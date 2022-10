Acre avança no Ranking de Ativos Verdes e cresce com políticas de sustentabilidade socioambiental

O Acre conquistou o oitavo lugar entre os estados melhor classificados no recém-lançado Ranking de Ativos Verdes (RAV) do Centro de Liderança Pública (CLP), uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. A classificação é composta por 36 indicadores, distribuídos em quatro pilares: orçamento verde, gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), uso da terra e sustentabilidade.

O RAV mede a performance dos estados na execução das agendas de desenvolvimento sustentável e proteção ambiental, incluindo o desempenho relacionado ao cumprimento do Código Florestal, de práticas de governança ambiental, social e corporativa (sigla ESG em inglês, de Environmental, Social and Corporate Governance) e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Além da oitava posição geral, o Acre conquistou o primeiro lugar no pilar de orçamento verde, sendo o único a obter a nota máxima (100), seguido pelo Amazonas (41,80), São Paulo (39,60), Paraíba (36,40) e Mato Grosso do Sul (35,70). O quesito mede o desempenho dos estados quanto às despesas liquidadas relativas ao saneamento, controle ambiental, preservação e conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas e recursos hídricos.

Já no aspecto de gestão do CAR, o estado ficou em segundo lugar (75,80), perdendo apenas para o Amapá, que conseguiu a nota máxima. O pilar é composto por 12 indicadores que mostram a situação dos estados em relação à capacidade organizacional nos processos de cadastramento, solução dos conflitos e transparência na divulgação dos dados do Cadastro.

No aspecto de uso do terra, o estado obteve a 19ª posição (24,30), enquanto que o melhor colocado foi Santa Catarina, com nota máxima. Em relação aos sete estados da Região Norte, o Acre ficou em 5º lugar, à frente do Pará (16,60) e Amapá (16,2). O pilar é composto por 11 indicadores e mede a performance dos estados em relação aos incentivos à iniciativa privada para a produção agrária, aliados à preservação de ativos ambientais para as gerações futuras.

Quanto ao pilar de Sustentabilidade, o estado ficou em 22º lugar (42,10) na classificação geral, que teve São Paulo em primeiro lugar (100). O Acre obteve o 6º lugar entre os sete estados da região norte. O pilar é composto por cinco indicadores relacionados ao desmatamento, emissões de CO2, recuperação ambiental e transparência de informações.

Os resultados da primeira edição do RAV indicam os avanços e desafios da política estadual de meio ambiente, liderada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), com o apoio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

E, mais importante, o RAV surge como importante ferramenta de monitoramento e avaliação dos programas e projetos ambientais do Acre, trazendo uma avaliação inédita sobre a efetividade da integração entre os sistemas estaduais de meio ambiente, de produção, segurança e infraestrutura, essencial para garantir que a preservação e conservação ambiental caminhem junto à produção agropecuária estadual.

Acesso o Ranking de Ativos Verdes aqui.