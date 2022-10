Escolas têm até 18 de outubro para retificações no Censo Escolar

As escolas podem alterar as informações declaradas ou complementá-las com dados não informados durante a coleta da pesquisa. Os gestores devem checar os dados cadastrais da escola, das turmas, dos alunos e professores. Todos os dados coletados vão gerir as estatísticas e podem nortear a gestão financeira da Educação.

Os dados coletados servem de base, por exemplo, para o cálculo dos recursos destinados aos programas nacionais Alimentação Escolar, Livro Didático, Transporte Escolar, Dinheiro Direto na Escola e para o Fundo de Manutenção da Educação Básica (Fundeb).

As informações preliminares referentes à primeira etapa de coleta foram publicadas no Diário Oficial da União, e estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A pesquisa é dividida em duas etapas: a da matrícula inicial, em que são levantadas informações referentes ao aluno, gestor e estrutura da escola, entre outras; e a da situação final do aluno, com indicações sobre rendimento escolar, aprovação, reprovação e movimentação.

“A data de encerramento da coleta do Censo se aproxima e as informações serão consideradas para fins estáticos e repasse de recursos. Precisamos realizar o fechamento de todas as escolas até a data estipulada”, reforçou o coordenador estadual do Censo Escolar, Jelsoni Calixto.

O Censo Escolar é a principal pesquisa de educação básica no Brasil. Coordenado pelo Inep e com a participação de secretarias municipais e estaduais, conta com informações de todas as escolas públicas e privadas do país.