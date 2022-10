URGENTE: estoque de sangue no Hemoacre é crítico

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) de Rio Branco está com os estoques de sangue em baixa, especialmente do tipo O-. A média de captação diminuiu por conta do período eleitoral, quando muitos doadores se ausentaram da cidade, deixando de realizar as doações.

O Hemoacre está recebendo doação de todos os tipos de sangue, e convoca antigos e novos doadores para realizarem esse ato de cuidado com o semelhante e cidadania. Os interessados podem comparecer no Hemocentro, localizado na Av. Getúlio Vargas, 2.787, das 7 às 18h, de segunda a sábado.

Alrydyany Freitas, enfermeira, destaca que pacientes em estado grave estão necessitando de sangue O-: “Convidamos a população em geral para comparecer ao Hemoacre: aqueles que sentem vontade de doar, os doadores já fidelizados; estamos precisando de todos os tipos sanguíneos, especialmente o O-, que está zerado”.

Requisitos

Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, pesar acima de 50kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade, de 16 e 17 anos, também podem doar, desde que acompanhados dos pais ou responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres em período de pós-parto não podem doar. O intervalo mínimo entre uma doação e outra é de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Mais informações pelos telefones: (68) 3248 1380 e 99258 5551.