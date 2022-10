Covid-19 e doenças respiratórias caem 71% em 2022

Na primeira semana de setembro, o Acre teve reduzido o número de notificações para casos de doenças respiratórias, tendência que se repete deste o mês de julho deste ano. A queda é de 71% no período, quando os casos síndromes respiratórias saíram de 83 para 24 ao mês.

O Sars-cov-2 foi o vírus de maior circulação no estado, apresentando queda nas detecções por períodos durante 2022, seguido por vírus sincicial respiratório, rinovírus, influenza A, influenza A/H3 sazonal, sendo os cinco principais vírus em circulação no ano de 2022.

“Observamos a distribuição da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos interndos, por Semana Epidemiológica no período de 2019 a 2022, onde o número de internação permaneceu dentro de uma média estável no período analisado com tendência de quedas dos casos notificados no corrente ano”, diz a Secretaria de Estado da Saúde.

Acesse https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/INFORME-TECNICO-No-16-3.pdf e saiba mais sobre SRAG no Acre

