º, Não eliminado / 982318, Joao Victor Valoto, 1, 586º, Não eliminado / 981591, Roseli Espindola, 1, 587º, Não eliminado / 1006576, Aparecida Dominzete Juliao, 1, 588º, Não eliminado / 1001857, Claudineia Cardoso Modesto, 1, 589º, Não eliminado / 981111, Carlos Eduardo Garicoix Santana, 1, 590º, Não eliminado / 977470, Ana Maria Goncavez, 1, 591º, Não eliminado / 1005426, Salete Dos Santos, 1, 592º, Não eliminado / 1006382, Renata Dos Santos, 1, 593º, Não eliminado / 1006370, Rogerio Goncalves De Oliveira, 1, 594º, Não eliminado / 984631, Claudineia Jesus De Lima, 1, 595º, Não eliminado / 985918, Aline Penes, 1, 596º, Não eliminado / 992695, Franciele Cristina Silva, 1, 597º, Não eliminado / 996414, Leandro Consul Braga, 1, 598º, Não eliminado / 1006098, Shirlene Alves, 1, 599º, Não eliminado / 987194, Guilherme Henrique Fernandes Dos Santos, 1, 600º, Não eliminado / 977699, Maria Vanderleia De Carvalho, 1, 601º, Não eliminado / 1006391, Sara Dos Santos Morais, 1, 602º, Não eliminado / 1006472, Elizama Cristina Ribeiro Vaz, 1, 603º, Não eliminado / 977201, Daniel Moraes De Sousa, 1, 604º, Não eliminado / 1001661, Maria Luiza Souza Ramos Correa, 1, 605º, Não eliminado / 1006479, David Gabriel Esteves Pereira, 1, 606º, Não eliminado

562. PR – DIAMANTE DO NORTE – GERAL

989376, Sirlei Maria Borghi Begali, 10, 1º, Classificado / 973904, Joseli Miranda Santos, 10, 2º, Não eliminado

563. PR – ENEAS MARQUES – GERAL

998170, Cleison Saldanha Dos Santos, 5, 1º, Não eliminado

564. PR – ENTRE RIOS DO OESTE – GERAL

983025, Eliana De Souza Schmitt, 10, 1º, Classificado / 995810, Joao Vitor Kaiser Dos Santos, 7, 2º, Não eliminado / 986795, Julio Cesar Godofredo Artmann, 5, 3º, Não eliminado / 992495, Mateus Luis Sulzbacher Heinz, 3, 4º, Não eliminado

565. PR – FAXINAL – GERAL

980428, Angelica Godoy Dias Bergamaschi, 7, 1º, Não eliminado / 980648, Daniele Godoy Dias, 7, 2º, Não eliminado / 981021, Brenda Taborda Monteiro, 7, 3º, Não eliminado / 975938, Luiz Paulo Musiau Melchiades Dos Santos, 7, 4º, Não eliminado / 980471, Jose Carlos Ferreira, 5, 5º, Não eliminado / 989442, Lucia Tureta Dos Santos Guabiraba, 5, 6º, Não eliminado / 973610, Marta Cavalheiro De Meira, 5, 7º, Não eliminado / 974138, Alex Bento Borges, 5, 8º, Não eliminado / 991994, Rodrigo Roberto Rossin, 5, 9º, Não eliminado / 989311, Maria Madalena De Jesus Totolo, 5, 10º, Não eliminado / 993892, Valdineia Aparecida Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 977057, Jaqueline Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 991649, Luiz Eduardo De Almeida, 5, 13º, Não eliminado / 978390, Sara Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 996101, Elisangela Tania Ferreira, 3, 15º, Não eliminado / 978069, Priscila Pereira Dos Santos, 1, 16º, Não eliminado

566. PR – FERNANDES PINHEIRO – GERAL

991045, Karoline Mudre, 10, 1º, Classificado

567. PR – FIGUEIRA – GERAL

994711, Simone Carneiro De Carvalho, 10, 1º, Classificado / 995147, Joao Enio Alves Mello De Oliveira, 5, 2º, Não eliminado / 997664, Welton Gabriel Da Silva Nascimento Dias, 5, 3º, Não eliminado / 997715, Wesley Henrique Francozo Lopes, 5, 4º, Não eliminado

568. PR – FLORESTOPOLIS – GERAL

981536, Jivago Aparecido Meira, 5, 1º, Não eliminado / 982467, Cleiton Da Silva Barros, 5, 2º, Não eliminado / 982066, Ana Claudia Da Silva, 5, 3º, Não eliminado / 982627, Geslaine Aparecida Moreira, 5, 4º, Não eliminado / 980932, Bruna Lorrayne Ferreira De Sales, 5, 5º, Não eliminado

569. PR – FRANCISCO ALVES – GERAL

988197, Priscila Helena Lemos Cruz, 10, 1º, Classificado / 988311, Regivaldo Da Silva Santos, 10, 2º, Não eliminado / 987947, Flavia Lopes Telles, 7, 3º, Não eliminado / 988422, Leticia Moreira Faria, 7, 4º, Não eliminado / 988987, Lucinilda Teixeira Da Cruz, 5, 5º, Não eliminado / 987832, Douglas Manduca, 5, 6º, Não eliminado / 987733, Amanda Tomazini, 5, 7º, Não eliminado / 989111, Lorena Rodrigues Porto Santos, 5, 8º, Não eliminado / 988516, Joao Vitor Souza Pinheiro, 5, 9º, Não eliminado / 995261, Manoel Antonio Campos Rodrigues, 5, 10º, Não eliminado

570. PR – FRANCISCO BELTRAO – GERAL

981781, Sandra Lurdes Giacobo Ferreira, 10, 1º, Classificado / 976401, Laura Calderan De Lannoy, 10, 2º, Não eliminado / 976531, Brenda Aparecida De Oliveira Silva, 10, 3º, Não eliminado / 998129, Enio Moises De Matos, 7, 4º, Não eliminado / 993738, Redimar Baggio, 7, 5º, Não eliminado / 977172, Clodoaldo Rodrigues De Meireles, 7, 6º, Não eliminado / 992509, Irineu Bianchini, 7, 7º, Não eliminado / 991541, Luciana Lisboa, 7, 8º, Não eliminado / 976450, Jhonatan Correa Cirilo, 7, 9º, Não eliminado / 977484, Silmara Salete Dos Santos, 7, 10º, Não eliminado / 977032, Leandro Goes Mendonca, 7, 11º, Não eliminado / 995729, Thais Dos Santos Britto, 7, 12º, Não eliminado / 978871, Elidiane Rodrigues Passos, 7, 13º, Não eliminado / 990530, Ana Maria Da Luz Viasselli, 7, 14º, Não eliminado / 977408, Pamela Cristina Sandri Gazzola, 7, 15º, Não eliminado / 990471, Gisele Varella Loch, 7, 16º, Não eliminado / 1003122, Reginamari Siliprandi Pozzebon, 5, 17º, Não eliminado / 976493, Salete Aparecida Lolle, 5, 18º, Não eliminado / 973969, Celio Kupkowski, 5, 19º, Não eliminado / 983792, Flavia Figueiredo De Oliveira, 5, 20º, Não eliminado / 987159, Alisson Dioeli Pozzebon, 5, 21º, Não eliminado / 987415, Rosemeri Cigolini, 5, 22º, Não eliminado / 987218, Iara Guedes Ferreira, 5, 23º, Não eliminado / 976612, Dianeide Marceli Pundrich, 5, 24º, Não eliminado / 977224, Matheus Prado Kloster, 5, 25º, Não eliminado / 976875, Anadab Albranges Da Veiga, 5, 26º, Não eliminado / 981907, Guilherme Giacobo Ferreira, 5, 27º, Não eliminado / 1003031, Debora Cristina Da Silva Ogliari, 5, 28º, Não eliminado / 979984, Adenilson Do Santos Rocha, 3, 29º, Não eliminado / 1011090, Camila Minusculi, 3, 30º, Não eliminado / 995412, Liliane Ribeiro, 1, 31º, Não eliminado

571. PR – GENERAL CARNEIRO – GERAL

977171, Suelem Puff, 10, 1º, Classificado / 977578, Geremias Soares Santos, 10, 2º, Classificado / 977508, Aline Aparecida Mariano, 10, 3º, Não eliminado / 977387, Flavia Aparecida Matozzo, 7, 4º, Não eliminado / 978082, Dariele Vitoria Dreyer Borges, 7, 5º, Não eliminado / 977286, Allan Cristian Teixeira Kontovisck, 5, 6º, Não eliminado / 977068, Douglas Rodrigo Ramos, 5, 7º, Não eliminado / 985233, Jurandir De Lima, 5, 8º, Não eliminado / 977771, Nickson Monteiro, 5, 9º, Não eliminado / 977821, Joao Vitor De Assuncao, 5, 10º, Não eliminado / 977454, Bruna Rodrigues, 5, 11º, Não eliminado / 977894, Rayana Ferreira Kucek, 5, 12º, Não eliminado / 977637, Nicoly Estefany Araujo, 5, 13º, Não eliminado / 978028, Amanda Leticia Ferreira Martins, 5, 14º, Não eliminado / 981065, Ivone De Morais Da Silva, 3, 15º, Não eliminado / 977225, Rosana Aparecida Ribeiro Rengel, 1, 16º, Não eliminado / 977680, Claudete Dos Santos, 1, 17º, Não eliminado / 977946, Adriana De Morais Agostinho, 1, 18º, Não eliminado / 977723, Thais Fabiula Da Conceicao, 1, 19º, Não eliminado / 977346, Daniel Pires, 1, 20º, Não eliminado

572. PR – GODOY MOREIRA – GERAL

993058, Gleice Rosa Pereira, 7, 1º, Não eliminado

573. PR – GOIOXIM – GERAL

987046, Isabel Cristina Franco De Lima, 10, 1º, Classificado / 987252, Savania Ramos, 7, 2º, Não eliminado / 987118, Eroni Dos Santos, 5, 3º, Não eliminado / 974882, Giovana Da Silva Oliveira, 1, 4º, Não eliminado

574. PR – GRANDES RIOS – GERAL

976078, Viviane Dos Santos Moreira, 10, 1º, Não eliminado / 976001, Suelen Larice Ducatte, 10, 2º, Não eliminado

575. PR – GUAIRACA – GERAL

976684, Giuliano Rodrigues Requena, 10, 1º, Classificado / 973567, Rosimara Da Silva Farias, 10, 2º, Classificado / 973536, Ester Dos Santos De Oliveira, 7, 3º, Não eliminado / 973560, Wellington Caitano Silva, 5, 4º, Não eliminado / 974181, Fernando Maldonado Barros, 5, 5º, Não eliminado / 973574, Maria Rosa Cruz Farias, 5, 6º, Não eliminado / 976761, Samara Pereira De Moura, 5, 7º, Não eliminado / 1009564, Taynara De Lima Messias, 5, 8º, Não eliminado / 973540, Giovana Vitoria Dos Santos Lourdes, 5, 10º, Não eliminado / 980515, Adelmo Wagner De Paula, 1, 11º, Não eliminado

576. PR – GUAMIRANGA – GERAL

1005875, Nayra Gabrieli Menon, 10, 1º, Classificado / 1004916, Lilian Gabrieli Gliente Vorpagel, 7, 2º, Não eliminado / 1004421, Daiane Evangelista De Almeida, 5, 3º, Não eliminado / 1005480, Matheus Bulhak, 5, 4º, Não eliminado / 1004574, Leticia Da Cruz, 5, 5º, Não eliminado / 1005094, Andrieli Macedo Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 1005688, Natally Xavier De Almeida, 5, 7º, Não eliminado / 1005328, Jenifer Amanda Ferreira Iensen, 1, 8º, Não eliminado

577. PR – GUAPOREMA – GERAL

985649, Danillo Rubem Do Nascimento Castiglioni, 10, 1º, Não eliminado / 987154, Edson De Oliveira Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 985315, Alana Bruna Crapiolli Pereira, 10, 3º, Não eliminado / 985798, Debora Gomes Polzin Meneghelo, 7, 4º, Não eliminado / 994413, Jessica Da Silva Henrique, 7, 5º, Não eliminado / 991931, Raiza Rodrigues Farias, 5, 6º, Não eliminado / 990818, Ana Flavia Napoli Colombo, 1, 7º, Não eliminado

578. PR – GUARAPUAVA – GERAL

995745, Geovanni Miguel Ayoub, 10, 1º, Não eliminado / 995076, Jucele De Fatima, 10, 2º, Não eliminado / 994707, Marcio Siqueira Luz, 10, 3º, Não eliminado / 989309, Angela Pessoa Albini, 10, 4º, Não eliminado / 982399, Andreia Aparecida Gomes, 10, 5º, Não eliminado / 992384, Carlos Eduardo Fernandes, 10, 6º, Não eliminado / 990802, Joao Fariniuk Ribeiro Neto, 10, 7º, Não eliminado / 993443, Danielle Maciel De Paula, 10, 8º, Não eliminado / 987349, Cleverton Marques Honorato, 10, 9º, Não eliminado / 982534, Marcia De Toledo, 10, 10º, Não eliminado / 985535, Pollyanna Rodrigues Silva Ramos, 10, 11º, Não eliminado / 982807, Barbara Luanna Romancini, 10, 12º, Não eliminado / 983082, Pedro Henrique De Oliveira, 10, 13º, Não eliminado / 999590, Leonardo Garcia Pinheiro Dos Santos, 10, 14º, Não eliminado / 991972, Anna Paula Neumann De Araujo, 10, 15º, Não eliminado / 991445, Agner Felipe Ramos Pinto, 10, 16º, Não eliminado / 982701, Lucas Lippmann De Campos, 10, 17º, Não eliminado / 999208, Rafaela Aparecida Dilger, 10, 18º, Não eliminado / 998762, Bruna Almerindo Santos De Carvalho, 10, 19º, Não eliminado / 988563, Anna Julia Silva Martins, 10, 20º, Não eliminado / 998821, Alessandro Schimilovski Batista, 10, 21º, Não eliminado / 995201, Adriana Aparecida Peinado, 7, 22º, Não eliminado / 994461, Salete Cerbele Dos Santos, 7, 23º, Não eliminado / 995708, Hugo Deleon Lopes, 7, 24º, Não eliminado / 990933, Ana Edeli De Souza, 7, 25º, Não eliminado / 991109, Carina Ap Fernandes, 7, 26º, Não eliminado / 987023, Camila Josiane Freitas Goes, 7, 27º, Não eliminado / 999503, Luana Bochnia Dos Santos, 7, 28º, Não eliminado / 988368, Luiz Carlos Guimarais Jr, 7, 29º, Não eliminado / 989440, Leonardo Fonseca De Andrade, 7, 30º, Não eliminado / 985117, Juliana Rodrigues Trombini, 7, 31º, Não eliminado / 999710, Patricia Aparecida Oliveira, 7, 32º, Não eliminado / 998988, Marcos Henrique De Oliveira Geffer, 7, 33º, Não eliminado / 994051, Ellen Karolynne Barbosa Dos Santos, 7, 34º, Não eliminado / 994067, Maria Eduarda Terezio Pawlina, 7, 35º, Não eliminado / 998992, Keilla Regina Rodrigues, 7, 36º, Não eliminado / 993220, Emmilly Cristina Caldas, 7, 37º, Não eliminado / 983379, Mirian Do Amaral Macedo, 7, 38º, Não eliminado / 993369, Anna Luiza Gotlieb De Almeida Santos, 7, 39º, Não eliminado / 991250, Maria Eduarda Dos Santos, 7, 40º, Não eliminado / 992626, Maiara Camile Schreiber, 7, 41º, Não eliminado / 988232, Abimael Peres Correia, 7, 42º, Não eliminado / 995244, Izabel Rodrigues De Miranda, 5, 43º, Não eliminado / 991628, Vilmar Mota Alexandre, 5, 44º, Não eliminado / 999219, Erondina Pereira De Cristo, 5, 45º, Não eliminado / 989571, Carlos Roberto Bandeira, 5, 46º, Não eliminado / 987120, Edegar Luiz Dos Santos, 5, 47º, Não eliminado / 987232, Laurinda Ferreira Dos Santos, 5, 48º, Não eliminado / 985354, Sandro Do Nascimento Cruz, 5, 49º, Não eliminado / 992949, Marines Martins Pinheiro, 5, 50º, Não eliminado / 991799, Veridiana De Fatima Terezio, 5, 51º, Não eliminado / 992202, Andreia Dzioch, 5, 52º, Não eliminado / 986937, Anita Cristina Diedis, 5, 53º, Não eliminado / 994422, Sandro Aurelio Laskiewicz, 5, 54º, Não eliminado / 981840, Adriane Tote De Paula, 5, 55º, Não eliminado / 994847, Gleocinda Aparecida De Lima, 5, 56º, Não eliminado / 989722, Ronei Cesar Cristofe, 5, 57º, Não eliminado / 984908, Windson Dos Reis Jacques, 5, 58º, Não eliminado / 987619, Bruna Guilherme Peris, 5, 59º, Não eliminado / 995719, Patricia Aparecida Marcondes, 5, 60º, Não eliminado / 998898, Leonardo Lima, 3, 61º, Não eliminado / 988774, Gabriela Ramos De Almeida, 3, 62º, Não eliminado / 988043, Emanoel Pedro Kloster Bueno, 1, 63º, Não eliminado / 985717, Luciana Aparecida Bochnia, 1, 64º, Não eliminado / 987465, Eleandro De Matos Carvalho, 1, 65º, Não eliminado / 993702, Matheus Fernando Fiuza, 1, 66º, Não eliminado

579. PR – IBAITI – GERAL

995712, Celio De Oliveira Do Carmo, 10, 1º, Classificado / 982057, Aline Schimidt, 10, 2º, Classificado / 995925, Luiz Gustavo Da Silva, 10, 3º, Classificado / 989799, Lucas Gabriel Ferreira Dos Santos, 10, 4º, Classificado / 994018, Juliana Kemski De Carvalho, 7, 5º, Não eliminado / 989443, Lucas Eduardo Do Santos Reis, 7, 6º, Não eliminado / 997605, Taina Dos Santos Silva, 5, 7º, Não eliminado / 981963, Jose Aparecido Dos Santos, 5, 8º, Não eliminado / 981398, Zeni Aparecida Martins, 5, 9º, Não eliminado / 992883, Adriane Aparecida De Barros, 5, 10º, Não eliminado / 993290, Fernanda Da Silva Amancio, 5, 11º, Não eliminado / 997547, Lucas Vernier Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 983872, Francinara Erotides Dos Santos, 5, 13º, Não eliminado / 990030, Agda Henrique, 3, 14º, Não eliminado / 981645, Erica Aparecida De Oliveira, 3, 15º, Não eliminado / 993546, Caroline Roberta Amancio Dos Santos, 3, 16º, Não eliminado / 981834, Carine Aparecida Dos Reis Silva, 1, 17º, Não eliminado

580. PR – IBEMA – GERAL

1016340, Mayara Ratz Dos Santos, 10, 1º, Não eliminado / 1016344, Jessica Aline Finger, 7, 2º, Não eliminado / 1016336, Matheus Da Paz, 7, 3º, Não eliminado / 1016330, Igor Augusto De Lara Goncalves, 7, 4º, Não eliminado / 1016333, Rennan Da Silva De Souza, 7, 5º, Não eliminado / 1016364, Vanilde Da Silva Rodrigues, 5, 6º, Não eliminado / 977308, Welington Toigo, 5, 7º, Não eliminado / 1016362, Alexandre Da Rosa Pereira, 5, 8º, Não eliminado / 1016359, Elizete Pedroso, 1, 9º, Não eliminado / 1016357, Emanuely Araujo Dos Santos, 1, 10º, Não eliminado

581. PR – IBIPORA – GERAL

995149, Antonio Celso Correa, 10, 1º, Classificado / 985107, Jose Ferreira, 10, 2º, Classificado / 995027, Circe Valeria Rocco Pelisson, 10, 3º, Classificado / 994824, Jose Nilton Rodrigues Da Silva, 10, 4º, Classificado / 982280, Andrea De Sousa Squarca, 10, 5º, Classificado / 993489, Reinaldo Jose Grespam, 10, 6º, Classificado / 992999, Marcos Silva Santos, 10, 7º, Não eliminado / 989552, Jaquelini Marquezim, 10, 8º, Não eliminado / 989068, Fabio Henrique De Souza Oliveira, 10, 9º, Não eliminado / 978061, Gabriela Dos Santos De Oliveira, 10, 10º, Não eliminado / 1003682, Joao Raucer Ribeiro Soares, 10, 11º, Não eliminado / 995408, Leonardo Jaime Francisco Da Silva, 10, 12º, Não eliminado / 992966, Clovis Camilo Eduardo Junior, 10, 13º, Não eliminado / 988670, Nadia Sebastiana De Melo De Farias, 10, 14º, Não eliminado / 989685, Gabriela Madureira Pinheiro, 10, 15º, Não eliminado / 977141, Lauriane Rodrigues, 10, 16º, Não eliminado / 987582, Luiz Fernando Dias Feitosa, 10, 17º, Não eliminado / 992167, Thalita Cristine De S R Da Silva, 10, 18º, Não eliminado / 988115, Daviny Natalia Mello De Farias Ponciano, 10, 19º, Não eliminado / 992567, Fernanda Isabely De Oliveira, 10, 20º, Não eliminado / 992337, Claudecir Henrique Da Cruz, 7, 21º, Não eliminado / 995358, Cristiane Juxiko Veno, 7, 22º, Não eliminado / 985666, Ana Cristina Goncalves Ocampo Souza, 7, 23º, Não eliminado / 987701, Jacqueline Evangelista Inacio, 7, 24º, Não eliminado / 987869, Kelly Andreza Silva Coelho, 7, 25º, Não eliminado / 980514, Natalia Bozollan De Gouveia, 7, 26º, Não eliminado / 991164, Armando Dos Santos Araujo Neto, 7, 27º, Não eliminado / 991775, Elisangeka Nimes De Lima, 7, 28º, Não eliminado / 995564, Ana Paula De Azevedo, 7, 29º, Não eliminado / 987695, Camila Santos, 7, 30º, Não eliminado / 980429, Henrique Matheus De Lima, 7, 31º, Não eliminado / 994805, Hidimari Cayris Santi, 7, 32º, Não eliminado / 994078, Roberto Claudenir Silva, 7, 33º, Não eliminado / 980177, Maria Salete Bozollan De Gouveia, 5, 34º, Não eliminado / 980031, Omar Mitsuo Fukuda, 5, 35º, Não eliminado / 975497, Antonio Horacio Da Silva Vieira, 5, 36º, Não eliminado / 976942, Simone Nascimento Martins, 5, 37º, Não eliminado / 992421, Maria Luci De Oliveira Colheri, 5, 38º, Não eliminado / 979967, Fernando Jose Godoi, 5, 39º, Não eliminado / 992780, Andressa Cristina Willy Morgim, 5, 40º, Não eliminado / 994778, Aline De Souza Neves Shiga, 5, 41º, Não eliminado / 982298, Alex Lima E Silva, 5, 42º, Não eliminado / 989087, Kleber Garcia Silva, 5, 43º, Não eliminado / 987526, Marcelo Bitencourt Martins De Moura, 5, 44º, Não eliminado / 1001255, Sansao Pereira Da Silva, 5, 45º, Não eliminado / 993928, Cleiton Agripino Santana, 5, 46º, Não eliminado / 993505, Aline Squissato Pereira, 5, 47º, Não eliminado / 989279, Geisla Carolina Larro, 5, 48º, Não eliminado / 984686, Gisele Caroline Da Silva, 5, 49º, Não eliminado / 992816, Ector Ludiery Reid, 5, 50º, Não eliminado / 994503, Mariane Ribeiro, 5, 51º, Não eliminado / 994433, Gabriel Henrique Da Cruz, 5, 52º, Não eliminado / 993346, Rita De Cassia Veronica Scislouxi Silva Miranda, 3, 53º, Não eliminado / 989274, Susana Garcia Silva, 3, 54º, Não eliminado / 975505, Carlos Roberto Bozollan, 1, 55º, Não eliminado / 984882, Diego Alves Henrique, 1, 56º, Não eliminado / 994154, Vander De Freita Angelo, 1, 57º, Não eliminado / 993895, Gabriel Gaia Conceicao, 1, 58º, Não eliminado

582. PR – ICARAIMA – GERAL

989509, Danieli Pavaneli Dos Santos, 1, 1º, Classificado / 989173, Odaiza Da Silva Santiago, 1, 2º, Não eliminado

583. PR – IGUARACU – GERAL

984107, Claudines Munhoz Sanches, 10, 1º, Classificado / 984656, Lanna Janyele Oliveira De Souza, 7, 2º, Não eliminado / 984951, Sofia Raquel Bego Zuniga, 7, 3º, Não eliminado / 984466, Lucinete Neves Pantaroti, 5, 4º, Não eliminado / 987446, Mirtes Maria Fernandes Garajeu, 5, 5º, Não eliminado / 987309, Heitor Arcanjo Silveira, 5, 6º, Não eliminado / 987644, Patricia Maria Melo Luz, 5, 7º, Não eliminado

584. PR – IMBITUVA – GERAL

986132, Sandra Manica, 10, 1º, Classificado / 986103, Daniel Januario, 10, 2º, Classificado / 986044, Lucas Andrey Barabach Nogueira, 10, 3º, Classificado / 996965, Nayanna Catapan, 10, 4º, Não eliminado / 997278, Joao Paulo Ferreira De Lima, 7, 5º, Não eliminado / 974055, Tiago Weretycki, 7, 6º, Não eliminado / 986073, Rafaela Domingues Filipini, 7, 7º, Não eliminado / 975927, Julia Kauani Bobato, 7, 8º, Não eliminado / 997315, Josiane Catapan, 5, 9º, Não eliminado / 986057, Marinalva Ribeiro Santana, 5, 10º, Não eliminado / 986011, Karina Mehret, 5, 11º, Não eliminado / 986167, Wellington Ricardo Wagner, 5, 12º, Não eliminado / 986122, Jonatan Renan Dos Santos, 5, 13º, Não eliminado / 974383, Murilo Henrique Lacerda, 5, 14º, Não eliminado / 997484, Jeferson Marciniak Junior, 5, 15º, Não eliminado / 986088, Leonardo Reffatti, 5, 16º, Não eliminado

585. PR – INACIO MARTINS – GERAL

976128, Eliane De Cassia Moruz, 5, 1º, Classificado / 974345, Antonio Romildo Dos Santos, 5, 2º, Não eliminado / 978080, Edenize Fatima De Lima, 5, 3º, Não eliminado / 975891, Evaldo Rafael Tavares, 5, 4º, Não eliminado / 976426, Michele De Fatima Farinhuk Dutra, 5, 5º, Não eliminado / 976284, Douglas Andre Dutra, 5, 6º, Não eliminado / 976513, Diane Maria Dutra, 5, 7º, Não eliminado / 974642, Tania Renata Dos Santos Pachud, 5, 8º, Não eliminado / 976687, Juan Rafael Bet, 5, 9º, Não eliminado / 976194, Kemmyli Caroline Pedroso, 5, 10º, Não eliminado / 978796, Lais Aparecida Martins, 1, 11º, Não eliminado

586. PR – INDIANOPOLIS – GERAL

984025, Edson De Oliveira Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 990562, Maria Cristiane Aparecida Ferreira, 7, 2º, Classificado / 994741, Jessica Da Silva Henrique, 7, 3º, Não eliminado / 985041, Rosangela Feitosa Zupiroli, 5, 4º, Não eliminado / 984339, Victor Henrique Fava, 5, 5º, Não eliminado / 985528, Carina De Oliveira Cezarino, 5, 6º, Não eliminado / 990993, Carla Alves Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 991507, Raiza Rodrigues Farias, 5, 8º, Não eliminado

587. PR – IPORA – GERAL

990919, Priscila Helena Lemos Cruz, 10, 1º, Classificado / 993674, Carol Estefani De Souza, 10, 2º, Classificado / 980481, Jaqueline Lira Pereira, 7, 3º, Classificado / 980346, Cristiane Chaga Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 982454, Claudineia Marcia Modena De Moura, 5, 5º, Não eliminado / 979974, Talita Lopes Da Silva Do Nascimento, 5, 6º, Não eliminado

588. PR – IRACEMA DO OESTE – GERAL

996900, Helio Rabelo De Almeida, 5, 1º, Classificado

589. PR – ITAIPULANDIA – GERAL

975488, Maycon Douglas Rheinheimer Da Silva, 7, 1º, Classificado / 975515, Jefferson Dos Santos De Jesus, 7, 2º, Não eliminado / 979996, Vinicios De Napoli, 7, 3º, Não eliminado / 991522, Luan Vinicius Jahn, 7, 4º, Não eliminado / 975523, Indianara Cristina Barbosa De Ramos, 5, 5º, Não eliminado

590. PR – ITAMBARACA – GERAL

991696, Alex Aparecido Rodrigues, 10, 1º, Não eliminado / 982542, Maria Carolina Jussiani Cherri, 7, 2º, Não eliminado / 982452, Alessandra Tatiana Rocha, 5, 3º, Não eliminado / 991165, Fernanda Dos Santos Oliveira, 5, 4º, Não eliminado

591. PR – ITAMBE – GERAL

983251, Diego Fernando De Souza Forte, 10, 1º, Classificado / 989210, Bianca Bitencourt, 7, 2º, Não eliminado / 987893, Eduardo Andre Callegari, 5, 3º, Não eliminado

592. PR – ITAPEJARA D’OESTE – GERAL

996800, Eliege Lucini, 10, 1º, Classificado / 996684, Karize Kassim Gnoatto, 7, 2º, Classificado / 995028, Joao Victor De Souza Mitrut, 7, 3º, Classificado / 990722, Herica Regina Dos Santos, 7, 4º, Não eliminado / 989254, Patricia Da Luz, 7, 5º, Não eliminado / 988898, Maria Fernanda De Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 996469, Jamilly Todorovski, 7, 7º, Não eliminado / 997894, Katia Kaulfuss, 5, 8º, Não eliminado / 991974, Michelle Fatima Costa De Candido, 5, 9º, Não eliminado / 997846, Roberto Augusto Zenin, 5, 10º, Não eliminado / 991088, Josiane Zanella Chuta, 5, 11º, Não eliminado / 996190, Marcelo Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 997784, Roselaine Pereira, 5, 13º, Não eliminado / 990611, Kauann Andrade Gnoatto, 5, 14º, Não eliminado / 989040, Lydiane Dumps, 3, 15º, Não eliminado / 996061, Geneci Salete Vieira Lopes Casagrande, 1, 16º, Não eliminado

593. PR – ITAPERUCU – GERAL

976958, Debora Cristina De Jesus, 10, 1º, Classificado / 976374, Silvana Bueno Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 977399, Paulo Henrique Dos Santos De Cristo, 10, 3º, Classificado / 984002, Lidia Mara De Souza, 7, 4º, Classificado / 994852, Cristiane Pedroso Da Silva Portes, 7, 5º, Classificado / 978487, Jociane Marcondes Da Luz, 7, 6º, Classificado / 977047, Ana Cristina Dos Santos Ribeiro, 7, 7º, Classificado / 977702, Lucas Patrick Da Silva, 7, 8º, Classificado / 976758, Carlo Sergio Bueno, 5, 9º, Não eliminado / 976653, Sirlei Aparecida Lara, 5, 10º, Não eliminado / 975877, Odete Aparecida Machado Lara, 5, 11º, Não eliminado / 976926, Lenir Almeida Santana, 5, 12º, Não eliminado / 978885, Eliane Castro Nascimento, 5, 13º, Não eliminado / 976503, Rosangela Machado, 5, 14º, Não eliminado / 978838, Gretchen Nunes Dos Santos, 5, 15º, Não eliminado / 976897, Elias Santos Miranda, 5, 16º, Não eliminado / 975874, Josil De Jesus Alves De Paula, 5, 17º, Não eliminado / 978045, Andreia Bueno De Pilar, 5, 18º, Não eliminado / 976169, Cristiana Sanzanovicz Da Rosa, 5, 19º, Não eliminado / 975871, Adriele Costa Cristo, 5, 20º, Não eliminado / 977352, Luciano Postarcki De Araujo, 5, 21º, Não eliminado / 978456, Andre Bezerra De Oliveira, 5, 22º, Não eliminado / 980626, Rosimere Dos Santos, 5, 23º, Não eliminado / 976867, Thais Cristina Belezario Santos, 5, 24º, Não eliminado / 1015970, Raiane Guimaraes, 5, 25º, Não eliminado / 978310, Gislaine Matoso De Franca Barro, 5, 26º, Não eliminado / 978961, Thaniara Faria Dos Santos, 5, 27º, Não eliminado / 977076, Camila Ribeiro Pereira, 5, 28º, Não eliminado / 975646, Otavio, 5, 29º, Não eliminado / 977616, Ana Carolina Medeiro, 5, 30º, Não eliminado / 977190, Lauriane Santos Costa Rosa, 5, 31º, Não eliminado / 977106, Endrio Fernando Da Silva, 5, 32º, Não eliminado / 976614, Lucas Gabriel Wolkning Burkot, 5, 33º, Não eliminado / 976212, Natalia Caroline Nardes, 5, 34º, Não eliminado / 977274, Paulo Ryan Franca Da Luz, 5, 35º, Não eliminado / 977466, Ana Clara Bittencourt Meira, 5, 36º, Não eliminado / 980752, Nathiele Sant Ana Marcondes, 5, 37º, Não eliminado / 977004, Gregorio Temczuk Filho, 5, 38º, Não eliminado / 980064, Berenice Nunes Dos Santos, 3, 39º, Não eliminado / 974190, Keven Henrique Ferreira Silva, 3, 40º, Não eliminado / 977499, Cassia Cordeiro Lins, 1, 41º, Não eliminado / 978231, Jose Augusto Bonfim Dos Santos, 1, 42º, Não eliminado / 974578, Elieton Ferreira De Souza, 1, 43º, Não eliminado

594. PR – ITAUNA DO SUL – GERAL

974112, Joseli Miranda Santos, 10, 1º, Classificado / 1016777, Maria Angela De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado

595. PR – IVAI – GERAL

1000258, Leidicler Ferraz De Jesus, 7, 1º, Classificado / 1000737, Ingledi De Fatima Leiria, 5, 2º, Não eliminado

596. PR – IVATE – GERAL

983579, Sandro Ferreira Da Silva, 10, 1º, Classificado / 983720, Ruth Goncalves Fonseca, 7, 2º, Classificado / 983910, Bianca De Brito Mafra, 7, 3º, Classificado / 995776, Jose Raimundo Ribeiro Filho, 5, 4º, Não eliminado / 984378, Thais Pereira Dias, 5, 5º, Não eliminado / 984211, Joao Antonio Miranda, 5, 6º, Não eliminado / 984677, Fabiano Da Silva Azevedo, 1, 7º, Não eliminado / 984599, Regina Pereira Dos Santos, 1, 8º, Não eliminado

597. PR – JAGUAPITA – GERAL

977839, Luiz Fernando Pereira Da Silva, 10, 1º, Não eliminado / 980466, Bruna Silverio De Freitas, 10, 2º, Não eliminado / 978182, Silviane Souza De Ooliveira, 7, 3º, Não eliminado / 976708, Hugo Felipe Miranda, 7, 4º, Não eliminado / 977269, Maria Eustaquia Cordeiro, 5, 5º, Não eliminado / 977403, Maria De Fatima Ferreira De Almeida, 5, 6º, Não eliminado / 977977, Tayane Geovana Goncalves, 5, 7º, Não eliminado / 977488, Paulo Gabriel Araujo Machado, 5, 8º, Não eliminado / 976651, Fernanda Caroline Fernandes De Souza, 5, 9º, Não eliminado / 979981, Geovana Mariano Calafati Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 978324, Luis Felipe Mendonca, 5, 11º, Não eliminado / 978878, Ana Beatriz De Oliveira, 5, 12º, Não eliminado / 980268, Fabio Batista Viana, 3, 13º, Não eliminado / 991461, Sara Rafaela De Barros Silva, 3, 14º, Não eliminado / 980136, Julia Rodrigues Mariano, 3, 15º, Não eliminado / 976520, Giovana Maraya Leonardi, 3, 16º, Não eliminado

598. PR – JANIOPOLIS – GERAL

978131, Dorvalino Ribeiro De Alcantara Junior, 10, 1º, Classificado / 995441, Murilo Henrique Oliveira Silva, 10, 2º, Não eliminado

599. PR – JAPURA – GERAL

982800, Celso Rosalino Junior, 10, 1º, Classificado / 995561, John Lucas Coutinho Martins, 10, 2º, Classificado / 983075, Debora Regina Pastor Da Silva Casado, 7, 3º, Classificado / 983754, Marcos Vinicius Silva Oliveira, 7, 4º, Não eliminado / 983905, Anderson Bendaraviciene, 5, 5º, Não eliminado / 984411, Patricia Monteiro Willemann, 5, 6º, Não eliminado / 984036, Mirian Ferroni, 5, 7º, Não eliminado / 984221, Karina Pereira Dos Santos, 5, 8º, Não eliminado / 983348, Samuel Oliveira Silva, 5, 9º, Não eliminado

600. PR – JATAIZINHO – GERAL

986380, Maria Isadora Da Silva Lima, 5, 1º, Não eliminado / 975067, Alyson Da Silva Brasilino, 5, 2º, Não eliminado / 1004028, Joao Victor De Souza Arruda, 5, 3º, Não eliminado / 987296, Juliane Gabriela De Queiroz, 1, 4º, Não eliminado

601. PR – JESUITAS – GERAL

977712, Roseli Martins Da Silva, 10, 1º, Classificado / 996986, Daiany Borges Roncolato, 10, 2º, Não eliminado / 985322, Eliani Cristina Bergamin De Carvalho, 7, 3º, Não eliminado / 995846, Daiane Mayara Dos Santos Lopes, 5, 4º, Não eliminado / 990820, Ricardo De Souza Pegoraro, 5, 5º, Não eliminado

602. PR – JOAQUIM TAVORA – GERAL

984114, Sandra Mara Bagatin, 10, 1º, Não eliminado / 986906, Davi Diniz Andrade, 10, 2º, Não eliminado / 987304, Fernanda Da Silva Menezes, 10, 3º, Não eliminado / 986861, Vanessa Vachesk, 10, 4º, Não eliminado / 983568, Gislaine Queiroz De Castro, 10, 5º, Não eliminado / 990468, Josimar Silva Dos Santos, 7, 6º, Não eliminado / 987496, Fernando Nascimento Mosconi, 7, 7º, Não eliminado / 984362, Delaine Regina Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 984008, Cynthia Do Pilar Pacheco, 5, 9º, Não eliminado / 987102, Keila Diana Dos Santos Da Mota, 5, 10º, Não eliminado / 983727, Catieli Maria Da Conceicao Oliveira, 5, 11º, Não eliminado / 983440, Jessica Cristine Lima, 5, 12º, Não eliminado / 984360, Beatriz Bagatin De Souza, 5, 13º, Não eliminado / 990804, Luiz Fernando Magno Machado, 5, 14º, Não eliminado / 990397, Gedileide Cosme Dos Santos, 5, 15º, Não eliminado / 983989, Brenon Aparecido Ferreira, 5, 16º, Não eliminado / 990571, Vinicius Conick Costa, 3, 17º, Não eliminado / 986985, Rogerio Antonio Ribeiro, 1, 18º, Não eliminado / 990511, Zaydana Da Silva, 1, 19º, Não eliminado / 983844, Camila Carneiro Soares Dos Santos, 1, 20º, Não eliminado / 990683, Marindia Ferreira Santos, 1, 21º, Não eliminado / 983817, Maysa Gabriela Bacile Da Silva, 1, 22º, Não eliminado / 983677, Joao Vitor De O Paularo, 1, 23º, Não eliminado

603. PR – JUNDIAI DO SUL – GERAL

989122, Francisca Almeida Da Costa Rezende, 10, 1º, Não eliminado / 988951, Marcia Maria De Macedo, 10, 2º, Não eliminado / 992265, Victor Guilherme Rebequei, 5, 3º, Não eliminado

604. PR – JURANDA – GERAL

979247, Vitor Hugo Sartori Bruno, 10, 1º, Classificado / 974871, Gabriela Caju Toniato, 10, 2º, Classificado / 974456, Gabriela Brasil Ferreira, 7, 3º, Não eliminado / 974287, Bruno Feitosa Pereira, 5, 4º, Não eliminado / 974910, Rebecca Brasil De Oliveira, 3, 5º, Não eliminado

605. PR – KALORE – GERAL

984943, Kelly Fabiane Rosignol Franciosi, 10, 1º, Classificado

606. PR – LAPA – GERAL

983416, Valdilvia Baumgartner, 10, 1º, Não eliminado / 983978, Andreia Belotti Azevedo, 10, 2º, Não eliminado / 998802, Katia Margareth Brey, 10, 3º, Não eliminado / 998579, Regina Celia Da Silveira Alves, 10, 4º, Não eliminado / 990778, Elaine Cristina Pinto Sass, 10, 5º, Não eliminado / 994625, Elcio Moraes, 10, 6º, Não eliminado / 998568, Joelize Muller Ceve, 10, 7º, Não eliminado / 998573, Jeferson Emanuel Silva Ferreira, 10, 8º, Não eliminado / 991637, Amanda Kachuba, 10, 9º, Não eliminado / 996787, Vanuza De Souza Albino, 10, 10º, Não eliminado / 998548, Paola Eduarda Kaseker Ribeiro, 10, 11º, Não eliminado / 985430, Leticia De Jesus Rodrigues Lopes, 7, 12º, Não eliminado / 984780, Elcio Pacheco Do Prado, 7, 13º, Não eliminado / 1006232, Luiz Carlos Ribas, 7, 14º, Não eliminado / 998622, Bruna Camila Panassollo Caus, 7, 15º, Não eliminado / 991893, Alessandra Carvalho Tenorio, 7, 16º, Não eliminado / 997032, Ketllin Machado, 7, 17º, Não eliminado / 1002791, Carlos Eduardo Luder Sodre, 7, 18º, Não eliminado / 996969, Kauana Gritten Amaral, 7, 19º, Não eliminado / 996860, Vanessa Brandemburg De Lima, 7, 20º, Não eliminado / 992171, Arnold Wojcik, 7, 21º, Não eliminado / 998586, Gabriel Vardenski Blasius, 7, 22º, Não eliminado / 1001933, Bruno Rodrigues Silva, 7, 23º, Não eliminado / 988575, Michele Santso Menegassi, 7, 24º, Não eliminado / 1003299, Dhabilla Gabriele Cortes Viera, 7, 25º, Não eliminado / 1003193, Heric Fernando Kobachuk, 7, 26º, Não eliminado / 998596, Lucas Winicios De Lima Dos Santos, 7, 27º, Não eliminado / 989566, Stefany De Lima Slusarz, 7, 28º, Não eliminado / 998554, Liceu Barbosa Dos Santos, 5, 29º, Não eliminado / 989516, Zilda Mara Pinto Dos Santos, 5, 30º, Não eliminado / 998600, Jose Carlos Machado Ono, 5, 31º, Não eliminado / 998611, Claudete Colaco Goncalves, 5, 32º, Não eliminado / 984223, Terezinha Miranda Batista, 5, 33º, Não eliminado / 984568, Marisa Laibida, 5, 34º, Não eliminado / 984319, Emilcar Jose De Melo Kuss, 5, 35º, Não eliminado / 984442, Hendrew Gustavo Carvalho Dos Santos, 5, 36º, Não eliminado / 998604, Janice Manjares Ono, 5, 37º, Não eliminado / 1006389, Zenilda Alves Rosa, 5, 38º, Não eliminado / 985247, Silmara Class Santos, 5, 39º, Não eliminado / 998959, Ariadna De Plauda, 5, 40º, Não eliminado / 996468, Liliane Hammerschmidt, 5, 41º, Não eliminado / 998614, Dayane De Lima Cortes, 5, 42º, Não eliminado / 986863, Diel Franciani Freitas, 5, 43º, Não eliminado / 991211, Luciane Aparecida Amaral De Oliveira, 5, 44º, Não eliminado / 1002703, Diandra Waldera Will, 5, 45º, Não eliminado / 987370, Alberto Weinhardt Buchner, 5, 46º, Não eliminado / 998592, Luiz Carlos Richalski Filho, 5, 47º, Não eliminado / 987754, Patricia Lins, 5, 48º, Não eliminado / 1003445, Bruno Silveira De Lima, 5, 49º, Não eliminado / 987907, Gabriela De Jesus Da Silva Tuchinski, 5, 50º, Não eliminado / 996588, Dyonathan Rodrigues Da Silva Pinto, 5, 51º, Não eliminado / 996671, Caroline Mayara Martin Fonseca, 5, 52º, Não eliminado / 999139, Ingrid Jacqueline Ferreira Costa, 5, 53º, Não eliminado / 998508, Alexandre Rodrigues Czus, 5, 54º, Não eliminado / 998559, Karolai Aparecida Gimenes Sodre, 5, 55º, Não eliminado / 998618, Cristane Aparecida Goncalves Colaco, 5, 56º, Não eliminado / 988323, Victoria De Mendonca, 5, 57º, Não eliminado / 998472, Rosilda Do Rocio Dos Anjos, 5, 58º, Não eliminado / 1005988, Kimbock De Farias Barbosa, 5, 59º, Não eliminado / 998537, Leonel Miranda, 5, 60º, Não eliminado / 988784, Ketellyn Trentin Brichi Da Silva, 5, 61º, Não eliminado / 998524, Polyanne Aparecida Gimenes Do Prado, 5, 62º, Não eliminado / 1003065, Anielle Dos Santos Machimivski, 5, 63º, Não eliminado / 1002002, Anthony Augusto De Plauda Schinda, 5, 64º, Não eliminado / 988876, Izabela Fabianski Bevervanco, 5, 65º, Não eliminado / 998624, Breno Buchner Vidal, 5, 66º, Não eliminado / 999387, Beatriz Barbosa Scardanzan, 3, 67º, Não eliminado / 998490, Rosenei Andrade De Freitas, 1, 68º, Não eliminado / 991847, Rosangela Mayer Fior, 1, 69º, Não eliminado / 996916, Sidmara Buava Gimenes, 1, 70º, Não eliminado / 987070, Valeria De Lima Cortes, 1, 71º, Não eliminado / 987489, Ana Luiza, 1, 72º, Não eliminado / 990560, Eliza Pinheiro Camargo, 1, 73º, Não eliminado / 998626, Andrea Aparecida Martins Dos Santos, 1, 74º, Não eliminado

607. PR – LIDIANOPOLIS – GERAL

973637, Eliane De Oliveira Trindade, 10, 1º, Classificado / 981499, Emylen Janaina Bernardelli, 10, 2º, Não eliminado / 973715, Vitoria De Cassia Quiezi Dias, 7, 3º, Não eliminado / 974658, Tayla Andrea Pereira, 7, 4º, Não eliminado

608. PR – LINDOESTE – GERAL

994308, Neli Perin, 10, 1º, Classificado / 994627, Geni Porcina Gabriel Souza, 7, 2º, Não eliminado / 983511, Tatiane Martins Da Silva Dos Santos, 7, 3º, Não eliminado / 983254, Jociano Fernandes Florentino Colombelli, 7, 4º, Não eliminado / 984048, Felype Da Silva Rocha, 7, 5º, Não eliminado / 983692, Mariane Celestino Gomes, 5, 6º, Não eliminado / 983916, Paolla Stefany Camargo Belotto, 3, 7º, Não eliminado / 983795, Andreia Ap Pereira, 1, 8º, Não eliminado

609. PR – LOANDA – GERAL

979618, Larissa Gomes Leiba, 10, 1º, Classificado / 979483, Cleide Fatima De Lima, 10, 2º, Classificado / 994933, Catarine De Souza Soares Sales, 10, 3º, Classificado / 979603, Jose Carlos Da Cruz Barsalobre, 10, 4º, Classificado / 992401, Larissa Melquiades Ruiz, 10, 5º, Não eliminado / 979582, Fernanda Consoni De Torres De Carvalho Jesus, 10, 6º, Não eliminado / 984020, Jeissiane Jeerica Lucio Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 979511, Brenda Bibiano Rosa, 10, 8º, Não eliminado / 978630, Bruna Nakagawa, 10, 9º, Não eliminado / 982995, Flavia Da Silva Ramos, 7, 10º, Não eliminado / 979016, Ana Paula De Oliveira Carmargo, 7, 11º, Não eliminado / 982693, Roney Nikson Gomes, 7, 12º, Não eliminado / 979369, Karla Carolliny Neves Silva, 7, 13º, Não eliminado / 979683, Welington Alexandre Ferreira Da Silva, 7, 14º, Não eliminado / 978314, Mariana Assuncao Bruz, 7, 15º, Não eliminado / 985144, Milton Novais Ananias, 7, 16º, Não eliminado / 979498, Alverto Foschiani, 5, 17º, Não eliminado / 979471, Maria Fatima De Oliveira, 5, 18º, Não eliminado / 984768, Jose Carlos Comin, 5, 19º, Não eliminado / 979381, Roseli Dionizio Pereira Chinellato, 5, 20º, Não eliminado / 997811, Antonio Rodrigues Da Costa Netto, 5, 21º, Não eliminado / 979725, Natalina Maria Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 979718, Joyce Ferreira Da Silva, 5, 23º, Não eliminado / 981201, Ana Maria De Oliveira Barsalobre, 5, 24º, Não eliminado / 997214, Ana Eloiza Rodrigues Alves, 5, 25º, Não eliminado / 979359, Elaine Almira Medeiros, 5, 26º, Não eliminado / 981300, Anderson Medina Ubeda, 5, 27º, Não eliminado / 979655, Taisa Leite Gouvea, 5, 28º, Não eliminado / 993387, Camila Do Carmo Barreto, 5, 29º, Não eliminado / 979402, Joao Henrique Bezerra Nienkotter, 5, 30º, Não eliminado / 979541, Danieli De Souza Fernandes, 5, 31º, Não eliminado / 979430, Amanda Beatriz Lavrarias Dos Santos, 5, 32º, Não eliminado / 979523, Carina Rodrigues De Oliveira, 5, 33º, Não eliminado / 994520, Mateus Garcia Dos Santos, 5, 34º, Não eliminado / 990463, Fabiana Da Costa, 5, 35º, Não eliminado / 979697, Widslaisson Kauander Ramos Caires, 5, 36º, Não eliminado / 994073, Joao Guilherme Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 976790, Jhenyfer Monyck Dos Santos Porta, 5, 38º, Não eliminado / 985355, Ana Karoline De Oliveira Alcanforado, 5, 39º, Não eliminado / 995763, Rita De Cassia De Oliveira Ferreira, 5, 40º, Não eliminado / 979728, Lucimar Maciel De Souza, 5, 41º, Não eliminado / 979343, Verislaine Araujo De Souza, 3, 42º, Não eliminado / 983145, Igor Gabriel Bispo Vieira, 3, 43º, Não eliminado / 993082, Claudir Longo Evangelista, 3, 44º, Não eliminado / 978849, Ana Paula Almeida Simplicio, 1, 45º, Não eliminado / 979557, Diego De Moura Souza, 1, 46º, Não eliminado / 985617, Aline Farias Messias Da Silva, 1, 47º, Não eliminado / 979638, Gabriely Moretti Goncalves, 1, 48º, Não eliminado / 995448, Leticia Nascimento Ramalho, 1, 49º, Não eliminado / 979422, William De Souza Batista Alves, 1, 50º, Não eliminado

610. PR – LUNARDELLI – GERAL

977108, Eliane De Oliveira, 10, 1º, Não eliminado / 994731, Joao Pedro Ramos Vicente, 7, 2º, Não eliminado

611. PR – MAMBORE – GERAL

990750, Fayga Laura Da Rosa, 10, 1º, Classificado / 974561, Rafaella De Arruda, 10, 2º, Classificado / 977861, Angela De Oliveira Neduziak Silva, 7, 3º, Classificado / 974479, Volnei Da Silva Pereira, 7, 4º, Classificado / 978157, Luana Gomes Cafaccio, 7, 5º, Não eliminado / 978218, Maria Rita Zancanaro De Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 977917, Claudino Chitolina, 5, 7º, Não eliminado / 974078, Jessica Massano De Oliveira, 5, 8º, Não eliminado / 974648, Sonia Luiza Moreira Cambui, 5, 9º, Não eliminado / 978365, Regina Becher Stadler, 5, 10º, Não eliminado / 973842, Andressa Cristina Beltrani, 5, 11º, Não eliminado / 993597, Marcilene Bubela, 5, 12º, Não eliminado / 978462, Fabiana Da Silva Cusnier, 5, 13º, Não eliminado / 974330, Rosana Maria Dos Santos, 5, 14º, Não eliminado / 973919, David Eduardo Souza Dias, 5, 15º, Não eliminado / 977784, Alan Andrade De Oliveira, 5, 16º, Não eliminado / 990659, Pamela Naiara Da Silva Felicio, 5, 17º, Não eliminado / 974416, Thais Cristina Dantas Ferreira, 5, 18º, Não eliminado / 974141, Lucas Rafael Medina Neves, 5, 19º, Não eliminado / 974199, Marcelo Maciel Junior, 5, 20º, Não eliminado / 977990, Gilmar Augusto Nascimento Azevedo, 5, 21º, Não eliminado / 978067, Ellen Carolina Galvao Ferreira, 5, 22º, Não eliminado / 978288, Rafael Augusto Costa Levinski, 5, 23º, Não eliminado / 974268, Marcia Franco Martins, 1, 24º, Não eliminado

612. PR – MANDAGUARI – GERAL

978049, Elcio Bento Dias, 10, 1º, Classificado / 990956, Amanda Tacone Machado, 7, 2º, Classificado / 991584, Daiany Martins Da Silva Marques, 7, 3º, Não eliminado / 988176, Fernanda Bondin De Souza, 7, 4º, Não eliminado / 993297, Luan Henrique Laras Mendonca, 7, 5º, Não eliminado / 993494, Geovana Nayara Mendonca Lemos, 7, 6º, Não eliminado / 992218, Carlos Eduardo Dias Zechmeirter, 7, 7º, Não eliminado / 992541, Hadija Paola Domingues, 7, 8º, Não eliminado / 991909, Pedro Augusto Cesario Stocco, 7, 9º, Não eliminado / 980041, Carmem Lucia Do Amaral, 5, 10º, Não eliminado / 987962, Silmara Cano Xavier Serafim, 5, 11º, Não eliminado / 978217, Cristiane Vergenes Marcuz, 5, 12º, Não eliminado / 987502, Marcia De Moraes Mendes Dias, 5, 13º, Não eliminado / 987683, Elizabeth Dos Santos Lopes Almeida De Sa, 1, 14º, Não eliminado

613. PR – MANFRINOPOLIS – GERAL

986364, Aldebar Soster Do Rosario, 5, 1º, Classificado

614. PR – MANGUEIRINHA – GERAL

991603, Vagner Luiz Almeida, 10, 1º, Classificado / 993677, Fabiele Cristina Segheto, 10, 2º, Não eliminado / 991737, Iliane Fatima Bergmann, 10, 3º, Não eliminado / 992306, Debora De Mello, 10, 4º, Não eliminado / 991009, Valdevino Da Fonseca, 7, 5º, Não eliminado / 992117, Jennifer Taynara Silveira, 7, 6º, Não eliminado / 993223, Gabrielle Karoline Do Amaral, 7, 7º, Não eliminado / 992489, Evelin Goncalves Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 991928, Danieli Brasil, 5, 9º, Não eliminado / 991167, Carlos Eduardo Moraes, 5, 10º, Não eliminado / 992952, Janaina Aparecida De Oliveira, 1, 11º, Não eliminado / 991320, Daiane Aparecida Da Rocha, 1, 12º, Não eliminado

615. PR – MANOEL RIBAS – GERAL

974353, Flademir Silva, 10, 1º, Classificado / 976378, Patricia Fernanda Willemann Simao, 7, 2º, Não eliminado / 976289, Juliana Mayara Lima Dos Santos, 5, 3º, Não eliminado / 976199, Ritielly Pereira, 5, 4º, Não eliminado / 983202, Eloina De Lima, 1, 5º, Não eliminado

616. PR – MARECHAL CANDIDO RONDON – GERAL

980887, Caroline Franciele De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 980730, Jefferson Borges Souza, 10, 2º, Classificado / 981363, Alan Costa, 10, 3º, Classificado / 991210, Denilo Rodrigues De Oliveira, 10, 4º, Classificado / 981141, Marcelo De Moraes Barros, 7, 5º, Classificado / 981477, Maysa Pertele Krug, 7, 6º, Não eliminado / 992718, Alina Rafaela Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 989698, Vilson Valdir Hardke, 5, 8º, Não eliminado / 991841, Fernanda Bernadete Bienert, 5, 9º, Não eliminado

617. PR – MARIALVA – GERAL

977944, Maria Eulalia Andrade Duenha Sigaki, 10, 1º, Classificado / 986344, Eden Haupt Breda, 10, 2º, Classificado / 989248, Rodolfo Felipe Fernandes Boschini, 10, 3º, Classificado / 977661, Luiz Antonio Frazzato Fernandes, 10, 4º, Não eliminado / 986405, Debora Bariao Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 986378, Renan De Freitas Inacio, 10, 6º, Não eliminado / 974312, Eduardo Yoshio Duenha Sigaki, 10, 7º, Não eliminado / 986395, Willian Eidi Ohara, 10, 8º, Não eliminado / 986390, Marcelo De Freitas Inacio, 10, 9º, Não eliminado / 978020, Larissa Carrara Goncalves, 10, 10º, Não eliminado / 986372, Luiz Goncalves Rodrigues Leite, 7, 11º, Não eliminado / 1001236, Julio Cesar Carlos, 7, 12º, Não eliminado / 993787, Paolley Do Carmo Ribeiro Lima, 7, 13º, Não eliminado / 986325, Gleyson Antonio Calixto Dos Santos, 7, 14º, Não eliminado / 978301, Andrea Leanchi Dos Reis, 7, 15º, Não eliminado / 995459, Tielly Da Silva Moraes, 7, 16º, Não eliminado / 978473, Poliana Peres, 7, 17º, Não eliminado / 1002716, Rozalina Aparecida Redher, 5, 18º, Não eliminado / 979842, Regina Alves Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 986335, Jefferson Andriao Garcia Dos Santos, 5, 20º, Não eliminado / 986433, Josiane Cristine Dos Reis Torres, 5, 21º, Não eliminado / 986422, Gesmira Lagass Silva, 5, 22º, Não eliminado / 995550, Lucas Ruan Fernandes Batista Azevedo, 5, 23º, Não eliminado / 977334, Maria Renata Gomes Eisparrapam, 5, 24º, Não eliminado / 995333, Luiz Gustavo Dos Santos, 5, 25º, Não eliminado / 993960, Guilherme Neves De Carvalho, 5, 26º, Não eliminado / 979917, Nara Lucia Barros Sales, 3, 27º, Não eliminado / 986357, Julia Efigenia Oliveira Dos Santos, 3, 28º, Não eliminado

618. PR – MARIOPOLIS – GERAL

979815, Bruna Bampi, 10, 1º, Classificado / 976953, Mauricio Carvalho, 5, 2º, Classificado / 977512, Diego Francisco Bolzan, 5, 3º, Não eliminado / 974354, Iara Rodrigues Alves, 5, 4º, Não eliminado

619. PR – MARUMBI – GERAL

980348, Joao Pedro Polizelli Morelo, 7, 1º, Classificado

620. PR – MATELANDIA – GERAL

1016370, Altervir Alves De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 992169, Bruna Otellia Carli De Souza, 1, 2º, Classificado

621. PR – MATO RICO – GERAL

1015756, Zenilda De Oliveira Silva, 10, 1º, Classificado / 1015767, Daniel Renauer, 5, 2º, Não eliminado

622. PR – MEDIANEIRA – GERAL

1016322, Dionantan Benavenuto, 10, 1º, Classificado / 1015822, Raquel Dos Santos Da Silva, 10, 2º, Classificado / 1016331, Genilce Da Conceicao Santos, 10, 3º, Classificado / 1016354, Bruno Eduardo De Souza Da Costa, 7, 4º, Classificado / 1016348, Matheus Felipe Mandi, 7, 5º, Classificado / 1016360, Victor Hugo Petry, 7, 6º, Classificado / 978691, Victor Luis Peterle, 7, 7º, Não eliminado / 1016325, Luis Roberto Dos Santos, 7, 8º, Não eliminado / 1016341, Thales Alexandre Muller, 5, 9º, Não eliminado

623. PR – MISSAL – GERAL

1016403, Magner Domingues De Carvalho, 10, 1º, Classificado / 996120, Ricardo Rafael Giehl, 7, 2º, Classificado / 990548, Marli Ines Junges Mascarello, 5, 3º, Classificado / 1016396, Ivonete Shafer Souza Da Silva, 5, 4º, Classificado / 1016393, Franciele Schafer, 5, 5º, Não eliminado / 978795, Maicon Vitor Basei, 5, 6º, Não eliminado / 978735, Guilherme Antonio Marchiotti Cappelletti, 5, 7º, Não eliminado / 978169, Erick Pagel Piotrowski, 5, 8º, Não eliminado / 978645, Victor Luiz Marchi, 5, 9º, Não eliminado

624. PR – NOVA ALIANCA DO IVAI – GERAL

995329, Gabrielle Assis Da Silva, 7, 1º, Classificado / 977848, Alicia Franca Dos Santos, 7, 2º, Não eliminado / 998772, Clara Giovana Pinheiro Ribeiro, 7, 3º, Não eliminado

625. PR – NOVA AURORA – GERAL

1011321, Leandro Ronaldo Pimentel, 10, 1º, Classificado / 996826, Yago Foltz Delabeneta, 7, 2º, Classificado / 993591, Erica De Souza Nascimento, 5, 3º, Não eliminado / 996761, Paulo Henrique Goncalves Da Silva, 3, 4º, Não eliminado / 995163, Salete Veterano, 1, 5º, Não eliminado

626. PR – NOVA ESPERANCA – GERAL

983423, Edineia Bordine Bittencourt Molinari, 10, 1º, Classificado / 998612, Gleice Meire Mangolim, 10, 2º, Classificado / 998599, Rayza Carmem Lima, 10, 3º, Não eliminado / 1010861, Murilo Camillo, 10, 4º, Não eliminado / 998607, Kauane Rodrigues Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 1010384, Ellen Jessica Fracari, 10, 6º, Não eliminado / 992688, Gleise Cardoso Da Silva Belentani, 7, 7º, Não eliminado / 998597, Alice Harumi Sakurai Ferreira, 7, 8º, Não eliminado / 998602, Crislene Pereira Miranda, 7, 9º, Não eliminado / 984321, Larissa Roberta De Souza, 7, 10º, Não eliminado / 981373, Lucas De Freitas Caiero, 7, 11º, Não eliminado / 981284, Nata Matolla Da Silva Rodrigues, 7, 12º, Não eliminado / 998608, Nathalia Carvalho De Moura, 7, 13º, Não eliminado / 998619, Julia Resende De Souza, 7, 14º, Não eliminado / 983483, Raffaela Bandeira Rodrigues, 7, 15º, Não eliminado / 997586, Sandro Vinicius Torrecija, 7, 16º, Não eliminado / 998603, Otavio Jose Negrizoli Landim, 7, 17º, Não eliminado / 982563, Hagnes Cardoso Van Dal Oliveira, 7, 18º, Não eliminado / 983038, Felipe Hoshino Rossegalle, 7, 19º, Não eliminado / 983191, Caio Marcondes Korcovei, 5, 20º, Não eliminado / 997468, Ricardo Setsuo Sakurai, 5, 21º, Não eliminado / 984125, Luzinete Paulela, 5, 22º, Não eliminado / 981427, Rosimeire Pena De Castro Bossani, 5, 23º, Não eliminado / 981658, Ligia Maria Dos Santos, 5, 24º, Não eliminado / 983556, Juliana Maria Ribeiro Bonetti, 5, 25º, Não eliminado / 984229, Juliete Aparecida Marques, 5, 26º, Não eliminado / 998613, Charlize Borges Mattes, 5, 27º, Não eliminado / 981326, Aline Freias Santos Delonghi, 5, 28º, Não eliminado / 992281, Tayna Aparecida Melo Ramalho, 5, 29º, Não eliminado / 982687, Thais Dos Santos Moreira Teodoro, 5, 30º, Não eliminado / 997692, Joyce Claudino, 5, 31º, Não eliminado / 998594, Wesley Lucas Luz, 5, 32º, Não eliminado / 984274, Ana Cassia De Goes Cunha, 5, 33º, Não eliminado / 984026, Pedro Henrique Da Silva Santos, 5, 34º, Não eliminado / 984523, Paulo Renato De Oliveira Faganello, 5, 35º, Não eliminado / 997729, Adrian Henrique De Souza Santos, 5, 36º, Não eliminado / 981715, Jjuliana Soares Seregioli, 5, 37º, Não eliminado / 982028, Nathan Teixeira Dos Santos, 5, 38º, Não eliminado / 998620, Maria Daniella Rubio, 5, 39º, Não eliminado / 983280, Rosemeire Bernabe Da Silva, 1, 40º, Não eliminado / 997608, Angela De Cassia Alves Ferraz, 1, 41º, Não eliminado / 992107, Fabiana Alves De Oliveira Guimaraes, 1, 42º, Não eliminado / 997655, Heweron Henrique Da Silva Da Costa, 1, 43º, Não eliminado

627. PR – NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE – GERAL

975518, Ana Carolina Julio Bonin, 10, 1º, Não eliminado / 975521, Marilaine Frarao, 5, 2º, Não eliminado

628. PR – NOVA LONDRINA – GERAL

978615, Jose Marcio Scarpini, 10, 1º, Não eliminado / 976366, Osmilda Sorrilha, 5, 2º, Não eliminado / 988679, Jean Carlo De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 974401, Paula Cristina Vieira, 5, 4º, Não eliminado / 977241, Maria De Fatima Pereira Da Silva, 3, 5º, Não eliminado / 974258, Sileide Santana Viana, 3, 6º, Não eliminado / 976881, Alexandra De Oliveira, 3, 7º, Não eliminado / 978191, Gabriel Victor Da Silva Gomes, 1, 8º, Não eliminado

629. PR – NOVA OLIMPIA – GERAL

987366, Francisco Sipriano Dos Santos, 5, 1º, Não eliminado

630. PR – NOVA PRATA DO IGUACU – GERAL

995967, Jonas M Biesek, 10, 1º, Não eliminado / 996152, Josias Morais Ferreira, 5, 2º, Não eliminado / 996300, Tiago Da Silva Borges, 5, 3º, Não eliminado / 995980, Tatiane Propodoski Dambros, 5, 4º, Não eliminado

631. PR – NOVA SANTA ROSA – GERAL

1015729, Iliane Lenz Hattge, 10, 1º, Classificado / 1015711, Paulo Celso Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 1015734, Yago Hetwer, 7, 3º, Não eliminado / 1015715, Alessandra Paula Marciano, 5, 4º, Não eliminado / 1015713, Thainara Batista Soares, 5, 5º, Não eliminado / 1015724, Natalia Rodrigues De Oliveira, 5, 6º, Não eliminado / 1015721, Marilucia Marques De Almeida, 1, 7º, Não eliminado / 1015739, Leidiana Cavalcante Santo, 1, 8º, Não eliminado

632. PR – NOVA TEBAS – GERAL

1011174, Cleyton Moletta, 5, 1º, Classificado

633. PR – PALMAS – GERAL

999436, Roberto Carlos Lourenco, 10, 1º, Classificado / 988977, Zilla Miranda Moraes, 10, 1º, Classificado / 990036, Jaqueline Da Silva Ribeiro, 10, 2º, Classificado / 985471, Marcilene De Sousa Costa, 10, 2º, Não eliminado / 994254, Glaucio Fonseca Foresti, 10, 3º, Classificado / 995634, Maria Das Gracas Paz Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 994993, Adriana De Lurdes Da Silva, 10, 4º, Classificado / 997427, Simone Aparecida Pereira Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 980096, Lucineide Do Prado Mineiro, 10, 5º, Classificado / 987360, Heleny Valentim Barbosa, 10, 5º, Não eliminado / 994631, Angelica Augusta Rodrigues, 10, 6º, Classificado / 990130, Gracileide Rodrigues Lopes Monte De Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 1000801, Ivo Padilha De Oliveira, 10, 7º, Classificado / 992890, Ludimila Pilantil Cosemiro De Maia, 10, 7º, Não eliminado / 999364, Suelen Cristina Da Rosa Kobeski, 10, 8º, Classificado / 999023, Maria Benta Ribeiro Chaves Silveira, 10, 8º, Não eliminado / 996073, Jessica Foster, 10, 9º, Classificado / 989910, Manoel Dos Santos Junior, 10, 9º, Não eliminado / 1001187, Delana Melanio Da Motta Santos, 10, 10º, Classificado / 995568, Domingas Martins Dos Santos, 10, 10º, Não eliminado / 989728, Eliane De Fatima Demetrio, 7, 11º, Classificado / 992810, Cleide Melo Dos Santos, 10, 11º, Não eliminado / 993679, Ludimila Pilantil Cosemiro De Maia, 7, 12º, Classificado / 998721, Fatima Luiza De Lima Campos, 10, 12º, Não eliminado / 1001013, Emerson Henrique Sa Silva Souza, 7, 13º, Classificado / 997064, Alzimar Batista Da Cruz, 10, 13º, Não eliminado / 991540, Nilce Alves De Oliveira, 7, 14º, Classificado / 988399, Elenara Raquel Streit, 10, 14º, Não eliminado / 993736, Claudiana Da Aparecida Kemes Tibes, 7, 15º, Não eliminado / 1000961, Ingrid Afonso Gomes De Araujo, 10, 15º, Não eliminado / 988698, Marcio Jose Mello, 7, 16º, Não eliminado / 996995, Keitiane M C Krambeck, 10, 16º, Não eliminado / 993801, Simone Ricardo Almeida, 7, 17º, Não eliminado / 999126, Rafael Hengstler Pavao, 10, 17º, Não eliminado / 994201, Mari Aparecida Da Rocha Gomes, 7, 18º, Não eliminado / 995023, Misael Santana Dos Santos, 10, 18º, Não eliminado / 1001676, Gilberto Ferreira De Lima, 7, 19º, Não eliminado / 982765, Lucio Lopes De Souza Alves, 10, 19º, Não eliminado / 995690, Marcio A Mizgak, 7, 20º, Não eliminado / 995917, Luciana Oliveira Mendes, 10, 20º, Não eliminado / 994372, Adriana Cordeiro Goncalves, 7, 21º, Não eliminado / 984584, Vanessa Gomes De Oliveira, 10, 21º, Não eliminado / 986957, Eliane Dos Santos Alves, 7, 22º, Não eliminado / 995777, Vanessa Araujo Leao Moraes, 10, 22º, Não eliminado / 998777, Ana Cleia Stein Dos Santos, 7, 23º, Não eliminado / 992223, Wanderson Sousa Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 1000728, Juvenildo Dos Santos, 7, 24º, Não eliminado / 981127, Diego Rodrigues Bernardes, 10, 24º, Não eliminado / 980385, Marcielli Luiza, 7, 25º, Não eliminado / 1004451, Tobias Saraiva Dos Santos, 10, 25º, Não eliminado / 994125, Pamela Cristina Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 995811, Maria De Lourdes De Jesus Cruz, 10, 26º, Não eliminado / 1000308, Adryelen Castilho Cechinoski, 7, 27º, Não eliminado / 993536, Jhonathan Morais Resplandes, 10, 27º, Não eliminado / 999111, Deivid Douglas De Lima Vieira, 7, 28º, Não eliminado / 992128, Jaqueline Da Silva Rocha, 10, 28º, Não eliminado / 995158, Ariadne Gomes, 7, 29º, Não eliminado / 996959, Diogo Leonel Dos Santos, 10, 29º, Não eliminado / 987586, Juliana Oliveira De Souza, 7, 30º, Não eliminado / 987567, Geone Pereira Da Silva Dantas, 10, 30º, Não eliminado / 994531, Fernanda Camargo De Quadros, 7, 31º, Não eliminado / 996015, Charles Douglas Pereira Lopes, 10, 31º, Não eliminado / 980945, Wihny Paiva Nunes, 7, 32º, Não eliminado / 990019, Lucas Adriano Noleto Da Silva, 10, 32º, Não eliminado / 999138, Leticia Alves Pedroso, 7, 33º, Não eliminado / 993283, Laiane Cristina Pinheiro De Sene, 10, 33º, Não eliminado / 991321, Cristiane Dalgallo, 7, 34º, Não eliminado / 983246, Vitoria Ribeiro Nunes, 10, 34º, Não eliminado / 1000676, Bruno Ribeiro Gubrino, 7, 35º, Não eliminado / 991894, Michele Nascimento Da Silva, 10, 35º, Não eliminado / 999277, Aline Fernanda Dos Santos, 7, 36º, Não eliminado / 997218, Gabriel Mendes De Abreu, 10, 36º, Não eliminado / 994251, Almaro Sebastiao Boese Oliveira, 7, 37º, Não eliminado / 997185, Alessandra Alves Silva, 10, 37º, Não eliminado / 999981, Tais Dos Santos Ramos, 7, 38º, Não eliminado / 991733, Raimunda Rodrigues Da Silva Pereira, 10, 38º, Não eliminado / 993981, Gisele Thais De Andrade De Morais, 7, 39º, Não eliminado / 998930, Paulo Cesar Gomes Ribeiro, 7, 39º, Não eliminado / 1000679, Amelio Stefan Junior, 7, 40º, Não eliminado / 996064, Adione Leandro Lacerda, 7, 40º, Não eliminado / 994391, Agnaldo Da Nascimento, 7, 41º, Não eliminado / 982715, Miclesia Cleides Ferreira, 7, 41º, Não eliminado / 992938, Scheila Aparecida Ramos, 7, 42º, Não eliminado / 983790, Vanilza Feitosa Esmides, 7, 42º, Não eliminado / 1000959, Andre Guilherme Calisto Vanzin, 7, 43º, Não eliminado / 983434, Marinalva Fidelis Da Silva, 7, 43º, Não eliminado / 1000417, Jose Agamenon Dos Santos Filho, 7, 44º, Não eliminado / 987899, Marcia Silva Lima, 7, 44º, Não eliminado / 987494, Jose Lucas De Oliveira Furquin, 7, 45º, Não eliminado / 995056, Jelyelson Max Oliveira Da Costa, 7, 45º, Não eliminado / 1000162, Gislaine Palhano, 7, 46º, Não eliminado / 983567, Divino Bhennett Soares Lima, 7, 46º, Não eliminado / 992736, Ana Claudia De Paula, 7, 47º, Não eliminado / 993737, Anderson Neves Rimar, 7, 47º, Não eliminado / 993790, Daiane Di Mello, 7, 48º, Não eliminado / 992032, Mayana Costa Rodrigues Sales, 7, 48º, Não eliminado / 980302, Herica Stoll Caigara, 7, 49º, Não eliminado / 995536, Alitania Amaral Silva, 7, 49º, Não eliminado / 1001251, Irineu Pedrosa, 5, 50º, Não eliminado / 995253, Andre Luiz Domingos, 7, 50º, Não eliminado / 1000862, Ivanir Dias Peppes Ferreira, 5, 51º, Não eliminado / 984060, Felipe Porto Da Silva, 7, 51º, Não eliminado / 991433, Marle Justino Paganotto, 5, 52º, Não eliminado / 997151, Jailson De Oliveira Almeida, 7, 52º, Não eliminado / 996757, Angela Maria Santos Alves, 5, 53º, Não eliminado / 992375, Alex Da Silva Rocha, 7, 53º, Não eliminado / 999942, Nelson Moraes Saldanha, 5, 54º, Não eliminado / 984388, Joao Paulo Queiroz Machado, 7, 54º, Não eliminado / 989245, Roberto Carlos Ferreira, 5, 55º, Não eliminado / 984171, Adao Henrique Ribeiro Araujo, 7, 55º, Não eliminado / 996640, Janete Dos Santos, 5, 56º, Não eliminado / 982484, Katyllen Sousa Rocha, 7, 56º, Não eliminado / 987681, Rosenilda De F Rugenske, 5, 57º, Não eliminado / 993165, Lucas Silva De Oliveira, 7, 57º, Não eliminado / 996708, Angelita Costa Abreu, 5, 58º, Não eliminado / 993780, Joao Pedro Clemente Cavalcante Da Silva, 7, 58º, Não eliminado / 995877, Juliano F N Fronja, 5, 59º, Não eliminado / 1004798, Paulo Henrique De Melo Almeida, 7, 59º, Não eliminado / 1001425, Irma Batista Soares, 5, 60º, Não eliminado / 1005060, Filipi Bastos Romao, 7, 60º, Não eliminado / 1001398, Lucimara Aguin, 5, 61º, Não eliminado / 998753, Maria Eduarda Pontes Santiago, 7, 61º, Não eliminado / 993024, Michelhe Da Rocha Gomes, 5, 62º, Não eliminado / 998813, Maria Fernanda Bras Souto, 7, 62º, Não eliminado / 992544, Roseli Ester Dos Santos, 5, 63º, Não eliminado / 981695, Alana Montelo Miranda Cury, 7, 63º, Não eliminado / 1001529, Judite F Camargo, 5, 64º, Não eliminado / 983724, Alexandre De Araujo Oliveira, 7, 64º, Não eliminado / 995531, Ivan Salvadego, 5, 65º, Não eliminado / 985381, Maria De Jesus Alves Da Silva, 7, 65º, Não eliminado / 994693, Silvana Apa Santos Bogs, 5, 66º, Não eliminado / 983347, Edite Soares De Oliveira, 7, 66º, Não eliminado / 1001627, Michele Ap Brasil Barrabarra, 5, 67º, Não eliminado / 988099, Alberto Nascente De Castro, 5, 67º, Não eliminado / 987047, Geovani Ribeiro Da Silva, 5, 68º, Não eliminado / 988806, Ana De Fatimas Rodrigues De Oliveira, 5, 68º, Não eliminado / 989161, Janaina Teles De Souza, 5, 69º, Não eliminado / 995455, Maria Lucia Alcantara De Aguiar, 5, 69º, Não eliminado / 995880, Sonia Dos Santos Silva, 5, 70º, Não eliminado / 983995, Marileide Alves De Castro, 5, 70º, Não eliminado / 1000307, Cintia Aparecida Correa, 5, 71º, Não eliminado / 995537, Ronaldo Costa Barros, 5, 71º, Não eliminado / 999221, Dejanira Patricia Dos Santos Silvestre, 5, 72º, Não eliminado / 994866, Adao Pereira Da Silva, 5, 72º, Não eliminado / 1001089, Fernanda Palhano, 5, 73º, Não eliminado / 995179, Lucilene Marciana De Oliveira, 5, 73º, Não eliminado / 994233, Suelen Gomes Olima, 5, 74º, Não eliminado / 995463, Elis Marcia, 5, 74º, Não eliminado / 999505, Victor Araujo Coelho, 5, 75º, Não eliminado / 992551, Gilberto Santos Alberto, 5, 75º, Não eliminado / 993134, Andreia Alves, 5, 76º, Não eliminado / 983083, Edson Pereira De Sa Souza, 5, 76º, Não eliminado / 992859, Beatriz Dorberto, 5, 77º, Não eliminado / 995403, Gisele Goncalves Pereira, 5, 77º, Não eliminado / 1000103, Patricia Mendez De Lima, 5, 78º, Não eliminado / 1001730, Magda Alves De Souza, 5, 78º, Não eliminado / 999156, Thatiane Da Rocha, 5, 79º, Não eliminado / 995127, Tatiana Mara Rodrigues De Oliveira, 5, 79º, Não eliminado / 999587, Natalia Santana De Souza Coelho, 5, 80º, Não eliminado / 982152, Wilma Oliveira Da Silva, 5, 80º, Não eliminado / 999757, Marizane Ap R Da Silva, 5, 81º, Não eliminado / 983147, Renata De Carvalho Ribeiro, 5, 81º, Não eliminado / 995363, Camila Aparecida Correia Leao, 5, 82º, Não eliminado / 989738, Iara Sousa Matos, 5, 82º, Não eliminado / 992821, Kell Santos Bueno, 5, 83º, Não eliminado / 991504, Laucilia Martins De Franca, 5, 83º, Não eliminado / 981281, Valter Da Silva Gomes, 5, 84º, Não eliminado / 994810, Luigy Franchesco Olmedo Rios, 5, 84º, Não eliminado / 993785, Roberta Carolina De Oliveira Dasmaceno, 5, 85º, Não eliminado / 991885, Jessica Lorrane De Silva Brandao, 5, 85º, Não eliminado / 999930, Luiz Henrique Pinheiro De Jesus, 5, 86º, Não eliminado / 983302, Eva Bezerra De Oliveira Alves, 5, 86º, Não eliminado / 996855, Marcia Da Rocha Maia Dos Santos, 5, 87º, Não eliminado / 982626, Adriele Nascimento Da Silva, 5, 87º, Não eliminado / 1001072, Valeria Leticia Ruschel De Almeida, 5, 88º, Não eliminado / 994230, Sebastiao Vieira Mota, 5, 88º, Não eliminado / 994652, Roselia De Sousa Assuncao, 5, 89º, Não eliminado / 993869, Graziele Diniz Do Vale, 5, 89º, Não eliminado / 994685, Bruna Lopes, 5, 90º, Não eliminado / 1000730, Valneis Alves Nascimento, 5, 90º, Não eliminado / 1000851, Joslei Pilantil Silva, 5, 91º, Não eliminado / 1004929, Taina Lima Sousa, 5, 91º, Não eliminado / 999220, Alexandro Dos Santos, 5, 92º, Não eliminado / 995723, Marcos Vinicius De O Dos Santos, 5, 92º, Não eliminado / 996824, Ingrity Machado Gomes, 5, 93º, Não eliminado / 1005009, Tyele Lima De Sousa, 5, 93º, Não eliminado / 1000646, Jean Carlos Da Silva, 5, 94º, Não eliminado / 995939, Aurelio Batista Da Silva, 5, 94º, Não eliminado / 990892, Thaila Daiane De S Soares, 5, 95º, Não eliminado / 993178, Gabriela Brito Pereira, 5, 95º, Não eliminado / 999707, Davi Eduardo Soares Silva, 5, 96º, Não eliminado / 992581, Mariene Perreira Rodrigues, 5, 96º, Não eliminado / 982887, Marina P Da Silva P Pereira, 5, 97º, Não eliminado / 987706, Thalles Benassi Barrios Oliveira Da Silva, 5, 97º, Não eliminado / 1000061, Telmo Jacob Miller Junior, 5, 98º, Não eliminado / 995213, Elieide Ferreira Portela, 3, 98º, Não eliminado / 992909, Aline Mara Maia De Oliveira, 5, 99º, Não eliminado / 994975, Dayane Aguiar Da Silva, 3, 99º, Não eliminado / 989082, Manicheli De Paula Da Luz, 5, 100º, Não eliminado / 995920, Jucilene Amadina Santos Ramos, 3, 100º, Não eliminado / 1001357, Stepni Batista Rohde, 5, 101º, Não eliminado / 989594, Isaias Pereira De Sousa, 3, 101º, Não eliminado / 1000470, Wwesley Antonio Tobias De Sousa, 5, 102º, Não eliminado / 991768, Maria Dos Remedios Alves Da Silva, 1, 102º, Não eliminado / 996801, Vanessa Machado Gomes, 5, 103º, Não eliminado / 980831, Narad Igor Ferreira Les, 5, 104º, Não eliminado / 991046, Vanessa Padilha, 5, 105º, Não eliminado / 996938, Ana Beatriz Nogueira Azeredo, 5, 106º, Não eliminado / 995008, Thiago Lima De Souza, 5, 107º, Não eliminado / 980676, Aline Nunes Ferreira, 5, 108º, Não eliminado / 987300, Maria Julia Ransani Guimaraes, 5, 109º, Não eliminado / 1001465, Suelem Patricia Wieira, 5, 110º, Não eliminado / 1000060, Leticia Mariano Da Silva, 5, 111º, Não eliminado / 996531, Weslei Ronaldo Lopes, 5, 112º, Não eliminado / 987813, Jeferson Quadra De Paula, 5, 113º, Não eliminado / 1000427, Leonardo Sandri Lago, 5, 114º, Não eliminado / 1001129, Emanuelly Dos Santos Silva, 5, 115º, Não eliminado / 987891, Erika Camilly Costa, 5, 116º, Não eliminado / 994561, Joyce Santos Motta, 5, 117º, Não eliminado / 998748, Aline Pereira Braga, 5, 118º, Não eliminado / 990191, Camila De Mello Luza, 5, 119º, Não eliminado / 995736, Dygeana Fortunato Rufatto, 5, 120º, Não eliminado / 1001005, Keila Pereira Alves, 5, 121º, Não eliminado / 998949, Silvana De Fatima Rosa Rocha, 5, 122º, Não eliminado / 1000986, Carini Barbosa, 3, 123º, Não eliminado / 996901, Rosine Aguiar De Lima, 3, 124º, Não eliminado / 990115, Daiane Tf Da Silva, 3, 125º, Não eliminado / 989409, Juliano Moscon Feliciano, 3, 126º, Não eliminado / 1001593, Eloise Carolina Ribeiro Kohler, 3, 127º, Não eliminado / 995804, Maiara Tamanho, 3, 128º, Não eliminado / 996571, Jessica Jovana Lauterio, 3, 129º, Não eliminado / 1001111, Talita Lurdes Morais, 3, 130º, Não eliminado / 1001318, Paula Rafaela De Moura Gris, 3, 131º, Não eliminado / 1000953, Naiara Cordeiro De Almeida, 3, 132º, Não eliminado / 991622, Emily Gabrieli Souza Dos Santos, 3, 133º, Não eliminado / 993424, Edilson Preto Tigre, 1, 134º, Não eliminado / 983376, Marcos Antonio De Siqueira, 1, 135º, Não eliminado / 1000584, Salete Aparecida Caldas De Souza, 1, 136º, Não eliminado / 981933, Valdecir Jose Pacifico, 1, 137º, Não eliminado / 995496, Adriana Anoiz Prestes, 1, 138º, Não eliminado / 1001610, Valdecir Linhares Pontos, 1, 139º, Não eliminado / 989809, Lucinda Aguiar, 1, 140º, Não eliminado / 999632, Lucivane Silveira, 1, 141º, Não eliminado / 999511, Janete Garcia Kremem, 1, 142º, Não eliminado / 999077, Silmara Aparecida Da Kuz, 1, 143º, Não eliminado / 989496, Ana Paula Ramos Roza, 1, 144º, Não eliminado / 1001669, Janio De Oliveira, 1, 145º, Não eliminado / 1000347, Eva Aparecida S Dos S De Souza, 1, 146º, Não eliminado / 980877, Juliane Ribas De Souza, 1, 147º, Não eliminado / 993114, Paulo Ricardo Ramos Gomes, 1, 148º, Não eliminado / 989332, Juliano Vaz De Oliveira, 1, 149º, Não eliminado / 993675, Luis Carlos Alex Rosario, 1, 150º, Não eliminado / 1001183, Maike Ferreira Dos Santos, 1, 151º, Não eliminado / 995146, Elizandra Lemos, 1, 152º, Não eliminado / 988848, Daniele M Bresolin, 1, 153º, Não eliminado / 996245, Ana Paula Leao Souza, 1, 154º, Não eliminado / 1000211, Tatiane Barbosa, 1, 155º, Não eliminado / 1000869, Marina Mello Leiria, 1, 156º, Não eliminado / 1000138, Naiara Pereira Pereti, 1, 157º, Não eliminado / 993703, Arizone Telles Junior, 1, 158º, Não eliminado / 1001534, Josieli Dos Santos Do Rosario, 1, 159º, Não eliminado / 988506, Juliane Meirelles Da Silva, 1, 160º, Não eliminado / 982105, Jaine Ramos Prestes, 1, 161º, Não eliminado / 999686, Jocelaine Vogt Oliveira, 1, 162º, Não eliminado / 995095, Mayara Apolinario Ferreira, 1, 163º, Não eliminado / 996485, Rosiane Matias, 1, 164º, Não eliminado / 1000297, Welinton Bobela Correia, 1, 165º, Não eliminado / 1001002, Camila De Mello Leiria, 1, 166º, Não eliminado / 988954, Graziele Batista Butner, 1, 167º, Não eliminado / 992397, Nathan Da Silva Biskoski, 1, 168º, Não eliminado / 996169, Adenilza Leao Teodoro, 1, 169º, Não eliminado / 982021, Emanuel Santos Guimaraes, 1, 170º, Não eliminado / 999957, Alan Matiano Woylyloki, 1, 171º, Não eliminado / 983021, Graziele Alves De Miranda, 1, 172º, Não eliminado / 982200, Bruna De Cassia Pereira Dos Santos, 1, 173º, Não eliminado / 992809, Caroline Porto Sendeski, 1, 174º, Não eliminado / 994812, Allanna Aystinni Costa, 1, 175º, Não eliminado

634. PR – PARAISO DO NORTE – GERAL

988725, Maria Sidney Furtado, 5, 1º, Não eliminado / 989290, Renata Cibele Cominato, 5, 2º, Não eliminado

635. PR – PARANAVAI – GERAL

977635, Flavio Cerzuela, 10, 1º, Não eliminado / 993611, Benigno Jose Puzzi, 10, 2º, Não eliminado / 978555, Sueli Ferreira De Souza, 10, 3º, Não eliminado / 976197, Cleusa De Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 989737, Alan Carniel Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 976462, Kelly Cristina Ferreira, 10, 6º, Não eliminado / 978605, Marcia Dos Santos Da Costa, 10, 7º, Não eliminado / 976286, Isabella Mattos Gil Casagrande, 10, 8º, Não eliminado / 977557, Camila Florentine Soares, 10, 9º, Não eliminado / 976860, Naum De Souza Alexandre, 10, 10º, Não eliminado / 974121, Luan Panuci Haas, 10, 11º, Não eliminado / 976517, Suyane Jaha Sanches Urel, 10, 12º, Não eliminado / 977120, Ariane Dos Santos Ferraz, 10, 13º, Não eliminado / 991506, Matheus De Oliveira Campos, 10, 14º, Não eliminado / 994556, Ronise Da Silva Ewald Schulter, 10, 15º, Não eliminado / 976670, Leticia Dos Santos Farias, 10, 16º, Não eliminado / 978546, Yasmim Gabrielle Alencar De Moraes, 10, 17º, Não eliminado / 976057, Mayke Graciano Rocatelli, 10, 18º, Não eliminado / 983264, Jose Carlos Dos Santos, 7, 19º, Não eliminado / 976609, Andreia Eloy Demetrio, 7, 20º, Não eliminado / 974073, Luciana Cuellar De Sene, 7, 21º, Não eliminado / 978855, Tania Cristina Vieira Padial, 7, 22º, Não eliminado / 974209, Emiliana Dos Santos Correa, 7, 23º, Não eliminado / 975946, Erika Lima Da Silva, 7, 24º, Não eliminado / 976092, Nayara Da Silva Barbero, 7, 25º, Não eliminado / 977011, Thiago Campos Vicente, 7, 26º, Não eliminado / 989874, Cassiana De Oliveira Coelho, 7, 27º, Não eliminado / 977162, Larissa Serra Bonifacio, 7, 28º, Não eliminado / 976556, Gilberto Reis Pereira De Souza Junior, 7, 29º, Não eliminado / 976675, Sabrina Ferreira Amorim, 7, 30º, Não eliminado / 976879, Larissa Renata Ricken Ferreira, 7, 31º, Não eliminado / 974751, Keren Martins Dos Anjos, 7, 32º, Não eliminado / 978867, Heloise De Sousa, 7, 33º, Não eliminado / 985741, Renato Galvao Buzinaro, 7, 34º, Não eliminado / 983663, Victoria Aparecida Pereira E Silva, 7, 35º, Não eliminado / 995629, Deborah Miryan Aguiar, 7, 36º, Não eliminado / 976546, Nadia Aparecida Da Silva Nannini, 7, 37º, Não eliminado / 978921, Kauany Fiates De Souza, 7, 38º, Não eliminado / 989546, Jose Carlos Cremonini, 5, 39º, Não eliminado / 982349, Jose De Oliveira Roas, 5, 40º, Não eliminado / 991289, Ademar Lopes Tome, 5, 41º, Não eliminado / 976706, Marcia De Oliveira Ferreira, 5, 42º, Não eliminado / 976176, Eva Aparecida Gallego Dos Santos, 5, 43º, Não eliminado / 976584, Anice De Souza, 5, 44º, Não eliminado / 976126, Sandra Rodrigues De Souza, 5, 45º, Não eliminado / 985676, Alecio Ferraciolli Neto, 5, 46º, Não eliminado / 976433, Marilza Aparecida Da Silva, 5, 47º, Não eliminado / 974694, Sandra Cardoso Dos Santos, 5, 48º, Não eliminado / 978790, Rosimar Batista De Oliveira Azevedo, 5, 49º, Não eliminado / 975917, Jessica Ribeiro Da Costa, 5, 50º, Não eliminado / 976989, Anderson Fernandes Da Silva, 5, 51º, Não eliminado / 976960, Ivelize Joana De Souza Silva Alves, 5, 52º, Não eliminado / 976483, Nathalia Rocha De Oliveira, 5, 53º, Não eliminado / 982376, Elisangela Buhler Costa, 5, 54º, Não eliminado / 974317, Iandra Vera Domiciano Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 983879, Adriele Mayara Moura, 5, 56º, Não eliminado / 987483, Nadiele Bovolim Da Silva, 5, 57º, Não eliminado / 978732, Ana Paula Pinto Dos Santos, 5, 58º, Não eliminado / 976893, Leila Regiane Ferreira Godois, 5, 59º, Não eliminado / 976409, Dielen Nascimento De Souza, 5, 60º, Não eliminado / 974815, Wellington Fernando De Aguiar, 5, 61º, Não eliminado / 978793, Luiz Eduardo Da Silva Sanita, 5, 62º, Não eliminado / 976383, Marcus Vinicius Da Cruz Duarte, 5, 63º, Não eliminado / 976051, Jaqueline Dereste Alves, 5, 64º, Não eliminado / 991349, Guilherme Pereira Dos Santos, 5, 65º, Não eliminado / 976377, Vinicius Mascarenhas Gomes, 5, 66º, Não eliminado / 975899, Larissa Fernanda Dos Santos De Souza, 5, 67º, Não eliminado / 976340, Natalia Octaviana De Santana, 5, 68º, Não eliminado / 977140, David Catoia, 5, 69º, Não eliminado / 977049, Natalya Rosa Omito, 5, 70º, Não eliminado / 982411, Kellen Gabriella Do Nascimento De Oliveira, 5, 71º, Não eliminado / 976533, Maria Eduarda Camargo Cavequia, 5, 72º, Não eliminado / 991582, Keity Eduarda Toma Boza, 5, 73º, Não eliminado / 976343, Reginaldo Silva, 3, 74º, Não eliminado / 995746, Maria Eduarda Dos Santos Goncalves, 3, 75º, Não eliminado / 976261, Cleber Rodrigues Figueiredo Junior, 1, 76º, Não eliminado / 976538, Paulo Lima Carvalho, 1, 77º, Não eliminado / 976920, Aline Fagundes, 1, 78º, Não eliminado / 976011, Lucas Roberto Balbino Da Silva, 1, 79º, Não eliminado / 975989, Mateus Henrique Da Silva Lindolfo, 1, 80º, Não eliminado

636. PR – PATO BRANCO – GERAL

990032, Carmen Maria Bonatto Redivo, 10, 1º, Classificado / 995867, Dalila Goncalves Bueno De Oliveira, 10, 2º, Classificado / 996128, Anisio Ruaro Webber, 10, 3º, Classificado / 984651, Rita De Cassia Dosciatti Serrao Rocha, 10, 4º, Classificado / 989391, Carla Bordin Rocato Pinto, 10, 5º, Classificado / 988771, Eliani Maria Fernandes, 10, 6º, Classificado / 990146, Leunice Leal Albani, 10, 7º, Classificado / 989757, Mariceli Sokolowski Machado, 10, 8º, Classificado / 975449, Adriana Antunes De Carvalho Da Silva, 10, 9º, Classificado / 975181, Cristiel Balbinot, 10, 10º, Classificado / 974981, Ana Caroline Kuber, 10, 11º, Classificado / 988718, Jonas Eduardo Moreira, 10, 12º, Classificado / 988473, Caio Eller Pazzini, 10, 13º, Classificado / 978814, Camila Camargo, 10, 14º, Classificado / 975243, Camila Kichel, 10, 15º, Classificado / 975176, Luciane Eidinger, 10, 16º, Classificado / 975166, Ellen Simionato Da Silva, 10, 17º, Classificado / 989932, Ariany Da Silva, 10, 18º, Classificado / 992920, Andre Matheus Martiny, 10, 19º, Classificado / 994817, Luiz Henrique Ragazzi, 7, 20º, Não eliminado / 988154, Luane Karoline Assis Barbosa, 7, 21º, Não eliminado / 988366, Wandisley Garcia Filho, 7, 22º, Não eliminado / 975157, Matheus Eduardo Hornick, 7, 23º, Não eliminado / 975045, Hagner Rafael Oliveira Bueno, 7, 24º, Não eliminado / 987488, Adilce Sokolowski, 5, 25º, Não eliminado / 975082, Sandra Cristina Schmidt Ramos, 5, 26º, Não eliminado / 989269, Karoline Pagliosa Arcego, 5, 27º, Não eliminado / 974511, Andreia Raiher, 5, 28º, Não eliminado / 987662, Deomar Da Silva Tavares, 5, 29º, Não eliminado / 975183, Giamer Emanoelferreira Vilck, 5, 30º, Não eliminado / 987764, Mirla Teixeira Maia Tavares, 5, 31º, Não eliminado / 975186, Luiz Fernando Santana, 5, 32º, Não eliminado / 991926, Luiz Henrique Pinheiro Ferreira, 5, 33º, Não eliminado / 997173, Tais Cristina Aparecida De Oliveira, 5, 34º, Não eliminado / 975158, Eliziane Antunes Merlo, 5, 35º, Não eliminado / 990811, Djudy Hedlund Modes, 5, 36º, Não eliminado / 985197, Patrick Willian De Costa, 5, 37º, Não eliminado / 995061, Vitoria Dos Santos Geacolbo, 5, 38º, Não eliminado / 993678, Gabriela Monteiro Garcia Fonseca, 3, 39º, Não eliminado / 989825, Eder Augusto De Melo, 3, 40º, Não eliminado / 975213, Ilda Ferreira Do Amaral, 1, 41º, Não eliminado / 988604, Jacira De Maria Araujo, 1, 42º, Não eliminado / 995582, Rosana Zalewski Rogalski, 1, 43º, Não eliminado / 975233, Rosangela Silva De Oiveira, 1, 44º, Não eliminado / 987965, Bruno Isaac Wollinger, 1, 45º, Não eliminado / 975148, Luiz Fernando Westfahl, 1, 46º, Não eliminado

637. PR – PAULA FREITAS – GERAL

983268, David De Lima, 7, 1º, Classificado / 984814, Eduarda Helena Matos, 7, 2º, Não eliminado / 998939, Wellington Itabajara Carneiro, 5, 3º, Não eliminado / 1016594, Samuel Feliz De Oliveira Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 975842, Josiane Maria Da Silva, 1, 5º, Não eliminado

638. PR – PEABIRU – GERAL

977244, Cristiane Nunes Santos, 10, 1º, Não eliminado / 977169, Mayara Simonelli Rodrigues, 10, 2º, Não eliminado / 993375, Giovana Pante, 10, 3º, Não eliminado / 974332, Carina De Almeida Fontes, 10, 4º, Não eliminado / 985462, Thiago Canceicao Borges, 7, 5º, Não eliminado / 974050, Bruna Regina De Freitas Carrero, 7, 6º, Não eliminado / 995824, Igor Costa De Carvalho, 7, 7º, Não eliminado / 973861, Cecilia Donati, 5, 8º, Não eliminado / 974212, Marcia Lopes Marinho De Lima, 5, 9º, Não eliminado / 974240, Marinete Ferreira Fontes, 5, 10º, Não eliminado / 977426, Leticia Roberta Morales, 5, 11º, Não eliminado / 977297, Vitoria Mikalina Sultoski Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 977080, Carla Beatriz De Araujo Monteiro, 5, 13º, Não eliminado

639. PR – PEROBAL – GERAL

990610, Rodrigo Moura, 10, 1º, Não eliminado / 973982, Janilson Bacarin Henrique, 10, 2º, Não eliminado / 992027, Maria Eloiza Bazanela Lins, 10, 3º, Não eliminado / 1006468, Mylena Frazao Albuquerque, 5, 4º, Não eliminado / 1006559, Thiago Teodoro, 5, 5º, Não eliminado / 1006338, Eliane Pereira, 5, 6º, Não eliminado

640. PR – PEROLA – GERAL

987573, Marleu Fabricio Souza Stolu, 10, 1º, Classificado / 990137, Gustavo Soares Pastori, 10, 2º, Não eliminado / 987981, Lilian Cristina Mendonca Pinto, 7, 3º, Não eliminado / 987298, Valeria Mirele Da Costa, 7, 4º, Não eliminado / 987765, Jose Henrique Weizorek Rodrigues, 7, 5º, Não eliminado / 988430, Andreia Dos Reis Ferreira, 7, 6º, Não eliminado / 987883, Heloisa De Almeida Rigotto, 7, 7º, Não eliminado / 987373, Pedro Henrique Horacio Vieira, 7, 8º, Não eliminado / 992638, Vitor Hugo De Souza Mulezini, 7, 9º, Não eliminado / 987043, Debora De Cassia Pinheiro De Freitas Goncalves, 5, 10º, Não eliminado / 987152, Natan Ribeiro Faria, 5, 11º, Não eliminado / 988148, Jhonatan Santos Proieti, 5, 12º, Não eliminado

641. PR – PIEN – GERAL

1005834, Alex Junior Dos Anjos, 5, 1º, Não eliminado

642. PR – PINHAIS – GERAL

975072, Rogerio Vieira Ferraz, 10, 1º, Classificado / 973833, Silvia Terezinha De Almeida, 10, 2º, Classificado / 976456, Marcia De Cassia Rosa Borelli, 10, 3º, Classificado / 976557, Vanessa Regina Pereira, 10, 4º, Classificado / 995052, Cecilia De Fatima Macedo, 10, 5º, Classificado / 975077, Emerson Campos, 10, 6º, Classificado / 975191, Joao Arthur Mattoso Moreira, 10, 7º, Classificado / 976193, Karla Regiane Travessin, 10, 8º, Classificado / 996025, Andreia Carvalho De Faria Da Luz, 10, 9º, Classificado / 976387, Adriano Aparecido Fernandes De Carvalho, 10, 10º, Classificado / 976322, Veronica F Pereira, 10, 11º, Classificado / 973604, Teresio Gabriel Bertoja De Freitas, 10, 12º, Classificado / 976757, Maycon Anderson Gomes Goncalves, 10, 13º, Classificado / 975060, Giovani Douglas Roland Pirolla, 10, 14º, Classificado / 993045, Felipe Eliaquim Souza Santos, 10, 15º, Classificado / 976230, Guilherme Juliano Camargo Ramos, 10, 16º, Classificado / 977762, Robledo Gomes Bezerra Filho, 10, 17º, Classificado / 976380, Amanda Mendes Makoin, 10, 18º, Classificado / 976799, Ana Maria Rodrigues Da Silva Assumpcao, 7, 19º, Não eliminado / 978920, Regina Celia Myszkowski, 7, 20º, Não eliminado / 992516, Luciane De Souza Dos Santos De Oliveira, 7, 21º, Não eliminado / 978493, Salete De Moura Pereira, 7, 22º, Não eliminado / 981054, Luciana Dos Santos Da Silva, 7, 23º, Não eliminado / 990069, Rodrigo Pereira Rodrigues, 7, 24º, Não eliminado / 982725, Sibeli Strafite De Oliveira, 7, 25º, Não eliminado / 994860, Mariana Cordeiro Moreira, 7, 26º, Não eliminado / 978327, Roberson Luiz Pereira De Jesus, 7, 27º, Não eliminado / 973686, Andre Costa Borges, 7, 28º, Não eliminado / 993841, Juliano Herllon Barbosa Ribeiro, 7, 29º, Não eliminado / 993646, Lucas Matheus Carvalho De Assis, 7, 30º, Não eliminado / 994021, Gabriel Fumes Baeta, 7, 31º, Não eliminado / 987732, Eros Mateus Zapchau, 7, 32º, Não eliminado / 976652, Ana Julia Jaskiu, 7, 33º, Não eliminado / 975223, Marly Rodrigues De Deus, 5, 34º, Não eliminado / 975189, Fabiana Lima Almeida, 5, 35º, Não eliminado / 976444, Jose Mendes Filho, 5, 36º, Não eliminado / 978201, Carlos Roberto Fagundes, 5, 37º, Não eliminado / 975321, Joacinei Araujo De Lucena, 5, 38º, Não eliminado / 987835, Magnolia Fonseca De Andrade, 5, 39º, Não eliminado / 988130, Elias Pereira Dos Santos, 5, 40º, Não eliminado / 995473, Maria De Fatima De Melo Da Silva, 5, 41º, Não eliminado / 986944, Marcelo Soares Alvares, 5, 42º, Não eliminado / 993281, Sonia Aparecida Santos De Assis, 5, 43º, Não eliminado / 980534, Vilma Dos Santos, 5, 44º, Não eliminado / 995154, Marcelo Fernandes Da Silva, 5, 45º, Não eliminado / 975315, Simone Vieira Da Rocha De Lucena, 5, 46º, Não eliminado / 989674, Bongo Nlando, 5, 47º, Não eliminado / 975197, Maricleia Do Rocio Ribeiro, 5, 48º, Não eliminado / 976693, Claudia Regina Moura Jaskiu, 5, 49º, Não eliminado / 980904, Angelo Dos Santos Lisboa De Mello, 5, 50º, Não eliminado / 975196, Silvana Dos Santos Matoso, 5, 51º, Não eliminado / 987655, Maria Ines Francisquet, 5, 52º, Não eliminado / 995882, Jefferson Jacinto Da Silva, 5, 53º, Não eliminado / 991070, Luis Fernando Alves, 5, 54º, Não eliminado / 978776, Eliana Gauna Alves De Lima, 5, 55º, Não eliminado / 992414, Marcio Aurelio Alves Aparicio, 5, 56º, Não eliminado / 997304, Tatiane Dos Santos Gomes De Amorim, 5, 57º, Não eliminado / 980680, Juliana Wieczrkowski, 5, 58º, Não eliminado / 975250, Marcos De Oliveira Correa Campos, 5, 59º, Não eliminado / 975221, Ana Paula Rewai De Lara, 5, 60º, Não eliminado / 977654, Thiago Rodrigo Alves, 5, 61º, Não eliminado / 977574, Ana Paula Werneck Ribeiro Dos Santos, 5, 62º, Não eliminado / 981103, Tainara Rigoni Passoni, 5, 63º, Não eliminado / 980755, Jessica Mariana Pinto, 5, 64º, Não eliminado / 987523, Andressa Janaina De Oliveira, 5, 65º, Não eliminado / 997253, Raquel Schinda Siqueira, 5, 66º, Não eliminado / 979257, Pamela Cristine Scruff Muller, 5, 67º, Não eliminado / 976524, Shirley Goncalo Dos Anjos Souza, 5, 68º, Não eliminado / 980465, Jessyka Freitas Lima Silva, 5, 69º, Não eliminado / 978406, William Ricardo De Castro, 5, 70º, Não eliminado / 994493, Camila Moraes Duarte, 5, 71º, Não eliminado / 973737, Vanessa De Fatima Dos Santos Rodrigues, 5, 72º, Não eliminado / 996164, Maicon Bento Da Silva, 5, 73º, Não eliminado / 987380, Matheus Francisquet Straede, 5, 74º, Não eliminado / 997274, Thais De Castro Guilherme, 5, 75º, Não eliminado / 980852, Maycon Luan Da Silva Souza, 5, 76º, Não eliminado / 996270, Luan Dos Santos Gomes De Amorim, 5, 77º, Não eliminado / 983310, Julia Rezende Da Silva, 5, 78º, Não eliminado / 980965, Marcio Cassimiro Ramos, 3, 79º, Não eliminado / 988265, Andressa Dos Santos Miranda, 1, 80º, Não eliminado / 982257, Carolini Pereira Rodrigues Ribeiro, 1, 81º, Não eliminado / 1016507, Douglas Andre Da Silva, 1, 82º, Não eliminado

643. PR – PINHAO – GERAL

984512, Josiane Ferreira Nunes, 7, 1º, Não eliminado / 985125, Joilson Ferreira Ribas, 7, 2º, Não eliminado / 973899, Nelson De Oliveira, 5, 3º, Não eliminado / 991736, Dionatan Henrique Ferreira, 5, 4º, Não eliminado / 979998, Debora Cristina Nunes Basto, 5, 5º, Não eliminado / 987473, Cassio Paintner Woynaroski, 5, 6º, Não eliminado / 975968, Vanuza Moreira De Oliveira, 3, 7º, Não eliminado

644. PR – PIRAQUARA – GERAL

1001339, Iris Jaques Quadros Alves, 10, 1º, Classificado / 997027, Elizeu Petersen Franco, 10, 2º, Classificado / 984493, Rita De Cassia Hops Plinta, 7, 3º, Classificado / 995119, Ricardo Aparecido Dos Santos Firmino, 7, 4º, Classificado / 995519, Gabriel Rodrigues De Santana, 7, 5º, Classificado / 1002287, Diego Ferraz Vaz, 7, 6º, Classificado / 1000072, Isabelly Curvelo Ferreira, 7, 7º, Classificado / 1001817, Osmar Alexandre Teixeira Tavares, 7, 8º, Classificado / 1002528, Khawanny Nathaly Chagas De Sousa, 7, 9º, Classificado / 994995, Ana Lucia Muhlenhoff, 5, 10º, Classificado / 998062, Rosemari Do Rocio Kalinoski Pereira, 5, 11º, Classificado / 993006, Carlos Alberto Dos Santos, 5, 12º, Classificado / 995908, Edineia Moreira Santos, 5, 13º, Classificado / 994043, Jefferson Vargas, 5, 14º, Classificado / 995640, Ana Regina Da Silva, 5, 15º, Classificado / 1002410, Denise Barros Ropelato, 5, 16º, Classificado / 984462, Claudia Krulikowski, 5, 17º, Não eliminado / 983245, Marizete Aparecida Pereira Bom De Camargo, 5, 18º, Não eliminado / 981115, Ediane Dalo Tibes, 5, 19º, Não eliminado / 993812, Regina Pereira Ramos, 5, 20º, Não eliminado / 997143, Mariana Schinadoski Nascimento Batista, 5, 21º, Não eliminado / 994819, Ricardo Faria Moraes, 5, 22º, Não eliminado / 984669, Jonathan Barbosa Padilha, 5, 23º, Não eliminado / 992844, Gabriel Henrique Nascimento, 5, 24º, Não eliminado / 983715, Lucas Vinicius Plinta Afonso, 5, 25º, Não eliminado / 998030, Jessica Ferreira Da Silva, 5, 26º, Não eliminado / 984090, Natalianca Aparecida De Freitas Pires De Moraes, 3, 27º, Não eliminado / 1002151, Josiane Ribeiro De Souza, 3, 28º, Não eliminado / 992113, Jhennifer Teixeira De Souza, 3, 29º, Não eliminado / 997995, Rosani Ledesma Oliveira, 1, 30º, Não eliminado / 995768, Fernando Cesar Frohlich, 1, 31º, Não eliminado / 1002656, Valmir Dos Santos, 1, 32º, Não eliminado / 992507, Le, 1, 33º, Não eliminado / 997092, Alexandre Dos Santos Hodzelmans, 1, 34º, Não eliminado / 1000768, Luciano Caetano Marques Junior, 1, 35º, Não eliminado

645. PR – PLANALTO – GERAL

973642, Ana Paula Sandri Soares, 10, 1º, Classificado / 991850, Marcelo Adilio Martini, 10, 1º, Classificado / 993334, Jacsones Eroni Da Silva, 10, 2º, Classificado / 978014, Simone Andrade, 7, 2º, Não eliminado / 974514, Marcio Soares Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 1011683, Luiz Manoel Meredyk, 7, 3º, Não eliminado / 982960, Cristierle Lucivane Janner, 7, 4º, Não eliminado / 978477, Milena Torchetto, 7, 4º, Não eliminado / 974244, Paula Daniela Bantle, 7, 5º, Não eliminado / 978204, Luis Carlos Polack, 5, 5º, Não eliminado / 974452, Luana Hindersmann Wagner, 7, 6º, Não eliminado / 978358, Franciele Kempka, 5, 6º, Não eliminado / 973942, Clauster Diefembach, 7, 7º, Não eliminado / 978636, Elenice Correa De Oliveira, 1, 7º, Não eliminado / 974342, Jossieli Libardi, 7, 8º, Não eliminado / 995221, Matheus Alcides Hendges, 1, 8º, Não eliminado / 973803, Jaqueline Aparecida De Campos Dos Passos, 7, 9º, Não eliminado / 974049, Evyllyn Vytorya Schwandes, 7, 10º, Não eliminado / 976278, Terezinha Odete Sisti Lippert, 5, 11º, Não eliminado / 976182, Edemar Guilland, 5, 12º, Não eliminado / 993098, Elias Marcelo Kanieski, 5, 13º, Não eliminado / 973611, Andressa Carolina Dos Santos, 5, 14º, Não eliminado

646. PR – PORECATU – GERAL

990016, Osvaldo Talieri, 10, 1º, Não eliminado / 989542, Marcos Tadeu Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 988029, Maria Faria Trusgynski Padilha, 10, 3º, Não eliminado / 991531, Winicius Barbosa Costa, 10, 4º, Não eliminado / 988295, Cris Luana Padilha, 10, 5º, Não eliminado / 991038, Magda Andrea De Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 990591, Rozangela Bastista Da Silva Mattos, 7, 7º, Não eliminado / 988918, Bruno De Paula Dantas Ramos De Oliveira, 7, 8º, Não eliminado / 989059, Zilda De Paula Dantas Ramos Oliveira, 5, 9º, Não eliminado / 989502, Susana Dos Santos Santana Ignotti, 5, 10º, Não eliminado / 990667, Laudiceia Correia Souza, 5, 11º, Não eliminado / 988466, Claudinei Aparecido De Mello, 5, 12º, Não eliminado / 991243, Kelle Rodrigues Do Cessencio, 5, 13º, Não eliminado / 990789, Rosimeire De Lima Lopes, 5, 14º, Não eliminado / 989621, Maria Ivania Da Silva Saraiva, 5, 15º, Não eliminado / 991430, Graziele Cristiane Lima Barboza Do Amaral, 5, 16º, Não eliminado / 987210, Micheli Jaqueline Do Carmo Nascimento, 5, 17º, Não eliminado / 992765, Giseli Bueno, 5, 18º, Não eliminado / 989204, Aline Severina Santana, 5, 19º, Não eliminado / 991869, Ana Carolina Ferreira Xavier Silva, 5, 20º, Não eliminado / 989730, Luis Henrique De Oliveira, 5, 21º, Não eliminado / 987416, Jessica Naiara Gouveia Dolino Oliveira, 5, 22º, Não eliminado / 990899, Greice Keli Moreira, 5, 23º, Não eliminado / 988674, Laiza Oliveira Arruda, 5, 24º, Não eliminado / 991401, Maria Natalia Alves Da Silva, 5, 25º, Não eliminado / 992487, Ana Beatriz Dos Santos Rodrigues, 5, 26º, Não eliminado / 989264, Joao Vitor Nardotto Santana, 5, 27º, Não eliminado / 987643, Jonatas Samuel G Oliveira, 5, 28º, Não eliminado / 989773, Wanderlei Luiz Da Silva, 1, 29º, Não eliminado / 989343, Marcia Aparecida Barbosa, 1, 30º, Não eliminado / 992212, Kettlyn Amaral Batista, 1, 31º, Não eliminado

647. PR – PORTO RICO – GERAL

997931, Danielli Ferreira Tarifa, 5, 1º, Classificado / 995996, Guilherme Fonseca Lima, 5, 2º, Não eliminado

648. PR – PORTO VITORIA – GERAL

977188, Fernando Cesar Salvatti, 10, 1º, Classificado / 974753, Luisa Vodiane, 10, 2º, Classificado / 993665, Aliton Daniel Daubermann, 10, 3º, Não eliminado / 983594, David De Lima, 7, 4º, Não eliminado / 984639, Eduarda Helena Matos, 7, 5º, Não eliminado / 977063, Rose Maria Bohrer, 5, 6º, Não eliminado / 998852, Wellington Itabajara Carneiro, 5, 7º, Não eliminado

649. PR – PRADO FERREIRA – GERAL

978773, Tauan Felipe Rocha De Lima, 5, 1º, Classificado / 978452, Vinicius Moura Da Silva, 5, 2º, Não eliminado

650. PR – PRANCHITA – GERAL

993832, Maria Eloir Faquinello, 10, 1º, Classificado / 1000366, Leila Pigozzo Lopes, 10, 2º, Classificado / 997026, Joice Tatiane Cavalheiro, 7, 3º, Não eliminado / 999376, Gabrieli Caroline Canzi, 7, 4º, Não eliminado / 1000939, Ivanete Cossetin Baptistella, 5, 5º, Não eliminado / 996876, Cleunice Aparecida Sanders, 5, 6º, Não eliminado / 995891, Luciana Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 996415, Marimar De Fatima Seiter, 5, 8º, Não eliminado / 996681, Gabriela De Jesus, 5, 9º, Não eliminado / 1001673, Adrielli Vieira Brizola, 5, 10º, Não eliminado / 994246, Daniela Ferreira, 5, 11º, Não eliminado / 995153, Mariana Corona, 3, 12º, Não eliminado / 996794, Pamela Tielke, 3, 13º, Não eliminado

651. PR – PRIMEIRO DE MAIO – GERAL

977414, Isabely Simionato, 10, 1º, Classificado / 977333, Karla Pereira Magalhaes, 10, 2º, Não eliminado / 976275, Flavia Rubia Balestre, 10, 3º, Não eliminado / 974829, Monara Emili Costa Martins De Souza, 10, 4º, Não eliminado / 976232, Leticia Sassi De Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 981671, Luana Karin Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 974768, Thaynara Fernandes Nascimento, 10, 7º, Não eliminado / 974086, Ana Maria Da Conceicao Assonsim, 7, 8º, Não eliminado / 979015, Andre Luiz Bueno, 7, 9º, Não eliminado / 978526, Naira Campos Bueno Da Silva, 7, 10º, Não eliminado / 976125, Joao Carlos Bertoco Alves, 7, 11º, Não eliminado / 977551, Luciana Lourenco Dias, 5, 12º, Não eliminado / 977726, Cristiani Fatima De Lima, 5, 13º, Não eliminado / 976725, Carla Eloisa Santana Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 976617, Luana Alessandra Dos Santos, 5, 15º, Não eliminado / 981852, Rafaela Heloisa Ribeiro, 5, 16º, Não eliminado / 976327, Emilly Caroline Pedroso, 5, 17º, Não eliminado / 974638, Rayssa Gabrieli Monteiro Padilha, 5, 18º, Não eliminado / 976677, Ademir Lima Dos Santos, 1, 19º, Não eliminado / 983587, Karolayne De Oliveira, 1, 20º, Não eliminado

652. PR – QUATRO BARRAS – GERAL

976845, Vilson Luiz Kossemba, 10, 1º, Classificado / 986257, Silvia Regina Viruel Da Silva, 10, 2º, Classificado / 982276, Fabiana Rodrigues De Freitas, 7, 3º, Classificado / 988522, Beatriz Moreira Belz, 7, 4º, Classificado / 979927, Janete Maria Dos Santos, 5, 5º, Classificado / 975671, Simone Zanchettin De Oliveira, 5, 6º, Classificado / 979846, Luciano Marcelo Alves Da Silva, 5, 7º, Classificado / 975662, Robert William De Azevedo, 5, 8º, Não eliminado / 988255, Ramon Amaral Vignali Alves, 5, 9º, Não eliminado / 993383, Camila Piotriski Alves De Oliveira, 5, 10º, Não eliminado / 975608, Ingrid Aparecida Ribeiro De Azevedo, 5, 11º, Não eliminado / 975666, Felippe Arnold Lippmann, 5, 12º, Não eliminado / 988982, Jessica Santana Santos Pinto, 5, 13º, Não eliminado / 986283, Lucas Viruel Pinheiro, 5, 14º, Não eliminado / 991718, Rosi De Fatima Almeida, 3, 15º, Não eliminado / 989266, Suellen Aparecida Da Silva Correia, 1, 16º, Não eliminado

653. PR – QUERENCIA DO NORTE – GERAL

981501, Rafael Rodrigues Da Silva, 10, 1º, Classificado / 993636, Clarice Leite, 7, 2º, Classificado / 980885, Franciele Fernanda Garibaldi, 7, 3º, Não eliminado / 977266, Ronaldo Alves Rocha, 7, 4º, Não eliminado / 973920, Bianca De Melo Dos Santos, 7, 5º, Não eliminado / 973850, Rosecler De Melo Rocha, 7, 6º, Não eliminado / 974849, Tatiane Vieira Menegassi, 7, 7º, Não eliminado / 974807, Joao Pedro Souza Regini, 7, 8º, Não eliminado / 994055, Marcos Antonio Pinto, 5, 9º, Não eliminado / 973710, Luiz Henrique Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 973769, Tania Aparecida Soares De Lima, 5, 11º, Não eliminado / 977772, Fabio Pedro Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 974662, Beatriz Silva Pigosso, 5, 13º, Não eliminado / 976054, Luiz Fernando Teixeira Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 993377, Nicollas Da Silva Costa, 5, 15º, Não eliminado

654. PR – QUINTA DO SOL – GERAL

978635, Leonardo Nunes Decaris, 7, 1º, Classificado / 978754, Andry Bely Rezende Dos Santos, 5, 2º, Não eliminado

655. PR – RANCHO ALEGRE – GERAL

1006489, Moacyr Jose Goncalves Neto, 7, 1º, Classificado / 1006658, Sergio Henrique Delfino, 1, 2º, Não eliminado

656. PR – RANCHO ALEGRE D’OESTE – GERAL

981333, Marcelo Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 981168, Doralice Alves Cavalcante, 5, 2º, Não eliminado / 980681, Paulo Rostan Da Silva, 5, 3º, Não eliminado / 981382, Solangi Aparecida Da Silva, 5, 4º, Não eliminado

657. PR – REALEZA – GERAL

976406, Marcialene Preisler Zamboni, 10, 1º, Classificado / 987992, Jakson Douglas Correa Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 983212, Lori Marlene Pigoso, 7, 3º, Não eliminado / 976296, Cleiton Rodrigo De Campos Vidal, 7, 4º, Não eliminado / 992356, Amanda Marcon, 7, 5º, Não eliminado / 977214, Jauri Paris, 5, 6º, Não eliminado / 979760, Calmocir Plack, 5, 7º, Não eliminado / 976338, Carme Joana Deparis Deparis Marsaro, 5, 8º, Não eliminado / 991160, Maressa Ribeiro Da Silva, 3, 9º, Não eliminado

658. PR – RENASCENCA – GERAL

990873, Laura Southier, 10, 1º, Não eliminado / 990709, Cristiane Perreira, 5, 2º, Não eliminado

659. PR – RESERVA DO IGUACU – GERAL

987018, Marieli Alessandra Wittes Kava, 10, 1º, Não eliminado / 1000678, Elisana Cunha Ferreira, 10, 2º, Não eliminado / 986888, Vinicius Da Silva Ribeiro, 5, 3º, Não eliminado / 987142, Joao Pedro Ramos De Lima, 5, 4º, Não eliminado

660. PR – RIO BRANCO DO IVAI – GERAL

980585, Michele Aparecida Da Silva, 10, 1º, Classificado

661. PR – RIO BRANCO DO SUL – GERAL

981120, Jhessica Rosa Stocko, 10, 1º, Classificado / 979447, Douglas De Brito, 10, 2º, Classificado / 987136, Maria Jose Ferreira Dos Santos, 7, 3º, Classificado / 978786, Andre Bezerra De Oliveira, 7, 4º, Classificado / 987438, Luana Cristina Dos Santos, 7, 5º, Classificado / 978682, Pedro Eduardo Melnik, 7, 6º, Classificado / 975404, Eloise Wendrechovski, 7, 7º, Classificado / 998106, Zeni Terezinha Gois, 5, 8º, Classificado / 978081, Alexandre Augusto Alves Da Costa, 5, 9º, Classificado / 982126, Rogerio Andre Domingues, 5, 10º, Classificado / 986874, Alessandro Nascimento Garcia, 5, 11º, Classificado / 978511, Eliane Castro Do Nascimento, 5, 12º, Classificado / 979432, Darci Dionatan Portes De Franca, 5, 13º, Não eliminado / 982914, Maiara Tatiana Faria, 5, 14º, Não eliminado / 979669, Diego Ribeiro Pinto, 5, 15º, Não eliminado / 979462, Joilma Fernanda Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 986177, Denise Da Silva, 5, 17º, Não eliminado / 998227, Maikiele Machado Do Nascimento, 5, 18º, Não eliminado / 986350, Patricia Emili Caetano, 5, 19º, Não eliminado / 987621, Camila Ribeiro Pereira, 5, 20º, Não eliminado / 977034, Nathanea Cristina Machado, 5, 21º, Não eliminado / 986219, Carolina Cordeiro, 5, 22º, Não eliminado / 979609, Gabriel De Oliveira Dos Santos Lara, 5, 23º, Não eliminado / 986240, Eduarda Teixeira, 5, 24º, Não eliminado / 988508, Amanda Gabriele Oliveira De Souza, 5, 25º, Não eliminado / 986308, Ellen Karolaine Stresser Dos Santos, 5, 26º, Não eliminado / 983607, Luiza Gabriella Chimanski, 5, 27º, Não eliminado / 1001228, Fabiane Trizotti De Bomfim, 5, 28º, Não eliminado / 979713, Ana Caroline De Araujo Rodrigues, 5, 29º, Não eliminado / 979400, Hellen Gois Zem, 5, 30º, Não eliminado / 975412, Eloir Jose Cruz Pilar, 3, 31º, Não eliminado / 986975, Alexandre Cordeiro Garcia, 3, 32º, Não eliminado / 978340, Ramon Strapasson Wosch, 3, 33º, Não eliminado / 979485, Phillip Jhonn Lima De Oliveira, 3, 34º, Não eliminado / 980836, Ana Paula Goncalves, 1, 35º, Não eliminado / 979647, Luiz Otavio Da Silva Ferces, 1, 36º, Não eliminado

662. PR – RIO NEGRO – GERAL

993734, Sidneia Auresvalt Vera, 10, 1º, Classificado / 977846, Luci Zablonski, 10, 2º, Classificado / 999458, Walter Konig, 10, 3º, Não eliminado / 977746, Sandra Cristina Quandt, 10, 4º, Não eliminado / 977314, Gustavo Cardoso De Lima, 10, 5º, Não eliminado / 994595, Dolglas Fagundes Junior, 10, 6º, Não eliminado / 994105, Bianca Renata Ferreira, 10, 7º, Não eliminado / 977395, Heloisa De Lima, 10, 8º, Não eliminado / 980232, Ana Claudia Tauscheck Ruthes, 7, 9º, Não eliminado / 1005258, Leandro Ramos, 7, 10º, Não eliminado / 995079, Valdir Buch, 7, 11º, Não eliminado / 982498, Ilana Larissa De Souza Schelbauer, 7, 12º, Não eliminado / 983136, Mariela De Oliveira Jungles, 7, 13º, Não eliminado / 998785, Nelson Pszybilski, 5, 14º, Não eliminado / 999143, David Cardoso Filho, 5, 15º, Não eliminado / 994351, Edina Rosane Tavares, 5, 16º, Não eliminado / 1000000, Noemi Lazarino Veiga Zoleti, 5, 17º, Não eliminado / 994373, Katia Kalil, 5, 18º, Não eliminado / 999044, Noely Everly Henning De Lima, 5, 19º, Não eliminado / 981710, Anderson Arlei Rodrigues De Bastos, 5, 20º, Não eliminado / 977192, Andre Domingues Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 995111, Cassiano Torres Pereira, 5, 22º, Não eliminado / 994965, Ana Cleia Do Prado Solosinski, 5, 23º, Não eliminado / 977569, Luis Antonio Santana, 5, 24º, Não eliminado / 1000274, Cesar Ramon Da Cruz, 5, 25º, Não eliminado / 999341, Cristhine Vaneski, 5, 26º, Não eliminado / 994539, Jeniffer Fernandes Santos, 5, 27º, Não eliminado / 980417, Juliana Tauscheck Ruthes, 5, 28º, Não eliminado / 995501, Taina Crsitina Ziebarth De Lara, 5, 29º, Não eliminado / 977458, Rafaela Pereira Da Conceicao, 5, 30º, Não eliminado / 1000379, Wesley De Paula Padilha, 5, 31º, Não eliminado / 981539, Gracieli Rodrigues De Bastos, 5, 32º, Não eliminado / 983244, Agatha Jullie Duarte, 5, 33º, Não eliminado / 993708, Gisele Aparecida Alves De Lima, 3, 34º, Não eliminado / 994126, Cleber Dos Santos Tibes, 1, 35º, Não eliminado / 994706, Anabel Konig Dos Santos, 1, 36º, Não eliminado

663. PR – ROLANDIA – GERAL

989975, Maria Aparecida Paide, 10, 1º, Classificado / 992188, Alaerte Caetano Dos Reis, 10, 2º, Classificado / 989575, Sandra Rodrigues Fatori, 10, 3º, Não eliminado / 991937, Luciana Aparecida Caldana, 10, 4º, Não eliminado / 990090, Gustavo Foderani De Siqueira, 10, 5º, Não eliminado / 992555, Gustavo Henrique Domingos Das Neves, 10, 6º, Não eliminado / 989820, Karina Valentina Dos Santos, 10, 7º, Não eliminado / 988995, Rosemary Ferreira Lobo De Moraes, 7, 8º, Não eliminado / 988744, Wagner Junior Faranhas Dos Santos, 7, 9º, Não eliminado / 994614, Henrique De Sousa Carvalho, 7, 10º, Não eliminado / 991758, Lesliane Claro Do Nascimento Aguiar, 7, 11º, Não eliminado / 990483, Jean Roberto De Oliveira Farina, 7, 12º, Não eliminado / 993303, Gabriel Fernandes Carvalho, 7, 13º, Não eliminado / 987904, Maria Eduarda Da Silva Amancio, 7, 14º, Não eliminado / 992394, Adriano Augusto Fanela, 5, 15º, Não eliminado / 989691, Cleber Pereira De Barros, 5, 16º, Não eliminado / 994384, Felipe Santana De Oliveira Esteves, 5, 17º, Não eliminado / 993023, Marcia Selucci De Oliveira Bahu, 5, 18º, Não eliminado / 989277, Camila Da Silva Santos, 5, 19º, Não eliminado / 988562, Gabriele Faria Cordeiro Cobayashi, 5, 20º, Não eliminado / 987230, Leonardo Patric Santana, 5, 21º, Não eliminado / 988274, Elisio Felix De Oliveira Neto, 5, 22º, Não eliminado / 987664, Ana Carolina Dorocinski Barbosa, 5, 23º, Não eliminado / 989406, Carlos Roberto Da Silva, 3, 24º, Não eliminado / 990641, Taiane Carolina Egger Felicio, 3, 25º, Não eliminado / 990745, Maria Das Gracas Frois, 1, 26º, Não eliminado / 991030, Claudineia Lopes Diniz De Oliveira, 1, 27º, Não eliminado

664. PR – SABAUDIA – GERAL

983032, Ramoniele De Souza Batista, 5, 1º, Classificado

665. PR – SALGADO FILHO – GERAL

986355, Natanielly Vitoria Dalcero Cassol, 7, 1º, Classificado / 982022, Jessica Jaqueline Pacheco, 5, 2º, Não eliminado / 994855, Claudete Costa, 3, 3º, Não eliminado / 981904, Marcio Goncalves De Lima, 1, 4º, Não eliminado

666. PR – SALTO DO ITARARE – GERAL

990847, Lucille Caterine Fabri, 10, 1º, Não eliminado / 994729, Elso De Lima Rodrigues Lucio, 10, 2º, Não eliminado / 994477, Leonardo Almeida De Oliveira, 10, 3º, Não eliminado / 998504, Elton Wolff, 5, 4º, Não eliminado / 992738, Vivian Costa Barbosa Vaz, 5, 5º, Não eliminado / 991787, Nilce Lazara De Andrade Bento, 1, 6º, Não eliminado

667. PR – SALTO DO LONTRA – GERAL

973732, Adriana Da Paz, 10, 1º, Classificado / 988182, Karina Amabile Casagrande, 10, 2º, Classificado / 973562, Kamilla Loubach Telles, 10, 3º, Não eliminado / 976973, Adriani Galvani, 7, 4º, Não eliminado / 990490, Patrick Bernardo Biancato Onorio, 7, 5º, Não eliminado / 975974, Camila De Souza Abreu, 7, 6º, Não eliminado / 976421, Sirleir Loubach Telles, 5, 7º, Não eliminado / 990994, Rozeli Ghizoni, 5, 8º, Não eliminado / 973719, Clarice Terezinha Spies, 5, 9º, Não eliminado / 973663, Bianca Dos Santos Barbosa, 5, 10º, Não eliminado / 975966, Diana Pinheiro, 5, 11º, Não eliminado / 973754, Jefferson Luan Dos Santos Martins, 5, 12º, Não eliminado / 978123, Bruna Martins Geremia, 5, 13º, Não eliminado / 979943, Andreia Telles Da Silva Do Nascimento, 3, 14º, Não eliminado / 976943, Edineia Gaspar Da Silva, 1, 15º, Não eliminado

668. PR – SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO – GERAL

996177, Josiane Alves Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 976402, Mariane Canassa Romero, 10, 2º, Não eliminado / 985810, Kristian Fernando De Souza, 10, 3º, Não eliminado / 985507, Adriana Aparecida Ferreira, 7, 4º, Não eliminado / 996511, Milena Rocha Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 985346, Amanda Estruzani De Oliveira, 7, 6º, Não eliminado / 986774, Sonia Fernandes P Dos Santos, 5, 7º, Não eliminado / 997752, Germanio Dos Santos Silva, 5, 8º, Não eliminado / 985698, Elaine Fernandes Fonseca, 5, 9º, Não eliminado / 986780, Pamela Cristina Carvalho Lima, 5, 10º, Não eliminado / 989324, Debora Camila Colii, 5, 11º, Não eliminado / 985847, Munir De Oliveira Santelli, 5, 12º, Não eliminado / 985615, Patricia Alves Da Silva, 1, 13º, Não eliminado

669. PR – SANTA ISABEL DO IVAI – GERAL

992115, Jaqueline Trancoso Zanatta Caldas, 10, 1º, Classificado / 987553, Djenifer Maria Goncalves De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 987889, Larissa Tenca De Azevedo Moreno, 7, 3º, Não eliminado / 987248, Jorge Tenorio Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 987734, Marcos Antonio Uber, 5, 5º, Não eliminado / 989623, Wesllaina Maria Dos Santos, 3, 6º, Não eliminado

670. PR – SANTA IZABEL DO OESTE – GERAL

989054, Elenice Manfroi, 10, 1º, Classificado / 993963, Jakson Douglas Correa Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 987480, Tatiane Dallastra, 10, 3º, Não eliminado / 995157, Tailo Cesar Gabriel Nogueira, 7, 4º, Não eliminado / 987104, Abriani Marcelewicz, 7, 5º, Não eliminado / 988415, Andrieli Marta Saggiorato, 7, 6º, Não eliminado / 995973, Tainara Saggiorato Brugnera, 7, 7º, Não eliminado / 987020, Alisson Vieira Marcelewicz, 7, 8º, Não eliminado / 987546, Gabriel De Ramos Rodrigues, 7, 9º, Não eliminado / 991456, Marilene Teixeira De Souza, 5, 10º, Não eliminado / 987273, Jefersom Fernando Lorenski, 5, 11º, Não eliminado / 986840, Joarez De Melo, 5, 12º, Não eliminado / 987362, Marcelo Klipel, 5, 13º, Não eliminado / 988715, Charles Mateus Do Nascimento De Moraes, 5, 14º, Não eliminado / 991134, Robson Fernandes Rauber, 5, 15º, Não eliminado / 995722, Jorge Antonio Campiol De Andrade, 5, 16º, Não eliminado / 987707, Kelly Mileny Rodrigues De Freitas, 5, 17º, Não eliminado / 1013115, Carlos Eduardo Vieira Ramos Testolin, 5, 18º, Não eliminado / 987175, Vanessa Gormam, 5, 19º, Não eliminado / 986967, Dayane Sebold De Solza, 3, 20º, Não eliminado / 1015755, Marilia Fernanda Martins, 1, 21º, Não eliminado

671. PR – SANTA MARIANA – GERAL

980075, Giovani Rogerio, 10, 1º, Não eliminado / 981246, Dandara Louise De Oliveira Costa, 10, 2º, Não eliminado / 988703, Darlene Bueno Sanches, 7, 3º, Não eliminado / 980166, Bruno Arf Machado, 7, 4º, Não eliminado

672. PR – SANTA MONICA – GERAL

989805, Joice Furtunato Dos Santos Silva, 7, 1º, Classificado / 988352, Glaucia Selari Da Silva, 5, 2º, Não eliminado / 988844, Leidjane Vieira Da Silva Felix, 5, 3º, Não eliminado

673. PR – SANTA TEREZA DO OESTE – GERAL

979598, Emilson Silva Da Silva, 10, 1º, Classificado / 998413, Sergio Piovesan, 10, 2º, Classificado / 975798, Fernando Carlos Kruger, 10, 3º, Classificado / 997660, Leticia Adamns, 10, 4º, Classificado / 975825, Cristiano Roberto De Oliveira, 7, 5º, Não eliminado / 979680, Eclivan De Jesus Lopes, 7, 6º, Não eliminado / 975792, Jorge Weidmann, 7, 7º, Não eliminado / 998381, Vanesa De Souza Alves, 7, 8º, Não eliminado / 979651, Eduardo Pilatti, 7, 9º, Não eliminado / 979696, Marcia Tatiane Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 979660, Patricia Licheta, 5, 11º, Não eliminado / 979689, Vanessa Barreto Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 975831, Maria Beatriz Hibertz De Lima, 3, 13º, Não eliminado / 998450, Jose De Oliveira Morais, 1, 14º, Não eliminado / 998276, Luana Saulistiana Fernanda, 1, 15º, Não eliminado / 998215, Diogo Custodio Krulikowslei De Jesus, 1, 16º, Não eliminado

674. PR – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – GERAL

985289, Jocemir Falcao De Mello, 10, 1º, Não eliminado / 997368, Josiane Aparecida Da Silva De Lima, 10, 2º, Não eliminado / 985512, Vanessa Rotta Galina, 10, 3º, Não eliminado / 994338, Meire Morgana De Araujo, 10, 4º, Não eliminado / 993932, Celia Cristina Duarte Gonzalez, 10, 5º, Não eliminado / 997303, Franciely Ribeiro Bolira, 10, 6º, Não eliminado / 992839, Paulo Mauricio Da Silva Filho, 10, 7º, Não eliminado / 984950, Gisely De Fatima Carneiro, 10, 8º, Não eliminado / 993459, Thais Da Silva Custodio, 10, 9º, Não eliminado / 997446, Wellington Costa, 7, 10º, Não eliminado / 997702, Daine De Campos Vidal, 7, 11º, Não eliminado / 997514, Diogo Caetano Dos Santos, 7, 12º, Não eliminado / 997609, Djenifer Laressa De Souza, 7, 13º, Não eliminado / 997887, Bruno Rian Delphino, 7, 14º, Não eliminado / 997673, Adrielly Silva Das Neves, 7, 15º, Não eliminado / 997790, Paulo Pereira Dos Santos, 5, 16º, Não eliminado / 993550, Norma Jacqueline Duarte, 5, 17º, Não eliminado / 997839, Damasio Jogado, 5, 18º, Não eliminado / 997726, Lindomar Soares Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 997983, Luz Stela Samaniego, 5, 20º, Não eliminado / 997578, Selma De Lima, 5, 21º, Não eliminado / 997934, Elaine Cristina Santos De Amaral, 5, 22º, Não eliminado / 997522, Yagor Pinheiro Da Silva, 5, 23º, Não eliminado / 998022, Elis Regina Barbian Macke, 5, 24º, Não eliminado / 987612, Elidio Ferreira Junior, 5, 25º, Não eliminado / 997482, Luana Marques Da Costa, 5, 26º, Não eliminado / 998093, Julie De Castro Lima, 5, 27º, Não eliminado / 998061, Nathalia Estefani Waldow, 5, 28º, Não eliminado / 998146, Taynara Beatriz Deoliveira Dos Santos, 5, 29º, Não eliminado / 997626, Sofia Rodrigues Rombelesperger, 5, 30º, Não eliminado / 998120, Brayan Henrrique Araujo Larssen, 5, 31º, Não eliminado

675. PR – SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – GERAL

991642, Sergio Pedro Zanol, 10, 1º, Classificado / 981512, Beatriz Cola Pereira, 10, 2º, Classificado / 992978, Cezira Godoy Welter, 10, 3º, Classificado / 989079, Marcia Ramos Vieira, 10, 4º, Classificado / 979225, Juliana Pedro Paixao Dos Santos, 10, 5º, Classificado / 981063, Adriana Franca De Oliveira, 10, 6º, Classificado / 978743, Maria Eduarda Pinheiro Silva, 10, 7º, Classificado / 978114, Fernando Augusto Salvadori, 7, 8º, Não eliminado / 979048, Ana Flavia Mittmann Holz, 7, 9º, Não eliminado / 980906, Margarete Antunes De Freitas, 7, 10º, Não eliminado / 976056, Olivete Antonia Falcade Manfrin, 5, 11º, Não eliminado / 979197, Clayton Marcelo Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 979164, Mirian Ferreira Reis Brugnogo, 5, 13º, Não eliminado / 976431, Monica Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 977554, Priscila Aparecida Pereira, 5, 15º, Não eliminado / 976222, Andreia De Matos Linhares, 5, 16º, Não eliminado / 978937, Ilana Lima Santana, 5, 17º, Não eliminado / 977215, Maria Angelica Lopes Padilha, 5, 18º, Não eliminado / 988574, Anderson Welter, 5, 19º, Não eliminado / 988220, Samara Pereira, 5, 20º, Não eliminado / 981383, Estefani Zanini, 5, 21º, Não eliminado / 979252, Elen De Souza Vieira, 3, 22º, Não eliminado / 983577, Cristiane Da Silva Lopes, 1, 23º, Não eliminado

676. PR – SAO JOAO – GERAL

995395, Talita Cristina Debastiani, 7, 1º, Classificado / 995718, Sandra Aparecida Portela De Castro, 5, 2º, Classificado / 995560, Bianka Bier Faria, 5, 3º, Não eliminado / 997159, Silvia Wiesenhutter, 5, 4º, Não eliminado

677. PR – SAO JOAO DO CAIUA – GERAL

976323, Rany Da Silva Rios, 10, 1º, Classificado

678. PR – SAO JOAO DO IVAI – GERAL

981227, Claridelsa Faria Vitor, 10, 1º, Não eliminado / 984448, Sidneia Santos Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 985423, Ana Paula Beneton Bosco, 7, 3º, Não eliminado

679. PR – SAO JORGE DO PATROCINIO – GERAL

987050, Osana Rodrigues De Souza Silva, 7, 1º, Classificado / 985651, Jaquecele Andreatti, 7, 2º, Não eliminado / 987257, Solange Bazan De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 985424, Everton Bosso Martinhao, 5, 4º, Não eliminado / 987132, Maira Carla Soares, 5, 5º, Não eliminado

680. PR – SAO MIGUEL DO IGUACU – GERAL

985652, Wilson Aparecido Da Silva, 10, 1º, Classificado / 977393, Helio Euzebio Da Silva, 10, 2º, Classificado / 986130, Adre Antonio Gonzalez, 10, 3º, Classificado / 985077, Noemi Dantas De Souza, 10, 4º, Classificado / 977736, Lucilene Padilha Piazza, 10, 5º, Classificado / 986209, Ana Paula Scarpari, 10, 6º, Classificado / 986150, Marcelo Lombardi, 7, 7º, Classificado / 990685, Wellington Costa, 7, 8º, Não eliminado / 997375, Cleverson Dos Santos, 7, 9º, Não eliminado / 997226, Marcia Aparecida Rodrigues Ribeiro Tavares, 7, 10º, Não eliminado / 976787, Ana Sarah Cavalcanti Medeiros Lima, 7, 11º, Não eliminado / 990953, Luziane Aparecida Kaim, 7, 12º, Não eliminado / 985477, Willmann Izac Ramos Saantos Junior, 7, 13º, Não eliminado / 986169, Douglas De Oliveira Ferreira, 7, 14º, Não eliminado / 997318, Joasiara Silverio De Souza, 5, 15º, Não eliminado / 986266, Jessica Aylen Reyes, 5, 16º, Não eliminado / 986193, Jaqueline Cardoso Do Nascimento, 1, 17º, Não eliminado

681. PR – SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA – GERAL

983829, Aline Alves De Sousa, 3, 1º, Classificado

682. PR – SAO TOME – GERAL

1000564, Wladimir De O Ferreira, 7, 1º, Classificado / 1000812, Alice Redher, 5, 2º, Não eliminado / 991350, Leandro Silva Rocha, 5, 3º, Não eliminado / 986993, Jennifer Marin Ferreira Da Silva, 5, 4º, Não eliminado / 995826, Maicon Antonio Toledo, 5, 5º, Não eliminado / 987147, Alex Sandro Ferreira, 1, 6º, Não eliminado

683. PR – SARANDI – GERAL

976277, Evaldo Joao De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 981929, Ana Paula Simon, 10, 1º, Classificado / 992812, Devair Santana, 10, 2º, Classificado / 989191, Vinicios Da Rosa Medeiros, 10, 2º, Não eliminado / 976872, Luacilia Amaro, 10, 3º, Classificado / 989423, Andrieli Zanquin, 10, 3º, Não eliminado / 974194, Arlete Torres, 10, 4º, Classificado / 1004375, Olavo Da Silva Junior, 10, 4º, Não eliminado / 991527, Katia Lopes Silva, 10, 5º, Classificado / 989644, Katia Diefenthaler, 7, 5º, Não eliminado / 976345, Ronaldo Buttow, 10, 6º, Classificado / 991408, Muriel De Oliveira Pradu, 7, 6º, Não eliminado / 976921, Itamar Antonio Vinciguerra, 10, 7º, Classificado / 981029, Alessandra Brustolin De Marco, 7, 7º, Não eliminado / 1001974, Cristina Blumati Correa, 10, 8º, Classificado / 981443, Cassiane Mouro Bacin, 7, 8º, Não eliminado / 990908, Ines De Fatima De Freitas, 10, 9º, Classificado / 983031, Marilia Lisboa Alves, 5, 9º, Não eliminado / 977808, Gizelda Lins Dos Santos, 10, 10º, Classificado / 988712, Enio Antonio Duranti, 5, 10º, Não eliminado / 994671, Izaias De Souza, 10, 11º, Classificado / 991891, Iolanda Rodrigues Soares, 5, 11º, Não eliminado / 980450, Herderson Flavio Bueno, 10, 12º, Classificado / 985707, Sivana Concatto, 5, 12º, Não eliminado / 976961, Luciete Teles De Souza, 10, 13º, Classificado / 985523, Nadia Gragiamim, 5, 13º, Não eliminado / 976000, Fernanda Maria De Carvalho, 10, 14º, Classificado / 990608, Maslova Zanquin, 5, 14º, Não eliminado / 977220, Sandra Maria Dos Reis, 10, 15º, Classificado / 987261, Janete Fatima Garbin, 5, 15º, Não eliminado / 1001763, Eliane Vicentim Peres, 10, 16º, Classificado / 989015, Roberto Trombetta, 5, 16º, Não eliminado / 977511, Patricia Alves Da Cruz, 10, 17º, Classificado / 995152, Andre Piuco, 5, 17º, Não eliminado / 984312, Carolina Costa Pereira, 10, 18º, Classificado / 994800, Beatris Brizolla Chini, 5, 18º, Não eliminado / 993335, Yuri Diogo Ariyoshi Santos, 10, 19º, Classificado / 991661, Rosane Piuco, 5, 19º, Não eliminado / 987181, Johnatan Rocha Carvalho De Paula, 10, 20º, Classificado / 987001, Samuel Boni, 5, 20º, Não eliminado / 991837, Solange Dos Reis Da Silva, 10, 21º, Classificado / 989882, Luciane Dos Santos Nilson, 5, 21º, Não eliminado / 997330, Andre Rocha Viana, 10, 22º, Classificado / 982670, Simone Das Gracas Lansyng Consalter, 5, 22º, Não eliminado / 997380, Andre Rocha Viana, 10, 23º, Classificado / 983148, Maria Santa Antunes Do Amaral, 5, 23º, Não eliminado / 977247, Davison Leonardo Da Silva, 10, 24º, Classificado / 986782, Vitoria Camargo Do Prado, 5, 24º, Não eliminado / 977362, Bruno Eduardo Scandorieiro Jorge, 10, 25º, Classificado / 988304, Idacir Puntel, 3, 25º, Não eliminado / 992057, Fernando Da Silva Lopes, 10, 26º, Classificado / 990843, Marcia Diogo, 3, 26º, Não eliminado / 976049, Natalia Mendes Gomes, 10, 27º, Classificado / 992293, Fernando Rodrigues Soares, 3, 27º, Não eliminado / 976451, Carine Bernadino De Carvalho, 10, 28º, Classificado / 984293, Floraci Da Silva Ferreira, 3, 28º, Não eliminado / 978520, Allana Roberta Da Silva Pontes, 10, 29º, Classificado / 982851, Luana Pinheiro, 3, 29º, Não eliminado / 993029, Elen Juliane Peron De Souza, 10, 30º, Classificado / 988026, Jessica Fernanda Dias, 3, 30º, Não eliminado / 991037, Jessica Silva Dos Santos, 10, 31º, Classificado / 987123, Wilson Zanquetta Bueno, 3, 31º, Não eliminado / 978530, Gabriela Gargia Lima, 10, 32º, Classificado / 986852, Rafaela Cassia Do Carmo, 3, 32º, Não eliminado / 978270, Vitor Nercessian, 10, 33º, Classificado / 985241, Daniela Alves Dos Santos, 3, 33º, Não eliminado / 988504, Thais Da Silva Oliveira, 10, 34º, Não eliminado / 987602, Guilherme Henrique Santos Alves, 3, 34º, Não eliminado / 983228, Valter Motta, 7, 35º, Não eliminado / 987393, Darlei De Marco, 1, 35º, Não eliminado / 983309, Jaqueline Aparecida Dos Santos Mathias, 7, 36º, Não eliminado / 983602, Pamela Candida Da Silva, 1, 36º, Não eliminado / 1000398, Paulo Roberto Passani, 7, 37º, Não eliminado / 983854, Kalini Da Silva Carneiro, 1, 37º, Não eliminado / 995205, Gislaine Rodrigues De Souza, 7, 38º, Não eliminado / 982657, Solange Maria Dos Santos, 7, 39º, Não eliminado / 984562, Sandra Regina De Araujo, 7, 40º, Não eliminado / 981305, Alessandra Veronica Alves, 7, 41º, Não eliminado / 973934, Tatyane Pereira Lechuk Pavani, 7, 42º, Não eliminado / 973627, Sonia Prates De Souza, 7, 43º, Não eliminado / 997039, Lorival Gustavo Da Costa, 7, 44º, Não eliminado / 982011, Alex Santos De Lima, 7, 45º, Não eliminado / 1016634, Joao Paulo Jardim, 7, 46º, Não eliminado / 994694, Claudia Regina Da Silva, 7, 47º, Não eliminado / 988023, Daiane Cristina Cardoso, 7, 48º, Não eliminado / 979985, Thiago Rodrigues, 7, 49º, Não eliminado / 976895, Eduardo Dias Fregadolli, 7, 50º, Não eliminado / 976495, Ewerton Henrique Inhesta Sanches, 7, 51º, Não eliminado / 974042, Lorena Da Silva Lopes Bento, 7, 52º, Não eliminado / 989719, Mariana De Fatima Guimaraes, 7, 53º, Não eliminado / 973820, Renan Mouzer, 7, 54º, Não eliminado / 973625, Matheus Nickson Ferro, 7, 55º, Não eliminado / 1003540, Andressa Alves Barbosa, 7, 56º, Não eliminado / 992791, Rafaela Poletto Santos, 7, 57º, Não eliminado / 973672, Luiz Felipe Rodriues Cardoso, 7, 58º, Não eliminado / 981993, Fabiana Luany Pavao Dos Santos, 7, 59º, Não eliminado / 984695, Vitor Matheus Janduci Da Silva, 7, 60º, Não eliminado / 996993, Mateus Henrique Da Costa, 7, 61º, Não eliminado / 973653, Thiago Henrique Zampiere Gomes, 7, 62º, Não eliminado / 980128, Marcos Felipe De Souza Lacerda, 7, 63º, Não eliminado / 977222, Pedro Henrique Bergamini Hupalowski, 7, 64º, Não eliminado / 993485, Kenny Nicolas Muniz Da Silva, 7, 65º, Não eliminado / 997527, Sthefany Carolina Teixeira Lemes, 7, 66º, Não eliminado / 990127, Paola Raissa De Oliveira, 7, 67º, Não eliminado / 974091, Taynara De Souza Rocha, 7, 68º, Não eliminado / 989568, Miguel Gomes Simao, 5, 69º, Não eliminado / 980158, Ana Lucia Liberato Ribeiro, 5, 70º, Não eliminado / 979025, Dulcenel Laurentino Dos Santos, 5, 71º, Não eliminado / 978236, Tereza Da Silva Oliveira, 5, 72º, Não eliminado / 992022, Joao Luiz Fialho, 5, 73º, Não eliminado / 982520, Maria Aparecida Santana Queiroz, 5, 74º, Não eliminado / 1002917, Maria Lucinete Souza Barros, 5, 75º, Não eliminado / 977051, Darci Martins Penha, 5, 76º, Não eliminado / 979983, Antonio Marcos Fernandes, 5, 77º, Não eliminado / 980587, Ana Lima Da Costa Silva, 5, 78º, Não eliminado / 991247, Wagner Sabino Marlos, 5, 79º, Não eliminado / 982740, Margarete Cristina Da Silva, 5, 80º, Não eliminado / 973733, Claudio Marcio Frezze, 5, 81º, Não eliminado / 980689, Rogerio Jose De Andrade, 5, 82º, Não eliminado / 993473, Ilda De Franca Correa, 5, 83º, Não eliminado / 976068, Marcia Regina Da Silva, 5, 84º, Não eliminado / 977375, Ozeias Pereira Santos, 5, 85º, Não eliminado / 980663, Andressa C S Marinho, 5, 86º, Não eliminado / 1000971, Alice Redher, 5, 87º, Não eliminado / 1015844, Fernanda Aparecida Poletto Santos, 5, 88º, Não eliminado / 995096, Marcio Rogerio Paviani, 5, 89º, Não eliminado / 985746, Alexsandra Ribeiro Da Silva, 5, 90º, Não eliminado / 973652, Paulo Mauricio De Abreu, 5, 91º, Não eliminado / 973788, Jucelia Monica Da Silva, 5, 92º, Não eliminado / 984565, Emily Sayuri Kussima Gonsalves, 5, 93º, Não eliminado / 973862, Wesley Cesar Do Amaral, 5, 94º, Não eliminado / 976582, Tatiane Taborda Dos Santos, 5, 95º, Não eliminado / 976204, Danilo Roberto, 5, 96º, Não eliminado / 976631, Aniela Aparecida Dos Santos, 5, 97º, Não eliminado / 976105, Antonia Eleneide Souza Sumita, 5, 98º, Não eliminado / 988646, Marlon Thiago Dos Santos, 5, 99º, Não eliminado / 975928, Jaqueline Pereira Praxedes, 5, 100º, Não eliminado / 974123, Silvia, 5, 101º, Não eliminado / 976160, Patricia Marciano De Souza, 5, 102º, Não eliminado / 976907, Claudia Cecilia Gomes Aranha, 5, 103º, Não eliminado / 973863, Jheimmy Jennifer De Oliveira, 5, 104º, Não eliminado / 974043, Juliana Lisboa Martins, 5, 105º, Não eliminado / 987190, Gislaine Silva Dos Santos Da Silva, 5, 106º, Não eliminado / 973797, Janaina Colares De Arruda Dos Santos, 5, 107º, Não eliminado / 987256, Lucas Henrique Lacerda, 5, 108º, Não eliminado / 981895, Talita Santos Dutra, 5, 109º, Não eliminado / 985575, Humberto Souza Figueiredo, 5, 110º, Não eliminado / 978424, Leopoldo Antonio Fernandes Boschini, 5, 111º, Não eliminado / 1001433, Igor Martins Fernandes, 5, 112º, Não eliminado / 975969, Juliana Cristina De Oliveira, 5, 113º, Não eliminado / 978119, Luis Vitor De Souza Bocardi, 5, 114º, Não eliminado / 990424, Thais De Freitas Portela, 5, 115º, Não eliminado / 1003387, Vitor Hugo Barbosa, 5, 116º, Não eliminado / 981749, Daniele Da Silva Belzuncu, 5, 117º, Não eliminado / 983585, Giovana Akemi Belti Osato, 5, 118º, Não eliminado / 991185, Gabriela Santana Alves, 5, 119º, Não eliminado / 973706, Joao Antonio Pereira Da Silva, 5, 120º, Não eliminado / 973583, Larysssa Gabriela Santiago, 5, 121º, Não eliminado / 983736, Murilo Oliveira Macedo, 5, 122º, Não eliminado / 974615, Pedro Rafael Lechuk Paviane, 5, 123º, Não eliminado / 989345, Luciana Aparecida Correa, 5, 124º, Não eliminado / 979036, Valeria Cristina Dos Santos Silva, 5, 125º, Não eliminado / 978342, Celso Lofrano, 3, 126º, Não eliminado / 987083, Julio Wanderley, 3, 127º, Não eliminado / 982436, Neilson Aparecido Covas, 3, 128º, Não eliminado / 985263, Zenilda De Jesus Borges, 3, 129º, Não eliminado / 977843, Vinicius Steffen Couto, 3, 130º, Não eliminado / 982853, Marli Aparecida De Oliveira, 3, 131º, Não eliminado / 980832, Patricia Fernandes Dos Santos, 3, 132º, Não eliminado / 976952, Dilson Diniz Martins, 3, 133º, Não eliminado / 987601, Ana Carolina Pereira, 3, 134º, Não eliminado / 983740, Daniele Aparecida Norato Dos Santos, 3, 135º, Não eliminado / 981682, Evelin Ramalho Dezonet, 3, 136º, Não eliminado / 987504, Selma Pesco Bragia De Olieira, 1, 137º, Não eliminado / 973716, Rosangela Mattos Marques, 1, 138º, Não eliminado / 980646, Daise Lopes Da Silva Amorim, 1, 139º, Não eliminado / 991415, Sergio Novaski Medeiros, 1, 140º, Não eliminado / 984982, Marcio Jose Cesario, 1, 141º, Não eliminado / 983731, Gisele Fabiola Nogueira Moura, 1, 142º, Não eliminado / 980307, Leticia Medeiros De Jesus, 1, 143º, Não eliminado / 990136, Lucas Emanuel Alves, 1, 144º, Não eliminado / 981091, Elizabeth Cristina Silva De Souza, 1, 145º, Não eliminado / 980541, Emilly Caroline Pacanheta, 1, 146º, Não eliminado / 1015840, Eduarda Lopes Chiodi, 1, 147º, Não eliminado

684. PR – SENGES – GERAL

991369, Andrew Eduard De Camargo Almeida, 10, 1º, Não eliminado / 994107, Erica Aparecida Luciano Dos Santos, 5, 2º, Não eliminado / 992485, Joao Pedro Dos Santos Rodrigues, 5, 3º, Não eliminado / 992045, Daniele Domingues Da Rosa Santos, 1, 4º, Não eliminado

685. PR – SERTANEJA – GERAL

1016064, Leiliane Rodrigues Barbosa, 10, 1º, Não eliminado / 1006601, Bruna Goncalves, 7, 2º, Não eliminado / 1006330, Hilda Mara Lima De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 1006558, Eva Maria Pereira, 5, 4º, Não eliminado / 1006384, Jakceli Toneze Pinheiro, 5, 5º, Não eliminado / 1006616, Gessiane Lopes Alcantara Olegario, 5, 6º, Não eliminado / 1006317, Cristian Henrique Da Silva, 5, 7º, Não eliminado / 1006648, Maria Eduarda De Lima Alves, 1, 8º, Não eliminado

686. PR – SERTANOPOLIS – GERAL

973674, Marta Maria Santana, 10, 1º, Classificado / 973622, Fernanda Dias Bonfim Bento, 5, 2º, Não eliminado / 975560, Ludimilla Rodrigues De Jesus Cunha, 5, 3º, Não eliminado

687. PR – TAMARANA – GERAL

1012216, Thais Alana Da Silva Rondanim, 7, 1º, Não eliminado / 1012242, Mariana Chanan Silva, 3, 2º, Não eliminado

688. PR – TAPEJARA – GERAL

1005430, Elen Caroline T Pereira Calderon, 10, 1º, Não eliminado / 991092, Elainde Maschio, 10, 1º, Classificado / 1004939, Claudete Rosa De Jesus, 5, 2º, Não eliminado / 993850, Terezinha Leticia Lisboa, 10, 2º, Não eliminado / 1005053, Emanueli Alves Sonsin, 5, 3º, Não eliminado / 983466, Tiago Manica, 10, 3º, Não eliminado / 1004818, Isaias Rodrigues Porto, 3, 4º, Não eliminado / 977304, William Silva De Oliveira, 7, 4º, Não eliminado / 994086, Jane Cizela Favreto, 5, 5º, Não eliminado / 1003280, Everson Marlon Dos Santos Mendes, 5, 6º, Não eliminado / 993534, Katia Regina Borille, 5, 7º, Não eliminado / 991896, Cintia Boff, 5, 8º, Não eliminado / 984078, Dionete Aparecida Antunes, 5, 9º, Não eliminado / 985211, Silvia Regina Pereira De Pruenca, 5, 10º, Não eliminado / 990870, Camila Manica, 5, 11º, Não eliminado / 983771, Gabriela Diotto, 5, 12º, Não eliminado / 984740, Emanueli Carneiro Colle, 5, 13º, Não eliminado / 995003, Maria Eduarda Mibra Silva, 5, 14º, Não eliminado / 983902, Moises Dos Santos, 1, 15º, Não eliminado / 992472, Suzamara Dall Agnol, 1, 16º, Não eliminado

689. PR – TEIXEIRA SOARES – GERAL

987121, Leandro Klosovski, 10, 1º, Classificado / 988349, Ana Suelen Klassmann Marchinski, 10, 2º, Não eliminado / 987564, Isabele Heloise Tozetto Acordi, 10, 3º, Não eliminado / 986831, Jackson Luan Camargo De Ramos, 7, 4º, Não eliminado / 987395, Giovana Gabrielle Goncalves, 7, 5º, Não eliminado / 990686, Luiz Felipe De Almeida, 5, 6º, Não eliminado / 990466, Priscila Bueno Santiago, 5, 7º, Não eliminado / 987244, Maycow Andrey Andriow, 5, 8º, Não eliminado / 986991, Caue Henrique De Lima, 5, 9º, Não eliminado / 990541, Jose Arnoldo Lourenco, 1, 10º, Não eliminado / 990827, Valeria Aparecida Pereira, 1, 11º, Não eliminado / 987826, Samara Kelly Da Silva Gomes, 1, 12º, Não eliminado

690. PR – TERRA RICA – GERAL

991713, Ana Claudia Dos Santos Goncalves, 5, 1º, Não eliminado

691. PR – TERRA ROXA – GERAL

991191, Andreia Chierrito Da Silva Facam, 10, 1º, Classificado / 994935, Anna Loya Magalhaes Farias, 10, 2º, Classificado / 995906, Bruna Amanda De Lima, 7, 3º, Classificado / 1011161, Denise Ferreira Mekelburg, 7, 4º, Não eliminado / 991860, Leticia Pabriela Dos Santos, 7, 5º, Não eliminado / 982745, Flaviana Maria Ramalho, 5, 6º, Não eliminado / 983670, Priscila Mendes Sartorelli, 5, 7º, Não eliminado / 983213, Bruno Cesar Dos Santos Palmieri, 5, 8º, Não eliminado / 992482, Andreia Lugwig, 1, 9º, Não eliminado / 992216, Luciane Benotte Lima, 1, 10º, Não eliminado / 996197, Elaine Alves Da Silva, 1, 11º, Não eliminado

692. PR – TRES BARRAS DO PARANA – GERAL

985214, Gracieli Grahl, 10, 1º, Classificado / 975954, Ilda Tricialkocki, 7, 2º, Classificado / 992254, Noeli Cachoeira Trziciolkoski, 5, 3º, Classificado / 973687, Mario Wronski, 5, 4º, Classificado / 975983, Karina Ribeiro De Lima, 5, 5º, Não eliminado / 973657, Alex Dos Santos Steiner, 5, 6º, Não eliminado / 982652, Dalita Rosimara Alves Da Silva, 3, 7º, Não eliminado / 990431, Fernanda De Jesus Dos Santos, 3, 8º, Não eliminado

693. PR – TUNAS DO PARANA – GERAL

996694, Daiana Da Silveira Almeida Lopes, 10, 1º, Classificado / 974140, Jaine De Paula Barbosa, 7, 2º, Classificado / 995657, Luana Aparecida Rasoto Santos, 7, 3º, Classificado / 974264, Keli Caroline Paim Valcanaia, 7, 4º, Classificado / 993610, Rosane Aparecida Sykacz, 5, 5º, Não eliminado / 976069, Ivanilda Lemes Dos Santos, 5, 6º, Não eliminado / 974527, Aline Da Conceicao Camargo, 5, 7º, Não eliminado / 974466, Ivonete Antunes Teixeira, 5, 8º, Não eliminado / 979070, Adrieli Roberta Dos Santos De Lima, 5, 9º, Não eliminado / 996568, Dayane Lima Silva, 5, 10º, Não eliminado / 974193, Keyla Vitoria De Oliveira Ribeiro, 5, 11º, Não eliminado / 974071, Leysiane Silva De Lara Jacezim, 1, 12º, Não eliminado / 996195, Suzane Dos Santos De Souza, 1, 13º, Não eliminado / 993961, Maria Cristina Chamberlain, 1, 14º, Não eliminado

694. PR – TUPASSI – GERAL

998530, Edelar Jose Wesseling, 1, 1º, Classificado

695. PR – TURVO – GERAL

996035, Edicleia Aparecida Meira Gralaki, 5, 1º, Classificado / 993115, Evelyn Farias De Medeiros, 10, 1º, Classificado / 977026, Catielen Terezinha Pereira Kuchla, 5, 2º, Não eliminado / 996882, Maria Juliana Costa Souza, 7, 2º, Classificado / 978821, Jucimar Tonon Bernardino, 5, 3º, Não eliminado / 996704, Antonia Eliene De Souza, 5, 3º, Não eliminado / 977790, Nadi Gabrielipereira, 5, 4º, Não eliminado

696. PR – UBIRATA – GERAL

973794, Suely Irene Hellstrom, 10, 1º, Classificado / 974560, Ruth Felipe Santos, 10, 2º, Classificado / 979553, Edileuza Aparecida Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 973849, Claudenice Aparecida Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 979724, Neuza Simplicio De Souza, 10, 5º, Não eliminado / 975491, Romildo Soares De Souza, 10, 6º, Não eliminado / 973937, Miriam Santos Marrafon, 10, 7º, Não eliminado / 975522, Edna Araujo, 10, 8º, Não eliminado / 995957, Ariady Lucia De Andrade Caneglian, 10, 9º, Não eliminado / 979679, Rerisson Sluzovski Santos, 10, 10º, Não eliminado / 976328, Jaqueline Silva De Oliveira, 7, 11º, Não eliminado / 979691, Michely Pereira Leite, 7, 12º, Não eliminado / 974238, Marcos Rogerio Vieira Rocha, 7, 13º, Não eliminado / 974152, Luiz Cardoso Branco Junior, 7, 14º, Não eliminado / 983237, Pedro Taina Da Silva Ribeiro Moura, 7, 15º, Não eliminado / 975478, Kauane Gabriela Novaes De Jesus Retamero, 7, 16º, Não eliminado / 975485, Joao Paulo De Souza Araujo, 5, 17º, Não eliminado / 974447, Solange Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 975554, Maria Santos Barbosa, 5, 19º, Não eliminado / 975496, Rosenilda Florentino Dos Santos, 5, 20º, Não eliminado / 975756, Edirleia Heringer De Carvalho De Souza, 5, 21º, Não eliminado / 979710, Fabio Junior Dos Santos, 5, 22º, Não eliminado / 975514, Talita Barbosa De Jesus, 5, 23º, Não eliminado / 975526, Patricia Rodrigues Alves, 5, 24º, Não eliminado / 975504, Laercio Luis Sousa Dos Santos, 5, 25º, Não eliminado / 982917, Isabelle De Souza Gouvea, 5, 26º, Não eliminado / 991026, Orlando Da Silva Martins, 5, 27º, Não eliminado / 975553, Sabrina Santos Reis, 5, 28º, Não eliminado / 979703, Maria Eduarda Palioto San, 5, 29º, Não eliminado / 974009, Eliane Martins Pereira, 1, 30º, Não eliminado / 982776, Fabio Junior Grande Da Silva, 1, 31º, Não eliminado / 975555, Vitor Barbosa Sousa, 1, 32º, Não eliminado

697. PR – UMUARAMA – GERAL

1009228, Jorge Francisco Junior, 10, 1º, Classificado / 998951, Carlos Santana, 10, 2º, Classificado / 1000455, Wanderlei Batista Freire, 10, 3º, Classificado / 991050, Silvilene Dias De Lira, 10, 4º, Classificado / 992713, Mariza De Fatima Pizaia, 10, 5º, Classificado / 990705, Laudicei Urgnani, 10, 6º, Não eliminado / 993187, Rozilda Jose Pereira Bertolli, 10, 7º, Não eliminado / 991403, Silmara Maria Letrinta Brisola, 10, 8º, Não eliminado / 989636, Terezinha De Souza Lima, 10, 9º, Não eliminado / 991620, Andreia Simone Dos Reis Silvana, 10, 10º, Não eliminado / 988068, Luciene Dias De Araujo Da Silva, 10, 11º, Não eliminado / 990955, Elaine C Danelom Carradixi, 10, 12º, Não eliminado / 990224, Mario Alves, 10, 13º, Não eliminado / 993605, Leandra Cristina Gabriel, 10, 14º, Não eliminado / 1015995, Vania Cristina Fogaca, 10, 15º, Não eliminado / 990081, Juliana Aparecida Giarola, 10, 16º, Não eliminado / 990812, Hugo De Sa Rossetto, 10, 17º, Não eliminado / 989602, Eduardo Ortiz Fernandes, 10, 18º, Não eliminado / 989244, Fernanda Coleti Gomes Frota, 10, 19º, Não eliminado / 991062, Gracielle Capistano Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 989911, Ana Paula Gomes Belfiori, 10, 21º, Não eliminado / 991765, Josiani Pereira Furtado, 10, 22º, Não eliminado / 990599, Wellinthon Henrique De Souza, 10, 23º, Não eliminado / 1015991, Willian Bonifacio Alcantara, 10, 24º, Não eliminado / 989524, Jhenefer Dos Reis Silvestre, 10, 25º, Não eliminado / 992396, Lorenna Ruiz Silva, 10, 26º, Não eliminado / 990194, Josiane Araujo Rocha, 10, 27º, Não eliminado / 990760, Rodrigo Fernandes Macedo, 10, 28º, Não eliminado / 992596, Luana Santana Bonfim, 10, 29º, Não eliminado / 989819, Andreison Vieira Vianna, 10, 30º, Não eliminado / 1009468, Roni Reis Da Luz, 10, 31º, Não eliminado / 999785, Karina Coutinho Ribeiro, 10, 32º, Não eliminado / 992801, Stella Garcia Santos, 10, 33º, Não eliminado / 993079, Jessica Pereira Bertolli, 10, 34º, Não eliminado / 992998, Thayna Da Silva Beltramello, 10, 35º, Não eliminado / 988092, Espedito Junior Oeigas Lopes Alves, 10, 36º, Não eliminado / 989672, Jacio Ricardo Stevanato Araujo, 10, 37º, Não eliminado / 993837, Leonardo Polo Da Silva, 10, 38º, Não eliminado / 989802, Marlene Catarina S Dias, 7, 39º, Não eliminado / 1000588, Thais Danielle De Souza Neves, 7, 40º, Não eliminado / 989268, Edjalma Ramos Freire, 7, 41º, Não eliminado / 988121, Edna Maria Ingles Dos Santos, 7, 42º, Não eliminado / 999677, Josiane Fausta Ribeiro, 7, 43º, Não eliminado / 988353, William De Alsor Gabriel, 7, 44º, Não eliminado / 990020, Marilza Francisco De Oliveira, 7, 45º, Não eliminado / 989047, Nilce Daiv Carneiro De Oliveira, 7, 46º, Não eliminado / 988531, Yeda Regina Quintina Da Silva, 7, 47º, Não eliminado / 991453, Agda Janaina Dias De Jesus, 7, 48º, Não eliminado / 990008, Vanusa Barboza Ribeiro Da Silva, 7, 49º, Não eliminado / 991904, Carla Franceline Galieta Fagotti, 7, 50º, Não eliminado / 990252, Claudineia Dos Santos De Oliveira, 7, 51º, Não eliminado / 989966, Rosangela Da Silva Campos, 7, 52º, Não eliminado / 987967, Patricia Da Silva Laguilho, 7, 53º, Não eliminado / 1009605, Ana Carolina De Carvalho, 7, 54º, Não eliminado / 989872, Vanessa Cardoso Da Silva Fontes, 7, 55º, Não eliminado / 993351, Aline De Oliveira Tavares, 7, 56º, Não eliminado / 989533, Gustavo Cavalheri Pina, 7, 57º, Não eliminado / 998879, Carlos Daniel Felix Do Nascimento, 7, 58º, Não eliminado / 989880, Adriele Cabral Da Rocha, 7, 59º, Não eliminado / 988350, Gustavo Marcos Fagiani, 7, 60º, Não eliminado / 999058, Maria Eduarda Leite B Buzeli, 7, 61º, Não eliminado / 991473, Lucas Casalli Pedroso Couto, 7, 62º, Não eliminado / 990121, Maria Eduarda Silva Gomes, 7, 63º, Não eliminado / 988758, Hentony Leonardo Basso, 7, 64º, Não eliminado / 988857, Gustavo Caldeira Da Silva, 7, 65º, Não eliminado / 1009419, Rafaela Ferreira Batista, 7, 66º, Não eliminado / 988969, Osmar Da Silva, 5, 67º, Não eliminado / 1009563, Jair Mendes, 5, 68º, Não eliminado / 993451, Ivanir Simoes, 5, 69º, Não eliminado / 993033, Vilmar De Souza B, 5, 70º, Não eliminado / 990900, Jose Carlos De Oliveira, 5, 71º, Não eliminado / 992074, Santina T O Mucame, 5, 72º, Não eliminado / 989777, Maristela Casagrande, 5, 73º, Não eliminado / 992125, Ivone Cartonezi, 5, 74º, Não eliminado / 990145, Ademir Jose Dos Santos, 5, 75º, Não eliminado / 999484, Denise Barbosa Da Costa, 5, 76º, Não eliminado / 987506, Laudiceia Pereira Da Silva, 5, 77º, Não eliminado / 987792, Marcia Silva Gomes Santos, 5, 78º, Não eliminado / 991709, Katia Cristiane Da Silva, 5, 79º, Não eliminado / 991281, Sidinei Ap Dos Santos, 5, 80º, Não eliminado / 991611, Solange Alves, 5, 81º, Não eliminado / 1015986, Marines De Oliveira, 5, 82º, Não eliminado / 989100, Vania Maria H Baptista, 5, 83º, Não eliminado / 992646, Lucimar De Carvalho, 5, 84º, Não eliminado / 989380, Heverton Monteiro Ribeiro, 5, 85º, Não eliminado / 1000154, Emerson De Oliveira Passos, 5, 86º, Não eliminado / 991336, Francielli Barbosa Fagundes Brandao, 5, 87º, Não eliminado / 992910, Lucilene Dos Santos, 5, 88º, Não eliminado / 991715, Vania Barboza Ribeiro Bercamo, 5, 89º, Não eliminado / 992475, Cleiton Pacente Estevam, 5, 90º, Não eliminado / 992800, Rosemeire B Z, 5, 91º, Não eliminado / 988235, Jaqueline Fatima De Souza, 5, 92º, Não eliminado / 1000591, Bruna Marcelly Coutinho, 5, 93º, Não eliminado / 989493, Gezilaine Ap Dos Santos, 5, 94º, Não eliminado / 999774, Lucineia Dos Santos Oliveira, 5, 95º, Não eliminado / 992246, Gabriela Cristina Fabriche, 5, 96º, Não eliminado / 994274, Felipe Rafael Castelo Branco Da Silva, 5, 97º, Não eliminado / 1000493, Josiane Antunes Leopoldino, 5, 98º, Não eliminado / 987828, Thysson Isaque De Lima Peres, 5, 99º, Não eliminado / 991981, Aline Fernandes De Oliveira, 5, 100º, Não eliminado / 999995, Jean Carlos Passos Goncalves, 5, 101º, Não eliminado / 993253, Jessica Carolina Santos Rocha De Oliveira, 5, 102º, Não eliminado / 994362, Jessica S Comi Honorio, 5, 103º, Não eliminado / 992570, Franciele Mayara Lombardine Vieira, 5, 104º, Não eliminado / 987641, Danieli Oliveira D Estefani, 5, 105º, Não eliminado / 993397, Maria Augusta Da Silva Dos Santos, 5, 106º, Não eliminado / 990456, Cintia Maria Cavalcante Da Silva, 5, 107º, Não eliminado / 1009368, Viviane Basilio Da Costa Brito, 5, 108º, Não eliminado / 999518, Jheniffer Aparecida Pereira, 5, 109º, Não eliminado / 993632, Giovana Vitas Dos Santos Ferreira, 5, 110º, Não eliminado / 989647, Bruna De Campos Pereira, 5, 111º, Não eliminado / 988263, Tatiele Estevam Dos Santos, 5, 112º, Não eliminado / 1014315, Kleber Capistano Da Silva, 5, 113º, Não eliminado / 993656, Graciely Berta, 5, 114º, Não eliminado / 1000326, Ana Paula Bonfim, 5, 115º, Não eliminado / 993938, Michel C S B, 5, 116º, Não eliminado / 991353, Lucas Rodrigues Champao, 5, 117º, Não eliminado / 988181, Keyla Fernanda De Moura, 5, 118º, Não eliminado / 990165, Maria Eduarda Nunes, 5, 119º, Não eliminado / 998830, Grazieli Ferreira Alves, 5, 120º, Não eliminado / 999346, Laiza Cristina Machado, 5, 121º, Não eliminado / 988605, Gabriel Cervejeira Morando, 5, 122º, Não eliminado / 987885, Gleice Evellyn Barbosa De Souza, 5, 123º, Não eliminado / 988303, Ingrid Pinheiro, 5, 124º, Não eliminado / 991829, Mariana Galieta Jonjob, 3, 125º, Não eliminado / 999306, Antonio Bueno Da Silva, 1, 126º, Não eliminado / 991545, Sandra Aparecida Salviano, 1, 127º, Não eliminado / 990533, Claudemir Alves, 1, 128º, Não eliminado / 1000386, Eliana Goncalves Da Silva, 1, 129º, Não eliminado / 992240, Maria Jose Gomes, 1, 130º, Não eliminado / 1009669, Rosineide Oliveira Santana, 1, 131º, Não eliminado / 988797, Adriano Custodio Tamos, 1, 132º, Não eliminado / 990188, Cleber Barros Dos Santos, 1, 133º, Não eliminado / 1009512, Tania Cristina Fael, 1, 134º, Não eliminado / 992339, Sonia Lopes Teixeira, 1, 135º, Não eliminado / 989401, Ana Caroline De Oliveira, 1, 136º, Não eliminado / 989437, Luigi Bianchi Gelhi, 1, 137º, Não eliminado / 989166, Alex A Da Silva, 1, 138º, Não eliminado / 993711, Lais Fernanda Quennhen Dos Santos, 1, 139º, Não eliminado / 992395, Glauciane Aparecida Carvalho, 1, 140º, Não eliminado

698. PR – XAMBRE – GERAL

1000705, Marlene Catarina S Dias, 7, 1º, Classificado / 1000642, Adriele Cabral Da Rocha, 7, 2º, Não eliminado

699. RJ – CANTAGALO – GERAL

1007877, Valeria Torres Rocha, 10, 1º, Classificado / 1006325, Leomar Guimaraes Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 1005809, Glaucia Aparecida Barros Guzzo, 10, 3º, Não eliminado / 1008047, Sebastiao Bruno De Andrade Pinto, 10, 4º, Não eliminado / 995354, Cassiano Da Silva Barros, 10, 5º, Não eliminado / 1003524, Claudio Falces Almeida, 7, 6º, Não eliminado / 1007023, Viviane Baptista Barreto, 7, 7º, Não eliminado / 1004186, Jorranes Carlos Neves De Oliveira, 7, 8º, Não eliminado / 1006405, Isabele Teixeira Nunes, 7, 9º, Não eliminado / 1003882, Mayara Libano De Souza, 7, 10º, Não eliminado / 1005321, Claudecyr Pereira De Almeida, 5, 11º, Não eliminado / 999952, Alessandra Da Silva Barros, 5, 12º, Não eliminado / 1007300, Rejane Pecanha Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 1006480, Jucinara Cipriano Joao Andrade Ferreira, 5, 14º, Não eliminado / 1007049, Indaiar Ramos Nogueira, 5, 15º, Não eliminado / 1009432, Vanussa De Jesus Diniz, 5, 16º, Não eliminado / 1006995, Marcio Jose Veloso Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 1006827, Camila Azevedo Rodrigues, 5, 18º, Não eliminado / 1008113, Jonathan Campos Mathias, 5, 19º, Não eliminado / 1006858, Larissa Azevedo Rodrigues, 5, 20º, Não eliminado / 1007715, Laryssa Ribeiro Da Conceicao, 5, 21º, Não eliminado / 1006968, Aline De Jesus Rufino, 5, 22º, Não eliminado / 1007324, Rhana Bonifacio Rodrigues, 5, 23º, Não eliminado / 1008140, Katlen Mota Goncalves, 5, 24º, Não eliminado / 1008088, Lirian Vitoria Veloso R De Oliveira, 5, 25º, Não eliminado / 1006893, Loren Bonifacio Neves, 5, 26º, Não eliminado / 1006778, Joao Vitor Marques Gerardel, 5, 27º, Não eliminado / 1007633, Marianna Ribeiro Meirelles, 5, 28º, Não eliminado / 1008029, Raiany Correa Da Silva J, 5, 29º, Não eliminado / 1007535, Julia Diniz Miguel, 5, 30º, Não eliminado / 1006933, Gustavo Cabral Monteiro, 1, 31º, Não eliminado / 1006042, Andre Marlo Eiras Correa, 1, 32º, Não eliminado / 1007379, Cristiane Da Silva, 1, 33º, Não eliminado / 1007511, Fabiana Bonifacio Dos Santos, 1, 34º, Não eliminado / 1008803, Miryan Ramos Nogueira Vieira, 1, 35º, Não eliminado / 1008066, Mateus Gerk Gomes Da Conceicao, 1, 36º, Não eliminado

700. RJ – CORDEIRO – GERAL

1005513, Valdinea Ten Da Silva Bernadino, 10, 1º, Classificado / 1001451, Josiana Duarte Teixeira Mendonca, 10, 2º, Não eliminado / 1004964, Aleandra Lopes Clemente, 10, 3º, Não eliminado / 999592, Fernando Marcio De Araujo, 10, 4º, Não eliminado / 1001179, Kellmarx Ferreira Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 1002488, Ana Luzia Dos Santos Figueira, 10, 6º, Não eliminado / 1002316, Maira Ines Da Silva Marques Mauricio, 10, 7º, Não eliminado / 1002051, Suzana Moura Da Conceicao Munes, 10, 8º, Não eliminado / 1004442, Emmanoelle Arruda Dos Santos, 10, 9º, Não eliminado / 1004744, Luciana Dos Santos Miguel, 7, 10º, Não eliminado / 1002723, Josiane Da Silva Oliveira, 7, 11º, Não eliminado / 1002415, Jane Do Nascimento Mayal, 7, 12º, Não eliminado / 1000028, Isabel Cristina Da S C Costa, 7, 13º, Não eliminado / 999567, Ramon Gouvea Guimaraes, 7, 14º, Não eliminado / 998981, Luana Felipe Da Silva, 7, 15º, Não eliminado / 1004644, Lavinia Soton Da Silveira, 7, 16º, Não eliminado / 1004991, Pedro Venturini Stumpo, 7, 17º, Não eliminado / 1005161, Renan Nascimento Goncalves, 7, 18º, Não eliminado / 1002239, Rayane Oliveira Da Silva, 7, 19º, Não eliminado / 1004858, Matheus De Souza Silva, 7, 20º, Não eliminado / 1002359, Maria Madalena Felipe Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 1001850, Eloene Correa Teixeira Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 1004349, Daniela Cristine Correa, 5, 23º, Não eliminado / 1005652, Sandy Zaniboni Gaspar Ferreira, 5, 24º, Não eliminado / 1001301, Guilherme Da Silva Assumpcao, 5, 25º, Não eliminado / 1000504, Nargely Veronica Da Silva De Souza, 5, 26º, Não eliminado / 1004550, Jimmy Hemerson Nazareth Baptista, 5, 27º, Não eliminado / 1002637, Nayhara Pinto Da Silva Conceicao, 5, 28º, Não eliminado / 1001955, Jussara Diniz Rosa, 5, 29º, Não eliminado / 1002571, Thalia Dutra Martins, 5, 30º, Não eliminado / 1001022, Matheus Brum Da Paiva Cunha, 5, 31º, Não eliminado / 1001711, Beatriz Ribeiro Giuliasse, 5, 32º, Não eliminado / 1002143, Joao Paulo Silva Bernardino, 5, 33º, Não eliminado / 1000891, Helen Dos Santos Gomes, 5, 34º, Não eliminado / 1000776, Franciele Da Silva Pinheiro, 5, 35º, Não eliminado / 1000215, Jaqueline Principe De Oliveira, 5, 36º, Não eliminado / 1005354, Regilane Telles Guzzo De Carvalho, 3, 37º, Não eliminado / 1004197, Ana Paula Benedito, 1, 38º, Não eliminado

701. RJ – ITAOCARA – GERAL

1002865, Gerlane Scramignon, 10, 1º, Classificado / 1000846, Katherin Dos Reis Batista, 10, 2º, Não eliminado / 1004057, Carla Germana Faria Lessa Temperani, 10, 3º, Não eliminado / 1000433, Jonathan Silva Gomes, 10, 4º, Não eliminado / 1002972, Mario Justo De Meireles Delfino, 10, 5º, Não eliminado / 1000854, Dioney Ferreira Dias, 10, 6º, Não eliminado / 1000113, Cristiane Rosa Pessanha, 7, 7º, Não eliminado / 1000826, Marissi Garcia, 7, 8º, Não eliminado / 1002335, Samella Monteiro Machado, 7, 9º, Não eliminado / 1003080, Carla Cordeiro Barreto Rosa, 7, 10º, Não eliminado / 1004512, Vinicius Alves Navega Marchioro Stelet, 7, 11º, Não eliminado / 1001495, Eduardo Araujo Torres, 7, 12º, Não eliminado / 1004427, Diogo Ferreira Dias, 7, 13º, Não eliminado / 1001139, Lauane Dias De Assis, 7, 14º, Não eliminado / 1001583, Ana Clara Jacob Ribeiro, 7, 15º, Não eliminado / 1001703, Maria Therezinha Marques Dos Santos Tarquino, 7, 16º, Não eliminado / 1001041, Pedro Henrique De Souza Correa, 7, 17º, Não eliminado / 1001589, Matheus Muniz Gomes, 7, 18º, Não eliminado / 1001354, Nathalia Lima Ferraz, 7, 19º, Não eliminado / 1000336, Pedro Henrique Maia Caldeira, 7, 20º, Não eliminado / 1003015, Maria Rita Ambrosio Telhado, 5, 21º, Não eliminado / 1000930, Franco Dinelli Ranuci, 5, 22º, Não eliminado / 1001243, Rossynne Braz De Lima, 5, 23º, Não eliminado / 1001299, Elizangela Da Silva Santos Lucas, 5, 24º, Não eliminado / 1003403, Carlos Alberto Santos Alves, 5, 25º, Não eliminado / 1002392, Washington Luiz Leite Guimaraes, 5, 26º, Não eliminado / 1004616, Joana Darc Da Silva, 5, 27º, Não eliminado / 1000724, Suhelen Azevedo De Mendonca, 5, 28º, Não eliminado / 1001581, Djalma Costa De Lima, 5, 29º, Não eliminado / 1004296, Giovane Laureano Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 1001294, Laylla Macedo Da Silva, 5, 31º, Não eliminado / 1005018, Lorrany Rocha Da Silva, 5, 32º, Não eliminado / 1000078, Jhenifer Louvise Leon Abrantes, 5, 33º, Não eliminado / 1001063, Priscila Da Silva Lucas, 5, 34º, Não eliminado / 1000539, Higor Dos Santos Marinho, 5, 35º, Não eliminado / 1000413, Gustavo De Freitas Lopes, 5, 36º, Não eliminado / 1003802, Adila Da Silva Sigiliao, 3, 37º, Não eliminado / 1003285, Cintia Macedo Maciel Pre, 3, 38º, Não eliminado / 1000694, Leandro Da Costa Santos, 1, 39º, Não eliminado / 1003917, Elisa Barbosa Borges, 1, 40º, Não eliminado

702. RJ – QUATIS – GERAL

1004098, Geraldo Liuiz Jardim Nunes, 10, 1º, Classificado / 1016418, Sonia Lemos De Sena, 10, 2º, Não eliminado / 1016408, Carlos Mosquera Perez, 10, 3º, Não eliminado / 982784, Aurelio Ribeiro Da Rocha, 10, 4º, Não eliminado / 978489, Monica Do Nascimento Luz, 10, 5º, Não eliminado / 994116, Valdemar Reis De Souza, 10, 6º, Não eliminado / 982922, Rodrigo Alves Do Nascimento, 10, 7º, Não eliminado / 1016372, Graziely De Oliveira Kalamar, 10, 8º, Não eliminado / 994848, Aline Martins Caldeira, 10, 9º, Não eliminado / 983565, Emerson Simoes, 10, 10º, Não eliminado / 1004998, Jeniffer Yoha Christina De Souza Marques, 10, 11º, Não eliminado / 993235, Thais De Oliveira Pereira, 10, 12º, Não eliminado / 1016422, Nathalia Goncalves Santos, 10, 13º, Não eliminado / 993827, Marcio Leite Ribas, 7, 14º, Não eliminado / 1005744, Aurelio Nardi De Castro, 7, 15º, Não eliminado / 1006034, Mirelly De Castro Inacio, 7, 16º, Não eliminado / 1006239, Tamara Da Silva Guimaraes, 7, 17º, Não eliminado / 982624, Jose Nilson De Almeida Abreu, 7, 18º, Não eliminado / 1004688, Marcele Marques Da Silva Lemos, 7, 19º, Não eliminado / 1016437, Andrew Jones Rodrigues De Macedo, 7, 20º, Não eliminado / 1001509, Anderson Da Silva Vieira, 7, 21º, Não eliminado / 1016410, Lucas Augusto Morais De Almeida, 7, 22º, Não eliminado / 1016466, Matteus Alario Duarte, 7, 23º, Não eliminado / 977621, Victor Hiago Nasscimento Da Paz Moreira, 7, 24º, Não eliminado / 983839, Igor Da Silva Gabriel Dornelas, 7, 25º, Não eliminado / 1016454, Maria Eduarda Candida Silva Souza, 7, 26º, Não eliminado / 1016471, Jose Olimpio Da Silva Costa, 5, 27º, Não eliminado / 1005534, Adriana Aparecida Benedito, 5, 28º, Não eliminado / 1016416, Ana Paula Toniceli Nascimento, 5, 29º, Não eliminado / 978133, Alexandre Teodoro Rocha, 5, 30º, Não eliminado / 982548, Adriana Eugenia Da Silva Santos, 5, 31º, Não eliminado / 991099, Daniele Miguel Da Silva, 5, 32º, Não eliminado / 1016371, Silvia Helena Moreira Vieira, 5, 33º, Não eliminado / 1016430, Gabriela Alves Porto, 5, 34º, Não eliminado / 1016400, Andreza Moreira De Almeida, 5, 35º, Não eliminado / 1016458, Ana Gomes Barros Brasileiro, 5, 36º, Não eliminado / 1016368, Fernanda Santos De Lima Brito, 5, 37º, Não eliminado / 976638, Johnatan Medeiros Conegundes, 5, 38º, Não eliminado / 1016441, Dayane Veruska De Oliveira, 5, 39º, Não eliminado / 1016446, Lais De Campos Braga Senra, 5, 40º, Não eliminado / 991317, Ana Paula Aparecida Cruz, 5, 41º, Não eliminado / 1016426, Claudia Adriana Da Silva, 5, 42º, Não eliminado / 1003949, Elidiane Da Silva Andrade, 5, 43º, Não eliminado / 1009726, Ana Caroline Da Silva Bastos Campbell, 5, 44º, Não eliminado / 1016413, Tais Cristina Silva De Almeida, 5, 45º, Não eliminado / 1016450, Thierry Souza Sa Silva Lima, 5, 46º, Não eliminado / 977849, Marcio Marques Da Silva, 5, 47º, Não eliminado / 978008, Joao Gabriel Marques Da Silva, 5, 48º, Não eliminado / 993640, Ramon Do Carmo Da Cunha Junior, 5, 49º, Não eliminado / 1016366, Tainara Maria E Silva Coutinho Martins, 5, 50º, Não eliminado / 1005251, Emanuelle Dos Santos Reis Passifico, 5, 51º, Não eliminado / 992968, Ana Gabriely Vieira Eduardo, 5, 52º, Não eliminado / 1004529, Laila Viana Porto, 3, 53º, Não eliminado / 1004243, Antonia Selma Bahia Dos Reis, 1, 54º, Não eliminado / 985439, Vanderleia Inacia De Souza, 1, 55º, Não eliminado / 978877, Maria Eduarda Vieira Eduardo, 1, 56º, Não eliminado / 1001410, Breno Gabriel De Souza Sampaio, 1, 57º, Não eliminado

703. RJ – RIO CLARO – GERAL

1012370, Carlos Luiz Machado De Souza, 10, 1º, Classificado / 1012447, David Fernades Rosa, 10, 2º, Não eliminado / 1012362, Luciana Miguel Machado De Souza, 10, 3º, Não eliminado / 1012404, Marcos Vinicius Pantosa De Almeida, 10, 4º, Não eliminado / 1012385, Elisangela Pereira Torres, 10, 5º, Não eliminado / 1012236, Fernanda Do Nascimento Sabino, 10, 6º, Não eliminado / 1012400, Valmor Alves Bastos, 10, 7º, Não eliminado / 1012221, Janaina Nogueira Nascimento, 10, 8º, Não eliminado / 1012332, Debora Garcia De Paula, 10, 9º, Não eliminado / 1012354, Sineria Ferreira, 7, 10º, Não eliminado / 1012248, Rafaela Mendonca De Araujo, 7, 11º, Não eliminado / 1012422, Ednilson Ferreira Dos Santos, 7, 12º, Não eliminado / 1012410, Maiara Aparecida Da Cunha Mattos, 7, 13º, Não eliminado / 1012325, Thiago Vicaroni Da Silva, 7, 14º, Não eliminado / 1012202, Maria Fernanda Da Fonseca Pires, 7, 15º, Não eliminado / 1012291, Doni Pereira Ferreira, 7, 16º, Não eliminado / 1012345, Maria Eduarda Ferreira De Souza, 7, 17º, Não eliminado / 1012391, Maria Eduarda Lito Camilo, 7, 18º, Não eliminado / 1012306, Sergio Bernardes Nunes, 5, 19º, Não eliminado / 1012418, Andreia Aparecida Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 1012374, Mrcos Antonio De Aguiar, 5, 21º, Não eliminado / 1012301, Mariana Mendes De Oliveira Bernardes Nunes Souza Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 1012380, Gildo Castro Junior, 5, 23º, Não eliminado / 1012339, Wellington Nazario Da Silva Sobral, 5, 24º, Não eliminado

704. RJ – SUMIDOURO – GERAL

999024, Gilmar Nogueira Da Rocha, 10, 1º, Classificado / 1004210, Julio Fontes De Moraes, 10, 2º, Classificado / 1004962, Raisa Bello Alaluna, 10, 3º, Não eliminado / 1000091, Imarao Schettino Franco, 10, 4º, Não eliminado / 1004763, Mateus Pinheiro Lombardi, 10, 5º, Não eliminado / 993824, Guilherme Fontes Ferrari, 10, 6º, Não eliminado / 999543, Ramon Charles De Freitas, 7, 7º, Não eliminado / 1005111, Isabelle Bernardo Cadete, 7, 8º, Não eliminado / 999410, Vanessa De Melo Rocha, 7, 9º, Não eliminado / 999733, Diogo Da Silva Torres Barboza, 7, 10º, Não eliminado / 999875, Andrea Da Gloria Stutz, 5, 11º, Não eliminado / 994240, Carla Veronica Bello Rodrigues Alves, 5, 12º, Não eliminado / 994728, Rosineide Alves Sepolar, 5, 13º, Não eliminado / 1005494, Celso Evangelista Soares, 5, 14º, Não eliminado / 1005331, Davi Ramos De Paula, 5, 15º, Não eliminado / 1004631, Maria Eduarda Nogueira Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 995544, Caetanna Do Nascimento Ramos, 5, 17º, Não eliminado / 999365, Samielly Ramos De Andrade, 5, 18º, Não eliminado / 999236, Davi Souza Da Rosa, 3, 19º, Não eliminado / 995216, Daniela Veloso Silva, 1, 20º, Não eliminado

705. RJ – TRAJANO DE MORAIS – GERAL

1003240, Ricardo De Alcantra, 10, 1º, Classificado / 1004690, Sheila Nazare Viana Medeiros Schuenckel, 10, 2º, Não eliminado / 1003680, Izabela Prize Tavares De Souza, 10, 3º, Não eliminado / 1000157, Denise Moraes Marques, 7, 4º, Não eliminado / 1001694, Carolaine Pires, 7, 5º, Não eliminado / 999622, Maria Eduarda De Mores Schott, 7, 6º, Não eliminado / 1003511, Joao Marcelo Marcos Viana Da Rocha Cabral Neves, 7, 7º, Não eliminado / 1003777, Claudio Leao Da Silva Junior, 5, 8º, Não eliminado / 1000528, Helena Vita Cruz, 5, 9º, Não eliminado / 993411, Fernanda Gomes Ferreira Garcia, 5, 10º, Não eliminado / 1004374, Vanessa Flores Vieira, 5, 11º, Não eliminado / 1001524, Alessandra Da Silveira Ouverney, 5, 12º, Não eliminado / 1003433, Amanda Dos Reis Mendonca, 5, 13º, Não eliminado / 1005016, Kauan Pires Parreira, 5, 14º, Não eliminado

706. RO – ALTA FLORESTA D’OESTE – GERAL

973671, Valdivino Da Silva Claro, 10, 1º, Classificado / 985869, Douglas Guedes Freitas, 10, 2º, Classificado / 986577, Aline Fernandes De Sousa, 7, 3º, Classificado / 976247, Simone Massaneiro Faria, 7, 4º, Classificado / 988513, Gisele A Tupari, 7, 5º, Classificado / 993093, Francieli Daiane Da Silva, 7, 6º, Classificado / 997356, Flavia Natali Lizeico De Oliveira, 5, 7º, Classificado / 974760, Glaucielle Noronha Da Silva, 5, 8º, Classificado / 973851, Ademir Leandro De Oliveira, 3, 9º, Classificado / 990630, Alexandre Da Rocha Rodrigues, 3, 10º, Não eliminado / 987725, Sabrina Saracini Araujo, 3, 11º, Não eliminado / 990520, Giselene Freitas De Barros, 1, 12º, Não eliminado / 976448, Elaine Gomes Franqui, 1, 13º, Não eliminado

707. RO – ALTO ALEGRE DOS PARECIS – GERAL

974371, Valdivino Da Silva Claro, 10, 1º, Classificado / 992433, Jakeline Aparecida Martins Zani, 10, 2º, Classificado / 974431, Ana Paula Alves Da Silva, 10, 3º, Classificado / 974484, Erica Neves Marques, 7, 4º, Classificado / 981041, Regislaine Lauana De Oliveira Araujo, 7, 5º, Classificado / 974562, Cirlene Rodrigues De Souza Rocha, 5, 6º, Não eliminado / 978459, Robson Leandro Sebastiao, 5, 7º, Não eliminado / 974708, Cleidiane Da Silva Melo, 5, 8º, Não eliminado / 974294, Milena Santos Lopes, 5, 9º, Não eliminado / 985802, Brenda Gleverg Lopes, 1, 10º, Não eliminado / 979465, Josilane Oliveira Dos Santos, 1, 11º, Não eliminado

708. RO – ALTO PARAISO – GERAL

978610, Suziane Maia De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 976567, Aline Cardoso Da Cruz, 10, 2º, Classificado / 996183, Valdenir Laurenco Alves, 7, 3º, Classificado / 974939, Ana Paula Pereira De Araujo, 7, 4º, Classificado / 974924, Antonio Trajano Da Silva Neto, 7, 5º, Classificado / 978832, Senir Maia, 5, 6º, Classificado / 974950, Dirce De Fatima Da Rocha Jose, 5, 7º, Classificado / 978987, Fabiana Simiao Silva, 5, 8º, Classificado / 976699, Wesley Macedo Rocha, 5, 9º, Não eliminado / 978227, Eric Rodrigues, 5, 10º, Não eliminado / 988453, Giuliano Silva Paganini, 5, 11º, Não eliminado / 976852, Cristian Soares Coelho, 5, 12º, Não eliminado / 976834, Apoliana Faustino De Oliveira, 5, 13º, Não eliminado / 984968, Vitor Hugo Pereira Rangel, 5, 14º, Não eliminado / 974917, Ana Paula Ferreira Peres, 5, 15º, Não eliminado / 977282, Bruno Henrique Pereira Dos Santos, 5, 16º, Não eliminado / 988297, Pedro Henrique Oliveira Gomes, 3, 17º, Não eliminado / 986017, Amanda Da Silva Valente, 3, 18º, Não eliminado / 979201, Leandro Pereira, 1, 19º, Não eliminado / 978383, Natalia Santos Luz, 1, 20º, Não eliminado / 974904, Denei Biguinatti Junior, 1, 21º, Não eliminado / 976644, Luan Caetano De Lima, 1, 22º, Não eliminado / 979124, Giuliana Soares Caitano, 1, 23º, Não eliminado / 978693, Enos Gabriel Maia De Oliveira, 1, 24º, Não eliminado

709. RO – ALVORADA D’OESTE – GERAL

1000390, Shirlei Gomes Jacinto, 10, 1º, Classificado / 974305, Ronildo Franca De Oliveira, 10, 2º, Classificado / 999705, Geniel De Jesus Correia, 7, 3º, Classificado / 1000543, Rosa Pereirra De Freitas Vieira, 5, 4º, Classificado / 1000804, Rosiane Prates Dos Santos, 5, 5º, Classificado / 1000008, Queli Cristina Correia De Oliveira, 5, 6º, Classificado / 1000186, Gessica De Souza Barros Cortelete, 5, 7º, Classificado / 974475, Edilene Tostes Pereira, 5, 8º, Não eliminado / 973552, Douglas Rodighero Nicolini, 5, 9º, Não eliminado / 1000172, Eliane Gomes De Oliveira, 3, 10º, Não eliminado / 996550, Leila Flavia Souza De Lima, 3, 11º, Não eliminado / 999929, Juliane Cristina Pinto, 3, 12º, Não eliminado / 1000300, Bruna Coelho Da Silva, 3, 13º, Não eliminado

710. RO – ARIQUEMES – GERAL

996605, Angelo Ferreira De Assis Filho, 10, 1º, Classificado / 988781, Criscelia Benicio Ruiz, 10, 2º, Classificado / 985837, Elizene Ferreira Campos, 10, 3º, Classificado / 976827, Cleide Cherry Martins, 10, 4º, Classificado / 974421, Joana Darque Da Silva, 10, 5º, Classificado / 985993, Adonai Inacio Santos, 10, 6º, Classificado / 983864, Vania Dos Santos Guimaraes, 10, 7º, Classificado / 982245, Jusineia Pinto De Jesus, 10, 8º, Classificado / 981877, Shoanne Izabel Matos Mota, 10, 9º, Classificado / 977903, Sandra Pimenta De Abreu, 10, 10º, Classificado / 992667, Samara Carla Rodrigues Da Silva, 10, 11º, Classificado / 979255, Irlane Dias Batista De Freitas, 10, 12º, Classificado / 985997, Edejair Dias Pimenta, 10, 13º, Classificado / 974657, Erika Istanlin Santos, 10, 14º, Classificado / 983652, Rogaciano Magalhaes Da Cunha, 7, 15º, Classificado / 996662, Valdemir Lourenco Alves, 7, 16º, Classificado / 977718, Marinalva Andre Desa Marques, 7, 17º, Classificado / 978868, Raimunda Silva Santos Ferndades, 7, 18º, Não eliminado / 985957, Sonia Elida Costa, 7, 19º, Não eliminado / 993160, Adriel Silva Dos Santos, 7, 20º, Não eliminado / 985936, Cremilda Xavier Rosa, 7, 21º, Não eliminado / 996131, Daniele Barbosa De Oliveira, 7, 22º, Não eliminado / 984604, Hugo Ulchak, 7, 23º, Não eliminado / 982049, Cicero Augusto Rodrigues Ferreira, 7, 24º, Não eliminado / 976333, Quezia Menezes Faria, 7, 25º, Não eliminado / 996044, Eliane De Souza Furtuoso, 7, 26º, Não eliminado / 984015, Humberto De Lima, 7, 27º, Não eliminado / 984402, Luan Henrique De Lima Almeida, 7, 28º, Não eliminado / 979089, Andressa Secundina Dos Santos, 7, 29º, Não eliminado / 982284, Keila Tais Dos Santos, 7, 30º, Não eliminado / 992767, Fernanda Passos Santos, 7, 31º, Não eliminado / 979165, Guilherme Dos Santos Michalski, 7, 32º, Não eliminado / 992823, Guilherme Valentim Fernandes Santos, 7, 33º, Não eliminado / 1001253, Wender Valim, 7, 34º, Não eliminado / 994763, Wellington Jose Cabral Junior, 7, 35º, Não eliminado / 974464, Sandra Almeida Silva, 7, 36º, Não eliminado / 974386, Wender Gabriel Valim Dos Santos, 7, 37º, Não eliminado / 986009, Arnaldo Santos, 5, 38º, Não eliminado / 974324, Zelia Alves De Freitas Costa, 5, 39º, Não eliminado / 974902, Rosimar Da Silva Lima, 5, 40º, Não eliminado / 982242, Mirian Dos Santos, 5, 41º, Não eliminado / 981626, Gildalia Tamandare Dos Santos, 5, 42º, Não eliminado / 982265, Regina Maria Alves Araujo, 5, 43º, Não eliminado / 984349, Josiane Tomazi Da Silva, 5, 44º, Não eliminado / 985657, Marcos Souza Do Amaral, 5, 45º, Não eliminado / 986059, Mariline Lemos, 5, 46º, Não eliminado / 978374, Fabricia De Souza Santos, 5, 47º, Não eliminado / 984595, Adriana Dos Santos, 5, 48º, Não eliminado / 985899, Erica Cristina Pereira Da Silva, 5, 49º, Não eliminado / 985755, Andreia Santos De Sousa, 5, 50º, Não eliminado / 987638, Miriam Rodrigues De Miranda, 5, 51º, Não eliminado / 985808, Marlon Paixao Barbosa, 5, 52º, Não eliminado / 989206, Nilva Xavier Rosa, 5, 53º, Não eliminado / 995726, Leidiane De Oliveira Da Silva, 5, 54º, Não eliminado / 973966, Luana Tavares Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 995520, Jayne De Souza Alcantara, 5, 56º, Não eliminado / 989184, Amanda Flexilaine Dos Santos, 5, 57º, Não eliminado / 983763, Geovana Souza Bastos, 5, 58º, Não eliminado / 984146, Siene Santos, 5, 59º, Não eliminado / 984239, Jaqueline Batista Da Silva, 5, 60º, Não eliminado / 985962, Tainara Cavalheiro Almeida, 5, 61º, Não eliminado / 982168, Lorraine Mendes Lopes, 5, 62º, Não eliminado / 974888, Milene Peres Moranda, 5, 63º, Não eliminado / 979223, Taiane Da Silva Queiroz, 5, 64º, Não eliminado / 996526, Taisa Da Silva Queiroz, 5, 65º, Não eliminado / 976837, Andressa Dalla Costa Souza, 5, 66º, Não eliminado / 987987, Kamille Pereira Dos Santos, 5, 67º, Não eliminado / 993402, Gustavo Estevan Bernardes, 5, 68º, Não eliminado / 978687, Jhameson Mendes Dos Santos, 5, 69º, Não eliminado / 974241, Vitorio Augusto Anastacio Pereira, 5, 70º, Não eliminado / 982214, Giovanna Maria Silva Ribeiro, 5, 71º, Não eliminado / 988929, Irene Aparecida Bezerra Lima, 3, 72º, Não eliminado / 986029, Dalila Guimaraes De Andrade, 3, 73º, Não eliminado / 985089, Daiane Chagas Da Cruz, 3, 74º, Não eliminado / 994016, Karina Maria Da Silva Cesar, 3, 75º, Não eliminado / 986042, Ana Paula Bezerra Guerin, 3, 76º, Não eliminado / 985325, Maria De Fatima Vieira, 3, 77º, Não eliminado / 996301, Lauara Dafne Do Carmo Malta, 3, 78º, Não eliminado / 978194, Priscila Sena Bispo, 3, 79º, Não eliminado / 995753, Caroline De Souza Oliveira, 3, 80º, Não eliminado / 979326, Maria Eduarda Siriaco De Almeida, 3, 81º, Não eliminado / 993782, Nelcieide Clementino De Souza, 1, 82º, Não eliminado / 974375, Marcia Maria Lenzi, 1, 83º, Não eliminado / 996400, Cleidiane Aparecida De Souza, 1, 84º, Não eliminado / 978541, Thaylane Rodrigues De Souza Santos, 1, 85º, Não eliminado

711. RO – BURITIS – GERAL

974812, Joana Darque Da Silva, 10, 1º, Classificado / 980671, Paulo Francisco Taveira, 7, 2º, Classificado / 979173, Merieli De Souza Bezerra, 7, 3º, Classificado / 974265, Luciana Azevedo Dos Santos, 7, 4º, Classificado / 984403, Vanecia De Farias Macedo, 7, 5º, Classificado / 985836, Joao Antonio Siqueira Da Silva, 7, 6º, Classificado / 993858, Yane Samila Hiana, 7, 7º, Classificado / 982196, Mateus Suza Vieira, 7, 8º, Classificado / 982109, Camila De Lima Fernandes De Souza, 7, 9º, Classificado / 978845, Abdallas Assis Da Silva, 7, 10º, Classificado / 974170, Vitoria Regina Domingos Ferreira, 7, 11º, Classificado / 974613, Sandra Almeida Silva, 7, 12º, Classificado / 979152, Pabliane Martins Ferreira, 7, 13º, Classificado / 979745, Roseni Basilio Dos Santos, 5, 14º, Classificado / 974883, Zelia Alves De Freitas Costa, 5, 15º, Classificado / 982228, Valeria Lourdes Gonzaga, 5, 16º, Classificado / 979204, Jessica Knetsiki Vieira, 5, 17º, Classificado / 974715, Luana Tavares Da Silva, 5, 18º, Classificado / 979090, Leticia Santiago Da Silva, 5, 19º, Classificado / 979234, Matheus Santos Souza Schram, 5, 20º, Classificado / 982254, Maiara Azevedo Da Silva, 5, 21º, Classificado / 994535, Jaiane Faustino De Oliveira, 5, 22º, Não eliminado / 989363, Luana Da Luz Santos, 5, 23º, Não eliminado / 974739, Nilza Francini Passos, 3, 24º, Não eliminado / 990379, Ana Carolina Fernandes, 3, 25º, Não eliminado / 996162, Eduarda Emili Rodrigues Da Silva, 3, 26º, Não eliminado / 990170, Welinton Faustino Esteves, 3, 27º, Não eliminado / 974678, Marcia Maria Lenzi, 1, 28º, Não eliminado / 979138, Marielson Tamandau De Souza, 1, 29º, Não eliminado / 979039, Francisca Gessica De Souza Gomes, 1, 30º, Não eliminado / 979250, Flavia Alvez De Barros, 1, 31º, Não eliminado / 982281, Ruan Dauton Sezorio Dos Santos, 1, 32º, Não eliminado

712. RO – CABIXI – GERAL

977251, Windila Monike Dos Santos Munhoz, 10, 1º, Classificado / 1002251, Dayane Rodrigues Nomerg, 10, 2º, Classificado / 977130, Eric Alves Lima Munhoz, 7, 3º, Classificado / 1002137, Rodrigo Maciel De Souza, 7, 4º, Não eliminado / 988505, Elaine Santos Lima, 5, 5º, Não eliminado / 978147, Ivaneis Fatima Zancanaro Girotto, 3, 6º, Não eliminado / 987928, Cristiane Regina Santos Pagani, 1, 7º, Não eliminado

713. RO – CACAULANDIA – GERAL

993647, Mauricio Messias Dos Santos, 7, 1º, Classificado / 979074, Bruna Costa Cambito, 7, 2º, Classificado / 978791, Ludmyla Paula Da Silva, 7, 3º, Classificado / 990124, Ryan Menezes Ribeiro, 7, 4º, Classificado / 983873, Geudi Bastista De Oliveira, 5, 5º, Não eliminado / 990529, Sharly Teodoro Santana, 5, 6º, Não eliminado / 985937, Antonio Carlos Menezes Junior, 5, 7º, Não eliminado

714. RO – CACOAL – GERAL

986585, Nilda Barbosa Goncalves, 10, 1º, Classificado / 986625, Lucilene De Lima Fonseca, 10, 2º, Classificado / 993803, Izabel Sabino De Lima Aguiar, 10, 3º, Classificado / 986645, Iari Gamir Barcellos Pereira Da Silva, 10, 4º, Classificado / 986648, Osmir Alves De Souza Raasch, 10, 5º, Classificado / 986638, Maria Jose F Souza, 10, 6º, Classificado / 994710, Simeia Fonseca Santos, 10, 7º, Classificado / 984976, Daniela Cristina Castelo Branco Wanistin, 10, 8º, Classificado / 986659, Monica Nunes Do Lale, 10, 9º, Classificado / 995844, Edicleia Oliveira Dos Santos, 10, 10º, Classificado / 984382, Marilia Pereira Acrisio, 10, 11º, Classificado / 986647, Camila Moura Gomes, 10, 12º, Classificado / 994720, Allana Da Silva Pereira, 10, 13º, Classificado / 986618, Larissa Melo De Souza, 10, 14º, Classificado / 986633, Luana De Paula Barbosa, 10, 15º, Classificado / 975843, Bruna Karolayne Oliveira Malta, 10, 16º, Classificado / 986608, Joao Paulo Ramos Da Silva, 10, 17º, Classificado / 986635, Gabriel Geraldo Lopes Santana, 10, 18º, Classificado / 986566, Sauana Kliss Teixeira De Souza, 7, 19º, Classificado / 993666, Valdianei Bernardo Nascimento, 7, 20º, Não eliminado / 986642, Lorrana Paola Do Couto Silvestre, 7, 21º, Não eliminado / 996154, Leticia Borges Dos Santos, 7, 22º, Não eliminado / 986556, Tatiane Carvalho Antunes, 7, 23º, Não eliminado / 993806, Loren Kimberlly Linhares Cordeiro, 7, 24º, Não eliminado / 986614, Stela Mary De Souza De Lima, 7, 25º, Não eliminado / 975818, Thiago Vinicius S Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 979580, Sidneia De Lima Nunes, 7, 27º, Não eliminado / 986631, Lucas Mateus Alves Ribas, 7, 28º, Não eliminado / 986634, Roberta Nobrega Nunes, 7, 29º, Não eliminado / 986640, Orlando Delcolli De Souza, 7, 30º, Não eliminado / 986644, Pedro Henrique Mendonca Dos Santos, 7, 31º, Não eliminado / 986632, Estefani Barbosa Da Silva, 7, 32º, Não eliminado / 975761, Heloisa Dheniffer Silva Ferreira, 7, 33º, Não eliminado / 993979, Maiza Thomaz Siqueira, 7, 34º, Não eliminado / 975785, Igor Nathan De Jesus Siqueira, 7, 35º, Não eliminado / 997422, Gabriela Taynara De Almeida, 7, 36º, Não eliminado / 992837, Kayo Henrique Bonfim Stevanelli, 7, 37º, Não eliminado / 986652, Guilherme Vynicius Carvalho De Marco, 7, 38º, Não eliminado / 993090, Amanda Goncalves Costa Rissi Da Silva, 7, 39º, Não eliminado / 979630, Marcelino Pedro R Cortinhas, 5, 40º, Não eliminado / 975847, Maria Aparecida Ferreira Marinho, 5, 41º, Não eliminado / 994131, Angelita Maria Resende Aniceto, 5, 42º, Não eliminado / 992923, Jose Bernardes Do Santos Barbosa, 5, 43º, Não eliminado / 994164, Vandelice Apa Barbosa Couto, 5, 44º, Não eliminado / 975851, Genilda Pereira De Lima Nunes, 5, 45º, Não eliminado / 975853, Maria Pereira Lima, 5, 46º, Não eliminado / 983991, Lucineia Bicalho Leal, 5, 47º, Não eliminado / 986629, Hallison Igor Lima Fonseca, 5, 48º, Não eliminado / 986602, Herbert Aguiar De S Ramos, 5, 49º, Não eliminado / 995300, Hellen Thauane Dos Santos Barbosa, 5, 50º, Não eliminado / 996308, Fernanda Luana De Prado Brum, 5, 51º, Não eliminado / 995251, Guilherme Souza Santos, 5, 52º, Não eliminado / 986630, Everson De Moura Araujo, 5, 53º, Não eliminado / 1005504, Michael Douglas Morais Da Silva, 5, 54º, Não eliminado / 975806, Thauana Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 986639, Vitoria Gabriele Castelari Monteiro Da Rocha, 5, 56º, Não eliminado / 986651, Barbara Maria Possmoser Camilo, 5, 57º, Não eliminado / 986636, Vitoria Ferreira Gomes, 5, 58º, Não eliminado / 1005302, Talita Silva Paiva, 1, 59º, Não eliminado / 986655, Lucia De Melo Costa, 1, 60º, Não eliminado

715. RO – CAMPO NOVO DE RONDONIA – GERAL

984057, Kelle Bispo Dias, 7, 1º, Classificado / 980249, Andressa Sena Souza, 5, 2º, Classificado / 974821, Rafaela Rolim De Moura, 5, 3º, Classificado / 979268, Aline Sena Souza, 5, 4º, Classificado / 973744, Evelynn Estepnany Oliveira Da Silva, 5, 5º, Classificado / 978770, Karem Gabriela Erdmann Ruela, 5, 6º, Não eliminado / 984889, Lisangela Celestrina Machado, 1, 7º, Não eliminado / 973976, Edson Soares, 1, 8º, Não eliminado / 984384, Roberty De Oliveira Cardoso, 1, 9º, Não eliminado

716. RO – CANDEIAS DO JAMARI – GERAL

986420, Amauri Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 1000475, Jeane Do Nascimento Moraes, 10, 2º, Classificado / 1000663, Cleonice Fernandes Menezes, 10, 3º, Classificado / 997529, Lauremira Domingos Freires, 10, 4º, Classificado / 997309, Solange Maria Do Nascimento, 10, 5º, Classificado / 996111, Daniela Santos Do Nascimento, 10, 6º, Classificado / 993481, Jhemmy Sandra Pereira Lima, 10, 7º, Classificado / 1006869, Ana Valeria Farias Ribeiro Madeira, 10, 8º, Classificado / 991010, Jerlane De Jesus Lobato Lopes Santos, 10, 9º, Classificado / 986548, Marilucia Do Nascimento Anaquiri Machado, 10, 10º, Não eliminado / 997662, Bruno Rodrigues De Souza, 10, 11º, Não eliminado / 997400, Divanilde Silva De Marias, 10, 12º, Não eliminado / 992295, Hugo Cunha Santos, 10, 13º, Não eliminado / 995936, Vanuce De Melo Ferreira, 10, 14º, Não eliminado / 996299, Tamiris Da Silva Justiniano, 10, 15º, Não eliminado / 997704, Valderico Moreira Dos Santos, 10, 16º, Não eliminado / 997160, Jessica Maciel Ortiz Dos Santos, 10, 17º, Não eliminado / 1001315, Naiara Maria De Souza Bezerra, 10, 18º, Não eliminado / 1001653, Valeria Lopes Nascimento Lima, 10, 19º, Não eliminado / 997619, Francisco Das Chagas Sousa Ribeiro, 10, 20º, Não eliminado / 982195, Paulo Sergio Souza Matos, 10, 21º, Não eliminado / 994210, Adriene Trajano Dos Santos, 10, 22º, Não eliminado / 997747, Jonas Gomes Dias, 10, 23º, Não eliminado / 997236, Isabelle Cristina Rocha De Mello, 10, 24º, Não eliminado / 993163, Graziele Costa De Medeiros, 10, 25º, Não eliminado / 990201, Ana Leticia Neves Dos Santos, 10, 26º, Não eliminado / 981934, Glendha Stefhany Da Silva Pereira, 10, 27º, Não eliminado / 986509, Nathalia Fernanda De Menezes, 10, 28º, Não eliminado / 997568, Larissa Dos Santos Araujo, 10, 29º, Não eliminado / 994979, Lucas Figueiro Dascalakis Martins, 10, 30º, Não eliminado / 995421, Thainara Vidal Felix, 10, 31º, Não eliminado / 989982, Solange Anete Vasgues Da Silva, 7, 32º, Não eliminado / 1002461, Luciene Menezes Da Silva, 7, 33º, Não eliminado / 986482, Maria Elisangela Aragao De Moraes, 7, 34º, Não eliminado / 998081, Denis Da Silva Batista, 7, 35º, Não eliminado / 1005967, Dinael Ferreira Dos Santos, 7, 36º, Não eliminado / 1003594, Airton Rodrigues De Lima Junior, 7, 37º, Não eliminado / 998024, Augusto Kened Lobato Barbosa, 7, 38º, Não eliminado / 1001880, Jackson De Oliveira Araujo, 7, 39º, Não eliminado / 1002011, Elissandra Souza Dos Santos, 7, 40º, Não eliminado / 989259, Carlos Eduardo Batista Gomes Costa Muniz, 7, 41º, Não eliminado / 1002386, Cassia Stefani Azevedo Feitosa, 7, 42º, Não eliminado / 997862, Gabriel Silva Dos Santos, 7, 43º, Não eliminado / 1003942, Ciliane Lopes Da Silva, 7, 44º, Não eliminado / 986521, Jaine Batalha Dos Santos, 7, 45º, Não eliminado / 986537, Sara Alves De Souza, 7, 46º, Não eliminado / 998055, Lucas Ribeiro Rodrigues, 7, 47º, Não eliminado / 998147, Matheus Batista Andrade, 7, 48º, Não eliminado / 997797, Veronica Adriele Caires Cabral, 7, 49º, Não eliminado / 998124, Analice De Souza Freitas, 7, 50º, Não eliminado / 986496, Janaina Batalha Dos Santos, 7, 51º, Não eliminado / 1003349, Geovana Gomes De Oliveira, 7, 52º, Não eliminado / 1005560, Ana Lucia Limoeiro, 5, 53º, Não eliminado / 1004528, Mario Pedraza Aranha, 5, 54º, Não eliminado / 1002616, Naci Da Silva Brasil, 5, 55º, Não eliminado / 1004602, Mirian Bezerra Dos Santos, 5, 56º, Não eliminado / 1004693, Elsilan Moraes Sena Dos Santos De Carvalho, 5, 57º, Não eliminado / 1006517, Marcia Angelita G De Souza, 5, 58º, Não eliminado / 1005219, Orlian Eler Da Silva, 5, 59º, Não eliminado / 1005141, Rosineti Pereira Lima Domingos, 5, 60º, Não eliminado / 998293, Soraya Souza Damasceno, 5, 61º, Não eliminado / 1006595, Maria Adriana Birkhann, 5, 62º, Não eliminado / 1003961, Thiago Duarte Da Silva, 5, 63º, Não eliminado / 998363, Elcilane Nascimento De Oliveira, 5, 64º, Não eliminado / 1006184, Orlando Dos Santos Soares, 5, 65º, Não eliminado / 1005336, Sonia Feitosa Dos Santos, 5, 66º, Não eliminado / 1006497, Fran Paes De Melo, 5, 67º, Não eliminado / 1004077, Rosilene De Almeida Ferreira, 5, 68º, Não eliminado / 1006711, Dulcilete Gomes De Melo Da Silva, 5, 69º, Não eliminado / 989429, Sandro Taveira Dos Santos, 5, 70º, Não eliminado / 1004230, Marcia Azevedo De Souza, 5, 71º, Não eliminado / 1005861, Rozilene Dos Santos Almeida, 5, 72º, Não eliminado / 1006347, Angra Milane Soares De Oliveira, 5, 73º, Não eliminado / 1005408, Rogerio Rodrigues Da Mata, 5, 74º, Não eliminado / 986436, Rosangela De Almeida De Vasconcelos, 5, 75º, Não eliminado / 1005773, Niege Araujo Da Silva, 5, 76º, Não eliminado / 989772, Aureo Lucio Do Nascimento Amaquiri, 5, 77º, Não eliminado / 1004174, Milton Dos Santos Rodrigues Dias, 5, 78º, Não eliminado / 986459, Fabiana Honorato Monteiro, 5, 79º, Não eliminado / 1006177, Antonio Augusto Guimaraes Sobrinho, 5, 80º, Não eliminado / 1003874, Aline Oliveira De Jesus, 5, 81º, Não eliminado / 1002507, Ludimila Da Silva Pereira, 5, 82º, Não eliminado / 1006685, Marina Sampietro De Oliveira Filho, 5, 83º, Não eliminado / 998188, Edevaldo Passos, 5, 84º, Não eliminado / 1004893, Gleiciane Barros De Carvalho, 5, 85º, Não eliminado / 979274, Naiana Valeria Almeida E Silva Ferreira, 5, 86º, Não eliminado / 1004764, Elton Cruz Peres, 5, 87º, Não eliminado / 1006563, Taillainy Rayssa Goncalves De Souza, 5, 88º, Não eliminado / 1006811, Janaina Silva Do Espirito Santo, 5, 89º, Não eliminado / 1003465, Nilcilane Gomes Borges, 5, 90º, Não eliminado / 1005314, Daiane Barros De Carvalho, 5, 91º, Não eliminado / 979295, Ana Beatriz Ferraz De Souza Pantoja, 5, 92º, Não eliminado / 1005981, Daniele Ferreira De Almeida, 5, 93º, Não eliminado / 1006613, Cristian Leite Dos Santos, 5, 94º, Não eliminado / 1007852, Thelio Souza Nascimento, 5, 95º, Não eliminado / 1006256, Micaela Feitosa Dos Santos, 5, 96º, Não eliminado / 1003686, Anailen Anjos Da Silva, 5, 97º, Não eliminado / 1006719, Lavinia Ferreira Pantoja, 5, 98º, Não eliminado / 1002440, Lavinia Ferreira Pantoja, 5, 99º, Não eliminado / 1003835, Eduardo Andrade Vaz, 5, 100º, Não eliminado / 1004984, Adriana Cecilia Maciel Santos Rodrigues, 5, 101º, Não eliminado / 1006069, Gabriel Lima De Souza, 5, 102º, Não eliminado / 1006643, Sidney Lopes Da Silva, 5, 103º, Não eliminado / 1006456, William Jorge Ferreira Siqueira, 5, 104º, Não eliminado / 1004402, Mateus Maciel Alemao, 5, 105º, Não eliminado / 1004329, Natalia Carvalho Carneiro, 5, 106º, Não eliminado / 1006737, Ana Clara Souza Ramos, 5, 107º, Não eliminado / 998228, Juliana Araujo Santiago, 5, 108º, Não eliminado / 1005169, Fernando Feitosa De Lima, 5, 109º, Não eliminado / 1003783, Maria Gabriela Goes Perote, 5, 110º, Não eliminado / 998260, Naila Cristina Brasil Dos Santos, 5, 111º, Não eliminado / 1005724, Sabrina Regiane Vieira Da Silva, 3, 112º, Não eliminado / 1006140, Valquiria Pedraza De Oliveira, 3, 113º, Não eliminado / 1005637, Jose Aiso Ferreira De Menezes Filho, 3, 114º, Não eliminado / 1006469, Ualisson Lima Rodrigues, 3, 115º, Não eliminado / 1005483, Felipe Gomes Rita, 3, 116º, Não eliminado / 1005821, Vitoria Francisca Pereira De Menezes, 3, 117º, Não eliminado / 1006898, Elton Belfort Tavares, 1, 118º, Não eliminado / 1006666, Giselle Maciel Ortiz Dos Santos, 1, 119º, Não eliminado / 1006938, Izabel Lima Moreira, 1, 120º, Não eliminado

717. RO – CEREJEIRAS – GERAL

976570, Moises Soares, 10, 1º, Classificado / 974508, Rosineia Lucio Fonseca Piana, 10, 2º, Classificado / 1003619, Maria Eduarda Pedrosa Soares Do Egito, 10, 3º, Classificado / 988996, Marilia Pereira Acrisio, 10, 4º, Classificado / 987404, Joareis Luiz De Melo, 5, 5º, Classificado / 987598, Lucineia Bicalho Leal, 5, 6º, Classificado

718. RO – CHUPINGUAIA – GERAL

989386, Natalia Aparecida Mami Da Silva, 1, 1º, Classificado

719. RO – COLORADO DO OESTE – GERAL

989490, Adriana Teotonio De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 974349, Agna Dos Santos Martins, 10, 2º, Classificado / 976806, Raquel Rodrigues De Souza, 10, 3º, Classificado / 976038, Vitoria Guimaraes Prado, 10, 4º, Classificado / 1000760, Tayla Simoes Viana, 10, 5º, Classificado / 1000230, Odalice Maria Jacob, 7, 6º, Classificado / 982036, Valeria Batista Siqueira, 7, 7º, Não eliminado / 983372, Fatima Natalia Fontura Araujo, 7, 8º, Não eliminado / 1000517, Tatiane Bicalho Santos, 7, 9º, Não eliminado / 991667, Ana Clara Medeiros Merlim, 7, 10º, Não eliminado / 990619, Elcimaria Gomes Nascimento, 5, 11º, Não eliminado / 976339, Raquel Mila Trindade, 5, 12º, Não eliminado / 975992, Dayne Aparecida Ramos, 5, 13º, Não eliminado / 988136, Jueiseane Alves De Carvalho, 5, 14º, Não eliminado / 987937, Tatyane Alves De Carvalho Rosa, 5, 15º, Não eliminado

720. RO – COSTA MARQUES – GERAL

996396, Aurelio Henrique Goncalves Danke, 10, 1º, Classificado / 1006144, Gescivaldo Bispo Da Silva, 5, 2º, Classificado / 985933, Rodrigo Silva, 5, 3º, Classificado / 1001984, Thamy Keia Gusmao Somoza, 5, 4º, Classificado / 1001527, Juliano Henrique Ribeiro Danke, 1, 5º, Classificado

721. RO – CUJUBIM – GERAL

973569, Fabiana Silva Felicio, 10, 1º, Classificado / 973889, Sara Lopes De Freitas, 10, 2º, Classificado / 996293, Patricia Ferreira Batista, 7, 3º, Classificado / 996744, Vanete Barbosa Dos Santos, 7, 4º, Classificado / 994849, Rafaela Alves Ptak, 7, 5º, Classificado / 976637, Manoel Vitor Pereira, 7, 6º, Classificado / 996510, Sabrina Felipe Do Nascimento, 7, 7º, Classificado / 978659, Catia Malhado Da Silva, 5, 8º, Classificado / 976253, Silmara Correa Mendes Pereira, 5, 9º, Classificado / 978761, Dione Ferreira Barbosa, 5, 10º, Classificado / 975118, Ana Paula Rosa Dos Santos, 5, 11º, Classificado / 996866, Jessica Goncalos, 5, 12º, Classificado / 977817, Roniara Da Silva Ventorin, 5, 13º, Classificado / 977490, Angelica Kalke Maquarte, 5, 14º, Classificado / 976762, Jaco Dias De Amorim, 5, 15º, Classificado / 995638, Bianca Pereira Badu, 5, 16º, Classificado / 976009, Eduardo Farias Maldonado, 5, 17º, Classificado / 976833, Lucivania Santos Reis, 5, 18º, Classificado / 996641, Kamilly Silva Braga, 5, 19º, Não eliminado / 977659, Roselia Da Silva Lopes, 3, 20º, Não eliminado / 996003, Raul Pereira Dutra, 3, 21º, Não eliminado / 982250, Andre Lopes De Freitas, 1, 22º, Não eliminado / 976379, Felipe Lima De Oliveira, 1, 23º, Não eliminado / 977925, Valdineia De Souza Vieira Prestes, 1, 24º, Não eliminado

722. RO – ESPIGAO D’OESTE – GERAL

996219, Leila Da Vitoria Patricio De Souza, 10, 1º, Classificado / 974524, Viviane Souza Macedo, 10, 2º, Classificado / 974718, Alexandre Romualdo Da Silveira, 10, 3º, Classificado / 979092, Everton Jesus De Souza, 10, 4º, Classificado / 986096, Geice Mara Waiandt De Souza, 10, 5º, Classificado / 989588, Alessandra Schultz, 7, 6º, Classificado / 974862, Raiane Soares, 7, 7º, Classificado / 974002, Gabriel Mascarenhas De Souza, 7, 8º, Classificado / 974906, Suelen Ribeiro Manqueiro, 7, 9º, Classificado / 978298, Miria De Oliveira, 5, 10º, Classificado / 986138, Vanessa Santos Freire, 5, 11º, Classificado / 979010, Marcilene Friciano, 5, 12º, Classificado / 974127, Zelimar Zahn, 5, 13º, Classificado / 979240, Valeria Dos Santos Ribeiro, 5, 14º, Classificado / 986111, Beatriz Pereira De Souza, 5, 15º, Classificado / 974218, Tulio Da Costa Ponath, 5, 16º, Não eliminado / 974892, Vanessa Thalia Souza De Oliveira, 5, 17º, Não eliminado / 974873, Amanda Aguiar De Jesus, 5, 18º, Não eliminado / 979134, Elaine Karitiano Cinta Larga, 5, 19º, Não eliminado / 974632, Gesiane Aparecida Rodrigues De Lima, 5, 20º, Não eliminado / 987856, Ana Paula Pereira Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 989247, Daniele Cardoso Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 979191, Diana Da Costa Sibert, 5, 23º, Não eliminado / 997494, Kauanny Costa Mota, 5, 24º, Não eliminado / 981854, Kamily Vitoria Dos Santos Borges, 3, 25º, Não eliminado / 986124, Cleide Pereira De Souza, 1, 26º, Não eliminado / 989062, Franthesco Coelho Pereira, 1, 27º, Não eliminado / 979160, Ronaldo Cinta Larga, 1, 28º, Não eliminado / 979222, Emilly Keany Butzke Borges Reis, 1, 29º, Não eliminado

723. RO – EXTREMA

992044, Romulo Freitas Campos, 10, 1º, Classificado / 974890, Danielle Sobralino Torres, 7, 2º, Classificado / 985232, Josiane Marques Goncalves, 3, 3º, Classificado / 979058, Jade Mazario Miranda, 3, 4º, Classificado / 985728, Erika Rodrigues De Abreu, 3, 5º, Classificado / 985571, Rauameli Barroso Texeira, 3, 6º, Classificado / 985921, Francisco Pereiea Da Silva, 1, 7º, Classificado / 985988, Antonio Jose Cardoso Ferreira, 1, 8º, Não eliminado

724. RO – GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA – GERAL

996527, Dayane Galhardo, 10, 1º, Classificado / 983955, Henrique Sabino Tavares, 5, 2º, Classificado / 976661, Luana Martins Ferreira, 1, 3º, Classificado

725. RO – GUAJARA-MIRIM – GERAL

974306, Rosana Andreza Da Silva, 10, 1º, Classificado / 1000607, Andreia Da Silva Martins, 7, 2º, Classificado / 1002240, Raimison Ferreira Silva, 7, 3º, Classificado / 976114, Jocimara Menacho Maia, 7, 4º, Classificado / 974418, Clodoaldo Soares Cabral Junior, 7, 5º, Classificado / 990025, Eduardo Queiroz Ribeiro, 7, 6º, Classificado / 991646, Emanoel Souza Miranda, 7, 7º, Classificado / 974766, Fernanda Arriales Ribeiro, 7, 8º, Classificado / 988540, Maria Jose Ferreira Dias, 5, 9º, Classificado / 991093, Diany Furtado De Lima, 5, 10º, Classificado / 1001190, Deval Silva De Sousa, 5, 11º, Classificado / 990681, Dheimys Furtado De Lima, 5, 12º, Classificado / 996258, Aldemar Dos Santos Torres, 5, 13º, Classificado / 1002650, Eli Oro Mon, 5, 14º, Classificado / 989326, Helen Goncalves Angulo, 5, 15º, Classificado / 1002548, Romario Oro Nao, 5, 16º, Classificado / 1001617, Yanira Molina Antelo, 5, 17º, Não eliminado / 999872, Mateus Morais Dos Santos, 5, 18º, Não eliminado / 989564, Derik Silva De Moura, 5, 19º, Não eliminado / 980858, Aurilene Pereira De Barros, 5, 20º, Não eliminado / 1002401, Larissa Pereira Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 989136, Maria Isabel Cavalcante Pereira, 5, 22º, Não eliminado / 988300, Ingrid Caroliny Morais De Melo, 5, 23º, Não eliminado / 989794, Luis Felipe De Lima Peres, 5, 24º, Não eliminado / 990878, Riquelme Cavalcante Pereira, 5, 25º, Não eliminado / 977254, Halison Ribeiro Brandao, 3, 26º, Não eliminado / 991351, Downnes Strawss Mesquina Nunes, 1, 27º, Não eliminado / 1001949, Celina Oro Nao, 1, 28º, Não eliminado / 974846, Jaine Cavalcante Pereira, 1, 29º, Não eliminado / 976183, Jaqjaquueline Gomes De Oliveira, 1, 30º, Não eliminado / 1001757, Alra Amanda A Costa Da Silva, 1, 31º, Não eliminado

726. RO – ITAPUA DO OESTE – GERAL

996493, Viviane Bizerra De Souza, 10, 1º, Classificado / 979221, Natanaela Martins Pereira Da Silva, 7, 2º, Classificado / 979147, Randrielly Alexandria Dos Santos, 7, 3º, Classificado / 979192, Joao Victor Goncalves Oliveira, 7, 4º, Não eliminado

727. RO – JACI

1006747, Marinalva Cordeiro Anjos Borges, 10, 1º, Classificado / 975442, Adriano Queiroz De Almeida, 10, 2º, Classificado / 1006725, Maria Antonia Da Silva, 10, 3º, Classificado / 975452, Denis Fernando Chaves Rodrigues, 10, 4º, Classificado / 1006704, Andreia Da Silva Nascimento, 10, 5º, Classificado / 979804, Tais Dos Santos Schalavin Mendonca, 10, 6º, Classificado / 975420, Daniela Moreira Moraes, 7, 7º, Classificado / 975461, Flavio Bento Vieira, 7, 8º, Não eliminado / 1006583, Maria Cleiriane Dos Santos, 7, 9º, Não eliminado / 986592, Maria Nilde Moreira Aguiar, 5, 10º, Não eliminado / 982388, Katiucia Fernandes De Lima, 5, 11º, Não eliminado / 982343, Anderson Pereira De Assis, 5, 12º, Não eliminado / 1006486, Adriana Pereira Dos Santos Nogueira, 5, 13º, Não eliminado / 977103, Claudia Fernandes De Lima, 5, 14º, Não eliminado / 996822, Sonia Fernanda De Oliveira, 5, 15º, Não eliminado / 998384, Fernanda Soares Ramos, 5, 16º, Não eliminado / 975551, Elane Barros De Souza Gomes, 5, 17º, Não eliminado / 1000052, Tereza De Jesus Franca, 5, 18º, Não eliminado / 1008167, Raquel Souza Araujo, 5, 19º, Não eliminado / 997561, Ingridy Claudineia Maciel Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 980009, Maria Da Conceicao Noruega Maciel, 5, 21º, Não eliminado / 997193, Roseane Pereira Trinidade, 5, 22º, Não eliminado / 1000248, Thayca Christine Moreira Aguiar, 5, 23º, Não eliminado / 996871, Rocilene Macedo Furtado, 5, 24º, Não eliminado / 979896, Amanda Da Silva Balarez, 5, 25º, Não eliminado / 975772, Janaina A Da Silva Araujo, 5, 26º, Não eliminado / 975657, Maricleide Gomes Moraes, 5, 27º, Não eliminado / 975722, Tania Mara De Castro Ferreira, 5, 28º, Não eliminado / 975676, Miguel Barbosa De Lina, 5, 29º, Não eliminado / 999927, Jaquelini Da Silva Schulz, 5, 30º, Não eliminado / 1006427, Anatalli Taiane Da Silva Santos Madeira, 5, 31º, Não eliminado / 975745, Josiclei Santos Da Silva, 5, 32º, Não eliminado / 997623, Jheymele Karolayne Araujo Ramos, 5, 33º, Não eliminado / 1000538, Waylon Pereira Calado, 5, 34º, Não eliminado / 975570, Tainara Goncalves De Castro, 5, 35º, Não eliminado / 975603, Railiane Dos Santos Nogueira, 5, 36º, Não eliminado / 997903, Edilaine Canola Da Silva, 3, 37º, Não eliminado / 999782, Luzanira De Souza Paneas, 1, 38º, Não eliminado / 986288, Luziane Misael Silva, 1, 39º, Não eliminado / 975738, Luciano Rodrigues Braga, 1, 40º, Não eliminado / 1000368, Lais Severiano De Oliveira, 1, 41º, Não eliminado / 980524, Jean Carlos Soares De Jesus, 1, 42º, Não eliminado / 975552, Carolayne Franca Souza, 1, 43º, Não eliminado / 1008005, Ana Beatriz Correia De Paula, 1, 44º, Não eliminado

728. RO – JARU – GERAL

993042, Irene Denardi Oliveira, 10, 1º, Classificado / 981101, Gilcelio Silva De Oliveira, 10, 2º, Classificado / 993653, Fernando Nascimento Da Costa, 10, 3º, Classificado / 1000857, Gedriane Spagnol Oliveira, 10, 4º, Classificado / 1000292, Elielson Nunes Da Silva, 7, 5º, Classificado / 980597, Vanessa Soares Nunes, 7, 6º, Classificado / 1000602, Hingrid Gomes Cardoso, 7, 7º, Classificado / 1002040, Elizane Pereira Da Silva, 7, 8º, Classificado / 996221, Vitor Lucio De Brito, 7, 9º, Classificado / 996678, Gabrieli Santos Coelho, 7, 10º, Classificado / 996564, Graciene Oliveira De Souza, 7, 11º, Classificado / 1001036, Victor Gabriel Farias Goncalves, 7, 12º, Classificado / 1001360, Andreia Alves Damiao, 7, 13º, Classificado / 1001533, Luzinete Alves Santos, 5, 14º, Classificado / 979208, Ana Lucia Capiche De Andrade, 5, 15º, Não eliminado / 1000888, Silvana Pereira De Oliveira, 5, 16º, Não eliminado / 1001135, Aline Kesia Melo De Souza, 5, 17º, Não eliminado / 994098, Graciely Bispo Marques, 5, 18º, Não eliminado / 1001131, Luciana Goncalves De Lara Silva, 5, 19º, Não eliminado / 981689, Brenda Da Silva Carvalho Coslop, 5, 20º, Não eliminado / 1002206, Caroline Vitoria Goncalves David, 5, 21º, Não eliminado / 1001308, Natieli Ferreira Da Silva, 3, 22º, Não eliminado / 982188, Ravenia Colar Da Silva, 3, 23º, Não eliminado / 980772, Joao Paulo Da Fonseca Santos, 1, 24º, Não eliminado / 989329, Kaik Tavares Alves, 1, 25º, Não eliminado

729. RO – JI-PARANA – GERAL

985928, Joao Avelino De Oliveira Junior, 10, 1º, Classificado / 986564, Izabel Dias Mozer Da Silva, 10, 2º, Classificado / 995406, Nilza Alves Dos Santos Pereira, 10, 3º, Classificado / 996026, Lislaine Alves De Souza, 10, 4º, Classificado / 996222, Amanda Dos Santos Carvalho, 10, 5º, Classificado / 996387, Karen De Avila Butzke, 10, 6º, Classificado / 994881, Samuel Benites Olmedo, 10, 7º, Classificado / 977128, Morganna Karolayne Simplicio, 10, 8º, Classificado / 1000903, Angelica Pereira De Sousa, 10, 9º, Classificado / 996424, Angela Cristina De Souza Mendes, 10, 10º, Classificado / 986584, Joana Ferreira Da Silva, 7, 11º, Classificado / 993627, Marta Fiaux, 7, 12º, Classificado / 986555, Denilda Ribeiro Araujo De Jesus, 7, 13º, Classificado / 1000098, Alex Sandro Alves Da Sila, 7, 14º, Classificado / 995966, Fabiana Da Costa Valadares, 7, 15º, Classificado / 988677, Juliana Gomes Do Nascimento, 7, 16º, Classificado / 991955, Tania Costa Pereira, 7, 17º, Classificado / 993669, Leidiane De Castro Viana, 7, 18º, Classificado / 1001062, Fabricio Xavier Dos Santos, 7, 19º, Classificado / 988016, Carla Indianara Silva Ramos, 7, 20º, Classificado / 985259, Raphael Ferreira Da Silva, 7, 21º, Classificado / 993198, Wesley Roberto Detmann Martins, 7, 22º, Classificado / 986598, Dara Eloiza Dos Santos Wenes, 7, 23º, Classificado / 995472, Marcos Vinicios Silva Andrade, 7, 24º, Classificado / 986523, Janayra Lima Da Silva Lopes, 7, 25º, Não eliminado / 1008053, Robson Danrlley Luiz Santos Ferreira De Oliveira, 7, 26º, Não eliminado / 996334, Renan Ferreira Da Silva, 7, 27º, Não eliminado / 997220, Angela Antonia Maldonada Versari, 7, 28º, Não eliminado / 992937, Thauana Alexandre Bocetti, 7, 29º, Não eliminado / 996504, Joao Victor Peres Da Costa, 7, 30º, Não eliminado / 1001856, Eledir Vargass Duarte, 5, 31º, Não eliminado / 996381, Camilio Medino Dos Santos, 5, 32º, Não eliminado / 996082, Wilson Santos De Oliveira, 5, 33º, Não eliminado / 996604, Israel Antunes, 5, 34º, Não eliminado / 995272, Quirino Favarini Neto, 5, 35º, Não eliminado / 997102, Mardilete Ferreira Dos Santos, 5, 36º, Não eliminado / 979253, Rosicleia Da Cunha Sousa Carvalho, 5, 37º, Não eliminado / 985982, Rodrigo Maletzki De Toledo, 5, 38º, Não eliminado / 997043, Claudete Gomes Dos Santos Marques, 5, 39º, Não eliminado / 979176, Erica Favaro Da Silva, 5, 40º, Não eliminado / 985658, Barbara Regina Barreto De Farias, 5, 41º, Não eliminado / 990197, Delvanir Souza Dos Santos, 5, 42º, Não eliminado / 995208, Claudio Fernandes Vasques De Lima, 5, 43º, Não eliminado / 995885, Camila Jose Fernandes, 5, 44º, Não eliminado / 996656, Denise Cristina Bosso, 5, 45º, Não eliminado / 1000974, Staffany Karoliny Fraux Vieira Da Cruz, 5, 46º, Não eliminado / 994044, Pedro Henrique Da Silva Cidin, 5, 47º, Não eliminado / 996191, Missaeli Verissimo Da Fonseca De Deus, 5, 48º, Não eliminado / 977902, Valeria Da Silva Albuquerque Alves, 5, 49º, Não eliminado / 1001042, Lucas Alves Ferreira Penha, 5, 50º, Não eliminado / 982127, Jhenifer Souza Marcilio, 5, 51º, Não eliminado / 978582, Juan Pablo Trindade De Oliveira, 5, 52º, Não eliminado / 1000523, Hevellyn Kethelen Trindade De Oliveira, 5, 53º, Não eliminado / 990326, Amanda Amaral Da Cruz, 5, 54º, Não eliminado / 996834, Bruno Cesar Ribeiro Honorato, 5, 55º, Não eliminado / 1000144, Osmildo Antonio Correia De Souza, 3, 56º, Não eliminado / 996667, Jheniffer Fagundes Ferreira, 3, 57º, Não eliminado / 978769, Ariany Afra Cordeiro Jaconi Tavares, 3, 58º, Não eliminado / 996515, Joao Macio Chervnsk Nogueira, 3, 59º, Não eliminado / 984457, Layza Sussuarana Lima, 3, 60º, Não eliminado / 989287, Davi Rodrigues Da Silva, 1, 61º, Não eliminado / 995916, Erivelton Jeri Moreira, 1, 62º, Não eliminado / 987758, Viviane Aguiar De Brito, 1, 63º, Não eliminado / 994532, Arysson Christian De Melo Bailiote, 1, 64º, Não eliminado / 998655, Pedro Guilherme Dos Santos Carvalho, 1, 65º, Não eliminado / 986539, Jeferson Da Silva Barbosa, 1, 66º, Não eliminado / 988326, Natan Gomes Do Nascimento, 1, 67º, Não eliminado

730. RO – MACHADINHO D’OESTE – GERAL

1004750, Cleucia Rodrigues Da Silva, 7, 1º, Classificado / 988603, Lucivania De Jesus Oliveira, 7, 2º, Classificado / 1003969, Ilson Goncalves Da Silva, 5, 3º, Classificado / 989211, Alex Sandro De Jesus Oliveira, 5, 4º, Classificado / 1004223, Leandro Goncalves Da Silva, 5, 5º, Classificado / 989435, Angela Ferreira Ramos, 5, 6º, Classificado / 1004495, Jussara Maria Sousa Machado, 5, 7º, Classificado / 988901, Elisama Votoria Xavier De Morais, 1, 8º, Classificado

731. RO – MINISTRO ANDREAZZA – GERAL

991677, Aline Perini, 10, 1º, Classificado / 995433, Leonardo Almeida Livramento, 10, 2º, Classificado / 993276, Sabrina Da Silva Viana, 7, 3º, Classificado / 992056, Kariny Da Silva Strellow, 7, 4º, Classificado / 988991, Isabelly Planticow Vilas Boas, 7, 5º, Classificado

732. RO – MIRANTE DA SERRA – GERAL

999316, Luciano Camargo Zanelato, 10, 1º, Classificado / 999115, Leonardo Camargo Zanelato, 5, 2º, Classificado / 979459, Andressa De Farias Sinceriaa Pereira, 5, 3º, Classificado

733. RO – MONTE NEGRO – GERAL

989890, Cicera Felix Da Silva, 10, 1º, Classificado / 989164, Monica Arruda Dos Santos Silva, 10, 2º, Classificado / 1011288, Paloma Francesa Oliva, 10, 3º, Classificado / 992628, Anita Dos Santos Nascimento, 10, 4º, Classificado / 1011407, Rubia Mara Ventura, 7, 5º, Classificado / 1010651, Carlos Eduardo De Moraes, 7, 6º, Classificado / 985239, Roseli Queiroz De Jesus, 7, 7º, Não eliminado / 977703, Adenilson Rufino De Souza, 7, 8º, Não eliminado / 985582, Magali Aparecida Baia Rosa, 7, 9º, Não eliminado / 1011360, Caroline Portolan Calgano, 7, 10º, Não eliminado / 996705, Wayner Danyel Teixeira De Souza Alves Braganca, 7, 11º, Não eliminado / 984199, Giullia Rodrigues Mateus Reis, 7, 12º, Não eliminado / 1011221, Mara Denise De Lima Bonifacio, 5, 13º, Não eliminado / 980919, Adriana Ferreira Da Silva, 5, 14º, Não eliminado / 989650, Erica Adriano Dos Santos De Souza, 5, 15º, Não eliminado / 989387, Michela Dos Santos Arruda, 5, 16º, Não eliminado / 988675, Maria Leiliane Da Silva Arruda, 5, 17º, Não eliminado / 978433, Rone Barcelos Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 1011137, Marilia Gabriela Sirtuli Almendes, 5, 19º, Não eliminado / 985953, Alicia Reis De Souza, 5, 20º, Não eliminado / 974898, Thiago Da Costa Morais, 5, 21º, Não eliminado / 982651, Weslei Cabral Sena, 5, 22º, Não eliminado / 994904, Camila Da Silva Batista, 5, 23º, Não eliminado / 988880, Erisvanea Maria Barbosa, 5, 24º, Não eliminado / 978648, Rodrigo Garcia Rodovalho Peixoto, 3, 25º, Não eliminado / 980487, Italo Dos Santos Barreto, 3, 26º, Não eliminado / 974848, Raimundo Nonato Da Silva Duarte, 1, 27º, Não eliminado / 982442, Nilde Eufrasia De Jesus, 1, 28º, Não eliminado / 985846, Marlene Gongalves Dos Santos, 1, 29º, Não eliminado

734. RO – NOVA MAMORE – GERAL

982238, Adriana Soares Da Silva, 10, 1º, Classificado / 976782, Karina Costa Andrade, 10, 2º, Classificado / 976818, Rafaela Aguiar Ferreira Caminha, 10, 3º, Classificado / 982273, Rian Souza Santana, 7, 4º, Classificado / 981122, Marcone Ribeiro Ferreira, 7, 5º, Classificado / 974914, Angelina Ribeiro Lino, 7, 6º, Classificado / 980883, Marineia Correia Isidorio, 7, 7º, Classificado / 974889, Estevao De Souza Cezar, 7, 8º, Classificado / 978399, Denis Leon L Nascimento, 7, 9º, Não eliminado / 976588, Lucas Oliveira Souza, 7, 10º, Não eliminado / 976695, Henrrique Torres Menezes, 7, 11º, Não eliminado / 974920, Kaiki Da Silva Menezes, 7, 12º, Não eliminado / 996683, Rosilene De Castro Carvalho Ferreira, 5, 13º, Não eliminado / 978788, Maria Eunice Vaz Da Costa, 5, 14º, Não eliminado / 1014073, Juliana De Franca Lisboa, 5, 15º, Não eliminado / 990153, Nathalia Dos Santos Barroso, 5, 16º, Não eliminado / 985922, Vanuza Gusmao, 5, 17º, Não eliminado / 982310, Natalia Viana Pinto, 5, 18º, Não eliminado / 979261, Thaynara Arcanjo De Oliveira Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 978592, Eduarda Rodrigues Freitas, 5, 20º, Não eliminado / 977933, Maria Votoria Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 996296, Ildqnice Da Costa Antunes Dos Santos, 3, 22º, Não eliminado / 999868, Heide Poliana De Lima Costa, 3, 23º, Não eliminado / 979237, Natalia Vieira Goncalves, 3, 24º, Não eliminado / 978117, Sabrina Xavier Bevitorio, 3, 25º, Não eliminado / 996591, Alesandra Mendes De Barros, 1, 26º, Não eliminado / 974502, Ismael Junior Mendes Linares, 1, 27º, Não eliminado

735. RO – NOVA UNIAO – GERAL

974870, Rayane Bailiot Soares, 7, 1º, Classificado / 976828, Maria Madalena Ramos De Matos, 5, 2º, Classificado / 990450, Maria Weslaine Inacio De Miranda, 5, 3º, Não eliminado / 991838, Andre De Souza Siqueira Silva, 1, 4º, Não eliminado / 989867, Marines Ribeiro Santana, 1, 5º, Não eliminado

736. RO – NOVO HORIZONTE DO OESTE – GERAL

982141, Neusa Alves De Farias, 10, 1º, Classificado / 982211, Eliaci Santos Silva, 10, 2º, Classificado / 982288, Eduardo Goncalves Da Silva, 7, 3º, Classificado / 982326, Clerio Alves Neves, 5, 4º, Classificado / 982181, Victoria Danielli Da Silva, 5, 5º, Classificado / 982366, Tania Kelen Lucsinger Eggert, 5, 6º, Não eliminado

737. RO – OURO PRETO DO OESTE – GERAL

976781, Joice Mariane Gomes Oliveira Silva, 10, 1º, Classificado / 982685, Gabriele Eler Goncalves De Souza Welmer, 10, 2º, Classificado / 974786, Felipe Santos Amaral, 10, 3º, Classificado / 974859, Pamela Santos Vieira, 7, 4º, Classificado / 979194, Fabiola Rosa Costa, 7, 5º, Classificado / 996854, Ana Cristina Paixao Barboza, 7, 6º, Classificado / 973572, Flavia Rodrigues Galdino Da Silva, 7, 7º, Classificado / 973589, Anderson Galdino Da Silva, 5, 8º, Classificado / 974478, Silvana Rodrigues Da Silva, 5, 9º, Classificado / 988472, Vilma Dos Santos Miranda, 5, 10º, Não eliminado / 974767, Eleomar Feliciano Lima, 5, 11º, Não eliminado / 982377, Keyse Carla Carolina De Souza, 5, 12º, Não eliminado / 982486, Andre Soares Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 974713, Gustavo De Souza Rocha, 5, 14º, Não eliminado / 976312, Fabio Da Silva Santos, 1, 15º, Não eliminado / 979283, Rafaela Alves De Oliveira, 1, 16º, Não eliminado

738. RO – PARECIS – GERAL

990292, Pierre Ribeiro Dos Santos, 5, 1º, Classificado / 996642, Valquiria Hammer Berger, 5, 2º, Classificado / 996939, Maria Da Penha Houlandes, 1, 3º, Classificado / 986296, Sheila Maciel Feerreira Da Costa, 1, 4º, Não eliminado / 986472, Elaine Gomes Franqui, 1, 5º, Não eliminado / 996888, Vitoria Aparecida De Souza Andrade, 1, 6º, Não eliminado

739. RO – PIMENTA BUENO – GERAL

1005208, Joao Martins De Sa, 10, 1º, Classificado / 1004790, Elena Ferreira De Lima Souza, 10, 2º, Classificado / 1004463, Jhonatan Marcelo Ramos Gandolf, 10, 3º, Classificado / 1003788, Jefferson Nascimento De Jesus, 10, 4º, Classificado / 1003381, Beatriz Correia, 10, 5º, Classificado / 1003223, Natiele Guarnier, 10, 6º, Classificado / 1004283, Rafael Leite Alves, 10, 7º, Classificado / 1004140, Welington Luis Do Nascimento Custodio, 7, 8º, Classificado / 1004274, Mayra Ferreira Dos Santos, 7, 9º, Não eliminado / 1003933, Evelyn Camila Venturini Rodrigues, 7, 10º, Não eliminado / 1004559, Dener Cristhian De Souza, 7, 11º, Não eliminado / 1003738, Luiz Gustavo Valentim De Lima, 7, 12º, Não eliminado / 1003088, Julia Cristina Venturini Da Silva, 5, 13º, Não eliminado / 1003450, Amandha Stancovik Amorim Zaurizio, 5, 14º, Não eliminado / 1003597, Eduardo Zanette Ferreia, 5, 15º, Não eliminado / 1003972, Erik Gabriel Costa De Almeira, 5, 16º, Não eliminado

740. RO – PIMENTEIRAS DO OESTE – GERAL

976805, Deisielle Neiva Cavalcante, 7, 1º, Não eliminado / 995703, Juliana Penha Herrera, 1, 2º, Não eliminado

741. RO – PRESIDENTE MEDICI – GERAL

1005841, Givanildo Leao, 10, 1º, Classificado / 1004541, Eduardo De Oliveira Santos, 10, 2º, Classificado / 995296, Gabriel Silva Marques, 10, 3º, Classificado / 1004888, Wallysson De Lima Duarte, 7, 4º, Classificado / 1002230, Milene De Jesus Nogueira, 7, 5º, Classificado / 994675, Eliana Magda Dos Reis, 5, 6º, Não eliminado / 1005309, Rovilson Carvalho Chaves, 5, 7º, Não eliminado / 996973, Fabio Martins, 5, 8º, Não eliminado / 993445, Willian Gabriel Ferreira, 5, 9º, Não eliminado / 998044, Camila Lobato Moreira, 5, 10º, Não eliminado / 997487, Kayc Medeiros Rodrigues, 5, 11º, Não eliminado

742. RO – PRIMAVERA DE RONDONIA – GERAL

974894, Mateus Deboni, 7, 1º, Classificado / 983612, Mariana Barros Castelani Teles, 7, 2º, Não eliminado / 979300, Thaisa Lourenco, 7, 3º, Não eliminado / 993943, Lorena De Paula Guimaraes, 7, 4º, Não eliminado

743. RO – RIO CRESPO – GERAL

975751, Soraia Flavia Perreira, 1, 1º, Classificado

744. RO – ROLIM DE MOURA – GERAL

997572, Laudicia Batista Amorim, 10, 1º, Classificado / 997519, Edicarlos Pereira, 10, 2º, Classificado / 997746, Simony Gomes Da Silva, 10, 3º, Classificado / 997466, Simone Lucinda Cordiro Beijo, 10, 4º, Classificado / 997802, Luana Novaes De Oliveira Moura, 10, 5º, Classificado / 997667, Gislaine Lipke Pereira, 10, 6º, Classificado / 997176, Fatima Adriana Romeiro Fontes, 7, 7º, Classificado / 996234, Kezia Silva Santos, 7, 8º, Classificado / 997867, Renata Noguti Almeida, 7, 9º, Classificado / 997301, Matheus Augusto Romeiro Eloy, 7, 10º, Classificado / 997642, Ellen Dos Santos Oliveira, 7, 11º, Classificado / 997621, Iasmim Brito Freire, 7, 12º, Classificado / 997718, Thais Dos Santos Oliveira, 7, 13º, Classificado / 997437, Marckeson Galdino De Oliveira, 7, 14º, Classificado / 997691, Maycon Dione Ferreira De Oliveira Passarelli, 7, 15º, Não eliminado / 997841, Joao Maria Lopes Medeiros, 5, 16º, Não eliminado / 997555, Cicera Michele Lima De Oliveira, 5, 17º, Não eliminado / 997821, Silmara De Lacerda Chaves, 5, 18º, Não eliminado / 997601, Nilmara Maria De Lima Freitas, 5, 19º, Não eliminado / 997505, Gilnara Rodrigues Pimentel, 5, 20º, Não eliminado / 997974, Mayra Carvalho Da Silva, 5, 21º, Não eliminado / 997366, Fabiane Dos Santos Avila, 5, 22º, Não eliminado / 996743, Fernando Alves Feitosa, 1, 23º, Não eliminado / 997757, Andressa De Sa Dos Anjos, 1, 24º, Não eliminado

745. RO – SANTA LUZIA D’OESTE – GERAL

990944, Douglas Guedes Freitas, 10, 1º, Classificado / 975236, Valdineia Vital De Lima Santos, 7, 2º, Classificado / 996798, Ricardo Lino Da Silva, 1, 3º, Classificado

746. RO – SAO FELIPE D’OESTE – GERAL

980259, Renan Aparecido De Santana, 7, 1º, Classificado / 980954, Edmilson Bernardes Dos Santos, 5, 2º, Classificado / 981405, Marcos Vinicius De Oliveira, 5, 3º, Não eliminado

747. RO – SAO FRANCISCO DO GUAPORE – GERAL

997406, Elisangela Rodrigues Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 998226, Flavia Eloisa Meneguelli Gomes, 7, 2º, Classificado / 997962, Kauan Gabriel Mendes Da Silva, 7, 3º, Classificado / 996692, Josiane Pereira Rocha, 5, 4º, Classificado / 997071, Adriano Fernandes Mutz, 5, 5º, Classificado / 997365, Brenda De Oliveira Bonfa, 5, 6º, Classificado / 996935, Raissi Gurgel Bernabe, 5, 7º, Classificado / 990537, Layza Izabelly, 5, 8º, Classificado / 996290, Jailton Jorine Da Silva, 5, 9º, Não eliminado / 998070, Daisy Camila Mafort De Souza, 5, 10º, Não eliminado

748. RO – SAO MIGUEL DO GUAPORE – GERAL

996666, Marcia Batista Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 1000841, Edrielson Souza Brito, 10, 2º, Classificado / 1000578, Juscilene Suelem G Santos Ebert, 10, 3º, Classificado / 1000327, Wesley Dos Santos Lagasse, 7, 4º, Classificado / 1000073, Tiago Almeida Dias, 7, 5º, Classificado / 1001124, Elson Brito Maria, 5, 6º, Classificado / 1000919, Sueli Soares Da Rosa, 5, 7º, Classificado / 1000178, Geovana Xavier Araujo, 5, 8º, Classificado / 988667, Devanilson Batista De Souza, 5, 9º, Não eliminado / 1001181, Marilene Novais Funkler, 5, 10º, Não eliminado / 1001040, Francisca Maria De Jesus Araujo, 5, 11º, Não eliminado / 999988, Margarete Olliveira Soares, 5, 12º, Não eliminado / 1000453, Zaqueu Pereira, 5, 13º, Não eliminado / 1000106, Joelma Do Carmo Gomes Ribeiro, 1, 14º, Não eliminado / 1000782, Andrea Moura Santos, 1, 15º, Não eliminado / 1000677, Katielly Dos Santos Soncine, 1, 16º, Não eliminado / 1000601, Julia Akemi De Oliveira, 1, 17º, Não eliminado

749. RO – SERINGUEIRAS – GERAL

979102, Lucineia Pereira Da Silva, 10, 1º, Classificado / 973545, Aquila Da Silva Martins Alves, 1, 2º, Classificado

750. RO – TEIXEIROPOLIS – GERAL

975942, Joao Vitor Neto, 10, 1º, Classificado

751. RO – THEOBROMA – GERAL

979686, Eni Cristina Perreira, 10, 1º, Classificado / 978559, Maycon Douglas De Deus Quirino Da Silva, 10, 2º, Classificado / 978242, Bruna Fernanda Esteves De Farias Pereira, 7, 3º, Classificado / 977595, Raquel Medeiros Ramos Silva, 5, 4º, Classificado / 979552, Rivael Ferreira, 5, 5º, Não eliminado

752. RO – URUPA – GERAL

994352, Maria Graciene Rodrigues Da Silva, 10, 1º, Classificado / 1001458, Neyane Costa Damaceno, 10, 2º, Classificado / 993161, Savio Rodrigues Da Silva, 10, 3º, Classificado / 979387, Julio Venancio Da Silva, 10, 4º, Classificado / 995164, Naine De Jesus Batista, 10, 5º, Classificado / 992488, Karina Martins Correia, 7, 6º, Classificado / 995044, Lais Laiane Cardoso Lima, 7, 7º, Classificado / 1000227, Geniel De Jesus Correia, 7, 8º, Classificado / 992129, Joao Vitor Dos Santos Domingo Da Costa, 7, 9º, Não eliminado / 996385, Jeferson Alves Pinto, 7, 10º, Não eliminado / 995793, Leticia Bento Rocha, 7, 11º, Não eliminado / 996209, Rosenilda Ribeiro De Andrade, 5, 12º, Não eliminado / 999951, Flavio Souza Quadros, 5, 13º, Não eliminado / 992641, Maria De Lima E Silva, 5, 14º, Não eliminado / 974413, Sandovaldo Dos Santos Filho, 5, 15º, Não eliminado / 994616, Thais Nascimento Azevedo, 5, 16º, Não eliminado / 994654, Franciele Meira Lionisio, 5, 17º, Não eliminado / 999678, Vania Campos Da Fonseca, 5, 18º, Não eliminado / 1002667, Ana Paula Da Silva Inacio, 5, 19º, Não eliminado / 993129, Alana Da Silva Fortes, 5, 20º, Não eliminado / 992808, Tayna Kelory De Souza Sena, 5, 21º, Não eliminado / 1002558, Mikissorrane Rodrigues De Amorim, 5, 22º, Não eliminado / 993781, Thiago Moretti Klippel, 5, 23º, Não eliminado / 995279, Marcos Vinicius Dos Santos Oliveira, 5, 24º, Não eliminado / 991319, Natalie Sofia Coimbra Dama, 5, 25º, Não eliminado / 992388, Silvane Pdroso F Lopes, 1, 26º, Não eliminado / 984895, Simone Soares Martins Damaceno, 1, 27º, Não eliminado / 974725, Bruno Henrique Militao, 1, 28º, Não eliminado

753. RO – VALE DO ANARI – GERAL

977783, Vanessa Borges Sant Ana, 10, 1º, Classificado / 977555, Ana Lucia Mariano Da Silva, 5, 2º, Classificado / 974860, Patricia Ferreira Paiva, 5, 3º, Classificado

754. RO – VILHENA – GERAL

991416, Deonilia Pantar, 10, 1º, Classificado / 977920, Adenilda Rodrigues Dos Santos, 10, 2º, Classificado / 992819, Simone Oliveira Ferreira, 10, 3º, Classificado / 979076, Ester Henrique Da Silva Guilherme, 10, 4º, Classificado / 998092, Meirelene Silva Oliveira Gomes, 10, 5º, Classificado / 973542, Suellen Helena Castro Martinelli, 10, 6º, Classificado / 990968, Mirian Dos Santos Pinto Goncalves, 10, 7º, Classificado / 978729, Marcio Pereira Guilhermon, 10, 8º, Classificado / 989203, Suzanara Moura Hubner, 10, 9º, Classificado / 974488, Juliely De Faria Serafim, 10, 10º, Classificado / 990470, Simone De Oliveira Brizon, 10, 11º, Classificado / 974188, Clodier Conrado Dos Santos, 10, 12º, Classificado / 994820, Karuline Goes De Oliveira, 10, 13º, Classificado / 986166, Bruna De Paula Silva De Oliveira, 10, 14º, Classificado / 973857, Anny Cristie Maraschin, 10, 15º, Classificado / 973802, Luiz Felipe Marques Loiola, 10, 16º, Classificado / 973918, Joicy Kelly Magalhaes Lopes Pimentel Bezerra, 10, 17º, Classificado / 976822, Manoel Guimaraes Batista, 10, 18º, Classificado / 989631, Jessica Taline Nascimento, 10, 19º, Classificado / 996445, Alvino Domingues Junior, 10, 20º, Classificado / 990088, Jessica Da Silva Matos, 10, 21º, Classificado / 997967, Ivone Pires De Sousa, 7, 22º, Não eliminado / 974660, Edvaldo Fernandes Abril, 7, 23º, Não eliminado / 974795, Katia Selene De Oliveira Santos, 7, 24º, Não eliminado / 986265, Bruno Tabalipa Monteiro Lobato, 7, 25º, Não eliminado / 974887, Wanielle Aparecida De Oliveira, 7, 26º, Não eliminado / 986274, Jocimar Da Silva Meireles, 7, 27º, Não eliminado / 977503, Ana Caroline De Camargo Montes, 7, 28º, Não eliminado / 996509, Daniela Silva Fortes, 7, 29º, Não eliminado / 978048, Cintia Pereira Do Nascimento, 7, 30º, Não eliminado / 990385, Matheus Rodrigues Torrente, 7, 31º, Não eliminado / 1000171, Paulo Diogo Coimbra Paiva, 7, 32º, Não eliminado / 977311, Daniele Ressurreicao De Bermal, 7, 33º, Não eliminado / 998040, Any Caroline Goncalves Ribeiro, 7, 34º, Não eliminado / 974227, Emanuele Calgarotto Cardoso, 7, 35º, Não eliminado / 992497, Henrique Waldir Basseto, 7, 36º, Não eliminado / 986151, Leidiane Santos De Oliveira, 7, 37º, Não eliminado / 977417, Andressa Vitoria Santos Machado, 7, 38º, Não eliminado / 977733, Evelin Cristina Camargo Bastos, 7, 39º, Não eliminado / 977221, Alifi Jheniffer Da Silva Ribeiro, 7, 40º, Não eliminado / 978482, Paula Cristina Oliveira Santos, 7, 41º, Não eliminado / 990840, Peterson Lucas Sala De Andrade, 7, 42º, Não eliminado / 976785, Victor Gabriel De Souza, 7, 43º, Não eliminado / 989503, Alana Chaiane Dias, 7, 44º, Não eliminado / 978162, Joao Mendes Filho, 5, 45º, Não eliminado / 989733, Solange Terezinha Zanchin, 5, 46º, Não eliminado / 1000668, Gerson Pereira Da Silva, 5, 47º, Não eliminado / 991200, Elivem De Souza Trindade, 5, 48º, Não eliminado / 990746, Fabiana De Amorim Melo, 5, 49º, Não eliminado / 986297, Ricardo Alves Raizel, 5, 50º, Não eliminado / 991554, Renato Sepulcro Dias, 5, 51º, Não eliminado / 977824, Izaura Janaina Gomes Dos Santos, 5, 52º, Não eliminado / 973984, Francileia Karine De Jesus, 5, 53º, Não eliminado / 973553, Edyele Rech Perone, 5, 54º, Não eliminado / 974557, Dalvina Lopes Da Silva, 5, 55º, Não eliminado / 974286, Andercleria Correa Da Souza, 5, 56º, Não eliminado / 979159, Luluana Teixeira Sabino Algaranas, 5, 57º, Não eliminado / 989067, Vanessa Da Silva Goncalves, 5, 58º, Não eliminado / 986231, Bruno Rizo Pereira De Lima, 5, 59º, Não eliminado / 986203, Elizabeth Dos Santos Marco, 5, 60º, Não eliminado / 986244, Jurema Rech, 5, 61º, Não eliminado / 974872, Juliel Farias Serafim, 5, 62º, Não eliminado / 983365, Aldo Dencker Filho, 5, 63º, Não eliminado / 974424, Iasmin Karini Fernandes Dos Santos, 5, 64º, Não eliminado / 986217, Michaelen Ribeiro De Freitas, 5, 65º, Não eliminado / 973556, Tiago Cardozo Medeiros Scheer, 5, 66º, Não eliminado / 977583, Davi Dias Da Costa, 5, 67º, Não eliminado / 990245, Camila Martins Nascimento, 5, 68º, Não eliminado / 974706, Kezia Ariadne Colombo Lima, 5, 69º, Não eliminado / 973763, Maria Paula De Araujo Ferreira, 5, 70º, Não eliminado / 973784, Elaine Baltazar De Melo, 5, 71º, Não eliminado / 976692, Antonio Carlos De Carvalho Assis, 5, 72º, Não eliminado / 990646, Maria Angelica Ferreira De Souza, 5, 73º, Não eliminado / 983497, Rebeca Ramos Pires, 5, 74º, Não eliminado / 979122, Weslei Moreira Da Silva, 5, 75º, Não eliminado / 989969, Mariana Prestes De Souza, 5, 76º, Não eliminado / 990510, Amanda Ribeiro Da Silva, 5, 77º, Não eliminado / 990582, Luis Fernando Drapzinski, 5, 78º, Não eliminado / 994639, Laryssa De Oliveira Braga, 5, 79º, Não eliminado / 973979, Itamar Da Silva Lima Junior, 3, 80º, Não eliminado / 974027, Andressa Moreira De Souza, 3, 81º, Não eliminado / 978252, Elen Da Silva Vieira, 3, 82º, Não eliminado / 986254, Lucas Davi Martins, 3, 83º, Não eliminado / 989858, Joaquim Alves Pereira Netto, 1, 84º, Não eliminado / 974833, Lucimar Rodrigues Da Silva, 1, 85º, Não eliminado / 976796, Delaine Silva Do Nascimento, 1, 86º, Não eliminado / 995252, Maria Regina Porto Pacheco, 1, 87º, Não eliminado / 991300, Roseli Fernandes Dandolini, 1, 88º, Não eliminado / 986192, Eduardo Henrique Dos Santos, 1, 89º, Não eliminado

755. RS – AGUA SANTA – GERAL

977397, Vanessa Olibone Rodigheri, 10, 1º, Classificado / 977647, Jadiel Dallegrave Negretti, 7, 2º, Não eliminado / 977088, Bibiana Valentina Danelli, 7, 3º, Não eliminado / 977168, Catiele Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 977547, Aline Gisele De Freitas, 5, 5º, Não eliminado

756. RS – AGUDO – GERAL

983438, Monica Machado De Souza, 10, 1º, Classificado / 994166, Julice Bittencourt, 7, 2º, Classificado / 984027, Glaucia Emilia Heffel, 7, 3º, Classificado / 994584, Juliana Jasmin Da Silva Vidal, 7, 4º, Classificado / 984247, Roselei Mara Da Silva, 5, 5º, Não eliminado / 974300, Marcia Elza Krumenauer, 5, 6º, Não eliminado / 981447, Cristina Laura Janner Schunemann, 5, 7º, Não eliminado / 984539, Valeria Dos Santos, 5, 8º, Não eliminado / 983177, Margo Denise Alves De Oliveira, 5, 9º, Não eliminado / 983774, Brenda Machado De Souza, 5, 10º, Não eliminado

757. RS – AJURICABA – GERAL

979428, Guilherme Francisco Tobias Neto, 10, 1º, Classificado / 986690, Irma Olieniczak, 5, 2º, Não eliminado / 986691, Elaine Roseli Mattner Dolovitsch, 5, 3º, Não eliminado / 992540, Carmen Marks, 5, 4º, Não eliminado

758. RS – ALPESTRE – GERAL

977795, Daniela Carla Singeski Guralski, 5, 1º, Classificado / 1006633, Matheus Alcides Hendges, 1, 2º, Não eliminado

759. RS – ALTO FELIZ – GERAL

1005900, Jose Carlos Flach, 10, 1º, Classificado / 1006097, Elisangela Josefina Angeli, 7, 2º, Classificado / 1011767, Marlise Soares, 5, 3º, Não eliminado / 1005644, Guilherme Jose Somagal, 5, 4º, Não eliminado / 1009939, Darci Luiz Ludwig, 3, 5º, Não eliminado

760. RS – AMETISTA DO SUL – GERAL

996357, Gezigreisse Vedana Taschetto, 10, 1º, Classificado / 996255, Elisane Da Silva, 7, 2º, Classificado / 996625, Regis Jose Cervinski, 5, 3º, Não eliminado

761. RS – ANTA GORDA – GERAL

1012298, Monise Sottili, 10, 1º, Classificado / 1012314, Edenilson De Souza, 5, 2º, Não eliminado / 1010475, Sandra Secco, 1, 3º, Não eliminado

762. RS – ANTONIO PRADO – GERAL

994740, Francieli Simonetto Cavalheiro, 10, 1º, Classificado / 984522, Daniele Lima Barbosa Perosa, 10, 2º, Não eliminado / 989721, Henrique Dos Santos Cosmo, 7, 3º, Não eliminado / 995156, Rosi De Fatima Dagostini, 5, 4º, Não eliminado / 984721, Gisele Marsilio, 5, 5º, Não eliminado / 991064, Guidiana Rodrigues, 5, 6º, Não eliminado / 985495, Bruno Da Silva Pinto, 5, 7º, Não eliminado / 977189, Sabrina Albuquerque De Sousa, 5, 8º, Não eliminado / 984808, Alifer Renan Ferreira Souza Lima, 5, 9º, Não eliminado / 994380, Henrique Pauletti Giubel, 5, 10º, Não eliminado / 996701, Ana Carolina Cristi Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 987113, Alan Dagostini De Melo, 3, 12º, Não eliminado / 988940, Mateus Martello Tondello, 3, 13º, Não eliminado / 997305, Geremias Preczewski, 3, 14º, Não eliminado / 977289, Roberta De Oliveira Martins Da Silva, 3, 15º, Não eliminado / 989328, Rafael Strassburg Castagna, 3, 16º, Não eliminado / 991670, Daniel Da Rosa De Oliveira, 1, 17º, Não eliminado / 997387, Nais Aparecida Goncalves, 1, 18º, Não eliminado

763. RS – ARARICA – GERAL

992458, Gabriela Lucas, 7, 1º, Classificado / 974496, Roseli Terezinha Da Silva, 5, 2º, Não eliminado / 973707, Maria Janete Gomes, 3, 3º, Não eliminado / 990535, Giselaine Da Costa Rodrigues, 3, 4º, Não eliminado / 997088, Dinara Aparecida Haag Dos Santos, 1, 5º, Não eliminado / 997008, Maiara Hagg Dos Santos, 1, 6º, Não eliminado

764. RS – ARROIO DO MEIO – GERAL

987618, Felipe Rissinger Pedron, 10, 1º, Classificado / 988930, Suzinara Strassburger Marques, 10, 2º, Não eliminado / 987970, Ariane Dos Santos Barboza, 10, 3º, Não eliminado / 988312, Carlos A Zanotelli, 10, 4º, Não eliminado / 988711, Fernanda Da Rosa, 7, 5º, Não eliminado / 988633, Marcia Helena Korb, 5, 6º, Não eliminado / 987795, Maria Natalise Liesenfeld, 5, 7º, Não eliminado / 999941, Sara Rejane Correa, 5, 8º, Não eliminado / 996042, Liane Maria Schossler, 5, 9º, Não eliminado / 988837, Marlise Hauenstein, 5, 10º, Não eliminado / 1015816, Patricia Barbosa Berwig, 5, 11º, Não eliminado / 987921, Sueli Da Silva, 5, 12º, Não eliminado / 988095, Fabiana Porto Neto, 5, 13º, Não eliminado / 988191, Giovanna Da Silva Dos Santo, 1, 14º, Não eliminado

765. RS – ARROIO DO TIGRE – GERAL

979183, Zenaide Foletto, 10, 1º, Classificado / 979148, Julhane Westphal, 10, 2º, Classificado / 985826, Vitoria Puntel Krug, 10, 3º, Não eliminado / 976844, Arlindo Da Silva Kohls, 7, 4º, Não eliminado / 985689, Maila Aparecida Wagner, 7, 5º, Não eliminado / 985910, Ocleria Andres, 5, 6º, Não eliminado / 986914, Danuza Colombelli, 5, 7º, Não eliminado / 979028, Carla Graziele Zanella Rech, 5, 8º, Não eliminado / 979206, Juliane Paulus, 5, 9º, Não eliminado / 991253, Lourdes Cristina Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 993748, Vitor Alexandre Stertz Silveira, 5, 11º, Não eliminado / 979106, Ivone Lira, 1, 12º, Não eliminado

766. RS – ARVOREZINHA – GERAL

1002906, Flavio Luiz Somensi, 5, 1º, Classificado

767. RS – AUGUSTO PESTANA – GERAL

994310, Bruno Strappazzon, 10, 1º, Classificado / 994197, Anderson Dos Santos Ribeiro, 10, 2º, Não eliminado / 992314, Liomar Hugo Schemmer, 7, 3º, Não eliminado / 1005516, Lidiane Da Silva Morais, 7, 4º, Não eliminado / 993036, Larissa Megier Cazali, 7, 5º, Não eliminado / 993586, Charles Jardiail Almeida Machado, 5, 6º, Não eliminado / 992822, Otoni Mateus Aich, 1, 7º, Não eliminado / 993654, Kezia Samira Dos Santos Ribeiro, 1, 8º, Não eliminado

768. RS – BALNEARIO PINHAL – GERAL

1002731, Augusto Teixeira, 7, 1º, Classificado / 1005972, Rouchele Aparecida De Oliveira Godoy, 5, 2º, Não eliminado / 1002503, Carlos Roberto Gordim Da Silva, 1, 3º, Não eliminado

769. RS – BARAO DE COTEGIPE – GERAL

976235, Carlos Alexandre Levinski Salvador, 5, 1º, Classificado

770. RS – BARRA DO GUARITA – GERAL

994122, Karla Tais Kirchhof, 10, 1º, Classificado / 979937, Elisete Wagner, 5, 2º, Classificado / 994404, Diovana Andrea De Brum, 5, 3º, Não eliminado

771. RS – BARRA FUNDA – GERAL

995778, Rosangela Buqui, 10, 1º, Classificado / 993852, Evelyn Pazini Petter, 7, 2º, Não eliminado / 1002594, Ivanete Fatima Garbosa Castoldi, 5, 3º, Não eliminado / 993336, Jucianie Fatima Zini, 5, 4º, Não eliminado / 1002466, Daiane Ribeiro Do Amaral, 5, 5º, Não eliminado / 993582, Erica Monique De Quadros, 5, 6º, Não eliminado / 994155, Isamara Luiza Dos Santos, 5, 7º, Não eliminado

772. RS – BARRACAO – GERAL

1001569, Clessi Sozo Peres, 5, 1º, Classificado / 1004042, Andreia Rufino Padilha, 5, 2º, Não eliminado

773. RS – BARROS CASSAL – GERAL

980357, Jose Lenon Cunha, 7, 1º, Classificado / 983501, Fabiula De Jesus Da Costa, 7, 2º, Classificado / 995159, Jucelaine Bolica De Ramos, 5, 3º, Não eliminado / 979884, Emerson Padilha Campos, 5, 4º, Não eliminado / 985025, Suzana Oliveira De Moraes, 5, 5º, Não eliminado / 994480, Luana Pereira, 5, 6º, Não eliminado / 979800, Fabiula De Mota Borges, 5, 7º, Não eliminado / 983609, Tatiana Dos Santos Fernandes, 5, 8º, Não eliminado / 976535, Sharllany Da Silva Kemfler, 5, 9º, Não eliminado / 977904, Gloria Da Costa Ribeiro, 5, 10º, Não eliminado

774. RS – BENTO GONCALVES – GERAL

1001977, Joao Guilherme Freitas, 10, 1º, Classificado / 999002, Michele Pereira Mainardi Kellermann, 10, 2º, Classificado / 993287, Jairo Comin, 10, 3º, Classificado / 1003789, Mario Kunkel, 10, 4º, Classificado / 989766, Ana Paula Minuscoli Demiquel, 10, 5º, Classificado / 984428, Vanderleia Bresolin, 10,