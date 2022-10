Temporal derruba 12 postes de energia elétrica bairro da capital

A Energisa informa que os clientes do bairro Albert Sampaio, em Rio Branco, tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido neste domingo, 09/10, devido a fortes ventos que atingiram a região e provocaram a queda de árvores e quebra de 12 portes.

A rede elétrica foi prejudicada por inúmeras quedas de árvores causadas pelas rajadas de ventos . Os trabalhos são de extrema complexidade, pois é necessário reconstruir vários de trechos de redes afetadas.

Devido à severidade dos estragos na rede elétrica, a concessionária trabalhou com 9 equipes em campo. O serviço foi restabelecido às 04h30 desta segunda-feira, 10/10, para mais 90% dos clientes.

A Energisa lembra a importância de não se aproximar dos cabos partidos em qualquer situação. Caso se depare com algum cabo rompido, galhos ou outros objetos na rede elétrica, fique longe e entre em contato com Energisa através de um dos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e callcenter 0800-647-7196.