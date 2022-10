Custo da cesta básica cai em Rio Branco mas vários produtos mostram escalada de reajustes

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), no último dia 2 de outubro, aponta redução de 2,90% no custo da cesta básica no período de julho a outubro, com valor mais alto de R$ 666,51 e o mais baixo de R$ 622,55. O levantamento tem como base preços proporcionais às quantidades unitárias de 15 produtos comercializados em quatro supermercados locais.

Para o estudo, é considerada a provisão alimentar para uma família de três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças, com renda média de R$ 2 mil. De acordo com a pesquisa, a carne bovina ainda é o item de maior peso em valor.

Segundo o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, pelo fato de a carne continuar como item de maior valor, há um impacto grande no orçamento doméstico. “A carne bovina é a razão do principal impacto na liquidez do orçamento familiar da população de baixa renda”, diz.

Ainda de acordo com Garó, do mês de setembro para outubro, a cesta básica em Rio Branco teve redução de 7% em seu valor. “O que já representa um pequeno alívio nas contas de quem ganha até 2 SM. De janeiro até outubro, no entanto, o custo da cesta básica foi maior em 12%”, diz.

Além disso, o estudo observa que o custo médio da cesta básica, em outubro de 2022, possibilita redução de até 13,56%, o equivalente a R$74,35, no preço total. “Isto quando dispensado mais tempo pelo consumidor para procura entre os supermercados locais”, finaliza Garó.