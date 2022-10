PF prende no Acre suspeito de ser ´coiote´ e falsificador

Nesta 1ª semana de setembro, policiais federais realizavam diligência de rua em Epitaciolândia quando se depararam com o veículo de um investigado peruano, que possuía mandado de prisão em aberto. Ao ser abordado, o suspeito apresentou documentos falsos.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia, para a lavratura do flagrante por uso de documento falso e para o cumprimento do mandado de prisão. Ele é suspeito ainda de ser falsificador de passaportes e de promover migração ilegal.

“Também restou configurado crime de reingresso em território nacional de estrangeiro com pena de expulsão”, informou a PF, sem mais detalhes.

O investigado poderá responder pelos crimes de promoção de imigração ilegal, falsificação de documento público, uso de documento falso e reingresso de estrangeiro expulso, previstos nos artigos 232-A, 297, 304 e 338 do Código Penal.

Relacionado