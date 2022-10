Prova para estágio do TJAC será realizada neste domingo (9)

Mais de 800 candidatos participarão do processo seletivo de estagiários e cadastro de reserva do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). As provas serão aplicadas neste domingo, dia 9 de outubro, a partir das 8h no Centro Universitário Uninorte.

A prova objetiva terá a duração de quatro horas. Todos os candidatos foram divididos entre as salas de aula do bloco “D” da faculdade: confira aqui!

Na segunda-feira, dia 10, será divulgado o gabarito e no dia 11 se inicia o período para interposição de recursos. Conforme o cronograma oficial, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 24 e o resultado final no dia 27 de outubro.