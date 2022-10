MPT AC/RO recebe “Sentinela do Madeira”, honraria da Marinha

A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania Fluvial de Porto Velho, conferiu ao Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre (MPT-RO/AC), na pessoa do procurador-chefe, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, o diploma “Sentinela do Madeira”, em reconhecimento ao relevante apoio prestado pela Instituição ministerial à organização militar nos anos de 2021 e 2022.

A entrega do diploma ocorreu na manhã desta segunda-feira (3) em solenidade realizada na sede da Capitania em Porto Velho, com a presença de autoridades, convidados, militares e agraciados com a honraria concedida pela Marinha do Brasil. Fez a entrega do Diploma o Capitão dos Portos em Porto Velho, Capitão de Fragata Marcelo de Souza Barbosa.

Para o agraciado, procurador-chefe do MPT-RO/AC, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, o título marca a parceria entre as instituições e o interesse comum em prestar à sociedade Rondoniense um serviço público de excelência.

A relação institucional entre a Marinha do Brasil em Rondônia e Acre, estados que constituem a 14ª Região de atuação do Ministério Público do Trabalho no Norte brasileiro, tem sido fortalecida, inclusive com atenção aos projetos apresentados ao MPT pela Capitania e Delegacias fluviais com a finalidade de contribuir com a fiscalização realizada pelas patrulhas navais nos portos e hidrovias da região, para garantir a segurança, a saúde e as condições do meio ambiente de trabalho dos aquaviários.