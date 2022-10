Fique atento: portões abrem às 12 horas e fecham às 12h45 para concurso da Sesacre

Close up shot of college student writing notes on book at classroom - concept of examination, development and education.

Close up shot of college student writing notes on book at classroom - concept of examination, development and education.

Esses informes estão no Edital nº 006 – Sesacre/Seplag, que traz a convocação para as provas objetiva e discursiva do concurso da Sesacre no próximo domingo, 16 de outubro

As provas serão realizadas em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá. Para saber o local, a sala e o horário de realização da prova, os candidatos devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) na aba Local de Prova.

A duração das provas será de cinco horas, incluído o tempo para leitura das instruções, coleta de digitais e preenchimento da folha de resposta. A abertura dos portões será às 12h, com fechamento às 12h45 e início previsto para a aplicação da prova às 13h.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do fechamento dos portões, munidos do original do documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente e cartão de convocação para a prova.