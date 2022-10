Segurança: com 47 ocorrências até o começo da tarde, Acre é o 3º com maior registro de crimes eleitorais no País

Com 47 registros de crimes eleitorais registrados no último boletim da segurança pública, o Acre é até agora o 3º Estado com maior número de ilícitos em todo o País. Paraná, com 71 registros, é o líder. Goiás aparece em 2º com 61.

Até então, 18 pessoas foram detidas pelos mais variados crimes. As polícias registram um crime por transporte ilegal de eleitores até agora mas boca de urna é o crime mais comum: 14 estão detidos por conta disso. Sete pessoas foram parar na cadeia por compra de votos.

Não está fácil a vida dos que tentam transgredir as regras do jogo. Milhares de policiais estão nas ruas do Acre e um grande contigente de integrantes das forças federais também atuam na segurança do processo eleitoral em 21 pontos de votação de Rio Branco, Porto Acre, Sena Madureira, Santa RosaManoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Jordão, Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Feijó, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Bujari.