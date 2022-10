Saiba quem teve mais voto no Acre e em todos os Estados

Nikolas Ferreira (PL), 26 anos, é o deputado federal mais votado do País com 1,49 milhão de votos. Ele é o terceiro deputado mais votado da história da Câmara, atrás dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 1,84 milhão de votos, em 2018, e Enéas Carneiro, que em 2002 conquistou 1,57 milhão de votos.

Ferreira é formado em Direito e foi o segundo vereador mais votado em Belo Horizonte e coordena o movimento Direita Minas, divulgado nas redes sociais.

Também teve votação expressiva o candidato mais votado de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), que obteve mais de 1 milhão de votos. Coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Boulos se lançou candidato a deputado depois de desistir de disputar o governo de São Paulo em março deste ano. Em 2020, foi candidato à prefeitura de São Paulo e foi derrotado pelo ex-prefeito Bruno Covas (PSDB).

O atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi o mais votado em Alagoas, com 219,4 mil votos. Nas redes sociais, Lira agradeceu aos eleitores pela votação. “Mais alagoanos acreditaram no meu trabalho, na minha seriedade e no meu compromisso”, disse.

Acre

A deputada mais votada foi a ex-prefeita da capital Rio Branco (AC) Socorro Neri (Progressistas), com 25,8 mil votos.

Alagoas

O deputado mais votado foi o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas), com 219,4 mil votos.

Amapá

O deputado mais votado foi o servidor público Josenildo (PDT), com 27,1 mil votos.

Amazonas

Amom Mandel (Cidadania), atualmente vereador em Manaus, foi o deputado mais votado, aos 21 anos de idade. Ele obteve mais de 288 mil votos.

Bahia

O atual deputado Otto Filho (PSD) foi o mais votado no estado, reeleito com 200,9 mil votos.

Ceará

O candidato mais votado foi André Fernandes, atualmente deputado estadual, com 229,5 mil votos.

Distrito Federal

A mais votada foi a deputada foi Bia Kicis (PL), reeleita com 214,7 mil votos.

Espírito Santo

O candidato mais votado foi o deputado Helder Salomão (PT), reeleito com mais de 120 mil votos.

Goiás

A jornalista Silvye Alves (União Brasil) foi a candidata mais votada, com 254,6 mil votos.

Maranhão

A candidata Detinha (PL), atualmente deputada estadual, foi a deputada federal mais votada no Maranhão, com 161,2 mil votos.

Mato Grosso

O ex-deputado e ex-senador Fábio Garcia (União Brasil) foi o candidato mais votado, com 98,7 mil votos.

Mato Grosso do Sul

Fundador da Associação Nacional Movimento Proarmas, Marcos Pollon (PL) foi o deputado mais votado do estado, com 103,1 mil votos.

Minas Gerais

O vereador Nikolas Ferreira (PL) é o deputado mais votado do estado e do País, com 1,49 milhão de votos.

Pará

A mais votada no estado é a médica dermatologista Alessandra Haber, com quase 259 mil votos.

Paraíba

O candidato mais votado é o atual deputado Hugo Motta (Republicanos), reeleito 158 mil votos.

Paraná

O mais votado é o ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos), com quase 345 mil votos. Dallagnol ganhou notoriedade durante a Operação Lava Jato.

Piauí

O deputado Júlio César (PSD) foi o candidato mais votado, reeleito com 134,8 mil votos.

Pernambuco

O candidato mais votado foi o deputado André Ferreira (PL), reeleito com 273,2 mil votos.

Rio de Janeiro

A deputada Daniela do Waguinho (União-RJ), a mais votada no estado, foi reeleita com pouco mais de 213,7 mil votos.

Rio Grande do Norte

O nome mais votado foi o da deputada Natália Bonavides (PT-RN), reeleita com 157,5 mil votos.

Rio Grande do Sul

O Tenente Coronel Zucco (Republicanos), atualmente deputado estadual, foi o mais votado, com 259 mil votos.

Rondônia

O médico Fernando Máximo (União Brasil), que foi secretário de Saúde no estado, foi o mais votado, com 85,6 mil votos.

Roraima

O deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos) foi o candidato mais votado, reeleito com 19,8 mil votos.

Santa Catarina

A deputada Caroline de Toni (PL) foi a mais votada, reeleita com 227,6 mil votos.

São Paulo

O candidato mais votado foi Guilherme Boulos (Psol), com mais de 1 milhão de votos.

Sergipe

Yandra de André (União Brasil) foi a mais votada no estado, com 131,4 mil votos. Ela é a primeira mulher eleita deputada federal em Sergipe.

Tocantins

O deputado mais votado é Toinho Andrade (Republicanos), com 63,8 mil votos. Ele é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto).

Reportagem – Lara Haje

Edição – Natalia Doederlein

Fonte: Agência Câmara de Notícias