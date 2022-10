Ventanias que assolam Rio Branco geraram 47 ocorrências em bairros

A ventania que tem sido frequente em Rio Branco vem causando estragos. Na quinta-feira passada, por exemplo, a Defesa Civil registrou 42 ocorrências em bairros como Belo Jardim, Vila Acre, e Polo Benfica, algumas das regiões mais afetadas pelos fortes ventos do dia 6 de outubro.

A pior situação aconteceu no Ramal Novo Horizonte, na rodovia AC 40, onde uma rajada de mais de 70 km/hora atingiu em cheio a casa da família do autônomo Anderclei José e causou grande estrago e uma fatalidade.

O bebê de 6 meses que dormia em uma rede quando o telhado foi arrancado e jogado a mais de 30 metros de distância. A rede que que a criança dormia estava atada no caibro de madeira que segura o telhado, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Prefeitura de Rio Branco, por meio Coordenadoria de Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos (SASDH), prestou os primeiros atendimentos à família.

Neste sábado, a Defesa Civil e a SASDH estiveram novamente no local e levaram 157 telhas para ajudar na reconstrução da casa. Além disso, a família será inserida no programa Auxílio Brasil e contemplada com cestas básicas.

“No primeiro momento nós fizemos a parte emergencial, no segundo momento a gente fez as vistas, os cadastramentos e avaliações de danos. Agora, neste terceiro momento, nós estamos trazendo o auxílio da Prefeitura de Rio Branco, através da Defesa Civil e da Assistência Social do município para essas pessoas”, esclareceu o comandante da Defesa Civil de Rio Branco, Cláudio Falcão.