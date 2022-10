TRT: Inscrições abertas para Residência Jurídica no Acre

Foram abertas nesta segunda-feira (3/10) as inscrições tanto para o concurso público de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), quanto para a seleção pública do Programa de Residência Jurídica. As oportunidades chegam a R$ 14,4 mil.

As inscrições para o concurso devem ser realizadas até às 14h (de Brasília) do dia 27 de outubro de 2022, via internet, no site da Fundação Carlos Chagas, em www.concursosfcc.com.br. A taxa da inscrição é de R$90 para os cargos de nível médio (técnico) e R$110 para superior (analista).

Já em relação ao Programa de Residência Jurídico, cujo edital foi lançado no último dia 29, as inscrições são gratuitas e podem ser solicitadas até 24 de outubro junto ao Cide, no endereço www.ciderh.org.br.

As provas para o concurso público devem ser aplicadas no dia 11 de dezembro 2022 e da seleção pública para o Programa de Residência Jurídica, no dia 6 de novembro.

Confira a seguir o edital e outras informações sobre cada certame:

>> Concurso Público para servidores (técnico e analista)

>> Seleção Pública para o Programa de Residência Jurídica