TRT/19º Região abre prazo de inscrições em concurso para pessoal

EDITAL Nº 1, DE 7 DE OUTUBRO DE 2022 ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE PESSOAL DO TRT 19

1. O DESEMBARGADOR DO TRABALHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, torna pública a realização de Concurso Público, sob o regime estatutário, para a formação de cadastro de reserva para o posterior provimento dos cargos efetivos do seu quadro de pessoal, mediante as normas e condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 01/2022.

2. As inscrições para o referido certame estarão abertas no período das 09h00min do dia 11/10/2022 às 23h59min do dia 07/11/2022, observado horário oficial de Brasília – DF, e serão efetuadas somente via internet, através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,

2.1. A taxa de inscrição para cargos de nível médio será de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

2.2. A taxa de inscrição para cargos de nível superior será de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

3. O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição será das 09h00min do dia 11/10/2022 às 23h59min do dia 14/10/2022 observado horário oficial de Brasília – DF, e serão efetuadas somente via internet, através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

3.1 As modalidades para obtenção da isenção da taxa de inscrição são as que seguem: candidato inscrito no CadÚnico; Candidato Doador de Medula Óssea.

4. O referido certame compreenderá exames para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de Provas Objetiva e Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; para todos os cargos e de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente de Polícia Judicial.

5. As Provas Objetiva e de Discursiva serão realizadas na data provável de 11 de dezembro de 2022, em locais e horários a serem definidos posteriormente, divulgados no endereço www.institutoaocp.org.br, através do CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, que será divulgado a partir de 05 de dezembro de 2022.

6. O Edital de Abertura Nº 01/2022 estará disponível, na íntegra, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, a partir da data de 10 de outubro de 2022.

DES. JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO

Presidente do Tribunal