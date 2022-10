Médicos pelo Brasil: inscrições para bolsistas terminam hoje, 10/10

Termina nesta segunda-feira, 10 de outubro, o prazo para inscrição para bolsista do Programa Médicos pelo Brasil. O programa é uma política de provimento médico federal para a Atenção Primária à Saúde (APS), executada pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), sob supervisão do Ministério da Saúde. O principal objetivo é levar assistência médica de qualidade para as pessoas que vivem em regiões de difícil acesso e alta vulnerabilidade.

No total, a seleção de 2022 tem 2,5 mil vagas destinadas às regiões do país que mais precisam de profissionais. Dessas, 2.188 são para médicos bolsistas. Ao longo dos dois primeiros anos, os profissionais contratados como bolsistas atuam na assistência e realizam curso de especialização em medicina de família e comunidade para o desenvolvimento de competências. No período, recebem bolsa-formação no valor de R$ 15 mil mensais, com gratificação de R$ 3 mil adicionais para locais remotos -rurais e intermediários remotos – e de R$ 6 mil adicionais para Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

As provas serão aplicadas no dia 16 de outubro, no turno vespertino, com duração de 3 horas e meia. Os candidatos vão realizar o exame na modalidade online, de forma remota, obedecendo todas as exigências técnicas e normas de segurança de fiscalização definidas no edital. Serão avaliados conhecimentos gerais, como língua portuguesa e conhecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), e específicos, em 50 questões que valem 100 pontos. Para participar, o interessado deve realizar inscrição no site da banca examinadora.