Acre faz 1º leilão administrativo no Sistema Eletrônico

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), via Diretoria de Gestão Patrimonial, Documental e Arquivística (Dirpap), irá realizar o primeiro leilão administrativo do Estado, por meio do Sistema Eletrônico de Leilões (SEL/AC). O certame será realizado de forma online por meio do link https://leiloes.ac.gov.br na segunda-feira, 24, segunda-feira, a partir das 8h, com encerramento às 13h.

Para participar, os interessados devem fazer cadastro na plataforma com antecedência, que será submetido a um processo de análise e aprovação, para que se possa acessar o ambiente online. A Comissão Permanente de Alienação terá o prazo máximo de dois dias úteis para liberar o acesso ao Sistema Eletrônico de Leilões. Caso o cadastro seja reprovado, será encaminhada uma notificação ao e-mail cadastrado pelo licitante.

O leilão é constituído por 34 lotes compostos por itens diversos, como veículos recuperáveis e sucatas. A lista completa de cada lote à venda, bem como o estado de conservação de seus itens, está descrita no Anexo I e II, do Edital Leitão Eletrônico nº 01/2022. O comprador interessado também pode verificar o valor do lance inicial e valor de incremento dos lances de cada lote.

As visitas presenciais aos lotes disponíveis serão realizadas entre segunda-feira, 10, e sexta, 21, das 8 às 14h, nos locais indicados no edital.

Para mais informações, entrar em contato com a Dirpap, por meio do endereço eletrônico [email protected] ou presencial, na sede da diretoria, localizada na Estrada do Aviário, na rotatória do Idaf, em Rio Branco.