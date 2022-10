Ieptec reabre processo seletivo para mediadores com 39 vagas

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, torna pública nesta sexta-feira, 7, a reabertura de processo seletivo simplificado, com 39 vagas para interessados em atuar como mediadores da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no estado.

Os bolsistas selecionados vão acompanhar os educandos dos centros que compõem a rede Ieptec inscritos em cursos de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Novos Caminhos), do governo federal.

Os profissionais vão mediar os seguintes cursos: assistente administrativo, agente de regularização ambiental e rural, bovinocultor de corte, bovinocultor de leite, agente de recepção e reservas em meios de hospedagem, assistente de contabilidade, assistente de recursos humanos, carpinteiro de obra, pedreiro em alvenaria, assistente de crédito e cobrança, e operador de caixa.

As vagas são para Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rio Branco, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri.

As inscrições estão abertas de 7 a 11 de outubro, de forma online, com o envio da documentação para o e-mail: [email protected]

O critério de seleção, em fase única, será realizado por análise curricular e documental. Referente à remuneração, os mediadores contratados vão receber R$ 28 por hora-aula.

Os interessados em saber mais sobre o processo seletivo, como o quadro de vagas e perfis, requisitos e documentação exigida, devem acessar o edital que também está disponível no portal do Ieptec junto aos anexos para preenchimento.